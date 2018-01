Confira o roteiro de Crianças e Passeios

A seguir, as principais atrações de Crianças e Passeios entre 10/6 e 16/6:

+ O ator João Acaiabe, que interpretou o Tio Barnabé na adaptação televisiva de ‘O Sítio do Picapau Amarelo’, é a principal atração deste domingo (12) no Espaço de Leitura. Ele conduz a contação de histórias ‘Contando e Encantando com a África’. Pq. da Água Branca. R. Min. Godói, 180, Perdizes, 2588-5811. Dom. (12), 15h. Grátis.

Bichos

Pet Zoo. A minifazenda ocupa uma área de 15 mil m2, com animais e passeios de charrete, cavalo e tirolesa. Cuidado com as lhamas, que parecem dóceis, mas costumam cuspir nos visitantes. Rec. do Divirta-se: 1 ano e meio. Estr. de Caucaia do Alto, 4.101 (acesso pela Rod. Raposo Tavares, Km 39), Cotia, 4158-1664. Sáb. e dom., 10h/17h. R$ 40 (almoço, R$ 23/R$ 45). Não aceita cartão.

Circo

Circo Spacial. Com 30 anos de estrada, o circo monta seu picadeiro na zona sul. Está em cartaz o espetáculo ‘Elementos’, sobre os elementos da natureza. 120 min. Rec. da produção: livre. Av. Atlântica, 2.800, Guarapiranga, 98234-3381. R$ 30/R$ 60. 5ª e 6ª, 20h30; sáb., dom. e fer., 16h, 18h e 20h30. Até 30/10.

Refugo Urbano. No espetáculo de palhaços da Trupe DuNavô, o contato entre um lixeiro, organizado e comedido, e uma moradora de rua, vibrante e emotiva. Dir. Suzana Aragão. 55 min. Rec. da produção: 5 anos. Sesc Itaquera. Av. Fernando do Espírito Santo Alves de Mattos, 1.000, 2523-9200. Dom. (12), 13h. Grátis.

Segura Mamães. Com a Cia. da Sorte, conta as aventuras de Dona Lelê e Trevolino, com técnicas de mágica, equilibrismo e malabarismo. Após fugir de um circo, Dona Lelê tenta montar seu próprio picadeiro com o palhaço Trevolino. 55 min. Rec. da produção: livre. Sesc Campo Limpo. R. Nossa Senhora do Bom Conselho, 120, 5510-2700. Sáb. (11) e dom. (12), 17h. Grátis.

Especial

Fim de Semana em Família. Nesta edição, a grande atração é o show ‘Beatles para Crianças’, projeto do músico Fabio Freire, nos dois dias, às 16h. Antes, às 14h, a banda ministra uma oficina de confecção de instrumentos. Rec. da produção: livre. Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. Sáb. (11) e dom. (12), 14h/17h. Grátis.

Humor

Proibido para Maiores. Paulo Tadeu apresenta um stand up para crianças com as melhores piadas de seus sete livros, que venderam mais de 320 mil exemplares. 45 min. Rec. da produção: 6 anos. Teatro UMC (300 lug.). Av. Imperatriz Leopoldina, 550, V. Leopoldina, 3476-6403. Dom., 13h. R$ 40. Até 26/6.

Museu

Catavento Cultural e Educacional. Mix de museu e passeio científico, ele tem 250 atrações. Entre elas, o borboletário – uma grande cúpula no jardim -, onde as crianças podem ver de perto diferentes espécies e o ciclo de vida dos insetos. Até 4/7, está em cartaz uma mostra fotográfica sobre a vida marinha. Rec. da produção: 4 anos. Pq. Dom Pedro II, s/nº, Centro, 3315-0051. 9h/17h (fecha 2ª). R$ 6 (sáb., grátis).

Música

Clube Atlético Amigos Unidos do Quintal. O grupo apresenta o show ‘Modalidades Olímpicas de Quintal’. No palco, música e brincadeiras apresentam as diferentes modalidades dos jogos olímpicos. 60 min. Rec. da produção: livre. Sesc Pinheiros. Praça. R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Sáb. (11), 16h. Grátis.

Ópera

Ópera Itinerante Fígaro – No Mundo das Óperas. No projeto, a obra de Rossini é apresentada para adolescentes e crianças com a ajuda de brincadeiras no palco e exibição de desenhos animados. 60 min. Com Jorge Durian, Marcio Marangon, Adriana Clis e Margareth Pires. Rec. da produção: livre. Teatro Net. Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 3047-6002. 4ª e 5ª, 10h e 14h. A partir de 4ª (15). Grátis (retirar ingresso 2h antes). Até 23/6.

Parque

Zoológico de São Paulo. A novidade no lugar, que completou 58 anos, é o novo recinto de lontras. Além dele, o parque possui mais de três mil animais em uma área de preservação da Mata Atlântica. Outro passeio é o ‘Mundo dos Dinossauros’, com 20 dinossauros robotizados. O pacote com a atração sai mais caro, por R$ 45,50 (para adultos e crianças acima de 12 anos). Rec. da produção: livre. Av. Miguel Stéfano, 4.241, Água Funda, 5073-0811. 9h/17h. R$ 30 (crianças de 6 a 12 anos, R$ 10; até 5 anos, grátis).

Teatro

O Alvo Parte 1 – Ser ou Não Ser o Centro das Atenções. Inseparáveis, quatro amigas veem sua amizade em risco após um bullying que o grupo praticou com uma aluna do colégio. A peça é voltada para o público juvenil. Dir. Pedro Garrafa. 70 min. Rec. da produção: livre. Teatro Livraria da Vila (125 lug.). Shopping JK Iguatemi. Av. Juscelino Kubitschek, 2041, V. Nova Conceição, 5180-4790. Sáb., 17h30. R$ 60. Até 31/7.

O Alvo Parte 2 – Hate Club. Na segunda parte do espetáculo juvenil, o grupo de amigas terá de lidar com um novo problema: um misterioso blog anda difamando uma garota do colégio. Dir. Pedro Garrafa. 70 min. Rec. da produção: livre. Teatro Livraria da Vila (125 lug.). Shopping JK Iguatemi. Av. Juscelino Kubitschek, 2041, V. Nova Conceição, 5180-4790. Sáb., 19h. R$ 60. Até 31/7.

Branca de Neve. Nesta adaptação do famoso conto infantil, a história é acompanhada por músicas dos Beatles e a madrasta não é má, é apenas atrapalhada. Dir. Sabrina Korgut. 50 min. Rec. da produção: livre. Teatro J. Safra (627 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 3611-3042. Sáb. e dom., 16h. A partir de sáb. (11). R$ 60. Até 26/6.

À Deriva. No espetáculo d’A Fabulosa Trupe de Variedades, após um dilúvio na Terra, dois palhaços sobrevivem e vagam sem rumo dentro de um barco de papel. Dir. Fernando Escrich. 60 min. Sesc Pinheiros. Auditório (101 lug. ). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Dom., 15h e 17h. R$ 5/R$ 17. Até dom. (12).

Gigantes do Ar. Da Cia. Pia Fraus, o espetáculo faz uma homenagem à arte circense. Com a ajuda de bonecos, a companhia apresenta uma série de esquetes com personagens curiosos, como um elefante azul de cinco metros de altura. Dir. Carla Candiotto. Rec. da produção: livre. Sesc Osasco. Tenda 1 (320 lug.). Av. Sport Club Corinthians Paulista, 1.300, 3814-0900. Dom. (12), 15h30. Grátis.

Pluft, o Fantasminha. Pluft é um fantasminha que vive isolado com sua família em um porão. Ele morre de medo das pessoas, mas, agora, terá de conviver com a menina Maribel. Cia. Vila Teatro. Dir. André Rissi. Rec. da produção: 2 anos. Teatro Viradalata (270 lug.). R. Apinajés, 1.387, Perdizes, 3868-2535. Sáb. e dom., 12h. A partir de sáb. (11). R$ 40. Até 31/7.

Por Que Nem Todos os Dias São de Sol? Dividida em quatro fábulas distintas, a peça da Artesanal Cia. de Teatro retrata o universo infantil por meio do questionamento de temas como o amor, a liberdade e a vida adulta. As histórias são narradas com bonecos, máscaras e projeções de vídeo. 60 min. Rec. da produção: livre. Sesc Pompeia. Teatro (356 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. e dom., 12h. R$ 5/R$ 17. Até dom. (12).

O Príncipe da Dinamarca. O espetáculo, que faz sessão especial no Sesc Santo André, é mais uma adaptação da Cia. Vagalum Tum Tum da obra de Shakespeare para o público infantil. Na montagem, o drama de Hamlet é contado de forma divertida por duas caveirinhas em um cemitério. Texto e dir. Angelo Brandini. 60 min. Rec. da produção: 6 anos. Sesc Santo André (302 lug.). R. Tamarutaca, 302, 4469-1200. Dom. (12), 12h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis).

Remetente, Gandhi. No espetáculo, a vida de Mahatma Gandhi é contada para as crianças. A trajetória do indiano é visitada por um homem e uma mulher que, um dia, receberam uma carta do próprio Gandhi. Texto e dir. Tiago Real. 60 min. Rec. da produção: 7 anos. Biblioteca Hans Christian Andersen. Av. Celso Garcia, 4.142, Tatuapé, 2295-3447. Sáb. (11), 14h.

Biblioteca Álvares de Azevedo. Pça. Joaquim José da Nova, s/nº, V. Maria, 2954-2813. Dom. (12), 11h.

Biblioteca Mário Schenberg. R. Catão, 611, Lapa, 3672-0456. 4ª (15), 14h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Simbad, o Navegante. Com estruturas de bambu que se transformam ao longo das cenas, dois contadores de histórias lembram as aventuras do marujo que cruzou os sete mares. Dir. Carla Candiotto. 60 min. Rec. da produção: 5 anos. Teatro João Caetano. R. Borges Lagoa, 650, V. Clementino, 5573-3774. Sáb. (11) e dom. (12), 16h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Passeios

+ Neste mês, o Sesc abriga uma programação em comemoração ao Dia do Meio Ambiente. Entre as atrações, o Sesc Santo Amaro organiza a ‘Caminhada Passeio Verde’, na qual Juliana Gatti conduz o público por um passeio educativo no Parque Severo Gomes. A partir de 15 anos. R. Pires de Oliveira, 356, Granja Julieta, 5541-4000. Sáb. (11), 9h. Grátis.

21ª Festa do Imigrante. Mais de 50 nacionalidades participam da festa. A programação conta com uma feira de artesanato e comidas típicas, assim como oficinas, apresentações culturais e atividades infantis. Museu da Imigração. R. Visconde de Parnaíba, 1.316, Mooca, 2692-1866. Sáb. (11) e dom. (12), 10h/17h. R$ 6.

Bio Brazil Fair. Com foco no mercado de produtos orgânicos, a feira reúne expositores de diferentes setores e seminários. Também é possível visitar o 8º Festival de Cozinha Vegetariana, no qual chefes e especialistas dão dicas de culinária sem carne. Pavilhão da Bienal. Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 3, 2226-3100. Sáb. (11) e dom. (12), 11h/19h. Grátis.

Encontro do Clube Brasileiro do Gato. O evento reúne criadores e cerca de 320 gatos de 15 raças. Lá, é possível conhecer mais sobre raças exóticas, com premiação para os melhores animais. Club Homs. Av. Paulista, 735, metrô Brigadeiro. Sáb. (11) e dom. (12), 10h/17h. Grátis (doação de uma lata de leite em pó). Inf.: bit.ly/Cbgatos

Jardim Secreto Fair. Nesta edição, a feira faz parceria com o Festival Garageira, do bar Mandíbula. Além dos 140 expositores, também há programação de bandas. Pça. Dom Orione, s/nº, Bexiga. Sáb. (11), 12h/20h30. Grátis. Inf.: bit.ly/JSecFair

Museu Itinerante Se Prepara Brasil. Em itinerância por cidades brasileiras, o ‘museu’ ocupa duas carretas, onde o público conhece a história da Olimpíada moderna por meio de imagens e réplicas de objetos. Morumbi Shopping. Estacionamento. Av. Roque Petroni Júnior, 1.089, 5189-4800. Dom. (12) a 4ª (15), 12h/ 21h. Grátis.

Segundas Intenções – Marcelo Rubens Paiva. O escritor Marcelo Rubens Paiva é o convidado do projeto ‘Segundas Intenções’. Em um bate-papo, ele fala sobre sua carreira na literatura e no teatro. Inscrições pelo agenda@bvl.org.br. Biblioteca Parque Villa-Lobos. Av. Professor Fonseca Rodrigues, 2.001, Alto de Pinheiros, 3024-2500. Sáb. (11), 15h. Grátis.

Semana Francesa 2016. Cultura e gastronomia estão na programação, que ocupa espaços culturais e restaurantes até 20/6. Entre as atrações, o Teatro Aliança Francesa (R. Gal. Jardim, 182, V. Buarque) traz a peça infantil ‘A Fantástica Trupe em… A Princesa Engasgada’, adaptada da obra de Molière – sessões aos sábados e domingos, às 16h (o ingresso custa R$ 20). 6ª (10) a 20/6. Programação completa: bit.ly/SFrancesa