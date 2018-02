Confira o roteiro de cinema da semana

Veja, abaixo, os filmes em cartaz de 20/11 a 25/11.

PRÉ-ESTREIAS

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Três Lembranças da Minha Juventude

(Trois Souvenirs de Ma Jeunesse, França/2015, 120 min.) – Drama. Dir. Arnaud Desplechin. Com Quentin Dolmaire, Lou Roy Lecollinet, Mathieu Amalric. No drama, premiado em Cannes neste ano, o protagonista Paul está de partida do Tajiquistão. Nesse momento da vida, se volta para lembranças que vão dos seus primeiros amores a uma viagem para a Rússia. 16 anos. Caixa Belas Artes, Espaço Itaú Augusta, Frei Caneca – Espaço Itaú, Reserva Cultural.

ESTREIAS

Awake – A Vida de Yogananda

(Awake: The Life of Yogananda, EUA/2014, 87 min.) – Documentário. Dir. Paola di Florio e Lisa Leeman. A vida do indiano Paramahanda Yogananda, autor de ‘Autobiografia de um Iogue’. Livre. Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Cinearte, Cinesala, Espaço Itaú Augusta, Frei Caneca – Espaço Itaú.

Chatô – O Rei do Brasil

(Brasil/2015, 105 min.) – Drama. Dir. Guilherme Fontes. Com Marco Ricca, Andréa Beltrão, Paulo Betti. Drama sobre a vida de Assis Chateaubriand, magnata pioneiro das comunicações no País. 14 anos. Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bristol, Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi, JK Iguatemi, Pátio Higienópolis, SP Market.

A Ilha do Milharal

(Simindis Kundzuli, Geórgia-Alemanha-França-Rep. Checa-Cazaquistão-Hungria/2014, 98 min.) – Drama. Dir. George Ovashvili. Com Ilyas Salman, Mariam Buturishvili, Irakli Samushia. Um velho camponês se muda com sua neta para perto de um rio que já foi cenário de batalhas sangrentas. 14 anos. Espaço Itaú Augusta.

Malala

(He Named Me Malala, EUA/2015, 87 min.) – Documentário. Dir. Davis Guggenheim. Sobre Malala Yousafzai, jovem paquistanesa, Nobel da Paz por sua defesa das mulheres em países islâmicos. 10 anos. Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bristol, Caixa Belas Artes, Cidade Jardim, Frei Caneca – Espaço Itaú, Kinoplex Itaim.

As Memórias de Marnie

(Omoide no Marnie, Japão/2014, 108 min.) – Animação. Dir. Hiromasa Yonebayashi. Anna, uma criança solitária, faz amizade com Marnie. A nova amiga mora num castelo isolado, mas não é o que parece. Livre. Frei Caneca – Espaço Itaú, Metrô Santa Cruz.

Mistress America

(Mistress America, EUA/2015, 84 min.) – Comédia. Dir. Noah Baumbach. Com Greta Gerwig, Lola Kirke, Seth Barrish. Tracy, uma jovem aspirante a escritora, transforma-se ao conhecer Brooke, a excêntrica filha de seu futuro padrasto. 12 anos. Bristol, Caixa Belas Artes, Cinearte, Cinesala, Espaço Itaú Augusta, Reserva Cultural.

Ninguém Ama Ninguém… Por Mais de Dois Anos

(Brasil/2015, 87 min.) – Drama. Dir. Clovis Mello. Com Gabriela Duarte, Ernani Moraes, Marcelo Faria. Na tela, a intimidade de casais que vivem nas décadas de 1950 e 1960. Baseado na obra de Nelson Rodrigues. 14 anos. Anália Franco, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bristol, Central Plaza, Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi Alphaville, Jardim Sul, Metrô Itaquera, Metrô Santa Cruz, Reserva Cultural, Santana Parque, Villa Lobos.

Papéis ao Vento

(Papeles en el Viento, Argentina/201, 98 min.) – Comédia. Dir. Juan Taratuto. Com Paola Barrientos, Cacho Buenaventura, Cecilia Dopazo. Com a morte do amigo ‘El Mono’, Fernando, Mauricio e ‘O Russo’ tentam assegurar o futuro de sua filhinha. Decidem resgatar um investimento do morto, que havia comprado um jogador de futebol. Livre. Espaço Itaú Augusta.

Pauê – O Passo de um Vencedor

(Brasil/2015, 72 min.) – Documentário. Dir. Fabio Cappellinni e Alessandra Pereira. Documentário sobre o primeiro surfista com ambas as pernas amputadas: Paulo Eduardo Chieffi, o Pauê. 10 anos. Caixa Belas Artes.

Piadeiros

(Brasil/2015, 90 min.) – Documentário. Dir. Gustavo Rosa de Moura. Uma viagem pelas cinco regiões do Brasil em busca de ‘piadeiros’ não profissionais: pessoas que sabem contar bem piadas. 12 anos. Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Frei Caneca – Espaço Itaú, Interlagos.

Picasso e o Roubo da Mona Lisa

(La Banda Picasso, Espanha/2012, 101 min.) – Comédia. Dir. Fernando Colomo. Com Stanley Weber, Louise Monot, David Coburn. A história do roubo da Mona Lisa, em 1911, cometido por uma ‘gangue’ de artistas, que incluía o pintor Pablo Picasso e o escritor Guillaume Apollinaire. Na história real, Apollinaire e Picasso foram interrogados, mas nunca condenados. 12 anos. Caixa Belas Artes.

Taxi Teerã

(Taxi, Irã/2015, 82 min.) – Documentário. Dir. Jafar Panahi. O diretor iraniano Jafar Panahi dirige um táxi pelas ruas de Teerã, conversando com os passageiros. 14 anos. Espaço Itaú Augusta, Reserva Cultural.

EM CARTAZ

007 Contra Spectre

(Spectre, EUA-Reino Unido/2015, 148 min.) – Ação. Dir. Sam Mendes. Com Daniel Craig, Christoph Waltz, Ralph Fiennes. James Bond (Daniel Craig desvenda uma organização global sinistra enquanto o serviço de inteligência MI-6 sofre uma crise. 14 anos. DUBLADO: Anália Franco, Anália Franco (Imax), Boavista, Boulevard Tatuapé, Center Norte, Central Plaza, Interlagos, Interlar Aricanduva, Itaim Paulista, Jardim Sul, Mais Shopping Largo 13, Marabá, Metrô Itaquera, Metrô Tatuapé, Penha, Plaza Sul, Raposo Shopping, Santana Parque, Shopping D, SP Market, Tietê Plaza, West Plaza. LEGENDADO: Anália Franco, Anália Franco (Imax), Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia (Imax), Bristol, Central Plaza, Cidade Jardim, Cidade São Paulo, Eldorado, Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi, Iguatemi Alphaville, Jardim Sul, JK Iguatemi, JK Iguatemi (Imax), Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Lar Center, Market Place, Metrô Santa Cruz, Metrô Tucuruvi, Mooca Plaza, Pátio Higienópolis, Pátio Paulista, Santana Parque, SP Market, Villa Lobos.

45 Anos

(45 Years, Reino Unido/2015, 95 min.) – Drama. Dir. Andrew Haigh. Com Charlotte Rampling, Dolly Wells, Tom Courtenay. Prestes a comemorar o 45º aniversário de casamento, um casal é abalado pela chegada de uma carta. 12 anos. Reserva Cultural.

Adeus à Linguagem

(Adieu au Langage, França/2014, 70 min.) – Drama. Dir. Jean-Luc Godard. Com Héloïse Godet, Kamel, Abdelli, Richard Chevallier. Um cachorro observa um casal em meio a uma discussão filosófica sobre a linguagem. 14 anos. Reserva Cultural (3D).

Aliança do Crime

(Black Mass, EUA/2015, 123 min.) – Drama. Dir. Scott Cooper. Com Johnny Depp, Benedict Cumberbatch, Dakota Johnson, Kevin Bacon. Na Boston dos anos 1970, o FBI faz um acordo com o mafioso irlandês Jimmy Bulger para que ele colabore na captura de um inimigo em comum. 16 anos. DUBLADO: Interlar Aricanduva, SP Market. LEGENDADO: Anália Franco, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bristol, Caixa Belas Artes, Cidade Jardim, Cidade São Paulo, Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi, Iguatemi Alphaville, JK Iguatemi, Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Market Place, Metrô Santa Cruz, Mooca Plaza, Pátio Higienópolis, Pátio Paulista, Shopping D, Villa Lobos.

Amizade Desfeita

(Unfriended, EUA-Rússia/2014, 83 min.) – Terror. Dir. Levan Gabriadze. Com Heather Sossaman, Matthew Bohrer, Courtney Halverson, Will Peltz. No meio de uma chamada virtual, seis amigos recebem uma mensagem de uma aluna que se matou um ano antes, um episódio sobrenatural e ameaçador. 16 anos. DUBLADO: Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Eldorado, Interlagos, Interlar Aricanduva, Mais Shopping Largo 13, Metrô Tatuapé, Pátio Paulista, Santana Parque, Shopping D.

Amy

(Amy, EUA-Reino Unido/2015, 128 min.) – Documentário. Dir. Asif Kapadia O filme aborda a vida da cantora britânica Amy Winehouse, morta em 2011, aos 27 anos. 14 anos. Caixa Belas Artes.

Atividade Paranormal 5 – Dimensão Fantasma

(Paranormal Activity: The Ghost Dimension, EUA/2015, 88 min.) – Terror. Dir. Gregory Plotkin. Com Chris J. Murray, Brit Shaw, Ivy George. Ao se mudarem para uma casa, os Fleeges descobrem uma câmera que revela atividades paranormais. 14 anos. DUBLADO: Boulevard Tatuapé (3D), Central Plaza (3D), Interlagos (3D), Interlar Aricanduva (3D), Metrô Itaquera, Metrô Tatuapé, Metrô Tucuruvi, Penha, Plaza Sul, Shopping D (3D), SP Market (3D), Tietê Plaza (3D). LEGENDADO: Bourbon – Espaço Itaú Pompeia.

Beira-Mar

(Brasil/2015, 83 min.) – Drama. Dir. Filipe Matzembacher e Marcio Reolon. Com Mateus Almada, Ariel Artur, Maurício Barcellos. Os jovens Martin e Tomaz partem para um fim de semana numa casa de praia, onde a amizade dos dois entra em crise. 12 anos. Espaço Itaú Augusta.

Caminho de Volta

(Brasil/2015, 80 min.) – Documentário. Dir. José Joffily e Pedro Rossi. O documentário explora a vida de dois brasileiros que, morando fora do país, voltam ao Brasil. Livre. Caixa Belas Artes.

Capital Humano

(Il Capitale Umano, Itália-França/2013, 109 min.) – Drama. Dir. Paolo Virzì. Com Fabrizio Bentivoglio, Valeria Golino, Valeria Tedeschi. Duas famílias têm os destinos cruzados quando um ciclista é atropelado por um jipe na véspera de Natal. 16 anos. Frei Caneca – Espaço Itaú, Reserva Cultural.

Cidade de Deus – 10 Anos Depois

(Brasil/2013, 75 min.) – Documentário. Dir. Cavi Borges e Luciano Vidigal. O filme explora a vida dos atores que participaram do filme ‘Cidade de Deus’ (2002), dez anos após o lançamento do filme. 14 anos. Frei Caneca – Espaço Itaú.

O Clube

(El Club, Chile/2015, 98 min.) – Drama. Dir. Pablo Larraín. Com Roberto Farías, Antonia Zegers, Alfredo Castro. Quatro padres vivem isolados em uma casa de penitência, supervisionados por uma freira. A chegada de um quinto padre desenterra o passado de todos. 16 anos. Reserva Cultural.

Como Sobreviver a um Ataque Zumbi

(Scout’s Guide To The Zombie Apocalypse, EUA/2015, 95 min.) – Comédia. Dir. Christopher Landon. Com Tye Sheridan, Logan Miller, Joey Morgan. Enquanto Ben, Carter e Augie acampam, um ataque zumbi chega à cidade onde moram. 14 anos. DUBLADO: Boulevard Tatuapé, Center Norte, Central Plaza, Interlagos, Interlar Aricanduva, Jardim Sul, Mais Shopping Largo 13, Metrô Itaquera, Metrô Tucuruvi, Penha, Plaza Sul, Raposo Shopping, Santana Parque, SP Market, Shopping D, Tietê Plaza. LEGENDADO: Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Cidade São Paulo, Eldorado, Marabá, Market Place, Metrô Santa Cruz, Metrô Tucuruvi, Villa Lobos.

Dheepan – O Refúgio

(Dheepan, França/2015, 109 min.) – Drama. Dir. Jacques Audiard. Com Jesuthasan Antonythasan, Kalieaswari Srinivasan, Claudine Vinasithamby. O guerrilheiro Dheepan foge do Sri Lanka. Na fuga, leva consigo duas estranhas que, acredita, facilitarão seu pedido de refúgio em Paris. 14 anos. Caixa Belas Artes.

#garotas – O Filme

(Brasil/2015, 105 min.) – Comédia. Dir. Alex Medeiros. Com Giovana Echeverria, Barbara França, Jeyce Valente, Ingra Liberato. Beth, Milena e Carina são jovens baladeiras no Rio. Após um ano em Nova York, Beth volta transformada, decidida a se comportar, mas suas amigas estranham a mudança. 16 anos. Anália Franco, Frei Caneca – Espaço Itaú.

Goosebumps: Monstros e Arrepios

(Goosebumps, EUA-Austrália/2015, 103 min.) – Terror. Dir. Rob Letterman. Com Jack Black, Dylan Minnette, Odeya Rush. Novo numa cidadezinha, Zach conhece a vizinha Hannah, cujo pai é o autor da série de livros ‘Goosebumps’ e vive atormentado pelos monstros que ele criou para as histórias. 10 anos. DUBLADO: Boavista, Eldorado, Penha.

Grace de Mônaco

(Grace of Monaco, Itália-Bélgica-EUA-Suíça-França/2014, 103 min.) – Drama. Dir. Olivier Dahan. Com Nicole Kidman, Tim Roth, André Penvern. O longa aborda o período de crise de identidade de Grace que, casada com o príncipe Rainier III, pensava em voltar a atuar. 12 anos. Bristol, Cidade Jardim, Iguatemi, Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Pátio Higienópolis, Reserva Cultural, Splendor Paulista.

Hipócrates

(Hippocrate, França/2015, 102 min.) – Drama. Dir. Thomas Lilti. Com Vincent Lacoste, Jacques Gamblin. Benjamin, um jovem que sonha ser médico, tem uma má experiência durante sua residência. 12 anos. Caixa Belas Artes, Cinearte.

Hipóteses para o Amor e a Verdade

(Brasil/2014, 85 min.) – Drama. Dir. Rodolfo García Vázquez. Com Luiza Gottschalk, Nany People, Tiago Leal. Adaptação de uma peça d’Os Satyros, o filme retrata São Paulo por meio dos dramas de personagens solitários. 18 anos. Caixa Belas Arte.

Hotel Transilvânia 2

(Hotel Transylvania 2, EUA/2015, 106 min.) – Animação. Dir. Genndy Tartakovsky. Com a ajuda de seus amigos, Drácula tenta fazer com que o lado monstro de seu neto vampiro apareça. Livre. DUBLADO: Boavista, Center Norte (3D), Interlagos, Itaim Paulista, Lapa, Metrô Tatuapé, Penha, Plaza Sul, Raposo Shopping.

Jogos Vorazes: A Esperança – O Final

(The Hunger Games – Mockingjay: Part 2, EUA/2015, 136min.) – Ficção Científica. Dir. Francis Lawrence. Com Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth. Na última parte da saga, Katniss tenta derrubar a Capital, que controla a população e a mantém miserável. 12 anos. DUBLADO: Anália Franco, Anália Franco (3D), Boavista, Boavista (3D), Boulevard Tatuapé (3D), Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bristol, Center Norte (3D), Central Plaza (3D), Cidade Jardim (3D), Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi Alphaville (3D), Interlagos (3D), Interlar Aricanduva (3D), Itaim Paulista, Jardim Sul, Jardim Sul (3D), Kinoplex Itaim (3D), Lapa, Lapa (3D), Lar Center (3D), Mais Shopping Largo 13, Mais Shopping Largo 13 (3D), Marabá, Market Place (3D), Metrô Itaquera, Metrô Itaquera (3D), Metrô Santa Cruz (3D), Metrô Tatuapé (3D), Metrô Tucuruvi (3D), Mooca Plaza (3D), Pátio Paulista (3D), Penha, Penha (3D), Plaza Sul, Raposo Shopping (3D), Santana Parque, Santana Parque (3D), Shopping D (3D), SP Market (3D), Splendor Paulista, Tietê Plaza (3D), Villa Lobos (3D), West Plaza. LEGENDADO: Anália Franco, Anália Franco (3D), Boulevard Tatuapé (3D), Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia (3D), Bristol, Central Plaza (3D), Cidade Jardim (3D), Cidade São Paulo (3D), Eldorado, Eldorado (3D), Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi (3D), Iguatemi Alphaville, Iguatemi Alphaville (3D), Jardim Sul, Jardim Sul (3D), JK Iguatemi, JK Iguatemi (3D), JK Iguatemi (4DX), Kinoplex Itaim, Kinoplex Itaim (3D), Kinoplex Vila Olímpia, Kinoplex Vila Olímpia (3D), Lar Center (3D), Marabá, Market Place (3D), Metrô Santa Cruz, Metrô Santa Cruz (3D), Metrô Tucuruvi (3D), Mooca Plaza (3D), Pátio Higienópolis (3D), Pátio Paulista (3D), Plaza Sul, Raposo Shopping (3D), Santana Parque, Santana Parque (3D), SP Market (3D), Splendor Paulista, Tietê Plaza (3D), Villa Lobos (3D), West Plaza.

Linda de Morrer

(Brasil/2015, 75 min.) – Comédia. Dir. Cris D’Amato. Com Glória Pires, Angelo Paes Leme, Emilio Dantas. Uma cirurgiã plástica que desenvolve a cura para a celulite morre ao testá-la em si mesma. Com a ajuda de um médium, ela volta para evitar que o produto chegue ao mercado. 10 anos. Butantã.

Love

(Love, França/2015, 134 min.) – Drama. Dir. Gaspar Noé. Com Karl Glusman, Klara Kristin. Murphy vive um relacionamento com a instável Elektra. O casal convida a vizinha bonita para a cama, ignorante do efeito que isso terá na relação. 18 anos. Reserva Cultural (3D).

Os Maias – Cenas da Vida Romântica

(Brasil-Portugal/2014, 139 min.) – Drama. Dir. João Botelho. Com Graciano Dias, Maria Flor, João Perry, Pedro Inês, Hugo Mestre Amaro. Baseado no romance de Eça de Queiroz, o filme segue a vida da família de Carlos Maia, acompanhando a decadência da aristocracia portuguesa no fim do século 19. 14 anos. Frei Caneca – Espaço Itaú.

As Mil e Uma Noites – Vol. 1, O Inquieto

(Portugal-França-Alemanha-Suíça/2015, 125min.) – Drama. Dir. Miguel Gomes. Com Miguel Gomes, Crista Alfaiate, Carloto Cotta. Um diretor português se propõe a contar a histórias de seu país. Deprimido com o cenário, ele dá lugar a Sherazade, que conta histórias de personagens em meio à crise. 14 anos. Caixa Belas Artes, Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi Alphaville.

Mamma Roma

(Mamma Roma, Itália/1962, 110 min.) – Drama. Dir. Pier Paolo Pasolini. Com Anna Magnani, Ettore Garofolo, Franco Citti. Uma prostituta de meia-idade tenta recomeçar a vida com seu filho adolescente, Ettore. 14 anos. Espaço Itaú Augusta.

Meu Passado Me Condena 2

(Brasil/2015, 108 min.) – Comédia. Dir. Julia Rezende. Com Fábio Porchat, Miá Mello, Inez Viana. Fábio e Miá passam por uma crise por causa da vida desorganizada dele, que esquece o aniversário de três anos do matrimônio. 12 anos. Butantã.

November Man: Um Espião Nunca Morre

(The November Man, EUA/2014, 108 min.) – Ação. Dir. Roger Donaldson. Com Pierce Brosnan, Luke Bracey, Olga Kurylenko. Um ex-agente da CIA volta à ativa. Ele se descobre num conflito com seu antigo pupilo e tem que cumprir uma missão que envolve agentes de alta patente da organização e o presidente eleito da Rússia. 14 anos. DUBLADO: Butantã.

A Noviça Rebelde

(The Sound of Music, EUA/1965, 174 min.) – Musical. Dir. Robert Wise. Com Julie Andrews, hristopher Plummer, Eleanor Parker. Na Áustria dos anos 1930, a noviça Maria deixa o convento para se tornar a governanta dos filhos de um viúvo da Marinha. 12 anos. Center Norte, Central Plaza, Cidade São Paulo, Eldorado, Iguatemi, Market Place, Metrô Santa Cruz, Mooca Plaza, Pátio Higienópolis, Pátio Paulista, Tietê Plaza, Villa Lobos.

O Que Será de Nozes?

(The Nut Job, EUA/2014, 85 min.) – Animação. Dir. Peter Lepeniotis. O esquilo Surly é expulso do parque em que vivia e precisa se alimentar. Descobre uma loja de nozes e planeja um assalto com sua turma. Livre. DUBLADO: Butantã.

Olmo e a Gaivota

(Brasil-Dinamarca-França-Portugal-Suécia/2014, 87 min.) – Documentário. Dir. Petra Costa e Lea Gob. No documentário, a atriz Olivia se descobre grávida quando está prestes a encenar ‘A Gaivota’, de Chekhov. 12 anos. Caixa Belas Artes, Espaço Itaú Augusta.

Operações Especiais

(Brasil/2015, 90 min.) – Ação. Dir. Tomas Portella. Com Cléo Pires, Thiago Martins, Fabíula Nascimento. Francis passa no concurso para a Polícia Civil carioca. Com uma onda de crime tomando São Judas do Livramento, ela passa a fazer parte de uma equipe especial. 14 anos. Jardim Sul.

Órfãos do Eldorado

(Brasil/2015, 96 min.) – Drama. Dir. Guilherme Cezar Coelho. Com Daniel de Oliveira, Dira Paes, Mariana Rios. Arminto volta ao Norte para cuidar dos negócios do pai morto, onde revisita o passado e encontra uma nova paixão. Baseado no livro homônimo de Milton Hatoum. 16 anos. Caixa Belas Artes, Frei Caneca – Espaço Itaú.

Pasolini

(Pasolini, França-Itália-Bélgica/2014, 84 min.) – Drama. Dir. Abel Ferrara. Com Willem Dafoe, Ninetto Davoli, Riccardo Scamarcio. O longa acompanha o último dia de vida do cineasta italiano Pier Paolo Pasolini. 18 anos. Reserva Cultural.

A Pele de Vênus

(La Vénys à la Fourrure, França/2013, 97 min.) – Drama. Dir. Roman Polanski. Com Emmanuelle Seigner, Mathieu Amalric. Uma atriz tenta convencer um diretor a escolhê-la para o papel de protagonista de sua peça. 14 anos. Caixa Belas Artes.

Perdido em Marte

(The Martian, EUA/201, 141 min.) – Ficção Científica. Dir. Ridley Scott. Com Matt Damon, Jessica Chastain, Kristen Wiig. O astronauta Mark (Matt Damon) é dado como morto em uma missão problemática para Marte. Isolado, ele tenta sinalizar que permanece vivo. 12 anos. Kinoplex Vila Olímpia, Shopping D.

Peter Pan

(Pan, EUA-Reino Unido-Austrália/2015, 111 min.) – Aventura. Dir. Joe Wright. Com Levi Miller, Hugh Jackman, Garrett Hedlund. O órfão Peter é levado ao mundo mágico da Terra do Nunca pelo cruel pirata Barba Negra. Livre. DUBLADO: Anália Franco, Boulevard Tatuapé, Central Plaza, Iguatemi, Interlar Aricanduva (3D), Interlar Aricanduva, Jardim Sul, Lar Center (3D), Market Place, Metrô Tatuapé, Mooca Plaza, Plaza Sul, Santana Parque, SP Market, Villa Lobos.

Ponte dos Espiões

(Bridge of Spies, EUA/2015, 141 min.) – Drama. Dir. Steven Spielberg. Com Tom Hanks, Mark Rylance, Alan Alda. Na Guerra Fria, um advogado é recrutado pela CIA para resgatar um piloto detido na União Soviética. 12 anos. Bristol, Cidade Jardim, Iguatemi, Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Metrô Santa Cruz, Splendor Paulista, Villa Lobos.

Que Horas Ela Volta?

(Brasil/2015, 112 min.) – Drama. Dir. Anna Muylaert. Com Regina Casé, Karine Teles, Lourenço Mutarelli. Ao pedir abrigo à filha na casa onde trabalha, Val aborrece seus patrões, irritados com a presença da jovem. 12 anos. Caixa Belas Artes, Espaço Itaú Augusta.

Que Mal Eu Fiz a Deus?

(Qu’est-ce qu’on a Fait au Bon Dieu?, França/2014, 97 min.) – Comédia. Dir. Philippe de Chauveron. Com Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan. O casal Verneuils tem quatro filhas. Três delas se mostraram uma decepção ao casar com estrangeiros de outras religiões. A quarta anuncia um noivo católico, mas o casamento não é ideal como parece. 14 anos. Caixa Belas Artes.

O Reino Gelado 2

(The Snow Queen 2, Rússia/2014, 79 min.) – Animação. Dir. Aleksey Tsitsilin. O troll Orm precisa enfrentar a Rainha da Neve quando ela faz com que um espelho reflita o pior lado das pessoas. Livre. DUBLADO: Anália Franco (3D), Boavista, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia (3D), Central Plaza, Cidade Jardim (3D), Cidade São Paulo (3D), Eldorado, Iguatemi Alphaville, Interlagos, Interlar Aricanduva (3D), Jardim Sul, JK Iguatemi, Kinoplex Vila Olímpia, Mais Shopping Largo 13, Marabá, Market Place (3D), Metrô Itaquera, Metrô Santa Cruz, Metrô Tatuapé, Metrô Tucuruvi, Mooca Plaza (3D), Pátio Paulista, Penha, Plaza Sul, Raposo Shopping, Santana Parque, Shopping D, Shopping D, SP Market, Tietê Plaza (3D), Villa Lobos (3D), West Plaza.

Relatos Selvagens

(Relatos Salvajes, Argentina-Espanha/2014, 122 min.) – Comédia. Dir. Damián Szifrón. Com Ricardo Darín, Leonardo Sbaraglia, Rita Cortese. Seis breves histórias, que compartilham a ‘selvageria’.

14 anos. Caixa Belas Artes.

Ruth & Alex

(5 Flights Up, EUA/2014, 92 min.) – Drama. Dir. Richard Loncraine. Com Diane Keaton, Morgan Freeman, Cynthia Nixon. Casados há 40 anos e prestes a se mudar, um casal assiste às transformações de seu bairro. 12 anos. Cinesala.

Samba & Jazz

(Brasil/2014, 86 min.) – Documentário. Dir. Jefferson Mello. O documentário explora as semelhanças entre o samba, gênero tradicionalmente brasileiro, e o jazz, da tradição americana. Livre. Frei Caneca – Espaço Itaú.

Se Deus Vier que Venha Armado

(Brasil/201, 87 min.) – Drama. Dir. Luis Dantas. Com Vinicius de Oliveira, Giulio Lopes, Ariclenes Barroso. O enredo se passa em meio à onda de ataques do PCC que atingiu São Paulo em 2012. Damião, um jovem presidiário, tem uma licença de 72 horas para sair da cadeia por causa do Dia das Mães. 16 anos. Caixa Belas Artes.

S.O.S. Mulheres ao Mar 2

(Brasil/2015, 90 min.) – Comédia. Dir. Cris D’Amato. Com Giovanna Antonelli, Reynaldo Gianecchini. Adriana, agora uma escritora de sucesso, vive um amor com André. O romance é ameaçado pela ex-noiva do rapaz, que o acompanha em mais um cruzeiro. 10 anos. Anália Franco, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Center Norte, Central Plaza, Cidade Jardim, Cidade São Paulo, Eldorado, Iguatemi, Iguatemi Alphaville, Interlagos, Interlar Aricanduva, Jardim Sul, JK Iguatemi, Mais Shopping Largo 13, Marabá, Market Place, Metrô Itaquera, Metrô Santa Cruz, Metrô Tatuapé, Metrô Tucuruvi, Mooca Plaza, Pátio Higienópolis, Pátio Paulista, Plaza Sul, Raposo Shopping, Santana Parque, SP Market, Tietê Plaza.

O Último Caçador de Bruxas

(The Last Witch Hunter, EUA/2014, 106 min.) – Fantasia. Dir. Breck Eisner. Com Vin Diesel, Rose Leslie, Elijah Wood. Kaulder é um caçador de bruxas, imortal graças a uma maldição da Rainha Bruxa, morta por ele. Ao ressuscitar, ela busca vingança. 12 anos. DUBLADO: Anália Franco, Boavista, Boulevard Tatuapé, Center Norte, Central Plaza, Interlagos, Interlar Aricanduva, Itaim Paulista, Lapa, Mais Shopping Largo 13, Marabá, Metrô Itaquera, Metrô Tatuapé, Metrô Tucuruvi, Penha, Plaza Sul, Raposo Shopping, Santana Parque, SP Market, Shopping D, Tietê Plaza, West Plaza. LEGENDADO: Anália Franco, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Cidade São Paulo, Eldorado, Iguatemi Alphaville, Jardim Sul, JK Iguatemi, Market Place, Metrô Santa Cruz, Mooca Plaza, Pátio Paulista, Plaza Sul.

Um Amor a Cada Esquina

(She’s Funny That Way, Alemanha-EUA/2014, 108 min.) – Comédia. Dir. Peter Bogdanovich. Com Imogen Poots, Owen Wilson, Jennifer Aniston. Um triângulo amoroso, que inclui sua mulher, se forma durante a montagem da peça do diretor Arnold. 12 anos. Caixa Belas Artes.

Um Senhor Estagiário

(The Intern, EUA/2015, 121 min.) – Comédia. Dir. Nancy Meyers. Com Robert De Niro, Anne Hathaway, Rene Russo. Entediado com a vida de aposentado, Ben, aos 70 anos, se torna estagiário de um site de moda. Livre. Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Pátio Paulista.

Vai Que Cola – O Filme

(Brasil/2015, 93 min.) – Comédia. Dir. César Rodrigues. Com Paulo Gustavo, Cacau Protásio. Falido por um golpe, Valdomiro troca a cobertura no Leblon por uma pensão no subúrbio. 12 anos. Anália Franco, Boulevard Tatuapé, Central Plaza, Cidade São Paulo, Iguatemi Alphaville, Interlagos, Interlar Aricanduva, Jardim Sul, Mais Shopping Largo 13, Marabá, Market Place, Metrô Santa Cruz, Metrô Tatuapé, Metrô Tucuruvi, Mooca Plaza, Plaza Sul, Raposo Shopping, Santana Parque, SP Market, Tietê Plaza.

ESPECIAL

23º Festival Mix Brasil de Cultura da Diversidade

Até 22/11, o festival exibe 139 filmes de temática LGBTQ. Programação: www.mixbrasil.org.br.

Clássica

O CineSesc exibe ‘A Doce Vida’ (1960), ‘Nosferatu – O Vampiro da Noite’ (1979), ‘Mamma Roma’ (1962) e ‘O Sétimo Selo’ (1957), filmes que tiveram cópias digitais restauradas pelo projeto Clássica, até 25/11. Programação: http://bit.ly/classcine. CineSesc. R. Augusta, 2075, Cerq. César. R$12/R$ 20.

Jean-Luc Cinéma Godard

A mostra, realizada até 30/11 no CCBB, e de 26/11 a 2/12 no CineSesc, é uma retrospectiva completa da obra do francês. Programação: http://oesta.do/ jeangod

MIRA – Mostra Novo Cinema Espanhol

A Cinemateca exibe uma seleção de filmes que indicam os novos rumos do cinema experimental espanhol, da ficção ao documentário experimental. Programação: www.cinemateca.gov.br. Cinemateca. Lgo. Sen. Raul Cardoso, 207, metrô V. Mariana, 3512-6111. Grátis.