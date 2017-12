Confira o roteiro de cinema da semana

Confira, a seguir, os filmes em cartaz de 10/3 a 16/3.

PRÉ-ESTREIAS

A Linguagem do Coração

(Marie Heurtin, França/2014, 95 min.) – Drama. Dir. Jean-Pierre Améris. Com Isabelle Carré, Ariana Rivoire, Brigitte Catillon, Noemie Churlet. O longa é baseado numa história verídica que

se passou na França, no fim do século 19. Marie Heurtin, nascida surda e cega em 1885, não con-segue se comunicar com os outros. Seu pai a manda para um convento, onde as freiras dão apoio a meninas surdas. Livre. Espaço Itaú Augusta, Frei Caneca – Espaço Itaú, Reserva Cultural.

ESTREIAS

Astrágalo

(L’Astragale, França/2014, 97 min.) – Drama. Dir. Brigitte Sy. Com Leila Bekhti, Reda Kateb, Esther Garrel, India Hair. Albertine foge da prisão em 1957, quebrando um osso do pé: o astrágalo. Foragida, fica ainda mais angustiada com a detenção de Julien, seu amigo, em Paris. 10 anos. Reserva Cultural.

Boa Noite, Mamãe

(Ich seh, Ich seh, Áustria/2014, 100 min.) – Terror. Dir. Veronika Franz e Severin Fiala. Com Susanne Wuest, Lukas Schwarz, Elias Schwarz. Após passar por uma cirurgia cosmética no rosto, uma mãe volta para casa onde mora com seus filhos gêmeos. Assustadas com os curativos, as crianças se tornam mais apreensivas com alguns comportamentos estranhos da progenitora. 16 anos. Anália Franco, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bristol, Cidade Jardim, Jardim Sul, Marabá, Metrô Santa Cruz, Plaza Sul, Santana Parque, Shopping D, Villa Lobos.

É o Amor

(C’est l’amour, França/2015, 97 min.) – Drama. Dir. Paul Vecchiali. Com Pascal Cervo, Astrid Adverbe, Julien Lucq. Desconfiada de que seu marido, Jean (Julien Lucq), a trai, Odile (Astrid Adverbe) cria um plano para se vingar. Ao se envolver com um ator (Pascal Cervo), ela provoca desdobramentos inesperados, mudando o rumo de sua estratégia. 14 anos. Espaço Itaú Augusta.

Little Boy – Além do Impossível

(Little Boy, México-EUA/2015, 106 min.) – Drama. Dir. Alejandro Monteverde. Com Jakob Salvati, Emily Watson, David Henrie. James Busbee, um mecânico, é mandado para a Segunda Guerra Mundial, deixando a mulher e dois filhos. Um deles, o pequeno Pepper, é o que mais sente saudade de James, e um encontro com um padre e um mágico o fazem acreditar que o poder para trazer seu pai de

volta a salvo está dentro de si. 10 anos. JK Iguatemi.

O Presidente

(The President, Alemanha-França-Geórgia/2014, 120 min.) – Drama. Dir. Mohsen Makhmalbaf. Com Misha Gomiashvili, Dachi Orvelashvili, Ia Sukhitashvili. Um homem apresentado apenas como ‘o presidente’ tenta fugir do país que governava com seu neto de cinco anos. Eles tentam sair do lugar porque o regime brutal que ele liderava foi deposto num golpe de Estado. Temerosos, ambos têm de se disfarçar para que não sejam denunciados em troca de uma recompensa. 14 anos. Espaço Itaú Augusta.

A Série Divergente: Convergente

(The Divergent Series: Allegiant, EUA/2016, 121 min.) – Ficção Científica. Dir. Robert Schwentke. Com Shailene Woodley, Zoë Kravitz, Theo James. Na terceira parte da trama adaptada da série de livros de ficção científica, Beatrice e Tobias conseguem transpor a cerca que os prendem, mas são logo capturados por uma agência misteriosa. 12 anos. DUBLADO: Anália Franco, Anália Franco (Imax), Boavista, Boulevard Tatuapé, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia (Imax), Center Norte, Central Plaza, Eldorado, Interlagos, Interlar Aricanduva, Itaim Paulista, Lapa, Lar Center, Mais Shopping Largo 13, Marabá, Market Place, Metrô Itaquera, Metrô Santa Cruz, Metrô Tatuapé, Metrô Tucuruvi, Mooca Plaza, Penha, Plaza Sul, Raposo Shopping, Santana Parque, Shopping D, SP Market, Tietê Plaza, Villa Lobos, West Plaza. LEGENDADO: Anália Franco, Anália Franco (Imax), Boulevard Tatuapé, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia (Imax), Bristol, Central Plaza, Cidade Jardim, Cidade São Paulo, Eldorado, Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi, Jardim Sul, JK Iguatemi, JK Iguatemi (Imax), JK Iguatemi (4DX), Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Lar Center, Marabá, Market Place, Metrô Santa Cruz, Metrô Tucuruvi, Mooca Plaza, Pátio Higienópolis, Pátio Paulista, Plaza Sul, Santana Parque, Shopping D, Splendor Paulista,Tietê Plaza, Villa Lobos.

Tudo Vai Ficar Bem

(Every Thing Will Be Fine, Alemanha-Canadá-França-Suécia-Noruega/2015, 118 min.) – Drama. Dir. Wim Wenders. Com James Franco, Charlotte Gainsbourg, Rachel McAdams. Um escritor atropela uma criança e a mata. Após a tragédia, ele passa anos tentando lidar com o trauma. A estreia do filme coincide com uma mostra realizada pelo Cine Belas Artes, cuja programação está no fim do roteiro. 14 anos. Caixa Belas Artes, Cidade Jardim, Cinearte, Cinesala, Frei Caneca – Espaço Itaú, Reserva Cultural.

EM CARTAZ

O Abraço da Serpente

(El Abrazo de la Serpiente, Colômbia/2015, 125 min.) – Drama. Dir. Ciro Guerra. Com Brionne Davis, Nilbio Torres e Antonio Bolívar. Um índio que foi um poderoso xamã no passado vive num exílio voluntário no meio da floresta amazônica. A chegada de um etnobotânico, à procura de uma planta com características especiais, interrompe seu isolamento. 12 anos. Caixa Belas Artes. CineSesc.

Amor em Sampa

(Brasil/2015, 112 min.) – Comédia. Dir. Carlos Alberto Riccelli e Kim Riccelli. Com Eduardo Moscovis, Mariana Lima, Bruna Lombardi, Rodrigo Lombardi. Uma comédia romântica ambientada em São Paulo. No longa, cinco histórias de amor na cidade estão interligadas. 12 anos. Frei Caneca – Espaço Itaú.

Anomalisa

(EUA/2015, 90 min.) – Animação. Dir. Charlie Kaufman, Duke Johnson. Michael Stone, um escritor casado e com filhos, viaja para Cincinnati para dar uma palestra. Lá, ele conhece Lisa, uma representante de vendas que muda sua visão de mundo. O filme foi indicado ao Oscar de melhor animação, mas não levou o prêmio. 14 anos. Caixa Belas Artes.

Apaixonados, o Filme

(Brasil/2015, 58 min.) – Comédia. Dir. Paulo Fontenelle. Com Nanda Costa, Raphael Viana, Roberta Rodrigues, Paloma Bernardi, Saulo Rodrigues. Três casais se encontram e se unem durante um carnaval no Rio. 10 anos. Anália Franco, Central Plaza, Cidade Jardim, Eldorado, Interlagos, Jardim Sul, Metrô Tucuruvi, Santana Parque, Tietê Plaza.

Boi Neon

(Brasil/2015, 101 min.) – Drama. Dir. Gabriel Mascaro. Com Juliano Cazarré, Maeve Jinkings, Vinicius de Oliveira. Iremar, que faz parte de uma trupe que trabalha em vaquejadas no Nordeste, sonha

em ser estilista. 16 anos. Reserva Cultural.

Boneco do Mal

(The Boy, EUA/2016, 97 min.) – Terror. Dir. William Brent Bell. Com Lauren Cohan, Rupert Evans, Ben Robson. Uma americana começa a trabalhar como babá na casa de uma família. Estranhamente, o menino de quem tem de cuidar é, na verdade, um boneco que seus patrões tratam como se fosse um filho. 14 anos. DUBLADO: Interlar Aricanduva, Shopping D.

Brooklin

(Brooklyn, Irlanda-Reino Unido-Canadá/2015, 105 min.) – Drama. Dir. John Crowley. Com Saoirse Ronan, Emory Cohen, Domhnall Gleeson. Nos anos 1950, a irlandesa Eilis deixa a mãe e a irmã em seu país natal para tentar a vida nos EUA. Baseado no romance do irlandês Colm Tóibín. 12 anos. Reserva Cultural.

A Bruxa

(The Witch, EUA-Canadá/2015, 92 min.) – Terror. Dir. Robert Eggers. Com Anya Taylor Joy, Ralph Ineson, Kate Dickie. Enquanto vive em isolamento na Nova Inglaterra do século 17, William, um puritano, e sua família são perturbados pelo sumiço de um dos filhos. O episódio faz com que eles acreditem que uma bruxa os amaldiçoou. O longa foi o ganhador do prêmio de melhor direção no Festival de Sundance 2015. 16 anos. DUBLADO: Kinoplex Vila Olímpia. LEGENDADO: Anália Franco, Boulevard Tatuapé, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bristol, Center Norte, Central Plaza, Cidade São Paulo, Cinearte, Eldorado, Frei Caneca – Espaço Itaú, Jardim Sul, Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Mais Shopping Largo 13, Market Place, Metrô Itaquera, Metrô Santa Cruz, Santana Parque, SP Market.

Carol

(Carol, EUA-Reino Unido/2015, 118 min.) – Drama. Dir. Todd Haynes. Com Cate Blanchett, Rooney Mara, Kyle Chandler. O longa baseado no romance ‘O Preço do Sal’ (1952), de Patricia Highsmith, acompanha as mudanças na vida de Therese, atendente numa loja de departamento que se envolve com Carol, uma cliente. 14 anos. Caixa Belas Artes, Espaço Itaú Augusta.

Cinco Graças

(Mustang, França-Turquia/2014, 97 min.) – Drama. Dir. Deniz Gamze Ergüven. Com Günes Nezihe, Sensoy, Doga Zeynep Doguslu, Elit Iscan. Numa vila da Turquia, a brincadeira de um grupo de garotas com outros meninos é denunciada como ‘imoral’ às famílias delas pela vizinha. O longa foi indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro. 14 anos. Caixa Belas Artes.

Cinquenta Tons de Preto

(Fifty Shades of Black, EUA/2016, 92 min.) – Comédia. Dir. Michael Tiddes. Com Marlon Wayans,

Mike Epps, Kali Hawk. O filme é uma paródia do best-seller erótico ‘Cinquenta Tons de Cinza’. No

longa, Christian Black, um empresário rico, recebe a tímida Hannah para uma entrevista. A partir daí, ambos se envolvem num romance. 14 anos. DUBLADO: Anália Franco, Boavista, Center Norte, Central Plaza, Eldorado, Interlagos, Interlar Aricanduva, Jardim Sul, Mais Shopping Largo 13, Marabá, Metrô Itaquera, Metrô Santa Cruz, Metrô Tatuapé, Metrô Tucuruvi, Penha, Plaza Sul, Raposo Shopping, Santana Parque, Shopping D, SP Market, Tietê Plaza. LEGENDADO: Anália Franco, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Central Plaza, Eldorado.

Como Ser Solteira

(How To Be Single, EUA/2015, 92 min.) – Comédia. Dir. Christian Ditter. Com Dakota Johnson, Rebel Wilson, Leslie Mann, Nicholas Braun, Jake Lacy. Recém-saída de um relacionamento, Alice não sabe muito bem como agir sozinha. Uma de suas amigas, no entanto, a ajuda a lidar com sua ‘solteirice’. 14 anos. Market Place, Metrô Santa Cruz.

Coração de Cachorro

(Heart of a Dog, EUA/2015, 75 min.) – Documentário. Dir. Laurie Anderson. No documentário experimental da artista e cantora Laurie Anderson, a figura de sua cachorra, Lolabelle, morta em 2011, é

lembrada. 14 anos. CineSesc.

Deadpool

(Deadpool, EUA-Canadá/2016, 108 min.) – Ação. Dir. Tim Miller. Com Morena Baccarin, Ryan Reynolds, Gina Carano. O longa, baseado nos quadrinhos da Marvel, apresenta o anti-herói Deadpool. O mercenário Wade, um ex-agente de operações especiais, adquire poderes de cura após um estranho experimento. 12 anos. DUBLADO: Anália Franco, Boavista, Boulevard Tatuapé, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Center Norte, Central Plaza, Interlagos, Interlar Aricanduva, Jardim Sul, Lapa, Mais Shopping Largo 13, Marabá, Metrô Itaquera, Metrô Tatuapé, Metrô Tucuruvi, Penha, Plaza Sul, Raposo Shopping, Santana Parque, Shopping D, SP Market, Tietê Plaza, West Plaza. LEGENDADO: Anália Franco, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bristol, Cidade Jardim, Cidade São Paulo, Eldorado, Iguatemi, Jardim Sul, JK Iguatemi, Kinoplex Vila Olímpia, Lar Center, Market Place, Metrô Santa Cruz, Metrô Tucuruvi, Mooca Plaza, Pátio Higienópolis, Pátio Paulista, Villa Lobos.

Deuses do Egito

(Gods of Egypt, EUA/2016, 127 min.) – Fantasia. Dir. Alex Proyas. Com Gerard Butler, Brenton Thwaites, Nikolaj Coster-Waldau. No Egito, o deus da escuridão, Set (Gerard Butler), toma o trono, mergulhando a humanidade em um caos. O pacato Bek (Brenton Thwaites) se junta, então, a outros humanos e ao deus Horus (Nikolaj Coster-Waldau) num movimento de resistência. 12 anos. DUBLADO: Boavista, Boavista (3D), Boulevard Tatuapé, Center Norte, Center Norte (3D), Central Plaza, Central Plaza (3D), Interlagos, Interlagos (3D), Interlar Aricanduva, Lapa, Mais Shopping Largo 13 (3D), Marabá, Metrô Itaquera, Metrô Itaquera (3D), Metrô Tatuapé, Metrô Tucuruvi, Penha, Penha (3D), Plaza Sul, Raposo Shopping (3D), Shopping D, SP Market, SP Market (3D), Tietê Plaza. LEGENDADO: Anália Franco (3D), Bourbon – Espaço Itaú Pompeia (3D), Eldorado, Eldorado (3D), Jardim Sul (3D), Market Place (3D), Metrô Santa Cruz, Metrô Santa Cruz (3D), Mooca Plaza, Pátio Paulista.

Os Dez Mandamentos

(Brasil/2015, 120 min.) – Drama. Dir. Alexandre Avancini. Com Guilherme Winter, Sérgio Marone, Camila Rodrigues. O longa acompanha a história bíblica de Moisés. Trata-se de uma adaptação da novela televisiva. Livre. Anália Franco, Boulevard Tatuapé, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Center Norte, Eldorado, Interlagos, Interlar Aricanduva, Jardim Sul, Lapa, Metrô Itaquera, Metrô Santa Cruz, Metrô Tatuapé, Metrô Tucuruvi, Mooca Plaza, Pátio Higienópolis, Pátio Paulista, Penha, Plaza Sul, Raposo Shopping, Santana Parque, Shopping D, SP Market, Splendor Paulista, Tietê Plaza, Villa Lobos.

Diplomacia

(Diplomatie, França-Alemanha/2014, 88 min.) – Drama. Dir. Volker Schlöndorff. Com André Dussollier, Niels Arestrup, Burghart Klaußner. Durante a Segunda Guerra, um general alemão, na França ocupada, é dissuadido de explodir Paris pelo cônsul da Suécia. O longa é baseado em uma história verídica. 14 anos. Caixa Belas Artes.

Ela Volta na Quinta

(Brasil/2014, 107 min.) – Drama. Dir. André Novais Oliveira. Com Maria José Novais Oliveira, Norberto Novais Oliveira, André Novais Oliveira. Casados há mais de 30 anos, os idosos Maria José e Norberto passam por uma crise no relacionamento. Enquanto isso, seus dois filhos tentam compreender o que se passa entre eles. A trama do longa foi baseada na rotina da família do diretor. 12 anos. Frei Caneca – Espaço Itaú, CCSP.

O Filho de Saul

(Saul Fia, Hungria/2015, 107 min.) – Drama. Dir. László Nemes. Com Géza Röhrig, Levente Molnár e Urs Rechn. Durante a Segunda Guerra, o judeu Saul é obrigado a trabalhar num campo de concentração. Encarregado de limpar as câmaras de gás após as execuções, acredita ter encontrado seu filho. Premiado no Festival de Cannes de 2015, o longa ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro este ano. 14 anos. Caixa Belas Artes, Espaço Itaú Augusta.

Fique Comigo

(Asphalte, França/2015, 100 min.) – Comédia. Dir. Samuel Benchetrit. Com Isabelle Huppert, Gustave Kervern, Valeria Bruni Tedeschi, Jules Benchetrit. No mesmo prédio, uma imigrante argelina, um adolescente e um homem debilitado por exercícios passam por episódios que marcam suas vidas. 12 anos. Caixa Belas Artes, Frei Caneca – Espaço Itaú.

A Garota Dinamarquesa

(The Danish Girl, EUA-Reino Unido-Alemanha/2015, 119 min.) – Drama. Dir. Tom Hooper. Com Eddie Redmayne, Alicia Vikander, Ben Whishaw. A vida de Lili Elbe, mulher trans conhecida como Einar Mogens Wegener antes de ser a primeira pessoa a se submeter a uma cirurgia de mudança de sexo. O filme rendeu a Alicia Vikander o Oscar de melhor atriz coadjuvante este ano. 14 anos. Bristol, Caixa Belas Artes, Espaço Itaú Augusta, Frei Caneca – Espaço Itaú, Jardim Sul, JK Iguatemi, Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Pátio Higienópolis, Pátio Paulista.

A Grande Aposta

(The Big Short, EUA/2015, 130 min.) – Comédia. Dir. Adam McKay. Com Christian Bale, Steve Carell, Brad Pitt. A história dos personagens que previram a derrocada do sistema imobiliário dos EUA, que levaria à crise econômica de 2008. Baseado no livro ‘The Big Short: Inside the Doomsday Machine’, do jornalista americano Michael Lewis, o longa foi o ganhador do Oscar de melhor roteiro adaptado este ano. 12 anos. Caixa Belas Artes, Cidade Jardim.

Um Homem Entre Gigantes

(Concussion, EUA-Reino Unido-Austrália/2015, 123 min.) – Drama. Dir. Peter Landesman. Com Will Smith, Alec Baldwin, Gugu Mbatha-Raw. O médico Bennet Omalu encontra um trauma cerebral num jogador de futebol americano. Ao aprofundar a investigação, ele descobre que se trata de um mal comum entre os profissionais do esporte. 10 anos. Anália Franco, Bristol, Cidade Jardim, Jardim Sul, Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Santana Parque, Splendor Paulista.

Janela Indiscreta

(Rear Window, EUA/1954, 112 min.) – Suspense. Dir. Alfred Hitchcock. Com James Stewart, Grace Kelly, Wendell Corey. Acidentado e posto numa cadeira de rodas, um fotógrafo passa o dia observando os vizinhos da janela. Com o tempo, ele fica convencido de que um deles cometeu um assassinato. A volta do longa aos cinemas faz parte do projeto ‘Clássicos Cinemark’. 12 anos. Boulevard Tatuapé, Center Norte, Central Plaza, Cidade São Paulo, Eldorado, Iguatemi, Market Place, Metrô Santa Cruz, Mooca Plaza, Pátio Higienópolis, Pátio Paulista, Villa Lobos.

Kung Fu Panda 3

(EUA-China/2016, 95 min.) – Animação. Dir. Jennifer Yuh, Alessandro Carloni. No original com as vozes de Kate Hudson, Jack Black, Bryan Cranston. Po recebe uma visita e um convite de seu pai afastado, que o leva para uma reunião de família. Enquanto confraterniza com os pandas, Po descobre que um vilão derrota todos os mestres Kung Fu, o que o faz treinar seus companheiros para derrotá-lo. Livre. DUBLADO: Anália Franco, Anália Franco (3D), Boavista, Boavista (3D), Boulevard Tatuapé, Boulevard Tatuapé (3D), Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bristol, Center Norte, Center Norte (3D), Central Plaza, Central Plaza (3D), Cidade Jardim (3D), Cidade São Paulo (3D), Eldorado, Eldorado (3D), Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi, Iguatemi (3D), Interlagos, Interlagos (3D), Interlar Aricanduva, Interlar Aricanduva (3D), Itaim Paulista Jardim Sul, Jardim Sul (3D), JK Iguatemi, JK Iguatemi (3D), JK Iguatemi (4DX), Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Kinoplex Vila Olímpia (3D), Lapa, Lapa (3D), Lar Center (3D), Mais Shopping Largo 13, Mais Shopping Largo 13 (3D), Marabá, Market Place (3D), Metrô Itaquera, Metrô Itaquera (3D), Metrô Santa Cruz, Metrô Santa Cruz (3D), Metrô Tatuapé, Metrô Tucuruvi, Metrô Tucuruvi (3D), Mooca Plaza, Mooca Plaza (3D), Pátio Higienópolis, Pátio Higienópolis (3D), Pátio Paulista, Pátio Paulista (3D), Penha, Penha (3D), Plaza Sul, Raposo Shopping, Raposo Shopping (3D), Santana Parque, Santana Parque (3D), Shopping D, Shopping D (3D), SP Market, SP Market (3D), Splendor Paulista, Tietê Plaza, Tietê Plaza (3D), Villa Lobos, Villa Lobos (3D), West Plaza.

O Menino e o Mundo

(Brasil/2013, 85 min.) – Animação. Dir. Alê Abreu. O filme retrata um menino que sai em busca do pai, que o abandonou, e descobre um mundo muito maior do que sua aldeia. Na obra, praticamente sem diálogos, os personagens falam um ‘português invertido’, com trilha sonora dos Barbatuques e Emicida. Foi indicado ao Oscar de melhor animação. Livre. Bristol.

Meu Amigo Hindu

(Brasil/2015, 109 min.) – Drama. Dir. Hector Babenco. Com Willem Dafoe, Maria Fernanda Candido, Barbara Paz, Selton Mello. Para sobreviver a um câncer terminal, o cineasta Diego tem de viajar para os EUA, onde um transplante de medula óssea experimental é realizado. Antes de viajar, ele se despede dos amigos, e, chegando ao hospital, conhece um menino hindu, também internado. A trama do longa é inspirada na vida do diretor Hector Babenco. 12 anos. DUBLADO: Anália Franco. LEGENDADO: Caixa Belas Artes, Frei Caneca – Espaço Itaú, Jardim Sul, Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Reserva Cultural.

Nossa Irmã Mais Nova

(Umimachi Diary, Japão/2015, 126 min.) – Drama. Dir. Hirokazu Koreeda Kornel Mundruczó. Com Haruka Ayase, Masami Nagasawa, Suzu Hirose, Kaho. Três irmãs, Sachi, Yoshino e Chika, afastadas do pai há 15 anos, vão a seu funeral. Lá, conhecem uma meia-irmã, Suzu, que convidam para a casa onde moram, em Kamakura. O longa foi indicado à Palma de Ouro em Cannes em 2015. 10 anos. Espaço Itaú Augusta, Reserva Cultural.

O Novíssimo Testamento

(Le Tout Nouveau Testament, Bélgica-França/2014, 112 min.) – Comédia. Dir. Jaco Van Dormael. Com Pili Groyne, Benoit Poelvoorde, Catherine Deneuve. No longa, Deus mora em Bruxelas e tem um relacionamento difícil com sua caçula, Ea, de dez anos. Irritada, ela se vinga do pai roubando seu computador pessoal e revelando a todos os humanos a data em que morrerão. 14 anos. Reserva Cultural.

Os Oito Odiados

(The Hateful Eight, EUA/2015, 177 min.) – Drama. Dir. Quentin Tarantino. Com Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Jennifer Jason. Nos EUA do século 19, John, um caçador de recompensas, pretende levar a prisioneira Daisy a um xerife. No caminho, ele dá carona a alguns passageiros inesperados. O longa ganhou o Oscar de melhor trilha sonora, composta por Ennio Morricone. 18 anos. Caixa Belas Artes.

A Ovelha Negra

(Hrútar, Islândia/2015, 93 min.) – Drama. Dir. Grímur Hákonarson. Com Sigurður Sigurjónsson, Theodór Júlíusson, Charlotte Bøving. Num vale de fazendas agrícolas na Islândia, dois irmãos distanciados há 40 anos têm de se unir para uma missão: salvar as ovelhas que possuem. O longa foi o vencedor do prêmio Un Certain Regard, no Festival de Cannes de 2015. 14 anos. Reserva Cultural.

A Paixão de JL

(Brasil/2014, 82 min.) – Documentário. Dir. Carlos Nader. Um retrato do artista cearense José Leonilson, morto em 1993 pelo vírus da Aids. O longa de Carlos Nader é baseado em imagens de outros longas de ficção e nas próprias gravações de diários que Leonilson fez em seus últimos três anos de vida. O longa foi o grande vencedor do festival de documentários É Tudo Verdade de 2015. 14 anos. Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Espaço Itaú Augusta, Frei Caneca – Espaço Itaú.

Presságios de um Crime

(Solace, EUA/2015, 102 min.) – Suspense. Dir. Afonso Poyart. Com Anthony Hopkins, Jeffrey Dean Morgan, Abbie Cornish. Agentes do FBI, Joe e Katherine têm dificuldade de solucionar uma série de assassinatos que parecem estar interligados. Para conseguir resolver o crime, pedem ajuda ao médico e vidente aposentado John Clancy, amigo de Joe. 10 anos. Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia.

O Quarto de Jack

(Room, Canadá-Irlanda/2015, 118 min.) – Drama. Dir. Lenny Abrahamson. Com Brie Larson, Jacob Tremblay, Joan Allen. Jack (Jacob Tremblay) é um menino de cinco anos que passa sua infância preso com sua mãe (Brie Larson) em um quarto, o único ambiente que ele conhece. O longa rendeu um Oscar de melhor atriz a Brie Larson este ano. 14 anos. Cidade Jardim, Cinesala, Espaço Itaú Augusta, Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi, JK Iguatemi, Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Pátio Higienópolis, Pátio Paulista, Reserva Cultural, Villa Lobos.

O Regresso

(The Revenant, EUA/2015, 156 min.) – Drama. Dir. Alejandro González Iñárritu. Com Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Domhnall Gleeson. O novo filme de Alejandro González Iñárritu se baseia na história real do explorador americano Hugh Glass. No século 19, numa expedição para extração de pele, ele é atacado por um urso e sai mortalmente ferido, ameaçando sua permanência no grupo de caçadores que o acompanha. O longa rendeu um Oscar a Iñárritu (melhor diretor) e outro a Leonardo DiCaprio (melhor ator), além de ter ganhado o prêmio de melhor fotografia este ano. 16 anos. DUBLADO: Anália Franco, Shopping D, SP Market. LEGENDADO: Anália Franco, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bristol, Caixa Belas Artes, Cidade Jardim, Cidade São Paulo, Eldorado, Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi, Itaim Paulista, Jardim Sul, JK Iguatemi, Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Lar Center, Market Place, Metrô Santa Cruz, Mooca Plaza, Pátio Higienópolis, Pátio Paulista, Villa Lobos.

Relatos Selvagens

(Relatos Salvajes, Argentina-Espanha/2014, 122 min.) – Comédia. Dir. Damián Szifrón. Com Ricardo Darín, Leonardo Sbaraglia, Rita Cortese. Seis breves histórias, que compartilham a ideia de ‘selvageria’ nas relações humanas e um humor irônico. O longa foi indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro. 14 anos. Caixa Belas Artes.

Spotlight – Segredos Revelados

(Spotlight, EUA/2015, 129 min.) – Drama. Dir. Tom McCarthy. Com Michael Keaton, Mark Ruffalo, Rachel McAdams. A história verídica de um grupo de jornalistas de Boston que consegue provar uma série de casos de abuso infantil cometidos por padres. Com a chegada de um novo chefe à redação, a investigação se torna viável. O filme ganhou os Oscar de melhor filme e melhor roteiro original este ano. 12 anos. Anália Franco, Bristol, Caixa Belas Artes, Cidade Jardim, Cidade São Paulo, Cinearte, Cinesala, Iguatemi, JK Iguatemi, Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Reserva Cultural, Santana Parque.

Um Suburbano Sortudo

(Brasil/2016, 110 min.) – Comédia. Dir. Roberto Santucci, Marcelo Antunez. Com Rodrigo Sant’anna, Carol Castro, Stepan Nercessian. Denilson, um camelô pobre, tem a vida mudada pela herança de seu pai, desconhecido até antes de sua morte. Com a fortuna milionária, ele acaba herdando também uma família que quer impedi-lo de ter o controle dessa riqueza. 14 anos. Anália Franco, Center Norte, Interlagos, Metrô Tatuapé, SP Market.

As Sufragistas

(Suffragette, EUA/2015, 107 min.) – Drama. Dir. Sarah Gavron. Com Carey Mulligan, Helena Bonham Carter, Meryl Streep. O surgimento do movimento pelos direitos de mulheres numa lavanderia londrina no século 19. Inicialmente relutante, uma das trabalhadoras decide se juntar ao movimento. 14 anos. Bourbon – Espaço Itaú Pompeia.

Tangerine

(Tangerine, EUA/2015, 88 min.) – Comédia. Dir. Sean Baker. Com Kitana Kiki Rodriguez, Mya Taylor, Karren Karagulian. Recém-saída da prisão, a prostituta transexual Sin-Dee (Kitana Kiki Rodriguez) descobre que seu namorado, Chester (James Ransone), está saindo com outra mulher. Revoltada, ela percorre Los Angeles com uma amiga, Alexandra (Mya Taylor) à procura do namorado e de sua amante. 16 anos. Espaço Itaú Augusta.

Trumbo: Lista Negra

(Trumbo, EUA/2015, 125 min.) – Drama. Dir. Jay Roach. Com Bryan Cranston, Michael Stuhlbarg, Diane Lane, John Getz. A história verídica de Dalton Trumbo, o roteirista de filmes de sucesso como ‘A Princesa e o Plebeu’ (1952). Ele foi perseguido pelo governo americano por sua orientação política de esquerda. 14 anos. Reserva Cultural.

A Vizinhança do Tigre

(Brasil/2014, 95 min.) – Drama. Dir. Affonso Uchoa. Com Aristides de Sousa, Eldo Rodrigues, Maurício Chagas. No longa, ganhador da Mostra de Tiradentes de 2014, realidade e ficção se misturam. Os protagonistas são cinco garotos da periferia da cidade de Contagem, em Minas Gerais, que tentam sobreviver, domando seus ‘tigres’ interiores. 12 anos. CCSP.

Zoolander 2

(EUA/2016, 102 min.) – Comédia. Dir. Ben Stiller. Com Ben Stiller, Owen Wilson, Penélope Cruz. Na continuação de ‘Zoolander’ (2001), os ex-modelos Derek e Hansel saíram de evidência por terem sido humilhados num desfile. Uma top model, no entanto, pede ajuda aos dois para solucionar uma série de assassinatos cujos alvos são as pessoas mais bonitas do mundo. 12 anos. DUBLADO: Interlar Aricanduva, Penha, Raposo Shopping, Shopping D, SP Market. LEGENDADO: Anália Franco, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Central Plaza, Cidade São Paulo, Frei Caneca – Espaço Itaú, Jardim Sul, Market Place, Villa Lobos.

ESPECIAL

Mostra de Cinema da Francofonia

Parte da Festa da Francofonia, que realiza programação cultural relacionada a países francófonos até 22/3, o Sesc Vila Mariana realiza uma mostra cujo tema é ‘Mulheres Cineastas’. Na programação, que se estende até 31/3, longas de ficção contemporâneos da França, Suíça, Québec e Canadá, além de um documentário sobre a cineasta belga Chantal Akerman.

3ª (15), 16h, Aya (2011), de Clément Oubrerie e Marguerite Abouet; 20h, Minha Irmã (2012), de Ursula Meier. 4ª (16), 16h, (2013), de Louise Archambault. 5ª (17), 16h, Tapete Vermelho (2014), de Kantarama Gahigiri e Frédéric Baillif. Sesc Vila Mariana. Auditório (1º andar) R. Pelotas, 141, 5080-3000. R$ 12.

A Hard Day’s Night: Os Reis do Iê Iê Iê

Os Cinemarks Cidade São Paulo, Metrô Santa Cruz, Pátio Higienópolis, realiza a exibição da cópia remasterizada de ‘A Hard Day’s Night’ (1964), longa de Richard Lester protagonizados por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr, os Beatles. As sessões ocorrem no sábado (12), às 11h40, no Metrô Santa Cruz, e às 12h30, no Pátio Higienópolis; e no domingo (13), às 11h40, no Metrô Santa Cruz, e às 22h, no Cidade São Paulo. R$ 40. Ingressos: bit.ly/beaatl

Mostra Breves e Inéditos

O CCSP realiza uma espécie de repescagem de filmes lançados (ou não) no Brasil em 2015. Na seleção, filmes que tiveram lançamento reduzido no circuito comercial, ficaram pouco tempo em cartaz ou nem chegaram a ser exibidos no país. A mostra se estende até 25/3. Hoje (11), 15h10, Respire (2014), de Mélanie Laurent; 17h10, As Memórias de Marnie (2015), de Hiromasa Yonebayashi; 19h30, Love (2015), de Gaspar Noé. Sáb. (12), 15h, Amor à Primeira Briga (2015), de Thomas Cailley; 17h, Uma Nova Amiga (2014), de François Ozon; 19h10, De Cabeça Erguida (2015), de Emmanuelle Bercot. Dom. (13), 15h10, Winter Sleep (2014), de Nuri Bilge Ceylan; 19h, Foxcatcher – Uma História que Chocou o Mundo (2015), de Bennett Miller. 3ª (15), 14h, Winter Sleep (2014), de Nuri Bilge Ceylan; 17h40, Sicario: Terra de Ninguém (2015), de Denis Villeneuve; 20h, De Cabeça Erguida (2015), de Emmanuelle Bercot. 4ª (16), 15h, Amor à Primeira Briga (2015), de Thomas Cailley; 17h, Malala (2015), de Davis Guggenheim; 19h30, Descompensada (2014), de Judd Apatow. 5ª (17), 15h, Dheepan – O Refúgio (2015), de Jacques Audiard; 17h15, Uma Nova Amiga (2014), de François Ozon; 19h30, Homem Comum (2014), de Carlos Nader. Centro Cultural São Paulo (CCSP). R. Vergueiro, 1.000, metrô Paraíso, 3397- 4002. R$ 1.

Mostra de Filmes do Azerbaijão

No ano do 118º aniversário do país, o CCBB exibe uma série de filmes que pretende expor um panorama da produção cinematográfica do Azerbaijão. A mostra de seis filmes é realizada em conjunto com a embaixada do país e a Fundação Heydar Aliyev. Entre os longas exibidos estão trabalhos como ‘Objetivo Baku’ (2015), de Robert Mugnerot, e ‘Morador da Planicie’ (2012), de Shamil Aliyev.

Hoje (11), 17h, Rio Abaixo (2014), de Asif Rustamov; 19h15, Morador da Planície (2012), de Shamil Aliyev. Sáb. (12), Objetivo Baku (2015), de Robert Mugnerot; 17h, Nabat (2014), de Elchin Musaoglu; 19h15, Rio Abaixo (2014), de Asif Rustamov. Dom. (13), 14h, Ambulante Vendedor de Tecidos (1945), de Ismayil Afandiyev; 16h, Tahmina (1994), de Rasim Odjagov; 18h15, Morador da Planície (2012), de Shamil Aliyev. Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB). R. Álvares Penteado, 112, metrô São Bento, 3113-3651. R$ 4.

Mostra do Filme Livre

A mostra, que reúne obras autorais e independentes de todos os formatos e de diferentes durações, começa sua programação de exibições na cidade nesta 4ª (16). Entre os longas selecionados estão filmes como ‘Proxy Reverso’ (2015), de Guilherme Peters e Roberto Winter, e ‘O Signo das Tetas’ (2015), de Frederico Machado. Em São Paulo, a mostra se estende até o início de abril. Programação: bit.ly/

mflivre. Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB). R. Álvares Penteado, 112, metrô São Bento ou Sé, 3113-3651. Grátis.

Mostra Helena Bonham Carter

Em comemoração ao Dia da Mulher e aos 50 anos da atriz, o MIS realiza uma mostra até sábado (12) dedicada ao trabalho da britânica Helena Bonham Carter. A seleção de dez filmes exibidos em formato digital procura mostrar trabalhos menos conhecidos da atriz, que interpretou personagens tão diferentes quanto uma rainha, em ‘Lady Jane’ (1986), e a meia-irmã de Victor Frankenstein, em ‘Frankenstein de Mary Shelley’ (1994). Hoje (11), 18h, Hamlet (1990), de Franco Zeffirellir, 20h30, Frankenstein de Mary Shelley (1994), de Kenneth Branagh. Sáb. (12), 15h, Retorno a Howards End (1992), de James Ivory; 17h30, Uma Janela Para o Amor (1985), de James Ivory; 19h30, Noite de Reis (1996), de Trevor Nunn; 21h20, Lady Jane (1986), de Trevor Nunn. Museu da Imagem e do Som (MIS). Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. R$ 4. Até 12/3.

Mostra Wim Wenders

Para celebrar a estreia do novo filme do cineasta alemão Wim Wenders, ‘Tudo Vai Ficar Bem’ – que marca a volta do diretor à narrativa ficcional – o Caixa Belas Artes realiza uma mostra que exibe outros filmes do diretor, diariamente, até 4ª (16). Todos os filmes saao exibidos em DVD. Hoje (11), 18h20, Paris Texas (1984). Sáb. (12), 18h20, Asas do Desejo (1987). Dom. (13), 18h20, Buena Vista Social Club. 2ª (14), 18h20, O Amigo Americano (1977). 3ª (15), 18h20, Tokyo Ga (1985). 4ª (16), Movimento em Falso (1975). Caixa Belas Artes. R. da Consolação, 2.423, Consolação, 2894-5781. R$ 16. Até 4ª (16).

Ópera na Tela

O festival exibe óperas da temporada europeia recente no Cinearte e no Frei Caneca – Espaço Itaú. Entre os títulos exibidos estão ‘Aida’, de Verdi, e ‘Alceste’, de Gluck. R$ 20/R$ 30. Programação: bit.ly/opetel