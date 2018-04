Confira o roteiro de Crianças e Passeios

A seguir, as principais atrações de Crianças e Passeios entre os dias 25/12 e 31/12:

Ação

Crazy Bubble. A atração convida as crianças a entrarem em bolhas gigantes. Com elas, é possível brincar sobre uma piscina sem se molhar. Rec. da produção: a partir de 3 anos. Shopping Ibirapuera. Av. Ibirapuera, 3.103, Moema, 5095-2300. 10h/22h (dom. e fer., 14h/20h). R$ 15 (7 min.). Até 2/1/2016.

Contação de história do Grupo Caldeirão. Foto: divulgação

Cinema

Sesc Vila Mariana. A unidade exibe duas animações neste fim de semana. No sábado (26) será a produção franco-belga ‘Zarafa’, de Rémi Bezançon e Jean-Christophe Lie. Já no domingo (27), é a vez do francês ‘O Menino da Floresta’, de Jean-Christophe Dessaint. Rec. da produção: livre. Auditório (128 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Sáb. (26) e dom. (27), 15h30. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Circo

Concerto em Ri Maior. Em forma de musical, o espetáculo traz os palhaços Wilson e Sarrafo. Com jogos de improvisação, eles tocam diferentes instrumentos para apresentar canções populares russas. Dir. Felipe Ternes de Oliveira. 65 min. Rec. da produção: livre. Sesc Santana. Deck do Jardim (60 lug.). Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. Dom., 18h. Grátis. Até 3/1/2016.

Contação de histórias

Contos da Boca Pra Fora. Além de contar histórias, o Grupo Caldeirão prepara atividades com o público. No sábado (26), antes da apresentação, ele é convidado a participar de uma oficina de teatro de sombra. Já no domingo (27), a oficina será de dança indiana. 60 min. Rec. da produção: livre. Sesc Vila Mariana. Praça de Eventos (250 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Sáb. e dom., 13h30. A partir de sáb. (26). Grátis. Até 3/1/2016.

Natal

Natal da Chácara da Turma da Mônica. O restaurante funciona hoje (25) com um almoço de Natal. Além do bufê assinado por Luiz Carlos Bianchi, o espaço também terá músicas natalinas e a presença dos personagens de Mauricio de Sousa. Chácara Turma da Mônica. R. Ferreira de Araújo, 601, Pinheiros, 3034-6251. Hoje (25), 11h30/ 18h. Bufê: R$ 197 (de 0 a 3 anos, grátis; de 4 a 10 anos, R$ 89).

A Tradição do Presépio em seus Diferentes Contextos. A mostra percorre a tradição dos presépios em diferentes países da América Latina e da Europa. As cerca de 40 obras pertencem ao acervo do Museu de Arte Sacra. Palácio dos Bandeirantes. Av. Morumbi, 4.500, portão 2, Morumbi, 2193-8282. 10h/17h (fecha 2ª). Fecha hoje (25) e 5ª (31). Grátis. Até 10/1/2016.

Vila de Natal. Montado no Memorial da América Latina, o espaço tem árvore, a casa do Papai Noel e brinquedos de parques de diversão. No Salão de Atos, a programação traz apresentações natalinas. Memorial da América Latina. Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664, metrô Palmeiras-Barra Funda, 3823-4600. Hoje (25), 14h/20h; sáb. (26) e dom. (27), 11h/22h. Grátis (brinquedos, R$ 10).

Parques

Cidade das Abelhas. Entre as atrações, o parque possui um circuito de obstáculos específico para as crianças pequenas e tobogãs ‘abelhudos’ recém-reformados. O local tem ainda um museu de apicultura, observatório de colmeias e uma lojinha que vende derivados de mel com preços convidativos. Estr. da Ressaca, Km 7, Embu das Artes, 4703-6460. 8h30/17h (fecha 2ª). Fecha hoje (25) e 5ª (31). R$ 20.

Parques de diversões

Parque da Mônica. Inaugurado em 2015, o novo parque tem cerca de 20 atrações sobre a turma do cartunista Mauricio de Sousa. Entre elas, uma roda-gigante e a Cozinha da Magali. Rec. da produção: 2 anos. Shopping SP Market. Av. das Nações Unidas, 22.540, Jurubatura. 10h30/16h30 (sáb. e dom., 11h/ 19h; fecha 2ª). Fecha hoje (25) e 5ª (31). R$ 178 (2 pessoas).

Teatro infantil

Pé de Vento. A Cia. da Tribo apresenta o espetáculo dentro de uma instalação multissensorial. A peça se inspira em poemas de Manoel de Barros, com música, dança e brincadeiras. 50 min. Rec. da produção: 2 anos. Sesc Santana. Deck da Entrada (40 lug.). Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. Sáb. e dom., 15h e 17h. A partir de sáb. (27). Grátis. Até 3/1/2016.

Uma Aventura na Neve e o Aniversário de Anna. O espetáculo é uma versão teatral da animação da Disney ‘Frozen’. No palco, a história da princesa Elsa e seus poderes congelantes. Dir. Sebastião Apolonio. 50 min. Rec. da produção: 2 anos. Teatro Bibi Ferreira (300 lug.). Av. Brig. Luís Antônio, 931, 3105-3129. Sáb. (26) e dom. (27), 16h. R$ 50.

Passeios

Allianz Parque Tour. O passeio de cerca de uma hora visita o reformado estádio do Palmeiras. O visitante conhece os arcos do Palestra Itália, a área de imprensa, arquibancadas, vestiários e o campo. Av. Francisco Matarazzo, 1.705, Barra Funda. 4ª, 5ª e 6ª, 10h, 11h30, 13h, 14h30 e 16h; sáb. e dom., 10h/17h. Fecha hoje (25) e 5ª (31). R$ 40.

Casa Mário de Andrade. A antiga moradia de Mário de Andrade reabriu este ano. Além de receber eventos culturais, o espaço também possui uma mostra permanente sobre a vida do escritor, com curadoria de Carlos Augusto Calil. R. Lopes Chaves, 546, Barra Funda, 3666-5803. 14h/20h (sáb., 9h/13h; fecha dom.). Fecha hoje (25), 4ª (30) e 5ª (31). Grátis.

Pico do Jaraguá. Com 1.135 metros de altitude, o pico é considerado o ponto mais alto – e a melhor vista – de São Paulo. A estrada de acesso é asfaltada, mas há trilhas que levam ao topo. R. Antônio Cardoso Nogueira, 539 (altura do Km 18 da Rod. Anhanguera), Jaraguá, 3941-2162. 8h/17h. Grátis.