Confira o roteiro de cinema da semana

Veja, abaixo, os filmes em cartaz de 6/11 a 11/11.

PRÉ-ESTREIAS

Capital Humano

(Il Capitale Umano, Itália-França/2013, 109 min.) – Drama. Dir. Paolo Virzì. Com Fabrizio Bentivoglio, Valeria Golino, Valeria Tedeschi. Duas famílias têm os destinos cruzados quando um ciclista é atropelado por um jipe na véspera de Natal. 16 anos. Reserva Cultural.

Hipócrates

(Hippocrate, França/2015, 102 min.) – Drama. Dir. Thomas Lilti. Com Vincent Lacoste, Jacques Gamblin, Reda Kateb. Benjamin, um jovem que quer ser médico, tem uma má experiência durante sua residência. Seu pai, profissional respeitado, trabalha no mesmo hospital e se recusa a ajudá-lo. Inseguro, Benjamin tenta superar as dificuldades. 12 anos. Espaço Itaú Augusta, Frei Caneca – Espaço Itaú.

Picasso e o Roubo da Mona Lisa

(La Banda Picasso, Espanha/2012, 101 min.) – Comédia. Dir. Fernando Colomo. Com Stanley Weber, Louise Monot, David Coburn. A comédia acompanha a história em volta do roubo da Mona Lisa, em 1911, atribuindo o feito a uma ‘gangue’ de artistas que incluía o pintor Pablo Picasso e o escritor Guillaume Apollinaire. Na história real, Apollinaire e Picasso foram de fato interrogados pelo roubo do quadro, mas não foram condenados. 12 anos. Caixa Belas Artes.

ESTREIAS

007 Contra Spectre

(Spectre, EUA-Reino Unido/2015, 148 min.) – Ação. Dir. Sam Mendes. Com Daniel Craig, Christoph Waltz, Ralph Fiennes. James Bond desvenda uma organização global sinistra enquanto o serviço de inteligência MI-6 sofre uma crise. 14 anos. DUBLADO: Anália Franco, Anália Franco (Imax), Boavista, Boulevard Tatuapé, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Center Norte, Central Plaza, Eldorado, Frei Caneca – Espaço Itaú, Interlagos, Interlar Aricanduva, Itaim Paulista, Jardim Sul, Lapa, Lar Center, Mais Shopping Largo 13, Marabá, Metrô Itaquera, Metrô Tatuapé, Metrô Tucuruvi, Penha, Plaza Sul, Raposo Shopping, Santana Parque, Shopping D, SP Market, Tietê Plaza, West Plaza. LEGENDADO: Anália Franco, Anália Franco (Imax), Boulevard Tatuapé, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia (Imax), Bristol, Central Plaza, Cidade Jardim, Cidade São Paulo, Eldorado, Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi, Iguatemi Alphaville, Jardim Sul, JK Iguatemi, JK Iguatemi (Imax), Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Lar Center, Marabá, Market Place, Metrô Santa Cruz, Metrô Tucuruvi, Mooca Plaza, Pátio Higienópolis, Pátio Paulista, Plaza Sul, Santana Parque, Shopping D, Splendor Paulista, Tietê Plaza, Villa Lobos, West Plaza.

A Acusada

(Lucia de B., Holanda-Suécia/2014, 97 min.) – Drama. Dir. Paula van der Oest. Com Barry Atsma, Marwan Kenzari, Amanda Ooms, Annet Malherbe, Fedja van Huêt. Baseado numa história verídica, o enredo explora o caso de uma enfermeira acusada de matar bebês e idosos. 12 anos. Bristol, Frei Caneca – Espaço Itaú.

Beira-Mar

(Brasil/2015, 83 min.) – Drama. Dir. Filipe Matzembacher e Marcio Reolon. Com Mateus Almada, Ariel Artur, Maurício Barcellos. Os jovens Martin e Tomaz partem para um fim de semana numa casa de praia, onde a amizade dos dois entra em crise. 12 anos. Bristol, Caixa Belas Artes, Espaço Itaú Augusta, Reserva Cultural.

Cidade de Deus – 10 Anos Depois

(Brasil/2013, 75 min.) – Documentário. Dir. Cavi Borges e Luciano Vidigal. O documentário explora a vida dos atores que participaram do filme ‘Cidade de Deus’ (2002), dez anos após o lançamento do filme. 14 anos. Anália Franco, Frei Caneca – Espaço Itaú, Jardim Sul, Santana Parque.

Depois de Tudo

(Brasil/2015, 104 min.) – Drama. Dir. João Araújo. Com Marcelo Serrado, Otávio Müller, Maria Casadevall. No longa baseado na peça do escritor Marcelo Rubens Paiva, Ney e Marcos, melhores amigos, se distanciam após um acidente. Os dois se reúnem anos depois, com a notícia de que uma paixão que compartilhavam, Bebel, está em coma. 14 anos. Anália Franco, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bristol, Central Plaza, Cidade Jardim, Cidade São Paulo, Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi Alphaville, Interlagos, Interlar Aricanduva, Jardim Sul, JK Iguatemi, Kinoplex Vila Olímpia, Metrô Santa Cruz, Santana Parque, Shopping D, SP Market, Villa Lobos.

A Floresta que Se Move

(Brasil/2015, 95 min.) – Drama. Dir. Vinícius Coimbra. Com Gabriel Braga Nunes, Ana Paula Arósio, Nelson Xavier. Na releitura da peça clássica do dramaturgo britânico Shakespeare, ‘Macbeth’, Elias é um empresário de um grande banco brasileiro. A profe-cia de uma flautista que se diz vidente o põe numa rota ambiciosa, mas sangrenta, rumo ao topo da empresa. 16 anos. Anália Franco, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bristol, Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi, Interlar Aricanduva, Jardim Sul, Pátio Higienópolis, Reserva Cultural, Santana Parque.

Olmo e a Gaivota

(Brasil-Dinamarca-França-Portugal-Suécia/2014, 87 min.) – Documentário. Dir. Petra Costa e

Lea Gob. No filme da brasileira Petra Costa (‘Elena’) e da dinamarquesa Lea Glob, a italiana Olivia descobre sua gravidez quando está prestes a encenar ‘A Gaivota’, de Chekhov. 12 anos. Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Caixa Belas Artes, Cinesala, Espaço Itaú Augusta.

Pasolini

(Pasolini, França-Itália-Bélgica/2014, 84 min.) – Drama. Dir. Abel Ferrara. Com Willem Dafoe, Ninetto Davoli, Riccardo Scamarcio, Valerio Mastandrea, Maria de Medeiros. O longa acompanha o último dia de vida do cineasta italiano Pier Paolo Pasolini (Willem Dafoe). 18 anos. Cinearte, Espaço Itaú Augusta, Reserva Cultural.

Ruth & Alex

(5 Flights Up, EUA/2014, 92 min.) – Drama. Dir. Richard Loncraine. Com Diane Keaton, Morgan Freeman, Cynthia Nixon. Casados há 40 anos, Ruth e Alex assistem às transformações no bairro em que moraram por décadas, enquanto se mudam do lugar. 12 anos. Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Caixa Belas Artes, Cinearte, Cinesala, Frei Caneca – Espaço Itaú, JK Iguatemi.

O Último Poema

(Brasil/2015, 71 min.) – Documentário. Dir. Mirela Kruel. O documentário conta a história de Helena Maria Balbinot, professora do interior que manteve correspondência por mais de 20 anos com o poeta Carlos Drummond de Andrade. Livre. Caixa Belas Artes, Frei Caneca – Espaço Itaú, Reserva Cultural.

EM CARTAZ

Os 33

(The 33, EUA-Chile/2015, 120 min.) – Drama. Dir. Patricia Riggen. Com Antonio Banderas, Juan Pablo Raba, Rodrigo Santoro. Com o desmoronamento da uma mina no Chile, 33 mineradores ficam presos a 700 metros do nível do mar. Baseado em uma história real. 12 anos. Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bristol, Cidade Jardim, Iguatemi Alphaville, Jardim Sul, JK Iguatemi, Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Lar Center, Mooca Plaza, Pátio Higienópolis, Villa Lobos.

45 Anos

(45 Years, Reino Unido/2015, 95 min.) – Drama. Dir. Andrew Haigh. Com Charlotte Rampling, Dolly Wells, Tom Courtenay. Um casal está prestes a comemorar o 45º aniversário de casamento. Na semana que antecipa a data, recebem uma carta que pode mudar a vida dos dois. 12 anos. Frei Caneca – Espaço Itaú, Reserva Cultural.

Adeus à Linguagem

(Adieu au Langage, França/2014, 70 min.) – Drama. Dir. Jean-Luc Godard. Com Héloïse Godet, Kamel, Abdelli, Richard Chevallier. Um cachorro observa um casal em meio a uma discussão filosófica sobre a linguagem. 14 anos. Reserva Cultural (3D).

Amy

(Amy, EUA-Reino Unido/2015, 128 min.) – Documentário. Dir. Asif Kapadia O filme aborda a vida da britânica Amy Winehouse, morta em 2011, aos 27 anos. Com sucessos como ‘Back to Black’ e ‘Rehab’, foi uma importante cantora de soul. 14 anos. Caixa Belas Artes, Cidade São Paulo.

Os Árabes Também Dançam

(Aravim Rokdim, Israel/2014, 105 min.) – Drama. Dir. Eran Riklis. Com Tawfeek Barhom, Razi Gabareen, Yaël Abecassis. Eiad, um menino de uma aldeia árabe de Israel, vai para um internato de prestígio em Jerusalém, nos anos 1980, onde tenta se aclimatar à cultura judaico-israelense. 12 anos. Reserva Cultural.

Atividade Paranormal 5 – Dimensão Fantasma

(Paranormal Activity: The Ghost Dimension, EUA/2015, 88 min.) – Terror. Dir. Gregory Plotkin. Com Chris J. Murray, Brit Shaw, Ivy George, Dan Gill, Olivia Taylor Dudley. Ao se mudarem para uma casa, os Fleeges descobrem uma câmera e fitas antigas. Ao olhar através da máquina, percebem atividades paranormais. 14 anos. DUBLADO: Boavista, Boulevard Tatuapé (3D), Bourbon – Espaço Itaú Pompeia (3D), Butantã, Center Norte (3D), Central Plaza (3D), Interlagos, Interlagos (3D), Interlar Aricanduva (3D), Jardim Sul (3D), Lapa, Mais Shopping Largo 13 (3D), Marabá, Metrô Itaquera (3D), Metrô Tatuapé, Metrô Tatuapé (3D), Metrô Tucuruvi (3D), Penha, Plaza Sul, Raposo Shopping, Raposo Shopping (3D), Santana Parque, Shopping D, Shopping D (3D), SP Market, SP Market (3D), Tietê Plaza (3D), West Plaza. LEGENDADO: Anália Franco (3D), Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia (3D), Bristol, Cidade São Paulo (3D), Eldorado (3D), Iguatemi Alphaville (3D), Jardim Sul, Market Place (3D), Metrô Santa Cruz (3D), Mooca Plaza (3D), Pátio Paulista (3D), Villa Lobos.

Betinho – A Esperança Equilibrista

(Brasil/2015, 90 min.) – Documentário. Dir. Victor Lopes. O documentário aborda o sociólogo Herbert de Souza, conhecido como Betinho. Ativista, liderou movimentos sociais e foi exilado na ditadura militar. Soropositivo, começou, na década de 1990, campanhas contra a Aids e a fome. Livre. Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi Alphaville.

A Colina Escarlate

(Crimson Peak, EUA/2015, 119 min.) – Fantasia. Dir. Guillermo del Toro. Com Mia Wasikowska, Jessica Chastain, Tom Hiddleston. Ao conhecer o misterioso baronete inglês Thomas Sharpe, a escritora Edith volta a ver fantasmas. 16 anos. Pátio Paulista.

O Clube

(El Club, Chile/2015, 98 min.) – Drama. Dir. Pablo Larraín. Com Roberto Farías, Antonia Zegers, Alfredo Castro. Quatro padres vivem isolados em uma casa de penitência, supervisionados por uma freira. A chegada de um quinto padre desenterra o passado de todos. 16 anos. Reserva Cultural.

Dheepan – O Refúgio

(Dheepan, França/2015, 109 min.) – Drama. Dir. Jacques Audiard. Com Jesuthasan Antonythasan, Kalieaswari Srinivasan, Claudine Vinasithamby. Dheepan, um guerrilheiro tâmil do Sri Lanka, foge do país no fim da guerra civil em que está envolvido. Na fuga, leva consigo duas estranhas, uma mulher e uma menina, que, acredita, facilitarão seu pedido de refúgio em Paris. 14 anos. Caixa Belas Artes, Espaço Itaú Augusta.

Eu Estava Justamente Pensando em Você

(Comet, EUA/2014, 107 min.) – Drama. Dir. Sam Esmail. Com Emmy Rossum, Justin Long, Kayla Servi, Eric Winter. A história de amor entre o cínico Dell (Justin Long) e a espirituosa Kimberly (Emmy Rossum) se desenrola em um universo paralelo. 16 anos. Reserva Cultural.

Goosebumps: Monstros e Arrepios

(Goosebumps, EUA-Austrália/2015, 103 min.) – Terror. Dir. Rob Letterman. Com Jack Black, Dylan Minnette, Odeya Rush. Chateado por ter se mudado da cidade grande para uma cidadezinha, Zach conhece a vizinha Hannah, cujo pai é o autor da série de livros ‘Goosebumps’ e vive atormentado pelos monstros que ele mesmo criou para as histórias. 10 anos. DUBLADO: Boavista, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia (3D), Boulevard Tatuapé (3D), Center Norte (3D), Central Plaza, Cidade Jardim (3D), Cidade São Paulo (3D), Eldorado, Interlagos, Interlar Aricanduva (3D), Mais Shopping Largo 13, Marabá, Market Place (3D), Metrô Itaquera, Metrô Santa Cruz (3D), Metrô Tatuapé, Metrô Tucuruvi (3D), Mooca Plaza, Pátio Higienópolis, Plaza Sul, Raposo Shopping, Shopping D, SP Market, Tietê Plaza, Villa Lobos, West Plaza. LEGENDADO: Iguatemi (3D), Iguatemi Alphaville.

Grace de Mônaco

(Grace of Monaco, Itália-Bélgica-EUA-Suiça-França/2014, 103 min.) – Drama. Dir. Olivier Dahan. Com Nicole Kidman, Tim Roth, André Penvern. No centro do filme está Grace Kelly, estrela de Hollywood casada com o Príncipe Rainier III, de Mônaco. O longa aborda o período de crise de identidade de Grace, que pensava em voltar a atuar, e de disputa entre Mônaco e a França, que queria incorporar o território. 12 anos. Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bristol, Cidade Jardim, Iguatemi, Iguatemi Alphaville, Jardim Sul, JK Iguatemi, Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Pátio Higienópolis, Reserva Cultural, Splendor Paulista, Villa Lobos.

Hipóteses para o Amor e a Verdade

(Brasil/2014, 85 min.) – Drama. Dir. Rodolfo García Vázquez. Com Luiza Gottschalk, Nany People, Tiago Leal. Adaptação de uma peça d’Os Satyros, o filme retrata São Paulo por meio dos dramas de personagens solitários. 18 anos. Caixa Belas Artes.

Homem Comum

(Brasil/2014, 103 min.) – Documentário. Dir. Carlos Nader. O longa acompanha a vida de um caminhoneiro e sua família e, ao mesmo tempo, traça relações com o filme ‘A Palavra’, de Carl Dreyer.

10 anos. Espaço Itaú Augusta.

Hotel Transilvânia 2

(Hotel Transylvania 2, EUA/2015, 106 min.) – Animação. Dir. Genndy Tartakovsky. Com a ajuda de seus amigos, Drácula tenta fazer com que o lado monstro de seu neto meio vampiro apareça. Livre. DUBLADO: Boavista, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Center Norte, Central Plaza, Interlagos, Interlar Aricanduva (3D), Itaim Paulista, Lapa, Metrô Tatuapé, Metrô Tucuruvi, Penha, Plaza Sul, Raposo Shopping.

Linda de Morrer

(Brasil/2015, 75 min.) – Comédia. Dir. Cris D’Amato. Com Glória Pires, Angelo Paes Leme, Emilio Dantas, Pablo Sanábio. Paula é uma cirurgiã plástica que desenvolve uma cura para a celulite, mas morre ao testá-la em si mesma. Com a ajuda de um médium, ela volta para evitar que o produto chegue ao mercado. 10 anos. Butantã.

Love

(Love, França/2015, 134 min.) – Drama. Dir. Gaspar Noé. Com Karl Glusman, Klara Kristin. Frustrado com seu casamento, Murphy vive um dilema ao receber uma ligação de sua ex-namorada. 18 anos. Reserva Cultural (3D).

Mamma Roma

(Mamma Roma, Itália/1962, 110 min.) – Drama. Dir. Pier Paolo Pasolini. Com Anna Magnani, Ettore Garofolo, Franco Citti. Uma prostituta de meia-idade tenta recomeçar a vida com seu filho adolescente Ettore. A volta do filme ao circuito comercial faz parte do projeto ‘Clássica’. 14 anos. Espaço Itaú Augusta, Frei Caneca – Espaço Itaú.

Operações Especiais

(Brasil/2015, 90 min.) – Ação. Dir. Tomas Portella. Com Cléo Pires, Thiago Martins, Fabíula Nascimento. Francis passa no concurso para a Polícia Civil carioca. Com uma onda de crime tomando São Judas do Livramento, ela passa a fazer parte de uma equipe especial. 14 anos. Anália Franco, Jardim Sul.

Orestes

(Brasil/2015, 93 min.) – Documentário. Dir. Rodrigo Siqueira. O documentário aborda a ditadura militar do País e a violência policial, adaptando a tragédia grega de Ésquilo à realidade brasileira. 12 anos. Espaço Itaú Augusta.

A Pele de Vênus

(La Vénys à la Fourrure, França/2013, 97 min.) – Drama. Dir. Roman Polanski. Com Emmanuelle Seigner, Mathieu Amalric. Uma atriz tenta convencer um diretor a escolhê-la para o papel de protagonista de sua peça. 14 anos. Caixa Belas Artes, Reserva Cultural.

Perdido em Marte

(The Martian, EUA/201, 141 min.) – Ficção Científica. Dir. Ridley Scott. Com Matt Damon, Jessica Chastain, Kristen Wiig. O astronauta Mark é dado como morto em uma missão para Marte. Isolado e com poucos suprimentos, ele tenta sinalizar que permanece vivo. 12 anos. DUBLADO: Shopping D. LEGENDADO: Cidade Jardim (3D), Cidade São Paulo (3D), Eldorado (3D), Iguatemi (3D), Iguatemi Alphaville, JK Iguatemi, Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Lar Center, Market Place (3D), Metrô Santa Cruz (3D), Mooca Plaza, Pátio Paulista (3D).

Peter Pan

(Pan, EUA-Reino Unido-Austrália/2015, 111 min.) – Aventura. Dir. Joe Wright. Com Levi Miller, Hugh Jackman, Garrett Hedlund. O órfão Peter é levado ao mundo mágico da Terra do Nunca pelo cruel pirata Barba Negra. Livre. DUBLADO: Anália Franco, Boavista, Boulevard Tatuapé (3D), Central Plaza, Cidade São Paulo (3D), Eldorado, Iguatemi, Iguatemi Alphaville (3D), Interlagos, Interlar Aricanduva, Jardim Sul, Kinoplex Vila Olímpia, Lar Center (3D), Mais Shopping Largo 13, Market Place, Metrô Itaquera, Metrô Santa Cruz, Metrô Tatuapé, Metrô Tucuruvi, Mooca Plaza, Penha, Plaza Sul, Raposo Shopping, Santana Parque, Shopping D, SP Market, Tietê Plaza, Villa Lobos (3D). LEGENDADO: Cidade Jardim (3D), JK Iguatemi (3D).

Ponte dos Espiões

(Bridge of Spies, EUA/2015, 141 min.) – Drama. Dir. Steven Spielberg. Com Tom Hanks, Mark Rylance, Alan Alda. Durante a Guerra Fria, um advogado é recrutado pela CIA para resgatar um piloto detido na União Soviética. 12 anos. Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bristol, Caixa Belas Artes, Central Plaza, Cidade Jardim, Iguatemi, Iguatemi Alphaville, JK Iguatemi, Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Metrô Santa Cruz, Pátio Higienópolis, Splendor Paulista, Villa Lobos.

Que Horas Ela Volta?

(Brasil/2015, 112 min.) – Drama. Dir. Anna Muylaert. Com Regina Casé, Karine Teles, Lourenço Mutarelli. Ao pedir abrigo à filha na casa onde trabalha, Val aborrece seus patrões, irritados com a presença da jovem. 12 anos. Caixa Belas Artes, Espaço Itaú Augusta, Jardim Sul.

Que Mal Eu Fiz a Deus?

(Qu’est-ce qu’on a Fait au Bon Dieu?, França/2014, 97 min.) – Comédia. Dir. Philippe de Chauveron. Com Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan. O casal Verneuils tem quatro filhas, e quase todas os aborreceram casando com estrangeiros de outras religiões. A quarta anuncia que vai se unir a um católico, mas o casamento não é tão agradável à família quanto parece. 14 anos. Caixa Belas Artes.

Relatos Selvagens

(Relatos Salvajes, Argentina-Espanha/2014, 122 min.) – Comédia. Dir. Damián Szifrón. Com Ricardo Darín, Leonardo Sbaraglia, Rita Cortese. Seis breves histórias, que compartilham a ‘selvageria’. 14 anos. Caixa Belas Artes.

Sem Filhos

(Sin Hijos, Argentina-Espanha/2015, 90 min.) – Comédia. Dir. Ariel Winograd. Com Diego Peretti, Maribel Verdú, Guadalupe Manent. Gabriel adora sua filha. Apesar disso, passa a esconder a menina da nova namorada, que não se dá bem com crianças. 12 anos. Frei Caneca – Espaço Itaú.

Sicario: Terra de Ninguém

(Sicario, EUA/2015, 121 min.) – Suspense. Dir. Denis Villeneuve. Com Emily Blunt, Josh Brolin, Benicio Del Toro. Kate, policial do FBI, decide participar de uma ação da CIA contra o cartel de drogas do México. Ao longo da operação, percebe que terá de forçar limites éticos para cumpri-la. 16 anos. Frei Caneca – Espaço Itaú.

S.O.S. Mulheres ao Mar 2

(Brasil/2015, 90 min.) – Comédia. Dir. Cris D’Amato. Com Giovanna Antonelli, Reynaldo Gianecchini, Fabíula Nascimento. Adriana, agora uma escritora de sucesso, vive um romance com André, que lançará uma coleção de moda num cruzeiro no Caribe. A ex-noiva do estilista o acompanha na viagem, o que faz com que Adriana, ameaçada, embarque com suas amigas. 10 anos. Anália Franco, Boavista, Boulevard Tatuapé, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bristol, Center Norte, Central Plaza, Cidade Jardim, Cidade São Paulo, Eldorado, Iguatemi, Iguatemi Alphaville, Interlagos, Interlar Aricanduva, Jardim Sul, JK Iguatemi, Kinoplex Vila Olímpia, Lapa, Mais Shopping Largo 13, Market Place, Marabá, Metrô Itaquera, Metrô Santa Cruz, Metrô Tatuapé, Metrô Tucuruvi, Mooca Plaza, Pátio Higienópolis, Pátio Paulista,

Penha, Plaza Sul, Raposo Shopping, Santana Parque, Shopping D, SP Market, Tietê Plaza, Villa Lobos.

Straight Outta Compton – A História do N.W.A.

(Straight Outta Compton, EUA/2015, 147 min.) – Drama. Dir. F. Gary Gray. Com O’Shea Jackson Jr., Corey Hawkins, Jason Mitchell. A vida dos cinco integrantes do N.W.A., grupo de rap norte-americano. 16 anos. DUBLADO: Central Plaza, Interlagos, Interlar Aricanduva, Mais Shopping Largo 13, Marabá, SP Market. LEGENDADO: Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bristol, Cidade São Paulo, Eldorado, Frei Caneca – Espaço Itaú, JK Iguatemi.

O Último Caçador de Bruxas

(The Last Witch hunter, EUA/2014, 106 min.) – Fantasia. Dir. Breck Eisner. Com Vin Diesel, Rose Leslie, Elijah Wood. Kaulder é um caçador de bruxas, imortal graças a uma maldição da Rainha Bruxa, morta por ele. Ao ressuscitar, ela busca vingança. 12 anos. DUBLADO: Anália Franco, Boavista, Boulevard Tatuapé, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Center Norte, Central Plaza, Eldorado, Interlagos, Interlar Aricanduva, Itaim Paulista, Jardim Sul, Lapa, Mais Shopping Largo 13, Marabá, Metrô Itaquera, Metrô Tatuapé, Metrô Tucuruvi, Penha, Plaza Sul, Raposo Shopping, Santana Parque, Shopping D, SP Market, Tietê Plaza, Tietê Plaza, West Plaza. LEGENDADO: Anália Franco, Boulevard Tatuapé, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bristol, Cidade Jardim, Cidade São Paulo, Eldorado, Iguatemi, Iguatemi Alphaville, Jardim Sul, JK Iguatemi, JK Iguatemi (4DX), Kinoplex Vila Olímpia, Lar Center, Marabá, Market Place, Metrô Santa Cruz, Metrô Tucuruvi, Mooca Plaza, Pátio Higienópolis, Pátio Paulista, Santana Parque, Villa Lobos.

Um Amor a Cada Esquina

(She’s Funny That Way, Alemanha-EUA/2014, 108 min.) – Comédia. Dir. Peter Bogdanovich. Com Imogen Poots, Owen Wilson, Jennifer Aniston. Um triângulo amoroso que inclui sua mulher se forma durante a montagem da peça do diretor Arnold. 12 anos. Caixa Belas Artes.

Um Senhor Estagiário

(The Intern, EUA/2015, 121 min.) – Comédia. Dir. Nancy Meyers. Com Robert De Niro, Anne Hathaway, Rene Russo. Entediado com a vida de aposentado, Ben se torna estagiário de um site de moda aos 70 anos. Livre. Cidade Jardim, Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Pátio Paulista .

Um Sonho de Liberdade

(The Shawshank Redemption, EUA/1994, 142 min.) – Drama. Dir. Frank Darabont. Com Tim Robbins, Morgan Freeman, Bob Gunton. Andy, um banqueiro, é acusado de matar sua mulher e o amante dela. 12 anos. Boulevard Tatuapé, Center Norte, Central Plaza, Cidade São Paulo, Eldorado, Iguatemi, Market Place, Metrô Santa Cruz, Mooca Plaza, Pátio Higienópolis, Pátio Paulista, Villa Lobos.

Vai Que Cola – O Filme

(Brasil/2015, 93 min.) – Comédia. Dir. César Rodrigues. Com Paulo Gustavo, Cacau Protásio. Falido por um golpe, Valdomiro troca a cobertura no Leblon por uma pensão no subúrbio. 12 anos. Anália Franco, Boulevard Tatuapé, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Center Norte, Central Plaza, Eldorado, Iguatemi Alphaville, Interlagos, Interlar Aricanduva, Jardim Sul, JK Iguatemi, Mais Shopping Largo 13, Marabá, Market Place, Metrô Itaquera, Metrô Santa Cruz, Metrô Tatuapé, Metrô Tucuruvi, Pátio Paulista, Plaza Sul, Raposo Shopping, Santana Parque, Shopping D, SP Market, Tietê Plaza.

Viver É Fácil com os Olhos Fechados

(Vivir Es Fácil con los Ojos Cerrados, Espanha/2013, 108 min.) – Comédia. Dir. David Trueba. Com Javier Cámara, Natalia de Molina, Francesc Colomer. Um professor descobre que John Lennon visitará Almería. Para conhecer o ídolo, ele parte para a estrada. 14 anos. Caixa Belas Artes

ESPECIAL

DOCSP

A primeira edição do evento voltado para o cinema documental é realizada até 5ª (12). Na programação, há exibições gratuitas, sempre às 19h30: ‘Ramin’ (2011), de Audrius Stonys, na 2ª (9); ‘O Peso do Silêncio’ (2014), de Joshua Oppenheimer, na 3ª (10); e ‘O Ato de Matar’ (2012), também de Oppenheimer, na 4ª (11). Unibes Cultural. R. Oscar Freire, 2.500, Sumaré. Grátis. Inf.: www.docsp.com

Jean-Luc Cinéma Godard

A mostra, realizada até 30/11 no CCBB, e de 26/11 a 2/12 no CineSesc, é uma retrospectiva completa da obra do francês. Programação: http://oesta.do/ jeangod

Projeta Brasil

Na 2ª (9), a rede Cinemark exibe os maiores sucessos do cinema nacional do ano, como ‘Meu Passado Me Condena 2’ e ‘Loucas Para Casar’ com ingressos por R$ 3. Programação: http://bit.ly/projber

Repescagem da Mostra

Com o fim da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, em 4/11, o CineSesc abriga a tradicional repescagem da programação do evento, reexibindo filmes como ‘O Botão de Pérola’, de Patricio Guzmán, até 4ª (11). Programação completa: http://oesta.do/repesca. CineSesc. R. Augusta, 2.075, Cerqueira César, metrô Consolação. R$ 16/R$ 20.

Telas

De 2ª (9) a 15/11, o festival exibe obras televisivas de 11 países em cinco espaços (Oca, MIS, MAM, Faap e Unibes Cultural). Programação: www.festivaldetv.com.br

Vivo Open Air

O evento reúne exibição de filmes ao ar livre e realização de shows antes ou depois dos longas, no Jockey Club, até domingo (8). Jockey Club. R. Dr. José Augusto de Queiroz, portão 1, Cid. Jardim, 2161-8300. R$ 50. Programação completa: http://oesta.do/vvpair