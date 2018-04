Confira o roteiro de Crianças e Passeios

A seguir, as principais atrações de Crianças e Passeios entre os dias 18/12 e 24/12:

Ação

Escape 60. No espaço, os visitantes ficam presos em salas temáticas e devem desvendar mistérios em menos de 60 minutos. A novidade é uma sala inspirada na série de jogos ‘Assassin’s Creed’. Menores de 12 anos devem estar acompanhados de responsável. R. Baluarte, 18, V. Olímpia, 3842-9066.

10h/22h. Fecha 5ª (24). R$ 69/R$ 79 (por pessoa).

Música

Beatles para Crianças. No projeto do músico Fabio Freire, canções clássicas do quarteto de Liverpool são interpretadas para o público infantil. No palco, também são contadas pequenas histórias. 60 min. Rec. da produção: livre. Teatro UMC (300 lug.). Av. Imperatriz Leopoldina, 550, V. Leopoldina, 3476-6403. Dom. (20), 11h, 15h e 17h. R$ 60 (crianças até 2 anos, grátis).

Natal

Aprendiz de Maestro – O Soldadinho de Chumbo. A série de concertos encerra a temporada 2015 com o natalino ‘O Soldadinho de Chumbo’. Sob a regência de João Maurício Galindo, o espetáculo é baseado na obra de Tchaikovski. 60 min. Rec. da produção: a partir de 3 anos. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Campos Elísios, 3367-9500. Sáb. (19), 11h. R$ 65/R$ 75.

Foto: divulgação

Natal de Paz e Luz. O concerto natalino é executado pela Orquestra Antunes Câmara, formada por jovens músicos. A regência será dividida entre os maestros Ênio Antunes, Pablo De Moraes, Rafael Amadeu Barbosa Luperi e Rodrigo Felicíssimo. 60 min. Rec. da produção: livre. Livraria NoveSete. R. França Pinto, 97, V. Mariana, 5573-7889. Sáb. (19), 16h. Grátis.

Orquestra do Theatro São Pedro. Parte da programação do projeto ‘Arte na Rua’, a orquestra apresenta seu concerto natalino no metrô Tatuapé. A regência é do maestro Luiz Fernando Malheiro. Estação Tatuapé do Metrô. Sáb. (19), 12h. Grátis.

Paróquia São Luiz Gonzaga. A igreja, na Avenida Paulista, recebeu decoração do projeto ‘Natal Iluminado’. Até 3ª (22), também há o auto natalino ‘O Menino e o Sonho’, com projeções na nave da paróquia. Av. Paulista, 2.378, metrô Consolação. Hoje (18), 20h e 21h; sáb. (19), 19h, 20h e 21h; dom. (20), 21h; 2ª (21) e 3ª (22), 20h e 21h. Grátis.

Top Center Shopping. Coincidindo com o fechamento da Avenida Paulista aos domingos, o shopping faz sua parada natalina. O trajeto começa no próprio shopping e segue até o Masp, com personagens do Natal e o Papai Noel. Av. Paulista, 854, metrô Trianon-Masp, 3141-1016. Dom. (20), 10h (concentração). Grátis.

Teatro

1, 2, 3, Quando Acaba Começa Tudo Outra Vez. Primeira montagem infantil do Núcleo Bartolomeu de Depoimentos, o espetáculo conta o drama da menina Joana. Após a morte de seu avô, ela entra em uma viagem pessoal para superar a perda. As sessões possuem tradução em libras. Texto e dir. Claudia Schapira. 60 min. Rec. da produção: livre. Sesc Pompeia (774 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. e dom., 11h. R$ 5/R$ 17 (crianças até 12 anos, grátis). Até dom. (20).

Foto: divulgação

Ciclistas Bonequeiros. A trupe cria minipalcos sobre bicicletas para encenar espetáculos usando técnicas do teatro lambe-lambe. Eles percorrem o Sesc Pompeia encenando uma adaptação da obra ‘Macunaíma’, de Mário de Andrade. Rec. da produção: livre. Sesc Pompeia. R. Clélia, 93, 3871-7700. 3ª (22) e 4ª (23), 14h/15h30. Grátis.

Cinderela, Lá, Lá, Lá. A montagem da Cia. Le Plat du Jour traz o conto de fadas para a atualidade. Na adaptação, a gata borralheira, por exemplo, sonha ser estilista. Texto e dir. Alexandra Golik e Carla Candiotto. 60 min. Rec. da produção: livre. CCBB (132 lug.). R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. Sáb., 11h. R$ 10. Até sáb. (19).

Filhos do Brasil – Pequenos Menestréis. De Oswaldo Montenegro, o espetáculo é encenado com jovens alunos da Oficina dos Menestréis. O musical passeia por ritmos e traços da cultura brasileira, como a literatura de cordel e o samba carioca. 70 min. Rec. da produção: livre. Teatro Dias Gomes (520 lug.). R. Domingos de Morais, 348, V. Mariana, 5575-7472. Dom., 16h30. R$ 25/R$ 60. Até dom. (20).

O Impostor Geral. Com direção de Juliano Barone, o espetáculo adapta a obra de Nikolai Gogol para crianças. Com muita música, a peça mostra uma taverna cheia de criaturas estranhas. 70 min. Rec. da produção: 6 anos. Viga Espaço Cênico (40 lug.). R. Capote Valente, 1.323, Pinheiros, 3801-1843. Sáb. e dom., 15h. R$ 40. Até dom. (20).

Lampião e Lancelote. O musical traz um encontro entre o cavaleiro medieval Lancelote e o cangaceiro Lampião. Os dois fazem uma disputa de repentistas, com trilha de Zeca Baleiro. Dir. Debora Dubois. 60 min. Rec. da produção: 12 anos. Teatro Sesi-SP. Av. Paulista, 1.313, metrô Trianon-Masp, 3528-2000. Sáb. e dom., 15h30. Grátis (reservas pelo site www.sesisp.org.br). Até dom. (20).

O Maestrino. No novo espetáculo da Cia. do Quintal, o público é convidado a entrar no mundo mágico dos sonhos de um palhaço, habitado por seres mascarados. 60 min. Rec. da produção: 4 anos. Teatro Alfa (204 lug.). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. Sáb. e dom., 16h. R$ 30. Até dom. (20).

Pé de Moleque. No palco, atrizes cozinham um pé de moleque no palco, enquanto contam histórias. Com improvisos, o espetáculo também convida a plateia a compartilhar suas próprias experiências. Grupo Nhemaria. 60 min. Rec. da produção: livre. Sesc Itaquera. Praça de Eventos (800 lug.). Av. Fernando do Espírito Santo Alves de Mattos, 1.000, 2523-9200. Dom. (20), 13h. Grátis.

Pinocchio. No clássico de Carlo Collodi, Pinocchio é um boneco de madeira que ganha vida. O garoto costuma contar várias mentiras que o colocam em perigosas aventuras. Dir. Pamela Duncan. 50 min. Rec. da produção: 4 anos. Teatro Folha. Shopping Higienópolis. Av. Higienópolis, 618, 3823-2323. Sáb. e dom., 16h. R$ 30. Até dom. (20).

A Primeira Palavra. Do Grupo Instante, a peça apresenta a vida de três meninas, em uma grande biblioteca. Cercado de livros, o trio vive em um mundo de histórias fantásticas. Dir. Dayane Porto. 50 min. Rec. da produção: 4 anos. Funarte. Sala Carlos Miranda (50 lug.). Al. Nothmann, 1.058, Campos Elíseos, 3662-5177. Sáb. e dom., 16h. R$ 10. Até dom. (20).

Viagem ao Centro da Terra. O espetáculo da Cia. Solas de Vento é inspirado na obra de Júlio Verne. A aventura do professor Otto tem direção de Eric Nowinski e dramaturgia assinada por Bobby Baq. 60 min. Rec. da produção: livre. Teatro Alfa. Sala B (204 lug.). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, 5693-4000. Sáb. e dom., 17h30. R$ 30. Até dom. (20).

Especial

Biblioteca Parque Villa-Lobos. Para comemorar seu primeiro ano, o espaço recebe atividades e espetáculos circenses. Entre as atrações, o grupo Parlapatões apresenta ‘Parlapatões: Clássicos do Circo’, às 16h. Rec. da produção: livre. Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2.001, Alto de Pinheiros, 3024-2500. Dom. (20), 10h/18h. Grátis.

Teatro ComVida. Encerrando a programação do projeto, no sábado (19), a Conforto & Cia. traz o espetáculo de palhaço ‘Desconforto’. Já no domingo (20), tem apresentação natalina do Coral Vozes de São Paulo. Teatro Sérgio Cardoso. R. Rui Barbosa, 153, Bixiga, 3882-8080. Sáb. (19) e dom. (20), 11h. Grátis.

Passeios

Casa de Pandora. Nesta edição, o evento multicultural ocupa a Casa Bartira, em Perdizes. Além de um bazar, a programação conta com exposição de artistas, feira de vinil, discotecagem e um estúdio de tatuagem. Casa Bartira. R. Bartira, 625/633, Perdizes. Sáb. (19), 14h/2h. Grátis. Inf.: bit.ly/CPandora

Corte do Carnaval 2016. A Corte do Carnaval 2016 será conhecida hoje (18). Em uma cerimônia, serão apresentados o Rei Momo e a Rainha dos desfiles oficiais do ano que vem. Grande Auditório do Palácio das Convenções do Anhembi (2.500 lug.). Av. Olavo Fontoura, 1.209, Santana, 2226-0400. 6ª (28), 20h. Grátis.

Espaço Boutique. Voltado para o mercado de luxo, o bazar reúne 40 expositores de moda e food trucks. Para embalar a primeira edição da feira, também haverá discotecagem. Espaço Jardim Europa. R. Pamplona, 1.754, Jd. Paulista, 5093-3156. Sáb. (19) e dom. (20), 11h/20h. Grátis.

Fêra Fera. A feira comemora um ano nesta 5ª edição, reunindo música, gastronomia e um bazar. Entre

as atrações musicais, há show da cantora Tiê e de André Whoong. Praça Abelardo Rocas. R. Varginha, s/nº, Sumaré. Dom. (20), 13h/20h. Grátis. Inf.: bit.ly/feraV

Poetry Slam Zap. O evento recebe as finais de dois torneios de poesia falada: o ‘Zap!’, campeonato paulista do Núcleo Bartolomeu de Depoimentos, e o ‘Slam BR’, etapa brasileira do concurso mundial. Antes das disputas, o público pode se aventurar e mostrar suas próprias performances poéticas. Sesc Pinheiros. R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Hoje (18) e sáb. (19), 19h/22h. Grátis.