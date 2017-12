Confira o roteiro de Crianças e Passeios

A seguir, as principais atrações de Crianças e Passeios entre os dias 19/2 e 25/2:

Ação

Ski Mountain Park. Localizado em São Roque, a 54 km da capital, é um parque de esqui e de snowboard artificial. Além dessas atividades, há teleférico, tobogã, arvorismo, trilha radical, patinação no gelo e paintball. Estr. da Serrinha, km 3, Cambará, São Roque/SP, 4712-3299. Sáb. e dom., 10h/18h. Acesso ao parque: R$ 7, pedestre; R$ 20, veículo. Passaporte: R$ 59,50/R$ 79,80.

Bichos

Cia. dos Bichos. Vivem ali porcos, galinhas e outros animais. Na Vila Caipira, são realizadas as ordenhas, às 12h e às 15h, e a oficina de panificação, às 15h40. Também há outras atividades, como visita ao berçário de animais. Rec. do Divirta-se: a partir de 1 ano e meio. Estr. de Capuava, 2.990 (saída km 25,5 da Rod. Raposo Tavares), Cotia, 4703-3548. Sáb. e dom.. 10h/17h. R$ 45 (almoço, R$ 50/R$ 90).

Pet Zoo. A minifazenda ocupa uma área de 15 mil m2, com coelhos, búfalos, ovelhas, avestruzes e patos, além de passeios de charrete, cavalo e tirolesa. Rec. do Divirta-se: a partir de 1 ano e meio. Estr. de Caucaia do Alto, 4.101 (acesso pela Rod. Raposo Tavares, km 39), Cotia, 4158-1664. Sáb. e dom., 10h/17h. R$ 40 (almoço, R$ 23/R$ 45). Não aceita cartão.

Circo

Foto: divulgação

+ De Hugo Possolo, Os Mequetrefe faz temporada no Sesc Pompeia, a partir de sábado (20). Inspirado na obra do inglês Edward Lear, o espetáculo traz quatro palhaços vivendo um dia repleto de situações absurdas e cômicas. Dir. Álvaro Assad. 60 min. Rec. da produção: livre. R. Clélia, 93, 3871-7700. A partir de sáb. (20). Sáb. e dom., 12h. R$ 5/R$ 17. Até 20/3.

É o Ó. A Cia. do Ó inicia o espetáculo com um cortejo de três palhaças. No palco, o trio apresenta esquetes clássicas de palhaços e paródias de espetáculos famosos de balé. Dir. Fernando Sampaio. 60 min. Rec. da produção: livre. Livraria NoveSete. R. França Pinto, 97, V. Mariana, 5573-7889. Sáb. (20), 16h. Grátis.

Dança

Ninhos. O espetáculo da Balangadança Cia. apresenta a dança contemporânea para crianças. Na apresentação, o grupo usa imagens, poesias, brincadeiras e movimentos inspirados em animais. 60 min. Rec. da produção: livre. Sesc Vila Mariana. Praça de Eventos. R. Pelotas, 141, 5080-3000. Dom. (21), 16h30. A partir de dom. (21). Grátis. Até 28/2.

Museu

Sabina Escola Parque do Conhecimento. É um dos lugares mais interessantes do Brasil para crianças em idade escolar. Ali, o esqueleto de Tiranossauro Rex em tamanho real divide espaço com 150 atrações. No planetário, um dos destaques do lugar, há o ‘Uma jornada Cósmica’, com narração ao vivo sobre o sistema solar. Rec. da produção e do Divirta-se: a partir de 4 anos. R. Juquiá, s/nº (entrada na altura do nº 135), Paraíso, S. André, 4422-2000. 6ª, sáb., dom. e fer, 12h/18h. R$ 20; Sabina + planetário, R$ 30.

Música

Beatles para Crianças. No projeto do músico Fabio Freire, canções clássicas do quarteto de Liverpool são interpretadas para o público infantil. Em meio às músicas, pequenas histórias são encenadas. No palco, além do próprio Freire, estão outros três músicos e um ator. 60 min. Rec. da produção: livre. Teatro UMC (300 lug.). Av. Imperatriz Leopoldina, 550, V. Leopoldina, 3476-6403. Dom., 15h. R$ 60 (crianças até 2 anos, grátis).

Parque de diversão

SP Diversões. O lugar tem mais de 100 tipos de jogos eletrônicos, além de boliche, kart e snooker bar. Para os bem pequenos, há piscina de bolinhas com circuito de obstáculos. Tem também o kart duplo que leva o motorista e um acompanhante a uma aventura. Rec. da produção e do Divirta-se: a partir de 3 anos. R. Santa Rosa Jr., 189, Butantã, 3723-7070. 12h/23h59 (6ª e sáb., 12h/4h). Os preços variam por brinquedo. Kart, R$ 44/ R$ 99. Boliche, R$ 62,90/R$ 99,90. Entrada: R$ 6,50, após 18h.

Teatro

Antes do Dia Clarear. O espetáculo da Cia2dois mistura teatro, circo e dança. No enredo, dois homens invadem silenciosamente um grande circo em uma madrugada e descobrem um universo fantástico de palhaços. Dir. Fernando Escrich e Ronaldo Aguiar. 55 min. Rec. da produção: livre. Espaço Parlapatões. Pça. Franklin Roosevelt, 158, Consolação, 3258-4449. Sáb. e dom., 17h. R$ 30. Até 28/2.

As Aventuras de João e Maria. A adaptação do clássico infantil é assinada e dirigida pela atriz Pitty Webo. Em forma de musical, o conto dos dois irmãos é acompanhado por músicas de Chico Buarque e Vinicius de Moraes. 60 min. Rec. da produção: livre. Teatro J Safra (627 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 3611-3042. Sáb. e dom., 16h. R$ 10/R$ 40. Até 28/2.

A Bola: Histórias que Rolam. Inspirado no livro de Ricardo Azevedo, o espetáculo do Grupo Arte Simples de Teatro é apresentado em diferentes espaços de Heliópolis até 13/3. Na peça, as diferentes histórias de bolas de futebol – das prateleiras aos campos. Neste fim de semana, o grupo estará no campinho da Escola de Samba Imperador do Ipiranga*. Dir. Pedro Pires. 55 min. Rec. da produção: livre. Av. Carioca, 99, 96848-6554. Sáb. (20), 16h; dom (21), 11h e 16h. Grátis. *Há transporte grátis de van saindo do metrô Sacomã, com reservas por telefone ou pelo e-mail reservas@artesimples.com.br

Bruxas da Escócia. Em clima de opereta, a versão de ‘Macbeth’ para crianças não terá derramamento de sangue. Os inimigos sairão voando, eliminados por meio de uma armadilha em forma de catapulta. Cia. Vagalum Tum Tum. Texto e dir. Angelo Brandini. 60 min. Rec. da produção: livre. Sesc Santana. Teatro (330 lug.). Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. Dom., 14h. R$ 5/R$ 17 (crianças até 12 anos, grátis). Até 28/2.

Carnaval dos Animais. Adaptado da obra de Camille Saint-Saëns, o espetáculo mistura técnicas de luz negra e do teatro de bonecos. No palco, bonecos de tartarugas, baleias, cangurus e dinossauros ganham vida e dançam em um carnaval. Cia. Imago. Dir. musical maestro Jamil Maluf. 45 min. Rec. da produção: livre. Sesc Santo Amaro. Teatro (271 lug.). R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. Dom., 14h. R$ 5/R$ 17. Até 28/2.

O Coelho Sem Orelhas e Sua Família. O espetáculo da Cia. La Mariquita de Variedades discute a inclusão social por meio da história do Coelho Sem Orelhas. Por não ter orelhas, ele é sempre rejeitado e não consegue fazer amigos. Rec. da produção: livre. Teatro Sérgio Cardoso. R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista, 3882-8080. Dom. (21), 11h. Grátis.

Energia. A Cia. BuZum! e seu ônibus-palco levam o espetáculo para diferentes espaços públicos da cidade em fevereiro. Neste fim de semana, eles estarão no Parque do Carmo, em Itaquera. No enredo da peça, o grupo fala sobre a importância do consumo consciente de energia em nossas vidas. Dir. Wanderley Piras. Rec. da produção: livre. Pq. do Carmo. Av. Afonso de Sampaio Souza, 951, Itaquera. Sáb. (20) e dom. (21), 10h, 11h, 13h, 14h, 15h e 16h. Grátis.

Festival Circo de Bonecos. Até abril, a premiada Cia. Circo de Bonecos comemora 15 anos de palco com uma mostra de seu repertório. Serão quatro peças que passarão pelo palco do Teatro Alfa. O primeiro espetáculo é ‘Circus – A Nova Tournée’, que fica em cartaz até domingo (21). Rec. da produção: livre. Teatro Alfa (204 lug.). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. Sáb. e dom., 16h. R$ 30. Até 24/4.

Festival Kids de Férias. O festival apresenta o trabalho do grupo Por um Triz, especializado em teatro de animação. São montados cinco espetáculos do repertório da companhia. Até 28/2, o grupo apresenta ‘O Mistério do Sapato Desaparecido’. 50 min. Rec. da produção: livre. Teatro MuBE Nova Cultural (190 lug.). Av. Europa, 218, Jd. Europa, 5044-5558. Sáb., 15h; dom., 11h. R$ 40. Até 6/3.

Filminho. O musical conta a história de um galã de cinema que foge da telona e se aventura pelo mundo real. Com uma banda, a peça percorre filmes clássicos, como ‘A Noviça Rebelde’ e ‘Titanic’. Dir. Natalia Mallo e Marcelo Romagnoli. 60 min. Rec. da produção: 4 anos. Sesc Consolação. R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. A partir de sáb. (20). Sáb., 11h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis). Até 26/3.

Menino Lua. O musical faz uma homenagem a Luiz Gonzaga. No enredo, Lua é um menino que sonha ser uma sanfoneiro famoso. Quando seu pássaro Asa Branca morre, ele parte numa missão para acabar com a seca no sertão. Teatro do Bardo. Texto e dir. Fernanda Maia. 80 min. Rec. da produção: livre. Sesc Itaquera. Praça de Eventos. Av. Fernando do Espírito Santo Alves de Mattos, 1.000, 2523-9200. Dom., 13h. Grátis. Até dom. (21).

O Novo Rei de Beleléu. O novo espetáculo da Cia. Ouro Velho resgata manifestações culturais brasileiras. Após a morte do Velho Rei, as coisas não estão boas no Reino de Beleléu. Para salvar a população, precisam encontrar seu Novo Rei. Dir. Paulo Marcos. 60 min. Rec. da produção: livre. Teatro Sérgio Cardoso. Sala Paschoal Carlos Magno (144 lug.). R. Rui Barbosa 153, Bela Vista, 3288-0136. Sáb. e dom., 16h. R$ 20. Até dom. (21).

O Pavão Misterioso. Na peça, o grupo Namakaca adapta a obra de José Camelo de Melo Rezende. O enredo conta a história do apaixonado Evangelista e de um misterioso pavão que o ajuda a viver um amor proibido. Dir. Rhena de Faria. 60 min. Rec. da produção: livre. Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. e dom., 12h. R$ 6/R$ 20. Até 6/3.

Tarde de Palhaçadas. Três palhaços e uma maestrina prestam homenagem aos maiores representantes brasileiros da categoria. Texto e dir. Jairo Mattos. 60 min. Rec. da produção: 3 anos. Teatro Ruth Escobar (70 lug.). R. dos Ingleses, 209, Bela Vista, 3289-2358. Sáb., 16h. R$ 40 (R$ 15, antecipado até 1h antes). Até 26/3.

O Trem Fantasma. Com técnicas de animação de bonecos, o espetáculo da Cia. Polichinelo se passa em um trem antigo. No enredo, um parque procura novos monstros para trabalhar em sua recente aquisição, um trem fantasma. Dir. Marcio Pontes. 45 min. Rec. da produção: 5 anos. Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Dom., 11h. R$ 6/R$ 20. Até 28/2.

Os Três Porquinhos – O Retorno do Lobo Mau. O espetáculo conta a história depois do famoso conto. Na montagem, o Lobo Mau não se dá por vencido e tenta, agora, invadir a casa dos três porquinhos. Dir. Leandro Mariz. Rec. da produção: livre. Espaço Promon (300 lug.). Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1.830, Itaim Bibi, 3071-4236. Sáb. e dom., 16h. R$ 50. Até 28/2.

Splash ou A História da Gota que Sonhava ser Rio. Uma pane faz os componentes de um jogo de videogame criarem vida. Agora, eles terão que se unir para restabelecer o sistema. Dir. Rodrigo Palmieri. 55 min. Rec. da produção: livre. CCSP. Sala Jardel Filho. R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Sáb. e dom., 16h. R$ 10. Até 28/2.

Uma Jornada de João e Maria. O clássico conto dos irmãos Grimm é levado ao sertão do nordeste brasileiro. O espetáculo é da Cia. Nóis na Mala. Dir. Bruno Cordeiro e João Alves. 60 min. Rec da produção: livre. Sesc Pinheiros. Auditório (98 lug.). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Dom., 15h e 17h. R$ 5/R$ 17 (crianças até 12 anos, grátis). Até 28/2.

Volta ao Mundo em 80 Dias. O espetáculo é mais uma adaptação da Cia. Solas de Vento para a obra do escritor Júlio Verne. Na peça, dois atores dão vida aos personagens e criam, ali mesmo no palco, objetos cênicos como barcos, trens e até um elefante. Dir. Carla Candiotto. 70 min. Rec. da produção: 5 anos. Teatro Alfa (204 lug.). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. Sáb. e dom., 17h30. R$ 30. Até 6/3.

Especial

Fim de Semana em Família. Nesta edição do projeto do Itaú Cultural, as atrações estão relacionadas à mostra ‘Ocupação Person’. Além de oficinas de desenho, haverá sessões no sábado (20) e no domingo (21), às 16h, do espetáculo ‘Anjo de Papel’, da Cia. Fios de Sombra. Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. Sáb. (20) e dom. (21), 14h/17h. Grátis.

Passeios

1ª Feira Mística da Paz. O evento em Interlagos reúne místicos e artesãos. Além dos produtos à venda, também é possível fazer consultas e terapias alternativas, como reiki e radiestesia. R. Silvino de Oliveira Pinto, 78, estação Autódromo da CPTM, 3422-7124. Sáb. (20), 10h/22h. Grátis.

Foto: Leticia Godoy/divulgação

+ A feira Jardim Secreto chega à 11ª edição neste sábado (20), no MIS. O evento vai reunir 45 produtores independentes, como artesãos, designers, músicos e cozinheiros. A programação também traz shows, um espaço de trocas e um lounge dedicado à culinária vegana. MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. Sáb. (20), 12h/20h. Grátis.

Ano Novo Chinês no Museu da Imigração. O evento continua as comemorações da mudança de ano segundo o calendário lunar. O museu receberá, no sábado (20), apresentações de danças e rituais típicos, aula de culinária e food truck de comida chinesa. Museu da Imigração. R. Visconde de Parnaíba, 1.316, Mooca, 2692-1866. Sáb. (20), 12h/17h. Grátis.

Brechas Urbanas. Realizado pelo Itaú Cultural e o Cidades para Pessoas, o projeto propõe debates sobre a vida na cidade. Nesta edição, o tema é ‘Água em Trânsito’, com a participação da criadora do projeto Zazenhos, Carolina Lefevre, e o co-criador do Rios e Ruas, José Bueno. Itaú Cultural (249 lug.). Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. 5ª (25), 20h. Grátis (retirar ingressos 30 min. Antes).

Diálogo no Escuro. Na exposição, os visitantes são guiados por deficientes visuais. Sentidos como o tato e a audição são estimulados por meio de sons da natureza e cheiro de plantas. Unibes Cultural. R. Oscar Freire, 2.500, 3065-4333. 10h/19h (4ª, 13h/20h30; fecha dom.). R$ 12/R$ 30. Até 10/7.

Foto: divulgação

+ Em uma das sinagogas mais antigas de São Paulo, a Kehilat Israel, será inaugurado na quarta (24), o Memorial da Imigração Judaica. O espaço reconta a história dos judeus no Brasil por meio de objetos históricos, documentos, fotografias e livros. R. da Graça, 160, Bom Retiro, 3663-2838. 10h/17h (fecha sáb. e dom.). Inauguração: 4ª (24). Grátis.

Experimentando Diferenças. Na carona dos jogos olímpicos de 2016, a atividade apresenta ao público modalidades paraolímpicas. Em uma arena, monitores ensinam, por exemplo, a jogar futebol com os olhos vendados e basquete de cadeira de rodas. Shopping Anália Franco. Av. Regente Feijó, 1.739, Tatuapé, 4003-4133. 10h/22h (dom. e fer., 14h/20h). Grátis. Até 28/2.

Festival das Lanternas. Na noite deste sábado (20), a Praça Roosevelt ficará iluminada por lanternas chinesas para marcar os fins das comemorações do ano novo chinês. Além das luzes, a programação traz apresentações musicais e de danças típicas, atividades recreativas temáticas e comidas orientais. Pça. Franklin Roosevelt, s/nº. Sáb. (20), 18h/ 22h. Grátis.

Meditação da Lua Cheia. O encontro é realizado em noites de lua cheia em diversas cidades. Nesta segunda (22), às 20h, a meditação será na Praça da Paz do Parque Ibirapuera (R. Pedro Álvares Cabral, s/nº), na Praça do Pôr do Sol, no Mirante de Santana e no Ceret do Tatuapé (R. Canúto Abreu, s/nº). 2ª (22), 20h. Grátis. Inf.: www.fb.com/artedeviverbr

Mercado de Patas. Animais de estimação são mais que bem-vindos no evento. A feira tem roupas e acessórios para os pets – além de um espaço gastronômico com comidas para animais. Memorial da América Latina. Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664, Barra Funda, 3823-4600. Sáb. (20) e dom. (21), 10h/20h. Grátis.

Piknik Faria Lima. O food park ocupa uma área de 2 mil m2, próximo à avenida Faria Lima. Neste sábado (20), há a Feirinha Étnica, organizada pela ONG Adus com produtos feitos por refugiados. R. Henrique Monteiro, 125, Pinheiros. 11h/16h (5ª, 6ª e sáb., 11h/22h; dom. e fer., 11h/ 20h). Grátis.