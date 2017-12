Confira o roteiro de Crianças e Passeios

A seguir, as principais atrações de Crianças e Passeios entre 26/2 e 3/3:

Bichos

Pet Zoo. A minifazenda ocupa uma área de 15 mil m2, com coelhos, búfalos, ovelhas, jumentos e patos, além de passeios de charrete, cavalo e tirolesa. Cuidado com as lhamas que parecem dóceis, mas costumam cuspir nos visitantes. Rec. do Divirta-se: 1 ano e meio. Estr. de Caucaia do Alto, 4.101 (acesso pela Rod. Raposo Tavares, Km 39), Cotia, 4158-1664. Sáb. e dom., 10h/17h. R$ 40 (almoço, R$ 23/R$ 45). Não aceita cartão.

Cinema

Foto: divulgação

+ O desastrado Po e sua turma estão de volta em Kung Fu Panda 3. No filme, o panda reencontra seu pai e, juntos, viajam para uma aldeia secreta de pandas. Tudo parece bem até o vilão sobrenatural Kai começar a derrotar mestres do kung fu. Então, Po e seu pai terão que treinar os pandas para enfrentar esse novo inimigo.

Música

MC Soffia. Criada em uma família de ativistas, a cantora de 11 anos tem conquistado a cena musical paulistana. Com o hip-hop e a poesia, ela canta músicas contestadoras sobre temas como o racismo e a infância na periferia. Rec. da produção: livre. Sesc Itaquera. Praça de Eventos. Av. Fernando do Espírito Santo Alves de Mattos, 1.000, 2523-9200. Dom. (6), 15h. Grátis.

Shopping

Jogos de Páscoa. A partir de terça-feira (8), o Pátio Higienópolis abre um espaço dedicado à Páscoa. Nele, crianças de 4 a 12 anos podem brincar com cama elástica, corrida de obstáculos e participar de oficinas. Para os menores de 4 anos, há piscina de bolinhas e outras atividades recreativas. Shopping Pátio Higienópolis. Av. Higienópolis, 618, 3823-2300. 12h/20h. A partir de 3ª (8). Grátis. Até 27/3.

Teatro

Alice no País das Maravilhas – O Musical. Em forma de musical, a adaptação da obra de Lewis Carroll volta à cidade. Do diretor Billy Bond, a peça traz efeitos especiais, como ilusionismo e recursos 4D. 105 min. Rec. da produção: 4 anos. Teatro Bradesco (1.439 lug.). Shopping Bourbon. R. Palestra Itália, 500, Perdizes, 3670-4100. Sáb. e dom., 15h. A partir de sáb. (5). R$ 50/R$ 220. Até 27/3.

Carnaval dos Animais. Adaptado da obra de Camille Saint-Saëns, o espetáculo mistura técnicas de luz negra e do teatro de bonecos. No palco, bonecos de tartarugas, baleias, cangurus e dinossauros ganham vida e dançam em um carnaval. Cia. Imago. Dir. musical maestro Jamil Maluf. 45 min. Rec. da produção: livre. Teatro Paulo Eiró. Av. Adolfo Pinheiro, 765, S. Amaro, 5546-0449. Sáb. (5) e dom. (6), 16h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Chapeuzinho Vermelho. Um dos espetáculos mais emblemáticos da Cia. Le Plat du Jour reconta o clássico com duas palhaças que se revezam em diversos papéis – muitas vezes, trocando apenas chapéus correspondentes ao personagem. Dir. Fernando Escrich. 60 anos. Rec. da produção: 4 anos. Casa de Cultura Chico Science. Av. Tancredo Neves, 1265, Moinho Velho, 2969-7066. Dom. (6), 10h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

‘Cinderela Lá Lá Lá’ entra em cartaz no Sesc Pinheiros. Foto: Bira Crosariol/divulgação

Cinderela Lá Lá Lá. A montagem da Cia. Le Plat du Jour traz o conto para a atualidade. Na adaptação, a gata borralheira sonha ser estilista e sua madrasta é uma madame viciada em grifes. Texto e dir. Alexandra Golik e Carla Candiotto. 60 min. Rec. da produção: livre. Sesc Pinheiros. R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Dom., 15h e 17h. A partir de dom. (6). R$ 5/R$ 17. Até 10/4.

A Condessa e o Bandoleiro. Entediada, uma princesa decide atravessar a floresta para ir a um baile. No entanto, sua comitiva precisa pernoitar em uma taberna, onde encontram o temido bandoleiro Zé Facada. Barracão Cultural. Dir. Fernando Escrich. 60 min. Rec. da produção: livre. Sesc Itaquera. Praça de Eventos. Av. Fernando do Espírito Santo Alves de Mattos, 1.000, 2523-9200. Dom., 13h. A partir de dom. (6). Grátis. Até 20/3.

Festival Kids de Férias. O festival apresenta o trabalho do grupo Por um Triz, especializado em teatro de animação. São montados cinco espetáculos do repertório da companhia. A mostra termina neste fim de semana, com a peça ‘Malazarte em Toda Parte’. 50 min. Rec. da produção: livre. Teatro MuBE Nova Cultural (190 lug.). Av. Europa, 218, Jd. Europa, 5044-5558. Sáb., 15h; dom., 11h. R$ 40. Até dom. (6).

O Pavão Misterioso. Na peça, o grupo Namakaca adapta a obra da literatura de cordel de José Camelo de Melo Rezende. O enredo conta a história do apaixonado Evangelista e de um misterioso pavão que o ajuda a viver um amor proibido. Dir. Rhena de Faria. 60 min. Rec. da produção: livre. Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. e dom., 12h. R$ 6/R$ 20. Até dom. (6).

Peter Pan e Wendy. A adaptação da obra de James Matthew Barrie é assinada pela Cia. Le Plat du Jour. Para contar a história, duas atrizes se revezam entre os personagens, entrando e saindo de cena por meio de portas giratórias no palco. Dir. Pedro Pires. Rec. da produção: livre. Sesc Bom Retiro. Al. Nothmann,185, 3332-3600. Dom. (6), 12h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis).

A Porta Secreta. Adaptação da obra ‘Coraline’, de Neil Gaiman, o espetáculo conta a história de uma menina de 10 anos que entra num mundo mágico, onde seus pais realizam todos os seus desejos. Apesar da aparência, ela descobre que o lugar é uma verdadeira armadilha. Dir. Fábio Ock. 60 min. Rec da produção: livre. Teatro João Caetano. R. Borges Lagoa, 650, V. Clementino, 5573-3774. Sáb. (5) e dom. (6), 16h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Refugo Urbano. No espetáculo de palhaços da Trupe DuNavô, o contato entre um lixeiro, organizado e comedido, e uma moradora de rua, vibrante e emotiva. Dir. Suzana Aragão. 55 min. Rec. da produção: 5 anos. Espaço Parlapatões. Pça. Franklin Roosevelt, 158, Consolação, 3258-4449. Sáb. e dom., 17h. A partir de sáb. (5). R$ 30. Até 27/3.

Simbad, o Navegante. Com estruturas de bambu que se transformam ao longo das cenas, dois contadores de histórias lembram as aventuras do marujo. Dir. Carla Candiotto. Cia. Circo Mínimo. 60 min. Rec. da produção: 5 anos. Teatro J. Safra (627 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 3611-3042. Sáb. e dom., 16h. A partir de sáb. (5). R$ 20/R$ 50. Até 3/4.

Sobre o Voo. O espetáculo é montado pela Cia. Pavio do Abajour com técnicas do teatro de sombras. No enredo, a história de Santos Dumont. Dir. Kika Antunes. 50 min. Rec. da produção: livre. Sesc Ipiranga. R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Dom., 11h. A partir de dom. (6). R$ 6/R$ 20. Até 1º/5.

Theatro Misterioso. O espetáculo da Cia. Mevitevendo utiliza técnicas do teatro de animação. A peça é encenada por figuras curiosas, como um peixe voador e uma cantora fantasma. Dir. Marcia Fernandes e Cleber Laguna. Rec. da produção: livre. Sesc Bom Retiro. Al. Nothmann,185, 3332-3600. Sáb. (5), 16h30. Grátis.

Viagem ao Centro de Você. O espetáculo da Cia. Opsis traz a garota Frida que perdeu os sentimentos Honestidade, Coragem e Bondade. Ao lado do único sentimento que lhe restou, o Sonho, ela irá entrar em uma jornada interna para recuperá-los. Dir. Cadu Witter. 60 min. Rec. da produção: 6 anos. Teatro Viradalata (270 lug.). R. Apinajés, 1.387, Sumaré, 3868-2535. Sáb. e dom., 12h. A partir de sáb. (5). R$ 40. Até 27/3.

Volta ao Mundo em 80 Dias. O espetáculo é mais uma adaptação da Cia. Solas de Vento para a obra de Júlio Verne. Na peça, dois atores dão vida aos personagens e criam, ali mesmo no palco, objetos cênicos como barcos, trens e até um elefante. Dir. Carla Candiotto. 70 min. Rec. da produção: 5 anos. Teatro Alfa (204 lug.). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. Sáb. e dom., 17h30. R$ 30. Até dom. (6).

Especial

Fim de Semana em Família. Nesta edição, a programação traz a oficina ‘Mídia Móvel’, às 14h, na qual as crianças aprendem sobre física óptica com o uso de câmeras escuras. Também será apresentado o espetáculo ‘Rabisco, Um Cachorro Perfeito’, do grupo Maracujá Laboratório de Artes, às 16h. Rec. da produção: livre. Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. Sáb. (5) e dom. (6), 14h/17h. Grátis.

Super Toka Noturno. Nesta sexta-feira (4), o espaço Toka faz uma edição noturna para crianças de 4 a 10 anos. Sem a presença dos pais, a programação traz atividades recreativas e brincadeiras até as 23h, com uma pausa para o lanche. Oficina Toka. R. Girassol, 913, V. Madalena, 3892-1104. 6ª (4), 19h. R$ 110 (inclui lanche).

Tantas Artes. O projeto ocupa o Sesc Consolação neste sábado (5) com duas atrações. A partir das 13h, as crianças participam de atividades organizadas pela Casa do Brincar. Mais tarde, às 15h, a Cia. Pia Fraus apresenta ‘Gigantes do Ar’. Sesc Consolação. Ginásio Azul. R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. Sáb. (5), 13h/16h. Grátis.

Passeios

Diálogo no Escuro. Na instalação, os visitantes são guiados por deficientes visuais por um percurso em total escuridão. Sentidos como o tato e a audição são estimulados por meio de sons da natureza e cheiro de plantas. Unibes Cultural. R. Oscar Freire, 2.500, 3065-4333. 10h/19h (fecha dom.). R$ 24/R$ 30 (3ª, grátis). Até 30/7.

Mercado Místico. Serviços de oraculistas, produtos esotéricos, apresentações de dança e palestras estão na programação da feira. Além deles, também haverá um espaço com comidas e bebidas. Club Homs. Av. Paulista, 735, metrô Brigadeiro. Sáb. (5) e dom. (6), 10h/20h. Grátis.

Pátio Cidade. A feira no pátio do Unibes Cultural reúne designers, oficinas infantis, food trucks e shows. Nesta edição, o destaque é a participação do Photothings, com 15 estandes dedicados à fotografia autoral. Unibes Cultural. R. Oscar Freire, 2.500, metrô Sumaré, 3065-4333. Sáb. (5), 12h/20h. Grátis.

Tradução dos Clássicos no Brasil. Em sua segunda edição, o encontro convidou tradutores de destaque da poesia grega e latina, como Guilherme Gontijo Flores e Marcelo Tápia. Além de apresentar seus trabalhos, alguns convidados também recitarão as obras que traduziram. Casa Guilherme de Almeida. R. Cardoso de Almeida, 1.943, Pacaembu, 3673-1883. Sáb. (5), 9h30/20h. Grátis.

Vila do Chaves. A versão oficial do cenário do programa é remontado no Memorial da América Latina. Além da Vila, os visitantes podem conferir uma exposição com 90 caricaturas dos personagens da série. O evento é uma homenagem ao criador do seriado, Roberto Bolaños, que completaria 87 anos em 2016. Memorial da América Latina. Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664, Barra Funda, 3823-4600. 9h/18h (sáb. e dom., 9h/22h; fecha 2ª). R$ 10. Até 27/3.

Vinte Anos sem Caio Fernando Abreu. Na terça-feira (8) e no dia 15/3, o ciclo de dois encontros aborda a vida e a carreira do escritor, em memória aos 20 anos de sua morte. Os escritores Gil Veloso e Állex Leilla são os primeiros participantes, em um bate-papo na terça (8), às 19h30. Centro de Pesquisa e Formação (CPF Sesc). R. Dr. Plínio Barreto, 285, 4º andar, Bela Vista, 3254-5600. 3ª (8) e 15/3, 19h30. R$ 15/R$ 50.