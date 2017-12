Confira o roteiro de Crianças e Passeios

A seguir, as principais atrações de Crianças e Passeios entre os dias 18/3 e 24/3:

Cinema

O Menino e o Mundo. A animação de Alê Abreu é exibida pelo projeto C de Cinema. A sessão será mediada por Gustavo Kurlat, autor da trilha sonora do filme. 80 min. Rec. da produção: livre. Sesc Vila Mariana. Auditório (128 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. 3ª (22), 9h30; 4ª (23), 14h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Foto: divulgação

Dança

Poetas da Cor. A Cia. Druw mergulha na obra de artistas como Kandinsky, Tarsila do Amaral e Van Gogh, buscando representar suas cores por meio de movimentos. 50 min. Rec. da produção: livre. Sesc Santana. Teatro (330 lug.). Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. Dom., 14h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis). Até 24/4.

Museu

Catavento Cultural e Educacional. Mix de museu e passeio científico, ele tem 250 atrações. Entre elas, o novo borboletário – uma grande cúpula no jardim -, onde é possível ver de perto diferentes espécies e o ciclo de vida dos insetos. Na terça (22) e na quarta (23), o espaço celebra o Dia Internacional da Síndrome de Down com um roteiro especial para pessoas com algum tipo de deficiência. Rec. da produção: 4 anos. Pq. Dom Pedro II, s/nº, Centro, 3315-0051. 9h/17h (fecha 2ª). R$ 6 (sáb., grátis).

Oficinas

Oficina Infantil de Ovos de Páscoa. A oficina será no espaço La Scuola do Eataly. O especialista em bolos artesanais Fernando Oliveira ensina a criar ovos recheados e decorados. Inscrições pelo e-mail

cursos@eataly.com.br. Rec. da produção: de 6 a 10 anos. Eataly. Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1.489, V. Nova Conceição, 3279-3300. Dom. (20), 13h30. R$ 60.

Oficina de Poesia para Crianças. A oficina é comandada pela escritora Fabíola Braga, autora do livro ‘Nuvem no Céu, Nuvem de Papel’. Na atividade, as crianças podem criar sua própria poesia ou declamar versos que estarão dispostos em um varal. Rec. da produção: de 5 a 10 anos. Biblioteca do Parque Villa-Lobos. Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2.001, Alto dos Pinheiros, 3024-2500. Sáb. (19), 14h/16h. Grátis.

Parque

Zoológico de São Paulo. A novidade no lugar, que comemora 58 anos em março, é seu novo recinto de répteis com cobras e lagartos. Além deles, o parque possui mais de 3 mil animais. Outro passeio é o ‘Mundo dos Dinossauros’ com 20 dinossauros robotizados. O pacote com a atração sai mais caro, por R$ 45,50. Rec. da produção: livre. Av. Miguel Stéfano, 4.241, Água Funda, 5073-0811. 9h/17h. R$ 30 (crianças de 6 a 12 anos, R$ 10; até 5 anos, grátis).

Shopping

Castelo Assombrado. No Mooca Plaza Shopping, um espaço reproduz um castelo da Idade Média. A visita é feita acompanhada de um cavaleiro, com direito a sustos e mistérios. Se não for corajoso, há opção de passeio ‘sem emoção’, apenas para conhecer o lugar. Rec. da produção: livre. R. Cap. Pacheco e Chaves, 313, Mooca, 3548-4502.10h/22h (dom., 12h/20h). Inauguração: 6ª (18). R$ 10. Até 17/4.

Teatro

A Caixa Encantada. Da Cia. Paidéia de Teatro, o espetáculo volta a ser apresentado na comemoração de 10 anos do espaço do grupo. No palco, a história de Aline, uma garota solitária que vive aventuras por meio dos clássicos da literatura. Rec. da produção: livre. A Paidéia Associação Cultural. R. Darwin, 153, S. Amaro, 5522-1283. Sáb. (19), 17h. R$ 20.

Chapeuzinho Vermelho. Um dos espetáculos mais emblemáticos da Cia. Le Plat du Jour reconta o clássico com duas palhaças que se revezam em diversos papéis. Dir. Fernando Escrish. 60 min. Rec. da produção: 4 anos. Casa de Cultura Salvador Ligabue. Lgo. da Matriz, 215, Freguesia do Ó, 3931-8266. 4ª (23), 11h. Grátis. (retirar ingresso 1h antes).

A Condessa e o Bandoleiro. Entediada, uma princesa decide atravessar a floresta para ir a um baile. Ela precisa pernoitar em uma taberna, onde encontra o temido bandoleiro Zé Facada. Barracão Cultural. Dir. Fernando Escrisch. 60 min. Rec. da produção: livre. Sesc Itaquera. Av. Fernando do Espírito Santo Alves de Mattos, 1.000, 2523-9200. Dom., 13h. Grátis. Até dom. (20).

A Famosa Invasão dos Ursos na Sicília. Da Cia. Delas de Teatro, o espetáculo adapta a obra de Dino Buzzati. Na história, um grupo de ursos parte em uma jornada para a cidade, em busca do filho do rei, sequestrado por caçadores. Texto Carla Candiotto. 50 min. Rec. da produção: livre. Galeria Olido. Av. São João, 473, Centro, 3331-8399. Sáb. (19) e dom. (20), 16h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

João e Maria? Inspirado no conto dos Irmãos Grimm, a peça conta a história de uma bruxa que decide abrir um food truck de doces. No lugar de João e Maria, o casal Grillo e Luzinete é que cairá nos planos maléficos da bruxa. Núcleo Educatho. 60 min. Rec. da produção: livre. Mube Nova Cultural (192 lug.). R. Alemanha, 221, Jd. Europa, 4301-7521. Sáb., 15h; dom., 11h. Estreia sáb. (19). R$ 40. Até 1º/5.

Os Mequetrefe. De Hugo Possolo, o espetáculo é inspirado na obra do inglês Edward Lear. Na peça, quatro palhaços vivem um dia repleto de situações absurdas e cômicas. Dir. Álvaro Assad. 60 min. Rec. da produção: livre. Sesc Pompeia. R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. e dom., 12h. R$ 5/R$ 17. Até dom. (20).

Oju Orum. O espetáculo juvenil do Coletivo Quizumba se inspira no mito da negra Anastácia. Para abordar questões sobre a construção de gênero, a peça apresenta a história de quatro mulheres, em tempos diferentes. 95 min. Rec. da produção: 14 anos. Sesc Belenzinho. R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 5ª, 19h; sáb. e dom., 17h. Estreia 5ª (24). R$ 6/R$ 20. Até 27/3.

Os Três Porquinhos – O Retorno do Lobo Mau. O espetáculo conta a história depois do famoso conto. Na montagem, o Lobo Mau não se dá por vencido e tenta, agora, invadir a casa dos três porquinhos. Dir. Leandro Mariz. Rec. da produção: livre. Teatro Livraria da Vila (65 lug.). Shopping Pátio Higienópolis. Av. Higienópolis, 618, 3660-0230. Sáb. e dom., 16h. A partir de sáb. (19). R$ 50. Até 1º/5.

Especial

Fim de Semana em Família. Nessa edição, a programação traz a peça ‘1, 2, 3, Quando Acaba Começa Tudo Outra Vez’, do Núcleo Bartolomeu de Depoimentos, com sessões às 16h. Também há oficina e feirinha de troca. Rec. da produção: livre. Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. Sáb. (19) e dom. (20), 14h/ 17h. Grátis.

Passeios

94ª Exposição de Orquídeas. A exposição reúne cerca de mil plantas. A programação também inclui feira de produtos e cursos de cultivo. Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa. R. São Joaquim, 381, Liberdade, 3207-5703. 6ª (18), sáb. (19) e dom. (20), 9h/19h. Grátis.

Arena de Lutas. No Ginásio Vermelho do Sesc Consolação, o espaço recebe aulas e vivências. No sábado (19), às 13h30, um workshop com a judoca Mayra Aguiar. R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. 10h/18h (fecha dom. e fer.). Inauguração: sáb. (19). Grátis.

Festa de Padre Cícero. O aniversário de 172 anos de Padre Cícero é comemorado com missas no Centro de Tradições Nordestinas. Lá, também é possível visitar uma mostra do fotógrafo Raimundo Araújo sobre o religioso. Centro de Tradições Nordestinas. R. Jacofer, 615, Limão, 3488-9400. Sáb. (19) e dom. (20), 11h. Grátis.

Memorial da América Latina. O espaço comemora 27 anos com uma ampla programação. Abre nesta sexta-feira (18) a mostra ‘Ouro Espírito e Natureza de um Território’, do colombiano Pedro Ruiz. No fim de semana, também há a feira de design Mercado de Criadores, shows e festivais de gastronomia. Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664, Barra Funda, 3823-4600. 6ª (18), 9h/18h; sáb. e dom., 10h/21h. Grátis.

Segundas Intenções: Ignácio de Loyola Brandão. O escritor é o convidado do programa Segundas Intenções. Em um bate-papo mediado pelo jornalista Manuel da Costa Pinto, ele fala sobre a literatura e sua carreira. Biblioteca Parque Villa-Lobos. Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2.001, Alto de Pinheiros, 3024-2500. Sáb. (19), 15h. Grátis.

Semana da Diversidade. De sábado (19) a quarta-feira (23), o evento reúne atividades em diferentes espaços da cidade. Por exemplo, o Parque Ibirapuera (Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº), no domingo (20), recebe a 2ª CaminhaDown, a partir das 10h. Já na terça (22), às 19h, o Matilha Cultural (R. Rêgo Freitas, 542, República) exibe o documentário ‘Vozeria’, com a participação da diretora Raphaela Comisso. Diversos locais. De sáb. (19) a 4ª (22). Grátis (exceto ‘Espetáculo da Diversidade’, no Teatro Paulo Eiró). Programação: http://bit.ly/sdivers

Tardes Musicais na Fundação Ema Klabin. A principal atração desta edição é o Conjunto de Música Antiga da USP, que se apresenta às 16h30. Além dele, a programação traz visitas guiadas ao museu, exibição de documentários e uma palestra. Fundação Ema Klabin. R. Portugal, 43, Jd. Europa, 3897-3232. Sáb. (19), 11h/18h. Grátis.