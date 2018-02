Confira o roteiro de Crianças e Passeios

Veja as principais atrações de Crianças e Passeios entre os dias 13/11 e 19/11:

Cinema

Telas – Festival Internacional de TV. Entre as atrações infantis do último fim de semana do festival, no sábado (14), às 10h, há a pré-estreia da temporada da série ‘Detetives do Prédio Azul’, com a presença dos atores. Oca. Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 3. Sáb. (14) e dom. (15), 10h/16h. Grátis. Programação: www.festivaldetv.com.br

Circo

VaiqueuVoo! Com acrobacias, os Irmãos Sabatino contam a história da aviação no espetáculo. 50 min. Rec. da produção: livre. Teatro Alfredo Mesquita (198 lug.). Av. Santos Dumont, 1.770, Santana, 2221-3657. 6ª (13) e sáb. (14), 21h; dom. (15), 19h. Grátis.

Parque Villa-Lobos recebe edição do SlowKids. Foto: Mariana Chama/Divulgação

Natal

Golden Square Shopping. Em São Bernardo do Campo, o shopping recebe o Papai Noel. No sábado (14), um coral leva os clássicos natalinos, com direito a projeções na fachada, balé e fogos de artifício. Av. Kennedy, 700, Jd. do Mar, São Bernardo do Campo, 3135-4000. Sáb. (14), 19h. Grátis.

Shopping Eldorado. Para inaugurar a decoração do shopping, há um espetáculo da coreógrafa Fernanda Chamma. Com clássicos natalinos, a peça conta a história da infância do Papai Noel. Av. Rebouças, 3.970, Pinheiros, 2197-7815. Sáb. (14), 19h. Grátis.

Teatro

Lampião e Lancelote. Da obra de Fernando Vilela, o musical traz um encontro inusitado entre o cavaleiro Lancelote e o cangaceiro Lampião. Dir. Débora Dubois. 60 min. Rec. da produção: a partir de 12 anos. Teatro Sesi-SP. Av. Paulista, 1.313, metrô Trianon-Masp, 3528-2000. Sáb. e dom., 15h30. A partir de sáb. (14). Grátis (reservas pelo site www.sesisp.org.br). Até 20/12.

Os Mequeterefe. O espetáculo traz quatro palhaços vivendo um dia repleto de situações absurdas e cômicas. A inspiração foi a obra do poeta Edward Lear. Dir. Alvaro Assad. 50 min. Rec. da produção: livre. Espaço Parlapatões (98 lug.). Pça. Franklin Roosevelt, 158, Consolação, 3258-4449. Sáb. e dom., 17h; 3ª, 21h. R$ 20. Até 6/12.

Especial

SlowKids. Na 9ª Semana Ticket Cultura, o evento organiza um piquenique no Parque Villa-Lobos. Nesta edição, há brincadeiras e show do Grupo Triii. Rec. da produção: livre. Pq. Villa-Lobos. Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2.001, Alto de Pinheiros. Sáb. (14), 10h/18h. Grátis.

Passeios

4ª Saída Anual do Grupo Cangarussu. Na comemoração do Dia da Consciência Negra, o grupo faz um cortejo pelo Minhocão. A partir do acesso ao elevado, no metrô Marechal Deodoro, eles vão até a praça Padre Péricles, com shows até as 20h. Elevado Costa e Silva, metrô Marechal Deodoro. Sáb. (14), 14h (concentração). Grátis. Inf.: www.fb.com/GrupoCangarussu

Aice Crimu Matsuri – A Festa do Sorvete. A festa reúne oficinas para todas as idades, área de jogos e bazar de artesanato. E, claro, não faltará opções de sorvete. Parque da Água Branca. Av. Francisco Matarazzo, 455, Água Branca. Sáb. (14) e dom. (15), 9h/19h. Grátis.

Festival Bike Arte ocupa a Praça da Kantuta e a Rua Três Rios. Foto: Divulgação

Bike Arte. O festival ocupa a Praça da Kantuta, neste fim de semana. A programação reúne shows, intervenções artísticas e oficinas, englobando temas como o ciclismo e o uso do espaço público. Também há atrações em frente à Casa do Povo (R. Três Rios, 252, Bom Retiro). Pça. da Kantuta, s/nº, Canindé. Sáb. (14), 11h/19h. Grátis. Inf.: www.fb.com/bikearte

Livraria Cultura. Neste fim de semana, a loja do Conjunto Nacional prepara uma programação com lançamentos, debates e encontros. No sábado (14), às 16h, o empresário Facundo Guerra e o cineasta André Sturm participam do ‘Esquina: Conversas sobre Cidades e Arquitetura’. Conj. Nacional. Av. Paulista, 2.073, metrô Consolação, 3170-4033. Sáb. (14), 9h/22h; dom. (15), 12h/20h. Grátis. Programação: www.livrariacultura.com.br

Pedalada Contra o Diabetes. No Dia Mundial do Diabetes, um passeio ciclístico percorre a Avenida Paulista na noite deste sábado (14). A concentração é no vão livre do Masp. Av. Paulista, 1.578,

metrô Trianon-Masp. Sáb. (14), 19h30. Grátis.

Viva Mário! Memória, Debate e Realidade. Neste fim de semana, a Biblioteca Mário de Andrade organiza um colóquio sobre o escritor, com mesas e palestras. No sábado (14), há um ‘noitão’. Começa às 21h, com show da Banda Aláfia e sarau até as 4h. Biblioteca Mário de Andrade. R. da Consolação, 94, Centro, 3775-0002. Hoje (13), 15h/ 19h30; sáb. (14), 15h/4h. Grátis.