Confira o roteiro de Crianças e Passeios

Veja as principais atrações de Crianças e Passeios entre os dias 6/11 e 12/11:

Cinema

Vivo Open Air. O festival de cinema ao ar livre encerra com programação para crianças. No dom. (8), será exibida cópia legendada de ‘E.T. – O Extraterrestre’, além de brincadeiras da Casa do Brincar. Rec. da produção: livre. Jockey Club. R. Dr. José Augusto de Queiroz, s/nº, portão 1, Cid. Jardim. Dom. (8), 17h. R$ 50. Inf.: http://oesta.do/vvpair

Contação de Histórias

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Contação em Praças: Histórias da Natureza. A apresentação traz dois garis e um duende (um boneco do grupo Giramundo) contando lendas e mitos. O trio também faz temporada no Jardim Botânico, a partir do dia 14/11. 40 min. Rec. da produção: livre. Vão livre do Masp. Av. Paulista, 1.578, metrô Trianon-Masp. Sáb. (7), 10h e 12h. Grátis.

Série de concertos ‘Aprendiz de Maestro’ traz músicas dos Beatles. Foto: Divulgação

Música

Aprendiz de Maestro – A Orquestra do Sargento Pimenta. No espetáculo da série de concertos, a história de Romeu e Julieta é contada ao som dos Beatles. A regência é do maestro João Maurício Galindo. 60 min. Rec. da produção: a partir de 3 anos. Sala São Paulo. Pça. Júlio Prestes, 16, Campos Elísios, 2344-1051. Sáb. (7), 11h. R$ 25/R$ 75.

Teatro

Coletivo Sampalhaças. Formado por dez palhaças, o grupo vai às ruas e praças da cidade em um cortejo cênico – em cartaz até o dia 21/11. No sábado (7), elas percorrerão o Parque da Luz. Já no domingo (8), saem do Galpão do Folias e segue pelo Minhocão. Dir. Fernando Escrich. 50 min. Rec. da produção: livre.

Parque da Luz. Pça. da Luz, s/nº. Sáb. (7), 16h. Grátis.

Galpão do Folias. R. Ana Cintra, 213, S. Cecília. Dom. (8), 10h. Grátis.

A Famosa Invasão dos Ursos na Sicília. Da Cia. Delas de Teatro, o espetáculo adapta a obra do italiano Dino Buzzati. Na história, um grupo de ursos parte em uma jornada para a cidade, em busca do filho de seu rei. Texto. Carla Candiotto. 50 min. Rec. da produção: livre. Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb., dom. e fer., 12h. A partir de sáb. (7). R$ 6/R$ 20. Até 6/12.

O Gigante Egoísta. Com técnicas de animação de bonecos, a Artesanal Cia. de Teatro faz uma adaptação do conto de Oscar Wilde. No espetáculo, um gigante irritado constrói um muro para se isolar do mundo. Dir. Gustavo Bicalho e Henrique Gonçalves. 50 min. Rec. da produção: livre. Teatro Sesi-SP. Av. Paulista, 1.313, metrô Trianon-Masp, 3528-2000. Sáb. e dom., 15h30. Grátis (reservas no site www.sesisp. org.br/meu-sesi). Até dom. (8).

Mina! Baseado na obra de David Almond, o espetáculo conta a história de Mina. Ela é uma criança que ama a noite. Enquanto todos dormem, ela escreve sobre tudo que lhe vem à cabeça. 70 min. Dir. Marat Descartes. 50 min. Rec. da produção: livre. Sesc Consolação. Teatro Anchieta (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. Sáb. e fer., 11h. A partir de sáb. (7). R$ 5/R$ 17. Até 21/11.

Rapunzel. Na adaptação da Cia. Le Plat du Jour para o conto dos irmãos Grimm, a história é contada com números de palhaços e composições de Toquinho. Dir. Alexandra Golik e Carla Candiotto. 60 min. Rec. da produção: livre. Teatro Arthur Azevedo (349 lug.). Av. Paes de Barros, 955, Mooca, 2605-8007. Sáb. e dom., 16h. A partir de sáb. (7). R$ 10. Até 29/11.

Viagem ao Centro de Você. Espetáculo traz a garota Frida, que perdeu os seus sentimentos. Ao lado da única coisa que lhe restou, o Sonho, ela tenta recuperá-los. Dir. Cadu Witter. 60 min. Rec. da produção: a partir de 6 anos. Espaço Promon (300 lug.). Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1.830, Itaim Bibi, 3071-4236. Dom., 12h. Estreia dom. (8). R$ 40. Até 6/12.

Especial

Corrida Divertida Turma da Mônica. No evento, há duas opções: uma caminhada de 3 km para toda a família ou a corrida de 5 km para adultos. O percurso passa pelo Parque da Mônica e conta com os personagens de Mauricio de Sousa. Shopping SP Market. Av. das Nações Unidas, 22.540, Jurubatuba. Dom. (8), 7h (concentração). R$ 91. Inscrições: www.ticketagora.com.br.

Passeios

Feira Miolo(s). A feira reúne mais de cem autores e editoras independentes. A programação também traz mostra do artista Fabio Zimbres, palestras e oficinas. Biblioteca Mário de Andrade. R. da Consolação, 94, Centro, 3775-0002. Sáb. (7), 10h/18h. Grátis. Inf.: www.lote42.com.br

Festival Sabor de São Paulo. O festival encerra sua 3ª edição com uma feira no Parque Villa-Lobos. Além de o público experimentar os 60 pratos finalistas, também haverá shows com as bandas Divazz e Samba de Rainha. Pq. Villa-Lobos. Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2.001, Alto de Pinheiros. Sáb. (7) e dom. (8), 11h/20h. Grátis (pratos até R$ 25).

Goethe-Institut de Portas Abertas. O evento comemora os 25 anos da reunificação da Alemanha. Entre as atrações, há karaokê, pratos típicos alemãs, exibição de curtas e aulas demonstrativas de alemão. Goethe Institut São Paulo. R. Lisboa, 974, Pinheiros, 3296-7000. Sáb. (7), 17h/22h30. Grátis.

Roadsec 2015. Após passar por 14 cidades, o evento hacker encerra em São Paulo. A programação reúne competições, produtos geek, palestras sobre tecnologia e oficinas. À noite, shows do Titãs e do DJ John Talabot. Audio Club (2.500 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca. 5ª (12), 9h/23h.

R$ 120. Inf.: www.roadsec.com.br