Confira o roteiro de cinema da semana

A seguir, os filmes em cartaz de 7/7 a 13/7.

PRÉ-ESTREIAS

Agnus Dei

(Agnus Dei, França-Polônia/2016, 115 min.) – Drama. Dir. Anne Fontaine. Com Lou de Laâge, Vincent Macaigne e Agata Buzek. Na Segunda Guerra, uma médica da Cruz Vermelha atende freiras estupradas por soldados. Baseado em fatos. 12 anos. Caixa Belas Artes.

Carrossel 2: O Sumiço de Maria Joaquina

(Brasil/2016, 92 min.) – Aventura. Dir. Maurício Eça. Com Larissa Ma- noela, Jean Paulo Campos, Maísa Silva. Uma excursão da Escola Mundial se torna assustadora com o sequestro de Maria Joquina.

Livre. Anália Franco, Boavista, Boulevard Tatuapé, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Center Norte, Central Plaza, Cidade Jardim, Cidade São Paulo, Eldorado, Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi, Interlagos, Interlar Aricanduva, Jar- dim Sul, Lapa, Mais Shopping Lar- go 13, Marabá, Market Place, Metrô Itaquera, Metrô Santa Cruz, Metrô Tatuapé, Metrô Tucuruvi, Mooca Plaza, Pátio Higienópolis, Pátio Paulista, Penha, Plaza Sul, Raposo Shopping, Santana Parque, Shopping D, SP Market, Tietê Plaza, Villa Lobos.

ESTREIAS

Um Belo Verão

(La Belle Saison, França/2015, 105 min.) – Drama. Dir. Catherine Corsini. Com Cécile De France,

Izïa Higelin, Noémie Lvovsky, Jean-Henri Compère. Nos anos 1970, Delphine se muda do campo para Paris. Lá, conhece Carole, uma feminista casada, e se apaixona por ela. Caixa Belas Artes, Frei Caneca – Espaço Itaú.

Os Campos Voltarão

(Torneranno i Prati, Itália/2014, 80 min.) – Drama. Dir. Ermanno Olmi. Com Claudio Santamaria, Camillo Grassi, Niccolò Senni. Um grupo de soldados passa por dificuldades no front, após os combates em Altipiano, na Itália de 1917, durante a Primeira Guerra Mundial. 14 anos. CineSesc.

A Era do Gelo: Big Bang

(Ice Age: Collision Course, EUA/2016, 95 min.) – Animação. Dir. Mike Thurmeier e Galen T. Chu. Na quinta parte da franquia, o esquilo Scrat desencadeia uma chuva de meteoros, e um deles vem em direção à Terra. O mamute Manny e sua turma de animais tentam impedir a colisão. Livre. DUBLADO: Anália Franco, Anália Franco (3D), Anália Franco (Imax/3D), Boavista, Boavista (3D), Boulevard Tatuapé (3D), Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia (Imax/3D), Bristol, Center Norte (3D), Central Plaza, Central Plaza (3D), Cidade Jardim, Cidade Jardim (3D), Cidade São Paulo (3D), Eldorado, Eldorado (3D), Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi (3D), Interlagos, Interlagos (3D), Interlar Aricanduva, Itaim Paulista, Itaim Paulista (3D), Jardim Sul, Jardim Sul (3D), JK Iguatemi, JK Iguatemi (3D), JK Iguatemi (Imax/3D), JK Iguatemi (4DX), Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Kinoplex Vila Olímpia (3D), Lapa, Lapa (3D), Market Place, Lar Center (3D), Mais Shopping Largo 13, Mais Shopping Largo 13 (3D), Marabá, Market Place (3D), Metrô Itaquera, Metrô Itaquera (3D), Metrô Santa Cruz, Metrô Santa Cruz (3D), Metrô Tatuapé, Metrô Ta- tuapé (3D), Metrô Tucuruvi, Me- trô Tucuruvi (3D), Mooca Plaza (3D), Pátio Higienópolis, Pátio Higienópolis (3D), Pátio Paulista (3D), Plaza Sul, Raposo Shopping, Raposo Shopping (3D), Santana Parque, Santana Parque (3D), Shopping D, Shopping D (3D), SP Market, SP Market (3D), Splendor Paulista, Tietê Plaza, Tietê Plaza (3D), Villa Lobos, Villa Lobos (3D), West Plaza. LE- GENDADO: Anália Franco (Imax /3D), Bourbon – Espaço Itaú Pompeia (Imax/3D), Bristol, Frei Caneca – Espaço Itaú, Jardim Sul (3D), Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Splendor Paulista.

Florence: Quem É Essa Mulher?

(Florence Foster Jenkins, Reino Unido-França/2016, 110 min.) – Comédia. Dir. Stephen Frears. Com Meryl Streep, Hugh Grant, Simon Helberg. Florence, uma herdeira rica, tenta a carreira de cantora lírica, embora não tenha voz para tanto. Baseado numa história verídica. 10 anos. Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Cinesala, Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi, Jardim Sul, JK Iguatemi, Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Pátio Higienópolis, Reserva Cultural, Villa Lobos.

Janis: Little Girl Blue

(Janis: Little Girl Blue, EUA/2015, 107 min.) – Documentário. Dir. Amy Berg. O documentário aborda a vida da cantora americana de rock Janis Joplin. 14 anos. Caixa Belas Artes, Espaço Itaú Augusta, Frei Caneca – Espaço Itaú, JK Iguatemi, Kinoplex Vila Olímpia.

Julieta

(Julieta, Espanha/2016, 100 min.) – Drama. Dir. Pedro Almodóvar. Com Emma Suárez, Adriana Ugarte, Daniel Grao. Prestes a se mu-dar da Espanha para Portugal, Julieta encontra uma amiga de infância da filha. Ela desfaz seus planos e permanece no país, onde revisita seu passado. Até 20/7, o Caixa Belas Artes exibe outros filmes de Almodóvar (programação: bit.ly/modovs). 14 anos. Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bristol, Caixa Belas Artes, Cidade Jardim, Cinearte, Cinesala, Espaço Itaú Augusta, Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi, JK Iguatemi, Kinoplex Itaim, Reserva Cultural.

Menino 23: Infâncias Perdidas no Brasil

(Brasil/2016, 80 min.) – Documentário. Dir. Belisario Franca. O longa acompanha a pesquisa do professor de Sidney Aguilar, que descobriu que vários meninos negros foram encarcerados e escravizados num orfanato no Rio, em 1930. 12 anos. Frei Caneca – Espaço Itaú.

EM CARTAZ

Big Jato

(Brasil/2014, 97 min.) – Comédia. Dir. Cláudio Assis. Com Matheus Nachtergaele, Rafael Nicácio, Marcelia Cartaxo. Francisco acompanha o pai, que dirige um caminhão-pipa que limpa fossas. Mas se interessa mesmo pelas ideias do tio, libertário e anarquista. 16 anos. Espaço Itaú Augusta.

O Caseiro

(Brasil/2015, 88 min.) – Suspense. Dir. Julio Santi. Com Bruno Garcia, Malu Rodrigues, Denise Weinberg. O professor Davi explica episódios sobrenaturais pela psicanálise. Sem pacientes há anos, investiga o caso de um homem que acredita que a filha está possuída por seu antigo caseiro, que se suicidou. 12 anos. Spcine Olido.

Como Eu Era

Antes de Você

(Me Before You, EUA/2016, 110 min.) – Drama. Dir. Thea Sharrock. Com Emilia Clarke, Sam Claflin, Janet McTeer. Lou tem a vida mudada ao se tornar a cuidadora de Will, que sofreu um acidente. 12 anos. DUBLADO: Anália Franco, Boavista, Boulevard Tatuapé, Center Nor- te, Central Plaza, Interlagos, Interlar Aricanduva, Jar- dim Sul, Lapa, Mais Shopping Lar- go 13, Marabá, Metrô Itaquera, Me- trô Tatuapé, Mooca Pla- za, Penha, Plaza Sul, Raposo Shopping, Santana Parque, Shopping D, SP Market, SP Market (3D), Tietê Plaza. LEGENDADO: Anália Franco, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bristol, Center Norte, Cidade Jardim, Cidade São Paulo, Eldorado, I- guatemi, Jardim Sul, JK Iguatemi, Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Lar Center, Market Place, Metrô Santa Cruz, Metrô Tucuruvi, Mooca Plaza, Pátio Higienópolis, Pátio Paulista, Santana Parque, Tietê Plaza, Villa Lobos.

De Amor e Trevas

(A Tale of Love and Darkness, EUA/2016, 98 min.) – Drama. Dir. Natalie Portman. Com Natalie Portman, Gilad Kahana, Amirr Tessler. Baseado no livro homônimo do autor israelense Amós Oz, o longa aborda sua vida em Jerusalém, antes da criação do Estado de Israel. 12 anos. Reserva Cultural.

Espaço Além – Marina Abramovic e o Brasil

(Brasil/2016, 86 min.) – Documentário. Dir. Marco Del Fiol e Gustavo Almeida. O documentário acompanha a artista sérvia Marina Abramovic durante uma visita ao Brasil em que experimentou rituais sagrados em paisagens naturais e misticistas. 14 anos. Caixa Belas Artes.

Futuro Junho

(Brasil/2015, 100 min.) – Documentário. Dir. Maria Augusta Ramos. Quatro trabalhadores paulistanos têm as rotinas filmadas, logo antes da Copa do Mundo de 2014, realizada no Brasil: um metalúrgico, um motoboy, um analista financeiro e um metroviário. Livre. Frei Caneca – Espaço Itaú, Spcine Olido.

Incompreendida

(Incompresa, França-Itália/2014, 107 min.) – Drama. Dir. Asia Argento. Com Giulia Salerno, Charlotte Gainsbourg, Gabriel Garko. Aria, filha de um ator e uma pianista temperamentais, tem os sentimentos e a infância negligenciados e é maltratada diariamente. 16 anos. Frei Caneca – Espaço Itaú, Reserva Cultural.

Independence Day: O Ressurgimento

(Independence Day: Resurgence, EUA/2016, 100 min.) – Ficção Científica. Dir. Roland Emmerich. Com Liam Hemsworth, Jeff Goldblum, Maika Monroe. Vinte anos após a invasão alienígena do primeiro filme, atividades entre os extraterrestres mantidos em quarentena pelo governo americano parecem anunciar um novo ataque. 10 anos. DUBLADO: Anália Franco, Boavista, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Central Plaza, Interlagos, Interlar Aricanduva, Interlar Aricanduva (3D), Itaim Paulista (3D), Jardim Sul, JK Iguatemi (Imax/3D), Mais Shopping Largo 13, Marabá, Metrô Itaquera, Metrô Tatuapé, Metrô Tucuruvi, Pátio Paulista (3D), Penha, Plaza Sul, Raposo Shopping, Santana Parque, Shopping D, SP Market, SP Market, SP Market (3D), Tietê Plaza (3D). LEGENDADO: Anália Franco, Boulevard Tatuapé (3D), Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Center Norte (3D), Cidade Jardim (3D), Cidade São Paulo, Cidade São Paulo (3D), Eldorado, Eldorado (3D), Iguatemi (3D), Jardim Sul, Kinoplex Vila Olímpia, Lar Center (3D), Market Place (3D), Metrô Santa Cruz, Metrô Santa Cruz (3D), Metrô Tucuruvi, Mooca Plaza, Mooca Plaza (3D), Pátio Higienópolis (3D), Santana Parque, Splendor Paulista, Tietê Plaza, Villa Lobos (3D).

Invocação do Mal 2

(The Conjuring 2, EUA/2016, 133 min.) – Terror. Dir. James Wan. Com Vera Farmiga, Patrick Wilson, Franka Potente. Os detetives paranormais Lorraine e Ed ajudam uma mãe solteira cuja casa em Londres é assombrada por espíritos. 14 anos. DUBLADO: Anália Franco, Boavista, Boulevard Tatuapé, Center Norte, Central Plaza, Interlagos, Interlar Aricanduva, Lapa, Mais Shopping Largo 13, Marabá, Metrô Itaquera, Metrô Tatuapé, Metrô Tucuruvi, Penha, Raposo Shopping, Santana Parque, Shopping D, SP Market, Tietê Plaza. LEGENDADO: Anália Franco, Boulevard Tatuapé, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia,Eldorado, Jardim Sul, Market Place, Metrô Santa Cruz, Metrô Tucuruvi, Pátio Paulista, Santana Parque.

Jogo do Dinheiro

(Money Monster, EUA/2016, 98 min.) – Thriller. Dir. Jodie Foster. Com George Clooney, Julia

Roberts, Jack O’Connell. Lee Gates, o apresentador de um programa de investimentos, é mantido refém por Kyle, um de seus espectadores. 14 anos. Kinoplex Itaim.

Mais Forte que Bombas

(Louder Than Bombs, Noruega-França-Dinamarca/2014, 109 min.) – Dra- ma. Dir. Joachim Trier. Com Isabelle Huppert, Gabriel Byrne, Jesse Eisenberg. Anos após a morte da fotógrafa Isabelle, seu filho encontra o irmão e o pai ainda lidando com a tragédia. 14 anos. Cine Segall.

Mais Forte que o Mundo – José Aldo

(Brasil/2016, 124 min.) – Drama. Dir. Afonso Poyart. Com José Loreto, Rômulo Arantes Neto. Aborda a vi- da de José Aldo, campeão pesopena do UFC. 12 anos. Anália Franco, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Central Plaza, Cidade Jardim, Eldorado, Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi, Interlagos, Interlar Aricanduva, Jardim Sul, Market Place, Metrô Santa Cruz, Metrô Tatuapé, Mooca Plaza, Pátio Paulista, Raposo Shopping, Santana Parque, Shopping D, SP Market, Villa Lobos.

Marguerite

(Marguerite, França-República Checa/2015, 133 min.) – Drama. Dir. Xavier Giannoli. Com Catherine Frot, André Marcon, Michel Fau. Marguerite, uma senhora rica e péssima no canto, é levada a acreditar que canta bem pelos amigos. 14 anos. Caixa Belas Artes, Espaço Itaú Augusta.

Memórias Secretas

(Remember, Canadá-Alemanha/2015, 95 min.) – Drama. Dir. Atom Egoyan. Com Christopher Plummer, Dean Norris, Martin Landau. O idoso Zev parte em busca de um guarda nazista que matou sua família durante a Segunda Guerra. 14 anos. Kinoplex Itaim, Reserva Cultural.

As Montanhas se Separam

(Shan He Gu Ren, França-China/2015, 131 min.) – Drama. Dir. Jia Zhang-ke. Com Zhao Tao, Sylvia Chang, Zhang Yi. No fim dos anos 1990, a jovem Tao se divide entre dois pretendentes: Zang, dono de um posto de gasolina, e Liang, operário numa mina. 12 anos. Espaço Itaú Augusta, Reserva Cultural.

A Morte de J.P. Cuenca

(Brasil/2015, 120 min.) – Documentário. Dir. João Paulo Cuenca. O longa do escritor João Paulo Cuenca é baseado numa história que ele mesmo viveu em 2008. Na ocasião, ele teve a identidade rou- bada, e dado como morto. 18 anos. Frei Caneca – Espaço Itaú.

Na Ventania

(Risttuules, Estônia/2014, 87 min.) – Drama. Dir. Martti Helde. Com Laura Peterson, Ingrid Isotamm, Mirt Preegel. Na Estônia, durante a Segunda Guerra, Erna, uma estudante de filosofia, é mandada para um campo de trabalho forçado com a filha. 12 anos. Caixa Belas Artes.

Nise – O Coração da Loucura

(Brasil/2012, 108 min.) – Drama. Dir. Roberto Berliner. Com Glória Pires, Augusto Madeira, Fernando Eiras. Nise da Silveira volta ao hospital psiquiátrico no Rio onde trabalhou nos anos 1950. Lá, cria um método de terapia pioneiro. Baseado numa história verídica. 12 anos. Espaço Itaú Augusta, Spcine Olido.

Nós ou Nada em Paris

(Nous Trois ou Rien, França/2015, 102 min.) – Comédia. Dir. Kheiron. Com Kheiron, Leïla Bekhti, Gérard Darmon. Com a revolução iraniana, uma família parte de uma pequena aldeia no país para morar em Paris. 12 anos. Caixa Belas Artes, Espaço Itaú Augusta, Reserva Cultural.

O Outro Lado do Paraíso

(Brasil/2014, 102 min.) – Drama. Dir. André Ristum. Com Eduardo Moscovis, Simone Iliescu, Jonas Bloch. Nos anos 1960, logo antes do regime militar, Antônio vê esperança em Brasília. Muda-se para lá com mulher e filho, onde o sentimento é destruído pela ditadura. 10 anos. Caixa Belas Artes, Frei Caneca – Espaço Itaú.

Paratodos

(Brasil/2016, 110 min.) – Documen-tário. Dir. Marcelo Mesquita. Acompanha a rotina de quatro equipes paraolímpicas (natação, atletismo, canoagem e futebol), de 2013 a 2016, em preparação para a

Olimpíada. Livre. Cine Segall, Frei Caneca – Espaço Itaú.

Paulina

(La Patota, Argentina-Brasil/2015, 103 min.) – Drama. Dir. Santiago Mitre. Com Dolores Fonzi, Oscar Martínez, Esteban Lamothe. Paulina, uma advogada em Buenos Aires, volta à cidade natal, onde passa por traumas violentos. 16 anos. Espaço Itaú Augusta.

Ponto Zero

(Brasil/2015, 94 min.) – Drama. Dir. José Pedro Goulart. Com Sandro Aliprandini, Patricia Selonk, Eucir de Souza. Ênio passa por uma puberdade difícil. Oprimido pelos alunos da escola, tem de fazer companhia à mãe, que sente a falta do pai que trabalha muito. 14 anos. Caixa Belas Artes.

Porta dos Fundos – Contrato Vitalício

(Brasil/2015, 100 min.) – Comédia. Dir. Ian SBF. Com Fábio Porchat, Gregório Duvivier, Clarice Falcão. O ator Rodrigo, embebedado, assina um contrato em que promete participar do próximo filme de Miguel. O cineasta só ressurge anos depois, com um projeto que arrisca a carreira do ator. 14 anos. Anália Franco, Boulevard Tatuapé, Bristol, Center Norte, Central Plaza, Cidade Jardim, Cidade São Paulo, Eldorado, Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi, Interlagos, Interlar Aricanduva, Jardim Sul, JK Iguatemi, Kinoplex Vila Olímpia, Mais Shopping Largo 13, Marabá, Market Place, Metrô Itaquera, Metrô Santa Cruz, Metrô Tatuapé, Metrô Tucuruvi, Pátio Higienópolis, Pátio Paulista, Penha, Raposo Shopping, Santana Parque, Shopping D, SP Market, Tietê Plaza, Villa Lobos.

Procurando Dory

(Finding Dory, EUA/2016, 102 min.) – Animação. Dir. Andrew Stanton, Angus MacLane. A personagem de ‘Procurando Nemo’ (2003), uma peixinha com perda de memória recente, procura os pais, de quem se separou ainda pequena. Livre. DUBLADO: Anália Franco, Anália Franco (3D), Boavista, Boavista (3D), Boulevard Tatuapé (3D), Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia (3D), Bristol, Center Norte (3D), Central Plaza, Central Plaza (3D), Cidade Jardim (3D), Cidade São Paulo (3D), Eldorado, Eldorado (3D), Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi, Iguatemi (3D), Interlagos, Interlagos (3D), Interlar Aricanduva, Interlar Aricanduva (3D), Itaim Paulista, Jardim Sul, Jardim Sul (3D), JK Iguatemi, JK Iguatemi (3D), Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Kinoplex Vila Olímpia (3D), Market Place, Lapa, Lapa (3D), Lar Center (3D), Mais Shopping Largo 13, Mais Shopping Largo 13 (3D), Marabá, Market Place (3D), Metrô Itaquera, Metrô Itaquera (3D), Metrô Santa Cruz, Metrô Santa Cruz (3D), Metrô Tatuapé, Metrô Tatuapé (3D), Metrô Tucuruvi (3D), Mooca Plaza (3D), Pátio Higienópolis (3D), Pátio Paulista (3D), Penha, Penha (3D), Plaza Sul, Raposo Shopping, Raposo Shopping (3D), Santana Parque, Santana Parque (3D), Shopping D, Shopping D (3D), SP Market, SP Market (3D), Splendor Paulista, Tietê Plaza, Tietê Plaza (3D), Villa Lobos, Villa Lobos (3D), West Plaza. LEGENDADO: Anália Franco (3D), Bourbon – Espaço Itaú Pompeia (3D), Bristol, Cinearte, Frei Caneca – Espaço Itaú, JK Iguatemi (3D), Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Lar Center (3D), Pátio Paulista (3D), Splendor Paulista.

Relatos Selvagens

(Relatos Salvajes, Argentina-Espanha/2014, 122 min.) – Comédia. Dir. Damián Szifrón. Com Ricardo Darín, Leonardo Sbaraglia, Rita Cortese. Seis breves histórias, contadas com humor irônico,

que compartilham a ideia de ‘selvageria’ nas relações humanas. 14 anos. Caixa Belas Artes.

São Sebastião do Rio de Janeiro – A Formação de uma Cidade

(Brasil/2015, 90 min.) – Documentário. Dir. Juliana de Carvalho. O filme se volta para o surgimento da cidade do Rio de Janeiro. Livre. Frei Caneca – Espaço Itaú.

As Tartarugas Ninja: Fora das Sombras

(Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows, EUA/2016, 112 min.) – Ação. Dir. Dave Green. Com Megan Fox, Will Arnett, Tyler Perry. As tartarugas dos quadrinhos americanos enfrentam Shredder, que quer transformar os humanos em super animais. 10 anos. DUBLADO: Anália Franco, Boavista, Boulevard Tatuapé, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Central Plaza, Cidade São Paulo (3D), Eldorado, Interlagos, Interlar Aricanduva, Jardim Sul, Metrô Tatuapé, Mooca Plaza, Penha, Plaza Sul, Raposo Shopping, Santana Parque, Santana Parque (3D), Shopping D, SP Market, Tietê Plaza, Villa Lobos.

Trago Comigo

(Brasil/2016, 90 min.) – Drama. Dir. Tata Amaral. Com Carlos Alberto Riccelli, Emílio Di Biasi, Felipe Rocha. Telmo, um diretor de teatro, resgata suas memórias da ditadura por meio da montagem de uma peça. 12 anos. Caixa Belas Artes.

Truman

(Truman, Espanha-Argentina/2015, 108 min.) – Drama. Dir. Cesc Gay. Com Ricardo Darín, Javier Cámara. Julian, que passa por um momento delicado, recebe uma visita inesperada do amigo Tomas. Durante quatro dias, os dois e o cão de Julián, Truman, vivem momentos decisivos para a amizade. 14 anos. Caixa Belas Artes.

Truque de Mestre: Segundo Ato

(Now You See Me, EUA/2016, 130 min.) – Suspense. Dir. Jon M. Chu. Com Jesse Eisenberg, Daniel Radcliffe, Lizzy Caplan. O grupo de mágicos Os Quatro Cavaleiros ressurge para expor as trapaças de um magnata da tecnologia. 12 anos. DUBLADO: Anália Franco, Central Plaza, Interlar Aricanduva, Jardim Sul, Metrô Itaquera, Metrô Tatuapé, Santana Parque, Shopping D, SP Market. LEGENDADO: Anália Franco, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Cidade Jardim, Cidade São Paulo, Eldorado, Iguatemi, Jardim Sul, Kinoplex Itaim, Ki- noplex Vila Olímpia, Market Pla- ce, Metrô Santa Cruz, Mooca Plaza, Pátio Higienópolis, Pátio Paulista, Villa Lobos.

O Valor de um Homem

(La Loi du Marché, França/2015, 93 min.) – Drama. Dir. Stéphane Brize. Com Vincent Lindon, Karine de Mirbeck, Matthieu Schaller. Desempregado há meses, o francês Thierry passa por vários constrangimentos para conseguir um trabalho. 14 anos. Reserva Cultural.

Vida Selvagem

(Vie Sauvage, França/2014, 102 min.) – Drama. Dir. Cédric Khan. Com Mathieu Kassovitz, Céline Salette, Romain Depret. Paco e Nora criam seus três filhos na natureza, longe da área urbana. Após o divórcio, Nora leva as três crianças para a cidade. Numa visita, Paco sequestra duas delas, e as cria na natureza por anos. 14 anos. Reserva Cultural.

Visita ou Memórias e Confissões

(Portugal/1982, 68 min.) – Documentário. Dir. Manoel de Oliveira. Lançamento póstumo, o filme se volta para a vida e a casa de Manoel de Oliveira. Ele rodou o trabalho em 1982, mas impôs a condição de que ele fosse projetado após sua morte. 10 anos. CineSesc.

ESPECIAL

80 anos do Zé do Zé do Caixão

A programação no Sesc Santana se dedica às obras de José Mojica Marins. Na 3ª (12), às 20h, ‘Esta Noite Encarnarei no Teu Cadáver’ (1967) é exibido. Sesc Santana. Teatro. Av. Luiz Dumont Villares, 579, metrô Parada Inglesa, 2971-8700. Grátis.

Cinema Norueguês Contemporâneo

A Cinemateca exibe, até 17/7, uma seleção de filmes recentes da Noruega, incluindo alguns

títulos inéditos no Brasil.

Hoje (8), 19h, Corações Valentes (2012), de Kari Anne Moe; 21h, Mergulho Profundo (2013), de Erik Skjoldbjærg. Sáb. (9), 17h30, Que se Ouça o Grito (2013), de Dheeraj Akolkar; 19h, Eu Sou Sua (2013), de Iram Haq; 21h, Kon-Tiki (2012), de Joachim Rønning e Jesper Sandberg. Dom. (10), 18h, Beije-me, Cacete! (2013), de Stian Kristiansen; 20h, Parentes São Eternos (2013), de Frode Fimland. 5ª (14), 19h, Beije-me, Cacete! (2013), de Stian Kristiansen; 21h, Eu Sou Sua (2013), de Iram Haq. Cinemateca. Lgo. Sen. Raul Cardoso, 207, metrô Vila Mariana, 3512-6111. Grátis.

Hollywood e Além: o Cinema Investigativo de Thom Andersen

O CCSP realiza, até 17/7, uma mostra dedicada ao cineasta americano, com a exibição de 18 de seus trabalhos. Centro Cultural São Paulo (CCSP). R. Vergueiro, 1000, Paraíso, metrô Paraíso, 3397 4002. R$ 1. Programação completa: bit.ly/thomand

A Vilania no Cinema Brasileiro

Realizada pelo CCBB até 20/7, exibe uma série de filmes voltados para vilões e para a representação do mal no cinema. Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB).

R. Álvares Penteado, 112, Centro, metrô São Bento, 3113-3651.

R$ 10. Programação completa: bit.ly/valinisis