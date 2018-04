Confira o roteiro de Crianças e Passeios

Ação

Ski Mountain Park. Localizado em São Roque, a 54 km da capital, é um parque de esqui e de snowboard artificial. Há também teleférico, tobogã, arvorismo, trilha radical, patinação no gelo e paintball. Estr. da Serrinha, km 3, Cambará, São Roque/SP, 4712-3299. 10h/18h (fecha 2ª). Fecha 6ª (1º). Acesso ao parque: R$ 20 (veículo). Passaporte: R$ 59,50/R$ 79,80.

Bichos

Estação Natureza. Em plena Avenida Washington Luís, a fazendinha é diferente de tudo na região. No pequeno e organizado terreno há patos, galinhas, tartarugas, coelhos, um minhocário e até vaca. Rec. do Divirta-se: a partir de 1 ano e meio. Av. Washington Luís, 4.221, Brooklin, 5034-2728. Sáb. e dom., 10h/17h (fecha 2ª). Fecha 6ª (1º). R$ 42 (almoço, R$ 18/R$ 28).

Cinema

Sesc Vila Mariana. São exibidas duas animações brasileiras. No sábado (2), ‘O Menino e o Mundo’, de Alê Abreu. No domingo (3), é a vez de ‘O Segredo de Eleonor’, de Dominique Monfery. Rec. da produção: livre. Auditório (128 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Sáb. (2) e dom. (3), 15h30. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Contação de histórias

Baú do Sertão. Comandada pelo grupo Encanta em Conto, explora o universo do sertão e a obra de autores como Guimarães Rosa e Graciliano Ramos. 50 min. Rec. da produção: livre. Sesc Santana. Sala de Múltiplo Uso I. Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. Sáb., 16h. A partir de sáb. (2). Grátis. Até 30/1.

Livro Conta Odilon Moraes: A Princesa Medrosa. O projeto homenageia Odilon Moraes. A atividade será baseada na obra ‘A Princesa Medrosa’, com a Cia. Circo de Trapo. Rec. da produção: livre. Sesc Itaquera. Av. Fernando do Espírito Santo Alves de Mattos, 1.000, 2523-9200. Sáb. (2), 12h. Grátis.

Parque

Aquário de São Paulo. Maior oceanário da América do Sul, mostra a vida em diferentes ecossistemas. Os tubarões e pinguins estão entre os preferidos das crianças. Rec. da produção: 2 anos. R. Huet Bacelar, 407, Ipiranga, 2273- 5500. 9h/17h. Fecha 6ª (1º). R$ 40.

Teatro

Pé de Vento. A Cia. da Tribo apresenta este espetáculo dentro de uma instalação multissensorial. A peça se inspira em poemas de Manoel de Barros com música, dança e brincadeiras. 50 min. Rec. da produção: 2 anos. Sesc Santana. Deck da Entrada (40 lug.). Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. Sáb. e dom., 15h e 17h. Grátis. Até dom. (3).

Passeios

Pateo do Collegio. No espaço destinado ao Museu Anchieta, é possível visitar a mostra permanente de arte sacra e observar quadros como ‘Poema à Virgem’, de Benedito Calixto. Pátio do Colégio, 2, Centro, 3105-6899. 9h/17h (fecha 2ª). Fecha de 6ª (1º) a 2ª (4). R$ 6.

Reflexões à Luz de Celso Furtado. Para discutir a obra do economista, o encontro tem a participação do jornalista César Bolaño. Ele lançou recentemente o livro ‘O Conceito de Cultura em Celso Furtado’. Centro de Pesquisa e Formação (CPF Sesc). R. Dr. Plínio Barreto, 285, 4º andar, Bela Vista, 3254-5600. 5ª (7), 19h/21h. Grátis. Inscrições: www.sescsp.org.br/cpf

A Tradição do Presépio em seus Diferentes Contextos. A mostra percorre a tradição dos presépios em diferentes países. As cerca de 40 obras pertencem ao Museu de Arte Sacra. Palácio dos Bandeirantes. Av. Morumbi, 4.500, portão 2, Morumbi, 2193-8282. 10h/17h (fecha 2ª). Fecha 6ª (1º). Grátis. Até 10/1.