Confira o roteiro de Crianças e Passeios

A seguir, as melhores atrações de Crianças e Passeios entre 22/4 e 28/4:

+ Personagens famosos estão em Disney On Ice – Mundos Fantásticos. Uma das novidades do espetáculo da série é um ato dedicado a ‘Frozen’. Ginásio do Ibirapuera. R. Manoel da Nóbrega, 1.361, Paraíso, 4003-5588. 4ª, 19h30; 5ª, 15h30 e 19h30; 6ª, 10h30, 15h30 e 19h30; sáb., 11h, 15h e 18h30; dom., 11h, 15h e 18h30. Estreia 4ª (27), 20h. R$ 70/R$ 280. Até 8/5.

Ação

Ski Mountain Park. Localizado em São Roque, é um parque de esqui e de snowboard artificial. Há outras atrações, como teleférico, tobogã e paintball. Neste fim de semana, o espaço recebe uma exposição de orquídeas. Estr. da Serrinha, km 3, Cambará, São Roque/SP, 4712-3299. 10h/18h (fecha 2ª). Acesso ao parque: R$ 20, veículo. Passaporte: R$ 59,50/R$ 79,80.

Bichos

Bichomania. Instalada em um terreno de 120 mil m2, é a fazendinha que exibe mais espécies de animais. Há araras, saguis, patos e outros bichos. Por volta do meio-dia, o cheiro de churrasco atrai o público para o almoço. Rec. do Divirta-se: 1 ano e meio. Estr. dos Pires, 1.933 (acesso pela Rod. Raposo Tavares, Km 39), Cotia, 4242-1116. Sáb. e dom., 10h/17h. R$ 35 (almoço, R$ 17/R$ 37). Cc.: M e V.

Estação Natureza. Em plena Avenida Washington Luís, a fazendinha é diferente de tudo na região. No pequeno e organizado terreno há patos, galinhas, tartarugas, coelhos e até um minhocário. Às 12h e às 15h, tem atividade de ordenha. Rec. do Divirta-se: 1 ano e meio. Av. Washington Luís, 4.221, Brooklin, 5034-2728. Sáb., dom. e fer., 10h/ 17h. R$ 46 (até 2 anos, grátis). Não aceita cartão.

Circo

Célio Amino. O mágico apresenta dois espetáculos de ilusionismo neste fim de semana. No sábado (23), é a vez de ‘Matcha’, inspirado na cerimônia japonesa do chá. Já no domingo (24), será montado ‘A Lenda Mágica’. 50 min. Rec. da produção: livre. Sesc Vila Mariana. Praça de Eventos (250 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Sáb. (23), 17h; dom. (24), 16h. Grátis.

Dança

Poetas da Cor. A Cia. Druw mergulha na obra de artistas plásticos como Kandinsky, Tarsila do Amaral e Van Gogh, buscando representar suas cores por meio de movimentos. 50 min. Rec. da produção: livre. Sesc Santana. Teatro (330 lug.). Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. Dom., 14h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis). Até dom. (24).

Mostra

Amar – Coletânea de Livres Infantis. Para adultos e crianças, a exposição apresenta uma coleção de obras literárias que abordam a diversidade sexual e a identidade de gênero para crianças. Os livros foram produzidos coletivamente, com nomes como Rosana Urbes, Valter Hugo Mãe e Cris Eich. Casa das Rosas. Av. Paulista, 37, metrô Brigadeiro, 3285-6986. 10h/ 22h (dom. e fer., 10h/18h; fecha 2ª). Grátis. Até 30/4.

Museu

Catavento Cultural e Educacional. Mix de museu e passeio científico, ele tem 250 atrações. Entre elas, o novo borboletário para as crianças verem de perto o ciclo de vida dos insetos. Está em cartaz, até domingo (24), a mostra ‘Ciência para um Vida Melhor’, que aborda os avanços da medicina. Rec. da produção: 4 anos. Pq. Dom Pedro II, s/nº, Centro, 3315-0051. 9h/17h (fecha 2ª). R$ 6 (sáb., grátis).

Música

Beatles para Crianças. No projeto do músico Fabio Freire, canções clássicas do quarteto de Liverpool são interpretadas para o público infantil. Em meio às músicas, pequenas histórias são encenadas. 60 min. Rec. da produção: livre. Teatro UMC (300 lug.). Av. Imperatriz Leopoldina, 550, V. Leopoldina, 3476-6403. Dom., 11h. R$ 60 (até 2 anos, grátis). Até 29/5.

Canta Girasonhos. No show do grupo Girasonhos, os músicos Léo Doktorczyk, Fernando Boi e Paula Dugaich unem histórias e músicas. O repertório engloba diferentes ritmos, do chorinho ao reggae. 60 min. Rec. da produção: livre. Sesc Santo Amaro. Praça (300 lug.). R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. Sáb. (23), 17h. Grátis.

Parque

Aquário de São Paulo. Maior oceanário da América do Sul, o aquário mostra a vida em diferentes ecossistemas, como rio (com peixes pantaneiros), mangue, costão rochoso e praia. Os tubarões e pinguins estão entre as atrações preferidas da garotada. Rec. da produção e do Divirta-se: 2 anos. R. Huet Bacelar, 407, Ipiranga, 2273-5500. 9h/18h. R$ 80 (R$ 40, crianças de 3 a 12 anos; R$ 40, toda 2ª, preço único; grátis para deficientes e menores de 3 anos).

Teatro

1, 2, 3, Quando Acaba Começa Tudo Outra Vez. Primeira montagem infantil do Núcleo Bartolomeu de Depoimentos, o espetáculo conta o drama da menina Joana. Após a morte de seu avô, ela entra em uma viagem pessoal para superar a perda. Texto e dir. Claudia Schapira. 60 min. Rec. da produção: livre. Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. e dom., 12h. R$ 6/R$ 20. Até dom. (24).

20 Anos do Grupo As Meninas do Conto. O grupo As Meninas do Conto comemora 20 anos de estrada com uma mostra de seu repertório. Neste fim de semana, é apresenta o espetáculo ‘Buu! A Casa do Bichão’. Rec. da produção: livre. Teatro Alfa (204 lug.). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. Sáb. e dom., 17h30. R$ 30. Até 14/5.

A Bela e a Fera. O espetáculo é uma adaptação de Carmen Sanches para o clássico conto infantil. No enredo, a história de uma bela jovem que se muda para o castelo de uma fera. Dir. Alexandre Biondi. 50 min. Rec. da produção: 2 anos. Teatro Bibi Ferreira (300 lug.). Av. Brig. Luís Antônio, 931, 3105-3129. Dom., 16h15. A partir de dom. (24). R$ 50. Até 31/7.

Carmencita. Nesta adaptação para crianças da ópera ‘Carmen’, do francês Georges Bizet, a atriz Cris Miguel interpreta a palhaça Cristianita, que narra a história e também manipula bonecos. Durante o espetáculo, objetos são retirados de uma mala para ajudar a construir o enredo. 50 min. Rec. da produção: livre. Teatro Garagem. R. Silveira Rodrigues, 331, V. Romana. Dom., 11h. R$ 30. Até dom. (24).

Chapeuzinho Vermelho. Um dos espetáculos mais emblemáticos da Cia. Le Plat du Jour reconta o clássico com duas palhaças que se revezam em diversos papéis – muitas vezes, trocando apenas os chapéus correspondentes ao personagem. Dir. Fernando Escrish. 60 min. Rec. da produção: 4 anos. Casa de Cultura do Butantã. R. Junta Mizumoto, 13, Jd. Peri Peri, 3742-6218. Dom. (24), 11h. Grátis.

A Condessa e o Bandoleiro. Entediada, uma princesa decide atravessar a floresta para ir a um baile. No entanto, ela precisa pernoitar em uma taberna, onde encontra o temido bandoleiro Zé Facada. Dir. Fernando Escrich. 60 min. Rec. da produção: livre. Sesc Pompeia. Área de Convivência. R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (23) e dom. (24), 16h. Grátis.

Crianceiras. Com técnicas de teatro de animação e muita música, o espetáculo surgiu a partir do disco de 2012 do compositor Márcio de Camillo. Na peça, as crianças são apresentadas à obra do poeta Manoel de Barros. Dir. Luiz André Cherubini. Rec. da produção: livre. Sesc Consolação. Teatro Anchieta (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. Sáb., 11h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis). Até 30/4.

A Famosa Invasão dos Ursos na Sicília. Tônio, um jovem urso, desaparece sem explicação. Na tentativa de encontrá-lo, a família desce a montanha na direção do reino dos humanos. Achar o fofo, porém, não será o fim da história (recheada com boas cenas de mágica e medinho). Dir. Carla Candiotto. 50 min. Rec. da produção: livre. Teatro Paulo Eiró. Av. Adolfo Pinheiro, 765, S. Amaro, 5546-0449. Sáb. (23) e dom. (24), 16h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Festival Circo de Bonecos. A premiada Cia. Circo de Bonecos comemora 15 anos de palco com uma mostra de seu repertório, que encerra neste fim de semana. Está em cartaz o espetáculo ‘Circo de Pulgas’. Rec. da produção: livre. Teatro Alfa (204 lug.). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. Sáb. e dom., 16h. R$ 30. Até dom. (24).

Galinha Pintadinha em Ovo de Novo. O musical da famosa série traz Galinha Pintadinha, Galo Carijó e outros personagens. Eles ajudarão o garoto Carlos Henrique a lidar com os ciúmes pela chegada da nova irmã. Dir. Ernesto Piccolo. Rec. da produção: 3 anos. Theatro Net (799 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 5º andar, 4003-1212. Sáb., 15h e 17h; dom., 11h e 15h. R$ 50/R$ 70. Até 31/7.

Histórias Para a Hora do Não. A peça surgiu como uma ideia entre os atores João Acaiabe e Carla Fioroni, durante as gravações da novela mirim ‘Chiquititas’. No palco, eles trazem a história de duas amigas: a responsável Ada e a pequena Flor. Texto Carla Fioroni. Dir. João Acaiabe. Rec. da produção: 3 anos. Teatro Bibi Ferreira (300 lug.). Av. Brig. Luís Antônio, 931, 3105-3129. Dom., 17h30. R$ 50. Até dom. (24).

João e Maria? Inspirado no conto dos Irmãos Grimm, a peça conta a história de uma bruxa que decide abrir um food truck de doces. Ao invés de João e Maria, o casal Grillo e Luzinete é que cairá nos planos maléficos da bruxa. Núcleo Educatho. 60 min. Rec. da produção: livre. Mube Nova Cultural (192 lug.). R. Alemanha, 221, Jd. Europa, 4301-7521. Sáb., 15h; dom., 11h. R$ 40. Até 1º/5.

O Maestrino. No novo espetáculo da Cia. do Quintal, o público é convidado a entrar no mundo mágico dos sonhos de um palhaço, habitado por seres mascarados. 60 min. Rec. da produção: 4 anos. Fábrica de Cultura Cidade Tiradentes. R. Henriqueta Noguez Brieba, 281, 2556-3624. 5ª (28), 14h30. Grátis.

Mário e as Marias. No espetáculo, a Cia. Lúdicos de Teatro Popular conta a vida e a obra do escritor Mário de Andrade. No enredo, o pequeno Mário ganha de seus pais um par de óculos especiais. Com eles, o menino consegue ver o Brasil de uma forma diferente. Dir. Gira de Oliveira. Rec. da produção: livre. Casa de Cultura Cora Coralina. R. Sant’ana, 201, V. São Pedro, 5631-0740. Dom. (24), 15h. Grátis.

Casa de Cultura Salvador Libague. Lgo. da Matriz, 215, Freguesia do Ó, 3931-8266. Dia 27, 11h. Grátis.

Meu Amigo, Charlie Brown. Inspirado nos personagens de M. Schulz, o musical teve sua primeira montagem em 1967. Na adaptação brasileira, o cachorro Snoopy é interpretado por Tiago Abravanel e seu amigo Charlie Brown por Leandro Luna. Dir. Alonso Barros. 90 min. Rec. da produção: livre. Teatro Shopping Frei Caneca (600 lug.). R. Frei Caneca, 569, Consolação, 3472-2229. Sáb. e dom., 17h30 e 20h. R$ 80. Até dom. (24).

Operilda na Orquestra Amazônica. Espetáculo faz uma expedição pela história da música erudita no Brasil. Entre as composições, obras de Carlos Gomes, Alberto Nepomuceno e Villa-Lobos. Dir. Regina Galdino. 60 min. Rec. da produção: 4 anos. Teatro João Caetano. R. Borges Lagoa, 650, V. Clementino, 5573-3774. Sáb. (23) e dom. (24), 16h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

O Palhaço e a Bailarina. O musical traz a história de um casal apaixonado, em um circo administrado pelo fracassado domador de leões Tombo. Quando o circo passa por dificuldades, Tombo demite todos os artistas menos a bailarina, que passa a viver acorrentada em uma caixinha de música. Dir. Lázaro Menezes e Kiara Sasso. 60 min. Rec. da produção: 2 anos. Teatro Porto Seguro (508 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 3226-7300. Sáb. e dom., 15h. R$ 30/R$ 50. Até 15/5.

A Rainha Procura… No cenário de um grande tabuleiro de xadrez, uma triste rainha, ao lado de seu fiel escudeiro, tenta recuperar seu reino – destruído após um massacre. Para isto, ela abre testes para bispos, cavalos, torres e peões. Cia. do Quintal. Dir. César Gouvêa. 50 min. Rec. da produção: 4 anos. Sesc Bom Retiro. Al. Nothmann, 185, 3332-3600. Dom., 12h. R$ 5/R$ 17. Até 1º/5.

Rapunzel. Na adaptação da Cia. Le Plat du Jour para o conto dos irmãos Grimm, a história de Rapunzel é contada com números de palhaços e composições de Toquinho. Dir. Alexandra Golik e Carla Candiotto. 60 min. Rec. da produção: livre. Teatro J. Safra (627 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 3611-3042. Sáb. e dom., 16h. R$ 20/R$ 50. Até 29/5.

Sobre o Voo. Com técnicas do teatro de sombras, o espetáculo é montado pela Cia. Pavio do Abajour. No enredo, a história de Santos Dumont é adaptada para o universo infantil. Dir. Kika Antunes. 50 min. Rec. da produção: livre. Sesc Ipiranga. R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Dom., 11h. R$ 6/R$ 20. Até 1º/5.

Três Marias. Da Cia. Crias da Casa, a peça é comandada por contadores de histórias. No enredo, o encontro entre três Marias: Antonio Maria, Maria Aparecida e Zé Maria. 55 min. Rec. da produção: livre. Sesc Pinheiros. Auditório (98 lug.). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Dom., 15h e 17h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis). Até 1º/5.

Os Três Porquinhos – O Retorno do Lobo Mau. O espetáculo conta a história depois do famoso conto. Na montagem, o Lobo Mau não se dá por vencido e tenta invadir a casa dos três porquinhos. Dir. Leandro Mariz. Rec. da produção: livre. Teatro Livraria da Vila (65 lug.). Shopping Pátio Higienópolis. Av. Higienópolis, 618, 3660-0230. Sáb. e dom., 16h. R$ 50. Até 1º/5.

Viagem ao Centro de Você. O espetáculo traz a garota Frida que perdeu os sentimentos. Ao lado do único que lhe restou, o Sonho, ela tenta recuperá-los. Dir. Cadu Witter. 60 min. Rec. da produção: 6 anos. Teatro Viradalata (270 lug.). R. Apinajés, 1.387, Sumaré, 3868-2535. Sáb. e dom., 12h. R$ 40. Até 1º/5.

Viralatas – O Musical. O musical da diretora Alexandra Golik conta a história de amizade entre um grupo de cães vira-latas e a cadela de raça Fifi. 60 min. Rec. da produção: 2 anos. Teatro Viradalata (270 lug.). R. Apinajés, 1.387, Perdizes, 3868-2535. Sáb. e dom., 16h. R$ 40. Até dom. (24).

Especial

Entre Fraldas, Chupetas e Histórias. A atividade é organizada pela Cia. Circo de Trapo. No encontro para pais e filhos, o objetivo é desenvolver a leitura para bebês. 120 min. Rec. da produção: livre. Sesc Vila Mariana. Sala de Leitura (30 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Dom. (24), 13h30. Grátis.

Fim de Semana em Família. Nesta edição, a programação tem o espetáculo de dança ‘Poetas da Cor’, da Cia. Druw, às 16h. Também há oficina de dança para pais e filhos. Rec. da produção: livre. Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. Sáb. (23) e dom. (24), 14h/17h. Grátis.

Passeios

33ª Feira do Livro. Nesta edição, a feira do Colégio Miguel de Cervantes recebe mais de 20 nomes da literatura, como Milton Hatoum, Rodrigo Lacerda e Sílvia Zatz. Além do espaço para editoras, a programação inclui palestras, oficinas e exposições. Colégio Miguel de Cervantes. Av. Jorge João Saad, 905, Morumbi. 4ª (27), 9h/15h; 29/4, 7h30/14h; 30/4, 9h/15h. Grátis. Inf.: www.cmc.com.br

Chá, Histórias e Sabores. O encontro aborda o papel do chá no movimento modernista. Com a historiadora Maria Candelária Moraes, o público debate sobre o assunto com degustação de chá, salgados e doces. Inscrições pelo e-mail mfatima@museuartesacra.org.br. Museu de Arte Sacra. Av. Tiradentes, 676, metrô Tiradentes, 5627-5393. 4ª (27), 16h. R$ 60.

Click a Pé. Organizado pela fotógrafa Mariana Orsi, o evento convida o público a passear e fotografar a cidade. Nesta edição, o grupo fará um roteiro pela região da Praça da República. É preciso se inscrever no www.projetoclickape.com.br. Pça. da República, s/nº. Dom. (24), 10h. Grátis.

Dia do Livro no Mirante. No Dia Internacional do Livro, o Mirante 9 de Julho reúne editoras independentes, escritores e atrações infantis. Na programação, há feira livre e espaço de trocas de livros, além do ônibus do BuZum! com o espetáculo para crianças ‘Mundo Português’. Mirante 9 de Julho. R. Carlos Comenale, s/nº, metrô Trianon-Masp, 3111-6342. Sáb. (23), 10h/21h. Grátis.

Em Primeira Pessoa com Célia Gouvêa. A bailarina Célia Gouvêa é a convidada da série Em Primeira Pessoa. No bate-papo, ela conversa sobre sua carreira. CPF Sesc. R. Dr. Plínio Barreto, 285, 4º andar, Bela Vista, 3254-5600. 3ª (26), 19h. R$ 4,50/R$ 15.

Literatura de Par em Par. O projeto promove um encontro entre casais de escritores e pesquisadores. Esta edição terá a participação de Fernando Paixão e Eliane Robert Moraes. Itaú Cultural (249 lug.). Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. 4ª (27), 20h. Grátis (retirar ingresso meia hora antes).

A Ópera em Puccini e Depois de Puccini. A palestra antecede a chegada da ópera ‘La Bohème’ na cidade. Na Praça das Artes, o compositor Flo Menezes fala sobre a obra de Giacomo Puccini. Praça das Artes. Sala do Conservatório (200 lug.). Av. São João, 281, Centro, 4571-0401. Sáb. (23), 17h. Grátis (por ordem de chegada).

Piknik Faria Lima. O food park ocupa uma área de 2 mil m2, próximo à avenida Faria Lima. Neste sábado (24), há feira do livro com cantinho de leitura, espaço de trocas e outras atividades. R. Henrique Monteiro, 125, Pinheiros. 11h/16h (5ª, 6ª e sáb., 11h/22h; dom. e fer., 11h/20h). Grátis.

Sinfonia Seresteira. Neste domingo, o grupo Trovadores Urbanos se encontra com o Quinteto Bachiana no Largo da Batata. Após a apresentação, há um cortejo pelas ruas de Pinheiros. Lgo. da Batata, s/nº, Pinheiros. Dom. (24), 17h. Grátis.

Utopia 500 Anos. Em parceria com o People’s Palace Project, da Inglaterra, o seminário discute a utopia nos dias de hoje. O evento celebra os 500 anos da obra ‘A Utopia’, de Thomas More, e terá a participação de 18 intelectuais, como Jerry Broton, Renato Sztutman e Bia Lessa. Sesc Vila Mariana. R. Pelotas, 141, 5080-3000. 3ª (26), 10h30/17h30; 4ª (27), 9h30/16h30. R$ 20/R$ 100. Inf.: http://bit.ly/ut500anos