Confira o roteiro de Crianças e Passeios

A seguir, as principais atrações de Crianças e Passeios entre 15/4 a 21/4:

Ação

Escape 60. No espaço, os visitantes devem quebrar a cabeça em uma série de mistérios. Em grupos, os jogadores são trancados em salas temáticas, como uma cela ou uma casa abandonada. Menores de 12 anos devem estar acompanhados de responsável. R. Baluarte, 18, V. Olímpia, 3842-9066. 9h/22h (6ª, sáb. e dom., 10h/1h). R$ 69/R$ 79 (por pessoa).

+ O filme Mogli: O Menino Lobo, de Jon Favreau, é mais um capítulo nas adaptações de clássicos de animação da Disney para live action. Inspirado na obra de Rudyard Kipling, o longa traz o jovem Mogli, um garoto que foi criado por lobos na selva. Perseguido pelo tigre Shere Khan, ele precisa fugir ao lado da pantera Bagheera e do urso Baloo.

Circo

Refugo Urbano. No espetáculo de palhaços da Trupe DuNavô, o contato entre um lixeiro, organizado e comedido, e uma moradora de rua, vibrante e emotiva. Dir. Suzana Aragão. 55 min. Rec. da produção: 5 anos. Biblioteca Pública Viriato Corrêa. R. Sena Madureira, 298, V. Mariana, 5573-4017. Dom. (17), 14h. Grátis.

Shakespirando. O espetáculo da Cia. Canta Circo é montado na programação das homenagens ao 400 anos da morte de William Shakespeare. No palco, dois palhaços apresentam o legado do escritor britânico. Rec. da produção: livre. Biblioteca Parque Villa-Lobos. Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2.001, Alto de Pinheiros, 3024-2500. 5ª (21), 16h. Grátis.

Contação de histórias

João Acaiabe Conta Malala. A contação de história é comandada pelo ator João Acaiabe no Espaço de Leitura. Ele narra a trajetória da jovem Malala, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 2014. Rec. da produção: livre. Espaço de Leitura. Pq. da Água Branca. R. Min. Godói, 180, 2588-5811. Dom. (17), 15h. Grátis.

Sarauzinhos do Grupo Manuí. O projeto do Grupo Manuí apresenta três saraus para crianças. No sábado (16), será ‘Saurauzinho dos Quatro Elementos’. Já no domingo (17), é a vez do ‘Sarauzinho com Inspiração num Mito de Criação Guarani’. A programação encerra com o ‘Sarauzinho dos Bichos’, na quinta-feira (21). Rec. da produção: livre. Sesc Vila Mariana. R. Pelotas, 141, 5080-3000. Sáb. (16), 15h; dom. (17), 14h30; 5ª (21), 14h. Grátis.

+ No domingo (17), o céu do Memorial da América Latina ficará mais colorido com o Campeonato de Pipas e Revoada. As inscrições podem ser feitas no dia do evento. Caso não tenha sua própria pipa, a organização distribuirá kits gratuitamente. Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664, Barra Funda, 3823-4600. Dom. (17), 9h. Grátis.

Música

Banda Estralo – Estralando o Roque! Projeto dos artistas Marcos Lucatelli e Luanda Eliza, a banda apresenta um show dedicado ao rock nacional. O repertório reúne de Raul Seixas a Ultraje a Rigor.

60 min. Rec. da produção: livre. Sesc Campo Limpo. R. Nossa Senhora do Bom Conselho, 120, 5510-2700. Sáb. (16) e dom. (17), 17h. Grátis.

Banda Strombólica – Arca de Noé. O show homenageia o disco ‘Arca de Noé’, com canções infantis de Vinícius de Moraes. No espetáculo, a Banda Strombólica interpreta 12 faixas do icônico álbum.

60 min. Rec. da produção: livre. Sesc Pompeia. Teatro (774 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (16) e dom. (17), 12h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis).

Grupo Nhambuzim – Bichos de Cá. No show, o Grupo Nhambuzim apresenta diferentes animais da fauna brasileira. Para cada bicho, um ritmo da região onde ele vive: o peixe-boi tem o carimbó e o jabuti é embalado pelo maracatu. 60 min. Rec. da produção: livre. Sesc Santo Amaro. Praça (300 lug.). R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. Dom. (17), 17h. Grátis.

Grupo Tiquequê – O Gigante. No palco, o grupo mistura música com teatro, narração de histórias e brincadeiras. Do DVD ‘Era uma Vez um Gigante’, o show é em prol da Associação Beneficente Santa Fé. 60 min. Rec. da produção: livre. Teatro do Colégio Santa Cruz. R. Orobó, 277, portão 11, Alto de Pinheiros, 3024-5191. Dom. (17), 11h. R$ 80 (vendas somente pelo site http://bit.ly/GigTique).

Shopping

Castelo Assombrado. No Mooca Plaza Shopping, um espaço reproduz um castelo da Idade Média. A visita é feita acompanhada de um cavaleiro, com direito a sustos e mistérios. Se não for muito corajoso, há opção de passeio ‘sem emoção’, apenas para conhecer o lugar. Rec. da produção: livre. R. Cap. Pacheco e Chaves, 313, Mooca, 3548-4502. 10h/22h (dom., 12h/20h). R$ 10. Até dom. (17).

Teatro

1, 2, 3, Quando Acaba Começa Tudo Outra Vez. Primeira montagem infantil do Núcleo Bartolomeu de Depoimentos, o espetáculo conta o drama da menina Joana. Após a morte de seu avô, ela entra em uma viagem pessoal para superar a perda. Texto e dir. Claudia Schapira. 60 min. Rec. da produção: livre. Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. e dom., 12h. Sessão extra: 5ª (21), 12h. R$ 6/R$ 20. Até 24/4.

O Bigodudo. O grupo Sabre de Luz Teatro se inspirou na vida e na obra de Salvador Dalí para o espetáculo. No enredo, a infância do pintor, permeada por sonhos. Texto e dir. Joyce Salomão. 45 min. Rec. da produção: livre. Biblioteca Pública Álvares Azevedo. Pça. Joaquim José da Nova, s/nº, V. Maria, 2954-2813. Dom. (17), 11h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

A Condessa e o Bandoleiro. Entediada, uma princesa decide atravessar a floresta para ir a um baile. Sua comitiva precisa pernoitar em uma taberna, onde encontra o bandoleiro Zé Facada. Dir. Fernando Escrich. 60 min. Rec. da produção: livre. Sesc Pompeia. Área de Convivência. R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª (21), 16h. Grátis.

Crianceiras. Com técnicas de teatro de animação, o musical surgiu do disco do compositor Márcio de Camillo. Na peça, as crianças são apresentadas ao poeta Manoel de Barros. Dir. Luiz André Cherubini. Rec. da produção: livre. Sesc Consolação. Teatro Anchieta (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. Sáb., 11h. Sessão extra: 5ª (21), 11h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis). Até 30/4.

Dom Quixote – O Cavaleiro Sonhador. A peça está na programação de homenagens aos 400 anos da morte de Miguel de Cervantes. Do Núcleo Trecos e Cacarecos, o clássico é contado com técnicas do teatro de animação. Rec. da produção: livre. Biblioteca de São Paulo. Pq. da Juventude. Av. Cruzeiro do Sul, 2.630, 2089-0800. 5ª (21), 16h. Grátis.

O Maestrino. No novo espetáculo da Cia. do Quintal, o público é convidado a entrar no mundo mágico dos sonhos de um palhaço, habitado por seres mascarados. 60 min. Rec. da produção: 4 anos. Fábrica de Cultura Itaim Paulista. R. Estudantes da China, 500, 2025-1991. 6ª (15), 14h30. Grátis.

O Menino que Não Sabia Chorar. Inspirado na história da artista Luiza Pannunzio e de seu filho Bento, que nasceu com uma fissura labiopalatina, o espetáculo conta as aventuras de um garoto e de sua irmã. Os dois partem em uma jornada em busca do choro do menino. Dir. Fabio Brandi Torres. 50 min. Rec. da produção: livre. Sesc Vila Mariana. Auditório (128 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Dom., 15h30. Sessão extra: 5ª (21), 15h30. R$ 5/R$ 17. Até 1º/5.

Rabisco – Um Cachorro Perfeito. A história de um cão desenhado por um menino. Quando ele ganha vida e sai do papel, não é aceito pelo dono por sua falta de beleza. Maracujá Laboratório de Artes. 50 min. Rec. da produção: livre. Centro de Formação Cultural de Cidade Tiradentes. R. Inácio Monteiro, 6.900, 2555-2840. 2ª (18) e 3ª (19), 16h. Grátis.

Shake, Shake, Baby! No espetáculo, a Cia. Prosa dos Ventos homenageia Shakespeare. Em forma de musical, uma banda de atores-músicos percorre as principais obras do bardo. Texto e dir. Fabio Brandi Torres. Rec. da produção: livre. Sesc Bom Retiro. Al. Nothmann, 185, 3332-3600. Sáb. (16), 16h30. Grátis.

O Trem Fantasma. Com técnicas de animação, o espetáculo da Cia. Polichinelo se passa em um trem antigo. Um parque procura novos monstros para trabalhar em seu novo trem fantasma. Dir. Marcio Pontes. 45 min. Rec. da produção: 5 anos. Sesc Santo Amaro. Teatro (279 lug.). R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. Dom., 14h. Sessão extra: 5ª (21), 14h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis). Até 8/5.

Três Marias. Da Cia. Crias da Casa, a peça é comandada por uma trupe de contadores de histórias. No enredo, o encontro entre três Marias: Antonio Maria, Maria Aparecida e Zé Maria. Dir. Gabriel Naegele e Maria Vidal. 55 min. Rec. da produção: livre. Sesc Pinheiros. Auditório (98 lug.). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Dom., 15h e 17h. Sessões extras: 5ª (21), 15h e 17h. A partir de dom. (17). R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis). Até 1º/5.

Viagem ao Centro de Você. O espetáculo da Cia. Opsis traz a garota Frida que perdeu os sentimentos. Ao lado do único que lhe restou, o Sonho, ela tenta recuperá-los. Dir. Cadu Witter. 60 min. Rec. da produção: 6 anos. Teatro Viradalata (270 lug.). R. Apinajés, 1.387, Sumaré, 3868-2535. Sáb. e dom., 12h. R$ 40. Até 23/4.

Zoo-Ilógico. No espetáculo, a Cia. Truks conta as aventuras de dois irmãos em um zoológico. A partir de objetos do cotidiano, como pratos, talheres e bacias, os atores criam animais animados. 50 min. Rec. da produção: livre. Centro Cultural da Juventude. Área de convivência. Av. Dep. Emílio Carlos, 3.641, V. Nova Cachoeirinha, 3984-2466. 3ª (19), 14h. Grátis.

Especial

Maratona Infantil do MIS. Teatro, brincadeiras e circo estão na programação desta edição. Entre os destaques, o espetáculo ‘Alice no País das Maravilhas’, do Espaço 7&8 de Dança, com três sessões ao longo dia. A Cia. BuZum! também leva seu ônibus com a peça ‘Mundo Português’. Rec. da produção: livre. MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. Dom. (17), 10h/17h. Grátis.

+ Até maio, o festival Australia Now ocupa espaços da cidade com espetáculos, shows e mostras. A primeira atração está no Sesc Interlagos (Av. Manuel Alves Soares, 1.100) – onde o grupo Hubbub Music criou um parque lúdico (foto), formado por instrumentos musicais interativos. Diversos locais. Até 22/5. Programação: www.australianow2016.com

Passeios

12ª Exposição de Orquídeas e Bromélias. Nesta edição, a exposição reúne mais de 600 espécies de plantas. No sábado (16), há oficina grátis de cultivo básico, às 11h e 15h. Shopping Garden Tatuapé. Av. Salim Farah Maluf, 2.211, Tatuapé, 2227-8500. 6ª (15) e sáb. (16), 8h/18h; dom. (17), 9h/18h. Grátis.

31ª Festa do Outono Akimatsuri. Em Mogi das Cruzes, o festival japonês comemora a chegada da estação. Na programação, gastronomia oriental e apresentações de música e danças tradicionais. Centro Esportivo do Bunkyo. Av. Japão, 5.919, Porteira Preta, Mogi das Cruzes, 4791-2022. Sáb., 10h/22; dom., 10h/20h. R$ 14. Até dom. (17).

Arquitetour. Com foco na arquitetura, o passeio percorre o Centro de São Paulo. O ponto de encontro será no Copan. Para participar, é necessário se inscrever pelo e-mail marketing@ideazarvos.com.br. Edifício Copan. Av. Ipiranga, 200, República. Sáb. (16), 9h. Grátis.

Literatura de Par em Par. O projeto promove um encontro entre casais de escritores. A primeira edição será com João Bandeira e Noemi Jaffe. Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. 4ª (20), 20h. Grátis (retirar ingresso 30 min. Antes).

Pico do Jaraguá. Com 1.135 metros de altitude, o pico é considerado o ponto mais alto de São Paulo. O acesso é asfaltado, mas há trilhas que levam ao topo. R. Antônio Cardoso Nogueira, 539 (altura do Km 18 da Rod. Anhanguera), Jaraguá, 3941-2162. 8h/17h. Grátis.

Vila do Chaves. O cenário do programa é remontado na cidade. Além da Vila, há 90 caricaturas dos personagens de Bolaños. Memorial da América Latina. Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664, 3823-4600. 9h/18h (sáb. e dom., 9h/22h; fecha 2ª). R$ 10. Até 30/4.