Confira o roteiro de Crianças e Passeios

Show com Thaíde e MC Soffia, no Festival de Arte para Crianças, é uma das atrações. Foto: Divulgação

A seguir, as atrações da cidade entre os dias 9/10 e 15/10:

Circo

Rubra Pop Show. Na programação do Dia da Criança do Sesc Santana, o espetáculo apresenta a divertida palhaça Rubra. Acompanhada da Banda Matinê, ela canta músicas e convida o público a participar de um engraçado show de calouros. Dir. Lu Lopes. 60 min. Rec. da produção: livre. Sesc Santana. Teatro (330 lug.). Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. 2ª (12), 18h. R$ 5/R$ 17 (crianças até 12 anos, grátis).

VaiqueuVoo!. Com a linguagem do circo, os Irmãos Sabatino contam a história da aviação. Em números de acrobacia, eles percorrem a trajetória de grandes aviadores da década de 1930. Dir. André Sabatino. 50 min. Rec. da produção: livre. CDC City Lapa. R. Sepetiba, 660, Lapa, 3256-2636. 5ª (15), 10h e 15h. Também há sessão no dia 16/10, às 10h e às 15h. Grátis.

Mostra

Vilanova Artigas – A Mão Livre do Vovô. Em comemoração ao centenário de nascimento do arquiteto, a mostra reúne desenhos que Vilanova fazia para seus netos. A exposição também conta com uma programação paralela de oficinas de desenhos e contação de histórias. Biblioteca Parque Villa-Lobos. Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2.001, Alto de Pinheiros, 3024-2500. 10h/19h (fecha 2ª). Grátis. Até 25/10.

Museu

Catavento Cultural e Educacional. Mix de museu e passeio científico, ele tem 250 atrações. Entre as novidades, o recém-inaugurado borboletário – uma grande cúpula no jardim, onde as crianças podem ver de perto diferentes espécies e o ciclo de vida dos insetos. O museu abrirá, excepcionalmente, nesta segunda-feira (12), Dia da Criança, com atrações especiais, como um espetáculo sobre alimentação saudável e uma oficina de novas tecnologias. Rec. da produção: a partir de 4 anos. Pq. Dom Pedro II, s/nº, Centro, 3315-0051. 9h/17h. R$ 6 (deficientes pagam R$ 3; grátis aos sábados).

Música Barbatuques em Família. Na programação do Dia da Criança no Sesc Bom Retiro, a banda faz um show de seu projeto infantil. Na apresentação, pais e filhos aprendem a fazer sons com o próprio corpo. Rec. da produção: livre. Sesc Bom Retiro. Al. Nothmann, 185, 3332-3600. 2ª (12), 18h. Grátis.

Grandes Pequeninos. Projeto de Tania Khalill e Jair Oliveira, o grupo aborda, em suas canções, temas como a importância dos livros e a diversidade das pessoas. O show faz parte do Dia da Criança da Praça Victor Civita, que também terá oficinas e brincadeiras. Rec. da produção: livre. Praça Victor Civita. R. Sumidouro, 580, Pinheiros, 3031-3689. Sáb. (10), a partir das 12h30. Grátis.

Patati Patatá. No show, a dupla de palhaços apresenta sucessos mais antigos e canções do disco ‘A Vida É Bela’ (2014), como ‘Ronco do Vovô’, ‘O Mestre Mandou’ e ‘Tudo o que Eu Preciso’. 90 min. Rec. da produção: livre. Theatro NET (799 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 4003-1212. Sáb. (10) e dom. (11), 11h e 14h30; 2ª (12), 11h e 16h. R$ 50/120.

Teatro

Antes do Dia Clarear. O espetáculo da Cia2dois mistura teatro, circo e dança. No enredo, dois homens invadem silenciosamente um grande circo durante a madrugada e descobrem um universo fantástico de palhaços. Dir. Fernando Escrich e Ronaldo Aguiar. 55 min. Rec. da produção: livre. Sesc Pompeia. R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (10) e dom. (11), 16h; 2ª (12), 12h e 16h. R$ 5/R$ 17 (crianças até 12 anos, grátis).

Canção dos Direitos da Criança. O álbum do cantor e compositor Toquinho se transformou em musical. Concebido por Carla Candiotto, o espetáculo retrata o período da Revolução Industrial mesclado à linguagem dos palhaços. 60 minutos. Rec. da produção: livre. Teatro Shopping Frei Caneca (600 lug.). R. Frei Caneca, 596, Consolação, 3472-2229. Sáb. e dom., 16h. Sessão extra: 2ª (12), 16h. R$ 60. Até 1º/11.

Círculo das Baleias. Na programação do Dia da Criança do Teatro Sérgio Cardoso, a companhia Pia Fraus faz única apresentação do espetáculo. Com técnicas de teatro de bonecos, dança e circo, a peça conta as aventuras de Jujuba, uma baleia jubarte que se perdeu da mãe. 50 min. Rec. da produção: livre.

Teatro Sérgio Cardoso (144 lug.). R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista, 3882-8080. 2ª (12), 17h30. Grátis (retirar ingressos 1h antes).

O Despertar da Primavera. A peça é dirigida ao público juvenil. A história gira em torno dos dilemas enfrentados na puberdade. Dir. Ivo Veter. 90 min. Rec. da produção: a partir de 12 anos. Teatro APCD (800 lug.). R. Voluntários da Pátria, 547, 2223-2424. 6ª, 21h. R$ 40. Até hoje (9).

Dois Idiotas Sentados Cada Qual no seu Barril. O espetáculo faz parte da programação do Dia da Criança no Sesc Ipiranga. Baseada na obra de Ruth Rocha, a peça conta a história de dois homens orgulhosos que vivem em conflito. Dir. Stella Tobar. Rec. da produção: livre. Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Dom. (11) e 2ª (12), 11h. R$ 6/R$ 20.

A Formiga e a Folhinha. Inspirado nos sete pecados capitais, o espetáculo conta a história de uma formiga que queria presentear sua mãe com uma folha especial. Quando a Dona Árvore se recusa a ajudá-la, ela entra em uma trama de pequenas vinganças. Cia. Cordiais. Dir. J. P. Rezek. 40 min. Rec. da produção: livre. Amadododito Fábrica de Artes (45 lug.). R. Aimberé, 236, Perdizes, 5083-2218. Sáb. e dom., 16h. R$ 20. Até 25/10.

Mônica Mundi. No espetáculo, Mônica e sua turma convidam o público para uma volta ao mundo. De forma educativa, as crianças conhecem as diferentes culturas e tradições ao redor do globo. Dir. Mauro Sousa. 60 min. Rec. da produção: livre. Teatro Sérgio Cardoso (835 lug.). R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista, 3288-0136. Sáb. e dom., 16h e 18h30. Sessão extra: 2ª (12), 16h e 18h30. R$ 30/R$ 40. Até 18/10.

O Reizinho Mandão. Adaptação da obra de Ruth Rocha, que comemora 50 anos de carreira em 2015. A história gira em torno de um rei que, ao assumir o lugar do pai justo e sábio, cria leis absurdas. Dir. Roberto Lage. 55 minutos. Rec. da produção: livre. Teatro Augusta. Sala Paulo Goulart (302 lugares). Rua Augusta, 943, 3151-4141. Sáb. e dom., 16h. R$ 40. Até 22/11.

Trem das Onze. Dois palhaços, um mestre e um aprendiz, não conseguem se entender e sempre se metem em situações engraçadas. Enquanto isso, a dupla apresenta ao público números clássicos de circo. Grupo DoisPierre. Texto Carlo Felipe Pace. Dir. Alexandre Roit. 60 min. Rec. da produção: livre. Sala Crisantempo (100 lug.). R. Fidalga, 521, V. Madalena, 3819-2287. Sáb. e dom., 16h. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 22/11.

Victor James – O Menino que Virou Robô de Videogame. Victor passa o dia sonhando em se tornar um personagem de videogame. Tudo muda quando ele se vê em uma perigosa aventura, preso dentro de uma tela de computador. Grupo Etc e Tal. 50 min. Rec. da produção: livre. Caixa Cultural (80 lug.). Pça. da Sé, 111, Centro, 3321-4400. 5ª, 6ª e dom., 15h; sáb., 15h e 18h. A partir de 5ª (15). Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 18/10.

Especial

Festival de Arte para Crianças. Durante todo o mês de outubro, o festival leva espetáculos, oficinas e shows às Fábricas de Cultura e ao Teatro Sérgio Cardoso. Neste domingo (11), a Fábrica de Cultura Jaçanã, na zona norte, recebe o show do cantor Thaíde com a MC Soffia. A programação está no site www.arteparacriancas.org.br. Fábrica de Cultura Jaçanã. R. Raimundo Eduardo da Silva, 138, 2249-8010. Dom. (11), 13h. Grátis.

Pinafamília. Nesta edição, o Dia das Crianças é comemorado com o espetáculo ‘Com Posição’, da Cia. Druw. A programação também traz atividades recreativas para toda a família. Pinacoteca. Pça. da Luz, 2, 3324-1000. Dom. (11), a partir das 11h (espetáculo às 14h). Grátis.

Passeios

Autografias. O projeto do Sesc recebe o jornalista Julio Maria, repórter do ‘Estadão’. No bate-papo, ele apresenta seu novo livro, a biografia ‘Elis Regina, Nada Será Como Antes’. CPF Sesc (30 lug.). R. Dr. Plínio Barreto, 285, 4º andar, Bela Vista, 3254-5600. 3ª (13), 19h. Inscrições no site www.sescsp.org.br.

Diálogo no Escuro. Na exposição, os visitantes são guiados por deficientes visuais em um circuito na total escuridão. Sentidos como o tato e a audição são estimulados por meio de sons da natureza e cheiro de plantas. É possível agendar horário pelo site www.compreingressos.com. Unibes Cultural. R. Oscar Freire, 2.500, 3065-4333. 10h/19h (fecha dom.). R$ 12 (3ª, grátis). Até 20/2/2016.

Feira Mística. Em sua quarta edição, a feira reúne expositores de produtos esotéricos, roupas, médiuns e oráculos. A programação também conta com palestras sobre o tema e apresentações artísticas, como danças cigana e tribal. Club Homs. Av. Paulista, 735, metrô Brigadeiro, 3289-4088. Sáb. (10) e dom. (11), 10h/20h. Grátis.

Giro Pela Vida. Ação de conscientização do Outubro Rosa, uma caminhada de três quilômetros percorre o entorno do Parque Ibirapuera, nesta segunda-feira (12). No ponto de partida, em frente à Assembleia Legislativa, há uma roda gigante e uma tenda com informações sobre o câncer de mama e exames de mamografia. Parque Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 10. 2ª (12), 7h. Grátis.

Xirê – Balaio das Pretas. O encontro, em sua segunda edição, discute a produção cultural e a memória da mulher negra. A programação traz debates e saraus com coletivos e artistas convidadas. Casa das Rosas. Av. Paulista, 37, metrô Brigadeiro, 3285-6986. Sáb. (10), a partir das 14h. Grátis.