Confira o roteiro de cinema da semana

Veja, abaixo, os filmes em cartaz de 23/10 a 29/10.

PRÉ-ESTREIAS

45 Anos

(45 Years, Reino Unido/2015, 95 min.) – Drama. Dir. Andrew Haigh. Com Charlotte Rampling, Dolly Wells, Tom Courtenay. Um casal está prestes a comemorar o 45º aniversário de casamento. Na semana que antecipa a data, recebem uma carta que pode mudar a vida dos dois. 12 anos. Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Espaço Itaú Augusta, Frei Caneca – Espaço Itaú, Reserva Cultural.

A Acusada

(Holanda-Suécia/2014, 97 min.) – Drama. Dir. Paula van der Oest. Com Barry Atsma, Marwan Kenzari, Amanda Ooms. Baseado numa história verídica, explora o caso de uma enfermeira acusada de matar bebês e idosos. 12 anos. Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Espaço Itaú Augusta.

Sem Filhos

(Sin Hijos, Argentina-Espanha/2015, 90 min.) – Comédia. Dir. Ariel Winograd. Com Diego Peretti, Maribel Verdú, Guadalupe Manent. Gabriel, um homem divorciado, adora sua filha de nove anos. Apesar disso, passa a esconder a menina de sua nova namorada, uma antiga paixão da época da adolescência que não se dá muito bem com crianças. 12 anos. Espaço Itaú Augusta.

ESTREIAS

Atividade Paranormal 5 – Dimensão Fantasma

(Paranormal Activity: The Ghost Dimension, EUA/2015, 88 min.) – Terror. Dir. Gregory Plotkin. Com Chris J. Murray, Brit Shaw, Ivy George. No filme da franquia de terror, a família Fleeges é assombrada. Ao se mudarem para uma casa, descobrem uma câmera e fitas antigas. Ao olhar através da máquina, percebem a atividade paranormal que acontece à sua volta. 14 anos. DUBLADO: Anália Franco (3D), Boavista, Boavista (3D), Boulevard Tatuapé (3D), Bourbon – Espaço Itaú Pompeia (3D), Butantã, Central Plaza (3D), Iguatemi Alphaville (3D), Interlagos, Interlagos (3D), Interlar Aricanduva (3D), Jardim Sul, Jardim Sul (3D), Lar Center (3D), Lapa (3D), Mais Shopping Largo 13 (3D), Marabá, Metrô Itaquera (3D), Metrô Tatuapé (3D), Metrô Tucuruvi (3D), Penha, Penha (3D), Plaza Sul, Raposo Shopping, Raposo Shopping (3D), Santana Parque, Santana Parque (3D), Shopping D, Shopping D (3D), SP Market (3D), Tietê Plaza (3D), West Plaza. LEGENDADO: Anália Franco (3D), Bourbon – Espaço Itaú Pompeia (3D), Bristol, Cidade Jardim (3D), Cidade São Paulo (3D), Eldorado (3D), Iguatemi Alphaville (3D), Jardim Sul, Jardim Sul (3D), JK Iguatemi (3D), Kinoplex Vila Olímpia, Market Place (3D), Metrô Santa Cruz, Metrô Santa Cruz (3D), Metrô Tucuruvi (3D), Mooca Plaza (3D), Pátio Higienópolis (3D), Pátio Paulista (3D), Santana Parque (3D), Villa Lobos (3D).

Eu Estava Justamente Pensando em Você

(Comet, EUA/2014, 107 min.) – Drama. Dir. Sam Esmail. Com Emmy Rossum, Justin Long, Kayla Servi, Eric Winter. A história de amor entre o cínico Dell e a espirituosa Kimberly se desenrola em um universo paralelo. 16 anos. Bristol, Reserva Cultural.

Goosebumps: Monstros e Arrepios

(Goosebumps, EUA-Austrália/2015, 103 min.) – Terror. Dir. Rob Letterman. Com Jack Black, Dylan Minnette, Odeya Rush. Chateado por ter se mudado da cidade grande para uma cidadezinha, Zach conhece a vizinha Hannah, cujo pai é o autor da série de livros ‘Goosebumps’ e vive atormentado pelos monstros que ele mesmo criou para as histórias. 10 anos. DUBLADO: Anália Franco (3D), Boavista, Boavista (3D), Boulevard Tatuapé (3D), Bourbon – Espaço Itaú Pompeia (3D), Bristol, Center Norte (3D), Central Plaza (3D), Cidade Jardim (3D), Cidade São Paulo (3D), Eldorado (3D), Iguatemi (3D), Iguatemi Alphaville (3D), Interlagos, Interlar Aricanduva (3D), Jardim Sul, Kinoplex Itaim (3D), Kinoplex Vila Olímpia (3D), Mais Shopping Largo 13 (3D), Marabá, Market Place (3D), Metrô Itaquera (3D), Metrô Santa Cruz (3D), Metrô Tatuapé (3D), Metrô Tucuruvi (3D), Mooca Plaza, Mooca Plaza (3D), Pátio Higienópolis (3D), Penha, Penha (3D), Plaza Sul, Raposo Shopping (3D), Santana Parque (3D), Shopping D (3D), SP Market (3D), Tietê Plaza (3D), Villa Lobos (3D), West Plaza. LEGENDADO: Bourbon – Espaço Itaú Pompeia (3D), Bristol, Cidade São Paulo (3D), Eldorado (3D), Iguatemi, Iguatemi Alphaville (3D), Jardim Sul, JK Iguatemi (3D), Kinoplex Itaim (3D), Kinoplex Vila Olímpia (3D), Market Place (3D), Metrô Santa Cruz (3D), Mooca Plaza (3D), Villa Lobos (3D).

Sicario: Terra de Ninguém

(Sicario, EUA/2015, 121 min.) – Suspense. Dir. Denis Villeneuve. Com Emily Blunt, Josh Brolin, Benicio Del Toro. Kate Macy, policial do FBI, decide participar de uma ação da CIA para deter o líder de um cartel de drogas do México. Ao longo da operação, percebe que terá de forçar limites éticos e morais para cumpri-la. 16 anos. Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bristol, Cidade Jardim, Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi, Iguatemi Alphaville, Jardim Sul, JK Iguatemi, Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Lar Center, Market Place, Metrô Santa Cruz, Pátio Higienópolis, Pátio Paulista, Villa Lobos.

S.O.S. Mulheres ao Mar 2

(Brasil/2015, 90 min.) – Comédia. Dir. Cris D’Amato. Com Giovanna Antonelli, Reynaldo Gianecchini, Fabíula Nascimento. Adriana, agora já estabelecida como uma escritora de sucesso, vive um romance com André, que está a ponto de lançar sua nova coleção de moda num cruzeiro no Caribe. Na tentativa de uma reconciliação, a ex-noiva do estilista o acompanha na viagem, o que faz com que Adriana, ameaçada, também embarque com suas amigas. 10 anos. Anália Franco, Boavista, Boulevard Tatuapé, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bristol, Central Plaza, Central Plaza, Cidade Jardim, Cidade São Paulo, Eldorado, Iguatemi, Iguatemi Alphaville, Interlagos, Interlar Aricanduva, Jardim Sul, JK Iguatemi, Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Lapa, Lar Center, Mais Shopping Largo 13, Marabá, Market Place, Metrô Itaquera, Metrô Santa Cruz, Metrô Tatuapé, Metrô Tucuruvi, Mooca Plaza, Pátio Higienópolis, Pátio Paulista, Penha, Plaza Sul, Raposo Shopping, Santana Parque, Shopping D, SP Market, Tietê Plaza, Villa Lobos.

Ponte dos Espiões

(Bridge of Spies, EUA/2015, 141 min.) – Drama. Dir. Steven Spielberg. Com Tom Hanks, Mark Rylance, Alan Alda. Durante a Guerra Fria, um advogado é recrutado pela CIA para trabalhar em uma missão especial. O objetivo é resgatar um piloto detido na União Soviética. 12 anos. DUBLADO: Central Plaza, Interlagos, Interlar Aricanduva, Jardim Sul, Metrô Itaquera, Penha, Shopping D, SP Market. LEGENDADO: Anália Franco, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bristol, Caixa Belas Artes, Central Plaza, Cidade Jardim, Iguatemi, Iguatemi Alphaville, Jardim Sul, JK Iguatemi, Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Metrô Santa Cruz, Pátio Higienópolis, Santana Parque, Splendor Paulista, Villa Lobos.

EM CARTAZ

Adeus à Linguagem

(Adieu au Langage, França/2014, 70 min.) – Drama. Dir. Jean-Luc Godard. Com Héloïse Godet, Kamel, Abdelli, Richard Chevallier. No filme, que rendeu ao veterano Jean-Luc Godard uma indicação à Palma de Ouro e o prêmio do júri no Festival de Cannes de 2014, um cachorro observa um casal em meio a uma discussão filosófica sobre a linguagem. 14 anos. Reserva Cultural (3D).

Amor, Drogas e Nova York

(Heaven Knows What, EUA/2014, 94 min.) – Drama. Dir. Ben Safdie e Joshua Safdie. Com Arielle Holmes, Caleb Landry Jones, Buddy Duress. Harley (Arielle Holmes) é uma jovem que passa seus dias

em Nova York usando heroína e entrando em conflito com Ilya, com quem mantém um relacionamento abusivo. O enredo é baseado no livro de memórias de Arielle Holmes, que interpreta uma personagem baseada em si mesma. 12 anos. Reserva Cultural.

Amy

(Amy, EUA-Reino Unido/2015, 128 min.) – Documentário. Dir. Asif Kapadia O filme aborda a vida da britânica Amy Winehouse, morta em 2011, aos 27 anos. Com sucessos como ‘Back to Black’ e ‘Rehab’, foi uma importante cantora de soul. 14 anos. Caixa Belas Artes, Cidade Jardim, Cidade São Paulo, Kinoplex Vila Olímpia.

Aqui Deste Lugar

(Brasil/2015, 87 min.) – Documentártio. Dir. Sérgio Machado e Fernando Coimbra. Acompanha a vida de três famílias do Ceará, São Paulo e Rio Grande do Sul ao longo dos anos. O filme mostra as mudanças pelas quais passaram devido a programas de distribuição de renda. Livre. Caixa Belas Artes.

Os Árabes Também Dançam

(Aravim Rokdim, Israel/2014, 105 min.) – Drama. Dir. Eran Riklis. Com Tawfeek Barhom, Razi Gabareen, Yaël Abecassis. Eiad, um menino de uma aldeia árabe de Israel, vai para um internato de prestígio em Jerusalém, nos anos 1980. Enquanto tenta se aclimatar à cultura judaico-israelense, ele experimenta o amor e toma uma decisão que pode mudar sua vida. 12 anos. Reserva Cultural.

Carrossel – O Filme

(Brasil/2015, 82 min.) – Infantil. Dir. Alexandre Boury e Maurício Eça. Com Paulo Miklos, Oscar Filho. De férias, os alunos da Escola Mundial viajam para o acampamento Panapaná, ameaçado pelos interesses de uma incorporadora. Livre. Bristol, Marabá, Plaza Sul, West Plaza.

A Colina Escarlate

(Crimson Peak, EUA/2015, 119 min.) – Fantasia. Dir. Guillermo del Toro. Com Mia Wasikowska, Jessica Chastain, Tom Hiddleston. Ao conhecer o misterioso baronete inglês Thomas Sharpe, a escritora Edith volta a ver fantasmas. Pelas aparições, desconfia das intenções de Sharpe e da irmã dele, Lucille. 16 anos. DUBLADO: Bourbon – Espaço Itaú Pompeia (Imax), Central Plaza, Cidade São Paulo, Interlar Aricanduva, Lar Center, Mais Shopping Largo 13, Marabá, Metrô Itaquera, Plaza Sul, Raposo Shopping, Shopping D. LEGENDADO: Anália Franco (Imax), Bourbon – Espaço Itaú Pompeia (Imax), Bristol, Caixa Belas Artes, Cidade Jardim, Eldorado, Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi Alphaville, JK Iguatemi, Kinoplex Vila Olímpia, Lar Center, Metrô Santa Cruz, Pátio Paulista, Santana Parque, Villa Lobos.

A Dama Dourada

(Woman in Gold, EUA-Reino Unido/2015, 109 min.) – Drama. Dir. Simon Curtis. Com Hellen Mirren, Ryan Reynolds, Daniel Brühl. Maria, um refugiada judia, disputa em tribunais internacionais a posse de uma pintura de Gustav Klimt, confiscada de sua família pelos nazistas durante a Segunda Guerra. 10 anos. Reserva Cultural.

Evereste

(Everest, Reino Unido-EUA-Islândia/2015, 122 min.) – Aventura. Dir. Baltasar Kormákur. Com Jason Clarke, Jake Gyllenhaal, Josh Brolin. Em 1996, um grupo de alpinistas tenta escalar o monte Everest, mas a expedição é ameaçada pela chegada de uma nevasca. A trama é baseada numa história verídica. 12 anos. Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia (3D).

Hipóteses para o Amor e a Verdade

(Brasil/2014, 85 min.) – Drama. Dir. Rodolfo García Vázquez. Com Luiza Gottschalk, Nany People, Tiago Leal. Baseado numa peça d’Os Satyros, retrata São Paulo por meio de personagens solitários.

18 anos. Caixa Belas Artes.

Homem Comum

(Brasil/2014, 103 min.) – Documentário. Dir. Carlos Nader. O longa acompanha a vida de um caminhoneiro e sua família, ao mesmo tempo que traça uma relação com o filme ‘A Palavra’, de Carl Dreyer. 10 anos. Espaço Itaú Augusta.

Homem Irracional

(Irrational Man, EUA/2015, 96 min.) – Drama. Dir. Woody Allen. Com Emma Stone, Joaquin Phoenix.

Em crise, o professor Abe muda-se para o interior dos EUA. Lá, arquiteta um plano perigoso para se livrar de seus dilemas existenciais. 14 anos. Reserva Cultural.

Hotel Transilvânia 2

(Hotel Transylvania 2, EUA/2015, 106 min.) – Animação. Dir. Genndy Tartakovsky. Na continuação da franquia, Drácula está preocupado com seu neto meio vampiro – ele quer que o lado monstro da criança apareça. Livre. DUBLADO: Anália Franco, Boavista, Boulevard Tatuapé, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Center Norte, Central Plaza, Cidade Jardim (3D), Eldorado, Iguatemi Alphaville, Interlagos, Interlar Aricanduva, Interlar Aricanduva (3D), Jardim Sul, JK Iguatemi, Kinoplex Vila Olímpia, Lapa, Mais Shopping Largo 13, Marabá, Market Place, Metrô Itaquera, Metrô Santa Cruz (3D), Metrô Tatuapé, Metrô Tucuruvi, Mooca Plaza, Penha, Penha (3D), Plaza Sul, Raposo Shopping, Santana Parque, Shopping D, SP Market, SP Market, Tietê Plaza (3D), Villa Lobos.

Jia Zhang-ke, Um Homem de Fenyang

(Brasil/2015, 98 min.) – Documentário. Dir. Walter Salles. Na produção do longa, Walter Salles e sua equipe visitaram a China para desvendar a história e as inspirações da carreira do cineasta chinês, diretor de filmes aclamados como ‘Um Toque de Pecado’ (2013) . 12 anos. Espaço Itaú Augusta.

Linda de Morrer

(Brasil/2015, 75 min.) – Comédia. Dir. Cris D’Amato. Com Glória Pires, Angelo Paes Leme, Emilio Dantas. Paula é uma cirurgiã plástica que descobre a cura para a celulite, mas morre ao testá-la em si mesma. Com a ajuda de um médium, ela volta para evitar que o nocivo produto chegue ao mercado. 10 anos. Bristol, Butantã, Marabá, Plaza Sul, Splendor Paulista, West Plaza.

Love

(Love, França/2015, 134 min.) – Drama. Dir. Gaspar Noé. Com Karl Glusman, Klara Kristin. Frustrado com seu casamento, Murphy vive um dilema ao receber uma ligação da mãe de sua ex-namorada. 18 anos. Reserva Cultural (3D).

Lulu, Nua e Crua

(Lulu Femme Nue, França/2013, 87 min.) – Drama. Dir. Solveig Anspach. Com Karin Viard, Claude Gensac, Claude Gensac. Ao sair desanimada de uma entrevista de emprego, Lulu decide não voltar para a casa onde vive com o marido e os filhos. Ao passar seus dias a esmo, tem vários encontros que mudam sua vida. 18 anos. Espaço Itaú Augusta.

Maze Runner: Prova de Fogo

(Maze Runner – Scorch Trials, EUA/2015, 113 min.) – Ficção Científica. Dir. Wes Ball. Com Dylan O’Brien, Aidan Gillen, Kaya Scodelario. Na continuação da franquia – baseada numa trilogia escrita pela americana Veronica Roth – Thomas e os garotos escapam do labirinto, mas encontram uma Terra queimada pelo Sol e habitada por perigosas criaturas, os Cranks. 12 anos. DUBLADO: SP Market.

Música, Amigos e Festa

(We Are Your Friends, Reino Unido-França-EUA/2015, 96 min.) – Comédia. Dir. Max Joseph. Com Zac Efron, Wes Bentley, Emily Ratajkowski. Cole, um jovem DJ, passa os dias tentando produzir uma faixa que será um sucesso nas pistas. Ao conhecer James, um DJ mais velho, descobre um mentor, mas se apaixona pela namorada dele. 12 anos. Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Iguatemi Alphaville.

Numa Escola de Havana

(Conducta, Cuba/2014, 108 min.) – Drama. Dir. Ernesto Daranas. Com Silvia Aguila, Alina Rodríguez, Armando Valdés Freire. Chala, um menino problemático, é afastado para um internato após a única professora que o respeita ficar doente. 12 anos. Caixa Belas Artes.

Operações Especiais

(Brasil/2015, 90 min.) – Ação. Dir. Tomas Portella. Com Cléo Pires, Thiago Martins, Fabíula Nascimento. Francis, jovem formada em turismo, passa no concurso para a Polícia Civil carioca. Com uma onda de crime tomando São Judas do Livramento, ela passa a fazer parte de uma equipe para combatê-los. 14 anos. Anália Franco, Boavista, Boulevard Tatuapé, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bristol, Center Norte, Central Plaza, Cidade Jardim, Cidade São Paulo, Eldorado, Iguatemi, Iguatemi Alphaville, Interlagos, Interlar Aricanduva, Jardim Sul, JK Iguatemi, Kinoplex Vila Olímpia, Lapa, Mais Shopping Largo 13, Marabá, Metrô Itaquera, Metrô Santa Cruz, Metrô Tatuapé, Metrô Tucuruvi, Mooca Plaza, Pátio Higienópolis, Pátio Paulista, Penha, Plaza Sul, Raposo Shopping, Santana Parque, Shopping D, SP Market, Tietê Plaza, Villa Lobos.

Orestes

(Brasil/2015, 93 min.) – Documentário. Dir. Rodrigo Siqueira. A partir da ditadura militar e da violência policial, o filme faz uma adaptação da tragédia grega de Ésquilo à realidade brasileira. 12 anos. Espaço Itaú Augusta.

Pequeno Dicionário Amoroso 2

(Brasil/2014, 90 min.) – Comédia. Dir. Sandra Werneck, Mauro Farias. Com Andréa Beltrão, Daniel Dantas, Glória Pires. Dezesseis anos após o primeiro filme, Luiza e Gabriel estão separados, mas um encontro inesperado irá reaproximá-los. 14 anos. Bristol, Plaza Sul, Splendor Paulista.

A Pele de Vênus

(La Vénys à la Fourrure, França/2013, 97 min.) – Drama. Dir. Roman Polanski. Com Emmanuelle Seigner, Mathieu Amalric. A atriz Vanda tenta convencer o diretor Thomas a escolhê-la para o papel de protagonista numa peça inspirada na obra de Sacher Masoch. 14 anos. Caixa Belas Artes, Reserva Cultural.

Perdido em Marte

(The Martian, EUA/201, 141 min.) – Ficção Científica. Dir. Ridley Scott. Com Matt Damon, Jessica Chastain, Kristen Wiig. No longa do diretor de ‘Alien’ (1979) e ‘Prometheus’ (2012), o astronauta Mark é dado como morto em uma missão para Marte. Isolado e com poucos suprimentos, ele tenta sinalizar que permanece vivo. 12 anos. DUBLADO: Center Norte (3D), Central Plaza (3D), Interlar Aricanduva, Mais Shopping Largo 13, Metrô Itaquera, Metrô Tatuapé, Penha, Plaza Sul, Shopping D, Tietê Plaza (3D). LEGENDADO: Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bristol, Cidade Jardim (3D), Cidade São Paulo (3D), Eldorado (3D), Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi (3D), Iguatemi Alphaville, JK Iguatemi (3D), Kinoplex Itaim (3D), Kinoplex Vila Olímpia, Market Place (3D), Metrô Santa Cruz (3D), Metrô Tucuruvi (3D), Mooca Plaza (3D), Pátio Higienópolis (3D), Pátio Paulista (3D), Splendor Paulista, Villa Lobos.

Peter Pan

(Pan, EUA-Reino Unido-Austrália/2015, 111 min.) – Aventura. Dir. Joe Wright. Com Levi Miller, Hugh Jackman, Garrett Hedlund. Peter, um órfão de 12 anos, é levado ao mundo mágico da Terra do Nunca pelo cruel pirata Barba Negra. Livre. DUBLADO: Anália Franco, Anália Franco (3D), Boavista, Boulevard Tatuapé (3D), Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Center Norte (3D), Central Plaza, Central Plaza (3D), Cidade Jardim (3D), Cidade São Paulo (3D), Eldorado, Iguatemi (3D), Iguatemi Alphaville, Interlagos, Interlar Aricanduva, Interlar Aricanduva (3D), Jardim Sul, Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Lapa, Mais Shopping Largo 13, Marabá, Market Place (3D), Metrô Itaquera, Metrô Itaquera (3D), Metrô Santa Cruz, Metrô Tatuapé, Metrô Tucuruvi, Mooca Plaza, Mooca Plaza (3D), Pátio Higienópolis (3D), Pátio Paulista (3D), Penha, Penha (3D), Plaza Sul, Raposo Shopping, Santana Parque, Santana Parque (3D), Shopping D, SP Market, Tietê Plaza, Villa Lobos (3D). LEGENDADO: Eldorado, Iguatemi (3D), Iguatemi Alphaville, JK Iguatemi (3D), Market Place (3D), Splendor Paulista.

A Possessão do Mal

(The Possession of Michael King, EUA/2014, 83 min.) – Terror. Dir. David Jung. Com Shane Johnson, Ella Anderson, Cara Pifko. Michael tenta provar que o sobrenatural não existe filmando um documentário em que é alvo de vários feitiços, mas acaba possuído por uma força maléfica. 16 anos. DUBLADO: Metrô Tatuapé.

Que Horas Ela Volta?

(Brasil/2015, 112 min.) – Drama. Dir. Anna Muylaert. Com Regina Casé, Karine Teles, Lourenço Mutarelli. Val, empregada de uma família paulistana há anos, tem a chance de se reaproximar de sua filha, criada em Pernambuco. A chegada da jovem à casa de seus patrões tensiona a relação de todos. 12 anos. Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Caixa Belas Artes, Cidade Jardim, Espaço Itaú Augusta, Iguatemi, Jardim Sul, Reserva Cultural.

Que Mal Eu Fiz a Deus?

(Qu’est-ce qu’on a Fait au Bon Dieu?, França/2014, 97 min.) – Comédia. Dir. Philippe de Chauveron. Com Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan. O casal Verneuils tem quatro filhas, mas três delas lhe causaram desgosto ao se casarem com homens de outros países e religiões. A quarta anuncia que vai se unir a um católico, mas o casamento não é tão agradável à família quanto parece. 14 anos. Caixa Belas Artes.

Relatos Selvagens

(Relatos Salvajes, Argentina-Espanha/2014, 122 min.) – Comédia. Dir. Damián Szifrón. Com Ricardo Darín, Leonardo Sbaraglia, Rita Cortese. Seis breves histórias, que compartilham a ‘selvageria’ nos enredos e uma forte tendência ao humor negro. 14 anos. Caixa Belas Artes.

Respire

(Breathe, França/2014, 91 min.) – Drama. Dir. Mélanie Laurent. Com Joséphine Japy, Lou de Laâge, Isabelle Carré. Charlie, uma adolescente suburbana e francesa, é uma menina solitária e insegura. Ao conhecer Sarah, encantadora e confiante, descobre uma amizade que lhe faz bem, mas que logo se complica. 18 anos. Caixa Belas Artes.

Tubarão

(Jaws, EUA/1975, 124 min.) – Aventura. Dir. Steven Spielberg. Com Roy Scheider, Robert Shaw,

Richard Dreyfuss. Numa ilha que vive de negócios praianos, a descoberta de uma vítima de ataque de tubarão branco deixa a população insegura. Com o aumento dos ataques, a cabeça do animal é posta a prêmio, o que provoca o início de sua caçada. 14 anos. Boulevard Tatuapé, Center Norte, Central Plaza, Cidade São Paulo, Iguatemi, Market Place, Mooca Plaza, Pátio Higienópolis, Pátio Paulista, Villa Lobos.

Um Amor a Cada Esquina

(She’s Funny That Way, Alemanha-EUA/2014, 108 min.) – Comédia. Dir. Peter Bogdanovich. Com Imogen Poots, Owen Wilson, Jennifer Aniston. Intrigas amorosas se formam durante o ensaio da peça do diretor Arnold. Nela, sua mulher, o ex-amante dela e uma ex-prostituta, agora atriz, formam um triângulo amoroso. 12 anos. Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Caixa Belas Artes, Espaço Itaú Augusta, Iguatemi Alphaville, JK Iguatemi, Kinoplex Itaim, Pátio Higienópolis, Villa Lobos.

Um Senhor Estagiário

(The Intern, EUA/2015, 121 min.) – Comédia. Dir. Nancy Meyers. Com Robert De Niro, Anne Hathaway, Rene Russo. Aos 70 anos, Ben (Robert Deniro) está entediado com sua vida de aposentado. Para sair do marasmo, decide se tornar um estagiário em um site de moda. Livre. Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Cidade Jardim, Eldorado, Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi, Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Metrô Santa Cruz, Pátio Higienópolis, Pátio Paulista.

A Travessia

(The Walk, EUA/2015, 123 min.) – Drama. Dir. Robert Zemeckis. Com Joseph Gordon-Levitt, Charlotte Le Bon, Ben Kingsley. Philippe Petit tenta atravessar o vazio entre as torres do World Trade Center se equilibrando sobre um fio, nos anos 1970. A trama é baseada num episódio real. 12 anos. JK Iguatemi (3D), Kinoplex Itaim.

Vai Que Cola – O Filme

(Brasil/2015, 93 min.) – Comédia. Dir. César Rodrigues. Com Paulo Gustavo, Cacau Protásio. Falido por um golpe, Valdomiro troca a cobertura no Leblon por uma pensão no subúrbio. 12 anos. Anália Franco, Boavista, Boulevard Tatuapé, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bristol, Center Norte, Central Plaza, Cidade São Paulo, Eldorado, Iguatemi Alphaville, Interlar Aricanduva, Jardim Sul, JK Iguatemi, Kinoplex Vila Olímpia, Lapa, Mais Shopping Largo 13, Marabá, Market Place, Metrô Itaquera, Metrô Santa Cruz, Metrô Tatuapé, Metrô Tucuruvi, Mooca Plaza, Pátio Paulista, Penha, Plaza Sul, Raposo Shopping, Santana Parque, Shopping D, SP Market, Tietê Plaza, Villa Lobos, West Plaza.

Viver É Fácil com os Olhos Fechados

(Vivir Es Fácil con los Ojos Cerrados, Espanha/2013, 108 min.) – Comédia. Dir. David Trueba. Com Javier Cámara, Natalia de Molina, Francesc Colomer. Na Espanha dos anos 1960, um professor fã dos Beatles descobre que John Lennon visitará Almería. Para conhecer o ídolo, ele parte para a estrada. 14 anos. Caixa Belas Artes.

ESPECIAL

Jean-Luc Cinéma Godard

A mostra, realizada até 30/11 no CCBB, e de 26/11 a 2/12 no CineSesc, é uma retrospectiva completa da obra do francês, diretor de longas como ‘Acossado’ (1960) e ‘Film Socialisme’ (2010). São 125 filmes vindos da França, entre longas, curtas e filmes publicitários. Programação: http://oesta.do/ jeangod