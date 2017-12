Confira o roteiro de Crianças e Passeios

A seguir, as principais atrações de Crianças e Passeios entre os dias 5/2 e 11/2:

Ação

Ski Mountain Park. Localizado em São Roque, a 54 km da capital, é um parque de esqui e de snowboard artificial. Há também teleférico, tobogã, arvorismo, trilha radical, patinação no gelo e paintball. Durante o carnaval, uma banda se apresenta no espaço, tocando marchinhas de época. Estr. da Serrinha, km 3, Cambará, São Roque (SP), 4712-3299. 10h/18h. Sáb. (6) a 3ª (9), 10h/17h. Acesso ao parque: R$ 20 (por veículo). Passaporte: R$ 59,50/R$ 79,80.

Foto: divulgação

+ Neste domingo (7), o Circo Vox visita seu repertório em três espetáculos: ‘Se Chover não Molha’ (foto), às 11h; ‘Caravana’, às 16h; e ‘Nostalgia’, às 19h. Rec. da produção: livre. Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antonio, 4003-1212. Dom. (7), 11h, 16h e 19h. R$ 50/R$ 100 (por espetáculo). Sessões com audiodescrição e tradução em Libras.

Carnaval infantil

Banda Estralo – Estórias de Contar o Carnaval. No clima da folia, a banda traz seu novo show em homenagem a Carmem Miranda. São duas apresentações na praça do Sesc Santo Amaro. 90 min. Rec. da produção: livre. Sesc Santo Amaro. R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. Dom. (7) e 3ª (9), 17h. Grátis.

Bloco das Emílias e Viscondes. O tradicional bloco faz seu cortejo hoje (5). Como o próprio nome diz, a folia aqui é em homenagem à turma do Sítio do Picapau Amarelo. Rec. da produção: livre. Biblioteca Monteiro Lobato. Pça. do Rotary. R. General Jardim, 485, V. Buarque. Hoje (5), 14h. Grátis.

Carnaval do Afterschool. O espaço organiza um matinê nesta 3ª (9), com shows e brincadeiras. Para completar a festa, uma mesa com frutas, bolos e sucos. Rec. da produção: livre. Afterschool. R. Gregório Paes de Almeida, 622, Alto de Pinheiros, 3021-4083. 3ª (9), 15h/18h. R$ 60 (inclui lanche; até 1 ano, grátis).

Carnaval do Palavra Cantada. Desde 2008, a dupla Paulo Tatit, Sandra Peres e sua banda organizam um show especial de carnaval. Neste ano, a apresentação em São Paulo será neste sábado (6), reunindo o repertório do disco ‘Carnaval Palavra Cantada’. 90 min. Rec. da produção: livre. Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. Sáb. (6), 15h. R$ 100/R$ 160.

Carnaval no MAM. No Museu de Arte Moderna, o carnaval será de oficinas infantis. No sábado (6), é dia de ‘Oficina de Barangandão Arco-íris’. Já no domingo (7) e na 3ª (9), Jorge Fofão ensina sobre o frevo. Rec. da produção: livre. MAM. Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 3, 5085-1313. Sáb. (6), dom. (7) e 3ª (9), 15h. Grátis.

Espaço de Leitura. A tarde de domingo (7) será carnavalesca no Parque da Água Branca. A programação traz o animado show da POIN – Pequena Orquestra Interativa, às 15h. Mais cedo, há oficina de máscaras. Rec. da produção: livre. Pq. da Água Branca. R. Ministro Godói, 180, Perdizes, 2588-5918. Dom. (7), 9h/18h. Grátis.

Mamusca. No espaço, são três dias de bailinho. No domingo (7), a atração é a Trupe Pé de Histórias. A Banda Paralela se apresenta na 2ª (8). E, na 3ª (9), o Grupo Triii encerra o carnaval. R. Joaquim Antunes, 778, Pinheiros, 2362-9303. Dom. (7), 2ª (8) e 3ª (9), 10h/12h. R$ 70 (até 12 meses, grátis).

Circo

Coletivo Sampalhaças. Formado por dez palhaças, o grupo leva seu cortejo para o Sesc Pinheiros. Com direção de Fernando Escrich, convida o público a cantar e dançar canções populares e composições do grupo. 50 min. Rec. da produção: livre. Sesc Pinheiros. R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 2ª (8) e 3ª (9), 12h. Grátis.

Dança

Mirabolante. Com direção de João das Neves, os bailarinos Diane Ichimaru e Marcelo Rodrigues apresentam espetáculo que retrata o período carnavalesco. Tudo isso embalado por frevo, marcha e jogos de palavras. 50 min. Cia. Confraria da Dança. Rec. da produção: livre. Sesc Campo Limpo. R. Nossa Senhora do Bom Conselho, 120, 5510-2700. Sáb. (6), 17h. Grátis.

Parque de diversão

KidZania. A brincadeira ‘de gente grande’ começa logo na bilheteria: cada criança recebe um mapa da cidade e KidZos (dinheiro local). Ali, os pequenos têm autonomia para escolher o roteiro, gastar ou ganhar. É possível dar um pulinho na barbearia. Ou atuar como cirurgião e embolsar KidZos. No carnaval, o parque recebe atividades temáticas e um bloquinho. Shopping Eldorado. Av. Rebouças, 3.970, Pi- nheiros, 3995-4500. Acesso para cadeirantes. 12h/18h30. R$ 50 (adulto)/R$ 99,90 (criança).

Teatro

Carnaval dos Animais. Adaptado da obra de Camille Saint-Saëns, o espetáculo mistura técnicas de luz negra e do teatro de bonecos. No palco, bonecos de tartarugas, baleias e cangurus ganham vida e dançam em um carnaval. A direção musical é do maestro Jamil Maluf. 45 min. Rec. da produção: livre. Sesc Santo Amaro. Teatro (271 lug.). R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. Dom., 16h. R$ 5/R$ 17. Até 28/2.

Chapeuzinho Vermelho. Na montagem dirigida por Eduardo Leão, dois atores se revezam entre os personagens do conto dos Irmãos Grimm. A trilha sonora é assinada por André Abuhamra. 40 min. Rec. da produção: 3 anos. Teatro Folha (305 lug.). Shopping Pátio Higienópolis. Av. Higienópolis, 618, 3823-2323. Estreia sáb. (6). Sáb. e dom., 16h. Sessões extras: 2ª (8) e 3ª (9), 16h. R$ 25. Até 26/6.

A Chapeuzinho Vermelho e o Lobo. Na adaptação, o Lobo Mau não tem nada de mau. Contrariado com o Caçador, que tem sujado e desmatado o bosque, ele, a Chapeuzinho e a Vovó decidem ensinar uma lição ao sujão. Dir. Sebastião Apolonio. 50 minutos. Rec. da produção: a partir de 2 anos. Teatro Bibi Ferreira (300 lug.). Av. Brig. Luís Antônio, 931, Bela Vista, 3105-3129. Dom., 17h30. Sessão extra: 2ª (8), 15h. R$ 50. Até 25/4.

Festival Kids de Férias. O festival apresenta o trabalho do grupo Por um Triz, especializado em teatro de animação. São montados cinco espetáculos do repertório. No sábado (6) e no domingo (7), o grupo apresenta ‘Patinho Feio – O Vôo De Andersen’. 50 min. Rec. da produção: livre. Teatro MuBE Nova Cultural (190 lug.). Av. Europa, 218, Jd. Europa, 5044-5558. Sáb., 15h; dom., 11h. R$ 40. Até 6/3.

Grupo Sobrevento – Comemoração de 30 anos. Há 30 anos, o Grupo Sobrevento utiliza técnicas do teatro de animação para contar histórias e encantar crianças e adultos. Agora, comemora seu aniversário com uma mostra de seu repertório infantil. Neste sábado (6), é a vez da peça para bebês ‘Bailarina’. Sesc Consolação. Teatro Anchieta (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. Sáb., 11h. R$ 5/R$ 17. Até 13/2.

João e Maria. Em um palco giratório e um cenário feito de retalhos de tecidos, o conto dos dois irmãos que se perdem em uma floresta aborda outras questões, como a preservação da natureza. Dir. Alexandra Golik e Carla Candiotto. 50 min. Rec. da produção: 4 anos. Sesc Bom Retiro. Al. Nothmann, 185, 3332-3600. Dom., 12h. Sessão extra: 3ª (9), 12h. R$ 5/R$ 17. Até 14/2.

Menino Lua. O premiado musical faz uma homenagem a Luiz Gonzaga. No enredo, Lua é um menino atrapalhado que sonha se tornar um sanfoneiro famoso. Quando seu pássaro Asa Branca morre, ele parte numa missão para acabar com a seca no sertão. Teatro do Bardo. Texto e dir. Fernanda Maia. 80 min. Rec. da produção: livre. Sesc Itaquera. Praça de Eventos. Av. Fernando do Espírito Santo Alves de Mattos, 1.000, 2523-9200. Dom. (7), 13h. Grátis.

A Pequena Sereia. Baseado na obra de Hans Christian Andersen, o espetáculo conta a história de Ariel, sereia curiosa por saber como é o mundo dos humanos. Com seu melhor amigo, Linguado, ela vai para a superfície ignorando os avisos de seu pai. Dir. Alexandre Biondi. 50 minutos. Rec. da produção: 2 anos. Teatro Bibi Ferreira (300 lug.). Av. Brig. Luís Antônio, 931, 3105-3129. Sáb., 17h30. Sessão extra: 3ª (9), 15h. R$ 50. Até 26/3.

Peter Pan e Sininho na Terra do Nunca. Na Terra do Nunca, um menino que não quer crescer conhece uma fada. Com ela, ele encara os desafios do Capitão Gancho. Dir. Sebastião Apollônio. 50 min. Rec. da produção: 2 anos. Teatro Bibi Ferreira (300 lug.). Av. Brig. Luís Antônio, 931, 3105-3129. Sáb., 15h. Sessão extra: 2ª (8), 17h30. R$ 50. Até 26/3.

O Trem Fantasma. Com técnicas de animação de bonecos, o espetáculo da Cia. Polichinelo se passa no cenário de um trem antigo. No enredo, um parque procurar novos monstros para trabalhar em sua recente aquisição, um trem fantasma. Dir. Marcio Pontes. 45 min. Rec. da produção: 5 anos. Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Dom., 11h. Sessão extra: 3ª (9), 11h. R$ 6/R$ 20. Até 28/2.

Os Três Porquinhos – O Musical. Contrariando mamãe Porpeta, os três porquinhos decidem morar sozinhos e, como esperado, encaram o temido lobo. Dir. Luiggi Francesco. 50 min. Rec. da produção: 2 anos. Teatro Bibi Ferreira (300 lug.). Av. Brig. Luís Antônio, 931, 3105-3129. Sáb., 16h15. Sessão extra: 3ª (9), 17h30. R$ 50. Até 26/3.

Os Três Porquinhos – O Retorno do Lobo Mau. O espetáculo conta a história depois do famoso conto. Na montagem, o Lobo Mau não se dá por vencido e tenta, agora, invadir a casa dos três porquinhos. Dir. Leandro Mariz. Rec. da produção: livre. Espaço Promon (300 lug.). Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1.830, Itaim Bibi, 3071-4236. Sáb. e dom., 16h. R$ 50. Até 28/2.

Uma Aventura na Neve e o Aniversário de Anna. O espetáculo é uma versão teatral da animação da Disney ‘Frozen’. No palco, a história da princesa Elsa e seus poderes congelantes. Dir. Sebastião Apolonio. 50 min. Rec. da produção: 2 anos. Teatro Bibi Ferreira (300 lug.). Av. Brig. Luís Antônio, 931, 3105-3129. Dom., 16h15. Sessões extras: 2ª (8) e 3ª (9), 16h15. R$ 50. Até 24/4.

Uma Jornada de João e Maria. O clássico conto dos irmãos Grimm é levado ao sertão do nordeste brasileiro. O espetáculo é da Cia. Nóis na Mala. Dir. Bruno Cordeiro e João Alves. 60 min. Rec da produção: livre. Sesc Pinheiros. Auditório (98 lug.). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Dom., 15h e 17h. R$ 5/R$ 17 (crianças até 12 anos, grátis). Até 28/2.

Viralatas – O Musical. O espetáculo da diretora Alexandra Golik conta a história de amizade entre um grupo de cães vira-latas e a cadela de raça Fifi. O musical faz apresentação única nesta 3ª (9), às 16h, com uma festa de carnaval antes. 60 min. Rec. da produção: livre. Teatro Viradalata (270 lug.). R. Apinajés, 1.387, Perdizes, 3868-2535. 3ª (9), 16h. R$ 40.

Passeios

Carnaval Boliviano. Organizado pela Associação Cultural Folclórica Bolívia Brasil e a Feira Kantuta, o evento traz as tradicionais festividades de Oruro. A festa reúne rituais, ritmos e danças típicas da região, como as morenadas, caporales, tinkus e chacareiras. Memorial da América Latina. Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664, Barra Funda, 3823-4600. Dom. (7), 11h/19h. Grátis.

Carnaval Geek. Na loja ToyShow, uma festa reúne fãs da cultura geek. A programação inclui concurso de fantasia, com premiação, e a presença de humoristas do programa ‘Hermes e Renato’. ToyShow. R. Pamplona, 1.135, Jd. Paulista, 2361-1971. Sáb. (6), 14h/20h. Grátis.

Pico do Jaraguá. Com 1.135 metros de altitude, o pico é considerado o ponto mais alto – e a melhor vista – de São Paulo. A estrada de acesso é asfaltada, mas há trilhas que levam ao topo, a partir do Parque Estadual do Jaraguá. R. Antônio Cardoso Nogueira, 539 (altura do Km 18 da Rod. Anhanguera), Jaraguá, 3941-2162. 8h/17h. Grátis.

Piknik Faria Lima. O food park ocupa uma área de 2 mil m2, próximo à Avenida Brigadeiro Faria Lima. Durante o carnaval, o espaço terá festa para crianças, com brincadeiras, marchinhas e oficina de máscaras. R. Henrique Monteiro, 125, Pinheiros. 11h/16h (5ª, 6ª e sáb., 11h/22h; dom. e fer., 11h/20h). Grátis.

Planetário Aristóteles Orsini. Após quase três anos em reforma, o Planetário do Ibirapuera foi reaberto. Neste primeiro momento, funciona com quatro sessões diárias, cada uma delas com 40 minutos de duração. Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 10. 3ª a dom. e fer., 10h, 12h, 15h e 17h. Grátis (retirar ingresso 30 min antes).

Seresta de Carnaval. A ‘Seresta de Sexta’, dos Trovadores Urbanos, faz uma edição especial de carnaval hoje (5), às 20h. Na apresentação, os trovadores trazem um repertório de marchinhas, visitando nomes como Chiquinha Gonzaga e Silvio Caldas. Casa dos Trovadores. R. Aimberê, 651, Perdizes, 2595-0100. Hoje (5), 20h. Grátis.