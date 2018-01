Confira o roteiro de Crianças e Passeios

Veja as principais atrações de Crianças e Passeios entre os dias 16/10 e 22/10:

Circo

VaiqueuVoo! Com acrobacias, os Irmãos Sabatino criaram este espetáculo para contar a história dos grandes aviadores dos anos 1930. 50 min. Rec. da produção: livre. CDC City Lapa. R. Sepetiba, 660, Lapa, 3256-2636. Hoje (16), 10h e 15h. Grátis.

Música

Aprendiz de Maestro – O Pequeno Mozart. Com regência de João Maurício Galindo, o episódio conta para crianças a vida de Mozart. Rec. da produção: a partir de 3 anos. Sala São Paulo. Pça. Júlio Prestes, 16, Campos Elísios, 2344-1051. Sáb. (17), 11h. R$ 25/R$ 75.

Teatro

Alice no País das Maravilhas – O Musical. O espetáculo volta à cidade, nos 150 anos do livro de Lewis Carrol. Do diretor Billy Bond, traz efeitos especiais, como truques de ilusionismo. 105 min. Rec. da produção: a partir de 4 anos. Teatro Bradesco (1.439 lug.). Shopping Bourbon. R. Palestra Itália, 500, Perdizes, 3670-4100. Sáb. (17), 16h e 19h; dom. (18), 16h. R$ 50/R$ 175.

Contos de Andersen em Sombras. Do Grupo Caleidoscópio, a peça usa técnicas do Teatro de Sombras para contar cinco contos de Hans Christian Andersen. 50 min. Rec. da produção: a partir de 5 anos. Caixa Cultural (130 lug.). Pça. da Sé, 111, 3321-4400. 4ª, 5ª e 6ª, 15h; sáb., 16h e 18h; dom., 16h. A partir de 4ª (21). Grátis (retirar ingressos 1h antes). Até 25/10.

Felizardo. O musical reúne acrobacias de circo e a Banda Mirim. No enredo, a jovem Aurora e seu amigo imaginário vivem uma aventura em um mundo fantástico. 60 min. Rec da produção: livre. Sesc Itaquera. Praça de Eventos (800 lug.). Av. Fernando do Espírito Santo Alves de Mattos, 1.000, 2523-9200. Dom. (18), 15h. Grátis.

O Gigante Egoísta. Na adaptação do conto de Oscar Wilde, um gigante, irritado pelas crianças em seu jardim, constrói um muro para se isolar de todos. 50 min. Rec. da produção: livre. Teatro Sesi-SP. Av. Paulista, 1.313, metrô Trianon-Masp, 3528-2000. Sáb. e dom., 15h30. A partir de sáb. (17). Grátis (reservas pelo www.sesisp. org.br/meu-sesi). Até 8/11.

Passeios

150 Anos de Alice no País das Maravilhas. Para comemorar os 150 anos do livro de Lewis Carroll, a Casa das Rosas prepara uma programação neste domingo (18). Dentro e fora da casa, o público poderá ouvir trechos da história, dramatizados por artistas, e ver reproduções de ilustrações de Sir John Tenniel. Casa das Rosas. Av. Paulista, 37, metrô Brigadeiro, 3285-6986. Dom. (18), 15h. Grátis.

Mar de Bolinhas – Adult Day. Com clima de balada, a atração infantil abre para adolescentes (acima dos 16 anos) e adultos. Em um espaço com mais de 250 mil bolinhas coloridas e um tobogã, o evento terá luzes, refletores e música. Mooca Plaza Shopping. R. Cap. Pacheco e Chaves, 313, Mooca, 3548-4502. 6ª e sáb., 21h/0h. A partir de hoje (16). R$ 15 (15 min.). Até 24/10.

Passeio de bike com Ivson Miranda. Partindo do Memorial, o fotógrafo guia os participantes por diferentes pontos da cidade. A ideia é que os ciclistas parem e fotografem os lugares. No final do passeio, no Red Bull Station, as fotografias serão projetadas em um telão. Memorial da América Latina. Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664, metrô Palmeiras-Barra Funda, 3823-4600. Sáb. (17), 11h30.C