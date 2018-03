Confira o roteiro de Crianças e Passeios

A seguir, as principais atrações de Crianças e Passeios entre 8/7 e 14/7:

Circo

Haru – A Primavera do Aprendiz. No espetáculo circense, o ilusionista Rapha Santacruz vive um jovem aprendiz que luta para conseguir reconhecimento de um sábio mestre. 50 min. Rec. da produção: livre. Sesc Itaquera (245 lug.). Av. Fernando Espírito Santo Alves de Mattos, 1.000, 2523-9200. Sáb. (9), 14h; dom. (10), 11h30 e 15h30. Grátis.

Foto: Ligia Jardim/divulgação

O Maravilhoso Teatro Ambulante da Academia de Palhaços. O grupo (acima) estaciona sua van no Centro Cultural São Paulo para uma curta temporada. Até domingo (10), é apresentado um espetáculo por dia. Nesta sexta-feira (8), é dia de ‘As Desgraças de uma Criança’. No sábado (9), ‘Nosferatu – O Vampiro das Sombras’. Para encerrar, ‘A Paixão de Cristo Segundo São Rubinho’, no domingo (10). Rec. da produção: livre. CCSP. R. Vergueiro, 1.000, Paraíso, 3397-4002. 6ª (8) e sáb. (9), 21h; dom. (10), 20h. Grátis. Em caso de chuva, o espetáculo é cancelado.

Museu

Catavento Cultural e Educacional. Mix de museu e passeio científico, ele tem 250 atrações. Entre elas, o borboletário, onde é possível ver de perto diferentes espécies e o ciclo de vida dos insetos. Neste fim de semana, o ônibus da Cia. BuZum! estará no local com a peça ‘Energia’, com sessões às 10h e às 16h. Rec. da produção: 4 anos. Pq. Dom Pedro II, s/nº, Centro, 3315-0051. 9h/17h (fecha 2ª). R$ 6 (sáb., grátis).

Música

Banda Strombólica – Arca de Noé. O show homenageia o disco ‘A Ar- ca de Noé’, de Vinicius de Moraes. No espetáculo, a Banda Strombólica interpreta doze faixas do icônico álbum. 60 min. Rec. da produção: livre. Sesc Belenzinho. R. Pe. Adelino, 1000, 2076-9700. Sáb. (9) e dom. (10), 12h. R$ 6/R$ 20.

Teatro

#broncadequê? Em uma passeata contra o preconceito a pessoas com Síndrome de Down, Guilherme conhece quatro jovens. Deste encontro, nasce uma forte amizade. Dir. Ernesto Piccolo. 60 min. Rec. da produção: 12 anos. Teatro Sérgio Cardoso (144 lug.). R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista, 3288-0136. Estreia 5ª (14). 5ª a dom., 19h. R$ 40. Até 24/7.

Feio. O espetáculo é assinado pelo Coletivo Grão – Arte e Cidadania. Nele, o conto ‘O Patinho Feio’, de Hans Christian Andersen, é adaptado para deficientes visuais e auditivos. Dir. Cintia Alves e Leonardo Castilho. Rec. da produção: livre. Sesc Vila Mariana. Auditório (128 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Dom., 15h. R$ 5/R$ 17. Até dom. (10).

Os Livros que Mudaram Minha Vida. Maria Lua e Poema são apaixonadas por livros. Ian é louco por tecnologia. Quando uma visita inesperada aparece no quarto dos irmãos, eles partem em uma jornada fantástica pelo folclore. Texto e dir. Marcelo Galdino. 50 min. Rec. da produção: livre. Teatro Jaraguá (265 lug.). R. Martins Fontes, 71, Bela Vista, 3255-4380. Sáb. e dom., 16h. R$ 40. Até dom. (10).

O Maior Menor Espetáculo da Terra. O trio carioca Centro Teatral Etc e Tal monta um pequeno picadeiro de circo de pulgas para apresentar o espetáculo. A montagem é em parceria com Domingos Montagner. Texto e dir. Marcelo Galdino. 50 min. Rec. da produção: livre. Caixa Cultural. Pça. da Sé, 111, 3321-4400. 6ª, sáb. e dom., 15h. Grátis (retirar ingresso a partir das 9h). Até dom. (10).

A Menina e o Sabiá. O espetáculo utiliza dança e acrobacias aéreas para narrar a história de amizade entre uma menina e um sabiá. 60 min. Rec. da produção: livre. Sesc Consolação. R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. Sáb., 11h. R$ 5/R$ 17. Até 16/7.

Pedro e o Lobo. A Cia. Imago traz o clássico com a ajuda de técnicas de luz negra. Para proteger seus amigos, Pedro enfrenta um lobo feroz. 45 min. Rec. da produção: livre. Sesc Pinheiros. R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Dom., 15h e 17h. R$ 5/R$ 17. Até dom. (10).

Passeios

+ ‘Mulheres que Transformam’ é o tema do Conexão Cultural São Paulo. Com ampla programação, o evento reúne oficinas, debates, sarau, mostra, shows – como o de Anelis Assumpção, às 20h – e exibição de filmes. Há ainda feiras de gastronomia e de artesanato. MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. Sáb. (9), 12h/20h. Grátis.

4º Festival Gastronômico até R$ 10. No festival, comidas e bebidas têm o preço máximo de R$ 10. Além dos quitutes, o evento tem um espaço de atividades infantis e feira de produtos. Memorial da América Latina. Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664, Barra Funda, 3823-4600. Sáb. (9) e dom. (10), 10h/20h. Grátis.

19º Festival do Japão. Em três dias, o público conhece mais sobre a cultura japonesa com atrações de gastronomia, música e dança. Pelo palco principal, passarão cerca de 50 grupos artísticos. Também há espaço gastronômico. São Paulo Expo. Rod. dos Imigrantes, km 1,5, Pq. do Estado. 6ª (8), 12h/21h; sáb. (9), 10h/21h; dom. (10), 10h/18h. R$ 20/R$ 23 (até 8 anos, grátis). Inf.: www.festivaldojapao.com

Anime Friends 2016. Os desfiles de cosplay são uma das principais atrações do festival. O universo geek também é contemplado em shows, campeonatos, encontros de youtubers e feira de colecionadores. Campo de Marte. Av. Santos Dumont, 2.241, metrô Santana. A partir de 6ª(8). 6ª, 12h/21h; sáb. e dom., 10h/21h. R$ 50/R$ 240. Até 17/7. Inf.: www.animefriends.com.br

Em Primeira Pessoa: Alaíde Costa. A cantora participa da série ‘Em Primeira Pessoa’. No encontro com o público, ela fala sobre sua carreira e seu novo disco ‘Canções de Alaíde’. Centro de Pesquisa e Formação do Sesc. R. Dr. Plínio Barreto, 285, 4º andar, Bela Vista, 3254-5600. 3ª (12), 19h30. R$ 4,50/R$ 15.

Pet&Play. O espaço de 500 m2 é dedicado aos bichos de estimação. Em um circuito, há atrações como uma piscina de bolinhas e até uma mini praia. Shopping Villa Lobos. Av. das Nações Unidas, 4.777, Alto de Pinheiros, 3024-3738. 12h/22h (dom., 12h/20h; fecha 2ª, 3ª e 4ª). R$ 15 (por animal). Até dom. (10).

Segundas Intenções: Laerte. A cartunista Laerte é convidada da série ‘Segundas Intenções’. No bate-papo, ela fala sobre sua obra. Biblioteca Parque Villa-Lobos. Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2.001, Alto de Pinheiros, 3024-2500. Sáb. (9), 11h. Grátis.