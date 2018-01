Confira o roteiro de Crianças e Passeios

A seguir, as principais atrações de Crianças e Passeios entre os dias 22/1 e 28/1:

Ação

Circo da Cidade. Montado na Casa Bossa, um circuito de duas horas convida as crianças a conhecer o mundo do circo, com trapézios, camas elásticas e malabares. A programação também possui pocket shows circenses. Rec. da produção: 4 anos. Casa Bossa. Shopping Cidade Jardim. Av. Magalhães de Castro, 12.000, 3º piso, Morumbi, 3492-2530. 11h/ 19h30. R$ 70 (sáb., dom. e fer., R$ 90). Até 2ª (25).

+ Em meio ao sucesso dos jogos de fuga, o Escape 60, primeiro espaço da cidade dedicado ao gênero, inaugura nova unidade. O local traz desafios em duas salas: ‘PS: Tenha medo!’ (foto), sobre um assassinato em uma oficina, e ‘R.I.P. – Rest in Peace’, ambientado em um cemitério. Al. dos Jurupis, 1.479, Moema, 5042-0064. 10h/22h. R$ 69/R$ 79 (por pessoa).

Cinema

Buster on Tour no Brasil. Até 1º/2, o festival de cinema infantil dinamarquês exibe uma seleção de 40 filmes. Entre curtas e longas, a programação engloba produções de 16 países, incluindo brasileiras. Há também sessões voltadas para os bem pequenos, a partir de 3 anos. CCBB. R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. Diversos horários. R$ 2. Até 1º/2. Programação: oesta.do/buster2015

Circo

Flap! O espetáculo é encenado pela Cia. La Termostática, da Argentina. Ao som de cumbia, o grupo apresenta números de malabarismos, equilíbrio e de palhaços. 60 min. Rec. da produção: livre. Sesc Vila Mariana. Praça de Eventos (250 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Dom. (24), 16h30. Grátis.

Irmãos Sabatino. O grupo apresenta dois espetáculos neste fim de semana. Em ‘O Maior Artista da Terra’, encenado no sábado (23), eles desafiam as leis da gravidade se equilibrando em uma barra fixa. Homenagem aos aviadores pioneiros dos anos 1930, ‘vaiqueeuVoo’ usa a linguagem circense e é a atração do domingo (24) e da segunda (25). Rec. da produção: livre. Sesc Itaquera. Praça de Eventos. Av. Fernando do Espírito Santo Alves de Mattos, 1.000, 2523-9200. Sáb. (23), 16h; dom. (24), 14h; 2ª (25), 15h. Grátis.

Zarak Show. No espetáculo do Circo Dux, dois irmãos siameses recebem a missão de realizar uma turnê mundial. Com os atores Lucas Moreira e Fabrício Dorneles, traz números de mágica, faquirismo e malabares. 60 min. Rec. da produção: livre. Sesc Campo Limpo. R. Nossa Senhora do Bom Conselho, 120, 5510-2700. Sáb. (23), dom. (24) e 2ª (25), 17h. Grátis.

Dança

100 + Nem Menos. Da Cia. Noz de Teatro, o espetáculo mistura a dança com o teatro de bonecos para reinventar brincadeiras folclóricas e temas do cancioneiro popular. Dir. Anie Welter. 40 min. Rec. da produção: livre. Sesc Belenzinho. Sala de Espetáculos 2 (120 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. (23) e dom. (24), 17h. Grátis (retirar ingressos 1h antes).

Música

Atchim & Espirro – 30 Anos. Para comemorar os 30 anos de carreira, a dupla de palhaços, interpretada pelos atores Eduardo Reis e Carlos Alberto de Oliveira recupera seu repertório. O show traz canções como ‘Circo da Alegria’ e ‘Dança do Elefantinho’. Rec. da produção: livre. Teatro Santo Agostinho. R. Apeninos, 118, Liberdade, 3209-4858. Dom., 16h. R$ 40. Até dom. (24).

JazzBB com Quinzinho. No show, voltado tanto para pais quanto para filhos, o músico Quinzinho Oliveira interpreta canções de compositores brasileiros, como Pixinguinha e Valdir Azevedo. Há um bufê para brunch. Rec. da produção: livre. Jazz B. R. Gal. Jardim, 43, República, 3257-4290. Sáb. (23), 12h30. R$ 20 (crianças até 10 anos, grátis; de 11 a 16 anos, R$ 10). Bufê: R$ 39.

POIN – Pequena Orquestra Interativa. Novo projeto da Cia. Cabelo de Maria, o grupo é formado por sete músicos e mistura ritmos como klesmer, cigano e valsa. Eles lançam seu primeiro disco. Rec. da produção: livre. Sesc Pinheiros. Praça. R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Sáb. e dom., 16h. Show extra: 2ª (25), 16h. Grátis. Até 2ª (25).

Oficinas

Aula de Cozinha Kids. Do restaurante EAT, a oficina é ministrada pela chef Mariana Pelozio. A aula incentiva o hábito de comer vegetais, com um cardápio criativo. Rec. da produção: livre. EAT Scuola. Av. Dr. Cardoso de Melo, 1.191, V. Olímpia, 5643-5353. Sáb. (23), 10h/14h. R$ 150.

Teatro

Acampatório. Da Cia. Truks, o espetáculo encerra uma trilogia que começou com ‘Sonhatório’ e ‘Construtório’. Usando técnicas do teatro de bonecos, as aventuras de três amigos que decidem acampar em terras ameaçadoras. Dir. Henrique Sitchin. 55 min. Rec. da produção: livre. Sesc Itaquera. Praça de Eventos (800 lug.). Av. Fernando do Espírito Santo Alves de Mattos, 1.000, 2523-9200. Hoje (22), 13h; sáb. (23), 10h30. Grátis.

As Aventuras de João e Maria. A adaptação é assinada e dirigida por Pitty Webo. Em forma de musical, o conto dos dois irmãos é acompanhado por músicas de Chico Buarque e Vinicius de Moraes. 60 min. Rec. da produção: livre. Teatro J Safra (627 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 3611-3042. Sáb. e dom., 16h. R$ 10/R$ 40. Até 28/2.

Os Aventureiros no Reino Congelado. O espetáculo reúne personagens das animações ‘Frozen: Uma Aventura Congelante’ e ‘Hora da Aventura’. No enredo, o garoto Finin parte em uma aventura para ajudar a princesa Ana a procurar sua irmã Elsa. 60 min. Rec. da produção: livre. Teatro Shopping Frei Caneca (600 lug.). R. Frei Caneca, 569, 7º andar, Consolação, 3472-2229. Sáb. e dom., 15h. R$ 60. Até 27/3.

Carnaval dos Animais. Adaptado da obra de Camille Saint-Saëns, o espetáculo mistura técnicas de luz negra e do teatro de bonecos. No palco, bonecos de tartarugas, baleias, cangurus e dinossauros ganham vida e dançam em um carnaval. Cia. Imago. Dir. musical maestro Jamil Maluf. 45 min. Rec. da produção: livre. Sesc Santo Amaro. Teatro (271 lug.). R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. Dom., 14h. Sessão extra: 2ª (25), 14h; 7/2, 16h. A partir de dom. (24). R$ 5/R$ 17. Até 28/2.

Cinderela, Lá, Lá, Lá. A premiada montagem da Cia. Le Plat du Jour traz o conto de fadas para a atualidade. Na adaptação, a gata borralheira, por exemplo, sonha em ser estilista. Texto e dir. Alexandra Golik e Carla Candiotto. 60 min. Rec. da produção: livre. CCBB (132 lug.). R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. Sáb., 11h. Sessão extra: 2ª (25), 11h. R$ 10. Até 2ª (25).

Festival Kids de Férias. O festival apresenta o trabalho do grupo Por um Triz, especializado em teatro de animação. São montados cinco espetáculos do repertório da companhia. O primeiro deles é ‘Pinóquio Etc e Tal’, que fica em cartaz até 31/1. 50 min. Rec. da produção: livre. Teatro MuBE Nova Cultural (190 lug.). Av. Europa, 218, Jd. Europa, 5044-5558. Sáb., 15h; dom., 11h. A partir de sáb. (23). R$ 40. Até 6/3.

Grupo Sobrevento – Comemoração de 30 anos. Há 30 anos, o Grupo Sobrevento utiliza técnicas do teatro de animação para contar histórias para crianças e adultos. Agora, traz uma mostra de seu repertório infantil, em seis espetáculos. Neste sábado (23), é a vez de ‘Mozart Moments’. Sesc Consolação. Teatro Anchieta (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. Sáb., 11h. R$ 5/R$ 17. Até 13/2.

João e Maria. Da Cia. Le Plat du Jour, a adaptação faz temporada no Sesc Belenzinho. Na montagem, o conto dos dois irmãos que se perdem em uma floresta também aborda outras questões, como a preservação da natureza. Dir. Alexandra Golik e Carla Candiotto. 50 min. Rec. da produção: 4 anos. Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. e dom., 12h. Sessão extra: 2ª (25), 12h. R$ 6/R$ 20. Até 2ª (25).

Tanto Mar. Criado pela artista Cris Miguel e o pianista Danilo Tomic, o espetáculo mistura música e teatro de bonecos para comemorar o centenário de Dorival Caymmi. Nele, a história de três pescadores apresenta canções do compositor. 60 min. Rec. da produção: livre. Sesc Itaquera. Praça de Eventos (800 lug.). Av. Fernando do Espírito Santo Alves de Mattos, 1.000, 2523-9200. 2ª (25), 13h. Grátis.

O Trem Fantasma. Com técnicas de animação de bonecos, o espetáculo da Cia. Polichinelo se passa em um cenário de um trem antigo. No enredo, um parque procura novos monstros para trabalhar em sua recente aquisição, o trem fantasma. Dir. Marcio Pontes. 45 min. Rec. da produção: 5 anos. Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Dom., 11h. Sessão extra: 2ª (25), 11h. R$ 6/R$ 20. Até 28/2.

Os Três Porquinhos – O Retorno do Lobo Mau. O espetáculo conta a história depois do famoso conto. Na montagem, o Lobo Mau não se dá por vencido e tenta, agora, invadir a casa dos três porquinhos. Dir. Leandro Mariz. Rec. da produção: livre. Espaço Promon (300 lug.). Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1.830, Itaim Bibi, 3071-4236. Sáb. e dom., 16h. R$ 50. Até 28/2.

Uma Aventura na Neve e o Aniversário de Anna. O espetáculo é uma versão teatral da animação da Disney ‘Frozen’. No palco, a história da princesa Elsa e seus poderes congelantes. Dir. Sebastião Apolonio. 50 min. Rec. da produção: 2 anos. Teatro Bibi Ferreira (300 lug.). Av. Brig. Luiz Antônio, 931, 3105-3129. Dom., 16h15. Sessão extra: 2ª (25), 16h15. R$ 50. Até 24/4.

Uma Jornada de João e Maria. O clássico conto dos irmãos Grimm é levado ao sertão do nordeste brasileiro. O espetáculo é da Cia. Nóis na Mala. Dir. Bruno Cordeiro e João Alves. 60 min. Rec da produção: livre. Sesc Pinheiros. Auditório (98 lug.). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Dom., 15h e 17h. Sessão extra: 2ª (25), 15h e 17h. R$ 5/R$ 17 (crianças até 12 anos, grátis). Até 28/2.

Viagem ao Centro da Terra. O espetáculo da Cia. Solas de Vento é inspirado na obra de Júlio Verne. A aventura do professor Otto tem direção de Eric Nowinski e dramaturgia assinada por Bobby Baq. 60 min. Rec. da produção: livre. Sesc Pompeia. Teatro (774 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. e dom., 12h. Sessão extra: 2ª (25), 12h. R$ 5/R$ 17. Até 14/2.

Especial

BuZum! no Mirante 9 de Julho. O palco itinerante do BuZum! ocupa o Mirante em dois dias. A programação traz o espetáculo ‘Máquinas’, com cinco sessões diárias. Também haverá a ‘Oficina de Teatro de Papel’ para crianças de 6 a 11 anos. Mirante 9 de Julho. R. Carlos Comenale, s/nº, metrô Trianon-Masp. Sáb. (23) e 2ª (25), 11h/17h (oficinas, 11h/15h). Grátis.

Passeios

2º Clássicos Brasil. O encontro reúne colecionadores e apreciadores de veículos antigos. Entre as atrações deste fim de semana, o primeiro de Fórmula 1 produzido no Brasil. Também há um espaço com mercado de pulgas. Clube Hípico de Santo Amaro. R. Visconde de Taunay, 508, 3569-6036. Sáb. (23), dom. (24) e 2ª (25), 10h/18h. R$ 25.

Gastroart. O evento une gastronomia e atrações culturais. Com uma feira gastronômica, a programação terá live painting com grafiteiros, intervenções artísticas, DJs e oficina para crianças. R. Capistrano de Abreu, 71, S. Cecília. Dom. (24), 10h/17h. Grátis.

Meditação da Lua Cheia. Organizado pela Fundação Arte de Viver, o encontro é realizado em noites de lua cheia em diversas cidades do País. Neste sábado (23), às 20h, a meditação será na Praça da Paz do Parque Ibirapuera (R. Pedro Álvares Cabral, s/nº), na Praça Vinícius de Moraes (Morumbi), na Praça do Pôr do Sol e no Ceret do Tatuapé (R. Canuto Abreu, s/nº). Diversos locais. Sáb. (23), 20h. Grátis. Inf.: ww.fb.com/artedeviverbr

Vila Butantan. Recém-inaugurado, o local é um espaço com food trucks e atrações culturais. Hoje (22), às 19h30, será exibido ao ar livre o documentário ‘Vilanova Artigas: O Arquiteto e a Luz’. No domingo (24), às 11h30, há aula de ioga. R. Agostinho Cantu, 47, Butantã. 11h/20h (5ª, 6ª e sáb., 11h/22h). Grátis.