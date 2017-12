Confira o roteiro de Crianças e Passeios

A seguir, as principais atrações de Crianças e Passeios entre 8/4 e 14/4:

+ Asterix e Obelix voltam aos cinemas na animação Asterix e o Domínio dos Deuses. No filme, o imperador Júlio César decide construir um imponente e luxuoso condomínio nos arredores da aldeia gaulesa. Agora, a dupla de heróis terá que entrar em ação para barrar os novos planos de dominação do Império Romano.

Circo

É Mesmo uma Palhaçada. Da Trupe DuNavô, o espetáculo é um cortejo de palhaços. No enredo, um trio chega a um local de apresentação, mas descobre que está na cidade errada. 50 min. Rec. da produção: livre. Biblioteca Pública Narbal Fontes. Av. Cons. Moreira de Barros, 170, Santana, 2973-4461. Sáb. (9), 11h. Grátis.

Mostra

Amar – Coletânea de Livres Infantis. Para adultos e crianças, a exposição apresenta uma coleção de quatro obras literárias infantis que abordam a diversidade sexual e a identidade de gênero. Os livros foram produzidos por nomes como Rosana Urbes, Valter Hugo Mãe e Cris Eich. Rec. da produção: livre. Casa das Rosas. Av. Paulista, 37, metrô Brigadeiro, 3285-6986. 10h/22h (dom. e fer., 10h/18h; fecha 2ª). Inauguração: 3ª (12), 18h. Grátis. Até 30/4.

Museu

Catavento Cultural e Educacional. Mix de museu e passeio científico, ele tem 250 atrações. Entre elas, o borboletário convida as crianças a ver de perto diferentes espécies e o ciclo de vida dos insetos. Também está em cartaz, até 24/4, a mostra ‘Ciência para um Vida Melhor’, que aborda os avanços da medicina. Rec. da produção: 4 anos. Pq. Dom Pedro II, s/nº, Centro, 3315-0051. 9h/17h (fecha 2ª). R$ 6 (sáb., grátis).

Música

Banda Strombólica – Bichos do Mundo. Com ajuda de bonecos, a Banda Strombólica faz uma viagem pela natureza, contando as aventuras dos bichos. Tudo acompanhado por estilos musicais como rock e MPB. 60 min. Rec. da produção: livre. Sesc Pompeia. Teatro (774 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (9) e dom. (10), 12h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis).

Grupo Triii. Formado por Fê Stok, Marina Pittier e Estevão Marques, o trio apresenta, no show, seus principais sucessos. No palco, os músicos resgatam seu repertório, contando histórias e fazendo brincadeiras. Rec. da produção: livre. Centro de Formação Cultural de Cidade Tiradentes. R. Inácio Monteiro, 6.900, 2555-2840. 6ª (8), 17h. Grátis.

Teatro

20 Anos do Grupo As Meninas do Conto. O grupo As Meninas do Conto comemora 20 anos de estrada com uma mostra de seu repertório. A primeira peça a entrar em cartaz é ‘As Velhas Fiandeiras’, com sessões até 17/4. Rec. da produção: livre. Teatro Alfa (204 lug.). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. Sáb. e dom., 17h30. A partir de sáb. (9). R$ 30. Até 14/5.

Cinderela Lá Lá Lá. A premiada montagem da Cia. Le Plat du Jour traz o conto de fadas para a atualidade. Na adaptação, a gata borralheira, por exemplo, sonha ser estilista. Texto e dir. Alexandra Golik e Carla Candiotto. 60 min. Rec. da produção: livre. Sesc Pinheiros. R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Dom., 15h e 17h. R$ 5/R$ 17. Até dom. (10).

O Maestrino. No novo espetáculo da Cia. do Quintal, o público é convidado a entrar no mundo mágico dos sonhos de um palhaço, habitado por seres mascarados. 60 min. Rec. da produção: 4 anos. Fábrica de Cultura Sapopemba. R. Augustin Luberti, 300, 2012-5803. 6ª (8), 14h30. Grátis

Fábrica de Cultura Parque Belém. Av. Celso Garcia, 2.231, 2618-3447. 5ª (14), 14h30. Grátis.

O Trem Fantasma. Com animação de bonecos, o espetáculo da Cia. Polichinelo se passa em um trem antigo. No enredo, um parque procura novos monstros para seu novo trem fantasma. Dir. Marcio Pontes. 45 min. Rec. da produção: 5 anos. Sesc Santo Amaro. Teatro (279 lug.). R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. Dom., 14h. A partir de dom. (10). R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis). Até 8/5.

Passeios

10º Encontro Vegano JMA. O evento não reúne somente gastronomia vegana, mas também um bazar com produtos sem componentes de origem animal. A programação inclui ainda palestras sobre o tema, feira de adoção, oficinas e sessão de meditação. Associação Hokkaido. R. Joaquim Távora, 605, V. Mariana. Dom. (10), 12h/20h. Grátis. Inf.: http://bit.ly/EncVeg

+ Na febre dos jogos de fuga, Pinheiros ganha, a partir de domingo (10), o Escape Hotel. Em um hotel cenográfico, o público terá de resolver enigmas em roteiros temáticos: ‘A Loira do Banheiro’, ‘O Templo’ e ‘A Cena do Crime’. Av. Pedroso de Morais, 832, Pinheiros, 3637-0007. 12h/22h (sáb., dom. e fer., 10h/23h; fecha 2ª). Inauguração: dom. (10). R$ 69/R$ 79.

31ª Festa do Outono Akimatsuri. Em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, o festival japonês comemora a chegada da estação. Na programação, gastronomia oriental e apresentações de música e danças tradicionais. Centro Esportivo do Bunkyo. Av. Japão, 5.919, Porteira Preta, Mogi das Cruzes, 4791-2022. Sáb., 10h/22; dom., 10h/20h. A partir de sáb. (9). R$ 14. Até 17/4.

Dia das Boas Ações. Mais de cem ONGs participam do evento, que levará programação cultural para o Parque Ibirapuera neste domingo (10). Entre as atrações, há aula de ioga, às 10h, e o Sarau do Binho, às 16h. Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 3. Dom. (10), 9h/17h. Grátis. Inf.: www.fb.com/DiadasBoasAcoes

Festival Guia dos Quadrinhos. O festival conta com mais de 70 expositores e uma feira de trocas. A programação também inclui concurso de cosplay, oficinas e mesas com quadrinistas, como Danilo Beyruth e Julia Bax. Club Homs. Av. Paulista, 735, metrô Brigadeiro. Sáb. (9), 11h/21h; dom. (10), 10h/20h. R$ 30 (crianças até 10 anos, grátis).