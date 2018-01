Confira o roteiro de Crianças e Passeios

Veja as principais atrações de Crianças e Passeios entre os dias 30/10 e 5/11:

Ação

Escape 60. No espaço, os visitantes devem quebrar a cabeça em uma série de mistérios. Em grupos, os jogadores são trancados em salas temáticas, como uma cela ou uma casa abandonada. Para o Dia das Bruxas, algumas salas terão a participação de personagens aterrorizantes. Hoje (30) e sábado (31), a casa também fará sessões na madrugada. Menores de 12 anos devem estar acompanhados de responsável.

R. Baluarte, 18, V. Olímpia, 3842-9066. 10h/22h (6ª e sáb., sessões até 4h20). R$ 69/R$ 79 (por pessoa). Inf. e reservas: www.escape60.com.br

Bichos

Bichomania. Em um terreno de 120 mil m2, a fazendinha reúne araras, saguis, patos e outros bichos. Por volta do meio-dia, o cheiro de churrasco convida o público para o almoço no fogão à lenha. Rec. do Divirta-se: a partir de 1 ano e meio. Estr. dos Pires, 1.933 (acesso pela Rod. Raposo Tavares, km 39), Cotia, 4242-1116. Sáb., dom. e fer., 10h/ 17h. R$ 34 (crianças até 3 anos, grátis; almoço, R$ 16/R$ 36).

Cinema

Contos da Noite. A animação francesa de Michel Ocelot é exibida no Sesc Santana, na 2ª (2). No filme, duas crianças e um idoso se encontram todas as noites em um cinema abandonado e, juntos, criam histórias mágicas. 84 min. Rec. da produção: livre. Sesc Santana. Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. 2ª (2), 14h. Grátis.

Filme ‘Divertida Mente’. Foto: Divulgação

Vivo Open Air. O festival de cinema ao ar livre terá um dia dedicado às crianças. No domingo (1º), será exibida a animação ‘Divertida Mente’, além de brincadeiras e oficinas da Casa do Brincar e food trucks. Rec. da produção: livre. Jockey Club. R. Dr. José Augusto de Queiroz, s/nº, portão 1, Cid. Jardim. Dom. (1º), a partir das 17h. R$ 50. Inf.: http://oesta.do/vvpair

Circo

Circo Spacial. Celebrando 30 anos, o circo inaugurou seu novo pátio oficial com o espetáculo ‘Elementos’. Palhaços e malabaristas se integram a elementos da natureza sob direção geral de Marlene Querubin. Rec. da produção: livre. Travessa Simis, 300, V. Guilherme. 5ª e 6ª, 20h30; sáb., dom. e fer., 16h, 18h e 20h30. R$ 30/R$ 250. Até 6/12.

Contação de histórias

Contação de Histórias em Libras. A educadora deficiente auditiva Sabrina Denise Ribeiro e a intérprete Amanda de Lima Oliveira comandam a atividade. Elas constroem uma história a partir da pintura ‘A Fazedora de Anjos’, de Pedro Weingärtner. 60 min. Rec. da produção: livre. Pinacoteca. Pça. da Luz, 2, 3324-1000. Sáb. (31), 14h. Grátis.

Música

Banda Estralo. Projeto dos artistas Marcos Lucatelli e Luanda Eliza, a banda apresenta o show de lançamento de seu primeiro disco ‘Estórias de Cantar’. Na apresentação, as crianças conhecem os grandes compositores brasileiros por meio de canções, poesias e encenações teatrais. 90 min. Rec. da produção: livre. Sesc Consolação. Teatro Anchieta (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. 2ª (2), 11h. R$ 5/R$17.

Beatles para Crianças. No projeto do músico Fabio Freire, canções clássicas do quarteto de Liverpool são interpretadas para o público infantil. Em meio às músicas, pequenas histórias são encenadas. No palco, além do próprio Freire, estão três músicos e um ator. 60 min. Rec. da produção: livre. Teatro UMC (300 lug.). Av. Imperatriz Leopoldina, 550, V. Leopoldina, 2574-7749. Dom., 16h. Sessão extra: 2ª (2), 16h. R$ 60 (crianças até 2 anos, grátis). Até 29/11.

Grupo ZigZag. O grupo apresenta o show ‘Zigzaguiá’. Com brincadeiras musicais e dança, as crianças são apresentadas a ritmos brasileiros e figuras folclóricas, como o Saci Pererê e o Curupira. 60 min. Rec. da produção: livre. Sesc Pinheiros. Praça. R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Sáb. (31), dom. (1º) e 2ª (2), 12h. Grátis.

Parque

Cidade das Abelhas. As novidades são um circuito de obstáculos específico para as crianças pequenas e a reinauguração do tobogãs ‘abelhudos’ (recém-reformados). O local tem ainda museu de apicultura, observatório de colmeias e uma lojinha que vende derivados de mel. Estr. da Ressaca, Km 7, Embu das Artes, 4703-6460. 8h30/17h (fecha 2ª). Abre 2ª (2). R$ 20.

Parque de diversão

KidZania. No espaço do antigo Parque da Mônica, a brincadeira ‘de gente grande’ começa logo na bilheteria: cada criança recebe um mapa da cidade temática e 50 KidZos (dinheiro local). Ali, os pequenos têm autonomia para escolher o roteiro, gastar ou ganhar. É possível dar um pulinho na barbearia ou atuar como cirurgião e embolsar KidZos. Shopping Eldorado. 2º subsolo. Av. Rebouças, 3.970, Pinheiros, 3995-4500. Acesso para cadeirantes. 9h/19h (sáb. e dom., 9h/ 14h e 15h/20h). Fecha 3ª (3). Adulto: R$ 50. Crianças: R$ 99/R$ 120.

Teatro

Antes do Dia Clarear. O espetáculo da Cia2dois mistura teatro, circo e dança. No enredo, dois homens invadem silenciosamente um grande circo em uma madrugada e descobrem um universo fantástico de palhaços. Dir. Fernando Escrich e Ronaldo Aguiar. 55 min. Rec. da produção: livre. Sesc Pompeia. R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb., 12h; dom., 11h. Sessão extra: 2ª (2), 11h. R$ 5/R$ 17 (crianças até 12 anos, grátis). Até 22/11.

A Bruxa Malabé. Adaptação do livro de Audrey Wood, o espetáculo conta a história de uma corajosa mãe que tenta recuperar os cinco filhos das garras da Bruxa Malabé. Cia. Cornucópia de Teatro. Dir. Dino Bernardi. 45 min. Rec. da produção: livre. Sesc Bom Retiro. Al. Nothmann, 185, 3332-3600. Dom., 12h. Sessão extra: 2ª (2), 12h. R$ 5/R$17 (crianças até 12 anos, grátis). Até 2ª (2).

Canção dos Direitos da Criança. O álbum do cantor e compositor Toquinho se transformou em musical. Concebido por Carla Candiotto, o espetáculo retrata o período da Revolução Industrial mesclado à linguagem dos palhaços. 60 minutos. Rec. da produção: livre. Teatro Shopping Frei Caneca (600 lug.). R. Frei Caneca, 596, Consolação, 3472-2229. Sáb. e dom., 16h. R$ 60. Até dom. (1º).

Dois Idiotas Sentados Cada Qual no seu Barril. Baseada na obra de Ruth Rocha, a adaptação conta a história de dois combatentes de guerra que vivem em conflito. Texto Dario Uzan. Dir. Stella Tobar. Rec. da produção: livre. Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Dom., 11h. R$ 6/R$ 20. Até 29/11.

Era Uma Era. Primeira montagem infantil da Cia. Mungunzá, o espetáculo traz um rei que fará de tudo para ganhar destaque na história do seu reino. Dir. Verônica Gentilin. 70 min. Rec. da produção: a partir de 6 anos. Teatro João Caetano (70 lug.). R. Borges Lagoa, 650, V. Clementino, 5573-3774. Sáb. e dom., 16h. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 22/11.

O Gigante Egoísta. Com animação de bonecos, a Artesanal Cia. de Teatro faz uma adaptação do conto de Oscar Wilde. No espetáculo, um gigante constrói um muro para se isolar do mundo. Dir. Gustavo Bicalho e Henrique Gonçalves. 50 min. Rec. da produção: livre. Teatro Sesi-SP. Av. Paulista, 1.313, metrô Trianon-Masp, 3528-2000. Sáb. e dom., 15h30. Grátis (reservas no www.sesisp.org.br/meu-sesi). Até 8/11.

Espetáculo ‘Já pra Cama!’. Foto: Cacá Diniz/Divulgação

Já pra Cama! No espetáculo da Cia. Barracão Cultural, uma mãe, para fazer seus filhos dormirem, decide entrar no mundo de brincadeiras deles. Durante a peça, ela pinta um painel no palco. Dir. Fernando Escrich. 50 min. Rec. da produção: livre. Sesc Pinheiros. Auditório (98 lug.). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Dom., 15h e 17h. Sessão extra: 2ª (2), 15h e 17h. R$ 5/R$ 17. Até 29/11.

A Lona Caiu. Pelo projeto Teatro ComVida, a Cia. Bubiô Ficô Lô faz única apresentação do espetáculo. Na peça, um trio de artistas circenses falidos encontra uma lona e uma cadeira abandonados. Eles, então, decidem encenar números de palhaço para conseguir dinheiro. Rec. da produção: livre. Teatro Sérgio Cardoso (835 lug.). R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista, 3882-8080. Dom. (1º), 11h. Grátis.

Medinho Medão. Rafa é um garoto da cidade, com pais ausentes e cheio de medos. No entanto, durante um sonho, ele descobre que enfrentar seus temores pode ser um desafio até divertido. Texto e dir. Alexandra Golik. 55 min. Rec. da produção: livre. Teatro Viradalata (270 lug.). R. Apinajés, 1.387, Perdizes, 3868-2535. Sáb., 12h. R$ 30. Até 28/11.

O Menino que Não Sabia Chorar. Inspirado na história da artista Luiza Pannunzio e de seu filho Bento, que nasceu com uma fissura labiopalatina, o espetáculo conta as aventuras de um garoto e de sua irmã. Os dois partem em uma jornada em busca do choro perdido do menino. Texto Paula Autran. Dir. Fabio Brandi Torres. 50 min. Rec. da produção: livre. Top Teatro (50 lug.). R. Rui Barbosa, 201, Bela Vista, 2309-4102. Dom., 12h e 16h. R$ 10. Até 29/11.

Operilda na Orquestra Amazônica. Espetáculo faz uma expedição pela história da música erudita no Brasil. Entre as composições, obras de Carlos Gomes, Alberto Nepomuceno e Villa-Lobos. Dir. Regina Galdino. Texto Andréa Bassit. 60 min. Rec. da produção: a partir de 6 anos. Teatro Zanone Ferrite (204 lug.). Av. Renata, 163, V. Formosa, 2216-1520. Sáb. e dom., 16h. A partir de sáb. (31). Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 15/11.

O Reizinho Mandão. Adaptação da obra de Ruth Rocha, a história gira em torno de um rei que, ao assumir o lugar do pai justo e sábio, cria leis absurdas. Dir. Roberto Lage. 55 minutos. Rec. da produção: livre. Teatro Augusta. Sala Paulo Goulart (302 lugares). Rua Augusta, 943, 3151-4141. Sáb. e dom., 16h. R$ 40. Até 22/11.

Trem das Onze. Dois palhaços, mestre e aprendiz, não conseguem se entender e sempre se enfiam em situações engraçadas. Enquanto isso, a dupla apresenta ao público números clássicos do circo. Grupo DoisPierre. Texto: Carlo Felipe Pace. Dir. Alexandre Roit. 60 min. Rec. da produção: livre. Sala Crisantempo (100 lug.). R. Fidalga, 521, V. Madalena, 3819-2287. Sáb. e dom., 16h. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 22/11.

Uma Jornada de João e Maria. Neste espetáculo da Cia. Nóis na Mala, o clássico conto dos irmãos Grimm é levado ao sertão do nordeste brasileiro. Dir. Bruno Cordeiro e João Alves. 60 min. Rec da produção: livre. Teatro Aliança Francesa (226 lug.). R. General Jardim, 182, Vila Buarque, 3017-5699. Sáb. e dom., 16h. R$ 20. Até 29/11.

Viagem ao Centro da Terra. O espetáculo da Cia. Solas de Vento é inspirado na obra de Júlio Verne. A aventura do professor Otto tem direção de Eric Nowinski e dramaturgia assinada por Bobby Baq. 60 min. Rec. da produção: livre. Teatro Alfa. Sala B (204 lug.). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, 5693-4000. Sáb. e dom., 17h30. R$ 30. Até 29/11.

Viralatas. O novo espetáculo de Alexandra Golik conta a história da amizade entre um grupo de cães vira-latas e a cadela de raça Fifi. 60 min. Rec. da produção: livre. Teatro Viradalata (270 lug.). R. Apinajés, 1.387, Perdizes, 3868-2535. Sáb. e dom., 16h. R$ 30. Até 29/11.

Especial

Festival de Arte para Crianças. O festival encerra na Fábrica de Cultura de Sapopemba. Entre as atrações deste sábado (31), há show da Banda Estralo, às 18h30, e a peça ‘Acampatório’, da Cia. Truks, às 13h30. Programação no site www.arteparacriancas.org.br. Fábrica de Cultura de Sapopemba. R. Augustin Luberti, 300, 2012-5803. Sáb. (31), a partir das 10h. Grátis.

Fim de Semana em Família. Neste fim de semana, no Itaú Cultural, há oficina de dança para crianças com Deise Alves, às 14h. Mais tarde, às 16h, a Cia. Balangandança traz o espetáculo ‘Brincos e Folias’. Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. Sáb. (31) e dom. (1º), 11h/17h. Grátis.

Passeios

Autografias – Marcelo Rubens Paiva. O projeto ‘Autografias’ recebe o colunista do Estado, Marcelo Rubens Paiva. O jornalista participa de um bate-papo sobre seu livro ‘Ainda Estou Aqui’. Centro de Pesquisa e Formação – CPF Sesc. R. Dr. Plínio Barreto, 285, 4º andar, Bela Vista, 3254-5600. 5ª (5), 19h. Grátis.

Green Market. Na feira, dedicada a produtos orgânicos, há cerca de dez produtores, que vendem legumes ou quitutes para comer na hora. A programação também inclui oficina de plantio para crianças. A curadoria é do chef Lisandro Lauretti, do restaurante Jamie’s Italian. JK Iguatemi. Av. Pres. Juscelino Kubistcheck, 2.041, Itaim Bibi, 3152-6800. Sáb., 10h/17h. Grátis. Até 14/11.

Lançamento de livro – Ruth Manus. Em seu primeiro livro, ‘Pega Lá uma Chave de Fenda e Outras Divagações Sobre o Amor’ (R$ 24,90), a blogueira do Estado aborda as diferentes formas de se amar. Ruth participa de uma noite de autógrafos nesta 3ª (3). Livraria Saraiva. Shopping Eldorado. Av. Rebouças, 3.970, Pinheiros, 3030-9750. 3ª (3), 19h. Grátis.

Uma Fina Camada. A mostra interativa aborda a importância da troposfera para a vida no planeta. Em duas instalações, é possível ver um documentário e a projeção em 180° de fotografias panorâmicas de Mário Águas. Parque Villa-Lobos. Av. Professor Fonseca Rodrigues, 2.001, Alto de Pinheiros, 2683-6302. 9h/18h (fecha 2ª). Inauguração: 5ª (5). Grátis. Até 30/11.

Zombie Walk. O Centro será tomado por zumbis no Dia de Finados. O encontro reúne pessoas fantasiadas e maquiadas como mortos-vivos. A concentração será na Praça do Patriarca e deve seguir pelas ruas da região. Praça do Patriarca. 2ª (2), 15h (concentração). Grátis. Inf.: www.zombiewalksp.com