Confira o roteiro de Crianças e Passeios

A seguir, as principais atrações de Crianças e Passeios entre 24/6 e 30/6:

+ Mais de 60 jogos independentes podem ser testados na 4ª edição do BIG Festival. Palestras, oficinas e shows também estão na programação, que vai até o dia 3/7. CCSP. R. Vergueiro, 1.000, Paraíso, 3397-4002. A partir de sáb. (25). 10h/22h (4ª, até 17h; sáb. e dom., 14h/22h; fecha 2ª). Grátis. Até 3/7. Programação: bit.ly/bigfest

+ Durante três dias, o AGE Prime reúne fãs de videogames, RPG e jogos de tabuleiro. A programação inclui concursos de cosplay, encontro com youtubers, shows e competições. Centro de Eventos Pro Magno. R. Samaritá, 230, Casa Verde. 6ª (24), sáb. (25) e dom. (26), 11h/20h. R$ 30 (por dia). Programação: bit.ly/AGEPrime

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Circo

Divagar e Sempre. O espetáculo volta a ser apresentado na mostra em comemoração aos 10 anos da dupla de palhaças Las Cabaças. No enredo, Bifi e Quinan partem em uma viagem de canoa pela floresta amazônica, procurando um lugar utópico. Com Juliana Balsalobre e Marina Quinan. Dir. Luciana Viacava. 50 min. Rec. da produção: 4 anos. Sesc Pompeia. Teatro (356 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. e dom., 12h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis). Até dom. (26).

Refugo Urbano. No espetáculo de palhaços da Trupe DuNavô, o contato entre um lixeiro, organizado e comedido, e uma moradora de rua, vibrante e emotiva. Dir. Suzana Aragão. 55 min. Rec. da produção: 5 anos. Casa de Cultura do Butantã. R. Junta Mizumoto, 13. Dom. (26), 11h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Dança

De Esconder para Lembrar. O espetáculo é o primeiro trabalho de dança da cia. Meia Ponta para o público infantil. No palco, a coreografia se inspira nos sonhos e medos da infância. Dir. Marisa Pitanga Monadjemi. 60 min. Rec. da produção: livre. Sesc Belenzinho. Sala de espetáculos II (120 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. (25) e dom. (26), 17h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Humor

Proibido para Maiores. Paulo Tadeu apresenta um stand up para crianças com as melhores piadas de seus sete livros que venderam mais de 320 mil exemplares. 45 min. Rec. da produção: 6 anos. Teatro UMC (300 lug.). Av. Imperatriz Leopoldina, 550, V. Leopoldina, 3476-6403. Dom., 13h. R$ 40. Até dom. (26).

Música

Isadora Canto. Em 2007, a cantora lançou o disco ‘Vida de Bebê’, indicado ao Grammy Latino. Agora, ela faz novo show do álbum ‘Vida de Criança’, continuação de seu trabalho pelo universo infantil. 75 min. Rec. da produção: livre. Centro Cultural Rio Verde. R. Belmiro Braga, 181, V. Madalena. Dom. (26), 16h. R$ 60 (de 2 a 12 anos, R$ 30; abaixo de 2 anos, grátis).

Oficinas

Meu Selfie de Tinta. Na oficina, o objetivo é estimular a criatividade e aprender sobre a história da arte. Sob a coordenação de Tatiana Portela, crianças e acompanhantes são convidados a criar um autorretrato a partir de sua imagem refletida no espelho. Rec. da produção: livre. Sesc Pompeia. R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb., 15h/17h30. Grátis. Até dom. (26).

Teatro

O Bigodudo. O grupo Sabre de Luz Teatro se inspirou na vida e na obra de Salvador Dalí para o espetáculo. No enredo, a infância do pintor, permeada pelos seus sonhos. Texto e dir. Joyce Salomão. 45 min. Rec. da produção: livre. Casa de Cultura do M’Boi Mirim. Av. Inácio Dias da Silva, s/nº. Sáb. (25), 15h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Biblioteca Padre José de Anchieta. R. Antônio Maia, 651, Perus, 3917-0751. Dom. (26), 11h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Branca de Neve. Nesta adaptação do famoso conto infantil, a história é acompanhada de músicas dos Beatles e a madrasta não é tão má assim, apenas atrapalhada. Dir. Sabrina Korgut. 50 min. Rec. da produção: livre. Teatro J. Safra (627 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 3611-3042. Sáb. e dom., 16h. R$ 60. Até dom. (26).

Caminho da Roça. A peça é do grupo As Meninas do Conto. Duas comadres, uma avó e uma neta assumem o risco de transportar uma viola encantada durante a noite, período em que podem encontrar a Mula Sem Cabeça. Dir. Eric Nowinski. 50 min. Rec. da produção: 5 anos. Teatro Alfa (204 lug.). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, Santo Amaro, 5693-4000. Sáb. e dom., 17h30. R$ 15/R$ 30. Até dom. (26).

Celofane. Musical do coletivo Pequeno Teatro de Torneado, inspirado em conto de Hans Christian Andersen. A história gira em torno de uma menina que transforma o mundo ao seu redor. Um mendigo vira um palhaço e uma drag queen, sua fada madrinha. Dir. Willian Costa Lima. 65 min. Rec. da produção: livre. Espaço Parlapatões (100 lug.). Pça. Franklin Roosevelt 158, Centro, 3258-4449. Sáb. e dom, 17h. R$ 40. Até dom. (26).

Chapeuzinho Vermelho. Na montagem dirigida por Eduardo Leão, dois atores se revezam entre os personagens do conto dos Irmãos Grimm. A trilha sonora é assinada por André Abujamra. 40 min. Rec. da produção: 3 anos. Teatro Folha (305 lug.). Shopping Pátio Higienópolis. Av. Higienópolis, 618, 3823-2323. Sáb. e dom., 16h. R$ 25. Até dom. (26).

Esparrama pela Janela. O espetáculo volta às janelas de um prédio no Minhocão. Entre esquetes, a história do morador de um prédio que decide transformar o caos da cidade em poesia e música. Grupo Esparrama. Dir. Iarlei Rangel. 50 min. Rec. da produção: livre. Elevado Costa e Silva, entre o metrô Santa Cecília e a rua da Consolação. Dom. (26), 16h. Grátis. Em caso de chuva, o espetáculo é cancelado.

Filminho. O musical conta a história de um galã de cinema que foge da telona e se aventura pelo mundo real. Os atores percorrem filmes clássicos, como ‘A Noviça Rebelde’ e ‘Titanic’. Dir. Natalia Mallo e Marcelo Romagnoli. 60 min. Rec. da produção: 4 anos. Sesc Santo Amaro. Teatro (279 lug.). R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. Dom., 14h. A partir de dom. (26). R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis). Até 31/7.

Galinha Pintadinha em Ovo de Novo. O musical da famosa série traz Galinha Pintadinha e outros personagens. Eles ajudarão o garoto Carlos Henrique a lidar com os ciúmes pela chegada da nova irmã. Dir. Ernesto Piccolo. Rec. da produção: 3 anos. Theatro Net (799 lug.). Shopping Vila Olímpia.

R. Olimpíadas, 360, 5º andar, 4003-1212. Sáb., 15h e 17h; dom., 11h e 15h. R$ 50/R$ 70. Até 31/7.

Gigantes do Ar. Da Cia. Pia Fraus, o espetáculo faz uma homenagem à arte circense. Com a ajuda de bonecos, a companhia apresenta esquetes com personagens curiosos, como um elefante azul de cinco metros. Dir. Carla Candiotto. Rec. da produção: livre. Sesc Osasco. Tenda 1 (320 lug.). Av. Sport Club Corinthians Paulista, 1.300, 3814-0900. Dom. (26), 15h30. Grátis.

Poemas para Bocas Pequenas. O espetáculo abre a mostra de teatro português ‘Do Outro Lado do Oceano’. Em forma de recital, traz poemas de autores eruditos e canções populares de Portugal. Cia. Stage One. 40 min. Rec. da produção: 3 anos. CCSP. Sala Jardel Filho (80 lug.). R. Vergueiro, 1000, Paraíso, 3397-4002. Sáb. (25) e dom. (26), 16h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Um Príncipe Chamado Exupéry. Da Cia. Mutua, a peça homenageia o escritor e aviador Antoine de Saint-Exupéry. No palco, é apresentada a trajetória do autor de ‘O Pequeno Príncipe’. Dir. Willian Sieverdt. 50 min. Rec. da produção: 10 anos. Espaço Sobrevento (60 lug.). R. Coronel Albino Bairão, 42, Belenzinho, 97018-3677. Sáb. e dom., 16h e 19h. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até dom. (26).

Simbad, o Navegante. Com estruturas de bambu que se transformam ao longo das cenas, dois contadores de histórias lembram as aventuras do marujo que cruzou os sete mares. Dir. Carla Candiotto. 60 min. Rec. da produção: 5 anos. Teatro Arthur Azevedo. Av. Paes de Barros, 955, Mooca, 2605-8007. Sáb (25) e dom. (26), 16h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Especial

Dia de Brincar. Organizado pelo canal Nickelodeon, o evento ocupa o Centro Esportivo Tietê com brincadeiras e atividades esportivas. São circuitos e desafios inspirados nos personagens da emissora, como o Bob Esponja e Dora. Centro Esportivo Tietê. Av. Santos Dumont, 843, Armênia. Sáb. (25), 10h/17h. Grátis.

Passeios

6º Wine Weekend. Mais de dois mil rótulos compõem esta edição da feira. Além de degustar e conhecer as diferentes vinícolas, o público também terá espaço gourmet e palestras. Pavilhão da Bienal. Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 3. A partir de 5ª (30). 12h/22h (dom., até 20h). R$ 80. Até 3/7. Inf.: www.wineweekend.com.br

Em Primeira Pessoa: Silvio Tendler. O cineasta é convidado da série ‘Em Primeira Pessoa’. Em um bate-papo com o público, ele fala sobre sua trajetória. Centro de Pesquisa e Formação (CPF Sesc). R. Dr. Plínio Barreto, 285, 4º andar, Bela Vista, 3254-5600. 2ª (27), 19h. R$ 4,50/R$ 15.

Festa Junina do Clube Esperia. O MC Gui é uma das principais atrações deste ano. Ele se apresenta no sábado (25), às 19h30. A festa também tem um espaço com brincadeiras para crianças e barraquinhas típicas. Av. Santos Dumont, 1.313, Santana, 2223-3300. Sáb. (25), 17h/23h; dom. (26), 12h/23h. R$ 20/R$ 30 (sócios, grátis).

Festa Junina do Espaço de Leitura. No Parque da Água Branca, o Espaço de Leitura organiza a terceira edição de seu arraial para toda a família. Quem passar por lá ganha um livro infantil e pode criar até seu próprio lambe-lambe com os temas juninos. Às 15h, o clima fica ainda mais animado com uma quadrilha aberta ao público e o forró do Ricardo Dutra Trio. R. Ministro Godói, 180, Perdizes, 2588-5811. Dom. (26), 13h/18h. Grátis.

Iniciativa Crossover #3. O evento reúne críticos e formadores de opinião em debates e palestras sobre o universo pop no cinema, na TV e nos games. São sete mesas-redondas, com temas como a rivalidade entre ‘Liga da Justiça’ e ‘Os Vingadores’ ou a produção do gênero de fantasia atualmente. Inscrições pelo site www.iniciativacrossover.com.br. MIS. Auditório (172 lug.). Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. Sáb. (25), 13h/22h. Grátis.

Literaturas (Encontro com Autores da Nova Literatura Brasileira). O projeto tem uma programação de encontros, ao longo do ano, com escritores em oficinas e debates. O primeiro evento é com o romancista e cronista João Paulo Cuenca que participa de um bate-papo aberto ao público. CCBB. R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. 2ª (27), 19h30. Grátis.

Sarau na Margem. O sarau é mediado pela escritora Andréa Del Fuego. Ela convida o dançarino Nelson Triunfo, o rapper Rael e o slammer Emerson Alcalde. Sesc Pinheiros. Praça. R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 6ª (24), 19h30/21h30. Grátis.

Tarado no Arraiá. Sucesso no carnaval paulistano, o bloco Tarado Ni Você faz, agora, sua edição junina. Além do bloco, também tocam o Trio Dona Zefa e DJ Nalla. Brincadeiras e quadrilha completam o arraial. É necessário comprar ingresso antecipadamente. R. Guaicurus, 324, Lapa. Dom. (26), 15h/23h. R$ 35/R$ 55. Inf.: bit.ly/TaradoJunC