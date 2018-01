Confira o roteiro de Crianças e Passeios

A seguir, as principais atrações de Crianças e Passeios entre 3/6 e 9/6:

Contação de história

Sesc Itaquera. O local apresenta contação com a presença dos músicos Léo e Luca Lucato, além da artista plástica Stela Barbieri. Durante a atividade, eles aproximam diferentes linguagens. Sesc Itaquera. Área de Convivência (150 lug.). Av. Fernando do Espírito Santo Alves de Mattos, 1.000, 2523-9200. Sáb. (4), 13h. Grátis.

Especial

+ Na oficina Meu Selfie de Tinta, o objetivo é estimular a criatividade e aprender sobre a história da arte. Sob a coordenação de Tatiana Portela, crianças e acompanhantes são convidados a criar um autorretrato a partir de sua imagem refletida no espelho. Sesc Pompeia. R. Clélia, 93, 3871-7700. A partir de sáb. (4). Sáb., 15h/17h30. Grátis. Até 26/6.

Kids Festival. O evento é ligado ao Cultura Inglesa Festival. Entre os destaques, está o grupo Pequeno Cidadão, ministrando uma oficina de karaokê no domingo (5), às 14h e às 16h30. Os músicos Edgard Scandurra e Taciana Barros ensinam as crianças a cantar e dançar para fazer uma apresentação. Já a Cia. Um de Teatro apresenta sua montagem de ‘Oliver Twist’, clássico de Charles Dickens sobre um garoto órfão – sábado (4), às 16h, e domingo, às 11h e 16h. Cultura Inglesa. R. Dep. Lacerda Franco, 333, Pinheiros, 3032-4888. Grátis.

Super Toka Noturno. Nesta sexta-feira (3), o espaço Toka faz uma edição noturna para crianças de 4 a 10 anos. Sem a presença dos pais, a programação traz atividades recreativas e brincadeiras até as 23h, com uma pausa para o lanche. São 20 vagas. Oficina Toka. R. Girassol, 913, V. Madalena, 3892-1104. 6ª (3), 19h. R$ 95 (inclui lanche).

Museu

Sabina Escola Parque do Conhecimento. É um dos lugares mais interessantes do Brasil para crianças em idade escolar. Ali, o esqueleto de Tiranossauro Rex em tamanho real (único na América Latina) divide espaço com 150 atrações, como o simulador de fenômenos da natureza, mesas com fósseis táteis e experimentos de óptica. No planetário, todo sábado e domingo, às 13h30 e às 16h, ‘Uma jornada Cósmica’, com narração ao vivo sobre o sistema solar. Rec. da produção e do Divirta-se: 4 anos.

R. Juquiá, s/nº (entrada na altura do nº 135), Paraíso, S. André, 4422-2000. Sáb., dom. e fer, 12h/18h. R$ 10 (grátis para crianças de até 5 anos). Sabina + planetário: R$ 15.

Música

Grupo Trii. Formado por Marina Pittier (voz), Fê Stok (guitarra e voz) e Ed Encarnação (bateria e voz), o grupo apresenta canções tradicionais brasileiras e também repertório autoral. ‘O Tomate e o Caqui’, ‘A E I O U’ e ‘Vira Virou’ são algumas músicas da apresentação. Auditório Ibirapuera (800 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Sáb. (4), 16h. R$ 10/R$ 20.

Oficina

O Menino que Virou Semente. A oficina, ministrada por Adriana Werneck Regina, parte de uma narrativa mítica das tribos indígenas Nambiquara e Irantxe para falar sobre a origem da produção de alimentos e a criação das roças artesanais. Depois, às 16h, Isa Tximá ministra uma oficina de pintura corporal indígena. 30 vagas. Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. Sáb. (4), 14h. Grátis (fazer inscrição 30 min. antes).

Parque

Aquário de São Paulo. Maior oceanário da América do Sul, o aquário mostra a vida em diferentes ecossistemas, como rio (com peixes pantaneiros), mangue, costão rochoso e praia. Os tubarões e pinguins estão entre as atrações preferidas da garotada. Rec. da produção e do Divirta-se:

2 anos. R. Huet Bacelar, 407, Ipiranga, 2273- 5500. 9h/19h. R$ 80 (R$ 40, crianças de 3 a 12 anos; grátis para deficientes e menores de 3 anos).

Cidade das Abelhas. Entre as atrações, um circuito de obstáculos específico para as crianças pequenas e os recém-reformados tobogãs ‘abelhudos’. O local tem ainda museu de apicultura, observatório de colmeias e uma lojinha que vende derivados de mel com preços convidativos. Rec. da produção: 2 anos. Estr. da Ressaca, km 7, Embu das Artes, 4703-6460. 8h30/17h (fecha 2ª). R$ 25.

Parque de diversão

Parque da Mônica. O parque tem 20 atrações, para as crianças e para os acompanhantes, sobre a turma do cartunista Maurício de Sousa – entre elas, uma roda-gigante e a Cozinha da Magali. Rec. da produção: 2 anos. Shopping SP Market. Av. das Nações Unidas, 22.540, Jurubatura. 11h/18h (sáb., dom. e fer., 11h/19h; fecha 2ª). R$ 139 (individual)/R$ 182 (2 pessoas).

Planetário

Planetário do Carmo. Fechado desde 2006, foi reinaugurado em maio deste ano. Em uma sala com capacidade para 30 pessoas, equipamentos de última geração colocam diante do público estrelas e planetas distantes. Parque do Carmo – Olavo Egydio Setúbal. R. John Speers, 137, Itaquera, 2748-0010. Sáb. e dom., 10h, 12h, 15h e 17h . Grátis (retirar senha 1h antes).

Teatro

Chapeuzinho Vermelho. Na montagem dirigida por Eduardo Leão, dois atores se revezam entre os personagens do conto dos Irmãos Grimm. A trilha sonora é assinada por André Abujamra. 40 min. Rec. da produção: 3 anos. Teatro Folha (305 lug.). Shopping Pátio Higienópolis. Av. Higienópolis, 618, 3823-2323. Sáb. e dom., 16h. R$ 25. Até 26/6.

Celofane. Musical do coletivo Pequeno Teatro de Torneado, livremente inspirado na obra de Hans Christian Andersen. A história gira em torno de uma menina que transforma o mundo ao seu redor. Em seu imaginário, um mendigo vira um palhaço e uma drag queen, sua fada madrinha – juntos, eles partem para a Cidade de Celofane. Dir. Willian Costa Lima. 65 min. Rec. da produção: livre. Espaço Parlapatões (100 lug.). Pça. Franklin Roosevelt, 158, Centro, 3258-4449. Sáb. e dom, 17h. R$ 40. Até 26/6.

À Deriva. Espetáculo d’A Fabulosa Trupe de Variedades. Após um dilúvio, dois palhaços vagam sem rumo em um barco de papel. Dir. Fernando Escrich. 60 min. Sesc Pinheiros. Auditório (101 lug. ). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Dom., 15h e 17h. R$ 5/R$ 17. Até 12/6.

Galinha Pintadinha em Ovo de Novo. O musical da famosa série traz Galinha Pintadinha e outros personagens. Eles ajudarão o garoto Carlos Henrique a lidar com os ciúmes pela chegada da nova irmã. Dir. Ernesto Piccolo. Rec. da produção: 3 anos. Theatro Net (799 lug.). Shopping Vila Olímpia.

R. Olimpíadas, 360, 5º andar, 4003-1212. Sáb., 15h e 17h; dom., 11h e 15h. R$ 50/R$ 70. Até 31/7.

A Pequena Sereia. Baseado na obra de Hans Christian Andersen, o espetáculo conta a história de Ariel, sereia curiosa por saber como é o mundo dos humanos. Com seu melhor amigo, Linguado, ela vai para a superfície ignorando os avisos de seu pai. Dir. Alexandre Biondi. 50 min. Rec. da produção: 2 anos. Teatro Bibi Ferreira (300 lug.). Av. Brig. Luís Antônio, 931, 3105-3129. Sáb., 17h30. R$ 50. Até 6/8.

Ecoman e a Princesa Cacareco. Para combater Cacareco, vilã que pretende transformar o mundo em um lixão, seu irmão Ecoman tenta conscientizá-la da importância do meio ambiente. Dir. Carlinhos Machado e Yann De Lataille. 50 min. Rec.: da produção: livre. Teatro União Cultural (285 lug.). R. Mario Amaral, 209, Paraíso, 2148-2904. Sáb., 16h. R$ 40. Até 30/7.

Por Que Nem Todos os Dias São de Sol? Dividida em quatro fábulas distintas, a peça da Artesanal Cia. de Teatro retrata o universo infantil por meio do questionamento de temas como o amor, a liberdade e a vida adulta. As histórias são narradas com bonecos, máscaras e projeções de vídeo. Rec. da produção: livre. 60 min. Sesc Pompeia. Teatro (356 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. e dom., 12h. R$ 5/R$ 17. Até 12/6.

Peter Pan e Sininho na Terra do Nunca. Na Terra do Nunca, um menino que não quer crescer conhece uma fada e encara os desafios do Capitão Gancho. Dir. Sebastião Apollônio. 50 min. Rec. da produção: 2 anos. Teatro Bibi Ferreira (300 lug.). Av. Brig. Luís Antônio, 931, 3105-3129. Dom., 17h30. R$ 50. Até 7/8.

Os Três Porquinhos – O Musical. Contrariando mamãe Porpeta, os três porquinhos decidem morar sozinhos e, como esperado, encaram o temido lobo. Dir. Luiggi Francesco. 50 min. Rec. da produção: 2 anos. Teatro Bibi Ferreira (300 lug.). Av. Brig. Luís Antônio, 931, 3105-3129. Sáb., 16h15. R$ 50. Até 6/8.

Tanto Mar. O espetáculo com bonecos manejados pela atriz e cantora Cris Miguel e pelo maestro e pianista Danilo Tomic joga luz sobre canções praieiras de Dorival Caymmi. As músicas se intercalam com os personagens retratados pelo compositor na música ‘Milagre’. 50 min. Rec. da produção: livre. Teatro Garagem (60 lug.). R. Silveira Rodrigues, 331, V. Romana, 9756-75250. Dom., 17h. R$ 40. Até 26/6.

Passeios

Foto: divulgação

+ Mais de 50 nacionalidades participam da 21ª Festa do Imigrante, que começa neste domingo (5), no Museu da Imigração. A programação conta com uma feira de artesanato e comidas típicas, assim como oficinas, apresentações culturais e atividades infantis. R. Visconde de Parnaíba, 1.316, Mooca, 2692-1866. Dom. (5), 11 e 12/6, 10h/17h. R$ 6.

Dia Mundial da Ioga. Para celebrar a data, no sábado (4), tem uma aula aberta de ioga das 11h30 às 12h. Antes, há degustação de chás indianos (10h30) e declamação de poesia indiana (11h). Nesta sexta-feira (3), há exibição do filme ‘Taare Zameen Par (Como Estrelas na Terra)’. Casa das Rosas. Av. Paulista, 37, metrô Brigadeiro, 3285-6986. 6ª (3), 19h30; sáb. (4), 10h30/12h. Grátis.

Festa de São Vito. Realizada desde 1918 pela colônia italiana do Brás, o evento é, primeiramente, uma celebração religiosa, trazida do sul da Itália e com fins assistenciais. Como em toda boa festa italiana, a cozinha fica por conta das mammas, que se unem para preparar comida típica. Elas preparam pratos como a Guimirella (churrasco de fígado e folhas de louro) e as massas – spaghetti, penne ou ricchitelle al sugo, calabresa ou puttanesca. Paróquia São Vito. R. Fernandes Silva, 96, Brás. Sáb., 20h30/0h30; dom., 19h/23h. R$ 40 (dom., com direito a um prato de spaghetti ou penne, cadeira e mesa numeradas)/ R$ 70 (sáb., com direito a um antepasto, um prato de spaghetti ou penne, uma ficazzella, cadeira e mesa numeradas).

Festival do Morango. Barracas e food trucks vendem quitutes com recheio de morango. Entre eles, estão brigadeiros (R$ 3; unid.), merengue (R$ 12) e fondue (R$ 15). Há também opções de cervejas artesanais, sanduíches e área para brincadeiras. Memorial da América Latina. Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664, Barra Funda, 3823-4600. Sáb. (4) e dom. (5), 10h/20h. Grátis.

Maysa, 80 Anos. No dia em que a autora de ‘Meu Mundo Caiu’ faria 80 anos, Lira Neto, autor de ‘Maysa: Só numa Multidão de Amores’, faz uma palestra sobre sua trajetória. Sesc. Centro de Pesquisa e Formação. R. Dr. Plínio Barreto, 285, 4º andar, 3254-5600. 2ª (6), 19h30. R$ 9/R$ 30. Inscrições pelo site www.sescsp.org.br/cpf ou em unidades da instituição.

Vila do Chaves. A versão oficial do cenário do programa é remontada na cidade. Além da Vila, os visitantes conferem fotos inéditas do elenco e a réplica original da roupa do personagem. Memorial da América Latina. Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664, Barra Funda, 3823-4600. 9h/18h (sáb. e dom., 9h/22h; fecha 2ª). R$ 10. Até 19/6.