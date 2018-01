Confira o roteiro de Crianças e Passeios

A seguir, as principais atrações de Crianças e Passeios entre 17/6 e 23/6:

Ação

Escape 60. No espaço, os visitantes são trancados em salas temáticas. Lá, eles devem quebrar a cabeça em uma série de mistérios para se libertarem. Em comemoração ao primeiro aniversário da casa, há 20% de desconto nas quartas-feiras de junho. Também há unidade na Al. dos Jurupis, 1.479, Moema. R. Baluarte, 18, V. Olímpia, 3842-9066. 10h/22h. R$ 69/R$ 79 (por pessoa). Menores de 12 anos devem estar acompanhados.

Circo

Divagar e Sempre. O espetáculo abre uma mostra em comemoração aos 10 anos da dupla de palhaças Las Cabaças. No enredo, Bifi e Quinan partem em uma viagem de canoa pela floresta amazônica, procurando um lugar utópico. Com Juliana Balsalobre e Marina Quinan. 50 min. Rec. da produção: 4 anos. Sesc Pompeia. Teatro (356 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. e dom., 12h. A partir de sáb. (18). R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis). Até 26/6.

Contação de histórias

Habiba. A contação é conduzida por Cris Miguel. Nela, a atriz narra histórias de três personagens árabes, com a ajuda de bonecos, brincadeiras e música. 60 min. Rec. da produção: livre. Livraria NoveSete (100 lug.). R. França Pinto, 97, V. Mariana, 5573-7889. Sáb. (18), 16h. Grátis.

Música

+ Estrelas mirins da música e da TV participam do Kids Music Festival. No show, o grupo 4JOY divide o palco com os atores Jean Paulo, da novela ‘Carrossel’, e Gabriella Saraivah e Pedro Henrique, da ‘Chiquititas’. Rec. da produção: livre. Teatro Bradesco (1.439 lug.). Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, 3° piso, 3670-4100. Sáb. (18), 15h. R$ 50/R$ 180.

Clube Atlético Amigos Unidos do Quintal. O grupo apresenta o show ‘Modalidades Olímpicas de Quintal’. No palco, música e brincadeiras apresentam os jogos olímpicos. 60 min. Rec. da produção: livre. Sesc Pinheiros. Praça. R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Dom. (19), 16h. Grátis.

Ópera

Ópera Itinerante Fígaro – no Mundo das Óperas. No projeto, a ópera de Rossini é apresentada para adolescentes e crianças com a ajuda de brincadeiras no palco e exibição de desenhos animados. 60 min. Com Jorge Durian, Marcio Marangon, Adriana Clis e Margareth Pires. Rec. da produção: livre. Teatro Net. Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 3047-6002. 4ª e 5ª, 10h e 14h. Grátis (retirar ingresso 2h antes). Até 5ª (23).

Parque

Aquário de São Paulo. Maior oceanário da América do Sul, o aquário mostra a vida em diferentes ecossistemas, como rio (com peixes pantaneiros), mangue, costão rochoso e praia. Os tubarões e pinguins estão entre as atrações preferidas da garotada. Rec. da produção e do Divirta-se: 2 anos. R. Huet Bacelar, 407, Ipiranga, 2273- 5500. 9h/18h. R$ 80 (R$ 40, crianças de 3 a 12 anos; grátis para menores de 3 anos).

Teatro

Antes do Dia Clarear. Espetáculo inspirado em uma antiga lenda circense. Depois da meia-noite, moradores do circo não podem pisar no picadeiro, pois é hora do show de seus antepassados. Mas dois homens invadem a cena para desvendar esse universo mágico. Sesc Santo Amaro. Teatro (279 lug.). R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. Dom., 14h. R$ 5/R$ 17. Até dom. (19).

Bichos do Brasil. No espetáculo, a Cia. Pia Fraus apresenta a riqueza da fauna brasileira. A natureza é mostrada por meio de 50 bonecos, feitos a partir de materiais naturais. Dir. Beto Andretta, Beto Lima e Hugo Possolo. 50 min. Rec. da produção: livre. Sesc Osasco. Tenda 1 (320 lug.). Av. Sport Club Corinthians Paulista, 1.300, 3814-0900. Dom. (19), 15h30. Grátis.

O Bigodudo. O grupo Sabre de Luz Teatro se inspirou na vida e na obra de Salvador Dalí para o espetáculo. No enredo, a infância do pintor, permeada pelos seus sonhos. Texto e dir. Joyce Salomão. 45 min. Rec. da produção: livre. Biblioteca Viriato Corrêa. R. Sena Madureira, 298, V. Mariana, 5573-4017. Dom. (19), 14h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Casa de Cultura do Tremembé. R. Maria Amália Lopes de Azevedo, 190, 2991-4291. 4ª (22), 14h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Caminho da Roça. Peça do grupo As Meninas do Conto. Duas comadres, uma avó e uma neta assumem o risco de transportar uma viola encantada durante à noite, período em que podem encontrar a temida Mula Sem Cabeça. Dir. Eric Nowinski. 50 min. Rec. da produção: 5 anos. Teatro Alfa. Sala B. (204 lug.). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. Sáb. e dom., 17h30. R$ 15/R$ 30. Até 26/6.

Celofane. Musical do coletivo Pequeno Teatro de Torneado, inspirado na obra de Hans Christian Andersen. A história gira em torno de uma menina que transforma o mundo ao seu redor. Um mendigo vira um palhaço e uma drag queen, sua fada madrinha. Dir. Willian Costa Lima. 65 min. Rec. da produção: livre. Espaço Parlapatões (100 lug.). Pça. Franklin Roosevelt 158, Centro, 3258-4449. Sáb. e dom, 17h. R$ 40. Até 26/6.

Feio. O espetáculo é assinado pelo Coletivo Grão – Arte e Cidadania. Nele, o conto ‘O Patinho Feio’, de Hans Christian Andersen, é adaptado para deficientes visuais e auditivos. Dir. Cintia Alves e Leonardo Castilho. Rec. da produção: livre. Sesc Vila Mariana. Auditório (128 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Dom., 15h. A partir de dom. (19). R$ 5/R$ 17. Até 10/7.

Os Livros que Mudaram Minha Vida. Maria Lua e Poema são apaixonadas por livros. Ian é louco por tecnologia. Quando uma visita inesperada aparece no quarto dos irmãos, eles partem em uma jornada fantástica pelas lendas do folclore. Texto e dir. Marcelo Galdino. 50 min. Rec. da produção: livre. Teatro Jaraguá (265 lug.). R. Martins Fontes, 71, Bela Vista, 3255-4380. Sáb. e dom., 16h. R$ 40. Até 10/7.

A Menina e o Sabiá. O espetáculo utiliza técnicas de dança e acrobacias aéreas para narrar a história de amizade entre uma menina e um sabiá em uma gaiola. Grupo Ares. Dir. Monica Alla. 60 min. Rec. da produção: livre. Sesc Consolação. Teatro (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. Sáb., 11h. A partir de sáb. (18). R$ 5/R$ 17. Até 16/7.

Um Príncipe Chamado Exupéry. Da Cia. Mutua, a peça homenageia o escritor e aviador Antoine de Saint-Exupéry. No palco, é apresentada a trajetória do autor de ‘O Pequeno Príncipe’. Dir. Willian Sieverdt. 50 min. Rec. da produção: 10 anos. Espaço Sobrevento (60 lug.). R. Coronel Albino Bairão, 42, Belenzinho, 97018-3677. Sáb. e dom., 16h e 19h. A partir de sáb. (18). Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 26/6.

Se Essa Rua Fosse Minha. Teresinha de Jesus, Pai Francisco e Alecrim Dourado vêm de culturas diferentes, mas brincam juntos todos os dias na rua. Dir. Amauri Ernani. 70 min. Rec. da produção: livre. Teatro Shopping Raposo (252 lug.). Rod. Raposo Tavares, km 14,5, piso Cinema, Jd. Boa Vista. 3031-1952. Sáb., 16h. R$ 30. Até 27/8.

Simbad, o Navegante. Com estruturas de bambu que se transformam ao longo das cenas, dois contadores de histórias lembram as aventuras do marujo que cruzou os sete mares. Cia. Circo Mínimo. Dir. Carla Candiotto. Com Rodrigo Matheus e Ronaldo Aguiar. 60 min. Rec. da produção: 5 anos. Galeria Olido. Av. São João, 473, Centro, 3331-8399. Sáb. (18) e dom. (19), 16h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Especial

Maratona Infantil do MIS. Brincadeiras, oficinas e espetáculos estão na programação do evento dedicado às crianças. Entre os destaques, a Cia. Evoé apresenta ‘As Aventuras de Peter Pan e Sininho’, às 11h e às 14h. O ônibus BuZum! também estará estacionado com a peça ‘13 Gotas’. Rec. da produção: livre MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. Dom. (19), 10h/17h. Grátis.

Passeios

+ O universo dos quadrinhos e dos mangás é o mote da Fest Comix. Em sua 22ª edição, a programação reúne grandes nomes da área, em lançamentos, palestras, oficinas e concurso de cosplay. São Paulo Expo. Rod. dos Imigrantes, s/nº, V. Água Funda, 5067-1717. 6ª (17) e sáb. (18), 10h/20h; dom. (19), 10h/18h. R$ 40 (por dia). Inf.: www.festcomix.com.br

4º Soy Latino. O festival celebra a integração dos países latino-americanos com atrações culturais. Na programação, apresentações musicais, grupos folclóricos e até aula de dança, além de uma área dedicada à gastronomia. Memorial da América Latina. Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664, Barra Funda, 3823-4600. Sáb. (18), 12h/21h. Grátis.

12º Encontro Vegano JMA. O evento reúne não só gastronomia vegana – lá, também há um bazar com produtos sem componentes de origem animal. A programação inclui ainda vivência de tai chi, meditação e ioga às 10h. Associação Hokkaido. R. Joaquim Távora, 605, V. Mariana. Dom. (19), 12h/20h. Grátis. Inf.: www.encontrovegano.com.br

Dia Mundial da Ioga. Para celebrar a data, na 3ª (21), tem uma aula aberta de ioga das 11h às 11h30, seguida por meditação com Swami Paramtej e apresentação de dança indiana. Antes, há uma palestra sobre a história da prática. Pq. Ibirapuera. Espaço da Antiga Serraria. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 7. 3ª (21), 9h/13h. Grátis.

Emiliano Market Day. A feira organizada pelo Emiliano já está em sua 6ª edição. Além dos produtos à venda, há uma programação de palestras sobre gastronomia e estilo, e também oficinas. R. Oscar Freire, 379, Jd. Paulista. Dom. (19), 11h/17h. Grátis.

Mercado Místico. Serviços de oraculistas, produtos esotéricos, apresentações de dança e palestras estão na programação da feira. Além deles, também há um espaço com comidas e bebidas. Club Homs. Av. Paulista, 735, metrô Brigadeiro. Sáb. (18) e dom. (19), 10h/20h. Grátis.

Novas Diásporas: Episódio Haiti. Nesta edição do projeto, um encontro discute a migração de haitianos no Brasil. A programação será um ‘debate performático’, com apresentações audiovisuais, palestras e experiências culinárias. Entre os convidados, está a MC Roberta Estrela D’Alva, a artista Lucia Hnamo e o fotógrafo Pierre Michel Jean. Goethe-Institut São Paulo. R. Lisboa, 974, Pinheiros, 3296-7000. Sáb. (18), 15h/22h. Grátis.

Pet&Play. No Shopping Villa Lobos, um espaço de 500 m2 é dedicado aos bichos de estimação. Em um circuito de atividades monitoradas por adestradores, há atrações como uma piscina de bolinhas e até uma mini praia. A programação também engloba feira de adoção e dicas de adestramento. Shopping

Villa Lobos. Av. das Nações Unidas, 4.777, Alto de Pinheiros, 3024-3738. 12h/22h (dom., 12h/ 20h; fecha 2ª, 3ª e 4ª). R$ 15 (por animal). Até 10/7. Inf.: www.peteplay.com.br

Sempre um Papo com Marina Colasanti. A escritora é convidada do projeto ‘Sempre um Papo’. Além de falar sobre seu trabalho, ela lança a antologia ‘Mais de 100 Histórias Maravilhosas’, com nove livros, incluindo um inédito. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. 3ª (21), 19h30. Grátis.

Vila do Chaves. A versão oficial do cenário do programa é remontado no Memorial da América Latina. Além da Vila, os visitantes podem conferir fotos inéditas do elenco e a réplica da roupa do personagem. O evento é uma homenagem ao criador do seriado, Roberto Bolaños, que completaria 87 anos. Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664, Barra Funda, 3823-4600. 9h/18h (sáb. e dom., 9h/22h; fecha 2ª). R$ 10. Até dom. (19).