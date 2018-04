Confira o roteiro de Crianças e Passeios

A seguir, as principais atrações de Crianças e Passeios entre os dias 11/12 e 17/12:

Contação de histórias

Contando e Encantando com a África. Quem conta as histórias é o ator João Acaiabe, o Tio Barnabé na adaptação de 2001 do ‘Sítio do Picapau Amarelo’. Na apresentação, ele passeia por contos e lendas de origem africana. 50 min. Rec. da produção: livre. Sesc Vila Mariana. R. Pelotas, 141, 5080-3000. Dom. (13), 16h30. Grátis.

Ator João Acaiabe conta histórias de origem africana no Sesc Vila Mariana. Foto: Divulgação

Livros

A Princesa e a Costureira. De Janaína Leslão, o livro traz a temática LGBT para crianças. No conto de fadas, a princesa está prometida para um príncipe. No entanto, ela se apaixona pela sua costureira. No lançamento, neste sábado (12), o Teatro da Conspiração faz uma leitura dramatizada. Sesc Pinheiros. Sala de Múltiplo Uso. R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Sáb. (12), 16h30. Grátis.

Música

Barbatuques. O grupo utiliza o próprio corpo para fazer música. No show ‘Tum Pá’, eles propõem brincadeiras para as crianças com clássicas canções infantis. A apresentação é às 16h, mas, antes, haverá oficinas e contação de histórias. Rec. da produção: livre. Praça Victor Civita. R. Sumidouro, 580, Pinheiros, 3031-3689. Sáb. (12), 14h/17h (show, 16h). Grátis.

Natal

14ª Noel na Vila. Na Vila Madalena, a feira reúne cerca de 160 artesãos e barracas com comida. Para as crianças, haverá a presença do Papai Noel e brincadeiras. R. Fradique Coutinho, entre a Wisard e a Aspicuelta. R. Wisard, entre a Mourato Coelho e a Fidalga. Dom. (13), 9h/19h30. Grátis.

Concertos Matinais da Osesp. A série faz uma apresentação dedicada ao Natal neste domingo (13). Com corais da própria orquestra, a regência é dos maestros Marcos Thadeu, Paulo Celso Moura e Teruo Yoshida. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Campos Elísios, 3223-3966. Dom. (13), 11h. Grátis.

Coro Lírico do Theatro Municipal. Neste ano, os concertos natalinos serão em três terminais de ônibus, sempre às 12h, até o dia 18/12. Na 3ª (15), eles se apresentam no Terminal Sacomã. Já na 4ª (16), será no Termina Mercado. Na 5ª (17), é a vez do Terminal Parque Dom Pedro II. Inf.: www.theatromunicipal.org.br. Terminal Sacomã. R. Dr. Audísio de Alencar, 201. 3ª (15), 12h. Também há apresentação no dia 18/12. Grátis.

Terminal Mercado. Av. do Estado, 3.350. 4ª (16), 12h. Grátis.

Terminal Parque Dom Pedro II. Pq. Dom Pedro II, s/nº. 5ª (17), 12h. Grátis.

Paróquia São Luiz Gonzaga. A igreja, na Avenida Paulista, recebe iluminação pelo projeto ‘Natal Iluminado’. Além da decoração, a partir de terça (15), haverá apresentação do auto natalino ‘O Menino e o Sonho’, com projeções na nave da paróquia. Av. Paulista, 2.378, metrô Consolação. 3ª (15), 21h30; 4ª (16), 20h e 21h; 5ª (17), 21h30. Grátis. Até 22/12.

Top Center Shopping. Coincidindo com o fechamento da Avenida Paulista aos domingos, o shopping faz uma parada natalina. O trajeto será entre o próprio estabelecimento e o Masp, com doces, personagens do Natal e o Papai Noel. Av. Paulista, 854, metrô Trianon-Masp, 3141-1016. Dom. (13), 10h (concentração). Grátis.

Teatro

Acampatório. Da Cia. Truks, o espetáculo encerra uma trilogia que começou com ‘Sonhatório’ e ‘Construtório’. Com técnicas do teatro de bonecos, as aventuras de três amigos em terras ameaçadoras. Dir. Henrique Sitchin. 55 min. Rec. da produção: livre. Sesc Santana. Teatro (330 lug.). Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. Dom., 14h. R$ 5/ R$ 17. Até dom. (13).

Doutores da Alegria – Roda Besteirológica. O espetáculo leva as intervenções dos Doutores da Alegria para os palcos. Na peça, uma série de esquetes inspiradas em suas visitas a hospitais. Dir. Ronaldo Aguiar. 50 min. Rec. da produção: livre. Teatro Eva Herz (168 lug.). Livraria Cultura. Av. Paulista, 2.073, metrô Consolação, 4003-2330. Dom., 15h. R$ 25. Até dom. (13).

Filhos do Brasil – Pequenos Menestréis. De Oswaldo Montenegro, o espetáculo é encenado com jovens alunos da Oficina dos Menestréis. Acompanhado de uma banda, o musical passeia por ritmos e traços brasileiros, como a literatura de cordel e o samba. Dir. Deto Montenegro. 70 min. Rec. da produção: livre. Teatro Dias Gomes (520 lug.). R. Domingos de Morais, 348, V. Mariana, 5575-7472. Dom., 16h30. A partir de dom. (13). R$ 25/R$ 60. Até 20/12.

Grupo Esparrama no Minhocão. Há dois anos, o Grupo Esparrama ocupa as janelas de um prédio do Minhocão. Para comemorar, eles estão em cartaz com dois espetáculos: ‘Esparrama na Janela’, aos sábados, e ‘Minhoca na Cabeça’, aos domingos. Rec. da produção: livre. Elevado Costa e Silva, entre o metrô Santa Cecília e a R. da Consolação. Sáb. e dom., 16h30. Grátis. Até dom. (13). Em caso de chuva, o espetáculo é cancelado.

Espetáculo ‘A Lenda do Vale da Lua’, de João das Neves. Foto: Priscila Prade/Divulgação

A Lenda do Vale da Lua. De João das Neves e com músicas de Chico César, o espetáculo conta a lenda do boi-bumbá por meio das aventuras de dois irmãos e um boi imaginário. 55 min. Rec. da produção: livre. Teatro Porto Seguro (484 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 3226-7300. Sáb. e dom., 15h. R$ 15 (R$ 10, com doação de galão de água). Até dom. (13).

Meu Pai é um Homem Pássaro. A Cia. Simples de Teatro adapta a obra de David Almond sobre a sensível relação de um pai e uma filha. Após perder a mãe, Lizzie vai morar com ele, mas seu pai acredita que ela virou um pássaro. Dir. Cristiane Paoli Quito. 60 min. Rec. da produção: livre. Sesc Consolação. Teatro (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. Sáb. e fer., 11h. R$ 5/R$ 17. Até sáb. (12).

Especial

Mamãe Eu Quero. O bloco carnavalesco infantil faz um show no Jongo Reverendo. Com 30 ritmistas, a bateria mistura o Carnaval e o Natal no palco. As crianças tem entrada grátis com a doação de um brinquedo. Rec. da produção: livre. Jongo Reverendo. R. Inácio Pereira da Rocha, 170, Pinheiros, 2769-0059. Dom. (13), 15h. R$ 20 (adulto).

Maratona Infantil do MIS. Teatro e artes circenses estão na programação desta edição. Entre os destaques, a Cia. BuZum! leva seu divertido ônibus com o espetáculo ‘O Mundo É uma Bola’. Às 17h, o Grupo Triii faz o ‘Bailinho do Triii’, na área externa. Rec. da produção: livre. MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. Dom. (13), 10h/18h. Grátis.

Passeios

3º Festival de Direitos Humanos. Até domingo (13), o festival ocupa ruas e espaços públicos da cidade com atrações gratuitas. Hoje (11), a partir das 18h, o Parque Dom Pedro II (Pça. São Vito, s/nº) recebe grupos da cultura afro, como o Ilú Obá de Min. Até dom. (13). Grátis. Programação: oesta.do/3FestDH

14ª Feira Preta. É uma das maiores feiras sobre a cultura negra no País, com exposição, grupos de dança e música. A programação deste ano traz o saxofonista Gary Brown e a cantora Tássia Reis. Para as crianças, há o espaço MudaMundo. Palácio de Convenções do Anhembi. Av. Olavo Fontoura, 1.209, Santana. Dom. (13), 12h/22h. R$ 30. Inf.: www.feirapreta.com.br

Avessa. A feira de publicações independentes terá mais de 50 coletivos nacionais e internacionais. A programação também inclui oficinas e minicursos. Sesc Pompeia. R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (12) e dom. (13), a partir das 14h. Grátis.

Economia Circular. Promovido pelo Arq.Futuro, o debate parte do filme ‘Perdido em Marte’ para discutir economia circular e reutilização de matérias-primas, com especialistas de várias áreas. Haverá uma sessão do longa. Espaço Itaú Augusta. R. Augusta, 1.475, Cerq. César, 3288-6780. 4ª (16), 19h/23h20. Grátis.

Entre | Arte e Acesso. O ciclo explora o potencial artístico de pessoas com deficiência em espetáculos, oficinas e debates. Na programação, a companhia Gira Dança, formada por bailarinos com e sem deficiência, apresenta ‘Proibido Elefantes’, no sábado (12), às 11h. Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. Hoje (11), 14h30/20h; sáb. (12), 11h/ 20h; dom. (13), 9h30/19h. Grátis. Inf.: bit.ly/EntreArte

F.A.M. Em clima de festa, o festival tem gastronomia, música e um bazar. Na praça de alimentação, há pratos de restaurantes conceituados, como o Mocotó. Jockey Club. Av. Lineu de Paula Machado, 1.263, Morumbi. Sáb. (12) e dom. (13), 11h/23h. Grátis.

Festival Trilha. Financiado por meio de uma campanha de crowdfunding, o festival é organizado pelo grupo de mulheres artistas Efêmmera. Na programação, shows, oficinas e live painting, além de debates sobre o papel da mulher na cultura urbana. Sacada. R. Aurélia, 1.714, Lapa. Sáb. (12) e dom. (13), 12h/22h. Grátis. Inf.: www.fb.com/trilhafest

Pátio Design. A feira reúne jovens designers para sua última edição do ano, no Unibes Cultural. A programação tem food trucks, show, oficina e contação de história. Unibes Cultural. R. Oscar Freire, 2.500, metrô Sumaré, 3065-4333. Sáb. (12), 12h/20h.