Confira o roteiro de Crianças e Passeios

A seguir, as principais atrações de Crianças e Passeios:

Ação

Circo da Cidade. Montado na Casa Bossa, um circuito de atividades em duas horas convida as crianças a conhecer o mundo do circo, com trapézios, camas elásticas e malabares. A programação de férias do espaço também possui pocket shows circenses. Rec. da produção: 4 anos. Casa Bossa. Shopping Cidade Jardim. Av. Magalhães de Castro, 12.000, 3º piso, Morumbi, 3492-2530. 11h/19h30. A partir de sáb. (16). R$ 70 (sáb., dom. e fer., R$ 90). Até 25/1.

Bichos

Estação Natureza. Em plena Avenida Washington Luís, a fazendinha é diferente de tudo na região. No pequeno e organizado terreno há patos, galinhas, tartarugas, coelhos, um minhocário e até uma vaca.

Rec. do Divirta-se: 1 ano e meio. Av. Washington Luís, 4.221, Brooklin, 5034-2728. 10h/17h (fecha 2ª). R$ 42 (crianças até 2 anos, grátis). Não aceita cartão.

Cinema

Cena da animação ‘A Princesa Mononoke’. Foto: Divulgação

Cine Criança: Hayao Miyazaki. No mês de janeiro, até 31/1, o Sesc Belenzinho visita a obra do cineasta japonês, com quatro animações. Neste domingo (17), às 17h, será exibido ‘A Princesa Mononoke’, de 1998. 138 min. Rec. da produção: livre. Sesc Belenzinho. Espaço de Tecnologias e Artes (60 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Dom. (17), 17h. Grátis.

Música

Beatles para Crianças. No projeto do músico Fabio Freire, canções clássicas do quarteto de Liverpool são interpretadas para o público infantil. Em meio às músicas, pequenas histórias são encenadas. 60 min. Rec. da produção: livre. Teatro UMC (300 lug.). Av. Imperatriz Leopoldina, 550, V. Leopoldina, 3476-6403. Dom., 16h. R$ 60 (crianças até 2 anos, grátis).

Bichos de Cá. No show, o Grupo Nhambuzim apresenta diferentes animais da fauna brasileira. Para cada bicho, um ritmo da região onde ele vive: o peixe-boi tem o carimbó e o jabuti é embalado pelo maracatu. 60 min. Rec. da produção: livre. Sesc Vila Mariana. Auditório (128 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Dom., 15h30. R$ 5/R$ 17 (crianças até 12 anos, grátis). Até 31/1.

POIN – Pequena Orquestra Interativa. Novo projeto da Cia. Cabelo de Maria, o grupo é formado por sete músicos e mistura ritmos como klesmer, cigano e valsa. Eles lançam seu primeiro disco em curta temporada no Sesc Pinheiros. Rec. da produção: livre. Sesc Pinheiros. Praça. R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Sáb., dom. e fer., 16h. Grátis. Até 25/1.

Oficinas

Escola Sorvete. O espaço prepara uma oficina infantil para a programação de férias. Em uma aula de quatro horas, as crianças aprendem a preparar picolés e sorvetes de massa para, em seguida, degustá-los. São oferecidas apenas dez vagas. Rua Apinajés, 1.720, Perdizes, 3862-1698. 5ª (21), 13h. R$ 250 (inclui material).

Fazer Livros Ilustrados. A oficina reúne pais e filhos que gostam de inventar histórias e levá-las ao papel. Com as artistas Laura Gorski e Mariana Galender, a atividade convida o público a criar livros com textos e imagens. A Casa Tombada. R. Min. Godói, 109, Perdizes, 3675-6661. Dom. (17), 11h/13h. R$ 30 (adulto acompanhante, R$ 15). Inscrições: contato@acasatombada.com

Música-experiência. Na oficina, músicos apresentam os primeiros contatos musicais às crianças. Nesta edição, o convidado é Cadós Sanchez, que construirá um grande instrumento para experimentação coletiva. 90 min. Rec. da produção: livre. Sesc Pinheiros. Sala de Múltiplo Uso. R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Dom. e fer., 13h. Grátis. Até 31/1.

Parque

Cidade das Abelhas. Entre as atrações, há um circuito de obstáculos específico para as crianças pequenas e os tobogãs ‘abelhudos’ (recém-reformados). O local tem ainda museu de apicultura, observatório de colmeias e uma lojinha que vende derivados de mel com preços convidativos. Estr. da Ressaca, Km 7, Embu das Artes, 4703-6460. 8h30/17h (fecha 2ª). R$ 25.

Teatro

Acampatório. Da Cia. Truks, o espetáculo encerra uma trilogia que começou com ‘Sonhatório’ e ‘Construtório’. Usando técnicas do teatro de bonecos, as aventuras de três amigos que decidem acampar em terras ameaçadoras. Dir. Henrique Sitchin. 55 min. Rec. da produção: livre. Sesc Itaquera. Praça de Eventos (800 lug.). Av. Fernando do Espírito Santo Alves de Mattos, 1.000, 2523-9200. 4ª (20) e 5ª (21), 13h. Também há sessões nos dias 22 e 23/1. Grátis.

As Aventuras de João e Maria. A adaptação do clássico infantil é assinada e dirigida pela atriz Pitty Webo. Em forma de musical, o conto dos dois irmãos é acompanhado por músicas de Chico Buarque e Vinicius de Moraes. 60 min. Rec. da produção: livre. Teatro J Safra (627 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 3611-3042. Sáb. e dom., 16h. Estreia sáb. (16). R$ 10/R$ 40. Até 28/2.

Cinderela, Lá, Lá, Lá. A montagem da Cia. Le Plat du Jour traz o conto para a atualidade. Na adaptação a gata borralheira, por exemplo, sonha ser estilista. Texto e dir. Alexandra Golik e Carla Candiotto. 60 min. Rec. da produção: livre. CCBB (132 lug.). R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. Sáb., 11h. R$ 10. Até 23/1.

Espetáculo ‘A Cortina da Babá’, do Grupo Sobrevento. Foto: Divulgação

Grupo Sobrevento – Comemoração de 30 anos. Há 30 anos, o Grupo Sobrevento utiliza técnicas do teatro de animação para contar histórias e encantar crianças e adultos. Agora, comemora seu aniversário com uma mostra de seu repertório infantil, com sessões aos sábados. Neste sábado (16), é a vez de ‘A Cortina da Babá’. Sesc Consolação. Teatro Anchieta (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. Sáb., 11h. R$ 5/R$ 17. Até 13/2.

João e Maria. Da Cia. Le Plat du Jour, a adaptação faz temporada no Sesc Belenzinho. Na montagem, o conto dos dois irmãos que se perdem em uma floresta também aborda outras questões, como a preservação da natureza – em um cenário feito de retalhos de tecidos. Dir. Alexandra Golik e Carla Candiotto. 50 min. Rec. da produção: 4 anos. Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb., dom. e fer., 12h. R$ 6/R$ 20. Até 25/1.

Mário e as Marias. No espetáculo, a Cia. Lúdicos de Teatro Popular conta a vida e a obra do escritor Mário de Andrade. No enredo, o pequeno Mário ganha de seus pais um par de óculos especiais. Com eles, o menino consegue ver o Brasil de uma forma diferente de todos. Dir. Gira de Oliveira. Rec. da produção: livre. Ocupação Sesc Parque Dom Pedro II. Pça. São Vito, s/nº, 3111-7000. Dom. (17), 17h. Grátis.

O Menino que Não Sabia Chorar. Inspirado na história da artista Luiza Pannunzio e de seu filho Bento, que nasceu com uma fissura labiopalatina, o espetáculo conta as aventuras de um garoto e de sua irmã. Os dois partem em uma jornada em busca do choro do menino e encontram divertidos personagens para ajudá-los. Texto Paula Autran. Dir. Fabio Brandi Torres. 50 min. Rec. da produção: livre. Teatro Viradalata (270 lug.). R. Apinajés, 1.387, Perdizes, 3868-2535. Sáb. e dom., 16h. R$ 30. Até 31/1.

O Novo Rei de Beleléu. O novo espetáculo da Cia. Ouro Velho resgata algumas manifestações culturais brasileiras, como o Boi-Bumbá e a Festa do Divino. Após a morte do Velho Rei, as coisas não estão boas no Reino de Beleléu. Para salvar a população, precisam encontrar um Novo Rei. Dir. Paulo Marcos. 60 min. Rec. da produção: livre. Teatro Sérgio Cardoso. Sala Paschoal Carlos Magno (144 lug.). R. Rui Barbosa 153, Bela Vista, 3288-0136. Sáb. e dom., 16h. Estreia sáb. (16). R$ 20. Até 21/2.

A Pequena Sereia. Baseado na obra de Hans Christian Andersen, o espetáculo conta a história de Ariel, uma sereia curiosa por saber como é o mundo dos humanos. Com seu melhor amigo, Linguado, ela vai para a superfície ignorando os avisos de seu pai. Dir. Alexandre Biondi. 50 min. Rec. da produção: 2 anos. Teatro Bibi Ferreira (300 lug.). Av. Brig. Luiz Antônio, 931, 3105-3129. Sáb., 17h30. A partir de sáb. (16). R$ 50. Até 26/3.

Peter Pan e Sininho na Terra do Nunca. Na Terra do Nunca, um menino que não quer crescer conhece uma fada e encara os desafios do Capitão Gancho. Dir. Sebastião Apollônio. 50 min. Rec. da produção: 2 anos. Teatro Bibi Ferreira (300 lug.). Av. Brig. Luiz Antônio, 931, 3105-3129. Sáb., 15h. A partir de sáb. (16). R$ 50. Até 26/3.

Tarde de Palhaçadas. Três palhaços e uma maestrina prestam homenagem aos maiores representantes brasileiros da categoria. Texto e dir. Jairo Mattos. 60 min. Rec. da produção: 3 anos. Teatro Ruth Escobar (70 lug.). R. dos Ingleses, 209, Bela Vista, 3289-2358. Sáb., 16h. A partir de sáb. (16). R$ 40 (R$ 15, antecipado até 1h antes). Até 26/3.

O Trem Fantasma. Com técnicas de animação de bonecos, o espetáculo da Cia. Polichinelo se passa em um trem antigo. No enredo, um parque procurar novos monstros para trabalhar em sua mais recente aquisição, um trem fantasma. Dir. Marcio Pontes. 45 min. Rec. da produção: 5 anos. Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Dom., 11h. R$ 6/R$ 20. Até 28/2.

Os Três Porquinhos – O Musical. Contrariando mamãe Porpeta, os três porquinhos decidem morar sozinhos e, como esperado, encaram um temido lobo. Dir. Luiggi Francesco. 50 min. Rec. da produção: 2 anos. Teatro Bibi Ferreira (300 lug.). Av. Brig. Luiz Antônio, 931, 3105-3129. Sáb., 16h15. A partir de sáb. (16). R$ 50. Até 26/3.

Uma Jornada de João e Maria. O clássico conto dos irmãos Grimm é levado ao sertão do nordeste brasileiro neste espetáculo da Cia. Nóis na Mala. Dir. Bruno Cordeiro e João Alves. 60 min.

Rec. da produção: livre. Sesc Pinheiros. Auditório (98 lug.). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Dom. e fer., 15h e 17h. R$ 5/R$ 17 (crianças até 12 anos, grátis). Até 28/2.

Passeios

Casa Mestre Ananias no Sesc Vila Mariana. A Casa Mestre Ananias organiza um dia de atividades neste sábado (16). A programação traz, por exemplo, uma oficina de paçoca no pilão, às 14h, e uma roda de samba com o grupo Garoa do Recôncavo e o Mestre Ananias, às 16h30. Sesc Vila Mariana. Praça de Eventos (250 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Sáb. (16), a partir das 14h. Grátis.

Cultura Pop Japonesa. Em um ciclo de encontros, especialistas discutem a difusão cultural do Japão entre os brasileiros. Hoje (15), Kystal Cortez, da UFF, fala sobre a música pop japonesa. Na segunda (18), a abordagem é o universo de animes e mangás. Já no dia 22/1, o tema é a maneira como governo japonês exporta sua cultura. Centro de Pesquisa e Formação (CPF Sesc). R. Dr. Plínio Barreto, 285, 4º andar, Bela Vista, 3254-5600. Hoje (15), 2ª (18) e 22/1, 19h30. R$ 15/R$ 50. Inscrições: sescsp.org.br/CPF

Grito do Carnaval de Rua de São Paulo. Para inaugurar a programação da Carnaval de rua de 2016, a Associação das Bandas Carnavalescas de São Paulo faz uma festa. Músicos de doze blocos tocarão em frente à Associação Comercial Distrital Centro. R. Galvão Bueno, 83, Liberdade. 3ª (19), 18h. Grátis.

Meu Querido Vlado. No CPF Sesc, o jornalista Paulo Markun fala sobre o livro ‘Meu Querido Vlado’. Na obra, o escritor apresenta a luta de Vladimir Herzog na Ditadura Militar. Centro de Pesquisa e Formação (CPF Sesc). R. Dr. Plínio Barreto, 285, 4º andar, Bela Vista, 3254-5600. 3ª (19), 19h. Grátis. Inscrições: sescsp.org.br/CPF

Pateo do Collegio. No espaço destinado ao Museu Anchieta, é possível visitar a mostra permanente de arte sacra e observar quadros como ‘Poema à Virgem’, de Benedito Calixto. Pátio do Colégio, 2, Centro, 3105-6899. 9h/17h (fecha 2ª e fer.). R$ 6.