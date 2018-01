Confira o roteiro de Crianças e Passeios

A seguir, as principais atrações de Crianças e Passeios entre os dias 8/1 e 14/1:

+ O festival dinamarquês de cinema infantil Buster on Tour no Brasil apresenta uma seleção de 30 filmes, entre curtas e longas. São produções europeias, como a britânica ‘Amaldiçoado’ (foto), e também brasileiras. CCBB. R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. 4ª (13) a 1º/2, diversos horários. R$ 2. Programação: oesta.do/buster2015

Foto: Divulgação

Ação

Escape 60. No espaço, os visitantes devem quebrar a cabeça em uma série de mistérios. Em grupos de no mínimo quatro pessoas, os jogadores são trancados em salas temáticas. A novidade no espaço é uma sala inspirada na série de jogos ‘Assassin’s Creed’. Menores de 12 anos devem estar acompanhados de um responsável. R. Baluarte, 18, V. Olímpia, 3842-9066. 10h/22h. R$ 69/R$ 79 (por pessoa).

Speedland. Para adultos e crianças, o complexo tem uma das maiores pistas de kart amador da cidade, com 1,2 quilômetro. Também possui um centro de lazer, com atrações como simuladores e uma pista de skate. Para os menores, o espaço Senninha conta com jogos eletrônicos e um autorama. R. Ulisses Cruz, 275, Tatuapé, 2159-3888. 17h/23h (sáb., 12h/23h; dom., 10h/22h). Kart: R$ 100/R$ 120.

Bichos

Bichomania. Instalada em um terreno de 120 mil m2, é a fazendinha que exibe mais espécies de animais. Há araras, saguis, patos e outros bichos. Por volta do meio-dia, o cheiro de churrasco paira pelo ar e atrai o público para o almoço no espaço. Rec. do Divirta-se: 1 ano e meio. Estr. dos Pires, 1.933 (acesso pela Rod. Raposo Tavares, Km 39), Cotia, 4242-1116. 10h/17h (fecha de 2ª a 4ª). R$ 34 (almoço, R$ 16/R$ 36).

Cia. dos Bichos. Vivem ali porcos, galinhas e outros animais. Na Vila Caipira, são realizadas as ordenhas e a oficina de panificação. Rec.do Divirta-se: 1 ano e meio. Estr. de Capuava, 2.990 (saída Km 25,5 da Rod. Raposo Tavares), Cotia, 4703-3548. Sáb. e dom.. 10h/17h. R$ 45 (almoço, R$ 50/R$ 95).

Brincadeira

Caça ao Tesouro. A atividade integra a programação de férias da Caixa Cultural. Na brincadeira, as crianças precisam encontrar um tesouro escondido dentro do centro cultural. Quem encontrá-lo receberá um prêmio. 90 min. Rec. da produção: 7 anos. As atividades de férias precisam de inscrição prévia pelo e-mail supervisao.sp@gentearteira.com. Caixa Cultural. Pça. da Sé, 111, 3321-4400. 3ª (12) a 14/1, 9h30; 15/1, 14h. Grátis.

Jogos e Brincadeiras Moçambicanas. Dentro da programação do projeto Sankofa sobre a cultura africana, a atividade é conduzida pela cantora Lenna Bahule. Nela, cantos, histórias e jogos apresentam a cultura de sua terra natal, Moçambique. 90 min. Rec. da produção: livre. Sesc Vila Mariana. Praça de Eventos (250 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Sáb. (9), 14h. Grátis.

Cinema

Cine Criança: Hayao Miyazaki. No mês de janeiro, o Sesc Belenzinho visita a obra do cineasta japonês, com quatro animações. Neste domingo (10), às 17h, será exibido ‘Nausicaä do Vale do Vento’, de 1984. 116 min. Rec. da produção: livre. Sesc Belenzinho. Espaço de Tecnologias e Artes (60 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Dom. (10), 17h. Grátis.

Circo

Experimento Circo. O Circo Armarillo faz espetáculo em que mescla as linguagens de teatro, música, dança e circo. Entre as técnicas circenses apresentadas estão: arame, malabarismo e acrobacias. 60 min. Rec. da produção: livre. Sesc Itaquera. Praça de Eventos. Av. Fernando Espírito Santo Alves de Mattos, 1.000, 2523-9200. Dom. (10), 14h. Grátis.

Contação de histórias

Baú do Sertão. A contação de história é comandada pelo grupo Encanta em Conto. A atividade explora o universo do sertão e a obra de autores como Guimarães Rosa, Ariano Suassuna e Graciliano Ramos. 50 min. Rec. da produção: livre. Sesc Santana. Sala de Múltiplo Uso I. Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. Sáb., 16h. Grátis. Até 30/1.

Bebelê. A atividade, que é acompanhada dos pais, tem o objetivo de conectar bebês e crianças à leitura. Depois da atividade, kits podem ser emprestados aos pais para contar suas próprias histórias em casa. 75 min. Rec. da produção: de 6 meses a 3 anos. Biblioteca Parque Villa-Lobos. Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2.001, Alto de Pinheiros, 3024-2500. Sáb. (9) e dom. (10), 10h30. Grátis.

Museu Catavento Cultural e Educacional. Mix de museu e passeio científico, ele tem 250 atrações. Entre elas, o novo borboletário que exibe de perto diferentes espécies e o ciclo de vida dos insetos. A partir de 3ª (12), a programação de férias recebe o projeto Verão Nick, do canal Nickelodeon, em um grande espaço com jogos e brincadeiras. Rec. da produção: 4 anos. Pq. Dom Pedro II, s/nº, Centro, 3315-0051. 9h/17h (fecha 2ª). R$ 6 (sáb., grátis).

Música

Atchim & Espirro – 30 Anos. Para comemorar os 30 anos de carreira, a dupla de palhaços, interpretada pelos atores Eduardo Reis e Carlos Alberto de Oliveira, visita seu repertório. O show traz canções como ‘Circo da Alegria’ e ‘Dança do Elefantinho’. Rec. da produção: livre. Teatro Santo Agostinho. R. Apeninos, 118, Liberdade, 3209-4858. Dom., 16h. A partir de dom. (10). R$ 40. Até 24/1.

Foto: Jefferson Coppola/Divulgação

+ Novo projeto da Cia. Cabelo de Maria, a POIN – Pequena Orquestra Interativa é formada por sete músicos e mistura ritmos como klesmer, cigano e valsa. Eles lançam seu primeiro disco neste sábado (9), em curta temporada no Sesc Pinheiros. Sesc Pinheiros. Praça. R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Sáb. e dom., 16h. Show extra: 25/1, 16h. Grátis. Até 25/1.

Banda Strombólica. O grupo, que mistura música, circo e teatro, apresenta dois de seus espetáculos neste fim de semana. No sábado (9) e no domingo (10), eles trazem ‘A Arca de Noé’, de 2015. Somente no domingo, a banda apresenta também ‘Bichos do Mundo’, montagem em parceria com a Cia. Pia Fraus. Rec. da produção: livre. Sesc Santana. Teatro (330 lug.). Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. ‘A Arca…’: sáb. (9), 18h; dom. (10), 14h. ‘Bichos…’: dom. (10), 18h. R$ 5/R$ 17.

Beatles para Crianças. No projeto do músico Fabio Freire, canções clássicas do quarteto de Liverpool são interpretadas para o público infantil. Em meio às músicas, pequenas histórias são contadas. 60 min. Rec. da produção: livre. Teatro UMC (300 lug.). Av. Imperatriz Leopoldina, 550, V. Leopoldina, 3476-6403. Dom., 16h. A partir de dom. (10). R$ 60 (crianças até 2 anos, grátis).

Bichos de Cá. No show, o Grupo Nhambuzim apresenta diferentes animais da fauna brasileira. Para cada bicho, um ritmo da região onde ele vive: o peixe-boi tem o carimbó e o jabuti é embalado pelo maracatu. 60 min. Rec. da produção: livre. Sesc Vila Mariana. Auditório (128 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Dom. e fer., 15h30. A partir de dom. (10). R$ 5/R$ 17 (crianças até 12 anos, grátis). Até 31/1.

Oficinas

Livraria NoveSete. A livraria, que tem foco na literatura infantojuvenil, preparou uma programação de férias com oficinas. Na 3ª (12), é dia de aprender a criar pompons com Lúcia Moreira. Já na 5ª (14), a educadora Márcia Brito ensina a fazer bonecos de urubus malucos. Cada oficina tem 25 vagas. Rec. da produção: 4 anos. Livraria NoveSete. R. França Pinto, 97, V. Mariana, 5573-7889. 3ª (12) e 5ª (14), 15h30. R$ 25.

Música-experiência. Na oficina, músicos ensinam conhecimentos musicais às crianças. Nesta edição, o convidado é Cadós Sanchez. Ele construirá um grande instrumento interativo que funcionará como uma experimentação coletiva. 90 min. Rec. da produção: livre. Sesc Pinheiros. Sala de Múltiplo Uso. R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Dom. e fer., 13h. Grátis. Até 31/1.

Parques de diversão

KidZania. A brincadeira ‘de gente grande’ começa logo na bilheteria: cada criança recebe um mapa da cidade temática e 50 KidZos (dinheiro local). Ali, os pequenos têm autonomia para escolher o roteiro, gastar ou ganhar. É possível dar um pulinho na barbearia ou atuar como cirurgião. Para a imersão, não é permitida a entrada de pais nos ‘estabelecimentos’ – mas eles veem tudo através dos vidros. Rec. da produção: de 4 a 14 anos. Shopping Eldorado. Av. Rebouças, 3.970, 2º subsolo. Pinheiros, 3995-4500. Acesso para cadeirantes. 9h/14h e 15h/20h (sáb. e dom., 10h/16h). R$ 50 (adulto)/R$ 120 (criança).

SP Diversões. O lugar tem mais de cem tipos de jogos eletrônicos, além de boliche, kart e snooker bar. Para os bem pequenos, há piscina de bolinhas com circuito de obstáculos. Tem também o kart duplo que leva o motorista e um acompanhante em uma só aventura. Rec. da produção: 3 anos. R. Santa Rosa Jr., 189, Butantã, 3723-7070. 12h/0h (6ª e sáb., 12h/4h). Os preços variam por brinquedo. Kart: R$ 40/R$ 99. Boliche: R$ 62,90/R$ 99,90.

Teatro

Canção dos Direitos da Criança. O álbum do cantor e compositor Toquinho se transformou em musical. Concebido por Carla Candiotto, o espetáculo retrata o período da Revolução Industrial mesclado à linguagem dos clowns. 60 min. Rec. da produção: livre. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug.). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Hoje (8), 19h; sáb. (9) e dom. (10), 18h. R$ 9/R$ 30 (crianças até 12 anos, grátis).

A Chapeuzinho Vermelho e o Lobo. Na adaptação, o Lobo Mau não tem nada de mau. Contrariado com o Caçador, que tem sujado e desmatado o bosque, ele, a Chapeuzinho e a Vovó decidem ensinar uma lição ao sujão. Texto Ronaldo Ciambroni. Dir. Sebastião Apolonio. 50 min. Rec. da produção: 2 anos. Teatro Bibi Ferreira (300 lug.). Av. Brig. Luís Antônio, 931, Bela Vista, 3105-3129. Dom., 17h30. Sessão extra: sáb. (9), 17h30. A partir de sáb. (9). R$ 50. Até 25/4.

Cinderela, Lá, Lá, Lá. A premiada montagem da Cia. Le Plat du Jour traz o conto de fadas para a atualidade. Na adaptação, por exemplo, a gata borralheira sonha ser estilista e sua cruel madrasta é uma madame. Texto e dir. Alexandra Golik e Carla Candiotto. 60 min. Rec. da produção: livre. CCBB (132 lug.). R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. Sáb., 11h. R$ 10. Até 23/1.

Detetives da Natureza. Os personagens Pato e Berê voltam em mais duas aventuras na série de espetáculos da Cia. De Teatro Laço de Abraço. Em uma delas, eles precisam desvendar o desaparecimento da água de uma piscina. No outro, Pato descobre que comer muitos doces pode fazer mal. Dir. Rai Teichimamo. Rec. da produção: de 2 a 10 anos. Teatro Livraria da Vila do Shopping JK Iguatemi (125 lug.). Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2.041, V. Nova Conceição, 5180-4790. Sáb. e dom., 15h. Estreia sáb. (9). R$ 30. Até 28/2.

João e Maria. Da Cia. Le Plat du Jour, a adaptação faz temporada no Sesc Belenzinho. Na montagem, o conto dos dois irmãos que se perdem em uma floresta também aborda outras questões, como a preservação da natureza. Dir. Alexandra Golik e Carla Candiotto. 50 min. Rec. da produção: 4 anos. Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb., dom. e fer., 12h. A partir de sáb. (9). R$ 6/R$ 20. Até 25/1.

O Menino que Não Sabia Chorar. Inspirado na história da artista Luiza Pannunzio e de seu filho Bento, que nasceu com uma fissura labiopalatina, o espetáculo conta as aventuras de um garoto e sua irmã. Os dois partem para uma jornada em busca do choro do menino e encontram divertidos personagens para ajudá-los. Texto Paula Autran. Dir. Fabio Brandi Torres. 50 min. Rec. da produção: livre. Teatro Viradalata (270 lug.). R. Apinajés, 1.387, Perdizes, 3868-2535. Sáb. e dom., 16h. A partir de sáb. (9). R$ 30. Até 31/1.

Sonho de uma Noite de Verão. Da Cia. Novelo, a adaptação da comédia de Shakespeare traz os encontros e desencontros de casais apaixonados em um bosque com seres fantásticos. A montagem é ao ar livre, com instrumentos como sanfona, violão e percussão. 60 min. Rec. da produção: livre. Sesc Itaquera. Figueira. Av. Fernando do Espírito Santo Alves de Mattos, 1.000, 2523-9200. Hoje (8) e sáb. (9), 11h30. Grátis.

Uma Aventura na Neve e o Aniversário de Anna. O espetáculo é uma versão teatral da animação da Disney ‘Frozen’. No palco, a história da princesa Elsa e seus poderes congelantes. Dir. Sebastião Apolonio. 50 min. Rec. da produção: 2 anos. Teatro Bibi Ferreira (300 lug.). Av. Brig. Luiz Antônio, 931, 3105-3129. Dom., 16h15. Sessão extra: sáb. (9), 16h15. A partir de sáb. (9). R$ 50. Até 24/4.

Viagem ao Centro da Terra. O espetáculo da Cia. Solas de Vento é inspirado na obra de Júlio Verne. A aventura do professor Otto tem direção de Eric Nowinski e dramaturgia assinada por Bobby Baq. 60 min. Rec. da produção: livre. Sesc Pompeia. Teatro (774 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. e dom., 12h. A partir de sáb. (9). R$ 5/R$ 17. Até 14/2.

Passeios

Allianz Parque Tour. O passeio de cerca de uma hora visita o reformado estádio do Palmeiras. O visitante conhece locais como os arcos do Palestra Itália, a área de imprensa, arquibancadas, camarotes, vestiários e campo. Allianz Parque. Av. Francisco Matarazzo, 1.705, Barra Funda. 4ª, 5ª e 6ª, 10h, 11h30, 13h, 14h30 e 16h; sáb. e dom., 10h/17h. R$ 40.

Casa Mário de Andrade. A antiga moradia de Mário de Andrade reabriu em 2015. Além de receber eventos culturais, o espaço também inaugurou uma mostra permanente sobre a vida do escritor, com curadoria de Carlos Augusto Calil. Casa Mário de Andrade. R. Lopes Chaves, 546, Barra Funda, 3666-5803. 13h/22h (sáb., 9h/13h; fecha dom.). Grátis.

Diálogo no Escuro. Na exposição imersiva, os visitantes são guiados por deficientes visuais. Sentidos como o tato e a audição são estimulados por meio de sons da natureza e cheiro de plantas. Unibes Cultural. R. Oscar Freire, 2.500, 3065-4333. 10h/19h (fecha dom.). R$ 24/R$ 30 (3ª, grátis). Até 20/2.

Feira de Artes e Antiguidades em Paranapiacaba. Cerca de 40 expositores participam desta edição da feira, na Vila de Paranapiacaba, em Santo André. Ela ocupa três espaços da cidade: o antigo Mercado, o Clube União Lyra-Serrano e a antiga Padaria. Antigo Mercado. R. Rodrigues Alves, s/nº, 4433-0752. Clube União Lyra Serrano. Av. Antonio Olyntho, s/nº. Antiga Padaria. R. Schnoor, 207. Dom. (10), 10h/17h. Grátis.

Figuras da Dança: José Possi. A série de documentários ‘Figuras da Dança’ convida o diretor José Possi para uma entrevista com Inês Bogéa. A gravação poderá ser acompanhada pelo público nesta 3ª (12), às 20h. Episódios gravados anteriormente serão exibidos entre 4ª (13) e 15/1, em sessões comentadas. Itaú Cultural (247 lug.). Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. Gravação: 3ª (12), 20h. Episódios: 4ª (13) a 15/1, 20h. Grátis (retirar ingressos 30 min. Antes).

A Tradição do Presépio em seus Diferentes Contextos. A mostra percorre a tradição dos presépios em diferentes países da América Latina e da Europa. As 40 obras pertencem ao acervo do Museu de Arte Sacra. Palácio dos Bandeirantes. Av. Morumbi, 4.500, portão 2, Morumbi, 2193-8282. 10h/17h (fecha 2ª). Grátis. Até dom. (10).