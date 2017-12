Confira o roteiro de Crianças e Passeios

A seguir, as principais atrações de Crianças e Passeios entre 26/2 e 3/3:

+ Da Cia. Le Plat du Jour, Alice no País das Maravilhas ganha sessões neste domingo (12) e no dia 27/3, no Sesc Bom Retiro. Na adaptação, a urbana Alice descobre um contêiner que a leva para um mundo fantástico. Rec. da produção: livre. Al. Nothmann, 185, 3332-3600. Dom. (28), 12h. Também há sessão no dia 27/3. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis).

Ação

Escape Time. O recém-inaugurado espaço no Brooklin é especializado em jogos de fuga, nos quais um grupo precisa solucionar enigmas em até uma hora para sair de uma sala. Com foco no público juvenil, os desafios são de temática pop, como encontrar a cura para uma epidemia zumbi ou fugir de Alcatraz.

Av. Nova Independência, 1.056, Brooklin, 4324-0050. 14h/23h. R$ 69/R$ 79 (por pessoa).

Bichos

Bichomania. Com 120 mil m2, é a fazendinha que exibe mais espécies de animais. Há araras, saguis, patos e outros bichos. Por volta do meio-dia, o cheiro de churrasco atrai o público para o almoço que tem ótima relação custo-benefício. Rec. do Divirta-se: 1 ano e meio. Estr. dos Pires, 1.933 (acesso pela Rod. Raposo Tavares, Km 39), Cotia, 4242-1116. Sáb. e dom., 10h/17h. R$ 35 (almoço, R$ 17/R$ 37).

Circo

Zarak Show. No espetáculo do Circo Dux, dois irmãos siameses recebem a missão de realizar uma turnê mundial do ‘Zarak Show’. Com os atores Lucas Moreira e Fabrício Dorneles, a apresentação traz números de mágica, faquirismo e malabares. 50 min. Rec. da produção: livre. Sesc Itaquera. Praça de Eventos. Av. Fernando do Espírito Santo Alves de Mattos, 1.000, 2523-9200. Dom. (28), 13h. Grátis.

Livros

Lançamento Balada dos Bichos. A escritora e compositora Tânia Grinberg lança ‘Balada dos Bichos’. No evento, ela convida o violonista Fábio Madureira para musicar as poesias da obra. Rec. da produção: livre. Livraria NoveSete. R. França Pinto, 97, V. Mariana. 5573-7889. Sáb. (27), 16h. Grátis.

Lançamento Mil e Uma Histórias a Céu Aberto. No Espaço de Leitura, no Parque da Água Branca, Carla Caruso e Valéria Ignácio lançam o livro ‘Mil e Uma Histórias a Céu Aberto’. A programação também terá um show com a Pequena Orquestra Interativa, às 18h. Rec. da produção: livre. Espaço de Leitura. Pq. da Água Branca. R. Ministro Godói, 180, Perdizes, 2588-5777. Sáb. (27), 17h. Grátis.

Parque

Aquário de São Paulo. Maior oceanário da América do Sul, o aquário mostra a vida em diferentes ecossistemas, como rio, mangue, costão rochoso e praia. Os tubarões e pinguins estão entre as atrações preferidas. Rec. da produção: 2 anos. R. Huet Bacelar, 407, Ipiranga, 2273- 5500. 9h/ 17h. R$ 80 (de 3 a 12 anos, R$ 40).

Shopping

Labirinto Muito Louco. No Shopping Ibirapuera, a atração reúne os personagens da Turma da Mônica. As crianças precisam sair de um labirinto de espelhos, com obstáculos e surpresas. Rec. da produção: livre. Crianças menores de 4 anos devem estar acompanhadas. Shopping Ibirapuera. Av. Ibirapuera, 3.103, Moema, 5095-2300. 13h/22h (dom., 14h/20h). R$ 15 (individual)/R$ 30 (grupos de três). Até 31/3.

Teatro

As Aventuras de João e Maria. A adaptação do clássico infantil é assinada e dirigida pela atriz Pitty Webo. Em forma de musical, o conto é acompanhado por músicas de Chico Buarque e Vinicius de Moraes. 60 min. Rec. da produção: livre. Teatro J. Safra (627 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 3611-3042. Sáb. e dom., 16h. R$ 10/R$ 40. Até dom. (28).

Bruxas da Escócia. Em clima de opereta, a versão de ‘Macbeth’ para crianças não terá derramamento de sangue. Os inimigos sairão voando, eliminados por meio de uma catapulta. Cia. Vagalum Tum Tum. Texto e dir. Angelo Brandini. 60 min. Rec. da produção: livre. Sesc Santana. Teatro (330 lug.). Av. Luiz Dumont Villares, 579, 0800-118220. Dom., 14h. R$ 5/R$ 17 (crianças até 12 anos, grátis). Até dom. (28).

Carnaval dos Animais. Adaptado da obra de Camille Saint-Saëns, o espetáculo mistura técnicas de luz negra e do teatro de bonecos. No palco, bonecos de tartarugas, baleias, cangurus e dinossauros ganham vida e dançam em um carnaval. Cia. Imago. Dir. musical maestro Jamil Maluf. 45 min. Rec. da produção: livre. Sesc Santo Amaro. Teatro (271 lug.). R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. Dom., 14h. R$ 5/R$ 17. Até dom. (28).

A Condessa e o Bandoleiro. Entediada, uma princesa decide atravessar a floresta para ir a um baile com um barão e sua ama. No entanto, o grupo precisa pernoitar em uma taberna, onde encontram o temido bandoleiro Zé Facada. Barracão Cultural. Dir. Fernando Escrich. 60 min. Rec. da produção: livre. Calçada da Fiesp/Sesi-SP. Av. Paulista, 1.313, metrô Trianon-Masp. Dom. (28), 13h. Grátis.

Detetives da Natureza. Os personagens Pato e Berê voltam em mais duas aventuras na série de espetáculos da Cia. De Teatro Laço de Abraço. Em uma delas, eles precisam desvendar o desaparecimento da água de uma piscina. Dir. Rai Teichimamo. Rec. da produção: de 2 a 10 anos. Teatro Livraria da Vila. Shopping JK Iguatemi (125 lug.). Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2.041, V. Nova Conceição, 5180-4790. Sáb. e dom., 15h. R$ 30. Até dom. (28).

Festival Circo de Bonecos. Até abril, a premiada Cia. Circo de Bonecos comemora 15 anos de palco com uma mostra de seu repertório. Serão quatro peças que passarão pelo palco do Teatro Alfa. Até 6/3, está em cartaz o espetáculo ‘Guarda Zool’. Rec. da produção: livre. Teatro Alfa (204 lug.). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. Sáb. e dom., 16h. R$ 30. Até 24/4.

O Novo Rei de Beleléu. O novo espetáculo da Cia. Ouro Velho resgata manifestações culturais brasileiras, como o Boi-Bumbá e a Festa do Divino. Após a morte do Velho Rei, as coisas não estão boas no Reino de Beleléu e o povo precisa encontrar seu Novo Rei. Dir. Paulo Marcos. 60 min. Rec. da produção: livre. Teatro Aliança Francesa (226 lug.). R. Gal. Jardim, 182, V. Buarque, 3017-5699. Sáb. e dom., 16h. A partir de sáb. (27). R$ 20. Até 27/3.

Que Bicho é Esse??? Do Grupo Pasárgada, o espetáculo é uma adaptação de um conto de Luís da Câmara Cascudo. Em um reino, uma princesa toma como animal de estimação um piolho, mas o bicho cresce em proporções anormais. Dir. José Geraldo Rocha. 50 min. Rec. da produção: 5 anos. Paidéia. R. Darwin, 153, S. Amaro, 5522-1283. Sáb. (27), 17h. R$ 20.

O Trem Fantasma. Com técnicas de animação de bonecos, o espetáculo da Cia. Polichinelo se passa em um trem antigo. No enredo, um parque procura novos monstros para trabalhar em sua recente aquisição, um trem fantasma. Dir. Marcio Pontes. 45 min. Rec. da produção: 5 anos. Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Dom., 11h. R$ 6/R$ 20. Até dom. (28).

Os Três Porquinhos – O Retorno do Lobo Mau. O espetáculo conta a história após o famoso conto. Na montagem, o Lobo Mau não se dá por vencido e tenta, agora, invadir a casa dos três porquinhos. Dir. Leandro Mariz. Rec. da produção: livre. Espaço Promon (300 lug.). Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1.830, Itaim Bibi, 3071-4236. Sáb. e dom., 16h. R$ 50. Até dom. (28).

Splash ou A História da Gota que Sonhava Ser Rio. Inexplicavelmente, uma pane faz os componentes de um jogo de videogame criarem vida. Agora, eles terão que se unir para restabelecer o sistema e tudo voltar ao normal. Dir. Rodrigo Palmieri. 55 min. Rec. da produção: livre. CCSP. Sala Jardel Filho. R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Sáb. e dom., 16h. R$ 10. Até dom. (28).

Uma Jornada de João e Maria. O clássico conto dos irmãos Grimm é levado ao sertão do nordeste brasileiro. O espetáculo é da Cia. Nóis na Mala. Dir. Bruno Cordeiro e João Alves. 60 min. Rec da produção: livre. Sesc Pinheiros. Auditório (98 lug.). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Dom., 15h e 17h. R$ 5/R$ 17 (crianças até 12 anos, grátis). Até dom. (28).

Passeios

14º Festival Internacional de Língua & Cultura. Com música, teatro e dança, o festival, organizado pelo Centro Cultural Brasil-Turquia, traz apresentações de jovens vindos de 17 países. No palco, eles mostram ao público a cultura de suas nações. Auditório Ibirapuera (800 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1076. Sáb. (27), 20h; dom. (28), 19h. Grátis (retirar ingresso 1h30 antes).

Autografias: Maria Valéria Rezende. A escritora participa do projeto Autografias. Ela faz um bate-papo sobre seu livro ‘Quarenta Dias’, vencedor do Prêmio Jabuti de 2015. Centro de Pesquisa e Formação (CPF Sesc). R. Dr. Plínio Barreto, 285, 4º andar, Bela Vista, 3254-5600. Hoje (26), 19h30. Grátis.

Click a Pé. Organizado por Mariana Orsi, o evento convida o público a passear e fotografar a cidade. Nesta edição, o grupo fará um roteiro pela região da Pinacoteca, guiado pelo arquiteto Jorge Bassani. Para participar, é preciso se inscrever em www.projetoclickape.com.br. Pça. da Luz, 2. Dom. (28), 10h. Grátis.

Em Primeira Pessoa: Sapopemba. O cantor Sapopemba é o convidado do projeto Em Primeira Pessoa. Ele fala sobre sua carreira e suas viagens pelo Brasil. Centro de Pesquisa e Formação (CPF Sesc). R. Dr. Plínio Barreto, 285, 4º andar, Bela Vista, 3254-5600. Hoje (26), 19h30. Grátis.

Experimentando Diferenças. A atividade apresenta as modalidades paraolímpicas. Em uma arena, monitores ensinam, por exemplo, a jogar futebol com os olhos vendados e basquete de cadeira de rodas. Shopping Anália Franco. Av. Regente Feijó, 1.739, Tatuapé, 4003-4133. 10h/22h (dom., 14h/20h). Grátis. Até dom. (28).

Festa do Divino Espírito Santo. O evento é uma prévia da festa de Mogi das Cruzes. Neste sábado (27), as festividades começam pela manhã, com apresentação de grupos folclóricos, orações e visitas monitoradas ao museu. Museu de Arte Sacra. Av. Tiradentes, 676, metrô Tiradentes, 3326-3336. Sáb. (27), 10h/15h. Grátis.

Gigantes Marinhos. Com 16 réplicas em tamanho real, a mostra traz os animais marinhos da época dos dinossauros. Também é possível ver reproduções de fósseis e pedaços de esqueletos. MorumbiShopping. Av. Roque Petroni Júnior, 1.089, Jd. das Acácias, 5189-4805. 10h/22h. Grátis. Até 27/3.

Sesc Verão 2016. Em sua 21ª edição, o Sesc Verão homenageia os esportes olímpicos. A programação, que ocupa todas as unidades da Grande SP, inclui vivências e outras atividades relacionadas a 70 modalidades. Até dom. (28). Programação: www.sescsp.org.br

Vila Butantan. O local é um espaço multicultural com food trucks e atrações culturais. Neste domingo (28), ele será o ponto de partida de uma pedalada, às 9h. O percurso de 20 km passa pelos parques Villa-Lobos e do Povo. É preciso de inscrever no e-mail bike@vilabutantan.com.br. R. Agostinho Cantu, 47, Butantã. 11h/20h (5ª, 6ª e sáb., 11h/22h). Grátis.

Vila do Chaves. Em homenagem a Roberto Bolaños, a mostra remonta o cenário do programa ‘Chaves’ no Memorial da América Latina. Além da Vila, há 90 caricaturas dos personagens. Memorial da América Latina. Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664, Barra Funda, 3823-4600. 9h/18h (sáb. e dom., 9h/22h; fecha 2ª). R$ 10. Até 27/3.