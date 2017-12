Confira o roteiro de Crianças e Passeios

A seguir, as principais atrações de Crianças e Passeios entre 1º/4 e 7/4:

Foto: divulgação

+ Nos próximos domingos, a Cia. Truks encena três clássicos de seu repertório na Ocupação Sesc Parque Dom Pedro II. O primeiro deles, neste fim de semana, é ‘A Cidade Azul’ (foto), seguido por ‘A Bruxinha’, no dia 10/4, e ‘Sonhatório’, no dia 17/4. Rec. da produção: livre. Pça. São Vito, s/nº, 3111-7000. Dom., 15h30. A partir de dom. (3). Grátis. Até 17/4.

Ação

Escape Time. O espaço de jogos de fuga, no qual um grupo precisa solucionar enigmas para sair de uma sala, é novidade no Brooklin. Voltado ao público juvenil e adulto, as salas aqui trazem desafios como encontrar a cura para uma epidemia zumbi ou fugir de Alcatraz. Av. Nova Independência, 1.056, Brooklin, 4324-0050. 14h/23h. R$ 69/R$ 79 (por pessoa).

Bichos

Bichomania. Instalada em um terreno de 120 mil m2, é a fazendinha que exibe mais espécies de animais. Há araras, saguis, patos e outros bichos. Por volta do meio-dia, o cheiro de churrasco paira pelo ar e atrai o público para o almoço no espaço. Rec. do Divirta-se: 1 ano e meio. Estr. dos Pires, 1.933 (acesso pela Rod. Raposo Tavares, Km 39), Cotia, 4242-1116. Sáb., dom. e fer., 10h/17h. R$ 34 (almoço, R$ 17/R$ 37). Cc.: M e V.

Pet Zoo. A minifazenda ocupa uma área de 15 mil m2, com coelhos, búfalos, ovelhas, avestruzes, jumentos e patos, além de passeios de charrete, cavalo e tirolesa. Rec. do Divirta-se: 1 ano e meio. Estr. de Caucaia do Alto, 4.101 (acesso pela Rod. Raposo Tavares, Km 39), Cotia, 4158-1664. Sáb. e dom., 10h/17h. R$ 40.

Circo

Rádio Variété. A Cia. La Mínima homenageia o rádio no espetáculo. Em cena, três artistas juntam uma parafernália para criar um estúdio que mistura rádio, teatro e circo. Dir. Domingos Montagner e Fernando Sampaio. 55 min. Rec. da produção: livre. Sesc Campo Limpo. R. Nossa Senhora do Bom Conselho, 120, 5510-2700. Sáb. (3) e dom. (4), 17h. Grátis.

Dança

Poetas da Cor. A Cia. Druw mergulha na obra de artistas plásticos como Kandinsky, Tarsila do Amaral e Van Gogh, buscando representar suas cores por meio de movimentos. 50 min. Rec. da produção: livre. Sesc Santana. Teatro (330 lug.). Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. Dom., 14h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis). Até 24/4.

Museu

Sabina Escola Parque do Conhecimento. É um lugar interessante para crianças em idade escolar. O esqueleto de Tiranossauro Rex em tamanho real divide espaço com 150 atrações, como o simulador de fenômenos da natureza e mesas com fósseis táteis. No planetário, há narração ao vivo sobre o sistema solar. Rec. da produção e do Divirta-se: 4 anos. R. Juquiá, s/nº (entrada na altura do nº 135), Paraíso, S. André, 4422-2000. Sáb., dom. e fer, 12h/18h. R$ 20 (até 5 anos, grátis); Sabina + planetário, R$ 30.

Música

Beatles para Crianças. No projeto do músico Fabio Freire, canções clássicas do quarteto de Liverpool são interpretadas para o público infantil. Em meio às músicas, pequenas histórias são encenadas. 60 min. Rec. da produção: livre. Teatro UMC (300 lug.). Av. Imperatriz Leopoldina, 550, V. Leopoldina, 3476-6403. Dom., 11h. R$ 60 (até 2 anos, grátis). Até 24/4.

Parque

Zoológico de São Paulo. A novidade no lugar, que completou 58 anos, é o novo recinto de lontras. Além dele, o parque possui mais de três mil animais em uma área de preservação da Mata Atlântica. Outro passeio é o ‘Mundo dos Dinossauros’ com 20 dinossauros robotizados. O pacote com a atração sai mais caro, por R$ 45,50 (adultos e acima de 12 anos). Rec. da produção: livre. Av. Miguel Stéfano, 4.241, Água Funda, 5073-0811. 9h/17h. R$ 30 (crianças de 6 a 12 anos, R$ 10; até 5 anos, grátis).

Parque de Diversão

Cidade da Criança. O parque infantil mais famoso dos anos 80 continua com antigos brinquedos, como a réplica de um avião e o submarino da ‘Atlântida Perdida’. Mas há atrações mais modernas, como o playground do corpo humano e um pequeno simulador espacial 4D, com imagens que ‘saltam’ da tela, vento e fumaça. Rec. da produção: livre. R. Tasman, 301, Jd. do Mar, São Bernardo do Campo, 4122-1116. 4ª a dom., 9h/17h. R$ 5, por brinquedo; R$ 10, submarino e planetário. Passaporte: R$ 50 (dá acesso a todos os brinquedos, exceto submarino e planetário).

Shopping

Aerolândia. Um grande avião está estacionado na praça de eventos do São Bernardo Plaza Shopping. Dentro dele, foi montado um tipo de museu interativo com vivências científicas para crianças. Rec. da produção: 3 anos. Av. Rotary, 624, Ferrazópolis, São Bernardo do Campo, 4128-2209. 10h30/22h30 (dom. e fer., 12h/20h). R$ 15 (passeio de 20 min.). Até 5ª (7).

Teatro

1, 2, 3, Quando Acaba Começa Tudo Outra Vez. Primeira montagem infantil do Núcleo Bartolomeu de Depoimentos, o espetáculo conta o drama da menina Joana. Após a morte de seu avô, ela terá de entrar em uma viagem pessoal para tentar superar a perda. Texto e dir. Claudia Schapira. 60 min. Rec. da produção: livre. Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. e dom., 12h. A partir de sáb. (2). R$ 6/R$ 20. Até 24/4.

O Alvo. Inseparáveis, quatro amigas veem sua amizade em risco após um bullying que o grupo praticou a uma aluna do colégio. A briga tomou proporções maiores e a garota foi parar em um hospital. A peça é voltada para o público juvenil. Dir. Pedro Garrafa. 60 min. Rec. da produção: livre. Teatro Livraria da Vila (125 lug.). Shopping JK Iguatemi. Av. Juscelino Kubitschek, 2041, V. Nova Conceição, 5180-4790. Sáb., 17h30. R$ 50. Até 30/4.

O Bigodudo. O grupo Sabre de Luz Teatro se inspirou na vida e na obra de Salvador Dalí para o espetáculo. No enredo, é apresentada a infância do pintor, permeada pelos seus sonhos. Texto e dir. Joyce Salomão. 45 min. Rec. da produção: livre. Teatro Municipal Leopoldo Fróes. R. Antonio Bandeira, 114, V. Cruzeiro, 5541-7057. Sáb. (2) e dom. (3), 16h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Carmencita. Nesta adaptação para crianças da ópera ‘Carmen’, do francês Georges Bizet, a atriz Cris Miguel interpreta a palhaça Cristianita, que narra a história e também manipula bonecos. Durante o espetáculo, objetos são retirados de uma mala para ajudar a construir o enredo. 50 min. Rec. da produção: livre. Teatro Garagem. R. Silveira Rodrigues, 331, V. Romana. Dom., 11h. A partir de dom. (3). R$ 30. Até 24/4.

Chapeuzinho Vermelho. Na montagem dirigida por Eduardo Leão, dois atores se revezam para interpretar todos os personagens do conto dos Irmãos Grimm. A trilha sonora é assinada por André Abujamra. 40 min. Rec. da produção: 3 anos. Teatro Folha (305 lug.). Shopping Pátio Higienópolis. Av. Higienópolis, 618, 3823-2323. Sáb. e dom., 16h. R$ 25. Até 26/6.

Cinderela Lá Lá Lá. A premiada montagem da Cia. Le Plat du Jour traz o conto de fadas para a atualidade. Na adaptação, a gata borralheira, por exemplo, sonha ser estilista e sua cruel madrasta é uma madame viciada em grifes. Texto e dir. Alexandra Golik e Carla Candiotto. 60 min. Rec. da produção: livre. Sesc Pinheiros. R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Dom., 15h e 17h. R$ 5/R$ 17. Até 10/4.

Crianceiras. Com técnicas de teatro de animação e muita música, o espetáculo surgiu a partir do disco de 2012 do compositor Márcio de Camillo. Na peça, as crianças são apresentadas à obra do poeta Manoel de Barros. Dir. Luiz André Cherubini. Rec. da produção: livre. Sesc Consolação. Teatro Anchieta (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. Sáb., 11h. Sessão extra: 21/4. A partir de sáb. (2). R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis). Até 30/4.

Festival Circo de Bonecos. Até 24/4, a premiada Cia. Circo de Bonecos comemora 15 anos de palco com uma mostra de seu repertório. Serão quatro peças que passarão pelo palco do Teatro Alfa. Até domingo (3), está em cartaz o espetáculo ‘Circo de Bonecos’. Rec. da produção: livre. Teatro Alfa (204 lug.). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. Sáb. e dom., 16h. R$ 30. Até 24/4.

Histórias Para a Hora do Não. A ideia da peça surgiu entre os atores João Acaiabe e Carla Fioroni, durante as gravações da novela ‘Chiquititas’. No palco, eles trazem a história de duas amigas: a responsável Ada e a pequena e teimosa Flor. Texto Carla Fioroni. Dir. João Acaiabe. Rec. da produção: 3 anos. Teatro Bibi Ferreira (300 lug.). Av. Brig. Luís Antônio, 931, 3105-3129. Dom., 17h30. A partir de dom. (3). R$ 50. Até 24/4.

História Sem Tempo que Conta o Tempo. No espetáculo, a Cia. Patética usa técnicas do teatro de bonecos para contar a história de Cecília – uma menina alegre e esperta que prefere enxergar o mundo do seu próprio jeito. Texto Fábio Parpinelli. 50 min. Rec. da produção: 6 anos. Sesc Santo Amaro. Praça (279 lug.). R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. Sáb. (2), 17h. Grátis.

Mário e as Marias. A Cia. Lúdicos de Teatro Popular conta a vida e a obra do escritor Mário de Andrade para crianças. No enredo, o pequeno Mário ganha de seus pais um par de óculos especiais. Com eles, o menino consegue ver o Brasil de uma forma bem diferente. Dir. Gira de Oliveira. Rec. da produção: livre. Biblioteca Pública Belmonte. R. Paulo Eiró, 525, S. Amaro, 5687-0408. Sáb. (2), 11h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Sesc Consolação. R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. Sáb. (2), 16h. Grátis.

Casa de Cultura Raul Seixas. R. Murmúrios da Tarde, 211, Itaquera, 2521-6411. Dom. (3), 16h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

O Menino que Não Sabia Chorar. Inspirado na história da artista Luiza Pannunzio e de seu filho Bento, que nasceu com uma fissura labiopalatina, o espetáculo conta as aventuras de um garoto e de sua irmã. Os dois partem em uma jornada em busca do choro do menino. Texto Paula Autran. Dir. Fabio Brandi Torres. 50 min. Rec. da produção: livre. Sesc Vila Mariana. Auditório (128 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Dom., 15h30. R$ 5/R$ 17. Até 1º/5.

Operilda na Orquestra Amazônica. O espetáculo faz uma expedição pela história da música erudita no Brasil. Entre as composições, obras de Carlos Gomes, Alberto Nepomuceno e Villa-Lobos. Dir. Regina Galdino. Texto Andréa Bassit. 60 min. Rec. da produção: 4 anos. Galeria Olido. Av. São João, 473, Centro, 3331-8399. Sáb. (2) e dom. (3), 16h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Ouvindo as Estrelas. João é um garoto que sonha em brincar, mas sempre está com sono. Certo dia, ele conhece a menina Estela. Com ela, João aprende sobre as brincadeiras de roda, cantigas e lendas. Texto e dir. Francisco Alves. Rec. da produção: 4 anos. Top Teatro (50 lug.). R. Rui Barbosa, 201, Bela Vista, 2309-4102. Sáb. e dom., 11h. R$ 40. Até 3/4.

O Palhaço e a Bailarina. O musical traz a história de um casal apaixonado, em um circo administrado pelo domador de leões Tombo. Quando o circo passa por dificuldades, ele demite todos os artistas menos a bailarina, que passa a viver acorrentada em uma caixinha de música. Dir. Lázaro Menezes e Kiara Sasso. 60 min. Rec. da produção: 2 anos. Teatro Porto Seguro (508 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 3226-7300. Sáb. e dom., 15h. R$ 30/R$ 50. Até 15/5.

A Rainha Procura… Em um cenário de um grande tabuleiro de xadrez, uma triste rainha, ao lado de seu fiel escudeiro, tenta recuperar seu reino. Para isto, ela abre testes para bispos, cavalos, torres e peões. Cia. do Quintal. Dir. César Gouvêa. 50 min. Rec. da produção: 4 anos. Sesc Bom Retiro. Al. Nothmann, 185, 3332-3600. Dom., 12h. A partir de dom. (3). R$ 5/R$ 17. Até 1º/5.

Simbad, o Navegante. Com estruturas de bambu que transformam o palco ao longo das cenas, dois contadores de histórias lembram as aventuras do marujo que cruzou os sete mares. Dir. Carla Candiotto. Cia. Circo Mínimo. 60 min. Rec. da produção: 5 anos. Teatro J. Safra (627 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 3611-3042. Sáb. e dom., 16h. R$ 20/R$ 50. Até dom. (3).

Sobre o Voo. Com técnicas do teatro de sombras, o espetáculo é montado pela Cia. Pavio do Abajour. No enredo, a história de Santos Dumont é adaptada para o universo infantil. Dir. Kika Antunes. 50 min. Rec. da produção: livre. Sesc Ipiranga. R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Dom., 11h. R$ 6/R$ 20. Até 1º/5.

Uma Aventura na Neve e o Aniversário de Anna. O espetáculo é uma versão teatral da animação da Disney ‘Frozen’. No palco, a história da princesa Elsa e seus poderes congelantes. Dir. Sebastião Apolonio. 50 min. Rec. da produção: 2 anos. Teatro UMC (300 lug.). Av. Imperatriz Leopoldina, 550, V. Leopoldina, 3476-6403. Dom., 17h. A partir de dom. (3). R$ 50. Até 29/5.

Viagem ao Centro da Terra. O espetáculo da Cia. Solas de Vento é inspirado na obra de Júlio Verne. A aventura do professor Otto tem direção de Eric Nowinski e dramaturgia assinada por Bobby Baq. 60 min. Rec. da produção: livre. Teatro Alfa (204 lug.). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. Sáb. e dom., 17h30. R$ 30. Até dom. (3).

Viagem ao Centro de Você. O espetáculo da Cia. Opsis traz a garota Frida que perdeu os seus sentimentos. Ao lado do único que lhe restou, o Sonho, ela irá entrar em uma jornada interna para recuperá-los. Dir. Cadu Witter. 60 min. Rec. da produção: 6 anos. Teatro Viradalata (270 lug.).

R. Apinajés, 1.387, Sumaré, 3868-2535. Sáb. e dom., 12h. R$ 40. Até 23/4.

Especial

Super Toka Noturno. Nesta sexta-feira (1º), o espaço Toka faz uma edição noturna para crianças de 4 a 10 anos. Sem a presença dos pais, a programação traz atividades recreativas e brincadeiras até as 23h, com uma pausa para o lanche. Oficina Toka. R. Girassol, 913, V. Madalena, 3892-1104. 6ª (1º), 19h. R$ 95 (inclui lanche).

Passeios

13ª Semana Martin Luther King. O evento é organizado pela Associação Palas Athena, lembrando o legado do líder pacifista. A programação traz mesas temáticas com especialistas, além de apresentação do bailarino Rubens Oliveira Martins e da cantora Lenna Bahule. Sesc Vila Mariana. R. Pelotas, 141, 3050-6188. 3ª (5), 19h. Grátis (retirar ingresso a partir das 14h).

Foto: divulgação

+ No Sesc Vila Mariana, a Ocupação Libras traz atrações para deficientes auditivos. Para todas as idades, a programação reúne o Slam do Corpo, com o Grupo Corposinalizante, Sarau do Burro e Núcleo Bartolomeu de Depoimentos, e um jogo cooperativo com Mirela Estelles e Amarillis Reto (foto).

R. Pelotas, 141, 5080-3000. Sáb. (2), 15h. Grátis.

Diálogo no Escuro. Na instalação, os visitantes são guiados por deficientes visuais em um espaço de total escuridão. Sentidos como o tato e a audição são estimulados por meio de sons da natureza e do cheiro de plantas. Unibes Cultural. R. Oscar Freire, 2.500, 3065-4333. 10h/19h (fecha dom.). R$ 24/R$ 30 (3ª, grátis). Até 30/7.

Encontro de Vinhos. O mote da feira é a enologia, mas a programação não se resume à presença de expositores e degustações. Haverá food trucks, música e a performance da artista Arianna Greco que pinta com vinho. Casa da Fazenda Morumbi. Av. Morumbi, 5.594, 3742-2810. Sáb. (2), 14h/ 22h. R$ 80 (com direito a degustação livre).

La Feria. O festival de cultura espanhola só começa no dia 9/4, mas é possível participar da noite de abertura nesta quinta (7). O evento terá apresentações musicais e de dança, acompanhado de um jantar típico. Mansão Hasbaya. R. dos Franceses, 518, Bela Vista, 2925-1157. 5ª (7), 20h. R$ 80/R$ 140 (completo com jantar).

Pateo do Collegio. No espaço destinado ao Museu Anchieta, é possível visitar a mostra permanente de arte sacra e observar quadros como ‘Poema à Virgem’, de Benedito Calixto. Pátio do Colégio, 2, Centro, 3105-6899. 9h/17h (fecha 2ª e fer.). R$ 8.

Pátio Cidade. A feira reúne design, oficinas infantis, food truck e shows. Um dos destaques é a participação do Photothings, com estandes dedicados à fotografia autoral. Unibes Cultural. R. Oscar Freire, 2.500, metrô Sumaré, 3065-4333. Sáb. (2), 12h/20h. Grátis.

Sábado Resistente. O evento discute a aliança entre a ditadura e o jogo do bicho. A programação traz um bate-papo com o jurista Walter Maierovitch e os autores do livro ‘Dos Porões da Repressão para os Subterrâneos da Contraversão’, Aloy Jupiara e Chico Otavio. Haverá sessão de autógrafos. Memorial da Resistência. Lgo. Gal. Osório, 66, Luz, 3335-4990. Sáb. (2), 16h. Grátis.

Trophy Tour. A taça da UEFA Champions League é a principal atração da mostra que faz curta temporada na cidade. No entanto, também estão expostas outras peças sobre o campeonato europeu, como uma bola assinada por Zidane e a camiseta usada pelo David Beckham no Manchester United. MuBE. R. Alemanha, 221, Jd. Europa, 2594-2601. 6ª (1º), sáb. (2) e dom. (3), 10h/22h. Grátis (é necessário se cadastrar pelo site bit.ly/UefaTour).

Vila Butantan. O local é um espaço multicultural com food trucks e atrações culturais. Neste domingo (3), ele será o ponto de partida de uma pedalada, às 9h. R. Agostinho Cantu, 47, Butantã. 11h/20h (5ª, 6ª e sáb., 11h/22h). Grátis.

Vila do Chaves. A versão oficial do cenário do programa é remontado. Além da Vila, os visitantes podem conferir 90 caricaturas dos personagens criados por Roberto Bolaños. Memorial da América Latina. Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664, Barra Funda, 3823-4600. 9h/18h (sáb. e dom., 9h/22h; fecha 2ª). R$ 10. Até 30/4.

Virada da Saúde. De palestras a atrações culturais, o evento começa no domingo (3) e vai até 10/4, em diferentes espaços. Na terça (5), às 9h30, um grupo de convivência discute sobre a saúde mental, no CPF Sesc (R. Dr. Plínio Barreto, 285, Bela Vista). Já no dia 8/4, a Cia. Ballet de Cegos se apresenta às 20h no Unibes Cultural (R. Oscar Freire, 2.500, metrô Sumaré). De dom. (3) a 10/4. Grátis. Programação: bit.ly/vsau2016