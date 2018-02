Confira o roteiro de Crianças e Passeios

Veja as principais atrações de Crianças e Passeios entre os dias 20/11 e 26/11:

Música

Pequeno Cidadão. Pelo projeto (Re)Ciclo Musical, a banda, formada por Edgard Scandurra, Antonio Pinto, Taciana Barros e seus filhos, faz uma apresentação grátis, na Praça Victor Civita. Antes do show, haverá oficinas e contação de histórias. Rec. da produção: livre. Praça Victor Civita. R. Sumidouro,

580, Pinheiros, 3031-3689. Sáb. (21), a partir das 14h. Grátis.

Banda Pequeno Cidadão se apresenta na Praça Victor Civita. Foto: Georgia Branco/divulgação

Natal

Shopping Light. Neste sábado (21), o Papai Noel estará em um desfile pelas ruas do Centro. Em um trenó, ele sairá da Rua Canuto do Val, passando pelo Largo do Arouche e a Praça da República, até o Viaduto do Chá, onde receberá as chaves da cidade. R. Canuto do Val, altura do nº 115, S. Cecília. Sáb. (21), 11h. Grátis.

Shopping Metrô Tucuruvi. Para a chegada do Papai Noel, um desfile de Natal percorrerá as ruas da zona norte. A concentração será na Avenida Luiz Dumont Villares, fazendo um percurso de 2,5 quilômetros até o shopping. Av. Luiz Dumont Villares, esquina com R. Dr. Olavo Egídio. Dom. (22), 9h30 (desfile, 11h). Grátis.

Teatro

Antes do Dia Clarear. O espetáculo da Cia2dois mistura teatro, circo e dança. No enredo, dois homens invadem um circo em uma madrugada e descobrem um universo fantástico de palhaços. Dir. Fernando Escrich e Ronaldo Aguiar. 55 min. Rec. da produção: livre. Sesc Pompeia. R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb., 12h; dom., 11h. Sessão extra: hoje (20), 11h. R$ 5/ R$ 17. Até dom. (22).

De Íris ao Arco-íris. O espetáculo conta as aventuras da lagarta Íris em uma viagem ao reino encantado. Com técnicas do teatro de sombras e de bonecos, a peça é adaptada para deficientes auditivos. Dir. Jorge de Paula. 50 min. Rec. da produção: a partir de 4 anos. Teatro MuBE (192 lug.). R. Alemanha, 221, Jd. Europa, 2594-2601. 4ª (25) e 5ª (26), 15h. R$ 25.

Era Uma Era. Primeira montagem infantil da Cia. Mungunzá, a peça mostra um rei que tentará de tudo para fazer história no reino. 70 min. Rec. da produção: a partir de 6 anos. Teatro João Caetano (70 lug.). R. Borges Lagoa, 650, V. Clementino, 5573-3774. Sáb. e dom., 16h. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até dom. (22).

Operilda na Orquestra Amazônica. Espetáculo faz uma expedição pela história da música erudita no Brasil. Entre as composições, obras de Carlos Gomes e Villa-Lobos. Dir. Regina Galdino. 60 min. Rec. da produção: a partir de 4 anos. Teatro Cacilda Becker (198 lug.). R. Tito, 295, Lapa, 3864-4513. Sáb. e dom., 16h. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até dom. (22).

O Reizinho Mandão. Da obra de Ruth Rocha, a história gira em torno de um rei que, ao assumir o lugar do pai justo, cria leis absurdas. Dir. Roberto Lage. 55 min. Rec. da produção: livre. Teatro Augusta (302 lugares). R. Augusta, 943, 3151-4141. Sáb. e dom., 16h. R$ 40. Até dom. (22).

Trem das Onze. Dois palhaços, mestre e aprendiz, não conseguem se entender e sempre se enfiam em situações engraçadas. Dir. Alexandre Roit. 60 min. Rec. da produção: livre. Sala Crisantempo (100 lug.). R. Fidalga, 521, V. Madalena, 3819-2287. Sáb. e dom., 11h. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até dom. (22).

Especial

Fim de Semana em Família. Com o feriado, a programação começa hoje (20) no Itaú Cultural. Nos três dias, a oficina ‘Engenhocas Performáticas’ apresenta o trabalho da artista alemã Rebecca Horn e ensina a criar engenhocas para performances. Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. Hoje (20), sáb. (21) e dom. (22), 14h/16h. Grátis.

Passeios

+ Em Osasco, 11 palcos e o Sesc recebem 24 horas de programação gratuita no 1º Osasco Cultural, das 18h do sábado (21) até as 18h do domingo (22). São 145 atrações – entre os destaques, shows

de O Teatro Mágico (foto), Thaíde e Oswaldo Montenegro, além de uma mostra de cinema com clássicos do terror. Programação: bit.ly/osasco2015

Foto: Leandro Godoy/divulgação

+ O festival Primavera, Te Amo comemora a estação neste fim de semana. Em três palcos, haverá discotecagem e shows, além de intervenções circenses, feira gastronômica e live painting com grafiteiros. Quem for de bicicleta não paga para entrar. Nos Trilhos. R. Visconde de Parnaíba, 1.253, Mooca. Sáb. (21), 16h. R$ 20/R$ 30. Inf.: bit.ly/primtrilhos

10ª Balada Literária. O festival termina neste domingo (22). Entre as atrações do fim de semana, no domingo (22), às 11h30, há uma sabatina com a cineasta Suzana Amaral, homenageada da edição, na Livraria da Vila (R. Fradique Coutinho, 915, V. Madalena). Até dom. (22). Programação: www.baladaliteraria.com.br

Feira de Discos de São Paulo. O evento é bimestral e reúne mais de cem expositores, entre colecionadores, sebos e lojas. É possível não somente comprar, mas também vender e trocar. R. Teodoro Sampaio, 763, Pinheiros. Dom. (22), 11h/20h. Grátis. Inf.: www.feiradediscos.tumblr.com

Lançamento de livro – Mia Couto. O escritor moçambicano lança o livro ‘Mulheres de Cinzas’, com sessão de autógrafos. Mia Couto convida o autor Milton Hatoum para ler trechos da obra. Sesc Pompeia. R. Clélia, 93, 3871-7700. 4ª (25), 20h. Grátis (retirar ingresso 2h antes).

Meditação da Lua Cheia. A Organização Internacional Arte de Viver promove meditação coletiva em cinco espaços, como a Praça da Paz, no Parque Ibirapuera, e a Praça Vinicius de Moraes, no Morumbi. A atividade será guiada por profissionais. 4ª (25), 20h. Grátis. Programação:bit.ly/MedLua2015

Saideira do Brincante. O Instituto Brincante se despede da atual sede com grande festa e convidados que fizeram parte de sua história. Entre as atrações, tem show de Antonio Nóbrega – que fundou o teatro-escola há 23 anos, ao lado de Rosane Almeida. R. Purpurina, 428, V. Madalena, 3816-0575. Dom. (22), 17h/22h. Grátis (retirar ingresso às 17h).