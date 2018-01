Confira o roteiro de cinema da semana

Confira, a seguir, os filmes em cartaz de 26/5 a 1º/6.

PRÉ-ESTREIAS

Casamento de Verdade

(Jenny’s Wedding, EUA/2015, 94 min.) – Drama. Dir. Mary Agnes Donoghue. Com Katherine Heigl, Tom Wilkinson, Linda Emond. Jenny Farrell assume sua orientação sexual para todos, menos para sua família. Ao casar com a mulher que os parentes acreditavam ser apenas uma companheira de apartamento, ela desafia os preconceitos de seus parentes, surpresos com a revelação. 12 anos. Bourbon – Espaço Itaú Pompeia.

Tudo Sobre Vincent

(Vincent n’a pas D’écailles, França/2015, 77 min.) – Drama. Dir. Thomas Salvador. Com Thomas Salvador, Vimala Pons, Youssef Hajdi, Nicolas Jaillet. Vincent tem um superpoder: ao entrar em contato com água, sua força fica gigantesca. Para se preservar, vive em meio a lagos e rios, que o protegem e guardam seu segredo. O isolamento é quebrado por Lucie, por quem se apaixona. 12 anos. Caixa Belas Artes, Reserva Cultural.

ESTREIAS

Alice Através do Espelho

(Alice in Wonderland 2: Through the Looking Glass, EUA/2016, 112 min.) – Fantasia. Dir. James Bobin. Com Mia Wasikowska, Johnny Depp, Helena Bonham Carter, Sacha Baron Cohen. Depois de viajar pelo mundo inteiro, Alice volta para casa e reencontra sua mãe. Durante uma festa, ao perceber um espelho mágico, ela atravessa o objeto e retorna ao País das Maravilhas, onde descobre que o Chapeleiro Maluco corre risco de morrer. Livre. DUBLADO: Anália Franco, Anália Franco (Imax/3D), Boavista, Boavista (3D), Boulevard Tatuapé (3D), Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia (Imax/ 3D), Bristol, Center Norte (3D), Central Plaza, Central Plaza (3D), Cidade Jardim (3D), Cidade São Paulo (3D), Eldorado (3D), Iguatemi (3D), Interlagos, Interlagos (3D), Interlar Aricanduva, Interlar Aricanduva (3D), Jardim Sul, Jardim Sul (3D),JK Iguatemi (3D), Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia (3D), Lapa, Lar Center (3D), Mais Shopping Largo 13, Mais Shopping Largo 13 (3D), Marabá, Market Place (3D), Metrô Itaquera, Metrô Itaquera (3D), Metrô Santa Cruz (3D), Metrô Tatuapé, Metrô Tatuapé (3D), Metrô Tucuruvi (3D), Mooca Plaza (3D), Pátio Higienópolis (3D), Pátio Paulista (3D), Penha, Penha (3D), Plaza Sul, Raposo Shopping (3D), Santana Parque, Santana Parque (3D), Shopping D (3D), Splendor Paulista, SP Market, SP Market (3D), Tietê Plaza, Tietê Plaza (3D), Villa Lobos (3D), West Plaza. LEGENDADO: Anália Franco, Anália Franco (Imax/3D), Boulevard Tatuapé (3D), Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia (Imax/3D), Bristol, Central Plaza (3D), Cidade Jardim (3D), Cidade São Paulo (3D), Cinearte, Cinesala, Eldorado, Eldorado (3D), Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi (3D), Jardim Sul, Jardim Sul (3D), JK Iguatemi (3D), JK Iguatemi (Imax/3D), JK Iguatemi (4DX), Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Kinoplex Vila Olímpia (3D), Lar Center (3D), Marabá, Market Place (3D), Metrô Santa Cruz (3D), Metrô Tucuruvi (3D), Mooca Plaza (3D), Pátio Higienópolis (3D), Pátio Paulista, Pátio Paulista (3D), Plaza Sul, Santana Parque, Santana Parque (3D), Shopping D (3D), Splendor Paulista, Tietê Plaza, Villa Lobos, Villa Lobos (3D).

O Botão de Pérola

(El Botón de Nácar, Chile-Espanha-França-/2015, 82 min.) – Documentário. Dir. Patricio Guzmán. No documentário, a água é o ponto de partida para a abordagem de diversos assuntos, desde como os povos indígenas viviam na Patagônia ocidental até os assassinatos da ditadura de Augusto Pinochet, que jogava dissidentes de aviões no mar. O longa ganhou o prêmio de melhor roteiro no Festival de Berlim de 2015. 14 anos. CineSesc.

A Garota do Livro

(The Girl in the Book, EUA/2015, 88 min.) – Drama. Dir. Marya Cohn. Com Emily VanCamp, Michael Nyqvist, Ana Mulvoy Ten. Alice, filha de um agente literário poderoso e assistente de uma editora de livros, tem o sonho de ser escritora. Ao trabalhar no lançamento de um livro de um dos antigos clientes de seu pai, ela tem de enfrentar um passado incômodo. 14 anos. Bristol, Frei Caneca – Espaço Itaú, Jardim Sul, JK Iguatemi, Kinoplex Itaim, Splendor Paulista, Villa Lobos.

Jogo do Dinheiro

(Money Monster, EUA/2016, 98 min.) – Thriller. Dir. Jodie Foster. Com George Clooney, Julia Roberts, Jack O’Connell. Lee Gates apresenta o programa ‘Money Monster’, que se volta para dicas de investimento. No meio de uma gravação, é surpreendido por Kyle, um desconhecido que passa a ameaçá-lo e exige que o programa seja transmitido, com a ameaça de matá-lo se a transmissão sair do ar. 14 anos. DUBLADO: Anália Franco, Central Plaza, Jardim Sul, Santana Parque, Shopping D, SP Market. LEGENDADO: Anália Franco, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bristol, Caixa Belas Artes, Central Plaza, Cidade Jardim, Eldorado, Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi, Jardim Sul, JK Iguatemi, Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Market Place, Metrô Santa Cruz, Mooca Plaza, Pátio Higienópolis, Pátio Paulista, Santana Parque.

Os Outros

(Brasil/2016, 70 min.) – Documentário. Dir. Sandra Werneck. O filme gira em torno dos covers mais fiéis possíveis de determinados artistas. No caso, de Roberto Carlos (Carlos Evanney), Cazuza (Pepê Moraes) e Ivete Sangalo (Edson Júnior/Scarleth Sangalo). Na tela, o filme aborda a interação que essas imitações fazem com a própria personalidade dos artistas. 12 anos. Frei Caneca – Espaço Itaú, Reserva Cultural.

Peppa Pig, as Botas de Ouro e Outras Histórias

(Peppa Pig, Reino Unido/2016, 62 min.) – Animação. Dir. Phillip Hall e Joris van Hurzel. Com Lily Snowden-Fine, Morwenna Banks, Richard Ridings. O filme é uma coletânea de vários curtas animados da Peppa Pig, uma porquinha que é protagonista do programa infantil homônimo. Livre. DUBLADO: Anália Franco, Boavista, Boulevard Tatuapé, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Center Norte, Central Plaza, Cidade Jardim, Cidade São Paulo, Eldorado, Iguatemi, Interlagos, Interlar Aricanduva, Jardim Sul, JK Iguatemi, Kinoplex Vila Olímpia, Lapa, Lar Center, Mais Shopping Largo 13, Market Place, Metrô Itaquera, Metrô Santa Cruz, Metrô Tatuapé, Metrô Tucuruvi, Mooca Plaza, Pátio Higienópolis, Pátio Paulista, Penha, Plaza Sul, Raposo Shopping, Santana Parque, Shopping D, SP Market, Tietê Plaza, Villa Lobos, West Plaza.

Ponto Zero

(Brasil/2015, 94 min.) – Drama. Dir. José Pedro Goulart. Com Sandro Aliprandini, Patricia Selonk e Eucir de Souza. Ênio, um menino de quase 15 anos, passa por uma puberdade difícil. Enquanto é oprimido pelos alunos da escola, tem de fazer companhia à mãe, que sente a ausência do pai que trabalha muito. O longa é o primeiro de José Pedro Goulart, codiretor de O ‘Dia em que Dorival Encarou a Guarda’ (1986), com Jorge Furtado. 14 anos. Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Caixa Belas Artes, Frei Caneca – Espaço Itaú.

Roteiro de Casamento

(Me Casé Con un Boludo, Argentina/2016, 110 min.) – Comédia. Dir. Juan Taratuto. Com Valeria Bertuccelli, Adrian Suar, Maria Alché. Uma atriz novata, casada com o diretor do filme em que atua, se apaixona pelo protagonista do mesmo longa. O triângulo tem uma peculiaridade: aos poucos, ela percebe que é atraída pelo personagem, e não pelo ator. 12 anos. Anália Franco, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Cidade Jardim, Cinearte, Eldorado, Frei Caneca – Espaço Itaú, Pátio Higienópolis.

São Sebastião do Rio de Janeiro – A Formação de uma Cidade

(Brasil/2015, 90 min.) – Documentário. Dir. Juliana de Carvalho. O filme se volta para o surgimento da cidade do Rio de Janeiro, abordando suas transformações ao longo dos anos. O longa consiste em imagens de arquivo, simulações em 3D, imagens atuais e depoimentos. Livre. Frei Caneca – Espaço Itaú.

Uma Noite em Sampa

(Brasil/2016, 75 min.) – Comédia. Dir. Ugo Giorgetti. Com Otávio Augusto, Cris Couto e Siomara Schröder. Um grupo de pessoas do interior de São Paulo viaja à capital para assistir a uma peça de teatro. No fim do espetáculo, o motorista do ônibus que faria a viagem de volta desaparece e deixa o veículo trancado. Desorientado, o grupo espera que algo o liberte da situação. 12 anos. Caixa Belas Artes, Cinesala, Espaço Itaú Augusta.

O Valor de um Homem

(La Loi du Marché, França/2015, 93 min.) – Drama. Dir. Stéphane Brize. Com Vincent Lindon, Karine de Mirbeck, Matthieu Schaller. Desempregado há meses, Thierry consegue um trabalho. Mas a conquista da vaga, suscita uma pergunta: deve aceitar tudo para mantê-la? Indicado à Palma de Ouro em Cannes 2015, o longa rendeu o prêmio de melhor ator a Vincent Lindon no festival. 14 anos. Reserva Cultural.

EM CARTAZ

Amores Urbanos

(Brasil/2014, 102 min.) – Drama. Dir. Vera Egito. Com Thiago Pethit, Maria Laura Nogueira, Renata Gaspar. Três amigos, Diego, Júlia e Micaela, vivem no mesmo prédio em São Paulo. Enquanto investem em suas carreiras profissionais e passam por desilusões amorosas, dividem os momentos dentro e fora de seus apartamentos. 14 anos. Espaço Itaú Augusta, Frei Caneca – Espaço Itaú, Reserva Cultural.

Os Anarquistas

(Les Anarchistes, França/2014, 101 min.) – Drama. Dir. Elie Wajeman. Com Tahar Rahim, Adèle Exarchopoulos, Swann Arlaud. Na Paris de 1889, um militar tem a missão de se infiltrar num grupo de anarquistas. Enquanto informa seus superiores, se envolve com os membros do grupo e duvida da legitimidade da operação. Foi o longa de abertura da Semana da Crítica em Cannes 2015. 14 anos. Caixa Belas Artes, Frei Caneca – Espaço Itaú, Reserva Cultural.

Angry Birds – O Filme

(The Angry Birds Movie, EUA-Finlândia/2016, 97 min.) – Animação. Dir. Clay Kaytis e Fergal Reilly. Red, um pássaro estressado, recebe com suspeita a chegada de uma gangue de porcos verdes na ilha onde vive. Com a ajuda de seus amigos, que também são pássaros, ele tenta desvendar o plano dos animais. Baseado no jogo homônimo. Livre. DUBLADO: Anália Franco, Boavista, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia (3D), Center Norte, Central Plaza, Cidade Jardim Cidade Jardim (3D), Cidade São Paulo, Eldorado, Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi, Interlagos Interlagos (3D), Interlar Aricanduva, Jardim Sul, JK Iguatemi, Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Lapa, Mais Shopping Largo 13, Marabá, Market Place, Metrô Itaquera, Metrô Santa Cruz, Metrô Tatuapé, Metrô Tucuruvi, Mooca Plaza, Pátio Higienópolis, Pátio Paulista, Penha, Plaza Sul, Raposo Shopping, Santana Parque, Shopping D, SP Market, Tietê Plaza, Tietê Plaza (3D), Villa Lobos,West Plaza.

A Assassina

(Nie Yinniang, Taiwan-China/2015, 105 min.) – Drama. Dir. Hou Hsiao-Hsien. Com Shu Qi, Cheng Chang, Tsumabuki Satoshi. No século 9, uma mulher encara um dilema: foi incumbida da missão de matar o homem que ama e de quem já foi noiva. Baseado num antigo conto da dinastia Tang, o longa ganhou o prêmio de melhor direção no Festival de Cannes de 2015, entre outros prêmios. 12 anos. Reserva Cultural.

Ave, César!

(Hail, Caesar!, EUA/2016, 105 min.) – Comédia. Dir. Ethan Coen e Joel Coen. Com Josh Brolin, Scarlett Johansson, George Clooney. Nos anos 1950, em Hollywood, Eddie Mannix, produtor da Capitol Studios, cuida da vida dos astros da empresa, abafando os escândalos com os quais se envolvem. A situação se complica com o sequestro do protagonista de um dos filmes que produz. 12 anos. Reserva Cultural.

Batman vs. Superman: A Origem da Justiça

(Batman v Superman: Dawn of Justice, EUA/2016, 151 min.) – Ação. Dir. Zack Snyder. Com Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams. Após sua batalha contra o General Zod, Su- perman não é uma unanimidade entre a população de Metrópolis: alguns o acham poderoso demais para o bem da humanidade. Entre os que desconfiam do herói está Batman, que passa a rivalizar com ele. 14 anos. DUBLADO: Interlar Aricanduva.

Os Bons Companheiros

(Goodfellas, EUA/1990, 146 min.) – Drama. Dir. Martin Scorsese. Com Robert De Niro, Ray Liotta, Joe Pesci. Um clássico de Scorsese, é baseado no livro ‘Wiseguy’, de Nicholas Pileggi. Na trama, um jovem cresce na máfia, ignorando o horror que causa à sua volta. A ascensão ao topo do crime organizado é interrompida por erros e pelo vício em drogas. 14 anos. Boulevard Tatuapé, Center Norte, Central Plaza, Eldorado, Iguatemi, Market Place, Metrô Santa Cruz, Mooca Plaza, Pátio Higienópolis, Pátio Paulista, Villa Lobos.

O Caçador e a Rainha do Gelo

(The Huntsman: Winter’s War, EUA/2016, 114 min.) – Fantasia. Dir. Cedric Nicolas-Troyan. Com Chris Hemsworth, Jessica Chastain, Charlize Theron. Enquanto as rainhas irmãs Ravenna e Freya entram em conflito, os guerreiros Eric e Sara tentam esconder o romance que vivem. 12 anos. DUBLADO: Interlar Aricanduva.

Capitão América: Guerra Civil

(Captain America: Civil War, EUA/2016, 147 min.) – Ação. Dir. Anthony Russo e Joe Russo. Com Chris Evans, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson. Um órgão de responsabilidade é criado para dirigir Os Vingadores. Mas a organização cria um racha entre os heróis: de um lado, Steve Rogers, o Capitão América, quer que a equipe esteja livre de interferência governamental; já Tony Stark, o Homem de Ferro, apoia a iniciativa. 12 anos. DUBLADO: Anália Franco, Anália Franco (3D), Boavista, Boulevard Tatuapé, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia (3D), Center Norte, Center Norte (3D), Central Plaza, Central Plaza (3D), Eldorado, Interlagos, Interlagos (3D), Interlar Aricanduva, Interlar Aricanduva (3D), Jardim Sul, Jardim Sul (3D), Lapa, Mais Shopping Largo 13, Marabá, Metrô Itaquera, Metrô Tatuapé, Metrô Tucuruvi, Mooca Plaza, Penha, Plaza Sul, Raposo Shopping, Santana Parque, Santana Parque (3D), Shopping D, Shopping D (3D), SP Market, SP Market (3D), Tietê Plaza, West Plaza.

LEGENDADO: Anália Franco, Anália Franco (3D), Boulevard Tatuapé (3D), Bourbon – Espaço Itaú Pompeia (3D), Cidade Jardim (3D), Cidade São Paulo, Cidade São Paulo (3D), Eldorado, Eldorado, Eldorado (3D), Iguatemi (3D), Jardim Sul, Jardim Sul (3D), JK Iguatemi, Kinoplex Vila Olímpia, Market Place, Market Place (3D), Metrô Santa Cruz, Metrô Tucuruvi, Mooca Plaza, Pátio Paulista, Villa Lobos.

Certo Agora, Errado Antes

(Jigeumeun Matgo Geuttaeneun Teullida, Coreia do Sul/2015, 121min.) – Drama. Dir. Hong Sang-soo. Com Jaeyoung Jung e Minhee Kim. Um diretor de cinema viaja para a cidade de Suwon, na Coreia do Sul, com o intuito de promover um de seus filmes. Enquanto explora a cidade no dia livre que precede a sessão, ele conhece Yoon Heejung, uma artista plástica com quem desenvolve certa intimidade. 12 anos. Caixa Belas Artes, Espaço Itaú Augusta.

O Começo da Vida

(Brasil/2016, 97 min.) – Documentário. Dir. Estela Renne. Aborda o período compreendido entre os primeiros mil dias de um recém-nascido. De extrema importância para o desenvolvimento da criança, a época exige muitos cuidados para que ela tenha uma vida saudável. Livre. Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Espaço Itaú Augusta, Frei Caneca – Espaço Itaú.

De Amor e Trevas

(A Tale of Love and Darkness, EUA/2016, 98 min.) – Drama. Dir. Natalie Portman. Com Natalie Portman, Gilad Kahana, Amirr Tes-sler. Baseado no livro homônimo do autor israelense Amós Oz, o longa aborda a vida em Jerusalém antes da criação do Estado de Israel. Na cidade, vivia a mãe de Oz, Fania, uma mulher culta, mas insatisfeita com o casamento, que teve influência decisiva na vida do escritor. 12 anos. Reserva Cultural.

O Dono do Jogo

(Pawn Sacrifice, EUA/2015, 115 min.) – Drama. Dir. Edward Zwick. Com Tobey Maguire, Liev Schreiber, Michael Stuhlbarg. O longa, baseado numa história verídica, explora um embate importante durante a Guerra Fria. Em 1972, o soviético Boris Spassky, melhor enxadrista do mundo, é desafiado pelo norte-americano Bobby Fischer, numa batalha que pretende afirmar a superioridade intelectual de seus países. 12 anos. Bristol, Kinoplex Itaim, Reserva Cultural.

Espaço Além – Marina Abramovic e o Brasil

(Brasil/2016, 86 min.) – Documentário. Dir. Marco Del Fiol e Gustavo Almeida. O documentário acompanha a artista sérvia Marina Abramovicc durante uma visita ao Brasil em que experimentou rituais sagrados. No longa, além da interação da artista com paisagens místicas como a Chapada dos Veadeiros e a Chapada Diamantina, há uma exposição de seu processo de pesquisa e criação. 14 anos. Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Caixa Belas Artes, Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi, Reserva Cultural.

Fogo no Mar

(Fuocoammare, Itália-França/2016, 106 min.) – Documentário. Dir. Gianfranco Rosi. Mostra a vida na ilha italiana de Lampedusa. O local é famoso por ser o primeiro porto de escala para refugiados da África e do Oriente Médio. Vencedor do Urso de Ouro em Berlim 2016. 12 anos. Reserva Cultural.

Heróis da Galáxia – Ratchet e Clank

(Ratchet & Clank, Hong Kong-Canadá-EUA/2016, 94 min.) – Animação. Dir. Kevin Munroe e Jericca Cleland. A dupla Ratchet e Clank tenta impedir um vilão alienígena, Drek, de destruir a galáxia Solana. O longa é baseado na série de jogos para videogames da Sony. Livre. DUBLADO: Marabá, Plaza Sul.

A Juventude

(La Giovinezza, Itália-França-Reino Unido-Suíça/20, 124 min.) – Drama. Dir. Paolo Sorrentino. Com Michael Caine, Harvey Ketel, Rachel Weisz. Um maestro aposentado passa os dias num spa nos alpes suíços, pensando na vida. Enquanto sua filha o acompanha, ele é convidado a reger novamente uma de suas composições mais famosas. 14 anos. Caixa Belas Artes.

O Maior Amor do Mundo

(Mother’s Day, EUA/2016, 118 min.) – Comédia. Dir. Garry Marshall. Com Jennifer Aniston, Kate Hudson, Julia Roberts. A comédia romântica aborda histórias relacionadas à maternidade. Entre as protagonistas, uma mãe solteira, uma mulher com uma relação difícil com a mãe e outra que nunca conheceu a sua. 10 anos. Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Cidade Jardim, Cidade São Paulo, Eldorado, Iguatemi, Market Place.

As Maravilhas

(Le Meraviglie, Itália-Suíça-Alemanha/2014, 110 min.) – Drama. Dir. Alice Rohrwacher. Com Alexandra Lungu, Sam Louvyck, Agnese Graziani. O filme revela o universo próprio de uma família de apicultores que vive isolada das regras sociais do mundo, criando as suas próprias. Indicado à Palma de Ouro, foi o ganhador da Camera D’Or no Festival de Cannes de 2014. 12 anos. Cine Segall.

Memórias Secretas

(Remember, Canadá-Alemanha/2015, 95 min.) – Drama. Dir. Atom Egoyan. Com Christopher Plummer, Dean Norris, Martin Landau. Morador de uma casa de retiro, o idoso Zev sofre com sua senilidade, que o deixa com lembranças confusas ou falhas. Logo após a morte de sua mulher, ele parte em busca de um guarda nazista que matou sua família durante a Segunda Guerra. 14 anos. Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Frei Caneca – Espaço Itaú, Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Pátio Higienópolis, Reserva Cultural.

Mogli – O Menino Lobo

(The Jungle Book, EUA/2016, 105 min.) – Aventura. Dir. Jon Favreau. Com Neel Sethi, Ben Kingsley, Bill Murray. Mogli, um garoto indiano, é criado na selva por lobos, um urso e uma pantera. Baseado em ‘O Livro da Selva’, de Rudyard Kipling, o longa é, na verdade, um remake da adaptação animada lançada pela Disney em 1967. 10 anos. DUBLADO: Anália Franco, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Central Plaza, Interlagos, Jardim Sul, Metrô Santa Cruz, Raposo Shopping, SP Market.

Nise – O Coração da Loucura

(Brasil/2012, 108 min.) – Drama. Dir. Roberto Berliner. Com Glória Pires, Augusto Madeira, Fernando Eiras. O longa acompanha o período em que a doutora Nise da Silveira volta ao hospital psiquiátrico no Rio onde trabalhou, no início dos anos 1950. A psiquiatra desenvolveu um método pioneiro no tratamento dos pacientes, baseado no afeto, na convivência com animais e na arte. 12 anos. Caixa Belas Artes, Espaço Itaú Augusta, Frei Caneca – Espaço Itaú, Reserva Cultural.

Pais e Filhas

(Fathers and Daughters, EUA-Itália/2015, 117 min.) – Drama. Dir. Gabriele Muccino. Com Russell Crowe, Amanda Seyfried, Aaron Paul. No final dos anos 1980, em Nova York, Jake (Russell Crowe), um escritor de humor instável, tenta criar Katie, sua filha de cinco anos, após a morte da mulher. Passados 20 anos, enquanto cuida de crianças com problemas psicológicos, Katie (Amanda Seyfried) tenta entender sua infância conturbada. 14 anos. Cidade Jardim, Iguatemi.

Ralé

(Brasil/2015, 73 min.) – Drama. Dir. Helena Ignez. Com Ney Matogrosso, Simone Spoladore, Djin Sganzerla. Livremente baseado na peça homônima de Máximo Gorki, o longa acompanha uma equipe de jovens que filmam um longa, ‘A Exibicionista’, numa fazenda. Barão, interpretado por Ney Matogrosso, vive no lugar paradisíaco, onde celebrará seu casamento com o dançarino Marcelo. 14 anos. Caixa Belas Artes, Cine Segall, CineSesc.

Relatos Selvagens

(Relatos Salvajes, Argentina-Espanha/2014, 122 min.) – Comédia.

Dir. Damián Szifrón. Com Ricardo Darín, Leonardo Sbaraglia, Rita Cortese. Seis breves histórias, contadas com humor irônico, que compartilham a ideia de ‘selvageria’ nas relações humanas. O longa foi indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro em 2015. 14 anos. Caixa Belas Artes.

São Paulo em Hi-Fi

(Brasil/2013, 100 min.) – Documentário. Dir. Lufe Steffen. O longa se volta para a vida noturna gay de São Paulo, durante os anos 1960, 1970 e 1980. Foram registrados depoimentos de várias figuras da época, de transformistas a jornalistas, passando por escritores, que viveram a cena LGBT da cidade. 16 anos. CineSesc.

Sinfonia da Necrópole

(Brasil/2014, 85 min.) – Musical. Dir. Juliana Rojas. Com Eduardo Gomes, Luciana Paes, Hugo Villavicenzio. Um aprendiz de coveiro recupera o ânimo com a chegada de uma funcionária do serviço funerário, que precisa de sua ajuda para fazer uma pesquisa. 12 anos. Espaço Itaú Augusta.

Truman

(Truman, Espanha-Argentina/2015, 108 min.) – Drama. Dir. Cesc Gay. Com Ricardo Darín, Javier Cámara. Julian (Ricardo Darín), um argentino que vive em Madri e passa por um momento delicado, recebe uma visita inesperada do amigo Tomas (Javier Camara). Durante quatro dias, os dois e o cão de Julián, Truman, vivem momentos decisivos para a amizade. 14 anos. Caixa Belas Artes, Espaço Itaú Augusta, Kinoplex Itaim.

Um Brinde à Vida

(A La Vie, França/2014, 104 min.) – Comédia. Dir. Jean-Jacques Zilbermann. Com Julie Depardieu, Johanna Ter Steege, Suzanne Clément. Em 1960, três mulheres deportadas de Auschwitz se reencontram numa praia no norte da França. O reencontro envolve não só muitas experiências inéditas para as três, mas o ressurgimento de emoções e complicações das amizades. 14 anos. Reserva Cultural.

A Vingança Está na Moda

(The Dressmaker, Austrália/2014, 118 min.) – Drama. Dir. Jocelyn Moorhouse. Com Kate Winslet, Liam Hemsworth, Hugo Weaving. Nos anos 1950, Tilly (Kate Winslet), uma mulher glamourosa, volta para sua terra natal, uma cidade rural na Austrália. Ela altera a moda local, criando vestidos em estilo de alta costura, enquanto enfrenta aqueles que lhe fizeram mal no passado. 14 anos. Cidade Jardim, Frei Caneca – Espaço Itaú, JK Iguatemi, Pátio Paulista, Villa Lobos.

Vizinhos 2

(Neighbors 2: Sorority Rising, EUA/2016, 95 min.) – Comédia. Dir. Nicholas Stoller. Com Seth Rogen, Rose Byrne, Zac Efron. Após enfrentar problemas com a fraternidade vizinha, Mac e Kelly decidem se mudar. Prestes a terem outro bebê, eles se transferem para o subúrbio. Lá, no entanto, encontram uma fraternidade ainda mais baderneira ao lado, liderada por garotas. 14 anos. DUBLADO: Anália Franco, Central Plaza, Interlagos, Interlar Aricanduva, Jardim Sul, Mais Shopping Largo 13, Marabá, Metrô Itaquera, Metrô Tatuapé, Plaza Sul, Santana Parque, Shopping D, SP Market. LEGENDADO: Anália Franco, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Cidade São Paulo, Eldorado, Jardim Sul, Market Place, Metrô Santa Cruz, Santana Parque.

X-Men: Apocalipse

(X-Men: Apocalypse, EUA/2016, 143 min.) – Ação. Dir. Bryan Singer. Com James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Rose Byrne, Nicholas Hoult. O mutante mais poderoso de todos, Apocalipse, acorda de um sono de milhares de anos. Invencível e imortal, ele recruta mutantes para ‘limpar’ o mundo dos humanos, construindo uma nova ordem. O Professor X e sua equipe tentam impedir o plano do vilão. 12 anos. DUBLADO: Anália Franco, Anália Franco (3D), Boavista, Boavista (3D), Boulevard Tatuapé (3D), Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia (3D), Center Norte (3D), Central Plaza, Central Plaza (3D), Cidade Jardim, Cidade São Paulo (3D), Eldorado (3D), Interlagos, Interlagos (3D), Interlar Aricanduva, Interlar Aricanduva (3D), Jardim Sul, Jardim Sul (3D), Kinoplex Vila Olímpia (3D), Lapa, Lapa (3D), Mais Shopping Largo 13, Mais Shopping Largo 13 (3D), Marabá, Market Place, Metrô Itaquera, Metrô Itaquera (3D), Metrô Santa Cruz, Metrô Santa Cruz (3D), Metrô Tatuapé, Metrô Tatuapé (3D), Metrô Tucuruvi, Mooca Plaza (3D), Pátio Paulista, Penha, Penha (3D), Plaza Sul, Raposo Shopping, Raposo Shopping (3D), Santana Parque, Santana Parque (3D), Shopping D, Shopping D (3D), SP Market, SP Market (3D), Tietê Plaza, Tietê Plaza (3D), Villa Lobos (3D), West Plaza. LEGENDADO: Anália Franco, Anália Franco (3D), Boulevard Tatuapé (3D), Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia (3D), Bristol, Center Norte (3D), Central Plaza (3D), Cidade Jardim, Cidade Jardim (3D), Cidade São Paulo (3D), Eldorado (3D), Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi (3D), Interlar Aricanduva (3D), Jardim Sul, Jardim Sul (3D), JK Iguatemi, JK Iguatemi (3D), JK Iguatemi (4DX), Kinoplex Itaim (3D), Kinoplex Vila Olímpia, Kinoplex Vila Olímpia (3D), Lar Center (3D), Market Place (3D), Metrô Santa Cruz, Metrô Santa Cruz (3D), Metrô Tucuruvi (3D), Mooca Plaza (3D), Pátio Higienópolis, Pátio Higienópolis (3D), Pátio Paulista, Pátio Paulista (3D), Plaza Sul, Santana Parque (3D), Splendor Paulista, Tietê Plaza (3D), Villa Lobos (3D).

ESPECIAL

Cinema e Cultura LGBT

Em comemoração aos 20 anos da Parada LGBT paulistana, cuja 20ª edição é realizada no domingo (29), na Avenida Paulista, a Cinemateca realiza uma mostra voltada para temas LGBT. Na programação estão 13 filmes exibidos em película, entre eles ‘Um Hotel Muito Louco’ (1984), do britânico Tony Richardson, ‘W.R. – Os Mistérios do Organismo’ (1971), do sérvio Dusan Makavejev, e ‘Velvet Goldmine’ (1998), do americano Todd Haynes.

Hoje (27), 16h, Um Hotel Muito Louco (1984), de Tony Richardson; 18h, Velvet Goldmine (1998), de Todd Haynes; 20h, Carne Fresca (1998), de Thom Fitzgerald. Sáb. (28), 17h, Truques da Paquera (1999), de Jim Fall; 19h, Anjos da Noite (1987), de Wilson Barros; 21h, Priscilla, A Rainha do Deserto (1994), de Stephan Elliott. Dom. (29), 16h, A Lei do Desejo (1987), de Pedro Almodóvar, 18h, Meu Amigo Cláudia (2012), de Dácio Pinheiro; 20h, W.R. – Os Mistérios do Organismo (1971), de Dusan Makavejev. Cinemateca. Lgo. Sen. Raul Cardoso, 207, metrô V. Mariana, 3512-6111. Grátis.

Comediantes Como os de Antes

O projeto do Sesc Pinheiros se dedica aos clássicos cômicos do cinema. Em junho, a instituição continua a exibir obras do norte-americano W. C. Fields. Na 5ª (2/6), às 20h, uma seleção de curtas produzidos pelo cineasta de 1915 a 1932 é exibida. Sesc Pinheiros. R. Paes Leme, 195, metrô Faria Lima, 3095-9400. Grátis.

Derek Jarman – Cinema é Liberdade

O Caixa Belas Artes recebe uma mostra dedicada ao cineasta britânico, famoso por seu cinema queer

e pela representação de figuras da história da arte e da filosofia, como ‘Caravaggio’ (1986). Ao todo, 26 obras, entre longas, curtas, médias e videoclipes, como os que dirigiu para a banda britânica The Smiths, são exibidas até 1º/6.

Hoje (27), 14h, Will You Dance With Me? (1984); 16h, The Garden (1990); 18h30, Edward II, de Derek Jarman. Sáb. (28), 16h, In The Shadow of The Sun (1980), de Derek Jarman, e The Gospel According To Derek Jarman (2014), de Andy Kimpton-Nye; 18h30, Debate com Christian Borges e Pedro Tinen; 23h30, Caravaggio (1990), de Derek Jarman. Dom. (29), 16h, Curtas (1971-1986), de Derek Jarman; 18h30, Palestra com Luiz Andreghetto. 2ª (30), The Tempest (1979); The Angelic Conversation (1985), de Derek Jarman. 3ª (31), 16h, Prospect Cottage, (2015), de Howard SOoley, e Derek(2008), de Isaac Julien e Bernard Rose; 18h30, Aria (1987), de vários diretores. 4ª (1º/6), 16h, Wittgenstein (1992); 18h30, Edward II (1991). Caixa Belas Artes. R. da Consolação, 2.423, Consolação, 2894-5781. R$ 10.

O Espírito do Budô – A História das Artes Marciais no Japão

A mostra de cinema acompanha a exposição realizada na Cinemateca pela Fundação Japão. A instituição expõe facas, arcos e flechas históricos, e a mostra exibe uma seleção de filmes voltados para as artes marciais japonesas. Programação: bit.ly/budojap. Cinemateca. Lgo. Sen. Raul Cardoso, 207, metrô V. Mariana, 3512-6111. Grátis.

George A. Romero – A Crônica Social dos Mortos-vivos

A mostra, realizada pelo CCBB, é uma retrospectiva da obra do diretor americano, famoso por seus filmes de zumbi, entre eles ‘A Noite dos Mortos-vivos’ (1968). Até 20/6, são exibidos todos os filmes feitos por Romero para o cinema, além de um documentário televisivo. Programação: bit.ly/zoombiss. Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB). R. Álvares Penteado, 112, metrô São Bento, 3113-3651. R$ 10.

Trágica, Mente Brilhante – Irmãos Coen

A mostra, realizada pelo CCSP até 1º/6, se volta para a obra de Joel e Ethan Coen, famosos por um humor sombrio e diretores de longas como ‘Onde os Fracos Não Têm Vez’ (2007) e ‘Fargo – Uma Comédia de Erros’. Na programação, 16 longas dos cineastas são exibidos. Programação: bit.ly/etecoen. Centro Cultural São Paulo. R. Vergueiro, 1.000, Paraíso, 3397-4002. R$ 1.