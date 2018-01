Confira o roteiro de cinema da semana

A seguir, filmes em cartaz entre 9/10 e 15/10.

PRÉ-ESTREIAS

A Acusada

(Holanda-Suécia/2014, 97 min.) – Drama. Dir. Paula van der Oest. Com Barry Atsma, Marwan Kenzari, Amanda Ooms. Baseado numa história verídica, explora o caso de uma enfermeira acusada de matar bebês e idosos. 12 anos. Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Espaço Itaú Augusta.

Eu Estava Justamente Pensando em Você

(Comet, EUA/2014, 107 min.) – Drama. Dir. Sam Esmail. Com Emmy Rossum, Justin Long, Kayla Servi, Eric Winter. A história de amor entre o cínico Dell e a espirituosa Kimberly se desenrola em um universo paralelo. 16 anos. Reserva Cultural.

Sicario: Terra de Ninguém

(Sicario, EUA/2015, 121 min.) – Suspense. Dir. Denis Villeneuve. Com Emily Blunt, Josh Brolin, Benicio Del Toro. Kate Macy, policial do FBI, decide participar de uma ação da CIA para deter o líder de um cartel de drogas do México. Ao longo da operação, percebe que terá de forçar limites éticos e morais para cumpri-la. 16 anos. Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bristol, Cidade Jardim , Espaço Itaú Augusta, JK Iguatemi, Kinoplex Itaim, Pátio Paulista.

Um Amor a Cada Esquina

(She’s Funny That Way, Alemanha-EUA/2014, 108 min.) – Comédia. Dir. Peter Bogdanovich. Com Imogen Poots, Owen Wilson, Jennifer Aniston. Intrigas amorosas se formam durante o ensaio da peça do diretor Arnold. Nela, sua mulher, o ex-amante dela e uma ex-prostituta, agora atriz, formam um triângulo amoroso. Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Caixa Belas Artes, Espaço Itaú Augusta, Frei Caneca – Espaço Itaú , Iguatemi Alphaville, JK Iguatemi, Kinoplex Itaim, Villa Lobos.

ESTREIAS

Aqui Deste Lugar

(Brasil/2015, 87 min.) – Documentártio. Dir. Sérgio Machado e Fernando Coimbra. Acompanha a vida de três famílias do Ceará, São Paulo e Rio Grande do Sul ao longo dos anos. O filme mostra as mudanças que tiveram devido a programas de distribuição de renda. Livre. Caixa Belas Artes.

Os Árabes Também Dançam

(Aravim Rokdim, Israel/2014, 105 min.) – Drama. Dir. Eran Riklis. Com Tawfeek Barhom, Razi Gabareen, Yaël Abecassis. Eiad, um menino de uma aldeia árabe de Israel, vai para um internato de prestígio em Jerusalém, nos anos 1980. Enquanto tenta se aclimatar à cultura judaico-israelense, experimenta o amor e toma uma decisão que mudará sua vida. 12 anos. Espaço Itaú Augusta, Reserva Cultural.

Bata Antes de Entrar

(Knock Knock, Chile-EUA/2015, 99 min.) – Suspense. Dir. Eli Roth. Com Keanu Reeves, Lorenza Izzo, Ana de Armas. Sozinho em casa durante o fim de semana, um arquiteto (Keanu Reeves) recebe a visita de duas jovens que dizem precisar de ajuda. Após seduzi-lo, elas se mostram mais perigosas do que pareciam. 14 anos. DUBLADO: Anália Franco, Central Plaza, Interlagos, Interlar Aricanduva, Jardim Sul, Mais Shopping Largo 13, Metrô Tatuapé, Santana Parque, Shopping D, SP Market, Tietê Plaza. LEGENDADO: Anália Franco, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Eldorado, Market Place, Metrô Santa Cruz, Pátio Paulista, Santana Parque.

Bwakaw

(Bwakaw, Filipinas/2012, 110 min.) – Drama. Dir. Jun Robles Lana. Com Eddie Garcia, Princess, Rez Cortez. René é um idoso gay, mal-humorado e recém-saído do armário que vive sozinho, a não ser pela companhia de um cão chamado Bwakaw. Uma doença do animal faz com que ele conheça Sol, que podei voltar a inspirar a vida de René. 14 anos. CineSesc, Frei Caneca – Espaço Itaú.

Dois Casamentos

(Brasil/2014, 75 min.) – Drama. Dir. Luiz Rosemberg Filho. Com Patricia Niedermeier, Ana Abbott. Primeiro longa do cineasta Luiz Rosemberg Filho em mais de 30 anos, o filme, de narrativa experimental, acompanha duas noivas à espera de suas cerimônias. Enquanto os casamentos não começam, refletem sobre suas relações e suas vidas. 14 anos. Caixa Belas Artes.

Horas de Desespero

(No Escape, EUA/2015, 103 min.) – Ação. Dir. John Erick Dowdle. Com Lake Bell, Pierce Brosnan, Owen Wilson. Jack se muda para a Ásia com sua família americana. Lá chegando, descobre um empecilho maior que qualquer choque cultural: se vê no meio de um golpe cujos rebeldes executam estrangeiros. 16 anos. DUBLADO: Central Plaza, Interlagos, Interlar Aricanduva, Marabá, Raposo Shopping, Shopping D. LEGENDADO: Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bristol, Cidade São Paulo, JK Iguatemi, Villa Lobos.

Lulu, Nua e Crua

(Lulu Femme Nue, França/2013, 87 min.) – Drama. Dir. Solveig Anspach. Com Karin Viard, Claude Gensac, Claude Gensac, Philippe Rebbot, Marie Payen, Solène Rigot. Ao sair desanimada de uma entrevista de emprego, em que se mostrou insegura e nervosa, Lulu (Karin Viard) decide não voltar para a casa onde vive com o marido e os filhos. Sem se preocupar com o futuro, ela passa dias andando a esmo e vivendo encontros que mudarão sua vida. 18 anos. Frei Caneca – Espaço Itaú.

Peter Pan

(Pan, EUA-Reino Unido-Austrália/2015, 111 min.) – Aventura. Dir. Joe Wright. Com Levi Miller, Hugh Jackman, Garrett Hedlund. Peter, um órfão de 12 anos, é levado ao mundo mágico da Terra do Nunca. Lá, ele conhece dois novos amigos, Capitão Gancho e a guerreira Tiger Lily, aos quais se une para derrotar o cruel pirata Barba Negra. Livre. DUBLADO: Anália Franco (3D), Boavista, Boavista (3D), Boulevard Tatuapé (3D), Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia (3D), Bristol, Central Plaza, Central Plaza (3D), Cidade Jardim (3D), Cidade São Paulo (3D), Eldorado (3D), Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi (3D), Iguatemi Alphaville (3D), Interlagos, Interlagos (3D), Interlar Aricanduva, Interlar Aricanduva (3D), Itaim Paulista, Jardim Sul, JK Iguatemi, JK Iguatemi (3D), Kinoplex Itaim (3D), Kinoplex Vila Olímpia (3D), Lapa, Lapa (3D), Lar Center (3D), Mais Shopping Largo 13, Mais Shopping Largo 13 (3D), Marabá, Market Place (3D), Metrô Itaquera, Metrô Itaquera (3D), Metrô Santa Cruz, Metrô Santa Cruz (3D), Metrô Tatuapé (3D), Metrô Tucuruvi (3D), Mooca Plaza (3D), Pátio Higienópolis (3D), Pátio Paulista (3D), Penha, Penha (3D), Plaza Sul, Raposo Shopping, Raposo Shopping (3D), Santana Parque, Santana Parque (3D), Shopping D, Shopping D (3D), SP Market, SP Market (3D), Splendor Paulista, Tietê Plaza (3D), Villa Lobos (3D), West Plaza. LEGENDADO: Anália Franco (3D), Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia (3D), Bristol, Cidade Jardim (3D), Cidade São Paulo (3D), Eldorado (3D), Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi (3D), Iguatemi Alphaville (3D), JK Iguatemi, JK Iguatemi (3D), Kinoplex Itaim (3D), Kinoplex Vila Olímpia (3D), Lar Center (3D), Market Place (3D), Metrô Santa Cruz, Metrô Santa Cruz (3D), Metrô Tucuruvi (3D), Mooca Plaza (3D), Pátio Higienópolis (3D), Pátio Paulista (3D), Plaza Sul, Splendor Paulista, Villa Lobos (3D).

Respire

(Breathe, França/2014, 91 min.) – Drama. Dir. Mélanie Laurent. Com Joséphine Japy, Lou de Laâge, Isabelle Carré. Charlie, uma adolescente suburbana e francesa, é uma menina solitária e insegura. Ao conhecer Sarah, encantadora e confiante, descobre uma amizade que lhe faz bem. Apesar disso, o laço é eventualmente ameaçado pelo desinteresse de Sarah. 18 anos. Bristol, Caixa Belas Artes, Cinearte, Cinesala, Reserva Cultural.

A Travessia

(The Walk, EUA/2015, 123 min.) – Drama. Dir. Robert Zemeckis. Com Joseph Gordon-Levitt, Charlotte Le Bon, Ben Kingsley, James Badge Dale. Philippe Petit tenta uma proeza: se equilibrar sobre um fio, atravessando o vazio entre as torres do World Trade Center, nos anos 1970. 12 anos. DUBLADO: Anália Franco (Imax/3D), Iguatemi Alphaville (3D), Interlar Aricanduva (3D), Jardim Sul (3D), Marabá, Metrô Itaquera (3D), Plaza Sul, Santana Parque (3D), Shopping D (3D), SP Market (3D). LEGENDADO: Anália Franco (Imax/3D), Bourbon – Espaço Itaú Pompeia (Imax/3D), Bristol, Cidade Jardim (3D), Eldorado (3D), Iguatemi (3D), Jardim Sul (3D), JK Iguatemi (3D), Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Market Place (3D), Mooca Plaza (3D), Pátio Higienópolis (3D), Pátio Paulista (3D), Villa Lobos (3D).

Viver É Fácil Com os Olhos Fechados

(Vivir Es Fácil con los Ojos Cerrados, Espanha/2013, 108 min.) – Comédia. Dir. David Trueba. Com Javier Cámara, Natalia de Molina, Francesc Colomer. Na Espanha de 1966, um professor de inglês que usa músicas dos Beatles para ensinar a língua descobre que John Lennon visitará a província de Almería. Para conhecer o ídolo britânico, ele parte para a estrada. 14 anos. Caixa Belas Artes, Frei Caneca – Espaço Itaú.

EM CARTAZ

Adeus à Linguagem

(Adieu au Langage, França/2014, 70 min.) – Drama. Dir. Jean-Luc Godard. Com Héloïse Godet, Kamel, Abdelli, Richard Chevallier. No filme, que rendeu ao veterano Jean-Luc Godard uma indicação à Palma de Ouro e o prêmio do júri no Festival de Cannes de 2014, um cachorro observa um casal que trava uma discussão filosófica sobre a linguagem. 14 anos. Reserva Cultural (3D).

]Carlota Joaquina – Princesa do Brazil

(Brasil/1995, 100 min.) – Drama. Dir. Carla Camurati. Com Marieta Severo, Antonio Abujamra, Thales Pan Chacon. O filme aborda a vida de Carlota Joaquina, espanhola que se casou com o príncipe de Portugal. Insatisfeita com o marido, tinha entusiasmo pelos amantes e pelo poder. 14 anos. Central Plaza, Cidade São Paulo, Eldorado, Iguatemi, Market Place, Metrô Santa Cruz, Mooca Plaza, Pátio Higienópolis, Pátio Paulista.

Carrossel – O Filme

(Brasil/2015, 82 min.) – Infantil. Dir. Alexandre Boury e Maurício Eça. Com Paulo Miklos, Oscar Filho, Noemi Gerbelli. De férias, os alunos da Escola Mundial viajam para o acampamento Panapaná, ameaçado pelos interesses de uma incorporadora. Livre. Marabá, West Plaza.

O Clube

(El Club, Chile/2015, 98 min.) – Drama. Dir. Pablo Larraín. Com Roberto Farías, Antonia Zegers, Alfredo Castro. Numa pequena cidade chuvosa da costa chilena, quatro padres vivem isolados em uma casa de penitência, supervisionados por uma freira. A vida tranquila que levam é abalada pela chegada de um quinto padre, que desenterra o passado. 16 anos. Espaço Itaú Augusta, Frei Caneca – Espaço Itaú, Reserva Cultural.

A Dama Dourada

(Woman in Gold, EUA-Reino Unido/2015, 109 min.) – Drama. Dir. Simon Curtis. Com Hellen Mirren, Ryan Reynolds, Daniel Brühl. Maria, um refugiada judia, disputa em tribunais internacionais a posse de uma pintura de Gustav Klimt, confiscada de sua família pelos nazistas durante a Segunda Guerra. 10 anos. Reserva Cultural.

Divertida Mente

(Inside Out, EUA/2015, 94 min.) – Animação. Dir. Pete Docter. Ronaldo Del Carmen. Riley, de 11 anos, acaba de se mudar para São Francisco, na Califórnia. Alegria, Medo, Raiva, Nojinho e Tristeza, personagens em sua cabeça, estão sempre brigando, tentando decidir o que ela deve fazer para se acostumar com as novas cidade, casa e escola. Livre. DUBLADO: Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Market Place (3D), Metrô Santa Cruz.

Evereste

(Everest, Reino Unido-EUA-Islândia/2015, 122 min.) – Aventura. Dir. Baltasar Kormákur. Com Jason Clarke, Jake Gyllenhaal, Josh Brolin. Em 1996, um grupo de alpinistas tenta escalar o monte Everest, mas a expedição será ameaçada pela chegada de uma nevasca. 12 anos. DUBLADO: Boulevard Tatuapé, Central Plaza, Interlagos, Interlar Aricanduva, Raposo Shopping, Shopping D. LEGENDADO: Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bristol, Cidade Jardim (3D), Eldorado (3D), Iguatemi, JK Iguatemi, Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Market Place (3D), Mooca Plaza, Pátio Paulista (3D), Villa Lobos (3D).

Férias Frustradas

(Vacation, EUA/2015, 99 min.) – Comédia. Dir. John Francis Daley, Jonathan M. Goldstein. Com Christina Applegate, Chris Hemsworth, Leslie Mann. Continuação da franquia de 1983, traz Rusty Griswold, crescido, e sua família em uma viagem de férias. 14 anos. DUBLADO: Central Plaza.

A Festa de Despedida

(Mita Tova, Alemanha-Israel/2014, 95 min.) – Comédia dramática. Dir. Tal Granit, Shayron Maymon. Com Ze’ev Revach, Ilan Dar, Levana Finkelstein. Um grupo de idosos decide construir uma máquina de eutanásia para ajudar um amigo em estado terminal. Quando os rumores da invenção se espalham, eles enfrentam uma série de dilemas. 14 anos. Reserva Cultural.

Hipóteses para o Amor e a Verdade

(Brasil/2014, 85 min.) – Drama. Dir. Rodolfo García Vázquez. Com Luiza Gottschalk, Nany People, Tiago Leal. Adaptação de uma peça do grupo Os Satyros, retrata São Paulo por meio de diferentes personagens solitários. 18 anos. Caixa Belas Artes.

Homem Comum

(Brasil/2014, 103 min.) – Documentário. Dir. Carlos Nader. Premiado no festival É Tudo Verdade, em 2014, o filme acompanha a vida de um caminhoneiro paranaense e sua família, ao mesmo tempo

em que traça uma relação com o filme ‘A Palavra’, de Carl Dreyer. 10 anos. Espaço Itaú Augusta.

Homem Irracional

(Irrational Man, EUA/2015, 96 min.) – Drama. Dir. Woody Allen. Com Emma Stone, Joaquin Phoenix. Em crise, o professor de filosofia Abe muda-se para o interior dos EUA. Lá, ele arquiteta um plano perigoso para se livrar de seus dilemas existenciais. 14 anos. Espaço Itaú Augusta, Reserva Cultural.

Hotel Transilvânia 2

(Hotel Transylvania 2, EUA/2015, 106 min.) – Animação. Dir. Genndy Tartakovsky. Na continuação da franquia, Drácula está preocupado com seu neto meio vampiro – ele quer que o lado monstro da criança apareça. Livre. DUBLADO: Anália Franco, Anália Franco (3D), Boavista, Boavista (3D), Boulevard Tatuapé, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bristol, Center Norte, Center Norte (3D), Central Plaza, Central Plaza (3D), Cidade Jardim (3D), Cidade São Paulo, Eldorado, Eldorado (3D), Frei Caneca – Espaço Itaú,Iguatemi, Iguatemi Alphaville, Interlagos, Interlagos (3D), Interlar Aricanduva, Interlar Aricanduva (3D), Itaim Paulista, Jardim Sul, JK Iguatemi, JK Iguatemi (3D), Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Lapa, Lapa (3D), Lar Center (3D), Mais Shopping Largo 13, Mais Shopping Largo 13 (3D), Marabá, Market Place (3D), Metrô Itaquera, Metrô Itaquera (3D), Metrô Santa Cruz, Metrô Santa Cruz (3D), Metrô Tatuapé, Metrô Tucuruvi, Mooca Plaza, Pátio Higienópolis, Pátio Paulista, Penha, Penha (3D), Plaza Sul, Raposo Shopping, Raposo Shopping (3D), Santana Parque, Santana Parque (3D), Shopping D, SP Market, SP Market (3D), Tietê Plaza (3D), Villa Lobos, Villa Lobos (3D), West Plaza.

Jia Zhang-ke, Um Homem de Fenyang

(Brasil/2015, 98 min.) – Documentário. Dir. Walter Salles. No filme, Walter Salles e sua equipe visitaram a China para desvendar a história e as inspirações da carreira do diretor chinês. 12 anos. Espaço Itaú Augusta.

Linda de Morrer

(Brasil/2015, 75 min.) – Comédia. Dir. Cris D’Amato. Com Glória Pires, Angelo Paes Leme, Emilio Dantas. Paula é uma cirurgiã plástica que descobre a cura para a celulite, mas morre ao testá-la em si mesma. Com a ajuda de um médium, ela volta para evitar que o nocivo produto chegue ao mercado. 10 anos. Bristol, Butantã, Marabá.

Love

(Love, França/2015, 134 min.) – Drama. Dir. Gaspar Noé. Com Karl Glusman, Klara Kristin. O filme gerou polêmica no exterior por ter cenas de sexo explícito. Frustrado com seu casamento, Murphy vive um dilema ao receber uma ligação da mãe de sua ex-namorada. 18 anos. Espaço Itaú Augusta, Reserva Cultural (3D).

Maze Runner: Prova de Fogo

(Maze Runner – Scorch Trials, EUA/2015, 113 min.) – Ficção Científica. Dir. Wes Ball. Com Dylan O’Brien, Aidan Gillen, Kaya Scodelario. Na continuação da franquia, Thomas e os garotos escapam do labirinto, mas encontram uma Terra queimada pelo Sol e habitada por perigosas criaturas, os Cranks. 12 anos. DUBLADO: Anália Franco, Boavista, Boulevard Tatuapé (3D), Center Norte, Central Plaza,Interlagos, Interlar Aricanduva, Itaim Paulista, Jardim Sul, Mais Shopping Largo 13, Metrô Itaquera, Metrô Tatuapé, Penha, Penha (3D), Raposo Shopping, Santana Parque, Shopping D, SP Market, Tietê Plaza. LEGENDADO: Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Eldorado, Eldorado (3D), Iguatemi Alphaville, JK Iguatemi, Kinoplex Vila Olímpia, Market Place, Metrô Santa Cruz, Metrô Tucuruvi, Shopping D (3D).

Missão Impossível – Nação Secreta

(Mission: Impossible 5 – Rogue Nation, Estados Unidos/2015, 131 min.) – Ação. Dir. Christopher

McQuarrie. Com Jeremy Renner, Paula Patton, Tom Cruise. No quinto filme da série, o agente Ethan Hunt tem de deter a organização criminosa Sindicato enquanto é caçado pelo governo dos Estados Unidos. 12 anos. DUBLADO: Butantã.

Nosferatu – O Vampiro da Noite

(Nosferatu: Phantom der Nacht, Alemanha-França/1979, 107 min.) – Horror. Dir. Werner Herzog. Com Klaus Kinski, Isabelle Adjani, Bruno Ganz. Nessa adaptação do filme de Murnau, de 1922, o agente imobiliário Jonathan Harker tenta vender uma propriedade e, com isso, leva Conde Drácula à sua cidade natal. 14 anos. Espaço Itaú Augusta.

Numa Escola de Havana

(Conducta, Cuba/2014, 108 min.) – Drama. Dir. Ernesto Daranas. Com Silvia Aguila, Alina Rodríguez, Armando Valdés Freire. Chala, um menino problemático, é afastado para um internato após a única professora que o respeita ficar doente. 12 anos. Caixa Belas Artes.

Obra

(Brasil/2014, 80 min.) – Drama. Dir. Gregorio Graziosi. Com Irandhir Santos, Lola Peploe, Julio Andrade. Um arquiteto, prestes a ter o primeiro filho, tem a consciência perturbada pela descoberta de um cemitério clandestino no terreno onde pretende realizar uma obra. 10 anos. Espaço Itaú Augusta.

Orestes

(Brasil/2015, 93 min.) – Documentário. Dir. Rodrigo Siqueira. A partir da ditadura militar e da violência policial, o filme faz uma adaptação da tragédia grega de Ésquilo à realidade brasileira. 12 anos. Espaço Itaú Augusta, Frei Caneca – Espaço Itaú.

Pequeno Dicionário Amoroso 2

(Brasil/2014, 90 min.) – Comédia. Dir. Sandra Werneck, Mauro Farias. Com Andréa Beltrão, Daniel Dantas, Glória Pires. Passados 16 anos desde o primeiro filme, Luiza e Gabriel estão separados. Ela tem um filho. Ele namora uma mulher mais nova. Mas um encontro inesperado irá reaproximá-los. 14 anos. Plaza Sul, West Plaza.

A Pele de Vênus

(La Vénys à la Fourrure, França/2013, 97 min.) – Drama. Dir. Roman Polanski. Com Emmanuelle Seigner, Mathieu Amalric. A atriz Vanda tenta convencer o diretor Thomas a escolhê-la para o papel de protagonista numa peça inspirada na obra de Sacher Masoch. 14 anos. Caixa Belas Artes, Espaço Itaú Augusta, Iguatemi Alphaville, Reserva Cultural.

O Pequeno Príncipe

(Le Petit Prince, França/2014, 108 min.) – Animação. Dir. Mark Osborne. Baseado na obra de Antoine de Saint-Exupéry, o filme mostra uma menina com uma rígida rotina controlada pela mãe. Um dia, ela conhece seu vizinho, um senhor que lhe conta a história de um pequeno príncipe. Livre. DUBLADO: Anália Franco, Central Plaza, Metrô Tatuapé, SP Market.

Perdido em Marte

(The Martian, EUA/201, 141 min.) – Ficção Científica. Dir. Ridley Scott. Com Matt Damon, Jessica Chastain, Kristen Wiig. O astronauta Mark é dado como morto em uma missão para Marte. Isolado e com poucos suprimentos, ele tenta sinalizar que permanece vivo. 12 anos. DUBLADO: Anália Franco, Anália Franco (3D), Boavista, Boavista (3D), Boulevard Tatuapé (3D), Center Norte (3D), Central Plaza (3D), Interlagos, Interlar Aricanduva (3D), Jardim Sul, Mais Shopping Largo 13, Mais Shopping Largo 13 (3D), Marabá, Metrô Itaquera, Metrô Tatuapé, Metrô Tucuruvi (3D), Penha, Penha (3D), Plaza Sul, Raposo Shopping, Santana Parque, Shopping D (3D), SP Market (3D), Tietê Plaza (3D). LEGENDADO: Anália Franco (3D), Bourbon – Espaço Itaú Pompeia (3D), Bristol, Central Plaza, Cidade Jardim (3D), Cidade São Paulo (3D), Cinearte, Eldorado (3D), Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi (3D), Iguatemi Alphaville, Jardim Sul, JK Iguatemi (3D), Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Lar Center (3D), Market Place (3D), Metrô Santa Cruz (3D), Metrô Tucuruvi (3D), Mooca Plaza (3D), Pátio Higienópolis (3D), Pátio Paulista (3D), Plaza Sul, Santana Parque, Splendor Paulista, Villa Lobos (3D).

Phoenix

(Alemanha-Polônia/2014, 98 min.) – Drama. Dir. Christian Petzold. Com Nina Hoss, Ronald Zehrfeld, Nina Kunzendorf. Uma sobrevivente, desfigurada durante a passagem por campos de concentração na Segunda Guerra, procura pelo marido que possivelmente a entregou aos nazistas. 10 anos. Caixa Belas Artes.

A Possessão do Mal

(The Possession of Michael King, EUA/2014, 83 min.) – Terror. Dir. David Jung. Com Shane Johnson, Ella Anderson, Cara Pifko. Michael King, um cético, tenta provar que o sobrenatural não existe filmando um documentário em que é alvo de vários feitiços, maldições e rituais. No processo de filmagem, acaba sendo possuído por uma força maléfica. 16 anos. DUBLADO: Anália Franco, Interlagos, Interlar Aricanduva, Mais Shopping Largo 13, Marabá, Metrô Tatuapé, Penha, Plaza Sul, Raposo Shopping, Shopping D, SP Market. LEGENDADO: Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bristol, Eldorado.

O Preço da Fama

(La Rançon de la Gloire, França-Bélgica/2014, 110 min.) – Drama. Dir. Xavier Beauvois. Com Benoît Poelvoorde, Roschdy Zem, Séli Gmach. Logo após o anúncio da morte do ator e diretor Charlie Chaplin, dois amigos decidem roubar o corpo do comediante, exigindo um resgate um resgate de sua viúva, Oona. Baseado em uma história real. 12 anos. Caixa Belas Artes.

Que Horas Ela Volta?

(Brasil/2015, 112 min.) – Drama. Dir. Anna Muylaert. Com Regina Casé, Karine Teles, Lourenço Mutarelli. Após passar anos como babá de uma família paulistana, Val tem uma nova chance de se reaproximar de sua filha, que foi criada no interior de Pernambuco. No entanto, o retorno da jovem desestabilizar as relações dentro da casa de seus patrões. 12 anos. Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Caixa Belas Artes, Cidade Jardim , Cinesala, Espaço Itaú Augusta, Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi, Jardim Sul, Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Metrô Santa Cruz, Reserva Cultural, Shopping D, Villa Lobos.

Que Mal Eu Fiz a Deus?

(Qu’est-ce qu’on a Fait au Bon Dieu?, França/2014, 97 min.) – Comédia. Dir. Philippe de Chauveron. Com Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan. O casal Verneuils, conservador e caxias, tem quatro filhas, mas três delas lhe causaram desgosto ao se casarem com homens de outros países e religiões. A quarta anuncia que vai se unir a um católico, mas o casamento não é tão agradável à família quanto parece. 14 anos. Caixa Belas Artes.

Relatos Selvagens

(Relatos Salvajes, Argentina-Espanha/2014, 122 min.) – Comédia. Dir. Damián Szifrón. Com Ricardo Darín, Leonardo Sbaraglia, Rita Cortese, Julieta Zylberberg, César Bordón, Walter Donado. Seis breves histórias, que compartilham a ‘selvageria’ nos enredos e uma forte tendência ao humor negro. Produzido por Pedro Almodóvar, o filme foi indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro deste ano. 14 anos. Caixa Belas Artes.

Rio Cigano

(Brasil/2013, 81 min.) – Drama. Dir. Julia Zakia. Com Georgette Fadel, Leuda Bandeira, Mariana Senne. Uma cigana começa uma jornada em busca de sua prima, que foi levada por uma cruel condessa quando era criança. 14 anos. Caixa Belas Artes.

Samba

(França/2014, 118 min.) – Drama. Dir. Eric Toledano e Olivier Nakache. Com Omar Sy, Charlotte Gainsbourg, Tahar Rahim. Samba é um imigrante senegalês que vive de bicos. Alice, uma executiva experiente, sofre de estresse. O destino acaba cruzando o caminho dos dois. 12 anos. Caixa Belas Artes.

O Samba

(Brasil/2014, 82 min.) – Documentário. Dir. Georges Gachot. Para falar sobre o samba, o diretor convida Martinho da Vila a apresentar a história da sua escola de coração, a Unidos de Vila Isabel. Livre. Reserva Cultural.

Um Senhor Estagiário

(The Intern, EUA/2015, 121 min.) – Comédia. Dir. Nancy Meyers. Com Robert De Niro, Anne Hathaway, Rene Russo. Aos 70 anos, Ben (Robert De Niro) está entediado com a vida de aposentado. Para sair do marasmo, decide se tornar um estagiário em um site de moda. Livre. DUBLADO: Anália Franco, Metrô Tatuapé. LEGENDADO: Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bristol, Cidade Jardim , Cidade São Paulo, Eldorado, Frei Caneca – Espaço Itaú , Iguatemi, Iguatemi Alphaville, Jardim Sul, JK Iguatemi, Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Market Place, Metrô Santa Cruz, Pátio Higienópolis, Pátio Paulista, Villa Lobos.

Sobre Amigos, Amor e Vinho

(Barbecue, França/2014, 98 min.) – Comédia. Dir. Eric Lavaine. Com Lambert Wilson, Franck Dubosc, Florence Foresti, Lionel Abelanski, Jérôme Commandeur. Apesar de viver uma vida saudável, Antoine sofre um enfarte justamente no seu aniversário de 50 anos. Agora, ele terá de encarar mudanças em sua vida que vão afetar todos à sua volta. 14 anos. Caixa Belas Artes.

Vai Que Cola – O Filme

(Brasil/2015, 93 min.) – Comédia. Dir. César Rodrigues. Com Paulo Gustavo, Cacau Protásio. Falido por um golpe que o faliu, Valdomiro (Paulo Gustavo) troca sua cobertura no Leblon por uma pensão no Méier, subúrbio carioca. Após esse período de pobreza, a volta à riqueza lhe traz acompanhantes inesperados. 12 anos. Anália Franco, Boavista, Boulevard Tatuapé, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bristol, Center Norte, Central Plaza, Cidade Jardim , Cidade São Paulo, Eldorado, Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi, Iguatemi Alphaville, Interlagos, Interlar Aricanduva, Jardim Sul, JK Iguatemi, Kinoplex Vila Olímpia, Lapa, Lar Center, Mais Shopping Largo 13, Marabá, Market Place, Metrô Itaquera, Metrô Santa Cruz, Metrô Tatuapé, Metrô Tucuruvi, Mooca Plaza, Pátio Higienópolis, Pátio Paulista, Penha, Plaza Sul, Raposo Shopping, Santana Parque, Shopping D, SP Market, Tietê Plaza, Villa Lobos, West Plaza.

O Vinho Perfeito

(Vinodentro, Itália/2014, 100 min.) – Suspense. Dir. Ferdinando Vicentini Orgnani. Com Vincenzo Amato, Giovanna Mezzogiorno, Lambert Wilson, Gioele Dix, Veronica Gentili. Giovanni Cuttin, um respeitado especialista em vinhos, é acusado de matar sua própria mulher, e é acossado por um investigador. 14 anos. Espaço Itaú Augusta.

ESPECIAL

Histórias de Transformação: Mostra de Cinema Polonês

A mostra realizada pelo CCBB e pelo Instituto Polonês de Cinema é realizada de 5ª (15) a 19/10, com a exibição de filmes do país produzidos nas últimas seis décadas. Na seleção de seis filmes, exibidos em DVD, há espaço para a ficção científica ‘O-bi, O-ba: O Fim da Civilização’ (1984), de Piotr Szulkin e o drama de guerra ‘Como Ser Amada’ (1962), de Wojciech Jerzy. Centro Cultural Banco de Brasil (CCBB). R. Álvares Penteado, 112, Centro, metrô São Bento ou Sé, 3113-3651. Grátis. Programação: http://oesta.do/plnss

Jameson Cinema Club

O projeto de cinema ao ar livre, aliado a apresentações de DJs do recém-aberto Mirante 9 de Julho, continua sua temporada. Neste sáb. (10), às 16h, terá sets dos DJs Nedu Lopes e Luísa Viscardi, da balada Jambox, com sessão de ‘Faça a Coisa Certa’ (1989), de Spike Lee, às 20h. Mirante 9 de Julho.

R. Carlos Comenale, s/n, Baixo do Viaduto Bernardino Tranchesi (atrás do vão do Masp). Grátis.

O Maior Ator do Brasil – 100 Anos de Grande Otelo

Até 21/10, o Caixa Belas Artes homenageia o centenário do ator Sebastião Bernardes de Souza Prata, mais conhecido por seu nome artístico Grande Otelo. A programação inclui 23 filmes, parte deles exibida em 35mm. Caixa Belas Artes. R. da Consolação, 2.423, metrô Paulista, 2894-5781. R$ 14/R$ 22. Até 21/10. Programação: http://oesta.do/cxblsrts

Mostra Truffaut

A mostra celebra o término da exposição ‘Truffaut: Um Cineasta Apaixonado’, realizada no MIS, e exibe o mesmo programa que passou recentemente pelo Caixa Belas Artes, com 17 cópias digitais restauradas. Museu da Imagem e do Som (MIS). Av. Europa, 158, 2117-4777. R$ 10. Programação: http://oesta.do/trfft