Confira o roteiro de Crianças e Passeios

A seguir, as principais atrações de Crianças e Passeios entre 25/3 e 31/3:

Circo

Coletivo Sampalhaças. Formado por dez palhaças, o grupo leva seu cortejo cênico para a praça do Sesc Itaquera. Com direção de Fernando Escrich, o espetáculo convida o público a cantar e dançar canções populares e composições do grupo. 50 min. Rec. da produção: livre. Sesc Itaquera. Praça de Eventos (800 lug.). Av. Fernando do Espírito Santo Alves de Mattos, 1.000, 2523-9200. Dom. (27), 13h. Grátis.

+ O espetáculo circense Haru – A Primavera do Aprendiz faz curta temporada na cidade. Na peça, o ilusionista Rapha Santacruz vive um jovem aprendiz que luta para conseguir reconhecimento de um

sábio mestre. 50 min. Rec. da produção: livre. Sesc Pompeia. Teatro (774 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. e dom., 12h. A partir de sáb. (26). R$ 5/R$ 17. Até 3/4.

O Reencontro de Palhaços na Rua É a Alegria do Sol com a Lua. O espetáculo é montado pela Cia. Teatral Turma do Biribinha. Nele, um trio de palhaços puxa um cortejo, com referências às tradicionais apresentações mambembes. Rec. da produção: livre. Sesc Bom Retiro. Al. Nothmann, 185, 3332-3600. Sáb. (26), 16h30. Grátis.

Dança

Poetas da Cor. A Cia. Druw mergulha na obra de artistas plásticos como Kandinsky, Tarsila do Amaral e Van Gogh, buscando representar suas cores por meio de movimentos. Neste domingo (27), há sessão com audiodescrição. 50 min. Rec. da produção: livre. Sesc Santana. Teatro (330 lug.). Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. Dom., 14h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis). Até 24/4.

Museu

Catavento Cultural e Educacional. Mix de museu e passeio científico, ele tem 250 atrações. Entre elas, o novo borboletário – uma grande cúpula no jardim -, onde é possível ver de perto diferentes espécies e o ciclo de vida dos insetos. Para comemorar o aniversário do museu, no sábado (26), há oficina de construção de terrário. Rec. da produção: 4 anos. Pq. Dom Pedro II, s/nº, Centro, 3315-0051. 9h/17h (fecha 2ª). R$ 6 (sáb., grátis).

Parque

Cidade das Abelhas. Um circuito de obstáculos específico para as crianças pequenas e os tobogãs ‘abelhudos’ são algumas das atrações do parque. O local tem ainda museu de apicultura, observatório de colmeias e uma lojinha que vende derivados de mel com preços convidativos. Rec. da produção: livre. Estr. da Ressaca, Km 7, Embu das Artes, 4703-6460. 8h30/17h (fecha 2ª). R$ 25 (até 3 anos, grátis).

Parque de diversão

Parque da Mônica. O parque tem cerca de 20 atrações, para as crianças e para os acompanhantes, sobre a Turma da Mônica – entre elas, uma roda-gigante e a Cozinha da Magali. De sexta-feira (25) a domingo (27), há a oficina ‘Orelhinhas de Sansão’. Rec. da produção: 2 anos. Shopping SP Market. Av. das Nações Unidas, 22.540, Jurubatuba. 6ª a dom., 11h/16h. R$ 182 (2 pessoas).

Shopping

Aerolândia. Um avião está estacionado na praça de eventos do São Bernardo Plaza Shopping. Dentro dele, foi montado uma espécie de museu interativo de ciências, com vivências e experimentos para crianças. Rec. da produção: 3 anos. Av. Rotary, 624, Ferrazópolis, S. Bernardo do Campo, 4128-2209. 10h30/22h30 (dom. e fer., 12h/20h). R$ 15 (passeio de 20 min.). Até 7/4.

Teatro

Alice no País das Maravilhas – O Musical. Em forma de musical, a adaptação encerra temporada na cidade. Do diretor Billy Bond, a peça traz efeitos especiais, como ilusionismo e recursos 4D. 105 min. Rec. da produção: 4 anos. Teatro Bradesco (1.439 lug.). Shopping Bourbon. R. Palestra Itália, 500, Perdizes, 3670-4100. Sáb. e dom., 15h. R$ 50/R$ 220. Até dom. (27).

Alice no País das Maravilhas. A adaptação da Cia. Le Plat du Jour mostra Alice vivendo em um edifício de uma grande cidade. Ela descobre um contêiner que a leva para um mundo maravilhoso. Dir. Alexandra Golik e Carla Candiotto. 60 min. Rec. da produção: livre. Sesc Bom Retiro. Al. Nothmann, 185, 3332-3600. Dom. (27), 12h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis).

Os Aventureiros no Reino Congelado. O espetáculo reúne personagens das animações ‘Frozen: Uma Aventura Congelante’ e ‘Hora da Aventura’. O garoto Finin parte em uma aventura para ajudar a princesa Ana na busca de sua irmã. 60 min. Rec. da produção: livre. Teatro Shopping Frei Caneca (600 lug.). R. Frei Caneca, 569, 7º andar, Consolação, 3472-2229. Sáb. e dom., 15h. R$ 60. Até dom. (27).

A Brava. O espetáculo juvenil da Brava Companhia é inspirado na história de Joana d’Arc. A saga da heroína é contada com humor, músicas e referências à cultura pop. Dir. Fábio Resende. 90 min. Rec. da produção: 12 anos. Sesc Itaquera. Praça de Eventos (800 lug.). Av. Fernando do Espírito Santo Alves de Mattos, 1.000, 2523-9200. Sáb. (26), 15h. Grátis.

Chapeuzinho Vermelho. Um dos espetáculos mais emblemáticos da Cia. Le Plat du Jour reconta o clássico com duas palhaças que se revezam em diversos papéis – muitas vezes, trocando apenas os chapéus correspondentes ao personagem. Dir. Fernando Escrish. 60 min. Rec. da produção: 4 anos. Centro Cultural Tendal da Lapa. R. Guaicurus, 1.000, Lapa, 3862 1837. Sáb. (26), 11h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Esparrama pela Janela. O espetáculo que ocupa as janelas de um prédio no Minhocão encerram a temporada. Entre esquetes, a história de um morador decide transformar o caos da cidade em poesia e música. Grupo Esparrama. 45 min. Rec. da produção: livre. Elevado Costa e Silva, entre o metrô Santa Cecília e a R. da Consolação. Dom., 16h. Grátis. Até dom. (27). Em caso de chuva, o espetáculo é cancelado.

Filminho. O musical conta a história de um galã de cinema que foge da telona e se aventura pelo mundo real. Com uma banda, a peça percorre filmes clássicos, como ‘A Noviça Rebelde’ e ‘Titanic’. Dir. Natalia Mallo e Marcelo Romagnoli. 60 min. Rec. da produção: 4 anos. Sesc Consolação. R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. Sáb., 11h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis). Até sáb. (26).

A Gata Ingênua. A Cia. Teatral Aos Quatro Ventos adapta a obra do diretor cubano Fidel Galvan Ramirez. No palco, a história de uma gata muito preguiçosa. Dir. Marcos Kaju. Rec. da produção: livre. Teatro Sérgio Cardoso. R. Rui Barbosa, 153, Bexiga, 3882-8080. Dom. (27), 11h. Grátis.

Mário e as Marias. No espetáculo, a Cia. Lúdicos de Teatro Popular conta a vida e a obra do escritor Mário de Andrade. No enredo, o pequeno Mário ganha de seus pais um par de óculos especiais. Com eles, o menino consegue ver o Brasil de uma forma diferente. Dir. Gira de Oliveira. Rec. da produção: livre. Biblioteca Pública Álvares de Azevedo. Pça. Joaquim José da Nova, s/nº, V. Maria, 2954-2813. Dom. (27), 11h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Meu Amigo, Charlie Brown. Inspirado nos personagens de M. Schulz, o musical teve sua primeira montagem em 1967. Na adaptação brasileira, o Snoopy é interpretado por Tiago Abravanel e seu amigo Charlie Brown por Leandro Luna. Dir. Alonso Barros. 90 min. Rec. da produção: livre. Teatro Shopping Frei Caneca (600 lug.). R. Frei Caneca, 569, Consolação, 3472-2229. Sáb. e dom., 17h30 e 20h. R$ 80. Até 24/4.

O Novo Rei de Beleléu. O novo espetáculo da Cia. Ouro Velho resgata manifestações culturais brasileiras, como o Boi-bumbá e a Festa do Divino. Após a morte do Velho Rei, as coisas não estão boas no Reino de Beleléu. Para salvar a população, eles precisam encontrar seu Novo Rei. Dir. Paulo Marcos. 60 min. Rec. da produção: livre. Teatro Aliança Francesa (226 lug.). R. Gal. Jardim, 182, V. Buarque, 3017-5699. Sáb. e dom., 16h. R$ 20. Até dom. (27).

Oju Orum. O espetáculo juvenil do Coletivo Quizumba se inspira no mito da negra Anastácia. Para abordar questões relacionadas à construção de gênero, a peça apresenta a história de quatro mulheres, em tempos diferentes. Dir. Johana Albuquerque. 95 min. Rec. da produção: 14 anos. Sesc Belenzinho. R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. e dom., 17h. R$ 6/R$ 20. Até dom. (27).

O Palhaço e a Bailarina. O musical traz a história de um casal apaixonado no circo do domador de leões Tombo. Quando o lugar passa por dificuldades, Tombo demite todos os artistas menos a bailarina, que é acorrentada em uma caixinha de música. Dir. Lázaro Menezes e Kiara Sasso. 60 min. Rec. da produção: 2 anos. Teatro Porto Seguro (508 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 3226-7300. Sáb. e dom., 15h. R$ 30/R$ 50. Até 15/5.

O Pequeno Príncipe. A adaptação do clássico de Antoine de Saint-Exupéry é montada pelo Nosso Grupo de Teatro. No espetáculo, a história de amizade entre um aviador e um pequeno príncipe. Dir. Tony Giusti. 60 min. Rec. da produção: livre. Top Teatro. R. Rui Barbosa, 201, Bela Vista, 2309-4102. Sáb. e dom., 16h; 2ª, 21h. R$ 40. Até dom. (27).

A Primeira Palavra. Do Grupo Instante, a peça apresenta a vida de três meninas, em uma biblioteca. Cercado de livros, o trio vive em um mundo de histórias e personagens fantásticos. Dir. Dayane Porto. 50 min. Rec. da produção: 4 anos. Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1000, 2076-9700. Sáb. e dom., 12h. R$ 6/R$ 20. Até dom. (27).

Refugo Urbano. No espetáculo de palhaços da Trupe DuNavô, o contato entre um lixeiro, organizado e comedido, e uma moradora de rua, vibrante e emotiva. Dir. Suzana Aragão. 55 min. Rec. da produção: 5 anos. Espaço Parlapatões. Pça. Franklin Roosevelt, 158, Consolação, 3258-4449. Sáb. e dom., 17h. R$ 30. Até dom. (27).

O Reizinho Mandão. É uma adaptação da obra de Ruth Rocha. A história gira em torno de um rei que, ao assumir o lugar do pai justo e sábio, cria leis absurdas. Dir. Roberto Lage. 55 minutos. Rec. da produção: livre. Fábrica de Cultura Vila Curuçá. R. Pedra Dourada, 65, 2016-3316. 5ª (31), 14h30. Grátis.

Simbad, o Navegante. Com estruturas de bambu que se transformam ao longo das cenas, dois contadores de histórias lembram as aventuras do marujo que cruzou os sete mares. Dir. Carla Candiotto. 60 min. Rec. da produção: 5 anos. Teatro J. Safra (627 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 3611-3042. Sáb. e dom., 16h. R$ 20/R$ 50. Até 3/4.

Tanto Mar. Criado pela artista Cris Miguel e o pianista Danilo Tomic, o espetáculo mistura música e teatro de bonecos para comemorar o centenário de Dorival Caymmi. Nele, a história de três pescadores apresenta canções praieiras do compositor. 60 min. Rec. da produção: livre. Casa de Cultura Manoel Cardoso de Mendonça. Pça. Dr. Francisco Ferreira Lopes, 434, S. Amaro, 5522-8897. Dom. (27), 11h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Tarde de Palhaçadas. Três palhaços e uma maestrina prestam homenagem aos maiores representantes brasileiros da categoria. Texto e dir. Jairo Mattos. 60 min. Rec. da produção: 3 anos. Teatro Ruth Escobar (70 lug.). R. dos Ingleses, 209, Bela Vista, 3289-2358. Sáb., 16h. R$ 40 (R$ 15, antecipado até 1h antes). Até sáb. (26).

Os Três Porquinhos – O Musical. Contrariando mamãe Porpeta, os três porquinhos decidem morar sozinhos e, como esperado, encaram o temido lobo. Dir. Luiggi Francesco. 50 min. Rec. da produção: 2 anos. Teatro Bibi Ferreira (300 lug.). Av. Brig. Luís Antônio, 931, 3105-3129. Sáb., 16h15. Sessão extra: 6ª (25), 17h30. R$ 50. Até 30/4.

Uma Aventura na Neve e o Aniversário de Anna. O espetáculo é uma versão teatral da animação ‘Frozen’. No palco, a história da princesa Elsa e seus poderes congelantes. Dir. Sebastião Apolonio. 50 min. Rec. da produção: 2 anos. Teatro Bibi Ferreira (300 lug.). Av. Brig. Luís Antônio, 931, 3105-3129. Dom., 16h15. Sessão extra: 6ª (25), 16h15. R$ 50. Até 24/4.

Viagem ao Centro de Você. O espetáculo da Cia. Opsis traz a garota Frida que perdeu os sentimentos. Ao lado do único que lhe restou, o Sonho, ela tenta recuperá-los. Dir. Cadu Witter. 60 min. Rec. da produção: 6 anos. Teatro Viradalata (270 lug.). R. Apinajés, 1.387, Sumaré, 3868-2535. Sáb. e dom., 12h. R$ 40. Até dom. (27).

Especial

Fim de Semana em Família. Nesta edição, a programação começa nesta sexta-feira (25) e vai até domingo (27). Há contação de histórias às 14h e o espetáculo ‘Balanceia’, do Projeto Guarará, às 16h. Rec. da produção: livre. Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. 6ª (25), sáb. (26) e dom. (27), 14h/17h. Grátis.

Passeios

Dilemas e Possibilidades da Crítica Teatral. O curso é ministrado pela jornalista e crítica de teatro do Estadão Maria Eugênia de Menezes. Nos encontros, serão discutidos as origens da crítica de arte e seu papel atualmente. CPF Sesc. R. Dr. Plínio Barreto, 285, 4º andar, Bela Vista, 3254-5600. A partir de 2ª (28). 2ª e 5ª, 19h30. R$ 15/R$ 50. Até 7/4.

+ A feira Fotroca faz uma edição neste fim de semana no Palacete Carmelita, na Luz. Para participar das trocas, é preciso levar uma foto de autoria própria. A programação também inclui lançamentos de livros e palestras com profissionais da área. R. Dom Francisco de Sousa, 165, metrô Luz. Sáb. (26), 14h30/18h30. Grátis. Inf.: www.fb.com/fotroca

Gigantes Marinhos. Com 16 réplicas em tamanho real, a mostra apresenta os animais marinhos que habitavam o planeta na época dos dinossauros. Também é possível ver reproduções de fósseis. MorumbiShopping. Av. Roque Petroni Júnior, 1.089, Jd. das Acácias, 5189-4805. 10h/ 22h. Grátis. Até dom. (27).

Música e Meditação no Escuro. A atividade é conduzida pelo mestre Sandro Bosco. No escuro, o grupo medita ao som de músicas suaves do grupo de seresteiros Trovadores Urbanos. Armazém da Cidade (200 lug.). R. Medeiros de Albuquerque, 270, V. Madalena, 2595-0100. 5ª (31), 21h. R$ 25.

+ O Festival Sul-Americano da Cultura Árabe, o Saca, ocupa o MIS neste fim de semana. Entre as atrações, há feira de comidas típicas, palestras, leitura de borra de café, apresentação de dança e exibição de filmes. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. 6ª (25), sáb. (26) e dom. (27), 12h/20h. Grátis. Programação: bit.ly/SACA2016

Poesia a Oriente. O sarau apresenta ao público tradições e escritores clássicos da literatura oriental, como o poeta chinês Li Bai. Casa das Rosas. Av. Paulista, 37, metrô Brigadeiro, 3285-6986. Sáb. (26), 19h. Grátis.

Refúgios Culturais: Congo. O projeto Refúgios Culturais homenageia a República Democrática do Congo. A programação traz uma apresentação de cantos tradicionais do país, além de brincadeiras para crianças e uma demonstração de turbantes africanos. Sesc Vila Mariana. R. Pelotas, 141, 5080-3000. Dom. (27), 16h/ 18h. Grátis.

Vila do Chaves. A versão oficial do cenário do programa é remontada em homenagem a Roberto Bolaños. Além da Vila, os visitantes podem conferir 90 caricaturas dos personagens. Memorial da América Latina. Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664, Barra Funda, 3823-4600. 9h/18h (sáb. e dom., 9h/22h; fecha 2ª). R$ 10. Até 30/4.