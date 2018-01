Confira o roteiro de cinema da semana

A seguir, os filmes em cartaz de 2/6 a 8/6.

PRÉ-ESTREIAS

Casamento de Verdade

(Jenny’s Wedding, EUA/2015, 94 min.) – Drama. Dir. Mary Agnes Donoghue. Com Katherine Heigl, Tom Wilkinson, Linda Emond. Jenny Farrell assume sua orientação sexual para todos, menos para sua família. Ao se casar com a parceira, surpreende os parentes e desafia seus preconceitos. 12 anos. Jardim Sul.

Invocação do Mal 2

(The Conjuring 2, EUA/2016, 133 min.) – Terror. Dir. James Wan. Com Vera Farmiga, Patrick Wilson, Fran- ka Potente. Na continuação de ‘A Invocação do Mal’ (2013), os detetives paranormais Lorraine e Ed via- jam para o norte de Londres para ajudar uma mãe solteira. Ela tenta criar quatro filhos enquanto sua ca- sa é assombrada. 14 anos. DUBLADO: Central Plaza, Interlar Aricanduva, Metrô Tatuapé, Me- trô Tucuruvi, Shopping D, SP Market, Tietê Pla- za. LEGENDADO: Boulevard Tatuapé (3D), Center Norte, Central Plaza, Eldorado, Market Place, Metrô Santa Cruz, Metrô Tucuruvi, Pátio Paulista.

A Odisséia de Alice

(Fidelio, L’odysee D’Alice, França/2014, 97 min.) – Drama. Dir. Lucie Borleteau. Com Ariane Labed, Melvil Poupaud, Anders Danielsen Lie. Alice, uma marinheira, deixa seu namorado para embarcar num navio de carga onde é a única mulher. 16 anos. Reserva Cultural.

ESTREIAS

Brasil DNA África

(Brasil/2016, 70 min.) – Documentário. Dir. Carlos Alberto Jr. O documentário se volta para um projeto que pretende restabelecer a genealogia de negros, cujos antepassados foram escravizados durante séculos. Cinco brasileiros se submetem a um teste de DNA que revela suas origens na África. Livre.

Frei Caneca – Espaço Itaú.

Campo Grande

(Brasil/2015, 108 min.) – Drama. Dir. Sandra Kogut. Com Carla Ribas, Rayane do Amaral, Ygor Manoel. Regina, uma mulher que vive na zona sul do Rio, região rica da cidade, encontra na porta de casa Rayane, uma menina de cinco anos, e seu irmão, aparentemente abandonados pela mãe. 14 anos. Cinesala, Frei Caneca – Espaço Itaú, Reserva Cultural.

Uma Loucura de Mulher

(Brasil/2015, 92 min.) – Comédia. Dir. Marcus Ligocki Júnior. Com Mariana Ximenes, Miá Mello, Sergio Guizé. Lúcia, casada com Gero há 15 anos, abandonou a dança, sua paixão, para apoiar o marido em sua vida política. No dia do lançamento da pré-candidatura de Gero ao Governo do Distrito Federal, um acontecimento muda a vida dos dois. 12 anos. Anália Franco, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Center Norte, Central Plaza, Cidade São Paulo, Eldorado, Iguatemi, Interlagos, Interlar Aricanduva, Jardim Sul, JK Iguatemi, Kinoplex Vila Olímpia, Mais Shopping Largo 13, Market Place, Metrô Itaquera, Metrô Santa Cruz, Metrô Tatuapé, Metrô Tucuruvi, Plaza Sul, Raposo Shopping, Santana Parque, Shopping D, SP Market, Tietê Plaza, Villa Lobos.

O Outro Lado do Paraíso

(Brasil/2014, 102 min.) – Drama. Dir. André Ristum. Com Eduardo Moscovis, Simone Iliescu, Jonas Bloch. Nos anos 1960, Antônio vê esperança em Brasília. Muda-se para lá com mulher e filho, onde sua esperança é destruída pela ditadura militar. 10 anos. Cidade Jardim, Frei Caneca – Espaço Itaú, Interlagos, Reserva Cultural.

Rock em Cabul

(Rock the Kasbah, EUA/2015, 106 min.) – Comédia. Dir. Barry Levinson. Com Bill Murray, Zooey Deschanel, Bruce Willis. Richie Lanz, um empresário de músicos que já fez sucesso, vive uma carreira em decadência. Como tentativa de ganhar algum dinheiro, leva sua última cliente para uma turnê no Afeganistão. 14 anos. Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Caixa Belas Artes, Frei Caneca – Espaço Itaú, Kinoplex Itaim.

Tudo Sobre Vincent

(Vincent n’a pas D’écailles, França/2015, 77 min.) – Drama. Dir. Thomas Salvador. Com Thomas Salvador, Vimala Pons, Youssef Hajdi, Nicolas Jaillet. Vincent tem um superpoder: ao entrar em contato com água, sua força fica gigantesca. Inseguro com o segredo, vive recluso. O isolamento é quebrado por Lucie, por quem se apaixona. 12 anos. Caixa Belas Artes, Espaço Itaú Augusta.

Warcraft – O Primeiro Encontro de Dois Mundos

(Warcraft, EUA/2016, 123 min.) – Fantasia. Dir. Duncan Jones. Com Travis Fimmel, Toby Kebbell, Paula Patton. A região de Azeroth vive em paz. A chegada dos Orc, hostis aos humanos e vindos de um portal, ameaça o equilíbrio do local. Baseado no jogo homônimo. 10 anos. DUBLADO: Anália Franco, Anália Franco (3D), Anália Franco (Imax/3D), Boavista, Boavista (3D), Boulevard Tatuapé (3D), Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia (3D), Center Norte (3D), Central Plaza (3D), Interlagos, Interlagos (3D), In- terlar Aricanduva, Interlar Ari- canduva (3D), Itaim Paulista, Itaim Paulista (3D), Jardim Sul (3D), Kinoplex Vila Olímpia (3D), Lapa, Lapa (3D), Lar Center (3D), Mais Shopping Largo 13, Mais Shopping Largo 13 (3D), Marabá, Metrô Itaquera (3D), Metrô Santa Cruz (3D), Metrô Tatuapé (3D), Metrô Tucuruvi (3D), Penha, Penha (3D), Plaza Sul, Raposo Shopping (3D), Santana Parque, Santana Parque (3D), Shopping D, Shopping D (3D), SP Mar- ket, SP Market (3D), Tietê Plaza (3D). LEGENDADO: Anália Franco, Anália Franco (3D), Anália Franco (Imax/3D), Boulevard Tatuapé (3D), Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia (3D), Bourbon – Espaço Itaú Pompeia (Imax/3D), Central Plaza (3D), Cidade Jardim (3D), Cidade São Paulo (3D), Eldorado (3D), Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi (3D), Interlar Aricanduva (3D), Jardim Sul, Jardim Sul (3D), JK Iguatemi (3D), JK Iguatemi (Imax/3D), Lar Center (3D), JK Iguatemi (4DX), Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia (3D), Marabá, Market Place (3D), Metrô Santa Cruz, Metrô Santa Cruz (3D), Metrô Tucuruvi (3D), Mooca Pla- za (3D), Pátio Higienópolis (3D), Pátio Paulista (3D), Plaza Sul, Santana Parque, Santana Parque (3D), Shopping D (3D), Tietê Plaza (3D), Villa Lobos (3D).

EM CARTAZ

Alice Através do Espelho

(Alice in Wonderland 2: Through the Looking Glass, EUA/2016, 112 min.) – Fantasia. Dir. James Bobin. Com Mia Wasikowska, Johnny Depp, Helena Bonham Carter. Depois de viajar pelo mundo, Alice volta ao País das Maravilhas por acaso, ao atravessar um espelho mágico. Lá, descobre que o mundo de fantasias está sob ameaça. Livre. DUBLADO: Anália Franco, Anália Franco (Imax/3D), Boavista, Boavista (3D), Boulevard Tatuapé, Boulevard Tatuapé (3D), Bourbon – Es- paço Itaú Pompeia, Bristol, Center Norte (3D), Central Plaza, Central Plaza (3D), Cidade Jardim (3D), Cidade São Paulo (3D), Eldorado, Eldorado (3D), Iguatemi (3D), Interlagos, Interlagos (3D), Interlar Aricanduva, Interlar Aricanduva (3D), Itaim Paulista, Jardim Sul, Jardim Sul (3D), JK Iguatemi (3D), Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia (3D), Lapa, Lar Center (3D), Mais Shopping Largo 13, Mais Shopping Largo 13 (3D), Marabá, Market Place (3D), Metrô Itaquera, Metrô Itaquera (3D), Metrô Santa Cruz, Metrô Santa Cruz (3D), Metrô Tatuapé, Metrô Ta- tuapé (3D), Mooca Plaza, Me- trô Tucuruvi (3D), Pátio Higienópolis (3D), Pátio Paulista (3D), Penha, Plaza Sul, Raposo Shopping, Raposo Shopping (3D), Santana Parque, Santana Parque (3D), Shopping D, Shopping D (3D), SP Market, SP Market (3D), Tietê Plaza, Tietê Plaza (3D), Villa Lobos, Villa Lobos (3D), West Plaza. LEGENDADO: Anália Franco, Anália Franco (Imax/3D), Boulevard Tatuapé, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia (Imax/ 3D), Bristol, Cidade Jardim (3D), Cidade São Paulo (3D), Cinarte, Cinesala, Eldorado (3D), Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi (3D), Jardim Sul, Jardim Sul (3D), JK Iguatemi (3D), JK Iguatemi (Imax/3D), JK Iguatemi (4DX), Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia (3D), Lar Center (3D), Market Place (3D), Metrô Santa Cruz, Metrô Santa Cruz (3D), Metrô Tucuruvi, Mooca Plaza (3D), Pátio Higienópolis (3D), Pátio Paulista, Pátio Paulista (3D), Santana Parque, Santana Parque (3D), Splendor Paulista, Villa Lobos, Villa Lobos (3D).

Amores Urbanos

(Brasil/2014, 102 min.) – Drama. Dir. Vera Egito. Com Thiago Pethit, Maria Laura Nogueira, Renata Gaspar. Três amigos, Diego, Júlia e Micaela, vivem desilusões, sucessos e amizades no mesmo prédio em São Paulo. 14 anos. Espaço Itaú Augusta, Frei Caneca – Espaço Itaú, Reserva Cultural.

Annabelle

(Annabelle, EUA/2014, 98 min.) – Terror. Dir. John R. Leonetti. Com Annabelle Wallis, Alfre Woodard, Tony Amendola, Ward Horton. A história se passa antes do horror de ‘Invocação do Mal’ (2013). Um casal começa a observar fenômenos sobrenaturais à sua volta após ter sobrevivido a satanistas que invadiram sua casa. 14 anos. DUBLADO: Interlar Aricanduva, Metrô Itaquera, Metrô Tatuapé, Shopping D, SP Market, Tietê Plaza. LEGENDADO: Boulevard Tatuapé, Center Norte, Central Plaza, Eldorado, Metrô Santa Cruz.

Os Anarquistas

(Les Anarchistes, França/2014, 101 min.) – Drama. Dir. Elie Wajeman. Com Tahar Rahim, Adèle Exarchopoulos, Swann Arlaud. Na Paris de 1889, um militar tem a missão de se infiltrar num grupo de anarquistas. 14 anos. Caixa Belas Artes, Reserva Cultural.

Angry Birds – O Filme

(The Angry Birds Movie, EUA-Finlândia/2016, 97 min.) – Animação. Dir. Clay Kaytis e Fergal Reilly. Red, um pássaro estressado, recebe com suspeita a chegada de uma gangue de porcos verdes na ilha onde vive. Com a ajuda de seus amigos, ele tenta desvendar o plano dos animais. Baseado no jogo homônimo. Livre. DUBLADO: Anália Franco, Boavista, Boulevard Tatuapé, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia (3D), Center Norte, Central Plaza, Cidade Jardim, Cidade São Paulo, Eldorado, Iguatemi, Interlagos, Interlar Aricanduva, Interlar Aricanduva (3D), Itaim Paulista, Jardim Sul, JK Iguatemi, Kinoplex Vila Olímpia, Lapa, Mais Shopping Largo 13, Market Place, Metrô Itaquera, Metrô Santa Cruz, Metrô Tatuapé, Metrô Tucuruvi, Mooca Plaza, Mooca Plaza (3D), Pátio Higienópolis, Pátio Paulista, Penha, Plaza Sul, Raposo Shopping, Santana Parque, Shopping D, Shopping D (3D), SP Market, Tietê Plaza, Villa Lobos.

A Assassina

(Nie Yinniang, Taiwan-China/2015, 105 min.) – Drama. Dir. Hou Hsiao-Hsien. Com Shu Qi, Cheng Chang, Tsumabuki Satoshi. No século 9, uma mulher encara um dilema: foi incumbida da missão de matar o homem que ama e de quem já foi noiva. Ganhador do prêmio de melhor direção no Festival de Cannes de 2015, entre outros prêmios. 12 anos. Reserva Cultural.

Batman vs. Superman: A Origem da Justiça

(Batman v Superman: Dawn of Justice, EUA/2016, 151 min.) – Ação. Dir. Zack Snyder. Com Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams. Após sua batalha contra o General Zod, Superman não é uma unanimidade: alguns o acham poderoso demais para o bem da humanidade. Entre os que desconfiam do herói está Batman. 14 anos. DUBLADO: Interlar Aricanduva.

O Botão de Pérola

(El Botón de Nácar, Chile-Espanha-França-/2015, 82 min.) – Documentário. Dir. Patricio Guzmán. No documentário, a água é o ponto de partida para a abordagem de di- versos assuntos da história do Chile. Ganhador do prêmio de melhor roteiro no Festival de Berlim de 2015. 14 anos. CineSesc.

Capitão América: Guerra Civil

(Captain America: Civil War, EUA/2016, 147 min.) – Ação. Dir. An- thony Russo e Joe Russo. Com Chris Evans, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson. Um órgão de responsabilidade é criado para dirigir Os Vingadores. A organização cria um racha entre os heróis: de um lado, o Capitão América quer que a equipe esteja livre de interferência governamental; já o Homem de Ferro apoia a iniciativa. 12 anos. DUBLADO: Anália Franco, Boavista, Boulevard Tatuapé, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia (3D), Central Plaza, Interlagos, Interlagos (3D), Interlar Aricanduva, Jardim Sul, Jardim Sul (3D), Lapa, Mais Shopping Largo 13, Metrô Itaquera, Metrô Tatuapé, Metrô Tucuruvi, Penha, Plaza Sul, Raposo Shopping, Santana Parque, Shopping D, Shopping D (3D), SP Market, Tietê Plaza, West Plaza. LEGENDADO: Anália Franco, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Cidade São Paulo, Eldorado, Jardim Sul, JK Iguatemi, Kinoplex Vila Olímpia, Market Place, Metrô Santa Cruz, Pátio Paulista, Villa Lobos.

Certo Agora, Errado Antes

(Jigeumeun Matgo Geuttaeneun Teullida, Coreia do Sul/2015, 121min.) – Drama. Dir. Hong Sang-soo. Com Jaeyoung Jung e Minhee Kim. Um diretor de cinema viaja para a cidade de Suwon para promover um de seus filmes. Enquanto explora a cidade, ele conhece Yoon Heejung, uma artista de quem fica íntimo. 12 anos. Caixa Belas Artes, Espaço Itaú Augusta.

O Começo da Vida

(Brasil/2016, 97 min.) – Documentário. Dir. Estela Renne. Aborda o período compreendido entre os primeiros mil dias de um recém-nascido. De extrema importância para o desenvolvimento da criança, a época exige muitos cuidados para que ela tenha uma vida sau-dável. Livre. Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Espaço Itaú Augusta, Frei Caneca – Espaço Itaú.

De Amor e Trevas

(A Tale of Love and Darkness, EUA/2016, 98 min.) – Drama. Dir. Natalie Portman. Com Natalie Portman, Gilad Kahana, Amirr Tessler. Baseado no livro homônimo do autor israelense Amós Oz, o longa aborda a vida em Jerusalém antes da criação do Estado de Is- rael. Lá vivia a mãe de Oz, Fania, uma mulher culta, mas insatisfeita com o casamento, que teve influência decisiva na vida do escritor.

12 anos. Reserva Cultural.

O Dono do Jogo

(Pawn Sacrifice, EUA/2015, 115 min.) – Drama. Dir. Edward Zwick. Com Tobey Maguire, Liev Schreiber, Michael Stuhlbarg. Em 1972, o soviético Boris Spassky, melhor enxadrista do mundo, é desafiado pelo norte-americano Bobby Fischer. Baseado numa história verídica. 12 anos. Reserva Cultural.

Espaço Além – Marina Abramovic e o Brasil

(Brasil/2016, 86 min.) – Documentário. Dir. Marco Del Fiol e Gustavo Almeida. O documentário acompanha a artista sérvia Marina Abramovicc durante uma visita ao Brasil em que experimentou rituais sagrados. No longa, ela também expõe seu processo de criação. 14 anos. Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Caixa Belas Artes, Frei Caneca – Espaço Itaú, Reserva Cultural.

A Garota do Livro

(The Girl in the Book, EUA/2015, 88 min.) – Drama. Dir. Marya Cohn. Com Emily VanCamp, Michael Nyqvist, Ana Mulvoy Ten. Alice, filha de um agente literário poderoso e assistente de uma editora de livros, tem o sonho de ser escritora. Ao trabalhar no lançamento de um livro de um dos antigos clientes de seu pai, ela tem de enfrentar um passado incômodo. 14 anos. Bristol, Jardim Sul, JK Iguatemi, Splendor Paulista, Villa Lobos.

Invocação do Mal

(The Conjuring, EUA/2013, 112 min.) – Terror. Dir. James Wan. Com Patrick Wilson, Vera Farmiga, Ron Livingston. Nos anos 1970, uma família tem a fazenda assombrada por espíritos. Para entender os fenômenos, chamam os detetives paranormais Ed e Lorraine. 14 anos. DUBLADO: Interlar Aricanduva, Mais Shopping Largo 13, Metrô Itaquera, Metrô Tatuapé, Shopping D, SP Market, Tietê Plaza. LEGENDADO: Boulevard Tatuapé, Center Norte, Central Plaza, El- dorado, Metrô Santa Cruz.

Jogo do Dinheiro

(Money Monster, EUA/2016, 98 min.) – Thriller. Dir. Jodie Foster. Com George Clooney, Julia Roberts, Jack O’Connell. Lee Gates, apresentador de um programa de investimentos, é surpreendido no estúdio por Kyle. O homem o faz de refém – se a produtora Patty tirar o programa do ar, ele diz que vai matá-lo. 14 anos. DUBLADO: Anália Franco, Central Plaza, Jardim Sul, Santana Parque, Shopping D, SP Market. LEGENDADO: Anália Franco, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bristol, Caixa Belas Artes, Cidade Jardim, Eldorado, Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi, Jardim Sul, JK Iguatemi, Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Market Place, Metrô Santa Cruz, Mooca Plaza, Pátio Higienópolis, Pátio Paulista.

A Juventude

(La Giovinezza, Itália-França-Reino Unido-Suíça/20, 124 min.) – Drama. Dir. Paolo Sorrentino. Com Michael Caine, Harvey Ketel, Rachel Weisz. Um maestro aposentado passa os dias num spa nos alpes suíços, pensando na vida. 14 anos. Caixa Belas Artes.

O Maior Amor do Mundo

(Mother’s Day, EUA/2016, 118 min.) – Comédia. Dir. Garry Mar- shall. Com Jennifer Aniston, Ka- te Hudson, Julia Roberts. A comédia romântica aborda histórias relacionadas à maternidade. Entre as protagonistas, uma mãe solteira, uma mulher que tem uma relação difícil com a mãe, e outra que nunca conheceu a sua.10 anos. Cidade Jardim, Iguatemi.

As Maravilhas

(Le Meraviglie, Itália-Suíça-Alemanha/2014, 110 min.) – Drama. Dir. Alice Rohrwacher. Com Alexandra Lungu, Sam Louvyck, Agnese Gra- ziani. O filme revela o universo de uma família de apicultores que vive isolada das regras sociais do mundo. Indicado à Palma de Ouro, ganhou a Camera D’Or em Cannes 2014. 12 anos. Cine Segall.

Memórias Secretas

(Remember, Canadá-Alemanha/2015, 95 min.) – Drama. Dir. Atom Egoyan. Com Christopher Plummer, Dean Norris, Martin Landau. Morador de uma casa de retiro, o idoso Zev (Christopher Plummer) sofre com sua senilidade. Logo após a morte de sua mulher, parte em busca de um guarda nazista que matou sua família durante a Segunda Guerra. 14 anos. Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Pátio Higienópolis, Reserva Cultural.

Mogli – O Menino Lobo

(The Jungle Book, EUA/2016, 105 min.) – Aventura. Dir. Jon Favreau. Com Neel Sethi, Ben Kingsley, Bill Murray. Mogli, um garoto indiano, é criado na selva por lobos, um urso e uma pantera. Baseado em ‘O Livro da Selva’, de Rudyard Kipling, o longa é, na verdade, um remake da animação da Disney de 1967. 10 anos. DUBLADO: Jardim Sul.

Nise – O Coração da Loucura

(Brasil/2012, 108 min.) – Drama. Dir. Roberto Berliner. Com Glória Pires, Augusto Madeira, Fernando Eiras. A doutora Nise da Silveira volta ao hospital psiquiátrico no Rio onde trabalhou, no início dos anos 1950. Lá, cria um método de terapia pioneiro. Baseado numa história verídica. 12 anos. Caixa Belas Artes, Cinearte, Espaço Itaú Augusta, Frei Caneca – Espaço Itaú, Reserva Cultural.

Noites de Cabíria

(Le Notti di Cabiria, Itália/1957, 110 min.) – Drama. Dir. Federico Fellini. Com Giulietta Masina, François Périer, Franca Marzi. Para sobreviver, Cabíria, uma jovem romântica, se prostitui. Ainda que sofra uma série de desilusões amorosas, ela continua sonhando com o verdadeiro amor. 14 anos. Cine Segall.

Os Outros

(Brasil/2016, 70 min.) – Documentário. Dir. Sandra Werneck. O fil- me gira em torno dos covers mais fiéis de determinados artistas. No caso, os de Roberto Carlos (Carlos Evanney), Cazuza (Pepê Moraes) e Ivete Sangalo (Edson Júnior/Scarleth Sangalo). 12 anos. Frei Caneca – Espaço Itaú.

Peppa Pig, as Botas de Ouro e Outras Histórias

(Peppa Pig, Reino Unido/2016, 62 min.) – Animação. Dir. Phillip Hall e Joris van Hurzel. Com Li-ly Snowden-Fine, Morwenna Banks, Richard Ridings. O filme é uma coletânea de vários curtas ani-mados da Peppa Pig, uma porquinha que é protagonista do pro-grama infantil homônimo. Livre. DUBLADO: Anália Franco, Boavista, Boulevard Tatuapé, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Center Norte, Central Plaza, Cidade Jardim, Cidade São Paulo, Eldorado, Iguatemi, Interlagos, Interlar Aricanduva, Jardim Sul, JK Iguatemi, Kinoplex Vila Olímpia, Lapa, Lar Center, Mais Shopping Largo 13, Market Place, Metrô Itaquera, Metrô Santa Cruz, Metrô Tatuapé, Metrô Tucuruvi, Mooca Plaza, Pátio Higienópolis, Pátio Paulista, Penha, Plaza Sul, Raposo Shopping, Santana Parque, Shopping D, SP Market, Tietê Plaza, Villa Lobos.

O Poderoso Chefão II

(The Godfather: Part II, EUA/1974, 202 min.) – Drama. Dir. Francis Ford Coppola. Com Al Pacino, Robert De Niro, Robert Duvall. No longa, dois momentos distintos da máfia italiana apresentada em

‘O Poderoso Chefão’ (1972). De um lado, a vida do jovem Vito Corleone nos anos 1920; de outro, a expansão do crime organizado realizada por seu filho, Michael, até os anos 1950. 14 anos. Boulevard Tatuapé, Center Norte, Central Plaza, Cidade São Paulo, Eldorado, Iguatemi, Market Place, Metrô Santa Cruz, Mooca Plaza, Pátio Higienópolis, Pátio Paulista, Villa Lobos.

Ponto Zero

(Brasil/2015, 94 min.) – Drama. Dir. José Pedro Goulart. Com Sandro Aliprandini, Patricia Selonk e Eucir de Souza. Ênio, um menino de quase 15 anos, passa por uma puberdade difícil. Enquanto é oprimido pelos alunos da escola, tem de fazer companhia à mãe, que sente a falta do pai que trabalha muito. 14 anos. Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Caixa Belas Artes, Frei Caneca – Espaço Itaú.

Ralé

(Brasil/2015, 73 min.) – Drama. Dir. Helena Ignez. Com Ney Matogrosso, Simone Spoladore, Djin Sganzerla. Uma equipe filma um longa, ‘A Exibicionista’, numa fazenda. Barão (Ney Matogrosso) vive no lugar paradisíaco, onde celebrará seu casamento com o dançarino Marcelo. 14 anos. Caixa Belas Artes, CineSesc.

Relatos Selvagens

(Relatos Salvajes, Argentina-Espanha/2014, 122 min.) – Comédia. Dir. Damián Szifrón. Com Ricar-do Darín, Leonardo Sbaraglia, Rita Cortese. Seis breves histórias, contadas com humor irônico, que compartilham a ideia de ‘selvageria’ nas relações hu-manas. 14 anos. Caixa Belas Artes.

Roteiro de Casamento

(Me Casé Con un Boludo, Argentina/2016, 110 min.) – Comédia. Dir. Juan Taratuto. Com Valeria Bertuccelli, Adrian Suar, Maria Alché. Uma atriz novata, casada com o diretor do filme em que atua, se apaixona pelo protagonista do mesmo longa. 12 anos. Cinearte, Eldorado.

São Paulo em Hi-Fi

(Brasil/2013, 100 min.) – Documentário. Dir. Lufe Steffen. O longa se volta para a vida noturna gay de São Paulo, durante os anos 1960, 1970 e 1980. 16 anos. CineSesc.

São Sebastião do Rio de Janeiro – A Formação de uma Cidade

(Brasil/2015, 90 min.) – Documentário. Dir. Juliana de Carvalho. O filme se volta para o surgimento da cidade do Rio de Janeiro, abordando suas transformações ao longo dos anos. Livre. Frei Caneca – Espaço Itaú.

Sinfonia da Necrópole

(Brasil/2014, 85 min.) – Musical. Dir. Juliana Rojas. Com Eduardo Gomes, Luciana Paes, Hugo Villavicenzio. Um aprendiz de coveiro recupera o ânimo com a chegada de uma funcionária do serviço funerário, que precisa de sua ajuda para fazer uma pesquisa. 12 anos. Espaço Itaú Augusta.

Truman

(Truman, Espanha-Argentina/2015, 108 min.) – Drama. Dir. Cesc Gay. Com Ricardo Darín, Javier Cámara. Julian, um argentino que vive em Madri e passa por um momento delicado, recebe uma visita inesperada do amigo Tomas. Durante quatro dias, os dois e o cão de Julián, Truman, vivem momentos decisivos para a amizade. 14 anos. Caixa Belas Artes, Espaço Itaú Augusta, Kinoplex Itaim.

Um Brinde à Vida

(A La Vie, França/2014, 104 min.) – Comédia. Dir. Jean-Jacques Zilbermann. Com Julie Depardieu, Johanna Ter Steege, Suzanne Clément. Em 1960, três mulheres deportadas de Auschwitz se reencontram numa praia no norte da França. 14 anos. Reserva Cultural.

Uma Noite em Sampa

(Brasil/2016, 75 min.) – Comédia. Dir. Ugo Giorgetti. Com Otávio Augusto, Cris Couto e Siomara Schröder. Um grupo de pessoas do interior de São Paulo viaja à capital para assistir a uma peça de teatro. No fim do espetáculo, o motorista do ônibus que faria a viagem de volta desaparece e deixa o veículo trancado. 12 anos. Cinesala, Espaço Itaú Augusta, Reserva Cultural.

O Valor de um Homem

(La Loi du Marché, França/2015, 93 min.) – Drama. Dir. Stéphane Brize. Com Vincent Lindon, Karine de Mir- beck, Matthieu Schaller. Desempregado há meses, Thierry passa por vários constrangimentos para con- seguir um trabalho. Indicado à Pal- ma de Ouro em Cannes 2015, o lon- ga rendeu o prêmio de melhor ator a Vincent Lindon no festival. 14 anos. Reserva Cultural.

Vizinhos 2

(Neighbors 2: Sorority Rising, EUA/2016, 95 min.) – Comédia. Dir. Nicholas Stoller. Com Seth Rogen, Rose Byrne, Zac Efron. Após enfrentar problemas com a fraternidade vizinha, Mac e Kelly decidem se mudar. Prestes a terem outro bebê, eles se mudam para o subúrbio, onde moram do lado de outra fraternidade baderneira. 14 anos. DUBLADO: Anália Franco. LEGENDADO: Anália Franco, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Jardim Sul, Santana Parque.

X-Men: Apocalipse

(X-Men: Apocalypse, EUA/2016, 143 min.) – Ação. Dir. Bryan Singer. Com James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Rose Byrne, Nicholas Hoult. O mutante Apocalipse acorda de um sono de milhares de anos. Invencível e imortal, ele recruta mutantes para ‘limpar’ o mundo dos humanos, construindo uma nova ordem. 12 anos. DUBLADO: Anália Franco, Anália Franco (3D), Boavista, Boavista (3D), Boulevard Tatuapé, Boulevard Tatuapé (3D), Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia (3D), Center Norte (3D), Central Plaza, Central Plaza (3D), Eldorado (3D), Interlagos, Interlagos (3D), Interlar Aricanduva, Interlar Aricanduva (3D), Itaim Paulista, Jardim Sul, Jardim Sul (3D), Lapa, Lapa (3D), Mais Shopping Largo 13, Mais Shopping Largo 13 (3D), Marabá, Market Place, Metrô Itaquera, Metrô Itaquera (3D), Metrô Tatuapé, Metrô Tucuruvi, Metrô Tatuapé (3D), Penha, Penha (3D), Plaza Sul, Raposo Shopping, Raposo Shopping (3D), Santana Parque, Santana Parque (3D), Shopping D, Shopping D (3D), SP Market, SP Market (3D), Tietê Plaza (3D), West Plaza. LEGENDADO: Aná-lia Franco, Anália Franco (3D), Boulevard Tatuapé (3D), Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia (3D), Bristol, Center Norte (3D), Central Plaza (3D), Cidade Jardim (3D), Cidade São Paulo (3D), Eldorado, Eldorado (3D), Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi, Iguatemi (3D), Jardim Sul, Jardim Sul (3D), JK Iguatemi, JK Iguatemi (3D), Kinoplex Itaim (3D), Kinoplex Vila Olímpia, Lar Center (3D), Market Place (3D), Metrô Santa Cruz, Metrô Santa Cruz (3D), Metrô Tucuruvi, Mooca Plaza, Mooca Plaza (3D), Pátio Higienópolis, Pátio Paulista, Pátio Paulista (3D), Santana Parque (3D), Splendor Paulista, Villa Lobos, Villa Lobos (3D).

ESPECIAL

Cine Drive-In

O evento, realizado no Eldorado, recria a experiência dos antigos cinemas drive-in, em que o banco do carro fazia as vezes de poltrona de cinema. Por meio do Facebook do shopping, até 80 veículos podem assistir a sessões gratuitas de cinema. Na 2ª (6) e na 3ª (7), haverá exibições de ‘Como Se Fosse a Primeira Vez’ (2004), de Peter Segal, às 16h30, e de ‘Cidade dos Anjos’ (1998), de Brad Silberling, às 19h30. Também haverá food trucks no local. Shopping Eldorado. Av. Rebouças, 3.970, Pinheiros, 2197-7815. 2ª (6) e 3ª (7), 16h30 e 19h30. Grátis (inscrições pelo link oesta.do/cineldrive).

O Espírito do Budô –A História das Artes Marciais no Japão

A mostra de cinema acompanha a exposição realizada na Cinemateca pela Fundação Japão. A exposição exibe facas, arcos e flechas históricos, e a mostra exibe uma seleção de filmes voltados às artes marciais japonesas, como ‘Depois da Chuva’ (2000), de Takashi Koizumiumô. Programação: bit.ly/cinebudoo Cinemateca. Lgo. Sen. Raul Cardoso, 207, metrô Vila Mariana, 3512-6111. Grátis.

Entre Realidades e Ficções – Mostra de Documentários de Teatro e Performance

Realizado pelo Sesc e pelo Martin E. Segal Theatre Center (CUNY), o evento inclui exibição de filmes, debates e workshops que exploram diálogos entre o cinema e as artes cênicas.

Hoje (3), 15h, Estrangeiros Fora! Container Schlingensief (2002), de Paul Poet; 17h, Aguardando:

Os Bastidores de Gatz (2015), de Shaun Irons; 19h, Meu Nome É Rainer Thompson e Eu Estou Completamente Perdido (2014), de Elliot Caplan; 21h, Evoé (2011), de Tadeu Jungle e Elaine César. 4ª (8), 15h, O Teatro Segundo Antunes Filho (2002), de Amilcar Claro; 17h, Atirando em Nós Mesmos/

Filmando Nós Mesmos (2016), de Christine Cynn; 19h, Conferência do Clima (2014), de Rimini Protokoll, Sandra Trosel e Lilli Thalgot; 21h, Pare de Interpretar Agora (2016), de Mijke de Jong. 5ª (9), 17h, Resista! Um Sonho de Vida com o Living Theatre (2003), de Karin Kaper e Dirk Szuszies; 19h, Memória da Cana (2012), de Evaldo Mocarzel; 21h, Bate-papo: O Documentário de Teatro – Interdisciplinaridades e Processos, com Evaldo Mocarzel, Cecília Salles e José Fernando de

Azevedo. Sesc Consolação. R. Dr. Vila Nova, 245, metrô Santa Cecília, 3234-3000. Grátis.

Festival Cultura Inglesa

Até 4ª (8), o Caixa Belas Artes recebe duas mostras que integram a programação do evento. A ‘Panorama do Cinema Britânico Contemporâneo’ exibe seis títulos recentes, entre eles ‘The Lobster’ (2015), de Yorgos Lanthimos, vencedor de Cannes 2015. As obras da seleção ‘British Film Invasion’ datam desde os anos 1960 até os 2000, como ‘The Filth and The Fury’ (2000), de Julien Temple. Programação: oesta.do/cultbrit. Caixa Belas Artes. R. da Consolação, 2.423, Consolação, 2894-5781. Grátis.

George A. Romero – A Crônica Social dos Mortos-vivos

A mostra é uma retrospectiva da obra do diretor americano, famoso por seus filmes de zumbi, entre eles ‘A Noite dos Mortos-vivos’ (1968). Até 20/6, são exibidos todos os filmes feitos por Romero para o cinema, além de um documentário televisivo. Programação: bit.ly/zoombiss. Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB). R. Álvares Penteado, 112, metrô São Bento, 3113-3651. R$ 10.

Mostra Christian Petermann 7 Filmes + 1

A mostra homenageia o crítico de cinema Christian Petermann, falecido recentemente. O MIS exibe filmes de seu acervo pessoal – como ‘Crepúsculo dos Deuses’ (1950), de Billy Wilder, e ‘O Casamento de Maria Braun’ (1979), de Rainer Werner Fassbinder – de hoje (3) até domingo (5). Programação: oesta.do/pettmis. Museu da Imagem e do Som (MIS). Av. Europa, 158, 2117-4777. Grátis.

Mostra Sônia Braga

Realizada pela Cinemateca, a mostra se dedica à atriz, importante para a história do cinema e da televisão brasileiros. Na programação, marcos da filmografia de Braga como ‘Tieta do Agreste’ (1996), de Cacá Diegues, além de raridades como ‘Capitão Bandeira contra o Dr. Moura Brasil’ (1971), de Antonio Calmon. Hoje (3), 20h, Cleo e Daniel (1966), de Roberto Freire. Sáb. (4), 18h, Dona Flor e Seus Dois Maridos (1976), de Bruno Barreto; 20h, Tieta do Agreste (1996), de Cacá Diegues. Dom. (5), 18h, O Bandido da Luz Vermelha (1968), de Rogerio Sganzerla; 20h, Eu Te Amo (1981), de Arnaldo Jabor. 5ª (9), 20h, Tieta do Agreste (1996), de Cacá Diegues. Cinemateca. Lgo. Sen. Raul Cardoso, 207, metrô Vila Mariana, 3512-6111. Grátis.

Mr. Faker

O Sesc Santana exibe filmes do americano Orson Welles até o fim do mês. Esta semana, a sessão é de ‘A Dama de Shangai’ (1948), exibido na 3ª (7), às 20h30. Sesc Santana. Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. Grátis.