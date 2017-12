Confira o roteiro de Crianças e Passeios

A seguir, as principais atrações para Crianças e Passeios entre os dias 12/2 e 18/2:

Circo

VaiqueuVoo. Os Irmãos Sabatino estarão no Parque Dom Pedro II neste fim de semana. Com a linguagem do circo, eles contam a história da aviação, percorrendo a trajetória dos grandes aviadores. Dir. André Sabatino. 50 min. Rec. da produção: livre. Ocupação Sesc Parque Dom Pedro II. Pça. São Vito, s/nº, Brás, 3111-7000. Sáb. (13), 17h; dom. (14), 11h30. Grátis.

Oficinas

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Brinquedos Tradicionais do Nordeste. Rói-rói, mamulengo e mané-gostoso são alguns dos brinquedos apresentados na atividade. Com a artista Natasha Faria, as crianças montam seu próprio brinquedo e podem levá-lo para casa. 90 min. Rec. da produção: livre. Sesc Vila Mariana. Sala A. R. Pelotas, 141, 5080-3000. Hoje (12), 14h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

+ Bailes infantis de carnaval ocupam espaços da cidade no fim de semana

Teatro

2por4. Do grupo Esparrama, o espetáculo apresenta o show de um quarteto de cordas. Surpreendido por dois palhaços maestros, o grupo entra em uma divertida disputa para decidir qual palhaço será o regente do dia. A peça será apresentada na calçada do prédio da Fiesp. Dir. Kleber Brianez. 45 min. Rec. da produção: livre. Fiesp. Av. Paulista, 1.313, metrô Trianon-Masp. Dom. (14), 13h. Grátis.

+ Cia. Circo de Bonecos comemora 15 anos com mostra no Teatro Alfa

Antes do Dia Clarear. O espetáculo da Cia2dois mistura teatro, circo e dança. No enredo, dois homens invadem silenciosamente um grande circo e descobrem um universo fantástico de palhaços. Dir. Fernando Escrich e Ronaldo Aguiar. 55 min. Rec. da produção: livre. Espaço Parlapatões. Pça. Franklin Roosevelt, 158, Consolação, 3258-4449. Sáb. e dom., 17h. A partir de sáb. (13). R$ 30. Até 28/2.

Espetáculo para bebês ‘Meu Jardim’ encerra mostra do Grupo Sobrevento. Foto: Grupo Sobrevento/divulgação

Grupo Sobrevento – Comemoração de 30 Anos. Há 30 anos, o Grupo Sobrevento utiliza técnicas do teatro de animação para contar histórias e encantar crianças e adultos. Agora, comemora seu aniversário com uma mostra de seu repertório infantil. O grupo encerra a mostra neste sábado (13), com a peça para bebês ‘Meu Jardim’. Sesc Consolação. Teatro Anchieta (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. Sáb., 11h. R$ 5/R$ 17. Até sáb. (13).

João e Maria. Da Cia. Le Plat du Jour, a adaptação faz temporada no Sesc Belenzinho. Em um palco giratório, o conto dos dois irmãos aborda outras questões, como a preservação da natureza. Dir. Alexandra Golik e Carla Candiotto. 50 min. Rec. da produção: 4 anos. Sesc Bom Retiro. Al. Nothmann, 185, 3332-3600. Dom., 12h. R$ 5/R$17. Até dom. (14).

O Menino que Não Sabia Chorar. Inspirado na história da artista Luiza Pannunzio e de seu filho Bento, que nasceu com uma fissura labiopalatina, conta as aventuras de um garoto e sua irmã. Os dois partem em uma jornada em busca do choro do menino. 50 min. Rec. da produção: livre. Sesc Vila Mariana. Auditório (128 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Dom., 15h30. A partir de dom. (14). R$ 5/R$ 17. Até 1º/5.

O Pavão Misterioso. Na peça, o grupo Namakaca adapta a obra de José Camelo de Melo Rezende. O enredo conta a história de Evangelista e de um misterioso pavão que o ajuda a viver um amor proibido. Dir. Rhena de Faria. 60 min. Rec. da produção: livre. Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. e dom., 12h. A partir de sáb. (13). R$ 6/R$ 20. Até 6/3.

Viagem ao Centro da Terra. O espetáculo da Cia. Solas de Vento é inspirado na obra de Júlio Verne. A aventura do professor Otto tem direção de Eric Nowinski e dramaturgia assinada por Bobby Baq. 60 min. Rec. da produção: livre. Sesc Pompeia. Teatro (774 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. e dom., 12h. R$ 5/R$ 17. Até dom. (14).

Volta ao Mundo em 80 Dias. O espetáculo é mais uma adaptação da Cia. Solas de Vento para a obra de Júlio Verne. Na peça, dois atores dão vida aos personagens e criam, ali mesmo no palco, objetos cênicos como barcos, trens e até um elefante. Dir. Carla Candiotto. 70 min. Rec. da produção: 5 anos. Teatro Alfa (204 lug.). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. Sáb. e dom., 17h30. A partir de sáb. (13). R$ 30. Até 6/3.

Passeios

Aniversário da Biblioteca de São Paulo. A Biblioteca de São Paulo comemora seis anos com atividades culturais neste sábado (13). Na programação, durante o dia, haverá intervenções com palhaços. Às 16h, os grupos Furunfunfum e Circo&Cia apresentam o espetáculo ‘Circo do Seu Lé. Biblioteca de São Paulo. Pq. da Juventude. Av. Cruzeiro do Sul, 2.630, metrô Carandiru, 2089-0800. Sáb. (13), 9h/19h. Grátis.

Bloco Primavera, Te Amo. O bloco da famosa festa faz seu cortejo de pós-carnaval pelas ruas de Pinheiros. A banda concentra seu repertório em clássicos dos anos 1980 e 1990. R. Padre Carvalho com Av. Brig. Faria Lima, Pinheiros. Sáb. (13), 12h. Grátis. Inf.: bit.ly/prmvt

Bloco do Síndico. O bloco leva esse nome por conta das músicas que toca. O repertório é baseado, principalmente, nas canções de Tim Maia. Pça. Edgard Hermelindo Leite, V. Olímpia. Dom. (14), 15h. Inf.: bit.ly/sindtim

Bloco Se Joga! Voltado para o público LGBT, o bloco desfila pelas ruas da Vila Madalena. O desfile terá participação do Bloco Toco-Xona, do Rio. R. Simão Alvares, altura do nº 780, V. Madalena. Dom. (14), 12h. Grátis. Inf.: bit.ly/blocsjoga

Bloco Vou de Táxi. Em Pinheiros, o bloco homenageia nomes dos anos 1990, como Xuxa e Angélica. A música fica por conta de bandas, como The Eikes e Super Cubo Mágico, além de DJs. Av. Brig. Faria Lima, altura do nº 64, Pinheiros. Dom. (14), 10h. Grátis. Inf.: bit.ly/carntaxi

Cordão do Jamelão. Criado há dez anos, o bloco tem banda de percussão e sopros, e toca marchinhas tradicionais. Eles desfilam pela Bela Vista no sábado (13). R. Rui Barbosa com Av. Brig. Luís Antônio, Bela Vista. Sáb. (13), 14h. Inf.: bit.ly/jmlonn

Fundação Ema Gordon Klabin. Após passar por reformas, a fundação reabre para o público, com visitas guiadas de hora em hora. Além de conhecer o elegante casarão da década de 1950, é possível ter acesso a seu amplo acervo, com obras de nomes como Tarsila do Amaral, Marc Chagall e Portinari. R. Portugal, 43, Jd. Europa, 3897-3232. 14h/18h (sáb., 13h/16h; fecha dom.). R$ 10 (6ª, grátis). É necessário agendar a visita (exceto às sextas-feiras).

Semana de Atividades do CãoCurso 2016. Organizado pelo Pátio Higienópolis, a programação, até 4ª (17), reúne atividades para cães e tutores, como dicas de adestramento e espaço para recreação. No sábado (13), às 17h, 50 animais participam do ‘CãoCurso de Fantasias’. Shopping Pátio Higienópolis. Av. Higienópolis, 618, 3823-2300. 12h/20h. Grátis. Até 4ª (17).

Jorge Mautner: Kaos Total. Em um encontro com sessão de autógrafos e leitura de textos, o evento lança o livro ‘Kaos Total’. Organizada por João Paulo Reys e Maria Borba, a obra reúne letras e escritos do artista que completou 75 anos. MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. 4ª (17), 19h. Grátis.