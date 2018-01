Confira o roteiro de Crianças e Passeios

Veja as principais atrações de Crianças e Passeios entre os dias 23/10 e 29/10:

Espetáculo ‘Já pra Cama!’ estreia no Sesc Pinheiros. Foto: Cacá Diniz/Divulgação

Cinema

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Festival Internacional de Cinema Infantil. O festival reúne mais de cem filmes, até domingo (25), no Cinemark do Shopping Eldorado. Entre os destaques, há a sessão ‘O Pequeno Cientista’, que exibe, hoje (23), às 10h30 e 14h, a animação ‘Divertida Mente’, seguida de conversa com um cientista. Mais sobre o evento em: www.fici.com.br.

Circo

O Grande Circo Científico. Dois cientistas malucos revelam os segredos do picadeiro por meio de desafios e explicações da ciência. Dir. Marcelo Klabin. 60 min. Rec. da produção: 5 anos. Espaço Promon (303 lug.). Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1.830, Itaim Bibi, 3071-4236. Dom., 15h30. R$ 40. Até dom. (25).

Mostra

Vilanova Artigas – A Mão Livre do Vovô. Em comemoração ao centenário de nascimento do arquiteto, a mostra reúne desenhos que Vilanova fazia para seus netos. Também conta com uma programação paralela de oficinas de desenhos e contação de histórias. Biblioteca Parque Villa-Lobos. Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2.001, Alto de Pinheiros, 3024-2500. 10h/19h (fecha 2ª). Grátis. Até dom. (25).

Música

Banda Estralo. Projeto dos artistas Marcos Lucatelli e Luanda Eliza, a banda apresenta o show ‘Estórias de Cantar’. Nele, as crianças conhecem a música brasileira em canções, poemas e encenações teatrais. 90 min. Rec. da produção: livre. Sesc Itaquera. Praça de Eventos (800 lug.). Av. Fernando do Espírito Santo Alves de Mattos, 1.000, 2523-9200. Dom. (25), 15h. Grátis.

Circuito Municipal de Cultura. A programação deste domingo (25) leva shows infantis ao Ibirapuera e ao Teatro Arthur Azevedo, na Mooca. Entre as atrações do parque, a MC Soffia se apresenta às 16h. Em seguida, às 17h, é a vez do Palavra Cantada. Já no teatro, às 16h, o grupo Tiquequê traz o show ‘Toc Patoc’. Rec. da produção: livre. Auditório Ibirapuera. Plateia Externa. Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Alvares Cabral, s/n º, portão 2, 3629-1075. Dom. (25), 10h/18h30. Grátis.

Teatro Arthur Azevedo (349 lug.). Av. Paes de Barros, 955, Mooca, 2605-8007. Dom. (25), 16h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Teatro

A Chapeuzinho Vermelho e o Lobo. Na adaptação, o Lobo Mau não tem nada de mau. Contrariado com o Caçador, que tem sujado e desmatado o bosque, ele, a Chapeuzinho e a Vovó decidem ensinar uma lição ao sujão. Dir. Sebastião Apolonio. 50 min. Rec. da produção: a partir de 2 anos. Teatro Bibi Ferreira (300 lug.). Av. Brig. Luís Antônio, 931, Bela Vista, 3105-3129. Sáb., 15h. A partir de sáb. (24). R$ 50. Até 28/11.

Contos de Andersen em Sombras. Do Grupo Caleidoscópio, o espetáculo utiliza o Teatro de Sombras para encenar cinco contos de Hans Christian Andersen. Dir. João Bresser. 50 min. Rec. da produção: a partir de 5 anos. Caixa Cultural (130 lug.). Pça. da Sé, 111, 3321-4400. Hoje (23), 15h; sáb. (24), 16h e 18h; dom. (25), 16h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Esparrama pela Janela. O espetáculo, que ocupa as janelas de um prédio no Minhocão, encerra a temporada. Entre as esquetes, a história do morador de um prédio que decide transformar o caos da cidade em poesia e música. Grupo Esparrama. Dir. Iarlei Rangel. 45 min. Rec. da produção: livre.

Elevado Costa e Silva, entre o metrô Santa Cecília e a R. da Consolação. Dom., 16h30. Grátis. Até dom. (25). Em caso de chuva, o espetáculo é cancelado.

A Formiga e a Folhinha. Inspirado nos sete pecados capitais, o espetáculo conta a história de uma formiga que queria presentear sua mãe com uma folha. Quando a Dona Árvore se recusa a ajudá-la, ela entra em uma trama de vinganças. Cia. Cordiais. Dir. J. P. Rezek. 40 min. Rec. da produção: livre. Amadododito Fábrica de Artes (45 lug.). R. Aimberé, 236, Perdizes, 5083-2218. Sáb. e dom., 16h. R$ 20. Até dom. (25).

Já pra Cama! No espetáculo da Cia. Barracão Cultural, uma mãe, para fazer seus filhos dormirem, decide entrar no mundo de brincadeiras deles, enquanto pinta um painel no palco. Dir. Fernando Escrich. 50 min. Rec. da produção: livre. Sesc Pinheiros. Auditório (98 lug.). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Dom. e fer., 15h e 17h. Estreia dom. (25). R$ 5/R$ 17. Até 29/11.

João e Maria. Da Cia. Le Plat du Jour, a adaptação faz duas apresentações pelo projeto ‘Cultura na Rua’, na Praça Victor Civita. Na montagem, o conto dos dois irmãos que se perdem em uma floresta também aborda outras questões, como a preservação da natureza. Dir. Alexandra Golik e Carla Candiotto. 50 min. Rec. da produção: 4 anos. Praça Victor Civita. R. Sumidouro, 580, Pinheiros, 3031-3689. Dom. (25), 11h e 13h. Grátis.

O Mistério do Sapato Desaparecido. Na montagem para o teatro de objetos, o sapato da Cinderela é roubado do castelo e vai parar em uma sapataria, onde os calçados têm vida. Para resolver o mistério, entra em ação o Sapato Detetive. Grupo Teatro Por Um Triz. 50 min. Rec. da produção: livre. Armazém Cultural SP (92 lug.). R. Cariris, 48, Pinheiros, 2729-5137. Dom., 15h. R$ 20. Até dom. (25).

Operilda na Orquestra Amazônica. Espetáculo faz uma expedição pela história da música erudita no Brasil. Entre as composições, obras de Carlos Gomes e Villa-Lobos. Dir. Regina Galdino. 60 min. Rec.

da produção: a partir de 6 anos. Teatro Alfredo Mesquita (198 lug.). Av. Santos Dumont, 1.770, Santana, 2221-3657. Sáb. e dom., 16h. Grátis (retirar ingressos 1h antes). Até dom. (25).

Refugo Urbano. No espetáculo de palhaços da Trupe DuNavô, o contato entre um lixeiro organizado e uma moradora de rua emotiva. Dir. Suzana Aragão. 55 min. Rec. da produção: a partir de 5 anos. CCSP. Sala Jardel Filho (321 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Sáb. e dom., 16h. R$ 10.

Até dom. (25).

Os Saltimbancos. Baseado na adaptação de Chico Buarque, o musical traz um grupo de animais que foge dos seus patrões para tentar a carreira na música. Dir. Paolino Raffanti. 60 min. Rec. da produção: livre. Teatro MuBe (192 lug.). Av. Europa, 218, Jd. Europa, 4301-7521. Dom., 11h. R$ 40. Até dom. (25).

Zoo-Ilógico. No espetáculo, a Cia. Truks utiliza as técnicas do teatro de objetos para contar a história de dois irmãos em um zoológico. A partir de objetos do cotidiano, como pratos e talheres, os atores criam animais animados. 50 min. Rec. da produção: livre. Unibes Cultural. Teatro (296 lug.). R. Oscar Freire, 2.500, metrô Sumaré, 3065-4333. Sáb. (24), 11h. Grátis (reservas pelo www.compreingressos.com).

Especial

Festival de Arte para Crianças. Durante o mês de outubro, o festival leva atrações às Fábricas de Cultura e ao Teatro Sérgio Cardoso. Neste sábado (24), a programação da Fábrica de Cultura do Jaçanã, na zona norte, traz show da Banda Estralo e a peça ‘Acampatório’, da Cia. Truks. Programe-se no site www.arteparacriancas.org.br. Fábrica de Cultura Jaçanã. R. Raimundo Eduardo da Silva, 138, 2249-8010. Sáb. (25), a partir das 10h. Grátis.

Passeios

+ O cartunista Mauricio de Sousa participa de uma sessão de autógrafos para lançar seu novo livro ‘Mauricio, o Início’ (R$ 99,80). A obra reúne seus três primeiros livros ilustrados, publicados em 1965. Livraria Martins Fontes. Av. Paulista, 509, metrô Brigadeiro, 2167-9900. Hoje (23), 19h. Grátis (retirar senha a partir das 17h).

Green Market. Na feira, dedicada a produtos orgânicos, há cerca de dez produtores, de legumes a quitutes para comer na hora. A programação também inclui oficina de plantio para crianças. A curadoria é do chef Lisandro Lauretti, à frente da filial paulistana do Jamie’s Italian, restaurante de Jamie Oliver. JK Iguatemi. Av. Pres. Juscelino Kubistcheck, 2.041, Itaim Bibi, 3152-6800. Sáb., 10h/17h. A partir de sáb. (24). Grátis. Até 14/11.

Mar de Bolinhas – Adult Day. Com clima de balada, a atração infantil abre para adolescentes (acima dos 16 anos) e adultos. Com mais de 250 mil bolinhas coloridas e tobogãs, o evento terá luzes, refletores e música. Mooca Plaza Shopping. R. Cap. Pacheco e Chaves, 313, Mooca, 3548-4502. 6ª e sáb., 21h/0h. R$ 15 (15 min.). Até sáb. (24).

Patch & Arte São Paulo. O foco da feira são bordados, patchwork e artesanatos. Participam desta 3ª edição cerca de 40 expositores, entre empresas, ateliês e artesãos. Centro de Eventos São Luís. R. Luís Coelho, 323, metrô Consolação, 3138-9667. 13h/20h. R$ 14. Até sáb. (24).