Confira o roteiro de Crianças e Passeios

A seguir, as principais atrações de Crianças e Passeios entre 29/4 e 5/5:

Foto: Paulo Barbuto/divulgação

+ Com histórias, brincadeiras e um repertório bem brasileiro, o Grupo Triii leva o show do DVD ‘Mirabolâncias’ ao Sesc Vila Mariana, neste domingo (1º). Na apresentação, o trio contará com a participação da dupla Daniel Ayres e Julia Pittier. Sesc Vila Mariana. Teatro (620 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Dom. (1º), 17h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis).

Ação

Speedland. Para adultos e crianças, o complexo tem uma das maiores pistas de kart amador da cidade, com 1,2 quilômetro. Para os menores, o espaço Senninha conta com jogos eletrônicos e um autorama.

R. Ulisses Cruz, 275, Tatuapé, 2159-3888. 17h/23h (sáb., 10h/23h; dom. e fer., 10h/ 22h). Kart: R$ 100/R$ 120.

Bichos

Cia. dos Bichos. Vivem ali porcos, galinhas e outros animais. Na Vila Caipira, são realizadas atividades como as ordenhas e a oficina de culinária. Rec. do Divirta-se: 1 ano e meio. Estr. de Capuava, 2.990 (saída Km 25,5 da Rod. Raposo Tavares), Cotia, 4703-3548. Sáb., dom. e fer., 10h/17h. R$ 45 (almoço, R$ 50/R$ 95).

Circo

As Aventuras Atrapalhadas de Gibiló e Gibileu. Com mais de 30 anos de palco, os dois palhaços se reencontram neste espetáculo que homenageia os grandes mestres do picadeiro. Cia. Estripulias Fractons. Com Gilberto Caetano e Marcelo Castro. 50 min. Rec. da produção: livre. Sesc Pompeia. Área de Convivência. R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb (30) e dom. (1º), 16h. Grátis.

Mostra

Amar – Coletânea de Livres Infantis. A exposição apresenta uma coleção de quatro livros que abordam a diversidade sexual e a identidade de gênero para crianças. As obras foram feitas coletivamente, com nomes como Rosana Urbes e Valter Hugo Mãe. Rec. da produção: livre. Casa das Rosas. Av. Paulista, 37, metrô Brigadeiro, 3285-6986. 10h/22h (dom., 10h/18h; fecha 2ª). Grátis. Até sáb. (30).

Foto: Renata Rodrigues/divulgação

+ A rapper mirim MC Soffia é a principal atração do ‘Fim de Semana em Família’ do Itaú Cultural. Ela faz shows no sábado (30), às 20h, e no domingo (1º), às 16h. Outro destaque da programação é a contação de histórias ‘Ará Ayó’, nos dois dias, às 14h, com Kiusam de Oliveira. Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. Sáb. (30) e dom. (1º), 14h/17h. Grátis.

Oficinas

Oficina de Desenho para Crianças. A oficina faz parte da programação da mostra ‘Histórias da Infância’. Até 31/7, o Masp receberá artistas para ministrar as atividades. Neste fim de semana, a convidada é Rivane Neuenschwander. Inscrições pelo site www.masp.org.br. Rec. da produção: 5 a 8 anos. Masp. Av. Paulista, 1.578, metrô Trianon-Masp, 3149-5959. Sáb. (30) e dom. (1º), 15h. Grátis.

Parque

Cidade das Abelhas. A novidade é um circuito de obstáculos específico para as crianças pequenas e uma réplica gigante de uma colméia. O local tem ainda museu de apicultura, observatório de colmeias e uma lojinha com derivados de mel. Estr. da Ressaca, Km 7, Embu das Artes, 4703-6460. 8h30/17h (fecha 2ª). R$ 25.

Parque de Diversão

Cidade da Criança. O parque infantil mais famoso dos anos 80 continua com antigos brinquedos, como a réplica de um avião e o submarino da ‘Atlântida perdida’. Mas há atrações mais modernas, como playground do corpo humano e um pequeno simulador espacial 4D. Rec. da produção: livre. Rec. do Divirta-se: 5 anos. R. Tasman, 301, Jd. do Mar, São Bernardo do Campo, 4122-1116. 4ª a dom. e fer., 9h/17h. R$ 5, por brinquedo; R$ 10, submarino e planetário. Passaporte: R$ 50.

Teatro

1, 2, 3, Quando Acaba Começa Tudo Outra Vez. Primeira montagem infantil do Núcleo Bartolomeu de Depoimentos, o espetáculo conta o drama da menina Joana. Após a morte de seu avô, ela entra em uma viagem pessoal para superar a perda. Texto e dir. Claudia Schapira. 60 min. Rec. da produção: livre. Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. e dom., 12h. R$ 6/R$ 20. Até dom. (24).

O Alvo. Inseparáveis, quatro amigas veem sua amizade em risco após um bullying que o grupo praticou a uma aluna do colégio. A briga tomou proporções maiores e a garota foi parar em um hospital. A peça é voltada para o público juvenil. Dir. Pedro Garrafa. 60 min. Rec. da produção: livre. Teatro Livraria da Vila (125 lug.). Shopping JK Iguatemi. Av. Juscelino Kubitschek, 2041, V. Nova Conceição, 5180-4790. Sáb., 17h30. R$ 50. Até sáb. (30).

A Bela e a Fera. O espetáculo é uma adaptação de Carmen Sanches para o clássico conto infantil. No enredo, a história de uma bela jovem que terá que morar no castelo de uma fera. Dir. Alexandre Biondi. 50 min. Rec. da produção: 2 anos. Teatro Bibi Ferreira (300 lug.). Av. Brig. Luís Antônio, 931, 3105-3129. Dom., 16h15. R$ 50. Até 31/7.

O Bigodudo. O grupo Sabre de Luz Teatro se inspirou na vida e na obra de Salvador Dalí. No enredo, a infância do pintor, permeada pelos seus sonhos. Texto e dir. Joyce Salomão. 45 min. Rec. da produção: livre. Teatro Leopoldo Fróes. R. Antonio Bandeira, 114, V. Cruzeiro, 5541-7057. 2ª (2) e 3ª (3), 16h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Chapeuzinho Vermelho. Na montagem dirigida por Eduardo Leão, dois atores se revezam entre os personagens do conto dos Irmãos Grimm. A trilha sonora é assinada por André Abujamra. 40 min. Rec. da produção: 3 anos. Teatro Folha (305 lug.). Shopping Pátio Higienópolis. Av. Higienópolis, 618, 3823-2323. Sáb. e dom., 16h. R$ 25. Até 26/6.

Crianceiras. Com técnicas de teatro de animação e muita música, o espetáculo surgiu a partir do disco de 2012 do compositor Márcio de Camillo. Na peça, as crianças são apresentadas à obra do poeta Manoel de Barros. Dir. Luiz André Cherubini. Rec. da produção: livre. Sesc Consolação. Teatro (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. Sáb., 11h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis). Até sáb. (30).

A Famosa Invasão dos Ursos na Sicília. Tônio, um jovem urso, desaparece sem explicação. Na tentativa de encontrá-lo, a família vai ao reino dos humanos. Achar o fofo, porém, não será o fim da história. Dir. Carla Candiotto. 50 min. Rec. da produção: livre. Teatro Arthur Azevedo. Av. Paes de Barros, 955, Mooca, 2605-8007. Sáb. (30) e dom. (1º), 16h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

A Flauta Mágica. O espetáculo é uma adaptação pela Cia. Imago da ópera de Mozart e Schikaneder, com técnicas de animação de bonecos. No palco, a aventura do príncipe Tamino que usa uma flauta mágica para resgatar a princesa Pamina. Dir. Fernando Anhê. 50 min. Rec. da produção: 3 anos. Teatro Alfa (204 lug.). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. Sáb. e dom., 16h. A partir de sáb. (30). R$ 30. Até 29/5.

Galinha Pintadinha em Ovo de Novo. O musical da famosa série traz Galinha Pintadinha e outros personagens. Eles ajudarão o garoto Carlos Henrique a lidar com os ciúmes pela chegada da nova irmã. Dir. Ernesto Piccolo. Rec. da produção: 3 anos. Theatro Net (799 lug.). Shopping Vila Olímpia.

R. Olimpíadas, 360, 5º andar, 4003-1212. Sáb., 15h e 17h; dom., 11h e 15h. R$ 50/R$ 70. Até 31/7.

João e Maria? Inspirado no conto dos Irmãos Grimm, a peça conta a história de uma bruxa que decide abrir um food truck de doces. Ao invés de João e Maria, o casal Grillo e Luzinete é que cairá nos planos maléficos da bruxa. Núcleo Educatho. 60 min. Rec. da produção: livre. Mube Nova Cultural (192 lug.). R. Alemanha, 221, Jd. Europa, 4301-7521. Sáb., 15h; dom., 11h. R$ 40. Até dom. (1º).

Mário e as Marias. No espetáculo, a Cia. Lúdicos de Teatro Popular conta a vida e a obra do escritor Mário de Andrade. No enredo, o pequeno Mário ganha de seus pais um par de óculos especiais. Com eles, o menino consegue ver o Brasil de uma forma diferente. Dir. Gira de Oliveira. Rec. da produção: livre. Biblioteca Belmonte. R. Paulo Eiró, 525, S. Amaro, 5687-0408. 2ª (2), 11h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Casa de Cultura Raul Seixas. R. Murmúrios da Tarde, 211, Itaquera, 2521-6411. 3ª (3), 16h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

O Menino que Não Sabia Chorar. Inspirado na história da artista Luiza Pannunzio e de seu filho Bento, que nasceu com uma fissura labiopalatina, o espetáculo conta as aventuras de um garoto e de sua irmã. Os dois partem em uma jornada em busca do choro do menino. Texto Paula Autran. Dir. Fabio Brandi Torres. 50 min. Rec. da produção: livre. Sesc Vila Mariana. Auditório (128 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Dom., 15h30. R$ 5/R$ 17. Até dom. (1º).

Operilda na Orquestra Amazônica. Espetáculo faz uma expedição pela história da música erudita no Brasil. Entre as composições, obras de Carlos Gomes, Alberto Nepomuceno e Villa-Lobos. Dir. Regina Galdino. 60 min. Rec. da produção: a partir de 4 anos. Teatro Cacilda Becker. R. Tito, 295, Lapa, 3864-4513. Sáb. (30) e dom. (1º), 16h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Galeria Olido. Sala Olido. Av. São João, 473, Centro, 3331-8399. 2ª (2) e 3ª (3), 16h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

O Palhaço e a Bailarina. O musical traz a história de um casal apaixonado, em um circo administrado pelo fracassado domador de leões Tombo. Quando o circo passa por dificuldades, Tombo demite todos os artistas menos a bailarina, que passa a viver acorrentada em uma caixinha de música. Dir. Lázaro Menezes e Kiara Sasso. 60 min. Rec. da produção: 2 anos. Teatro Porto Seguro (508 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 3226-7300. Sáb. e dom., 15h. R$ 30/R$ 50. Até 15/5.

A Pequena Sereia. Baseado na obra de Hans Christian Andersen, o espetáculo conta a história de Ariel, sereia curiosa por saber como é o mundo dos humanos. Dir. Alexandre Biondi. 50 min. Rec. da produção: 2 anos. Teatro Bibi Ferreira (300 lug.). Av. Brig. Luís Antônio, 931, 3105-3129. Sáb., 17h30. R$ 50. Até 30/7.

Peter Pan e Sininho na Terra do Nunca. Na Terra do Nunca, um menino que não quer crescer conhece uma fada e encara os desafios do Capitão Gancho. Dir. Sebastião Apollônio. 50 min. Rec. da produção:

2 anos. Teatro Bibi Ferreira (300 lug.). Av. Brig. Luís Antônio, 931, 3105-3129. Dom., 17h30. R$ 50. Até 31/7.

A Rainha Procura… Em um cenário de um grande tabuleiro de xadrez, uma triste rainha, ao lado de seu fiel escudeiro, tenta recuperar seu reino – destruído após um massacre. Para isto, ela abre testes para bispos, cavalos, torres e peões. Cia. do Quintal. Dir. César Gouvêa. 50 min. Rec. da produção: 4 anos. Sesc Bom Retiro. Al. Nothmann, 185, 3332-3600. Dom., 12h. R$ 5/R$ 17. Até dom. (1º).

Rapunzel. Na adaptação da Cia. Le Plat du Jour, a história de Rapunzel é contada com números de palhaços e composições de Toquinho. No enredo, a jovem é sequestrada por uma malvada bruxa e aprisionada em uma casa de árvore. Dir. Alexandra Golik e Carla Candiotto. 60 min. Rec. da produção: livre. Teatro J. Safra (627 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 3611-3042. Sáb. e dom., 16h. R$ 20/R$ 50. Até 29/5.

Sacra Folia. Com humor, o espetáculo percorre a jornada da Sagrada Família. Na adaptação, José, Maria e o menino Jesus acabam chegando aos confins do Brasil. Dir. Ednaldo Freire. 60 min. Rec. da produção: livre. Sesc Bom Retiro. Praça de Convivência. Al. Nothmann, 185, 3332-3600. Sáb. (30), 16h30. Grátis.

Sobre o Voo. Com técnicas do teatro de sombras, o espetáculo é montado pela Cia. Pavio do Abajour. No enredo, a história de Santos Dumont, adaptada para o universo infantil. Dir. Kika Antunes. 50 min. Rec. da produção: livre. Sesc Ipiranga. R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Dom., 11h. R$ 6/R$ 20. Até dom. (1º).

O Trem Fantasma. Com animação de bonecos, o espetáculo da Cia. Polichinelo se passa em um trem antigo. Um parque procura novos monstros para trabalhar em sua nova aquisição, um trem fantasma. Dir. Marcio Pontes. 45 min. Rec. da produção: 5 anos. Sesc Santo Amaro. Teatro (279 lug.). R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. Dom., 14h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis). Até 8/5.

Três Marias. Da Cia. Crias da Casa, a peça é comandada por uma trupe de contadores de histórias. No enredo, o divertido encontro entre três Marias: Antonio Maria, Maria Aparecida e Zé Maria. 55 min. Rec. da produção: livre. Sesc Pinheiros. Auditório (98 lug.). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Dom., 15h e 17h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis). Até dom. (1º).

Os Três Porquinhos – O Retorno do Lobo Mau. O espetáculo conta a história depois do conto. O Lobo Mau não se dá por vencido e tenta, agora, invadir a casa dos três porquinhos. Dir. Leandro Mariz. Rec. da produção: livre. Teatro Livraria da Vila (65 lug.). Shopping Pátio Higienópolis. Av. Higienópolis, 618, 3660-0230. Sáb. e dom., 16h. R$ 50. Até dom. (1º).

Viagem ao Centro de Você. O espetáculo da Cia. Opsis traz a garota Frida que perdeu os sentimentos. Ao lado do único que lhe restou, o Sonho, ela entra numa jornada para recuperá-los. Dir. Cadu Witter. 60 min. Rec. da produção: 6 anos. Teatro Viradalata (270 lug.). R. Apinajés, 1.387, Sumaré, 3868-2535. Sáb. e dom., 12h. R$ 40. Até dom. (1º).

Especial

História da Arte para Crianças. Esta edição aborda a obra de Julio Plaza. Após visitar a mostra em cartaz e ler os poemas da obra ‘Poemóbiles’, as crianças poderão criar seus próprios poemas visuais. É necessário se inscrever até sexta-feira (29) pelo e-mail edumac@usp.br. Rec. da produção: 8 anos. MAC-USP Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, 1.301, 2648-0254. Sáb. (30), 11h. Grátis.

Passeios

2º Sarau Multicultural do Abraço. O evento promove a troca cultural entre brasileiros e imigrantes. Na programação, além de uma feira gastronômica latina, há roda de música árabe, exposição de desenhos do palestino Leon Diab e um bate-papo sobre a cultura cubana. Aldeira 445. R. Lisboa, 445, Pinheiros. 6ª (29), 19h30. R$ 15.

Foto: divulgação

+ No MIS, o sábado (30) será dedicado aos animais de estimação. A principal atração será uma feira de adoção ao longo do dia. Mas a programação traz ainda aula de ioga para os pets, palestra de adestramento e até um festival de penteados caninos com William Galharde (foto). Av. Europa, 158,

Jd. Europa, 2117-4777. Sáb. (30), 10h/16h. Grátis.

33ª Feira do Livro. A feira do Colégio Miguel de Cervantes recebe mais de 20 nomes da literatura, como Milton Hatoum, Rodrigo Lacerda e Sílvia Zatz. Além do espaço para editoras, a programação inclui palestras e oficinas. Colégio Miguel de Cervantes. Av. Jorge João Saad, 905, Morumbi. 6ª (29), 7h30/ 14h; sáb. (30), 9h/15h. Grátis. Inf.: www.cmc.com.br

Circuito ao Ar Livre. Até 8/5, o evento monta um cinema ao ar livre no Memorial da América Latina. A programação também terá uma praça com food trucks e DJs. Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664, Barra Funda, 3823-4600. 15h/22h (fecha 2ª). Ingresso: doação de 1 kg de alimento, meia hora antes. Até 8/5. Programação: www.circuitoaoarlivre.com.br

Encontro de Campeões. No clima dos jogos olímpicos, a série de encontros da Rádio Eldorado reúne músicos e atletas em um bate-papo em formato de programa de plateia. No primeiro encontro, foram convidados o músico Chico César e o ex-tenista Fernando Meligeni. Livraria Cultura do Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, metrô Consolação. 3ª (3), 20h. Grátis.

Sábado em Casa. Esta edição da noite de narrativas literária tem como tema ‘Histórias sobre Telhados’. Em diferentes cômodos da casa, estarão os contadores Magno Rodrigues Faria, Giuliano Tierno e Emilie Andrade. A Casa Tombada. R. Ministro Godói, 109, Perdizes, 3675-6661. Sáb. (30), 20h. R$ 40. É necessário se inscrever pelo e-mail contato@acasatombada.com

Segundas Intenções com Marcia Tiburi. A escritora Marcia Tiburi é a convidada do programa Segundas Intenções. Ela participa de um bate-papo sobre seu trabalho e a literatura. É necessário se inscrever pelo e-mail agenda@bsp.org.br. Biblioteca de São Paulo. Av. Cruzeiro do Sul, 2.630, metrô Carandiru, 2089-0800. Sáb. (30), 11h. Grátis.