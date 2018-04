Confira o roteiro de Crianças e Passeios

A seguir, as principais atrações de Crianças e Passeios entre os dias 4/12 e 10/12:

Espetáculo ‘Antes do Dia Clarear’. Foto: divulgação

Bichos

Cia. dos Bichos. Vivem ali porcos, galinhas e outros animais. Na Vila Caipira, são realizadas as ordenhas, às 12h e às 15h, e a oficina de panificação, por volta das 16h. Rec. do Divirta-se: a partir de 1 ano e meio. Estr. de Capuava, 2.990 (saída Km 25,5 da Rod. Raposo Tavares), Cotia, 4703-3548. Sáb. e dom.. 10h/17h. R$ 45 (almoço, R$ 50/R$ 90).

Circo

As Bombeiraças. Da Cia. Lona, o espetáculo faz pré-estreia no CDC Lapa. No enredo, as aventuras da dupla de bombeiras Lo e Na contra a maldosa Incendiária. Dir. Natália Vooren. Rec. da produção: a partir de 5 anos. CDC Lapa. R. Sepetiba, 660, 95146-6195. Hoje (4), 10h. Sessão extra: 12/12, 18h. Grátis.

Entre Risos. Sem falas, o espetáculo da Cia. Bubiô, Ficô Lô! se passa nos bastidores de um circo. No enredo, um inquieto palhaço mexe em tudo, enquanto aguarda suas entradas. Com Nico Serrano. 45 min. Rec. da produção: livre. Sesc Belenzinho. R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. (5) e dom. (6), 17h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Contação de histórias

Contação em Praças: Histórias da Natureza. Com texto de Alexandre Acquiste, dois garis encontram um duende, que no espetáculo é interpretado por um boneco do grupo Giramundo. Ao contar histórias de mitos e lendas, o duende parece ganhar vida. 40 min. Rec. da produção: livre. Jardim Botânico. Av. Miguel Estéfano, 3.031, Saúde. Sáb. (5), 11h30 e 15h30. Grátis.

Maratona de Contadores de Histórias. A programação começa às 13h com as contadoras Dinah Feldman e Laruama Alves apresentando o ‘Africanidades Femininas’. Às 14h, a equipe do CCBB traz contos ligados à mostra de Patricia Piccinini. Rec. da produção: livre. CCBB (40 lug.). R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. Sáb. (5), 13h/18h. Grátis (retirar ingresso 30 min. Antes).

Livros

A Cidadela – O Sesc Pompeia de Lina Bo Bardi. Com texto de Rogério Trentini e ilustrações de Daniel Almeida, o livro (R$ 20) é o primeiro volume da coleção ‘Arranha-céu’, sobre a arquitetura brasileira para o público infantil. No lançamento, há roda de leitura com os autores. Rec. da produção: livre. Sesc Pompeia. Hall do Teatro. R. Clélia, 93, 3871-7700. Dom. (6), 12h. Grátis.

Música

Celelê. Em comemoração do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, Celise Melo, a Celelê, faz um pocket show com a atriz Thais Conti e alunos de musicoterapia. Ela apresenta músicas de seu novo disco, ‘Amizade Sincera’. 40 min. Rec. da produção: livre. Aeroporto de Congonhas. Hall de acesso ao terminal. Av. Washington Luís, s/nº, térreo, V. Congonhas. Hoje (4), 15h30. Grátis.

Natal

O Natal do Patati Patatá. A dupla de palhaços Patati e Patatá estreia um espetáculo natalino. Com efeitos especiais, eles cantam clássicos de Natal ao lado de alguns personagens de sua série da TV. 90 min. Rec. da produção: livre. Theatro Net (799 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 5º andar, V. Olímpia, 4003-1212. Sáb. e dom., 11h e 16h. Estreia sáb. (5). R$ 50/R$ 120. Até 20/12.

Natal Iluminado na Sé. Hoje (4), às 18h, o Cardeal Dom Odilo Scherer faz uma celebração ecumênica. Em seguida, apresentação da Orquestra Sinfônica Heliópolis e do Coral da Gente, sob a regência do maestro Edilson Ventureli. Até o Natal, haverá apresentações em outras igrejas da cidade. Catedral da Sé. Pça. da Sé, s/nº, 3107-6832. Hoje (4), 18h. Grátis.

O Natal Encantado das Princesas. No musical, as princesas estão animadas com o Natal na hospedaria da Fada Madrinha. O problema é que a fada terá de se desdobrar para conseguir agradar a todas as hóspedes. Dir. Sebastião Apollônio. 70 min. Rec. da produção: livre. Teatro Bibi Ferreira (300 lug.). Av. Brig. Luís Antônio, 931, 3105-3129. Dom., 17h30. R$ 50. Até 20/12.

Natal Mágico. O musical, de Billy Bond, volta à cidade para a temporada. As histórias natalinas são contadas com efeitos especiais, como neve artificial, ilusionismo e até aromas. 100 min. Rec. da produção: livre. Teatro Bradesco (1.439 lug.). Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, 3° piso, Perdizes, 3670-4100. A partir de hoje (4). 6ª e sáb., 15h. Sessão extra: dom. (6), 11h. R$ 50/R$ 220. Até 19/12.

Shopping Frei Caneca. Com o tema ‘Natal Sustentável’, a decoração recebe mais de cinco mil lâmpadas de LED e dois mil enfeites. No espaço onde fica o Papai Noel, as cores predominantes são verde e dourado, decorado com paletes, caixotes e pinhas. R. Frei Caneca, 569, Consolação, 3472-2075. 10h/22h (dom. e fer., 12h/22h). Grátis.

Parque de diversão

Cidade da Criança. O parque infantil mais famoso dos anos 80 continua com antigos brinquedos. Mas há atrações mais modernas, como playground do corpo humano e um pequeno simulador espacial 4D. Rec. da produção: livre. R. Tasman, 301, Jd. do Mar, São Bernardo do Campo, 4122-1116. 9h/17h (fecha 2ª e 3ª). Passaporte: R$ 40 (dá acesso a todos os brinquedos, exceto submarino).

Teatro

Antes do Dia Clarear. O espetáculo da Cia2dois mistura teatro, circo e dança. No enredo, dois homens invadem silenciosamente um grande circo de madrugada. Lá, eles descobrem um universo fantástico de palhaços. Dir. Fernando Escrich e Ronaldo Aguiar. 55 min. Rec. da produção: livre. Livraria NoveSete (100 lug.). R. França Pinto, 97, V. Mariana, 5573-7889. Sáb. (5), 16h. Grátis.

Chapeuzinho Vermelho. Um dos espetáculos mais emblemáticos da Cia. Le Plat du Jour reconta o clássico com duas palhaças que se revezam em diversos papéis – muitas vezes, trocando apenas os chapéus correspondentes ao personagem. Dir. Fernando Escrich. 60 anos. Rec. da produção: a partir de 4 anos. Biblioteca Belmonte. R. Paulo Eiró, 525, S. Amaro, 5687-0408. Sáb. (5), 11h. Grátis.

Biblioteca Álvares de Azevedo. Pça. Joaquim José da Nova, s/nº, V. Maria, 2954-2813. Dom. (6), 11h. Grátis.

Dois Idiotas Sentados Cada Qual no seu Barril. Baseada na obra de Ruth Rocha, a peça conta a história de dois combatentes de guerra que vivem em conflito. Texto Dario Uzan. Dir. Stella Tobar. Rec. da produção: livre. Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Dom., 11h. R$ 6/R$ 20. Até dom. (6).

A Famosa Invasão dos Ursos na Sicília. Da Cia. Delas de Teatro, o espetáculo adapta a obra do italiano Dino Buzzati. Na história, um grupo de ursos parte em uma jornada para a cidade, em busca do filho do rei, sequestrado por caçadores. Texto. Carla Candiotto. 50 min. Rec. da produção: livre. Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb., dom. e fer., 12h. R$ 6/R$ 20. Até dom. (6).

O Impostor Geral. Com direção de Juliano Barone, o espetáculo adapta a obra de Nikolai Gogol para crianças. Com muita música, a peça mostra uma taverna cheia de criaturas estranhas. 70 min. Rec. da produção: a partir de 6 anos. Viga Espaço Cênico (40 lug.). R. Capote Valente, 1.323, Pinheiros, 3801-1843. Sáb. e dom., 15h. R$ 40. Até 20/12.

O Maestrino. No espetáculo da Cia. do Quintal, o público é convidado a entrar no mundo mágico dos sonhos de um palhaço, habitado por seres mascarados. 60 min. Rec. da produção: a partir de 4 anos.

Teatro Alfa (204 lug.). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. Sáb. e dom., 16h. R$ 30. Até 20/12.

Pinocchio. No clássico, Pinocchio é um boneco de madeira que ganha vida. Sem ouvir os conselhos do pai, o garoto costuma contar várias mentiras que o colocam em perigo. Dir. Pamela Duncan. 50 min. Rec. da produção: a partir de 4 anos. Teatro Folha. Shopping Pátio Higienópolis. Av. Higienópolis, 618, 3823-2323. Sáb. e dom., 16h. R$ 30. Até 20/12.

Por Quê? Todos os dias, um grupo de idosos se reúne em uma praça para escutar o violão do Sr. Coreto e viver situações inusitadas e cômicas. Dir. Fagner Rodrigues e Linaldo Telles. 50 min. Rec. da produção: livre. Sesc Itaquera. Praça de Eventos (800 lug.). Av. Fernando do Espírito Santo Alves de Mattos, 1.000, 2523-9200. Dom., 13h. A partir de dom. (6). Grátis. Até 13/12.

O Sonho de Jerônimo. Para realizar um sonho recorrente, Jerônimo da Silva começa um jornada rumo a um lugar distante. Na viagem, ele passa por várias aventuras e um processo de autoconhecimento. Texto Sean Taylor. Dir. Eric Nowinsk. Rec. da produção: livre. Sesc Santo Amaro (279 lug.). R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. Sáb., 15h. R$ 5/R$ 17. Até 12/12.

Os Três Porquinhos. Na adaptação da Cia. Le Plat du Jour, o conto dos irmãos Grimm é encenado pela dupla de açougueiros Pipo e Pepe, que apronta todas para conseguir um pouco de carne de porco. Dir. Alexandre Roit. 55 min. Rec. da produção: livre. Biblioteca Viriato Corrêa. R. Se- na Madureira, 298, V. Mariana, 5574-0389. Dom. (6), 15h. Grátis.

Viagem ao Centro da Terra. O espetáculo da Cia. Solas de Vento é inspirado na obra de Júlio Verne. A aventura do professor Otto tem direção de Eric Nowinski e dramaturgia assinada por Bobby Baq. 60 min. Rec. da produção: livre. Teatro Alfa. Sala B (204 lug.). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, 5693-4000. Sáb. e dom., 17h30. R$ 30. Até 20/12.

Viagem ao Centro de Você. O espetáculo da Cia. Opsis retrata a garota Frida, que perdeu seus sentimentos. Ao lado do único que lhe restou, o Sonho, ela irá entrar em uma jornada interna para recuperá-los. Dir. Cadu Witter. 60 min. Rec. da produção: a partir de 6 anos. Espaço Promon (300 lug.). Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1.830, Itaim Bibi, 3071-4236. Dom., 12h. R$ 40. Até dom. (6).

Especial

Fim de Semana em Família. O evento do Itaú Cultural traz a programação paralela à ‘Ocupação Grupo Corpo’. Para as crianças, há a oficina de criação, às 14h, com a coreógrafa Elizabeth Finger e a ilustradora Manuela Eichner. Rec. da produção: a partir de 4 anos. Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. Sáb. (5) e dom. (6), 14h. Grátis (retirar ingresso 30 min. Antes).

Super Toka Noturno. Hoje (4), o espaço Toka faz uma edição noturna para crianças de 4 a 10 anos. Sem a presença dos pais, a programação traz atividades recreativas e brincadeiras até as 23h. Oficina Toka. R. Girassol, 913, V. Madalena, 3892-1104. Hoje (4), 19h/23h. R$ 95 (inclui lanche).

Passeios

6ª Virada Inclusiva. No sábado (5) e no domingo (6), o evento reúne atividades gratuitas em diferentes espaços da cidade. Entre os destaques, no sábado, às 11h, o Museu do Futebol (Pça. Charles Miller, s/nº, Pacaembu) organiza o jogo ‘Artilheiro Adaptado’, no qual o público conhece o futebol para deficientes visuais. Grátis. Até dom. (6). Programação: bit.ly/Vinclusiva

10º Bazar Sonoro. Nesta edição, o bazar ocupa um estacionamento próximo à Praça da República. Além dos expositores, haverá quitutes. A música fica por conta da festa Biscate Não Sente Frio. R. dos Timbiras, 502, Centro. Sáb. (5), 13h/20h. Grátis. Inf.: www.fb.com/bazarsonoro

19º Congresso Brasileiro de Numismática. O encontro reúne expositores e palestras sobre o estudo de cédulas, moedas e medalhas. O público pode conhecer mais de 400 mil peças, como as menores moedas do mundo e cédulas históricas. Novohotel São Paulo. R. Martins Fontes, 71, Centro, 3333-7004. Hoje (4) e sáb. (5), 9h/18h. Grátis.

47° Toyo Matsuri. O evento é um dos festivais mais antigos da Liberdade. Em dois dias, reúne gastronomia e apresentações da cultura japonesa, como grupos de taikô e de dança folclórica. Pça. da Liberdade, s/nº, metrô Liberdade. Sáb. (5) e dom. (6), 10h30/19h. Grátis.

Bate-papo com Chris Taylor. Autor do livro ‘Como Star Wars Conquistou o Universo’, Chris Taylor está no País para a Comic Con Experience. No entanto, ele também participará de um bate-papo e sessão de autógrafos na Livraria Cultura. Livraria Cultura. Conj. Nacional. Av. Paulista, 2.073, metrô Consolação, 3170-4033. 3ª (8), 19h. Grátis (retirar senha a partir das 9h).

Comic Con Experience. Um dos principais encontros da cultura nerd do País, recebe nomes importantes do universo dos quadrinhos, cinema e televisão. A seleção deste ano tem convidados de peso, entre eles, Frank Miller, Mauricio de Souza e John Rhys-Davies, o Gimli de ‘O Senhor dos Anéis’. São Paulo Expo. Rod. dos Imigrantes, Km 1,5, V. Água Funda. Hoje (4) e sáb. (5), 10h/22h; dom. (6), 10h/20h. Hoje (4): R$ 120 (doando um livro)/R$ 240. Sáb. (5) e dom. (6): esgotados. Vendas somente na bilheteria.

Dia da Lambada. Encerrando o 19º Festival Sesc_Videobrasil, o dia terá oficina de dança, exibição de filmes, roteiro gastronômico e discotecagem. Na programação, às 15h, será exibido o filme ‘The Best of Lambada’, de Yuri Amaral. Galpão VB. Av. Imperatriz Leopoldina, 1.150, V. Leopoldina, 3645-0516. Sáb. (5), 10h30/19h. Grátis. Inf.: www.19festival.com

Dia do Voluntariado no Red Bull Station. No Dia do Voluntariado, comemorado no sábado (5), o Red Bull Station abre suas portas para que o público conheça projetos de intervenções urbanas. Entre as atrações, o projeto ‘Jardino’, às 14h, faz uma oficina sobre irrigação de hortas urbanas. Mais tarde, às 17h30, há apresentação dos grupos de dança Pélagos e Movimentarte. Red Bull Station. Pça. da Bandeira, 137, Centro, 3107-5065. Sáb. (5), 14h/19h. Grátis.

Hot Rods Brasil 2015. O encontro de colecionadores reúne mais de 250 veículos customizados. O espaço também terá shows com bandas de rock e uma praça de alimentação. R. Samaritá, 230, Casa Verde. Hoje (4), 14h/22h; sáb. (5), 10h/22h; dom. (6), 9h/18h. R$ 30. Inf.: www. hotrodsbrasil.com.br

Meca. O festival faz uma edição especial em São Paulo. Haverá área com jogos, um mercado, feira gastronômica e palestras. Entre as atrações musicais, um reencontro da dupla Thaíde & DJ Hum. Complexo do Brás (3.000 lug.). R. do Bucolismo, 81, Brás. Sáb. (5), 15h/3h. R$ 60 (grátis com inscrição no site www.meca.love).

Mercado Manual. Com clima de festival, o evento reúne tanto artesãos quanto atrações gratuitas para toda a família, como oficinas e shows. Para as crianças, hoje (4), às 11h30, a Orquestra Modesta, de Fernando Escrich, faz o cortejo musical ‘Gente Grande e Pequena’. Para os adultos, no sábado (5), às 14h30, há oficina de crochê com o Coletivo Agulha. Museu da Casa Brasileira (MCB). Av. Brig. Faria Lima, 2.705, Jd. Paulistano, 3032-3727. Hoje (4) e sáb. (5), 10h/20h. Grátis. Programação: www.mcb.org.br

À Mesa – Narrativas sobre o Corpo Tecnológico, Imaginado e Morto. Do Goethe-Institut e da Academia Móvel de Berlim, o evento traz uma instalação da artista alemã Hannah Hurtzig. Dentro dela, o público recebe fones de ouvido para escutar e interagir em debates de especialistas sobre a relação entre o corpo e as inovações tecnológicas. Entre os participantes, estão a cartunista Laerte Coutinho, o psicanalista Christian Dunker e o político Jean Willys. Sesc Consolação. R. Dr. Vila Nova, 245, V. Buarque, 3234-3000. Sáb. (5), 15h/20h45. Grátis. Inf.: oesta.do/amesaSP

Mistik 2015. Em um food park, a feira esotérica terá cartomantes, tarólogos, ciganos e quiromantes. A programação também traz apresentações de dança do ventre, produtos místicos e palestras com especialistas da área. Piknik Faria Lima. Av. Rebouças, 3.128, Pinheiros. Hoje (4) e sáb. (5), 11h/22h; dom. (6), 11h/20h. Grátis.

Museu da Imigração. Reaberto em 2014, o local é o ex- Memorial do Imigrante. Lá, estão preservadas a cultura e a memória de várias gerações que vieram para o Estado de São Paulo. Entre as exposições em cartaz, até 3/1/2016, o museu exibe uma seleção de cartões natalinos, datados de 1906 a 1917. R. Visconde de Parnaíba, 1316, Mooca, 2692-1866. 9h/17h (dom. e fer., 10h/17h; fecha 2ª). R$ 6 (sáb., grátis).

Música no Escuro. A atividade meditativa é conduzida pelo mestre Sandro Bosco. No escuro, o grupo medita ao som de músicas suaves do grupo de seresteiros Trovadores Urbanos. Armazém da Cidade (200 lug.). R. Medeiros de Albuquerque, 270, V. Madalena, 2595-0100. 5ª (10), 21h. R$ 25.

Passa a Bola. De hoje (4) para sábado (5), a Biblioteca Mário de Andrade volta a ficar aberta 24h. Em mais um evento noturno, a programação é inspirada na cultura afro-brasileira e do hip hop. Em clima de festa, no terraço, haverá sarau com autores da literatura periférica e discotecagem. Biblioteca Mário de Andrade. R. da Consolação, 94, Centro, 3775-0002. Hoje (4), 22h. Grátis.

Refúgio, Moradia e Cidade. O debate aborda questões sobre os refugiados, especialmente os que moram em São Paulo. Às 19h, será exibido o documentário ‘A Chave da Casa’, de Paschoal Samora e Stela Grizotti. Em seguida, haverá um bate-papo com representantes de movimentos sociais da cidade e refugiados. MIS. Auditório (172 lug.). Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. Sáb. (5), 19h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Sonhar o Mundo – Educando para a Diversidade. Nas comemorações do Dia Internacional da Declaração dos Direitos Humanos (10/12), os museus do Estado organizam atividades, como visitas temáticas, palestras e oficinas. Na programação, o Museu da Diversidade Sexual (Metrô República), na 5ª (10), às 17h, recebe o arte-educador Paulo Von Poser para uma oficina de produção artística, baseada nos Direitos Humanos. De 3ª (8) até 13/12. Programação: oesta.do/SonMundo

Super Bowl Trophy Tour. Para os fãs do futebol americano, o troféu Vince Lombardi, da liga norte-americana NFL, passa pela cidade. Ele estará exposto apenas neste fim de semana. Shopping Eldorado. Av. Rebouças, 3.970, piso térreo, Pinheiros, 2197-7815. Hoje (4) e sáb. (5), 10h/22h. Grátis.