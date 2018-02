Confira o roteiro de Crianças e Passeios

Espetáculo ‘Um Sonho Real’, da Cia. Rudá. Foto: Guilherme Maia/Divulgação

A seguir, as principais atrações para Crianças e Passeios entre os dias 27/11 e 3/12:

Ação

Ski Mountain Park. Localizado em São Roque, a 54 km da capital, é um parque de esqui e de snowboard artificial. Há também teleférico, tobogã, arvorismo, trilha radical, patinação no gelo e paintball. Estr. da Serrinha, km 3, Cambará, São Roque/SP, 4712-3299. 10h/18h (fecha 2ª). Acesso ao parque: R$ 7, por pedestre; R$ 20, veículo. Passaporte: R$ 59,50/R$ 79,80.

Brincadeira

Brincadeira de Pano. A atividade é conduzida pela Cia. Conto dos Cantos. A partir de jogos e brincadeiras, as crianças aprendem sobre texturas, transparências e cores. Rec. da produção: até 6 anos. As crianças devem estar acompanhadas de um adulto. Sesc Pompeia. Espaço de Brincar. R. Clélia, 93, 3871-7700. Dom. (29), 11h. Grátis.

Cinema

6º Cinefoot. O Festival de Cinema de Futebol também tem programação para as crianças, no Espaço Itaú Augusta e no Museu do Futebol. No museu (Pça. Charles Miller, s/nº, Pacaembu), por exemplo, a mostra Dente de Leite exibe cinco curtas para o público infantojuvenil – hoje (27), às 9h30, e no sábado (28), às 14h30. Grátis. Até 3ª (1ª). Programação: www.cinefoot.org

Circo

Um Sonho Real. O espetáculo é da Cia. Rudá, dirigido por Gustavo Lobo, ex-integrante do Cirque du Soleil. No palco, os artistas passeiam pelas brincadeiras da infância, usando dança, circo e teatro. 90 min. Rec. da produção: livre. Teatro Shopping Frei Caneca (600 lug.). R. Frei Caneca, 569, Consolação, 3472-2229. 5ª (3) e 4/12, 21h. R$ 80.

VaiqueuVoo! Na programação do Circuito Municipal de Cultural, os Irmãos Sabatinos estarão em Santo Amaro neste fim de semana. Com a linguagem do circo, eles contam a história da aviação, percorrendo a trajetória dos grandes aviadores da década de 1930. 50 min. Rec. da produção: livre. Teatro Paulo Eiró (467 lug.). Av. Adolfo Pinheiro, 765, S. Amaro, 5546-0449. Hoje (27) e sáb. (28), 21h; dom. (29), 19h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Museu

Catavento Cultural e Educacional. Mix de museu e passeio científico, ele tem 250 atrações. Entre as novidades, o recém-inaugurado borboletário – uma grande cúpula no jardim, onde as crianças podem ver de perto diferentes espécies e o ciclo de vida dos insetos. Rec. da produção: a partir de 4 anos.

Pq. Dom Pedro II, s/nº, Centro, 3315-0051. 9h/17h (fecha 2ª). R$ 6 (deficientes pagam R$ 3; sáb., grátis).

Música

Grupo Racauí. O grupo faz o show ‘Cantigas e Canções Daqui e Dali’. Com histórias de personagens fantásticos, eles apresentam os diferentes ritmos brasileiros. Rec. da produção: livre. Teatro Sérgio Cardoso. R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista, 3882-8080. Dom. (29), 11h. Grátis.

Parque

Aquário de São Paulo. Maior oceanário da América do Sul, o aquário mostra a vida em diferentes ecossistemas, como rio (com peixes pantaneiros), mangue, costão rochoso e praia. Os tubarões, os ursos-polares e os pinguins estão entre as atrações preferidas da garotada. Rec. da produção e do Divirta-se: a partir de 2 anos. R. Huet Bacelar, 407, Ipiranga, 2273- 5500. 9h/18h. R$ 80 (crianças de 3 a 12 anos, idosos e 2ª, R$ 30).

Teatro

1, 2, 3, Quando Acaba Começa Tudo Outra Vez. Primeira montagem infantil do Núcleo Bartolomeu de Depoimentos, o espetáculo conta o drama da menina Joana. Após a morte de seu avô, ela entra em uma viagem pessoal para superar a perda. As sessões são adaptadas para deficientes auditivos. Texto e dir. Claudia Schapira. 60 min. Rec. da produção: livre. Sesc Pompeia (774 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. e dom., 11h. Estreia sáb. (28). R$ 5/R$ 17 (crianças até 12 anos, grátis). Até 20/12.

Acampatório. Da Cia. Truks, o espetáculo encerra uma trilogia que começou com ‘Sonhatório’ e ‘Construtório’. Usando técnicas do teatro de bonecos, as aventuras de três amigos que decidem acampar em terras ameaçadoras. Dir. Henrique Sitchin. 55 min. Rec. da produção: livre. Sesc Santana. Teatro (330 lug.). Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. Dom., 14h. R$ 5/R$ 17. Até 13/12. No dom. (29), há sessão adaptada para deficientes auditivos.

A Chapeuzinho Vermelho e o Lobo. Na adaptação, o Lobo Mau não tem nada de mau. Contrariado com o Caçador, que tem sujado e desmatado o bosque, ele, a Chapeuzinho e a Vovó decidem ensinar uma lição ao sujão. Texto Ronaldo Ciambroni. Dir. Sebastião Apolonio. 50 minutos. Rec. da produção: a partir de 2 anos. Teatro Bibi Ferreira (300 lug.). Av. Brig. Luiz Antônio, 931, Bela Vista, 3105-3129. Sáb., 15h. R$ 50. Até sáb. (28).

Doutores da Alegria – Roda Besteirológica. O espetáculo leva as intervenções dos Doutores da Alegria para os palcos. Na peça, uma série de esquetes inspiradas na rotina dos palhaços, em suas visitas aos hospitais. Dir. Ronaldo Aguiar. 50 min. Rec. da produção: livre. Teatro Eva Herz (168 lug.). Livraria Cultura. Av. Paulista, 2.073, metrô Consolação, 4003-2330. Dom., 15h. R$ 25. Até 13/12.

Já pra Cama! No espetáculo da Cia. Barracão Cultural, uma mãe, para fazer seus filhos dormirem, decide entrar em um mundo de brincadeiras. Durante a peça, ela pinta um painel no palco. Dir. Fernando Escrich. 50 min. Rec. da produção: livre. Sesc Pinheiros. Auditório (98 lug.). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Dom. e fer., 15h e 17h. R$ 5/R$ 17 (crianças até 12 anos, grátis). Até dom. (29).

A Lenda do Vale da Lua. Do livro de João das Neves e com músicas de Chico César, o espetáculo conta a lenda do boi-bumbá, por meio das aventuras de dois irmãos e um boi imaginário. 55 min. Rec. da produção: livre. Teatro Porto Seguro (484 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 3226-7300. Sáb. e dom., 15h. R$ 15 (R$ 10, com doação de um galão de água de 5 litros). Até 13/12.

Medinho Medão. Rafa é um garoto da cidade grande, com pais ausentes e cheio de medos. No entanto, durante um sonho, ele descobre que enfrentar seus temores pode ser um desafio até divertido. Texto e dir. Alexandra Golik. 55 min. Rec. da produção: livre. Teatro Viradalata (270 lug.). R. Apinajés, 1.387, Perdizes, 3868-2535. Sáb., 12h. R$ 30. Até sáb. (28).

O Menino que Não Sabia Chorar. Inspirado na história da artista Luiza Pannunzio e de seu filho Bento, que nasceu com uma fissura labiopalatina, o espetáculo conta as aventuras de um garoto e de sua irmã. Os dois partem em uma jornada em busca do choro do menino e encontram divertidos personagens para ajudá-los. Texto Paula Autran. Dir. Fabio Brandi Torres. 50 min. Rec. da produção: livre. Top Teatro. R. Rui Barbosa, 201, Bela Vista, 2309-4102. Dom., 12h e 16h. R$ 10. Até dom. (29).

Os Mequetrefe. De Hugo Possolo, o espetáculo traz quatro palhaços vivendo um dia repleto de situações absurdas e cômicas. A inspiração foi a obra do poeta Edward Lear. Dir. Alvaro Assad. 50 min. Rec. da produção: livre. Espaço Parlapatões (98 lug.). Pça. Franklin Roosevelt, 158, Consolação, 3258-4449. Sáb. e dom., 17h. R$ 20. Até dom. (29).

Meu Pai É um Homem Pássaro. A Cia. Simples de Teatro adapta a obra de David Almond sobre a relação entre um pai e uma filha. Após perder a mãe, Lizzie vai morar com o pai. No entanto, seu pai começa a acreditar que virou um pássaro. Dir. Cristiane Paoli Quito. 60 min. Rec. da produção: livre. Sesc Consolação. Teatro (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. Sáb. e fer., 11h. Estreia sáb. (28). R$ 5/R$ 17. Até 12/12.

A Pequena Sereia. Baseado na obra de Hans Christian Andersen, o espetáculo conta a história de Ariel, sereia curiosa por saber como é o mundo dos humanos. Com seu melhor amigo, Linguado, ela vai para a superfície ignorando os avisos de seu pai. Dir. Alexandre Biondi. 50 min. Teatro Bibi Ferreira (300 lug.). Av. Brig. Luiz Antônio, 931, 3105-3129. Dom., 16h30. R$ 50. Até dom. (29).

Peter Pan e Sininho na Terra do Nunca. Na Terra do Nunca, um menino que não quer crescer conhece uma fada e encara os desafios do Capitão Gancho. Dir. Sebastião Apollônio. 50 min. Rec. da produção: a partir de 2 anos. Teatro Bibi Ferreira (300 lug.). Av. Brig. Luiz Antônio, 931, 3105-3129. Dom., 17h30. R$ 40. Até dom. (29).

Rapunzel. Na adaptação da Cia. Le Plat du Jour, a história de Rapunzel é contada com números de palhaços e composições de Toquinho. No enredo, a jovem é sequestrada por uma malvada bruxa e aprisionada em uma casa de árvore. Dir. Alexandra Golik e Carla Candiotto. 60 min. Rec. da produção: livre. Teatro Arthur Azevedo (349 lug.). Av. Paes de Barros, 955, Mooca, 2605-8007. Sáb. e dom., 16h. R$ 10. Até dom. (29).

Os Três Porquinhos – O Musical. Contrariando mamãe Porpeta, os três porquinhos decidem morar sozinhos e, como esperado, encaram o temido lobo. Dir. Luiggi Francesco. 50 min. Rec. da produção: a partir de 2 anos. Teatro Bibi Ferreira (300 lug.). Av. Brig. Luiz Antônio, 931, 3105-3129. Sáb., 17h30. R$ 40. Até sáb. (28).

Uma Jornada de João e Maria. O clássico conto dos irmãos Grimm transportado ao sertão brasileiro. O espetáculo é montado pela Cia. Nóis na Mala. Dir. Bruno Cordeiro e João Alves. 60 min. Rec da produção: livre. Teatro Aliança Francesa (226 lug.). R. Gal. Jardim, 182, V. Buarque, 3017-5699. Sáb. e dom., 16h. R$ 20. Até dom. (29).

Viagem ao Centro da Terra. O espetáculo da Cia. Solas de Vento é inspirado na obra de Júlio Verne. A aventura do professor Otto tem direção de Eric Nowinski e dramaturgia assinada por Bobby Baq. 60 min. Rec. da produção: livre. Teatro Alfa. Sala B (204 lug.). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, 5693-4000. Sáb. e dom., 17h30. R$ 30. Até dom. (29).

Viralatas. O novo espetáculo de Alexandra Golik conta a história da amizade entre um grupo de cães vira-latas e a cadela de raça Fifi. 60 min. Rec. da produção: livre. Teatro Viradalata (270 lug.). R. Apinajés, 1.387, Perdizes, 3868-2535. Sáb. e dom., 16h. R$ 30. Até dom. (29).

Passeios

3º Rolê das Patas. Ao ar livre, o evento reúne donos e animais de estimação com música e gastronomia. Para os adultos, há foodtrucks e, para os pets, degustação de comidinhas. Quem passar por lá também pode doar ração para abrigos. BK30. Lgo. do Arouche, 77, República. Sáb. (28), 11h30/19h. Grátis. Inf.: www.fb.com/roledaspatas

9º Encontro Paulista de Hip Hop. O encontro traz uma ampla programação com shows, grafitagem, torneio de basquete, apresentações de dança, oficinas e debates. Entre os destaques, o rapper Emicida se apresenta ao lado de Souto MC e Rota de Colisão, às 19h. Memorial da América Latina. Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664, metrô Palmeiras-Barra Funda, 3823-4600. Sáb. (28), 12h/ 22h. Grátis.

Arte & Ciência – O Futuro do Humano. O ciclo de debates encerra a programação deste ano nesta segunda-feira (30). Os convidados são o cientista Edgard Morya e o artista Eduardo Srur. CCBB (70 lug.). R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. 2ª (30), 19h30. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Cine-cicletada 2015. O evento tem concentração na Praça do Ciclista, na Avenida Paulista. De lá, o grupo segue até a Cinemateca Brasileira, onde será exibida uma seleção de curta-metragens, às 20h, e, depois, discotecagem com Tatá Aeroplano e Luiz Romero. Praça do Ciclista. Av. Paulista, esquina com R. da Consolação. Sáb. (28), 18h (concentração). Grátis. Inf.: http://bit.ly/cinebike

Em Primeira Pessoa – Lucélia Santos. A atriz Lucélia Santos é a convidada da série de encontros Em Primeira Pessoa. Ela fala sobre a carreira e sua militância como ambientalista. Centro de Pesquisa e Formação (CPF Sesc). R. Dr. Plínio Barreto, 285, 4º andar, 3254-5600. Hoje (27), 19h30. Grátis. Inscrições: www.sescsp.org.br

Encontro do Clube Brasileiro do Gato. O evento reúne criadores e mais de 230 gatos de 20 raças. Lá, é possível conhecer mais sobre raças exóticas, com premiação dos melhores animais. Club Homs. Av. Paulista, 735, metrô Brigadeiro. Sáb. (28) e dom. (29), 10h/17h. Grátis (doação de uma lata de leite em pó). Inf.: http://bit.ly/clubegatos

Gaveta. Em sua terceira edição, a feira de troca de roupas reúne brechós, exposição e palestras sobre moda sustentável. Para participar das trocas, é preciso levar até cinco peças em bom estado e convertê-las em moedas do evento. MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa. Sáb. (28), 12h/22h. Grátis. Inf.: www.fb.com/projetogaveta

Mobilização Mundial pelo Clima. O evento, que antecede a COP21, de Paris, começa com uma marcha, neste domingo (29), às 14h, do vão do Masp até o Parque Ibirapuera. Na plateia externa do Auditório Ibirapuera, às 17h, Lenine convida Arnaldo Antunes e Mariana Aydar para subir ao palco. Miltom Hatoum também fará interpretação de poemas. Vão do Masp. Av. Paulista, 1578, metrô Trianon-Masp. Dom. (29), 11h (concentração). Grátis. Inf.: http://bit.ly/mobclima2015

Piquenique Envelhecer Sem Vergonha. O domingo (29) será de piquenique no Parque Ibirapuera. O evento reúne diversas atrações, como sessões de relaxamento e ginástica funcional, dicas nutricionais, contação de histórias para crianças e um karaokê para soltar a voz. Pq. Ibirapuera. Pça. dos Eventos. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 10. Dom. (29), 10h/15h. Grátis.