Confira o roteiro de Crianças e Passeios

A seguir, as principais atrações de Crianças e Passeios entre os dias 11/3 e 17/3:

Ação

Escape 60. No espaço, os visitantes devem quebrar a cabeça em uma série de mistérios. Em grupos, os jogadores são trancados em salas temáticas, como uma cela ou uma casa abandonada. Menores de 12 anos devem estar acompanhados de responsável. Também há unidade na Al. dos Jurupis, 1.479, Moema. R. Baluarte, 18, V. Olímpia, 3842-9066. 10h/ 22h. R$ 69/R$ 79 (por pessoa).

Bichos

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Cia. dos Bichos. Vivem ali porcos, galinhas e outros animais. Na Vila Caipira, são realizadas as ordenhas, às 12h e às 15h, e oficina de culinária, às 15h40. Rec. do Divirta-se: 1 ano e meio. Estr. de Capuava, 2.990 (saída Km 25,5 da Rod. Raposo Tavares), Cotia, 4703-3548. Sáb., dom. e fer., 10h/ 17h. R$ 45 (almoço, R$ 50/R$ 90).

Música

POIN – Pequena Orquestra Interativa. Novo projeto da Cia. Cabelo de Maria, o grupo é formado por sete músicos e mistura ritmos como klesmer, cigano e valsa. No show, eles lançam seu primeiro disco. Rec. da produção: livre. Ocupação Sesc Parque Dom Pedro II. Pça. São Vito, s/nº, 3111-7000. Dom. (13), 15h30. Grátis.

Parque

Cidade das Abelhas. A novidade é um circuito de obstáculos específico para as crianças pequenas, o ‘arbelhismo’. O local tem ainda museu de apicultura, observatório de colmeias e uma lojinha que vende derivados de mel com preços convidativos. Estr. da Ressaca, Km 7, Embu das Artes, 4703-6460. 8h30/17h (fecha 2ª). R$ 25.

Espetáculo ‘Era uma Era’ volta a ser montado na cidade. Foto: divulgação

+ Primeiro espetáculo infantil da Cia. Mungunzá, Era uma Era volta ao cartaz. Adaptada da obra de Rubem Alves, conta as aventuras de um rei que fará de tudo para ser imortalizado e ficar para sempre na memória de seu reino. Sesc Santo André (100 lug.). R. Tamarutaca, 302, V. Guiomar, 4469-1200. Sáb., 16h; dom., 12h. A partir de sáb. (12). R$ 5/R$ 17. Até 27/3.

Teatro

O Alvo. Inseparáveis, quatro amigas veem sua amizade em risco após um bullying que o grupo praticou com uma aluna do colégio. A peça é voltada para o público juvenil. Dir. Pedro Garrafa. 60 min. Rec. da produção: livre. Teatro Livraria da Vila (125 lug.). Shopping JK Iguatemi. Av. Juscelino Kubitschek, 2041, V. Nova Conceição, 5180-4790. Sáb., 17h30. R$ 50. Até 30/4.

Antes do Dia Clarear. O espetáculo da Cia2dois mistura teatro, circo e dança. No enredo, dois homens invadem silenciosamente um circo durante a madrugada e descobrem um universo fantástico de palhaços. Dir. Fernando Escrich e Ronaldo Aguiar. 55 min. Rec. da produção: livre. Espaço Parlapatões. Pça. Franklin Roosevelt, 158, Consolação, 3258-4449. Sáb. e dom., 17h. R$ 30. Até 25/3.

Chapeuzinho Vermelho. Na montagem dirigida por Eduardo Leão, dois atores se revezam entre os personagens do conto dos Irmãos Grimm. A trilha sonora é assinada por André Abujamra. 40 min. Rec. da produção: 3 anos. Teatro Folha (305 lug.). Shopping Pátio Higienópolis. Av. Higienópolis, 618, 3823-2323. Sáb. e dom., 16h. R$ 25. Até 26/6.

Cinderela Lá Lá Lá. A premiada montagem da Cia. Le Plat du Jour traz o conto de fadas para a atualidade. Na adaptação a gata borralheira, por exemplo, sonha ser estilista. Texto e dir. Alexandra Golik e Carla Candiotto. 60 min. Rec. da produção: livre. Sesc Pinheiros. R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Dom., 15h e 17h. R$ 5/R$ 17. Até 10/4.

Festival Circo de Bonecos. Até abril, a premiada Cia. Circo de Bonecos comemora 15 anos de palco com uma mostra de seu repertório. Serão quatro peças que passarão pelo palco do Teatro Alfa. A partir de sábado (12), está em cartaz o espetáculo ‘Inzoonia’. Rec. da produção: livre. Teatro Alfa (204 lug.). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. Sáb. e dom., 16h. R$ 30. Até 24/4.

Filminho. O musical conta a história de um galã de cinema que foge da telona e se aventura pelo mundo real. Com uma banda, a peça percorre clássicos, como ‘A Noviça Rebelde’ e ‘Titanic’. Dir. Natalia Mallo e Marcelo Romagnoli. 60 min. Rec. da produção: 4 anos. Sesc Consolação. R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. Sáb., 11h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis). Até 26/3.

Mentes Divertidas. O espetáculo é uma adaptação do filme ‘Divertida Mente’. No enredo, a história da pequena Riley e as cinco emoções que vivem em sua mente. Dir. Alexandre Biondi. 60 min. Rec. da produção: livre. Espaço Promon (300 lug.). Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1830, Itaim Bibi, 3071-4236. Dom., 15h30. Estreia dom. (13). R$ 50. Até 10/4.

Meu Amigo, Charlie Brown. Inspirado nos personagens de M. Schulz, o musical teve sua primeira montagem em 1967. Na adaptação brasileira, o cachorro Snoopy é interpretado por Tiago Abravanel e seu amigo Charlie Brown por Leandro Luna. Dir. Alonso Barros. 90 min. Rec. da produção: livre. Teatro Shopping Frei Caneca (600 lug.). R. Frei Caneca, 569, Consolação, 3472-2229. Sáb. e dom., 17h30 e 20h. R$ 80. Até 24/4.

O Palhaço e a Bailarina. O musical traz a história de um casal apaixonado, em um circo de um domador de leões Tombo. Quando o circo passa por dificuldades, Tombo demite todos os artistas, menos a bailarina, que passa a viver acorrentada em uma caixinha de música. Dir. Lázaro Menezes e Kiara Sasso. 60 min. Rec. da produção: 2 anos. Teatro Porto Seguro (508 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 3226-7300. Sáb. e dom., 15h. R$ 30/R$ 50. Até 15/5.

O Pequeno Príncipe. A adaptação do clássico de Antoine de Saint Exupéry é montada pelo Nosso Grupo de Teatro. No espetáculo, a história de amizade entre um aviador solitário e um pequeno príncipe. Dir. Tony Giusti. 60 min. Rec. da produção: livre. Top Teatro. R. Rui Barbosa, 201, Bela Vista, 2309-4102. Sáb. e dom., 16h; 2ª, 21h. R$ 40. Até 27/3.

A Primeira Palavra. Do Grupo Instante, a peça apresenta a vida de três meninas em uma grande biblioteca. Cercado de livros, o trio vive em um mundo de histórias e personagens fantásticos. Dir. Dayane Porto. 50 min. Rec. da produção: 4 anos. Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1000, 2076-9700. Sáb. e dom., 12h. A partir de sáb. (12). R$ 6/R$ 20. Até 27/3.

A Princesa Sofia – O Musical. Sofia é uma garota comum, mas sua vida muda quando sua mãe se casa com um rei. Agora, ela terá que se adaptar à rotina real. Texto e dir. Alexandre Biondi. 60 min. Rec. da produção: livre. Espaço Promon (300 lug.). Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1830, Itaim Bibi, 3071-4236. Sáb., 15h30. Estreia sáb. (12). R$ 50. Até 9/4.

Simbad, o Navegante. Com estruturas de bambu que se transformam ao longo das cenas, dois contadores de histórias lembram as aventuras do marujo que cruzou os sete mares. Dir. Carla Candiotto. 60 min. Rec. da produção: 5 anos. Teatro J. Safra (627 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 3611-3042. Sáb. e dom., 16h. R$ 20/R$ 50. Até 3/4.

Passeios

2º Encontro das Mulheres RPGistas. Organizado pelo Coletivo Minas de Moria, o encontro será na Biblioteca Parque Villa-Lobos. A programação tem jogos de tabuleiro, oficinas, debates e palestras sobre o universo do RPG (Role Playing Game). Pq. Villa-Lobos. Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2.001, Alto de Pinheiros, 3024-2500. Sáb. (12), 10h30/18h30. Grátis.

Caminhada Bairro Pacaembu. O passeio é organizado pelo educativo do Museu do Futebol. No roteiro, o público conhece mais sobre a história do bairro e sua relação com o futebol. Museu do Futebol. Estádio do Pacaembu. Pça. Charles Miller, s/nº, 3664-3848. Sáb. (12), 11h. Grátis.

Casa Levi’s. Temporário, o espaço multicultural inaugura nesta quinta-feira (17) e vai até 10/4, com shows, festas exposições e gastronomia. Na abertura, há apresentação do Ozório Trio, às 21h. Associação Cecília. R. Vitorino Carmilo, 449, S. Cecilia, 3667-0262. 5ª e 6ª, a partir das 18h; sáb. e dom., a partir das 14h. Inauguração: 5ª (17), 18h. Grátis. Até 10/4.

Encontro do Clube Brasileiro do Gato. O evento reúne criadores e cerca de 300 gatos de 19 raças. Lá, é possível conhecer mais sobre raças exóticas, com premiação para os melhores animais. Club Homs.

Av. Paulista, 735, metrô Brigadeiro. Sáb. (12), 10h/17h; dom. (13), 10h/14h. Grátis (doação de uma lata de leite em pó). Inf.: http://bit.ly/cbgatos

Feira de Discos de São Paulo. O evento é bimestral e reúne mais de cem expositores, entre colecionadores, sebos e lojas. É possível não somente comprar, mas também vender e trocar. R. Teodoro Sampaio, 763, Pinheiros. Dom. (13), 11h/20h. Grátis. Inf.: www.feiradediscos.tumblr.com

Gigantes Marinhos. Com 16 réplicas em tamanho real, a mostra apresenta os animais marinhos que habitavam o planeta na época dos dinossauros. Também é possível ver reproduções de fósseis. MorumbiShopping. Av. Roque Petroni Júnior, 1.089, Jd. das Acácias, 5189-4805. 10h/22h. Grátis. Até 27/3.

Nikkey Matsuri América Latina. O festival de cultura japonesa é organizado por sete entidades Nikkei da cidade. Na programação, oficinas e uma praça de alimentação com comidas típicas. Memorial da América Latina. Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664, Barra Funda, 3823-4600. Sáb. (12) e dom. (13), 10h/20h. Ingresso: 1kg de alimento não perecível.

Slam da Guilhermina. A batalha de poetas faz parte das comemorações do mês da poesia. O público pode participar com textos de sua autoria. O ganhador é premiado com livros e discos. Biblioteca de São Paulo. Av. Cruzeiro do Sul, 2.630, metrô Carandiru, 2089-0800. Sáb. (12), 16h30/18h. Grátis.

Vila do Chaves. A versão oficial do cenário é remontada na cidade. Além da Vila, os visitantes podem conferir 90 caricaturas dos personagens de Roberto Bolaños. Memorial da América Latina. Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664, Barra Funda, 3823-4600. 9h/18h (sáb. e dom., 9h/22h; fecha 2ª). R$ 10. Até 30/4.