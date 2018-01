Confira o roteiro de cinema da semana

Abaixo, todos os filmes em cartaz na cidade de 25/9 a 30/9

PRÉ-ESTREIAS

O Clube

(El Club, Chile/2015, 98 min.) – Drama. Dir. Pablo Larraín. Com Alfredo Castro, Roberto Farías, Antonia Zegers. Reunidos em uma casa de cidade costeira do Chile, quatro sacerdotes tentam purgar seus pecados. 16 anos. Espaço Itaú Augusta, Frei Caneca – Espaço Itaú, Reserva Cultural.

Vai Que Cola – O Filme

(Brasil/2015, 93 min.) – Comédia. Dir. César Rodrigues. Com Paulo Gustavo, Cacau Protásio. Falido por um golpe, Valdomiro troca sua cobertura no Leblon por uma pensão no Méier, subúrbio carioca. 12 anos. Anália Franco, Boavista, Boulevard Tatuapé, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bristol, Center Norte, Central Plaza, Cidade Jardim, Cidade São Paulo, Eldorado, Iguatemi, Iguatemi Alphaville, Interlagos, Interlar Aricanduva, Jardim Sul, JK Iguatemi, Kinoplex Vila Olímpia, Lapa, Mais Shopping Largo 13, Marabá, Metrô Itaquera, Metrô Santa Cruz, Metrô Tatuapé, Metrô Tucuruvi, Mooca Plaza, Pátio Higienópolis, Pátio Paulista, Penha, Plaza Sul, Raposo Shopping, Santana Parque, Shopping D, SP Market, Splendor Paulista, Tietê Plaza, Villa Lobos, West Plaza.

ESTREIAS

Cativas – Presas Pelo Coração

(Brasil/2013, 77 min.) – Documentário. Dir. Joana Nin. A história de sete mulheres apaixonadas por presidiários. 12 anos. Caixa Belas Artes.

Evereste

(Everest, Reino Unido-EUA-Islândia/2015, 122 min.) – Aventura. Dir. Baltasar Kormákur. Com Jason Clarke, Jake Gyllenhaal, Josh Brolin. Em 1996, um grupo de alpinistas tenta escalar o Evereste, mas a expedição é colocada em risco com a chegada de uma nevasca. 12 anos. DUBLADO: Anália Franco (Imax/3D), Boulevard Tatuapé (3D), Bourbon – Espaço Itaú Pompeia (3D/Imax), Central Plaza (3D), Interlagos (3D), Interlar Aricanduva (3D), Jardim Sul (3D), Lar Center (3D), Mais Shopping Largo 13 (3D), Marabá, Metrô Itaquera (3D), Metrô Santa Cruz (3D), Metrô Tatuapé (3D), Metrô Tucuruvi (3D), Metrô Tucuruvi, Penha, Penha (3D), Raposo Shopping (3D), Santana Parque (3D), Shopping D (3D), SP Market (3D), Tietê Plaza (3D). LEGENDADO: Anália Franco (Imax/3D), Bourbon – Espaço Itaú Pompeia (3D/Imax), Bristol, Cidade Jardim (3D), Cidade São Paulo (3D), Eldorado (3D), Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi (3D), Iguatemi Alphaville (3D), Jardim Sul (3D), JK Iguatemi (3D), Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Kinoplex Vila Olímpia (3D), Lar Center (3D), Market Place (3D), Metrô Santa Cruz, Metrô Santa Cruz (3D), Metrô Tucuruvi (3D), Mooca Plaza (3D), Pátio Higienópolis (3D), Pátio Paulista (3D), Santana Parque (3D), Villa Lobos (3D).

A Hora e a Vez de Augusto Matraga

(Brasil/2011, 106 min.) – Drama. Dir. Vinícius Coimbra. Com José Wilker, João Miguel, Vanessa Gerbelli. No longa baseado na obra de Guimarães Rosa, Augusto Matraga é um fazendeiro que tem a vida mudada após tentar se vingar da mulher, que o deixou. 14 anos. Central Plaza, Frei Caneca – Espaço Itaú, SP Market.

Hotel Transilvânia 2

(Hotel Transylvania 2, EUA/2015, 106 min.) – Animação. Dir. Genndy Tartakovsky. Na continuação da franquia, Drácula está preocupado com seu neto meio vampiro – ele deseja que o lado monstro da criança apareça. Livre. DUBLADO: Anália Franco, Anália Franco (3D), Boavista, Boavista (3D), Boulevard Tatuapé (3D), Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia (3D), Center Norte (3D), Central Plaza, Central Plaza (3D), Cidade Jardim (3D), Cidade São Paulo (3D), Eldorado (3D), Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi (3D), Iguatemi Alphaville, Iguatemi Alphaville (3D), Interlar Aricanduva, Interlar Aricanduva (3D), Itaim Paulista, Jardim Sul, JK Iguatemi, JK Iguatemi (4DX), Kinoplex Itaim (3D), Kinoplex Vila Olímpia, Kinoplex Vila Olímpia (3D), Lapa, Lapa (3D), Lar Center (3D), Mais Shopping Largo 13, Mais Shopping Largo 13 (3D), Marabá, Market Place, Market Place (3D), Metrô Itaquera, Metrô Itaquera (3D), Metrô Santa Cruz (3D), Metrô Tatuapé (3D), Metrô Tucuruvi (3D), Mooca Plaza (3D), Pátio Higienópolis (3D), Pátio Paulista (3D), Penha, Penha (3D), Plaza Sul, Raposo Shopping (3D), Santana Parque, Shopping D (3D), SP Market, SP Market (3D), Tietê Plaza (3D), Villa Lobos (3D), West Plaza. LEGENDADO: Bourbon – Espaço Itaú Pompeia (3D), Bristol, Kinoplex Itaim.

Orestes

(Brasil/2015, 93 min.) – Documentário. Dir. Rodrigo Siqueira. A partir da ditadura militar e da violência policial, o filme faz uma adaptação da tragédia grega de Ésquilo à realidade brasileira. 12 anos. Frei Caneca – Espaço Itaú.

A Pele de Vênus

(La Vénys à la Fourrure, França/2013, 97 min.) – Drama. Dir. Roman Polanski. Com Emmanuelle Seigner, Mathieu Amalric. A atriz Vanda tenta convencer o diretor Thomas a escolhê-la para o papel de protagonista numa peça inspirada na obra de Sacher Masoch. 14 anos. Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bristol, Caixa Belas Artes, Cinearte, Cinesala, Espaço Itaú Augusta, Iguatemi Alphaville, JK Iguatemi, Reserva Cultural.

O Samba

(Brasil/2014, 82 min.) – Documentário. Dir. Georges Gachot. Para falar sobre o samba, Gachot convida Martinho da Vila a apresentar a história da sua escola de coração, a Unidos de Vila Isabel. Livre. Bristol, Frei Caneca – Espaço Itaú, Reserva Cultural.

Um Senhor Estagiário

(The Intern, EUA/2015, 121 min.) – Comédia. Dir. Nancy Meyers. Com Robert De Niro, Anne Hathaway, Rene Russo. Aos 70 anos, Ben está entediado com a vida de aposentado. Para sair do marasmo, decide se tornar um estagiário em um site de moda. Livre. DUBLADO: Anália Franco, Central Plaza, Interlagos, Jardim Sul, Metrô Itaquera, Metrô Tatuapé, Penha, Plaza Sul, Santana Parque, Shopping D, SP Market, Tietê Plaza. LEGENDADO: Anália Franco, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bristol, Cidade Jardim, Cidade São Paulo, Eldorado, Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi, Iguatemi Alphaville, Interlar Aricanduva, Jardim Sul, JK Iguatemi, Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Mais Shopping Largo 13, Market Place, Metrô Santa Cruz, Mooca Plaza, Pátio Higienópolis, Pátio Paulista, Santana Parque, Shopping D, Splendor Paulista, Tietê Plaza, Villa Lobos.

O Vinho Perfeito

(Vinodentro, Itália/2014, 100 min.) – Suspense. Dir. Ferdinando Vicentini Orgnani. Com Vincenzo Amato, Giovanna Mezzogiorno, Lambert Wilson. Giovanni, um respeitado especialista em vinhos, é acusado de matar sua mulher. 14 anos. Caixa Belas Artes, Cinearte, Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi Alphaville.

EM CARTAZ

Adeus à Linguagem

(Adieu au Langage, França/2014, 70 min.) – Drama. Dir. Jean-Luc Godard. Com Héloïse Godet, Kamel, Abdelli, Richard Chevallier. Um cachorro observa um casal que trava uma discussão filosófica sobre a linguagem. 14 anos. Reserva Cultural.

Barbie: Rainhas do Rock

(Barbie in Rock ‘N Royals, EUA/ 2015, 84 min.) – Animação. Dir. Karen J. Lloyd. Na nova aventura da Barbie, ela é a princesa Courtney que decide trocar de lugar com Erika, uma famosa estrela do rock. Livre. DUBLADO: Iguatemi Alphaville , JK Iguatemi, Mais Shopping Largo 13.

Carga Explosiva – O Legado

(The Transporter Refueled, França-China/2015, 96 min.) – Ação. Dir. Camille Delamarre. Com Ed Skrein, Ray Stevenson, Gabriella Wright. No sul da França, o ex-mercenário Frank terá de trabalhar para um grupo de três sedutoras mulheres em um perigoso plano de vingança. 14 anos. DUBLADO: Marabá.

Carrossel – O Filme

(Brasil/2015, 82 min.) – Infantil. Dir. Alexandre Boury e Maurício Eça. Com Paulo Miklos, Oscar Filho, Noemi Gerbelli. De férias, os alunos da Escola Mundial viajam para o acampamento Panapaná, ameaçado pelos interesses de uma incorporadora. Livre. Boavista, Iguatemi Alphaville, JK Iguatemi, Mais Shopping Largo 13, Metrô Itaquera, Plaza Sul.

A Dama Dourada

(Woman in Gold, EUA-Reino Unido/2015, 109 min.) – Drama. Dir. Simon Curtis. Com Hellen Mirren, Ryan Reynolds, Daniel Brühl. Maria Altmann, um refugiada judia, disputa em tribunais internacionais a posse de uma pintura de Gustav Klimt, confiscada de sua família pelos nazistas durante a Segunda Guerra. 10 anos. Kinoplex Itaim, Reserva Cultural.

Damas do Samba

(Brasil/2015, 75 min.) – Documentário. Dir. Susanna Lira. O documentário explora o papel da mulher no samba do Rio de Janeiro, desde seu nascimento. 10 anos. Frei Caneca – Espaço Itaú.

De Cabeça Erguida

(La Tête Haute, França/2015, 120 min.) – Drama. Dir. Emmanuelle Bercot. Com Catherine Deneuve, Benoît Magimel, Sara Forestier. Uma juíza e um pedagogo tentam recuperar Malony, um jovem delinquente. 14 anos. Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Caixa Belas Artes, Espaço Itaú Augusta, Frei Caneca – Espaço Itaú.

O Diário de uma Camareira

(Journal d’Une Femme de Chambre, França-Bélgica/2015, 96 min.) – Drama. Dir. Benoît Jacquot. Com Léa Seydoux, Vincent Lindon, Clotilde Mollet. No início do século 20, Célestine, uma jovem e bela camareira, começa a trabalhar para uma família parisiense. Na casa, deve lidar com a rigorosa Madame Lanlaire e os avanços de seu patrão. 14 anos. Frei Caneca – Espaço Itaú, Reserva Cultural.

Dior e Eu

(Dior et Moi, França/2014, 90 min.) – Documentário. Dir. Frédéric Tcheng. O documentário mostra os bastidores da alta costura, acompanhando o primeiro ano de Raf Simon como diretor de arte da grife francesa. 12 anos. Reserva Cultural.

Divertida Mente

(Inside Out, EUA/2015, 94 min.) – Animação. Dir. Pete Docter. Ronaldo Del Carmen. Riley, de 11 anos, acaba de se mudar para São Francisco, na Califórnia. Alegria, Medo, Raiva, Nojinho e Tristeza, personagens dentro de sua cabeça, estão sempre brigando, tentando decidir o que ela deve fazer para se acostumar com as novas cidade, casa e escola. Livre. DUBLADO: Butantã, Eldorado, Metrô Santa Cruz, Mooca Plaza, Tietê Plaza (3D).

A Entidade 2

(Sinister 2, EUA/2015, 97 min.) – Horror. Dir. Ciaran Foy. Com Nicolas King, Shannyn Sossamon, James Ransone. Uma mãe e seus filhos gêmeos mudam-se para uma casa no campo. No entanto, o lugar foi palco de assassinatos e sua família está marcada para morrer. 16 anos. DUBLADO: Boulevard Tatuapé, Center Norte, Central Plaza, Interlagos, Interlar Aricanduva, Marabá, Metrô Tatuapé, Metrô Tucuruvi, Raposo Shopping, Shopping D, SP Market. LEGENDADO: Eldorado, Pátio Paulista.

Entrando numa Roubada

(Brasil/2015, 107 min.) – Ação. Dir. André Moraes. Com Deborah Secco, Julio Andrade, Lúcio Mauro Filho. Um diretor de cinema decide juntar seus antigos colegas para gravar um ‘road movie’ de ação. Sem dinheiro, colocam os próprios atores em crimes e trapaças reais para conseguir produzir o longa. 14 anos. Iguatemi Alphaville, Interlagos, JK Iguatemi, Mais Shopping Largo 13, Metrô Itaquera, Raposo Shopping, Shopping D.

A Esperança é a Última que Morre

(Brasil/2015, 78 min.) – Comédia. Dir. Calvito Leal. Com Dani Calabresa, Katiuscia Canoro, Danton Mello, Rodrigo Sant’anna. Para se tornar uma âncora de TV, a repórter Hortência inventa um falso serial killer com a ajuda de um amigo. No entanto, os crimes de mentira fogem de seu controle. 12 anos. Central Plaza, Interlar Aricanduva, Marabá, Metrô Tatuapé, Metrô Tucuruvi, Raposo Shopping, Tietê Plaza.

Eu Nunca

(Brasil/2013, 71 min.) – Suspense. Dir. Kauê Telloli. Com Kauê Telloli, Francisco Miguez, Samya Pascotto. Após a morte do avô, dois primos decidem fugir para uma casa de campo com uma amiga.

No lugar, o trio propõe jogos de sedução e registra tudo em vídeo. 12 anos. Caixa Belas Artes.

Expresso do Amanhã

(Snowpiercer, Coreia do Sul-EUA-França/2013, 126 min.) – Ação. Dir. Joon-ho Bong. Com Chris Evans, Jamie Bell, Tilda Swinton. Em 2031, uma nova Era do Gelo quase exterminou os seres humanos. Os sobreviventes, agora, vivem no ambiente segregador de um trem, viajando por diferentes lugares do mundo. 14 anos. DUBLADO: Bristol, Marabá.

Férias Frustradas

(Vacation, EUA/2015, 99 min.) – Comédia. Dir. John Francis Daley, Jonathan M. Goldstein. Com Christina Applegate, Chris Hemsworth, Leslie Mann. Continuação da franquia iniciada em 1983, o filme traz Rusty Griswold, agora crescido, e sua família em uma atrapalhada viagem de férias ao parque Walley World. 14 anos. DUBLADO: Anália Franco, Boavista, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Center Norte, Central Plaza, Interlagos, Interlar Aricanduva, Jardim Sul, Mais Shopping Largo 13, Metrô Itaquera, Metrô Tatuapé, Penha, Plaza Sul, Raposo Shopping, Santana Parque, Shopping D, SP Market, Tietê Plaza, West Plaza. LEGENDADO: Anália Franco, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Eldorado, JK Iguatemi, Iguatemi Alphaville, Kinoplex Vila Olímpia, Market Place, Metrô Santa Cruz, Mooca Plaza, Villa Lobos.

A Festa de Despedida

(Mita Tova, Alemanha-Israel/2014, 95 min.) – Comédia dramática. Dir. Tal Granit, Shayron Maymon. Com Ze’ev Revach, Ilan Dar, Levana Finkelstein. Um grupo de idosos decide construir uma máquina de eutanásia para ajudar um amigo em estado terminal. Quando os rumores da invenção se espalham, eles enfrentam uma série de dilemas. 14 anos. Bristol, Reserva Cultural, Splendor Paulista.

Hipóteses para o Amor e a Verdade

(Brasil/2014, 85 min.) – Drama. Dir. Rodolfo García Vázquez. Com Luiza Gottschalk, Nany People, Tiago Leal. Adaptação para o cinema de uma peça do grupo Os Satyros, o filme retrata a cidade de São Paulo por meio dos dramas de diferentes personagens solitários. 18 anos. Caixa Belas Artes.

Homem Comum

(Brasil/2014, 103 min.) – Documentário. Dir. Carlos Nader. Premiado no festival É Tudo Verdade, em 2014, o filme acompanha a vida de um caminhoneiro paranaense e sua família, ao mesmo tempo

em que traça uma relação com o filme ‘A Palavra’, de Carl Dreyer. 10 anos. Espaço Itaú Augusta, Frei Caneca – Espaço Itaú.

Homem Irracional

(Irrational Man, EUA/2015, 96 min.) – Drama. Dir. Woody Allen. Com Emma Stone, Joaquin Phoenix. Em crise, o professor de filosofia Abe muda-se para o interior dos EUA. Lá, ele arquiteta um plano perigoso para se livrar de seus dilemas existenciais. 14 anos. Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Espaço Itaú Augusta, Iguatemi, Kinoplex Itaim, Pátio Higienópolis, Reserva Cultural.

Jia Zhang-ke, Um Homem de Fenyang

(Brasil/2015, 98 min.) – Documentário. Dir. Walter Salles. No filme, Walter Salles e sua equipe visitaram a China para desvendar a história e as inspirações da carreira do diretor chinês – famoso por produções como ‘Plataforma’, ‘Em Busca da Vida’ e ‘Um toque de Pecado’. 12 anos. Espaço Itaú Augusta.

O Julgamento de Viviane Amsalem

(Geet – The Trial of Viviane Amsalem, França/Israel/2014, 115 min.) – Drama. Dir. Ronit Elkabetz e Shlomi Elkabetz. Com Ronit Elkabetz, Menashe Noy e Simon Abkarian. Em Israel, o divórcio só é possível com o consentimento do marido. Viviane Amsalem luta há três anos para se divorciar e recuperar sua dignidade, mas seu companheiro Eliseu não concorda com a decisão. 14 anos. Reserva Cultural.

Las Insoladas

(Argentina/2014, 102 min.) – Comédia. Dir. Gustavo Taretto. Com Carla Peterson, Violeta Urtizberea, Luisana Lopilato, Maricel Álvarez. Do mesmo diretor de ‘Medianeras’, o longa foca a vida de seis companheiras de aula de salsa nos anos 1990. Todas sonham em passar duas semanas de férias no Caribe, mas, sem dinheiro, só conseguem tomar sol no terraço de um prédio, onde se encontram regularmente. 14 anos. Caixa Belas Artes.

Linda de Morrer

(Brasil/2015, 75 min.) – Comédia. Dir. Cris D’Amato. Com Glória Pires, Angelo Paes Leme, Emilio Dantas. Paula é uma cirurgiã plástica que descobre a cura para a celulite, mas morre ao testá-la em si mesma. Com a ajuda de um médium, ela volta para evitar que o nocivo produto chegue ao mercado. 10 anos. Boulevard Tatuapé, Bristol, Butantã, Center Norte, Central Plaza, Cidade São Paulo, Eldorado, Iguatemi Alphaville, Interlagos, Interlar Aricanduva, Mais Shopping Largo 13, Marabá, Metrô Itaquera, Metrô Santa Cruz, Metrô Tatuapé, Metrô Tucuruvi, Mooca Plaza, Pátio Paulista, Plaza Sul, Shopping D, SP Market.

Love

(Love, França/2015, 134 min.) – Drama. Dir. Gaspar Noé. Com Karl Glusman, Klara Kristin. O filme gerou polêmica no exterior por conter cenas de sexo explícito em 3D. Frustrado com seu casamento, Murphy vive um dilema ao receber uma ligação de sua ex-namorada. 18 anos. Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Espaço Itaú Augusta, Reserva Cultural.

Maze Runner: Prova de Fogo

(Maze Runner – Scorch Trials, EUA/2015, 113 min.) – Ficção Científica. Dir. Wes Ball. Com Dylan O’Brien, Aidan Gillen, Kaya Scodelario. Na continuação da franquia, Thomas e os garotos escapam do labirinto, mas encontram um cenário pós-apocalíptico. A Terra foi queimada pelo sol e é habitada por perigosas criaturas, os Cranks. 12 anos. DUBLADO: Anália Franco, Anália Franco (3D), Boavista, Boavista (3D), Boulevard Tatuapé (3D), Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia (3D), Center Norte, Center Norte (3D), Central Plaza, Central Plaza (3D), Eldorado (3D), Interlagos, Interlagos (3D), Interlar Aricanduva, Interlar Aricanduva (3D), Itaim Paulista, Jardim Sul, Lapa, Lapa (3D), Lar Center (3D), Marabá, Market Place (3D), Metrô Itaquera, Metrô Itaquera (3D), Metrô Tatuapé, Metrô Tatuapé (3D), Metrô Tucuruvi, Metrô Tucuruvi (3D), Mais Shopping Largo 13, Mais Shopping Largo 13 (3D), Mooca Plaza, Penha, Penha (3D), Plaza Sul, Raposo Shopping, Raposo Shopping (3D), Santana Parque, Santana Parque (3D), Shopping D, Shopping D (3D), SP Market, SP Market (3D), Tietê Plaza, Tietê Plaza (3D), Villa Lobos, West Plaza. LEGENDADO: Anália Franco, Anália Franco (3D), Boulevard Tatuapé (3D), Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia (3D), Bristol, Central Plaza, Cidade Jardim (3D), Cidade São Paulo (3D), Eldorado, Eldorado (3D), Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi (3D), Iguatemi Alphaville, Jardim Sul, JK Iguatemi (3D), Kinoplex Vila Olímpia, Lar Center (3D), Market Place, Market Place (3D), Metrô Santa Cruz (3D), Metrô Tucuruvi, Mooca Plaza, Mooca Plaza (3D), Pátio Higienópolis, Pátio Higienópolis (3D), Pátio Paulista, Pátio Paulista (3D), Santana Parque, Tietê Plaza (3D), Villa Lobos, Villa Lobos (3D).

Minions

(The Minions, EUA/2015, 91 min.) – Animação. Dir. Pierre Coffin e Kyle Balda. Os minions, criaturas amarelas e unicelulares – apresentados em ‘Meu Malvado Favorito’ (2010) –, têm a missão de servir sempre aos maiores vilões. Tristes com a morte de seu antigo mestre, tentam encontrar um novo líder. Livre. DUBLADO: Pátio Paulista (3D).

Missão Impossível – Nação Secreta

(Mission: Impossible 5 – Rogue Nation, Estados Unidos/2015, 131 min.) – Ação. Dir. Christopher

McQuarrie. Com Jeremy Renner, Paula Patton, Tom Cruise. No quinto filme da série, o agente Ethan Hunt (Cruise) tem como missão deter a organização criminosa Sindicato. Ao mesmo tempo, ele é caçado pelo governo dos Estados Unidos. 12 anos. DUBLADO: Butantã, Center Norte, Interlar Aricanduva, Jardim Sul, Metrô Tucuruvi, Shopping D, SP Market. LEGENDADO: Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Cidade Jardim, Eldorado, JK Iguatemi, Kinoplex Vila Olímpia, Market Place, Villa Lobos.

Nosferatu – O Vampiro da Noite

(Nosferatu: Phantom der Nacht, Alemanha-França/1979, 107 min.) – Horror. Dir. Werner Herzog. Com Klaus Kinski, Isabelle Adjani, Bruno Ganz. O clássico de 1978 é exibido em salas do Espaço Itaú. Na adaptação do filme de Murnau de 1922, ao tentar vender uma propriedade, o agente imobiliário Jonathan Harker leva Conde Drácula a sua cidade natal, Varna. 14 anos. Espaço Itaú Augusta, Frei Caneca – Espaço Itaú.

Numa Escola de Havana

(Conducta, Cuba/2014, 108 min.) – Drama. Dir. Ernesto Daranas. Com Silvia Aguila, Alina Rodríguez, Armando Valdés Freire. Chala é um menino problemático. Sua professora Carmela é a única que ele respeita. Quando ela se afasta por problemas de saúde, ele é levado para um internato. 12 anos. Caixa Belas Artes.

Obra

(Brasil/2014, 80 min.) – Drama. Dir. Gregorio Graziosi. Com Irandhir Santos, Lola Peploe, Julio Andrade. Um arquiteto, prestes a ter o primeiro filho, tem a consciência perturbada pela descoberta de um cemitério clandestino no terreno onde pretende realizar uma grande obra. 10 anos. Espaço Itaú Augusta.

Operação Dragão

(Enter the Dragon, Hong Kong/USA/1973, 102 min.) – Ação. Dir. Robert Clouse. Com Bruce Lee, John Saxon, Jim Kelly. No clássico do cinema de ação, Bruce Lee interpreta um especialista em artes marciais decidido a capturar um traficante responsável pela morte de sua irmã. Para chegar à base do criminoso, entra num competição de kung fu. 12 anos. Boulevard Tatuapé, Center Norte, Central Plaza, Cidade São Paulo, Eldorado, Iguatemi, Metrô Santa Cruz, Mooca Plaza, Pátio Higienópolis, Pátio Paulista, Tietê Plaza.

Pequeno Dicionário Amoroso 2

(Brasil/2014, 90 min.) – Comédia. Dir. Sandra Werneck, Mauro Farias. Com Andréa Beltrão, Daniel Dantas, Glória Pires. O filme se passa 16 anos após o primeiro. Luiza está casada e tem um filho. Gabriel namora uma mulher mais nova. O romance entre os dois será reaquecido após um encontro inesperado. 14 anos. Anália Franco, Iguatemi Alphaville.

O Pequeno Príncipe

(Le Petit Prince, França/2014, 108 min.) – Animação. Dir. Mark Osborne. Baseado na obra de Antoine de Saint-Exupéry, o filme conta a vida de uma menina com uma rígida rotina controlada pela mãe. Um dia, ela conhece seu vizinho, um senho que lhe conta a história de um pequeno príncipe. Livre. DUBLADO: Anália Franco, Boavista, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Center Norte (3D), Central Plaza, Cidade São Paulo, Cidade São Paulo (3D), Eldorado, Iguatemi, Interlagos, Interlar Aricanduva, Itaim Paulista, Jardim Sul, Kinoplex Vila Olímpia, Lapa, Market Place, Metrô Itaquera, Metrô Santa Cruz, Metrô Tatuapé, Pátio Higienópolis, Pátio Paulista, Penha, Plaza Sul, Raposo Shopping, Santana Parque, Shopping D (3D), SP Market, Tietê Plaza, Villa Lobos. LEGENDADO: Bourbon – Espaço Itaú Pompeia.

Phoenix

(Alemanha-Polônia/2014, 98 min.) – Drama. Dir. Christian Petzold. Com Nina Hoss, Ronald Zehrfeld, Nina Kunzendorf. Uma sobrevivente, desfigurada durante a passagem por campos de concentração na Segunda Guerra, procura pelo marido que possivelmente a entregou aos nazistas. 10 anos. Caixa Belas Artes.

Pixels

(EUA/2015, 129 min.) – Ficção científica. Dir. Chris Columbus. Com Adam Sandler, Michelle Monaghan. Ao encontrar uma ‘cápsula do tempo’ – com antigos jogos de videogame –, alienígenas interpretam o episódio como um desafio, e invadem o planeta emulando os fliperamas. Para detê-los, Sam, Eddie, Ludlow e a tenente-coronel Violet lutam utilizando sua expertise em jogos. 10 anos. DUBLADO: Interlar Aricanduva.

Quarteto Fantástico

(Fantastic Four, EUA/2015, 100 min.) – Ação. Dir. Josh Trank. Com Miles Teller, Kate Mara, Michael B. Jordan. Na nova adaptação da franquia de quadrinhos da Marvel, quatro jovens adquirem poderes especiais ao viajarem para um universo paralelo. Com suas novas habilidades – elasticidade, criação e manipulação do fogo, invisibilidade e força extrema – têm de salvar o mundo de um plano do vilão

Dr. Destino. 12 anos. DUBLADO: Butantã.

Que Horas Ela Volta?

(Brasil/2015, 112 min.) – Drama. Dir. Anna Muylaert. Com Regina Casé, Karine Teles, Lourenço Mutarelli. Após passar anos como babá de uma família paulistana, Val tem uma nova chance de se reaproximar de sua filha, que foi criada no interior de Pernambuco. No entanto, o retorno da jovem vai desestabilizar as relações dentro da casa de seus patrões, criando conflitos e tensões. 12 anos.

Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Caixa Belas Artes, Central Plaza, Cidade Jardim, Cinearte, Cinesala, Espaço Itaú Augusta, Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi, Interlar Aricanduva, Jardim Sul, Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Market Place, Metrô Santa Cruz, Reserva Cultural, Santana Parque, Shopping D, Splendor Paulista, Villa Lobos.

Que Mal Eu Fiz a Deus?

(Qu’est-ce qu’on a Fait au Bon Dieu?, França/2014, 97 min.) – Comédia. Dir. Philippe de Chauveron. Com Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan. O casal Verneuils, conservador e caxias, tem quatro filhas, mas três delas lhe causaram desgosto ao se casarem com homens de outros países e religiões. A quarta anuncia que vai se unir a um católico, mas o casamento não é tão agradável à família quanto parece. 14 anos. Caixa Belas Artes, Kinoplex Itaim.

Relatos Selvagens

(Relatos Salvajes, Argentina-Espanha/2014, 122 min.) – Comédia. Dir. Damián Szifrón. Com Ricardo Darín, Leonardo Sbaraglia, Rita Cortese. Seis breves histórias, que compartilham a ‘selvageria’ nos enredos e uma forte tendência ao humor negro. Produzido por Pedro Almodóvar, o filme foi indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro deste ano. 14 anos. Caixa Belas Artes.

Ricki and the Flash: de Volta para Casa

(Ricki and the Flash, EUA/2015, 101 min.) – Comédia dramática. Dir. Jonathan Demme. Com Meryl Streep, Hayse Jack, Mamie Gummer. Ricki negligenciou o convívio com sua família para viver a fama de estrela do rock. Mais velha, ela tenta se reaproximar dos filhos. 14 anos. LEGENDADO: Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bristol, Cidade Jardim, Frei Caneca – Espaço Itaú.

Rio Cigano

(Brasil/2013, 81 min.) – Drama. Dir. Julia Zakia. Com Georgette Fadel, Leuda Bandeira, Mariana Senne. Uma cigana começa uma jornada em busca de sua prima, que foi levada por uma cruel condessa quando era criança. 14 anos. Caixa Belas Artes.

Samba

(França/2014, 118 min.) – Drama. Dir. Eric Toledano e Olivier Nakache. Com Omar Sy, Charlotte Gainsbourg, Tahar Rahim. No novo filme dos diretores de ‘Intocáveis’ (2011), Samba, um imigrante senegalês na França, vive de bicos. Alice, uma executiva experiente, sofre de estresse. O destino acaba cruzando o caminho dos dois. 12 anos. Caixa Belas Artes.

La Sapienza

(França-Itália/2014, 105 min.) – Drama. Dir. Eugène Green. Com Fabrizio Rongione, Christelle

Prot, Ludovico Succio. Com o casamento abalado, o arquiteto Alexandre muda-se para a Itália com a esposa Alienor para terminar seu livro. A vida do casal, no entanto tem uma guinada quando conhecem os irmãos Lavinia e Goffredo. 12 anos. Espaço Itaú Augusta.

Sobre Amigos, Amor e Vinho

(Barbecue, França/2014, 98 min.) – Comédia. Dir. Eric Lavaine. Com Lambert Wilson, Franck Dubosc, Florence Foresti. Mesmo cuidando de sua saúde, Antoine sofre um enfarte em seu aniversário de 50 anos. Agora, ele terá de encarar mudanças em sua vida, que vão afetar todos a sua volta. 14 anos. Caixa Belas Artes.

Ted 2

(Ted 2, EUA/2015, 115 min.) – Comédia. Dir. Seth Macfarlane. Com Amanda Seyfried, Mila Kunis, Seth MacFarlane. Na continuação, o desbocado urso decide ter um filho com sua namorada. No entanto, ele terá de lutar na Justiça para provar que é humano e que pode fazer uma inseminação artificial. 16 anos. DUBLADO: Interlagos, Interlar Aricanduva, SP Market.

Tristeza e Alegria

(Sorg og Glæde, Dinamarca/2015, 107 min.) – Drama. Dir. Nils Malmros. Com Jakob Cedergren, Helle Fagralid, Ida Dwinger. O cineasta Johannes e sua esposa Signe tentam se manter unidos para superar a trágica morte de sua filha. 14 anos. Frei Caneca – Espaço Itaú.

O Último Cine Drive-in

(Brasil/2014, 98 min.) – Comédia. Dir. Iberê Carvalho. Com Othon Bastos, Breno Nina, Rita Assemany. Ao voltar para Brasília, sua terra natal, Marlombrando reencontra seu pai, dono de um drive-in há 37 anos. Mesmo com a falta de público, ele luta, ao lado de dois funcionários, para manter o cinema vivo. 12 anos. Bristol.

Você Acredita?

(Do You Believe, EUA/2015, 120 min.) – Drama. Dir. Jon Gunn. Com Mira Sorvino, Sean Astin, Alexa PenaVega. Quando um pastor encontra um morador de rua pregando o cristianismo, ele decide colocar sua fé em ação e ajudar as pessoas. Sua jornada vai impactar a vida daqueles a sua volta, incluindo os descrentes. 12 anos. DUBLADO: Anália Franco, Central Plaza, Interlagos, Jardim Sul, Santana Parque, Shopping D.

ESPECIAL

Amy

A rede Cinemark exibe com exclusividade o documentário ‘Amy’, dirigido por Asif Kapadia. O longa tem sessões no sábado (26), às 22h30, e na 3ª (29), às 19h30, nos Cinemarks Cidade São Paulo, Eldorado e Metrô Santa Cruz. No Market Place, além das duas datas, haverá uma sessão na 2ª (28), às 19h30.

Cine Vista

A terceira edição do projeto de cinema ao ar livre do Shopping JK Iguatemi é realizada de domingo (27) a 4/10. As sessões incluem filmes infantis, indicados ao Oscar e pré-estreias como as de ‘Ruth & Alex’, estrelado por Diane Keaton e Morgan Freeman. JK Iguatemi. Av. Presidente Juscelino Kubistcheck, 2.041, Itaim Bibi, 3152-6605. R$ 20/R$ 60. Programação: http://oesta.do/jkvis

Indie Festival 2015

Até 4ª (30), cerca de 45 filmes serão exibidos na programação paulistana do festival no CineSesc, incluindo duas retrospectivas homenageando os diretores Sharunas Bartas e Kira Muratova. CineSesc. R. Augusta, 2.075, Cerq. César, 3087-0500. R$ 12. Até 4ª (30). Programação: http://oesta.do/Indie2015

A Nova Onda de François Truffaut

Paralela à exposição sobre o cineasta no MIS, a mostra faz uma retrospectiva do diretor francês, no Caixa Belas Artes, com 17 produções, como ‘Os Incompreendidos’ (1959). É possível comprar um passaporte por R$ 50, que garante a entrada em cinco sessões durante toda a mostra. Caixa Belas Artes. R. da Consolação, 2.423, metrô Paulista, 2894-5781. R$ 14/R$ 50. Até 4ª (30). Programação: www.caixabelasartes.com.br2