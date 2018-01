Confira o roteiro de Crianças e Passeios

A seguir, as principais atrações de Crianças e Passeios:

Ação

Foto: divulgação

+ Imagine-se dentro de um cassino clandestino. Em uma hora, você e seus amigos precisam quebrar a cabeça para esvaziar o cofre do local e fugir de lá. Este é o roteiro de ‘Cassino Paket – O Golpe’, nova sala do Escape 60 em Moema. Al. dos Jurupis, 1.479, Moema, 5042-0064. 10h/22h. R$ 69/R$ 79 (por pessoa). Menores de 12 anos devem estar acompanhados.

Speedland. Para adultos e crianças, o complexo tem uma das maiores pistas de kart amador da cidade, com 1,2 km. Em julho, as atividades infantis estão pela metade do preço – 15 minutos de kart, por exemplo, saem por R$ 35; e as fichas de jogos, R$ 1,50. R. Ulisses Cruz, 275, Tatuapé, 2159-3888. 17h/23h (sáb. e dom., 12h/23h). Kart: R$ 35/R$ 120.

Bichos

Instituto Biológico – Planeta Inseto. Do Museu do Instituto Biológico, o espaço ensina de maneira divertida sobre a vida dos insetos. Lá, é possível ver abelhas produzindo mel e lagartas tecendo o fio da seda. Rec. da produção: livre. R. Amâncio de Carvalho, 546, V. Mariana, 2613-9500. 9h/16h (fecha 2ª). Grátis.

Circo

O Maravilhoso Teatro Ambulante da Academia de Palhaços. O grupo estaciona sua van no Centro Cultural São Paulo para curta temporada. De 4ª (6) a 10/7, é apresentado um espetáculo por dia. O primeiro é ‘O Teatro Mambembe do Doutor Fracassa’. Na 5ª (7), é a vez de ‘Lágrimas da Mãe’. Rec. da produção: livre. R. Vergueiro, 1.000, Paraíso, 3397-4002. 4ª (6), 21h; 5ª (7), 19h30. Grátis. Em caso de chuva, o espetáculo é cancelado.

Música

Banda Estralo – Estórias de Cantar. Projeto dos artistas Marcos Lucatelli e Luanda Eliza, a banda apresenta o show de seu primeiro disco. Na apresentação, as crianças conhecem os grandes compositores brasileiros por meio de canções, poesia e encenações teatrais. 90 min. Rec. da produção: livre. Teatro Jardim Sul. Shopping Jardim Sul. Av. Giovanni Gronchi, 5.819, V. Andrade, 2626-7860. Sáb. (2), 23 e 30/7, 16h. R$ 40.

Banda Strombólica – Bichos do Mundo. No show, em parceria com a Cia. Pia Fraus, a Banda Strombólica usa bonecos para fazer uma viagem pela natureza, contando as aventuras dos bichos. Tudo isso acompanhado de diferentes estilos musicais, como rock, MPB e forró. 60 min. Rec. da produção: livre. Sesc Belenzinho. Teatro 9392 lug.). R. Pe. Adelino, 1000, 2076-9700. Sáb. (2) e dom. (3), 12h. R$ 6/R$ 20.

Barbatuquices. O novo show do Barbatuques convida adultos e crianças a criar som a partir do próprio corpo. No repertório, sucessos dos quase 20 anos de carreira do grupo. 45 min. Rec. da produção: livre. Teatro Morumbi Shopping (250 lug.). Av. Roque Petroni Júnior, 1089, Jd. das Acácias, 5183-2800. Sáb. e dom., 15h. R$ 50. Até dom. (3).

Beatles para Crianças. No projeto do músico Fabio Freire, canções clássicas do quarteto de Liverpool são interpretadas para o público infantil. Em meio às músicas, pequenas histórias são encenadas. 60 min. Rec. da produção: livre. Espaço Promon (300 lug.). Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1.830, Itaim Bibi, 3071-4236. Dom. (3) e 10/7, 16h. R$ 60.

Teatro

O Alvo Parte 2 – Hate Club. Na segunda parte do espetáculo juvenil, o grupo de amigas terá de lidar com um novo problema: um misterioso blogueiro anda difamando uma garota do colégio. Dir. Pedro Garrafa. 70 min. Rec. da produção: livre. Teatro Livraria da Vila (125 lug.). Shopping JK Iguatemi.

Av. Juscelino Kubitschek, 2041, V. Nova Conceição, 5180-4790. Sáb., 19h. R$ 60. Até 30/7.

Antes do Dia Clarear. O espetáculo da Cia2dois mistura teatro, circo e dança. No enredo, dois homens invadem silenciosamente um grande circo em uma madrugada e descobrem um universo fantástico de palhaços. Dir. Fernando Escrich e Ronaldo Aguiar. 50 min. Rec. da produção: livre. Sesc Santana. Teatro (330 lug.). Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. Dom., 14h. A partir de dom. (3). R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis). Até 21/8.

A Chapeuzinho Vermelho e o Lobo. Na adaptação, o Lobo Mau não tem nada de mau. Contrariado com o Caçador, que tem sujado e desmatado o bosque, ele, a Chapeuzinho e a Vovó decidem ensinar uma lição ao sujão. Texto Ronaldo Ciambroni. Dir. Sebastião Apolonio. 50 min. Rec. da produção: 2 anos. Teatro UMC (300 lug.). Av. Imperatriz Leopoldina, 550, V. Leopoldina, 3476-6403. Sáb., 16h. R$ 50. Até 30/7.

O Dodói da Gigi. Gigi é um garota que foi diagnosticada com leucemia. O musical conta de maneira leve sua história, do diagnóstico até a cura. Dir. Guto Maia. Rec. da produção: livre. Biblioteca Monteiro Lobato. R. Gal. Jardim, 485, V. Buarque, 3256-4122. Dom. (3), 11h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Família Formigueiro Casa Condomínio. O espetáculo é a estreia do grupo Poleiro do Bando no teatro infantil. No enredo, dois amigos entram em uma jornada para descobrir a pluralidade da palavra ‘família’. Texto e dir. Mariana Vaz. 55 min. Rec. da produção: livre. Teatro Alfredo Mesquita (198 lug.). Av. Santos Dumont, 1.770, Santana, 2221-3657. Sáb. e dom., 16h. Estreia sáb. (2). Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 7/8.

A Famosa Invasão dos Ursos na Sicília. Tônio, um jovem urso, desaparece sem explicação. Na tentativa de encontrá-lo, a família desce a montanha na direção do reino dos humanos. Achar o fofo, porém, não será o fim da história (recheada com boas cenas de mágica e medinho). Dir. Carla Candiotto. 50 min. Rec. da produção: livre. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. Dom., 12h. A partir de dom. (3). R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis). Até 17/7.

Feio. O espetáculo é assinado pelo Coletivo Grão – Arte e Cidadania. Nele, o conto ‘O Patinho Feio’, de Hans Christian Andersen, é adaptado para deficientes visuais e auditivos. Dir. Cintia Alves e Leonardo Castilho. Rec. da produção: livre. Sesc Vila Mariana. Auditório (128 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Dom., 15h. R$ 5/R$ 17. Até 10/7.

Filminho. O musical conta a história de um galã de cinema que foge para o mundo real. Acompanhado de uma banda, os atores percorrem filmes clássicos, como ‘A Noviça Rebelde’ e ‘Titanic’. Dir. Natalia Mallo e Marcelo Romagnoli. 60 min. Rec. da produção: 4 anos. Sesc Santo Amaro. Teatro (279 lug.). R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. Dom., 14h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis). Até 31/7.

Galinha Pintadinha em Ovo de Novo. O musical da famosa série traz Galinha Pintadinha e outros personagens. Eles ajudarão o garoto Carlos Henrique a lidar com os ciúmes pela chegada da nova irmã. Dir. Ernesto Piccolo. Rec. da produção: 3 anos. Theatro Net (799 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 5º andar, 4003-1212. Sáb., 15h e 17h; dom., 11h e 15h. R$ 50/R$ 70. Até 31/7.

Os Livros que Mudaram Minha Vida. Maria Lua e Poema são apaixonadas por livros. Ian é louco por tecnologia. Quando uma visita inesperada aparece no quarto dos irmãos, eles partem em uma jornada fantástica pelo folclore. Texto e dir. Marcelo Galdino. 50 min. Rec. da produção: livre. Teatro Jaraguá (265 lug.). R. Martins Fontes, 71, Bela Vista, 3255-4380. Sáb. e dom., 16h. R$ 40. Até 10/7.

O Menino e a Cerejeira. Baseado na obra do filósofo budista Daisaku Ikeda, o espetáculo conta a história de um garoto que perde o pai na guerra. Morando em uma vila devastada, ele faz amizade com um senhor que cuida da única cerejeira que sobrou no local. Dir. Stella Tobar. 50 min. Rec. da produção: livre. Teatro João Caetano. R. Borges Lagoa, 650, V. Clementino, 5573-3774. Sáb. e dom., 16h. Estreia sáb. (2). Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 23/7.

Pedro e o Lobo. A Cia. Imago apresenta o clássico infantil com a ajuda de técnicas de animação em luz negra. Para proteger seus amigos, Pedro enfrenta um lobo feroz. Dir. Fernando Anhê. Dir. musical Jamil Maluf. 45 min. Rec. da produção: livre. Sesc Pinheiros. Auditório (98 lug.). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Dom., 15h e 17h. A partir de dom. (3). R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis). Até 10/7.

Simbad, o Navegante. Com estruturas de bambu que se transformam ao longo das cenas, dois contadores de histórias lembram as aventuras do marujo que cruzou os sete mares. Dir. Carla Candiotto. Com Rodrigo Matheus e Ronaldo Aguiar. 60 min. Rec. da produção: 5 anos. Teatro Flávio Império. R. Prof. Alves Pedroso, 600, Cangaíba, 2621-2719. Sáb. (2) e dom (3), 16h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Uma Aventura na Neve e o Aniversário de Anna. A peça é uma versão da animação ‘Frozen’. No palco, a história da princesa Elsa e seus poderes congelantes. Dir. Sebastião Apolonio. 50 min. Rec. da produção: 2 anos. Teatro Bibi Ferreira (300 lug.). Av. Brig. Luís Antônio, 931, 3105-3129. Sáb., 15h. A partir de sáb. (2). R$ 50. Até 27/8.

Especial

Super Maratona Infantil do MIS. O evento faz uma edição especial de férias neste fim de semana, com dois dias de atrações. Entre brincadeiras, espetáculos e oficinas, o destaque do sábado (2) é o espetáculo ‘Conto dos Pássaros’, da Trupe Pé de Histórias, com sessões às 12h, 14h e 16h. No

domingo (3), a Cia. Truks ministra uma oficina de manipulação de bonecos às 11h e às 14h. MIS.

Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. Sáb. (2) e dom. (3), 10h/ 17h. Grátis.

Passeios

Foto: divulgação

+ Um caminhão serve de palco e tela de cinema para o Festival CMG. A programação traz show da banda Ted Marengos, às 15h, e exibição do filme ‘Febre da Juventude’, de Robert Zemeckis, às 19h. Para completar, um espaço com food trucks. Memorial da América Latina. Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664, Barra Funda, 3823-4600. Dom. (3), 15h/22h. Grátis.

Arraial da Cinemateca. A Cinemateca organiza seu primeiro arraial. A festa terá comidas a preços populares (no máximo, R$ 10), brincadeiras, música e a exibição do filme ‘Viva São João’, sobre uma turnê de Gilberto Gil em 2001. Lgo. Sen. Raul Cardoso, 207, V. Clementino, 3512-6111. Dom. (3), 14h/22h. Grátis.

Arraial Felino. A Associação Hokkaido recebe o arraial da ONG Adote Um Gatinho A festa é para arrecadar fundos para a organização. Além das comidas e brincadeiras, haverá uma feira de produtos para gatos. R. Joaquim Távora, 605, V. Mariana, 5084-6422. 3/7, 12h/19h. R$ 20 (até 7 anos, grátis).

Caminhos da HQ. A série de encontros está na programação paralela da ‘Ocupação Glauco’, que será inaugurada no dia 9/7. O primeiro evento é nesta 4ª (6). O debate sobre o universo dos quadrinhos terá Marcatti e Klebs Junior. Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. 4ª (6), 20h. Grátis (retirar ingresso 2h antes).

Centenário de Antonio Rago. O compositor é homenageado no evento. Sua trajetória é lembrada na mostra ‘A Longa Caminhada do Violão’, com fotos e depoimentos. A programação também terá uma palestra, às 16h, e um show, às 19h. Teatro Sérgio Cardoso. R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista, 3288-0136. Sáb. (2), 14h/21h. Grátis.

Centro Cultural Hallyu. No Bom Retiro, o novo centro contempla as culturas coreana e brasileira. O espaço possui uma biblioteca e receberá cursos e atrações culturais. A inauguração, no sábado (2), terá a presença da escritora Yoo Na Kim. R. Guarani, 149, Bom Retiro. 10h/18h (fecha dom. e fer.). Inauguração: sáb. (2), 15h. Grátis.

Diálogo no Escuro. Na exposição, os visitantes são guiados por deficientes visuais em um espaço totalmente sem luz. Sentidos como o tato e a audição são estimulados por meio de sons da natureza e cheiro de plantas. Unibes Cultural. R. Oscar Freire, 2.500, 3065-4333. 11h/18h30 (4ª, 13h/20h30; fecha dom.). R$ 12/R$ 30. Até 30/7.

Encontro Pós-Flip 2016. Em dois dias, o CPF Sesc recebe convidados da 14ª Flip. Na 3ª (5), Francesco Careri participa de um bate-papo às 10h30. Mais tarde, às 15h, ele faz uma caminhada e conversa com o público na Vila Itororó. Na 4ª (6), é a vez de Benjamin Moser, que participa de uma conversa às 10h30. Centro de Pesquisa e Formação. R. Dr. Plínio Barreto, 285, 4º andar, Bela Vista, 3254-5600. 3ª (5), 10h30/19h; 4ª (6), 10h/12h30. Grátis (retirar senha 1h antes).

Italia in Jazz. O evento faz parte do ‘Ano da Itália na América Latina’. No dia, o público conhece sobre o jazz italiano em um concerto de Rino Cirinnà e Dino Rubino, além de uma exposição de fotografias e um bate-papo. CCSP. R. Vergueiro, 1.000, Paraíso, 3397-4002. 4ª (6), 18h (concerto: 20h). Grátis.

Pet&Play. Um espaço de 500 m2 é dedicado aos bichos de estimação. Em um circuito de atividades monitoradas por adestradores, há atrações como uma piscina de bolinhas e até uma mini praia. Shopping VillaLobos. Av. das Nações Unidas, 4.777, Alto de Pinheiros, 3024-3738. 12h/22h (dom., 12h/ 20h; fecha 2ª, 3ª e 4ª). R$ 15 (por animal). Até 10/7. Inf.: peteplay.com.br

Planetário Aristóteles Orsini. Inaugurado em janeiro de 1957, o Planetário do Ibirapuera foi o primeiro do País. Recém-reformado, o espaço, agora, funciona com quatro sessões diárias. Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 3. 4ª a dom., 10h, 12h, 15h e 17h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).