Confira o roteiro de cinema da semana

Confira, a seguir, a programação de 12/5 a 19/5.

PRÉ-ESTREIAS

Os Anarquistas

(Les Anarchistes, França/2014, 101 min.) – Drama. Dir. Elie Wajeman. Com Tahar Rahim, Adèle Exarchopoulos, Swann Arlaud. Na Paris de 1889, um militar tem a missão de se infiltrar num grupo de anarquistas. Enquanto informa seus superiores, se envolve com os membros do grupo e duvida da le- gitimidade da operação. 14 anos. Espaço Itaú Augusta, Reserva Cultural.

X-Men: Apocalipse

(X-Men: Apocalypse, EUA/2016, 143 min.) – Ação. Dir. Bryan Singer. Com James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence. O mutante mais poderoso de todos, Apocalipse, acorda de um sono de milhares de anos. Invencível e imortal, ele recruta mutantes para ‘limpar’ o mundo dos humanos. O Professor X e sua equipe tentam impedir o plano do vilão. 12 anos. DUBLADO: Anália Franco (3D), Boulevard Tatuapé (3D), Center Norte (3D), Interlagos (3D), Interlar Aricanduva (3D), Jardim Sul (3D), Lapa (3D), Mais Shopping Largo 13 (3D), Metrô Itaquera (3D), Metrô Tatuapé (3D), Metrô Tucuruvi (3D), Penha (3D), Raposo Shopping (3D), Santana Parque (3D), Shopping D (3D), SP Market (3D), Tietê Plaza (3D). LEGENDADO: Anália Franco (Imax/3D), Boulevard Tatuapé (3D), Bourbon – Espaço Itaú Pompeia (3D), Bourbon – Espaço Itaú Pompeia (Imax/3D), Central Plaza (3D), Cidade Jardim (3D), Cidade São Paulo (3D), Eldorado (3D), Iguatemi (3D), Jardim Sul (3D), JK Iguatemi (3D), JK Iguatemi (Imax/3D), JK Iguatemi (4DX), Kinoplex Itaim (3D), Kinoplex Vila Olímpia (3D), Lar Center (3D), Market Place (3D), Metrô Santa Cruz (3D), Metrô Tucuruvi (3D), Mooca Plaza (3D), Pátio Higienópolis (3D), Pátio Paulista (3D), Raposo Shopping (3D), Santana Parque (3D), SP Market (3D), Tietê Plaza (3D), Villa Lobos (3D).

ESTREIAS

Angry Birds – O Filme

(The Angry Birds Movie, EUA-Finlândia/2016, 97 min.) – Animação. Dir. Clay Kaytis e Fergal Reilly. Red, um pássaro estressado, recebe com suspeita a chegada de uma gangue de porcos verdes na ilha onde vive. Com a ajuda de seus amigos, tenta desvendar o plano dos animais. Baseado no jogo homônimo. Livre. DUBLADO: Anália Franco, Anália Franco (3D), Boavista, Boavista (3D), Boulevard Tatuapé (3D), Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia (3D), Center Norte (3D), Central Plaza, Central Plaza (3D), Cidade Jardim (3D), Cidade São Paulo (3D), Eldorado, Eldorado (3D), Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi (3D), Interlagos, Interlagos (3D), Interlar Aricanduva, Interlar Aricanduva (3D), Itaim Paulista, Itaim Paulista (3D), Jardim Sul, Jardim Sul (3D), JK Iguatemi, JK Iguatemi (3D), JK Iguatemi (4DX), Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Kinoplex Vila Olímpia (3D), Lapa, Lapa (3D), Lar Center (3D), Mais Shopping Largo 13, Mais Shopping Largo 13 (3D), Marabá, Market Place, Market Place (3D), Metrô Itaquera, Metrô Itaquera (3D), Metrô Santa Cruz (3D), Metrô Tatuapé, Metrô Tatuapé (3D), Metrô Tucuruvi, Metrô Tucuruvi (3D), Mooca Plaza, Mooca Plaza (3D), Pátio Higienópolis (3D), Pátio Paulista (3D), Penha, Penha (3D), Plaza Sul, Raposo Shopping, Raposo Shopping (3D), Santana Parque, Santana Parque (3D), Shopping D (3D), SP Market, SP Market (3D), Tietê Plaza, Tietê Plaza (3D), Villa Lobos, Villa Lobos (3D), West Plaza. LEGENDADO: Anália Franco, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Eldorado, Frei Caneca – Espaço Itaú, Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Pátio Paulista.

O Conto dos Contos

(Il Racconto dei Racconti, Itália-França-Reino Unido/2014, 125 min.) – Fantasia. Dir. Matteo Garrone. Com Salma Hayek, Vincent Cassel, Toby Jones. Três histórias fantásticas formam o longa. Um rei e uma rainha tentam fazer um feitiço para ter um filho. Um outro rei fica obcecado por uma idosa que, de longe, acredita ser jovem. E um último rei se fascina por uma mosca que, alimentada com

seu sangue, cresce cada vez mais. 14 anos. Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bristol, Frei Caneca – Espaço Itaú, JK Iguatemi, Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia.

Demon

(Demon, Israel-Polônia/2015, 94 min.) – Terror. Dir. Marcin Wrona. Com Itay Tiran, Agnieszka Zulewska e Tomasz Schuchardt. Como presente de noivado, Piotr e Zaneta ganham um terreno na cidade onde Zaneta cresceu. Ao prepararem o lugar para a construção de uma casa, encontram ossos humanos no solo. A descoberta é o primeiro de vários episódios macabros que assombram os dois. 14 anos. Caixa Belas Artes.

Memórias Secretas

(Remember, Canadá-Alemanha/2015, 95 min.) – Drama. Dir. Atom Egoyan. Com Christopher Plummer, Dean Norris, Martin Landau. Morador de uma casa de retiro, o idoso Zev sofre com sua senilidade. Logo após a morte de sua mulher, ele parte em busca de um guarda nazista que matou sua família durante a Segunda Guerra. 14 anos. Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Caixa Belas Artes, Cinesala, Frei Caneca – Espaço Itaú, Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Pátio Higienópolis, Reserva Cultural.

Mulheres no Poder

(Brasil/2014, 98 min.) – Comédia. Dir. Gustavo Acioli. Com Dira Paes, Stella Miranda, Milena Contrucci Jamel. Maria Pilar, uma senadora corrupta, vê uma oportunidade de lucro na licitação do projeto Brasil Brasileiro. Ao tentar fazer um esquema com a secretária executiva Madalena, por sugestão da ministra Ivone Feitosa, acaba emperrando seu próprio plano. 12 anos. Anália Franco, Frei Caneca – Espaço Itaú.

Nós, Eles e Eu

(NEY: Nosotros, Ellos y Yo, Israel-Palestina-Argentina/2015, 85 min.) – Documentário. Dir. Nicolás Avruj. O documentário é a reconstrução de uma viagem feita pelo cineasta, que vem de uma família judaica. Em 2000, ele passou meses em Israel e na Palestina com uma câmera. 12 anos. Caixa Belas Artes, Cinearte, Iguatemi.

Um Brinde à Vida

(A La Vie, França/2014, 104 min.) – Comédia. Dir. Jean-Jacques Zilbermann. Com Julie Depardieu, Johanna Ter Steege, Suzanne Clément. Em 1960, três mulheres deportadas de Auschwitz se reencontram numa praia no norte da França. 14 anos. Iguatemi, Reserva Cultural.

EM CARTAZ

O Abraço da Serpente

(El Abrazo de la Serpiente, Colômbia/2015, 125 min.) – Drama. Dir. Ciro Guerra. Com Brionne Davis, Nilbio Torres e Antonio Bolívar. Um índio vive num exílio voluntário no meio da floresta amazônica. A chegada de um etnobotânico, à procura de uma planta com características especiais, interrompe seu isolamento. 12 anos. Caixa Belas Artes.

A Assassina

(Nie Yinniang, Taiwan-China/2015, 105 min.) – Drama. Dir. Hou Hsiao-Hsien. Com Shu Qi, Cheng Chang, Tsumabuki Satoshi. No século 9, uma mulher encara um dilema: foi incumbida da missão de matar o homem que ama e de quem já foi noiva. Baseado num conto da dinastia Tang, o longa ganhou o prêmio de melhor diretor em Cannes 2015, entre outros prêmios. 12 anos. Caixa Belas Artes, Frei Caneca – Espaço Itaú, Kinoplex Itaim, Reserva Cultural.

Ave, César!

(Hail, Caesar!, EUA/2016, 105 min.) – Comédia. Dir. Ethan Coen e Joel Coen. Com Josh Brolin, Scarlett Johansson, George Clooney. Nos anos 1950, em Hollywood, Eddie Mannix, produtor da Capitol Studios, lida com o sequestro do protagonista de um dos filmes que produz. 12 anos. Caixa Belas Artes, Espaço Itaú Augusta, Kinoplex Itaim, Reserva Cultural.

Batman vs. Superman: A Origem da Justiça

(Batman v Superman: Dawn of Justice, EUA/2016, 151 min.) – Ação. Dir. Zack Snyder. Com Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams. Após sua batalha contra o General Zod, Superman não é uma unanimidade entre a população de Metrópolis: alguns o acham perigoso. Entre os que desconfiam do herói está Batman, que passa a rivalizar com ele. 14 anos. DUBLADO: Anália Franco, Boavista, Boulevard Tatuapé, Center Norte (3D), Central Plaza, Interlagos, Interlar Aricanduva, Interlar Aricanduva (3D), Jardim Sul, Mais Shopping Largo 13, Metrô Itaquera, Metrô Itaquera (3D), Metrô Tatuapé, Metrô Tucuruvi, Penha, Plaza Sul, Raposo Shopping, Santana Parque, Shopping D, Shopping D (3D), SP Market, SP Market (3D), Tietê Plaza. LEGENDADO: Anália Franco, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Cidade São Paulo (3D), Eldorado (3D), Jardim Sul, Market Place (3D), Metrô Santa Cruz, Metrô Tucuruvi, Mooca Plaza, Villa Lobos.

O Caçador e a Rainha do Gelo

(The Huntsman: Winter’s War, EUA/2016, 114 min.) – Fantasia. Dir. Cedric Nicolas-Troyan. Com Chris Hemsworth, Jessica Chastain, Charlize Theron. Enquanto as rainhas irmãs Ravenna e Freya travam uma guerra, os guerreiros Eric e Sara tentam esconder o romance que vivem. 12 anos. DUBLADO: Anália Franco, Boavista, Boulevard Tatuapé, Boulevard Tatuapé (3D), Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Center Norte (3D), Central Plaza, Central Plaza (3D), Interlagos, Interlar Aricanduva, Jardim Sul, Mais Shopping Largo 13, Marabá, Market Place, Metrô Itaquera, Metrô Tatuapé, Penha, Plaza Sul, Raposo Shopping, Santana Parque, Shopping D, SP Market. LEGENDADO: Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Cidade São Paulo,Eldorado, Eldorado (3D), JK Iguatemi, Market Place, Metrô Santa Cruz, Metrô Tucuruvi, Mooca Plaza, Pátio Paulista, Pátio Paulista (3D), Tietê Plaza, Villa Lobos (3D).

Capitão América: Guerra Civil

(Captain America: Civil War, EUA/2016, 147 min.) – Ação. Dir. Anthony Russo e Joe Russo. Com Chris Evans, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson. Um órgão de responsabilidade é criado para dirigir Os Vingadores. Mas a organização cria um racha entre os heróis: de um lado, Steve Rogers, o Capitão América, quer que a equipe esteja livre de interferência governamental; já Tony Stark, o Homem de Ferro, apoia a iniciativa. 12 anos. DUBLADO: Anália Franco, Anália Franco (3D), Boavista, Boavista (3D), Boulevard Tatuapé (3D), Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Center Norte (3D), Central Plaza, Central Plaza (3D), Cidade Jardim (3D), Cidade São Paulo (3D), Eldorado, Eldorado (3D), Interlagos, Interlagos (3D), Interlar Aricanduva, Interlar Aricanduva (3D), Itaim Paulista, Itaim Paulista (3D), Jardim Sul, Jardim Sul (3D), Ki- noplex Vila Olímpia (3D), Lapa, Lapa (3D), Lar Center (3D), Mais Shopping Largo 13, Mais Shopping Largo 13 (3D), Marabá, Mar- ket Place, Market Place (3D), Metrô Itaquera, Metrô Itaquera, Metrô Itaquera (3D), Metrô Santa Cruz, Metrô Santa Cruz (3D), Metrô Tatuapé, Metrô Tatuapé (3D), Metrô Tucuruvi, Mooca Plaza, Mooca Plaza (3D), Pátio Paulista, Penha, Penha (3D), Plaza Sul, Raposo Shopping, Raposo Shopping (3D), Santana Parque, Santana Parque (3D), Shopping D, Shopping D (3D), SP Market, SP Market (3D), Tietê Plaza, Tietê Plaza (3D), Villa Lobos (3D), West Plaza. LE- GENDADO: Anália Franco, Anália Franco (Imax/3D), Boulevard Tatuapé (3D), Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia (3D), Bourbon – Espaço Itaú Pompeia (Imax/3D), Bristol, Central Plaza (3D), Cidade Jardim (3D), Cidade São Paulo (3D), Eldorado, Eldorado (3D), Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi (3D), Interlar Aricanduva (3D), Jardim Sul, Jardim Sul (3D), JK Iguatemi, JK Iguatemi (3D), JK Iguatemi (Imax/3D), JK Iguatemi (4DX), Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Kinoplex Vila Olímpia (3D), Lar Center (3D), Market Place, Market Place (3D), Metrô Santa Cruz, Metrô Santa Cruz (3D), Metrô Tucuruvi (3D), Mooca Plaza, Mooca Plaza (3D), Pátio Higienópolis, Pátio Higienópolis (3D), Pátio Paulista, Pátio Paulista (3D), Raposo Shopping (3D), Santana Parque (3D), Shopping D (3D), SP Market (3D), Splendor Paulista, Tietê Plaza (3D), Villa Lobos (3D).

Cassino

(Casino, EUA-França/1995, 178 min.) – Drama. Dir. Martin Scorsese. Com Robert De Niro, Sharon Stone, Joe Pesci. Dois mafiosos, Ace Rothstein e Nicky Santoro, se mudam para Las Vegas, onde pretendem fazer negócios. Ambos dominam os cassinos da cidade, mas são abalados por dois episódios: Ace se apaixona, e Nicky se vicia em drogas. 18 anos. Boulevard Tatuapé, Center Norte, Central Plaza, Cidade São Paulo, Eldorado, Iguatemi, Market Place, Metrô Santa Cruz, Mooca Plaza, Pátio Higienópolis, Pátio Paulista, Villa Lobos.

O Começo da Vida

(Brasil/2016, 97 min.) – Documentário. Dir. Estela Renne. O documentário aborda o período compreendido entre os primeiros mil dias de um recém-nascido. De extrema importância para o desenvolvimento da criança, a época exige muitos cuidados para que ela tenha uma vida saudável. Livre. Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Espaço Itaú Augusta, Frei Caneca – Espaço Itaú, Market Place, Metrô Santa Cruz.

De Amor e Trevas

(A Tale of Love and Darkness, EUA/2016, 98 min.) – Drama. Dir. Natalie Portman. Com Natalie Portman, Gilad Kahana, AmirrTessler. Baseado no livro homônimo do autor israelense Amós Oz, o longa aborda a vida em Jerusalém antes da criação do Estado de Israel. Na cidade, vivia a mãe de Oz, Fania, uma mulher culta, mas insatisfeta com o casamento, que teve influência decisiva na vida do escritor. 12 anos. Cidade Jardim, Cinearte, Kinoplex Itaim, Pátio Higienópolis, Reserva Cultural.

De Onde Eu te Vejo

(Brasil/2016, 90 min.) – Comédia. Dir. Luiz Villaça. Com Denise Fraga, Domingos Montagner, Marisa Orth. Ana e Fábio, casados há 20 anos, decidem se separar. Mas há um detalhe curioso: Fábio se muda para um apartamento do outro lado da rua em que ela mora. 12 anos. Caixa Belas Artes.

O Décimo Homem

(El Rey del Once, Argentina/2015, 85 min.) – Comédia. Dir. Daniel Burman. Com Alan Sabbagh, Julieta Zylberberg, Usher Raymond. Ariel, um rapaz que se mudou da Argentina para Nova York, é economista. Ao voltar à sua terra natal, Buenos Aires, percebe as diferenças entre sua antiga vida e sua nova rotina, enquanto tenta restabelecer sua relação com um pai distante. 12 anos. Espaço Itaú Augusta, Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi, Pátio Higienópolis.

O Dono do Jogo

(Pawn Sacrifice, EUA/2015, 115 min.) – Drama. Dir. Edward Zwick. Com Tobey Maguire, Liev Schreiber, Michael Stuhlbarg. Em 1972, o soviético Boris Spassky, melhor enxadrista do mundo, é desafiado pelo norte-americano Bobby Fischer. 12 anos. Anália Franco, Bristol, Cidade Jardim, Iguatemi, JK Iguatemi, Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Reserva Cultural, Splendor Paulista.

Em Nome da Lei

(Brasil/2015, 115 min.) – Suspense. Dir. Sergio Rezende. Com Mateus Solano, Chico Díaz, Paolla Oliveira. Vitor, um jovem juiz federal, tenta desfazer uma máfia que domina a fronteira entre o Brasil e o Paraguai há anos. 14 anos. Jardim Sul.

Eu Sou Carlos Imperial

(Brasil/2015, 90 min.) – Documentário. Dir. Renato Terra e Ricardo Ca- lil. O documentário faz um retrato do produtor musical e apresentador de TV Carlos Imperial, responsável por lançar nomes como Elis Regina e Roberto Carlos. 16 anos. Frei Caneca – Espaço Itaú.

Exilados do Vulcão

(Brasil/2013, 125 min.) – Drama. Dir. Paula Gaitán. Com Vincenzo Amato, Bruno Cesário, Clara Choveaux. Uma mulher resgata de um incêndio fotografias e um diário, últimos rastros do homem que amou. Decide, então, refazer seus passos. O longa foi o grande vencedor do Festival de Brasília de 2013. 14 anos. Frei Caneca – Espaço Itaú.

O Filho de Saul

(Saul Fia, Hungria/2015, 107 min.) – Drama. Dir. László Nemes. Com Géza Röhrig, Levente Molnár e Urs Rechn. Durante a Segunda Guerra, o judeu Saul é obrigado a trabalhar num campo de concentração. Ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro. 14 anos. Caixa Belas Artes.

Fitzcarraldo

(Fitzcarraldo, Alemanha-Peru/1982, 158 min.) – Drama. Dir. Werner Herzog. Com Klaus Kinski, Claudia Cardinale, José Lewgoy. No início do século 20, Brian Sweeney Fitzgerald, conhecido como Fitzcarraldo, tem a ideia de construir uma casa de ópera na floresta amazônica. Para bancar a empreitada, decide explorar borracha, mas tem um grande problema: o difícil transporte do material na região. 14 anos. Frei Caneca – Espaço Itaú.

Fogo no Mar

(Fuocoammare, Itália-França/2016, 106 min.) – Documentário. Dir. Gianfranco Rosi. Mostra a vida na ilha italiana de Lampedusa. O local é famoso por ser o primeiro porto de escala para refugiados da África e do Oriente Médio. Vencedor do Urso de Ouro em Berlim 2016. 12 anos. Reserva Cultural.

O Futebol

(Brasil-Espanha/2014, 79 min.) – Documentário. Dir. Sergio Oksman. O longa é baseado no reencontro do diretor Sergio Oksman com seu pai, Simão, após 20 anos de ausência. Oksman toma a Copa do Mundo de 2014, realizada no País, como ponto de partida para a convivência com seu pai. 10 anos. Caixa Belas Artes.

A Garota Dinamarquesa

(The Danish Girl, EUA-Reino Unido-Alemanha/2015, 119 min.) – Drama. Dir. Tom Hooper. Com Eddie Redmayne, Alicia Vikander, Ben Whi-shaw. A vida de Lili Elbe, mulher trans que foi a primeira pessoa a se submeter a uma cirurgia de mudança de sexo. O longa rendeu a Alicia Vikander o Oscar de melhor atriz coadjuvante este ano. 14 anos. Caixa Belas Artes.

Heróis da Galáxia – Ratchet e Clank

(Ratchet & Clank, Hong Kong-Canadá-EUA/2016, 94 min.) – Animação. Dir. Kevin Munroe e Jericca Cleland. A dupla Ratchet e Clank tenta impedir um vilão alienígena, Drek, de destruir a galáxia Solana. O longa é baseado na série de jogos para videogames da Sony. Livre. DUBLADO: Anália Franco, Boulevard Tatuapé, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Central Plaza, Cidade Jardim (3D), Eldorado, Interlagos, Interlar Aricanduva, Jardim Sul, JK Iguatemi, Mais Shopping Largo 13, Marabá, Market Place, Market Place (3D), Metrô Itaquera, Metrô Santa Cruz, Metrô Tatuapé, Metrô Tucuruvi, Pátio Paulista, Plaza Sul, Raposo Shopping, Santana Parque, Shopping D, SP Market, Splendor Paulista, Tietê Plaza, Villa Lobos, West Plaza.

Os Inimigos da Dor

(Los Enemigos del Dolor, Brasil-Uruguai/2016, 82 min.) – Drama. Dir. Arauco Hernández. Com Félix Marchand, Pedro Dalton e Lucio Hernández. Um alemão é abandonado pela mulher, nascida no Uruguai. Ele vai ao país à procura dela, mas enfrenta dificuldades ao chegar. Indicado ao Leopardo de Ouro em Locarno 2014. 14 anos. Caixa Belas Artes.

Invasão a Londres

(London Has Fallen, EUA-Reino Unido-Bulgária/2016, 98 min.) – Ação. Dir. Babak Najafi. Com Gerard Butler, Aaron Eckhart, Morgan Freeman. Sequência de ‘Invasão à Casa Branca’. Após a morte misteriosa do primeiro-ministro britânico, um atentado é realizado durante seu funeral. O presidente dos EUA escapa. Mas continua a ser perseguido. 14 anos. DUBLADO: Santana Parque. LEGENDADO: Jardim Sul, Pátio Paulista.

A Juventude

(La Giovinezza, Itália-França-Reino Unido-Suíça/20, 124 min.) – Drama. Dir. Paolo Sorrentino. Com Michael Caine, Harvey Ketel, Rachel Weisz. Um maestro aposentado passa os dias num spa nos alpes suíços, pensando na vida. 14 anos. Caixa Belas Artes, Reserva Cultural.

O Maior Amor do Mundo

(Mother’s Day, EUA/2016, 118 min.) – Comédia. Dir. Garry Marshall. Com Jennifer Aniston, Kate Hudson, Ju- lia Roberts. A comédia romântica aborda histórias relacionadas à ma- ternidade. Entre as protagonistas, uma mãe solteira, uma mulher com uma relação difícil com a mãe e outra que nunca conheceu a sua. 10 anos. Anália Franco, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bristol, Cidade Jardim, Cidade São Paulo, Eldorado, Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi, Jar- dim Sul, JK Iguatemi, Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Lar Center, Market Place, Metrô San- ta Cruz, Mooca Plaza, Pátio Higienópolis, Pátio Paulista, Villa Lobos.

As Maravilhas

(Le Meraviglie, Itália-Suíça-Alemanha/2014, 110 min.) – Drama. Dir. Alice Rohrwacher. Com Alexandra Lungu, Sam Louvyck, Agnese Graziani. O filme revela o universo próprio de uma família de apicultores que vive isolada das regras sociais do mundo, criando as suas próprias. 12 anos. Cine Segall.

Maravilhoso Boccaccio

(Maraviglioso Boccaccio, Itália/2014, 120 min.) – Drama. Dir. Vittorio Taviani e Paolo Taviani. Com Riccardo Scamarcio, Kim Rossi Stuart, Jasmine Trinca. Baseado no ‘Decameron’ (1351), do italiano Giovanni Boccaccio, o longa se passa em 1348, quando a peste negra assolava Florença. Para fugir do lugar, um grupo de jovens se refugia numa casa de campo, onde passa o tempo contando histórias. 14 anos. Cinearte, Cinesala.

Martyrs

(Martyrs, EUA/2015, 86 min.) – Terror. Dir. Kevin Goetz, Michael Goetz. Com Troian Bellisario, Kate Burton, Caitlin Carmichael. Lucie, uma garota de 10 anos que foi aprisionada num armazém deserto, é mandada a um orfanato. Traumatizada, lá ela encontra consolo em Anna, uma menina da mesma idade. Dez anos depois, descobrem a família que torturou Lucie, o que acaba pondo ambas em perigo. 16 anos. DUBLADO: Center Norte, Central Plaza, Interlagos, Interlar Aricanduva, Jardim Sul, Mais Shopping Largo 13, Metrô Itaquera, Metrô Tatuapé, Santana Parque, Shopping D, SP Market. LEGENDADO: Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Eldorado, Jardim Sul, Market Place, Metrô Santa Cruz, Pátio Paulista.

Milagres do Paraíso

(Miracles from Heaven, EUA/2016, 109 min.) – Drama. Dir. Patricia Riggen. Com Jennifer Garner, Kylie Rogers, Martin Henderson. Um milagre muda a vida de Christy, menina com uma doença incurável. Baseado em uma história verídica. 10 anos. DUBLADO: Central Plaza, Interlar Aricanduva, Santana Parque, Shopping D.

Mogli – O Menino Lobo

(The Jungle Book, EUA/2016, 105 min.) – Aventura. Dir. Jon Favreau. Com Neel Sethi, Ben Kingsley, Bill Murray. Mogli, um garoto indiano, é criado na selva por lobos, um urso e uma pantera. Baseado em ‘O Livro da Selva’, de Rudyard Kipling. 10 anos. DUBLADO: Anália Franco, Anália Franco (3D), Boavista, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia (3D), Center Norte, Central Plaza, Cidade Jardim (3D), Cidade São Paulo, Eldorado (3D), Iguatemi, Interlagos, Interlar Aricanduva, Jardim Sul, JK Iguatemi, Kinoplex Vila Olímpia, Mais Shopping Largo 13, Marabá, Market Place, Market Place (3D), Metrô Itaquera, Metrô Santa Cruz, Metrô Tatuapé, Metrô Tucuruvi, Mooca Plaza (3D), Pátio Paulista, Penha, Plaza Sul, Raposo Shopping, Raposo Shopping (3D), Santana Parque, Shopping D, SP Market, SP Market (3D), Tietê Plaza, Villa Lobos. LEGENDADO: Bourbon – Espaço Itaú Pompeia (3D), Cidade Jardim (3D), JK Iguatemi.

Nise – O Coração da Loucura

(Brasil/2012, 108 min.) – Drama. Dir. Roberto Berliner. Com Glória Pires, Augusto Madeira, Fernando Eiras. O longa acompanha o período em que a doutora Nise da Silveira volta ao hospital psiquiátrico no Rio onde trabalhou, no início dos anos 1950. 12 anos. Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Caixa Belas Artes, Espaço Itaú Augusta, Frei Caneca – Espaço Itaú, Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Reserva Cultural.

No Mundo da Lua

(Atrapa la Bandera, Espanha/2015, 94 min.) – Animação. Dir. Enrique Gato. Um milionário tenta colonizar a lua. Mas um surfista de 12 anos e seus amigos tentam impedi-lo. Livre. DUBLADO: Anália Franco, Center Norte (3D), Cidade São Paulo, Eldorado (3D), Interlar Aricanduva,

Jardim Sul, Market Place (3D), Metrô Santa Cruz, Metrô Tatuapé, Raposo Shopping, Santana Parque, Shopping D, Tietê Plaza.

O que Eu Fiz para Merecer Isso?

(Une Heure de Tranquillité, França/2014, 79 min.) – Comédia. Dir. Patrice Leconte. Com Christian Clavier, Carole Bouquet, Valérie Bonneton. Após comprar um disco muito raro de jazz, Michel tenta ouvi-lo em casa. Acaba, no entanto, sendo interrompido por uma série de incidentes, entre eles uma revelação de sua mulher. Livre. Caixa Belas Artes.

Prova de Coragem

(Brasil/2015, 90 min.) – Drama. Dir. Roberto Gervitz. Com Mariana Xi- menes, Cesar Troncoso, Armando Babaioff. Hermano, um jovem médico, se prepara para escalar uma montanha na Terra do Fogo. Em meio aos preparativos, recebe a notícia de que sua mulher, Adri, está grávida – mas decide continuar a empreitada mesmo assim. O longa é baseado no livro ‘Mãos de Cavalo’, do escritor paulistano Daniel Galera. 14 anos. Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Caixa Belas Artes, Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi, Metrô Santa Cruz.

Que Horas Ela Volta?

(Brasil/2015, 112 min.) – Drama. Dir. Anna Muylaert. Com Regina Casé, Karine Teles, Lourenço Mutarelli. Ao pedir abrigo para a filha Jéssica, na casa onde trabalha há vários anos, Val aborrece seus patrões ricos, irritados com a presença da jovem. 12 anos. Cine Segall.

Ralé

(Brasil/2015, 73 min.) – Drama. Dir. Helena Ignez. Com Ney Matogrosso, Simone Spoladore, Djin Sganzerla. Livremente baseado na peça homônima de Máximo Gorki, o longa acompanha uma equipe de jovens que filmam um longa, ‘A Exibicionista’, numa fazenda. Barão, interpretado por Ney Matogrosso, vive no lugar paradisíaco, onde celebrará seu casamento com o dançarino Marcelo. 14 anos. Caixa Belas Artes, Frei Caneca – Espaço Itaú.

Relatos Selvagens

(Relatos Salvajes, Argentina-Espanha/2014, 122 min.) – Comédia. Dir. Damián Szifrón. Com Ricardo Darín, Leonardo Sbaraglia, Rita Cortese. Seis breves histórias, contadas com humor irônico, que compartilham a ideia de ‘selvageria’ nas relações humanas. 14 anos. Caixa Belas Artes.

Rua Cloverfield, 10

(10 Cloverfield Lane, EUA/2016, 103 min.) – Ficção científica. Dir. Dan Trachtenberg. Com John Goodman, Mary Elizabeth Winstead, John Gallagher Jr. Após um acidente, Michelle se descobre presa numa cela por Howard, que alega que um ataque nuclear ou químico tornou o ar da Terra letal. 14 anos. DUBLADO: Anália Franco. LEGENDADO: Anália Franco, Eldorado.

A Senhora da Van

(The Lady in the Van, Reino Unido/2015, 104 min.) – Comédia. Dir. Nicholas Hytner. Com Maggie Smith, Alex Jennings, Jim Broadbent. O longa, baseado numa história real, apresenta uma senhora que passou 15 anos vivendo dentro de sua van quebrada. 10 anos. Reserva Cultural.

Sinfonia da Necrópole

(Brasil/2014, 85 min.) – Musical. Dir. Juliana Rojas. Com Eduardo Gomes, Luciana Paes, Hugo Villavicenzio. Um aprendiz de coveiro recupera o ânimo com a chegada de uma funcionária do serviço funerário, que precisa de sua ajuda para fazer uma pesquisa. 12 anos. Espaço Itaú Augusta.

Truman

(Truman, Espanha-Argentina/2015, 108 min.) – Drama. Dir. Cesc Gay. Com Ricardo Darín, Javier Cámara. Julian recebe uma visita inesperada do amigo Tomas. Durante quatro dias, os dois e o cão de Julian, Truman, vivem momentos decisivos para a amizade. 14 anos. Caixa Belas Artes, Cinesala, Espaço Itaú Augusta, Kinoplex Itaim.

Uma História de Loucura

(Une Historie de Fou, França/2015, 134 min.) – Drama. Dir. Robert Guédiguian. Com Simon Abkarian, Ariane Ascaride, Grégoire Leprince. Aram, um jovem de ascendência armênia, explode o carro do embaixador turco em Paris. Gilles, um ciclista, acaba gravemente ferido pela explosão. 14 anos. Reserva Cultural.

Zoom

(Brasil-Canadá/2015, 98 min.) – Comédia. Dir. Pedro Morelli. Com Gael García Bernal, Alison Pill, Mariana Ximenes. No longa do brasileiro Pedro Morelli, a história de três artistas é entrelaçada numa comédia metalinguística, filmada com atores reais e animação. 14 anos. Caixa Belas Artes.

Zootopia: Essa Cidade É o Bicho

(Zootopia, EUA/2016, 108 min.) – Animação. Dir. Byron Howard e Rich Moore. Juddy, uma pequena coelha, sonha em se tornar a primeira coelha policial em Zootopia, uma cidade grande onde todos os tipos de animais vivem em harmonia. Livre. DUBLADO: Anália Franco, Boavista, Central Plaza, Eldorado, Interlagos, Interlar Aricanduva, Jardim Sul, Metrô Tucuruvi, Penha, Santana Parque, Shopping D, SP Market, Villa Lobos.

ESPECIAL

Cinesthesia

O projeto Cinesthesia exibe o longa ‘Mary Poppins’ (1964), sincronizado com ‘Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band’ (1967), dos Beatles, executado pela banda Seychelles ao vivo. Cine Joia. Pça. Carlos Gomes, 82, Liberdade, 3101-1305. Dom., (15), 20h. R$ 40/R$ 50.

Derek Jarman – Cinema é Liberdade

O Caixa Belas Artes recebe uma mostra dedicada ao cineasta britânico, famoso por seu cinema queer

e pela representação de figuras históricas. Ao todo, 26 obras, entre longas, curtas, médias e videoclipes, são exibidas de 5ª (19) a 1º/6. 5ª (19), 16h, War Requiem (1989); 18h30, Curtas (1971-1986).

Caixa Belas Artes. R. da Consolação, 2.423, Consolação, 2894-5781. R$ 10.

George A. Romero – A Crônica Social dos Mortos-vivos

A mostra, realizada pelo CCBB, é uma retrospectiva da obra do diretor americano, famoso por seus filmes de zumbi, entre eles ‘A Noite dos Mortos-vivos’ (1968). Até 20/6, são exibidos todos os filmes feitos por Romero para o cinema, além de um documentário televisivo. 4ª (18), 19h, A Noite dos Mortos-

vivos (1968). 5ª (19), 15h, The Walking Dead Girls (2011); 17h, There’s Always Vanilla (1971); 19h, Hungry Wives (1972), de George A. Romero. Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB). R. Álvares Penteado, 112, metrô São Bento, 3113-3651. R$ 10.

Il Cinema Ritrovato on Tour

O festival realizado em Bolonha e dedicado à exibição de filmes clássicos, tem edição itinerante

na cidade, realizada no CCSP e na Biblioteca Mário de Andrade até 19/5. Até lá, uma seleção de cópias digitais restauradas, a maioria italianas, é exibida. Programação: bit.ly/ritrio.

Mostra Blues de Cinema

Até 4ª (18), o Reserva Cultural recebe uma pequena mostra de filmes sobre blues, todos seguidos de debate com o ator Mário Bortolotto e o músico Nuno Mindelis. Programação: bit.ly/mostrue Reserva Cultural. Av. Paulista, 900, Bela Vista, 3287-3529. Grátis.

Mostra de Filmes da Austrália

Parte do evento Australia Now, que traz produções culturais do país à cidade, a mostra de filmes australianos com o tema ‘Jornadas Icônicas’ é realizada no CCBB. A programação vai até 2ª (16).

Programação: oesta.do/austrau Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB). R. Álvares Penteado, 112, Centro, metrô São Bento, 3113-3651. Grátis.

Noitão

A tradicional maratona de filmes, realizada pelo Caixa Belas Artes na madrugada de hoje (13) para sábado (14), se dedica ao universo dos X-Men, os heróis da Marvel.

Sala 1: Hoje (13), 23h59, X-Men: Primeira Classe (2011), de Matthew Vaughn. Sáb. (14), 2h40, X-Men: Dias de Um Futuro Esquecido (2014), de Bryan Singer; 5h20, X-Men: O Confronto Final (2006), de Brett Ratner.

Sala 2: Hoje (13), 23h30, X-Men: O Filme (2000), de Bryan Singer. Sáb. (14), 1h45, X-Men 2 (2003),

de Bryan Singer; 4h30, X-Men: O Confronto Final (2006), de Brett Ratner.

Sala 3: Sáb. (14), 0h15, X-Men: Origens – Wolverine (2009), de Gavin Hood; 2h35, Wolverine Imortal (2013), de James Mangold; 5h20, X-Men: O Filme (2000), de Bryan Singer. Caixa Belas Artes. R. da Consolação, 2.423, Consolação, 2894-5781. R$ 28.

Vermelho Recebe Semana dos Realizadores

A Sala Antonio, cinema da Galeria Vermelho com 30 lugares, exibe, até sábado (14), trabalhos premiados na Semana dos Realizadores de 2015. Entre os longas está o vencedor da semana, ‘São Paulo Com

Daniel’, de Deborah Viegas e Nicolas Thomé Zetune. Programação: bit.ly/salarea. Galeria Vermelho. R. Minas Gerais, 350, Consolação, 3138-1520. Grátis.