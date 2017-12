Confira o roteiro de cinema da semana

Confira, a seguir, os filmes em cartaz de 7/4 a 13/4.

PRÉ-ESTREIAS

A Três Vamos Lá

(A Trois On Y Va, França/2014, 86 min.) – Comédia. Dir. Jérôme Bonnell. Com Anaïs Demoustier, Félix Moati, Sophie Verbeeck. Micha e Charlotte, dois jovens apaixonados, compram uma casa perto de Lille, onde morarão juntos. Com o passar do tempo, no entanto, eles se envolvem com a mesma menina, Mélodie, que, por sua vez, está apaixonada pelos dois. 16 anos. Reserva Cultural.

Milagres do Paraíso

(Miracles From Heaven, EUA/2016, 109 min.) – Drama. Dir. Patricia Riggen. Com Jennifer Garner, Kylie Rogers, Martin Henderson. Baseado numa história verídica, o longa aborda um episódio na vida da família Beam. Christy, mãe de Anna, se desespera para encontrar uma solução para a dor da filha, que tem uma doença incurável, mas um milagre muda o destino da menina. 10 anos. DUBLADO: Metrô Itaquera. LEGENDADO: JK Iguatemi.

Onde o Mar Descansa

(Sea Without Shore/2015, 91 min.) – Drama. Dir. André Semenza, Fernanda Lippi. Com Livia Rangel, Fernanda Lippi, Anna Mesquita. O longa aborda a interrupção abrupta de um romance entre duas mulheres no fim do século 19. À amante, que sobrevive, restam as visões da companheira que morreu. 10 anos. Frei Caneca – Espaço Itaú.

Truman

(Truman, Espanha-Argentina/2015, 108 min.) – Drama. Dir. Cesc Gay. Com Ricardo Darín, Javier Cámara, Dolores Fonzi. Julian, um ator argentino que vive uma situação delicada em Madri, recebe uma visita inesperada de Tomas, um velho amigo. Ao longo de quatro dias, os dois e o cão de Julian, Truman, vivem momentos emotivos e decisivos para a amizade de ambos. 14 anos. Caixa Belas Artes, Espaço Itaú Augusta, Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi, Kinoplex Itaim.

ESTREIAS

Asterix e O Domínio dos Deuses

(Astérix – Le Domaine des Dieux, França-Bélgica/2014, 85 min.) – Animação. Dir. Louis Clichy. O imperador romano Júlio César falha em conquistar os gauleses. Em vez de combatê-los, no entanto, ele passa a usar uma estratégia diferente: atraí-los com os ‘prazeres da civilização’. Para isso, constrói a ‘Terra dos Deuses’ em volta da vila gaulesa, mas seus inimigos, Asterix e Obelix, se recusam a engolir o plano. Livre. DUBLADO: Anália Franco, Anália Franco (3D), Bourbon – Espaço Itaú Pompeia (3D), Cidade Jardim, Frei Caneca – Espaço Itaú, Interlagos, Jardim Sul, Jardim Sul (3D), Kinoplex Vila Olímpia (3D), Metrô Santa Cruz, Santana Parque. LEGENDADO: Bourbon – Espaço Itaú Pompeia (3D), Frei Caneca – Espaço Itaú.

Barbie e as Agentes Secretas

(Barbie: Spy Squad, EUA-Canadá/2016, 75 min.) – Animação. Dir. Conrad Helten. Apesar de serem ginastas, Barbie e suas amigas, Teresa e Reese, são notadas por uma agência de serviço secreto. Recrutadas como espiãs por conta de suas habilidades ginásticas, elas investigam um misterioso roubo de pedras preciosas. Livre. DUBLADO: Mais Shopping Largo 13, Metrô Itaquera.

A Bruta Flor do Querer

(Brasil/2016, 76 min.) – Drama. Dir. Andradina Azevedo e Dida Andrade. Com Diana Mota, Dida Andrade, Andradina Azevedo. Diego, formado em cinema, tem ambições frustradas. Apesar de ter produzido bons curtas na faculdade, agora filma casamentos para sobreviver, e lida com uma vida amorosa desajeitada. 16 anos. Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Caixa Belas Artes, Espaço Itaú Augusta.

De Onde Eu Te Vejo

(Brasil/2016, 90 min.) – Comédia. Dir. Luiz Villaça. Com Denise Fraga, Domingos Montagner, Marisa Orth. Ana e Fábio, casados há 20 anos, decidem se separar. Enquanto a filha, Manoela, vai morar em outra cidade, ambos começam a lidar com as vidas divididas. Mas há um detalhe curioso: Fábio se muda para um apartamento do outro lado da rua em que sua ex-mulher mora. 12 anos. Anália Franco, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bristol, Caixa Belas Artes, Cidade Jardim, Frei Caneca – Espaço Itaú, JK Iguatemi, Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Market Place, Metrô Santa Cruz, Mooca Plaza, Pátio Higienópolis, Pátio Paulista.

Decisão de Risco

(Eye In The Skye, EUA/2015, 102 min.) – Ação. Dir. Gavin Hood. Com Helen Mirren, Aaron Paul, Alan Rickman. Katherine Powell, uma coronel, acompanha os movimentos de terroristas em Nairóbi, enquanto espera uma oportunidade para capturá-los. Ao descobrir que pretendem fazer ataques suicidas, a missão passa a ser matá-los, mas, no momento em que um drone vai atingi-los, uma criança entra na zona de explosão. 12 anos. DUBLADO: Jardim Sul, Shopping D, SP Market. LEGENDADO: Anália Franco, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bristol, Central Plaza, Cidade Jardim, Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi, Jardim Sul, JK Iguatemi, Kinoplex Vila Olímpia, Pátio Higienópolis, Pátio Paulista, Shopping D, Villa Lobos.

Deus Não Está Morto 2

(God’s Not Dead, EUA/2016, 121 min.) – Drama. Dir. Harold Cronk. Com Jesse Metcalfe, David A.R. White, Ray Wise. Uma professora cristã em uma escola americana cita a Bíblia em suas aulas. O comportamento inspira o processo de um dos alunos, que acredita na separação entre Estado e Igreja.

10 anos. DUBLADO: Anália Franco, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Center Norte, Central Plaza, Eldorado, Interlagos, Interlar Aricanduva, Jardim Sul, Mais Shopping Largo 13, Marabá, Metrô Itaquera, Metrô Santa Cruz, Metrô Tatuapé, Metrô Tucuruvi, Plaza Sul, Raposo Shopping, Santana Parque, Shopping D, SP Market, Tietê Plaza.

Invasão a Londres

(London Has Fallen, EUA-Reino Unido-Bulgária/2016, 98 min.) – Ação. Dir. Babak Najafi. Com Gerard Butler, Aaron Eckhart, Morgan Freeman. Sequência de ‘Invasão à Casa Branca’. Após a morte misteriosa do primeiro-ministro britânico, um atentado é realizado durante seu funeral, cheio de líderes mundiais. O presidente dos EUA, Benjamin Asher, escapa. Mas continua a ser perseguido pelo terrorista e recebe a ajuda de seu vice para detê-lo. 14 anos. DUBLADO: Anália Franco, Boavista, Boulevard Tatuapé, Center Norte, Central Plaza, Cidade Jardim, Interlagos, Interlar Aricanduva, Jardim Sul, Lapa, Mais Shopping Largo 13, Marabá, Metrô Itaquera, Metrô Tatuapé, Metrô Tucuruvi, Penha, Plaza Sul, Raposo Shopping, Santana Parque, Shopping D, SP Market, Tietê Plaza. LEGENDADO: Anália Franco, Boulevard Tatuapé, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bristol, Center Norte, Cidade São Paulo, Eldorado, Iguatemi, Jardim Sul, JK Iguatemi, Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Market Place, Metrô Santa Cruz, Metrô Tucuruvi, Mooca Plaza, Pátio Higienópolis, Pátio Paulista, Santana Parque, Villa Lobos.

Mais Forte que Bombas

(Louder Than Bombs, Noruega-França-Dinamarca/2014, 109 min.) – Drama. Dir. Joachim Trier. Com Isabelle Huppert, Gabriel Byrne, Jesse Eisenberg. A morte da fotógrafa Isabelle traumatiza sua família. Ao voltar à casa, anos depois, para uma retrospectiva do trabalho da mãe, seu filho encontra o irmão e o pai ainda lidando com a tragédia. 14 anos. Caixa Belas Artes, Frei Caneca – Espaço Itaú, Kinoplex Itaim, Villa Lobos.

Rua Cloverfield, 10

(10 Cloverfield Lane, EUA/2016, 103 min.) – Ficção científica. Dir. Dan Trachtenberg. Com John Goodman, Mary Elizabeth Winstead, John Gallagher Jr. Após uma briga com o namorado, Michelle sofre um acidente de carro. Ao voltar a si, descobre que está presa numa cela por Howard, homem que alega que um ataque nuclear ou químico tornou o ar da Terra letal. 14 anos. DUBLADO: Anália Franco, Boavista, Central Plaza, Interlagos, Interlar Aricanduva, Jardim Sul, Mais Shopping Largo 13, Marabá, Metrô Itaquera, Penha, Plaza Sul, Raposo Shopping, Shopping D, SP Market. LEGENDADO: Anália Franco, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Cidade São Paulo, Eldorado, Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi, Jardim Sul, JK Iguatemi, Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Lar Center, Market Place, Metrô Santa Cruz, Metrô Tatuapé, Pátio Paulista, Plaza Sul, Santana Parque, Villa Lobos.

A Senhora da Van

(The Lady in the Van, Reino Unido/2015, 104 min.) – Comédia. Dir. Nicholas Hytner. Com Maggie Smith, Alex Jennings, Jim Broadbent. O longa, baseado numa história real, apresenta uma senhora que, ao estacionar em frente à garagem de uma casa, decide passar 15 anos vivendo dentro de sua van quebrada. 10 anos. Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bristol, Caixa Belas Artes, Cinesala, Frei Caneca – Espaço Itaú, Kinoplex Itaim, Reserva Cultural.

Yorimatã

(Brasil/2014, 117 min.) – Documentário. Dir. Rafael Saar. Luhli e Lucina são duas artistas que representavam o movimento hippie no Brasil dos anos 1970. Além da música, conquistaram notoriedade por manter um relacionamento a três com o fotógrafo Luiz Fernando Borges da Fonseca. 10 anos. CineSesc, Frei Caneca – Espaço Itaú.

EM CARTAZ

O Abraço da Serpente

(El Abrazo de la Serpiente, Colômbia/2015, 125 min.) – Drama. Dir. Ciro Guerra. Com Brionne Davis, Nilbio Torres e Antonio Bolívar. Um índio, que foi um poderoso xamã no passado, vive num exílio voluntário no meio da floresta amazônica. A chegada de um etnobotânico, à procura de uma planta com características especiais, interrompe seu isolamento. 12 anos. Caixa Belas Artes.

Anjos Caídos

(Do Lok Tin Si, China/1996, 96 min.) – Drama. Dir. Wong Kar-Wai. Com Leon Lai, Michelle Reis, Takeshi Kaneshiro. Farto da vida que leva, um assassino de aluguel realiza seu último trabalho. Enquanto anda pela noite de Hong Kong, lida com os sentimentos que tem por sua parceira e encontra um homem mudo que passa os dias fingindo ser o proprietário de lojas que assalta. 16 anos. Cine Segall.

Autorretrato de uma Filha Obediente

(Autoportretul Unei Fete Cuminti, Romênia/2015, 81 min.) – Drama. Dir. Ana Lungu. Com Elena Popa, Emilian Oprea, Andrei Enache. Cristiana, de 30 anos, é uma mulher de classe média que divide o tempo entre o PhD em engenharia, os amigos e um caso com um homem casado. Com a saída dos pais do apartamento da família, mora sozinha pela primeira vez. 14 anos. Espaço Itaú Augusta.

Batman vs. Superman: A Origem da Justiça

(Batman v Superman: Dawn of Justice, EUA/2016, 151 min.) – Ação. Dir. Zack Snyder. Com Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams. Após sua batalha contra o General Zod, Superman não é uma unanimidade entre a população de Metrópolis: alguns o acham perigoso. Entre os que desconfiam do herói está Batman, que passa a rivalizar com ele. 14 anos. DUBLADO: Anália Franco, Anália Franco (3D), Anália Franco (Imax/3D), Boavista, Boavista (3D), Boulevard Tatuapé (3D), Center Norte (3D), Central Plaza, Central Plaza (3D), Cidade Jardim (3D), Cidade São Paulo (3D), Eldorado (3D), Iguatemi (3D), Interlagos, Interlagos (3D), Interlar Aricanduva, Interlar Aricanduva (3D), Itaim Paulista, Jardim Sul, Jardim Sul (3D), Lapa, Lapa (3D), Lar Center (3D), Mais Shopping Largo 13 (3D), Marabá, Market Place (3D), Metrô Itaquera (3D), Metrô Santa Cruz, Metrô Santa Cruz (3D), Metrô Tatuapé, Metrô Tatuapé (3D), Metrô Tucuruvi (3D), Mooca Plaza (3D), Pátio Higienópolis (3D), Pátio Paulista (3D), Penha, Penha (3D), Plaza Sul, Raposo Shopping, Raposo Shopping (3D), Santana Parque, Santana Parque (3D), Shopping D, Shopping D (3D), SP Market (3D), Splendor Paulista, Tietê Plaza, Tietê Plaza (3D), Villa Lobos (3D), West Plaza. LEGENDADO: Anália Franco, Anália Franco (3D), Anália Franco (Imax/3D), Boulevard Tatuapé (3D), Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia (Imax/3D), Bristol, Central Plaza, Cidade Jardim (3D), Cidade São Paulo (3D), Eldorado (3D), Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi (3D), JK Iguatemi (3D), JK Iguatemi (Imax/3D), JK Iguatemi (4DX), Jardim Sul, Jardim Sul (3D), Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Kinoplex Vila Olímpia (3D), Lar Center (3D), Market Place (3D), Metrô Santa Cruz (3D), Metrô Tucuruvi (3D), Mooca Plaza (3D), Pátio Higienópolis (3D), Pátio Paulista, Pátio Paulista (3D), Raposo Shopping, Santana Parque (3D), Shopping D, SP Market, Splendor Paulista, Tietê Plaza, Villa Lobos (3D).

Casamento Grego 2

(My Big Fat Greek Wedding 2, EUA/2016, 91 min.) – Comédia. Dir. Kirk Jones. Com Nia Vardalos, John Corbett, Lainie Kazan. Já casados, Toula e Ian tentam compreender a filha adolescente. Com a revelação de um segredo da família, os Portokalos fazem outro casamento grego. 12 anos. DUBLADO: Anália Franco, Boulevard Tatuapé, Center Norte, Central Plaza, Interlagos, Interlar Aricanduva, Jardim Sul, Mais Shopping Largo 13, Marabá, Metrô Itaquera, Metrô Tatuapé, Metrô Tucuruvi, Penha, Plaza Sul, Raposo Shopping, Santana Parque, Shopping D, SP Market, Tietê Plaza. LEGENDADO: Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bristol, Cidade Jardim, Cidade São Paulo, Cinearte, Eldorado, Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi, Jardim Sul, JK Iguatemi, Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Lar Center, Market Place, Metrô Santa Cruz, Metrô Tucuruvi, Mooca Plaza, Pátio Higienópolis, Pátio Paulista, Villa Lobos.

Cemitério do Esplendor

(Rak ti Khon Kaen, Tailândia-Reino Unido-França/2015, 122 min.) – Drama. Dir. Apichatpong Weerasethakul. Com Jenjira Pongpas, Banlop Lomnoi, Jarinpattra Rueangram. Na Tailândia, alguns soldados de uma cidade pequena passam a ter uma doença do sono peculiar, tratada numa escola abandonada. 14 anos. Espaço Itaú Augusta.

Cinco Graças

(Mustang, França-Turquia/2014, 97 min.) – Drama. Dir. Deniz Gamze Ergüven. Com Günes Nezihe, Sensoy, Doga Zeynep Doguslu, Elit Iscan. Numa vila da Turquia, a brincadeira de um grupo de garotas com outros meninos é denunciada como ‘imoral’ às famílias delas pela vizinha. 14 anos. Caixa Belas Artes.

Cinquenta Tons de Preto

(Fifty Shades of Black, EUA/2016, 92 min.) – Comédia. Dir. Michael Tiddes. Com Marlon Wayans, Mike Epps, Kali Hawk. Na paródia do longa erótico ‘Cinquenta Tons de Cinza’, Christian Black, um empresário rico, recebe para uma entrevista a tímida Hannah, com quem acaba se envolvendo.

14 anos. DUBLADO: Central Plaza, Interlagos, Interlar Aricanduva, Mais Shopping Largo 13, Metrô Itaquera, Metrô Tatuapé, SP Market.

Conspiração e Poder

(Truth, Austrália/2015, 121 min.) – Drama. Dir. James Vanderbilt. Com Cate Blanchett, Robert Redford, Dennis Quaid. A produtora, Mary, e o âncora, Dan, da CBS desconfiam que o presidente George W. Bush se utilizou de contatos para não ser enviado à Guerra do Vietnã. Na tentativa de expor a história, ambos põem seus empregos em risco. 14 anos. Caixa Belas Artes, Espaço Itaú Augusta, JK Iguatemi, Kinoplex Itaim, Reserva Cultural.

Deadpool

(Deadpool, EUA-Canadá/2016, 108 min.) – Ação. Dir. Tim Miller. Com Morena Baccarin, Ryan Reynolds, Gina Carano. O longa apresenta o anti-herói Deadpool. O mercenário Wade adquire poderes de cura após um estranho experimento. 12 anos. DUBLADO: SP Market. LEGENDADO: Eldorado.

Desajustados

(Fùsi, Dinamarca-Islândia/2015, 96 min.) – Drama. Dir. Dagur Kari. Com Gunnar Jónsson, Illmur Kristjánsdóttir, Arnar Jónsson. Fùsi, já adulto, ainda mora com a mãe e leva uma vida tediosa. O surgimento de Hera e Sjöfn fazem-no mudar de vida. 14 anos. Frei Caneca – Espaço Itaú, Reserva Cultural.

Os Dez Mandamentos

(Brasil/2015, 120 min.) – Drama. Dir. Alexandre Avancini. Com Guilherme Winter, Sérgio Marone, Camila Rodrigues. O longa acompanha a história bíblica de Moisés. É uma adaptação da novela televisiva. Livre. Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Center Norte, Cinearte, Interlagos, Interlar Aricanduva, Lar Center, Metrô Tatuapé, Metrô Tucuruvi, Plaza Sul, Raposo Shopping , SP Market, Tietê Plaza.

Dias Selvagens

(Ah Fei Zing Zyun, China/1990, 85 min.) – Drama. Dir. Wong Kar-Wai. Com Leslie Cheung, Maggie Cheung, Andy Lau. No longa, jovens asiáticos dos anos 1960 e suas amizades e amores. Entre eles está Yuddy, que viaja para as Filipinas para encontrar seus parentes. Tide, por sua vez, queria ser marinheiro, mas se torna um policial, enquanto Mimi Lulu é apaixonada por Yuddi. 14 anos. Cine Segall.

Diplomacia

(Diplomatie, França-Alemanha/2014, 88 min.) – Drama. Dir. Volker Schlöndorff. Com André Dussollier, Niels Arestrup, Burghart Klaußner. Durante a Segunda Guerra, um general alemão, na França ocupada, é dissuadido de explodir Paris pelo cônsul da Suécia.14 anos. Caixa Belas Artes.

Eu Sou Carlos Imperial

(Brasil/2015, 90 min.) – Documentário. Dir. Renato Terra e Ricardo Calil. O documentário pinta um retrato do apresentador de TV Carlos Imperial, responsável por lançar nomes como Elis Regina e Roberto Carlos. 16 anos. Frei Caneca – Espaço Itaú.

O Filho de Saul

(Saul Fia, Hungria/2015, 107 min.) – Drama. Dir. László Nemes. Com Géza Röhrig, Levente Molnár e Urs Rechn. Durante a Segunda Guerra, o judeu Saul é obrigado a trabalhar num campo de concentração. Encarregado de limpar as câmaras de gás, acredita ter encontrado seu filho. Premiado em Cannes 2015, ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro. 14 anos. Caixa Belas Artes.

Fique Comigo

(Asphalte, França/2015, 100 min.) – Comédia. Dir. Samuel Benchetrit. Com Isabelle Huppert, Gustave Kervern, Valeria Bruni Tedeschi, Jules Benchetrit. No mesmo prédio, uma imigrante argelina, um adolescente e um homem debilitado passam por episódios que marcam suas vidas. 12 anos. Caixa Belas Artes.

A Garota Dinamarquesa

(The Danish Girl, EUA-Reino Unido-Alemanha/2015, 119 min.) – Drama. Dir. Tom Hooper. Com Eddie Redmayne, Alicia Vikander, Ben Whishaw. A vida de Lili Elbe, mulher trans conhecida como Einar Mogens Wegener antes de ser a primeira pessoa a se submeter a uma cirurgia de mudança de sexo. O filme rendeu a Alicia Vikander o Oscar de melhor atriz coadjuvante este ano. 14 anos. Caixa Belas Artes, Espaço Itaú Augusta.

A Grande Aposta

(The Big Short, EUA/2015, 130 min.) – Comédia. Dir. Adam McKay. Com Christian Bale, Steve Carell, Brad Pitt. A história dos personagens que previram a derrocada do sistema imobiliário dos EUA, que levaria à crise econômica de 2008. O longa mereceu o Oscar de melhor roteiro adaptado este ano. 12 anos. Caixa Belas Artes.

Histórias de Alice

(Brasil-Portugal/2016, 94 min.) – Drama. Dir. Oswaldo Caldeira. Com Leonardo Medeiros, Ana Moreira, Maria Padilha. Com a morte da mãe, seu filho Lucas, um cineasta, se vê desorientado pelo trauma. Ele decide, então, viajar a Portugal, onde tenta entender melhor as origens da mãe. 14 anos. Frei Caneca – Espaço Itaú.

A Juventude

(La Giovinezza, Itália-França-Reino Unido-Suíça/20, 124 min.) – Drama. Dir. Paolo Sorrentino. Com Michael Caine, Harvey Ketel, Rachel Weisz. Um maestro passa os dias num spa nos alpes suíço, pensando na vida. Acompanhado da filha, a estadia relaxante apresenta mais conflitos do que o esperado. 14 anos. Caixa Belas Artes, Cinesala, Espaço Itaú Augusta, Kinoplex Itaim, Reserva Cultural.

Kung Fu Panda 3

(EUA-China/2016, 95 min.) – Animação. Dir. Jennifer Yuh, Alessandro Carloni. Na terceira parte da franquia, o urso panda Po recebe a visita e um convite de seu pai afastado, que o leva para uma reunião de família. Enquanto confraterniza com os outros ursos, ele descobre que um vilão derrota todos os mestres Kung Fu, o que o faz treinar seus companheiros para derrotá-lo. Livre. DUBLADO: Boavista, Interlagos, Penha, Plaza Sul, Shopping D.

Meu Amigo Hindu

(Brasil/2015, 109 min.) – Drama. Dir. Hector Babenco. Com Willem Dafoe, Maria Fernanda Candido, Barbara Paz, Selton Mello. Para sobreviver a um câncer terminal, o cineasta Diego tem de viajar para os EUA, onde um transplante de medula óssea experimental é realizado. Antes de viajar, ele se despede dos amigos, e, chegando ao hospital, conhece um menino hindu, também internado. 12 anos. Caixa Belas Artes, Reserva Cultural.

Norm e Os Invencíceis

(Norm of the North, EUA-Índia/2016, 90 min.) – Animação. Dir. Trevor Wall. Norm, um urso polar, percebe que seu hábitat está ameaçado pela possível construção de condomínios no Ártico. Pensando em reverter o plano, ele viaja para Nova York, onde tenta derrotar a corporação que quer destruir seu lar. Livre. DUBLADO: Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Center Norte, Central Plaza, Cidade São Paulo, Eldorado, Interlagos, Interlar Aricanduva, Market Place, Metrô Santa Cruz, Metrô Tatuapé, Metrô Tucuruvi, Mooca Plaza, Pátio Higienópolis, Penha, Raposo Shopping, Shopping D, SP Market, Tietê Plaza, Villa Lobos.

Nos Passos do Mestre – Jesus Segundo o Espiritismo

(Brasil/2016, 100 min.) – Documentário. Dir. André Marouço. O documentário aborda a figura de Jesus e visita lugares significativos para a história cristã, relacionando-a com o espiritismo. Livre. Anália Franco, Jardim Sul, Metrô Santa Cruz, Santana Parque, Shopping D.

Nossa Irmã Mais Nova

(Umimachi Diary, Japão/2015, 126 min.) – Drama. Dir. Hirokazu Koreeda Kornel Mundruczó. Com Haruka Ayase, Masami Nagasawa, Suzu Hirose, Kaho. Três irmãs, Sachi, Yoshino e Chika, afastadas do pai há 15 anos, vão a seu funeral. Lá, conhecem uma meia-irmã, Suzu, que convidam para a casa onde moram, em Kamakura. O longa foi indicado à Palma de Ouro em Cannes 2015. 10 anos. Reserva Cultural.

O Novíssimo Testamento

(Le Tout Nouveau Testament, Bélgica-França/2014, 112 min.) – Comédia. Dir. Jaco Van Dormael. Com Pili Groyne, Benoit Poelvoorde, Catherine Deneuve. No longa, Deus mora em Bruxelas e tem um relacionamento difícil com sua caçula, Ea, de 10 anos. Irritada, ela se vinga do pai roubando seu computador pessoal e revelando a todos os humanos a data em que morrerão. 14 anos. Reserva Cultural.

A Paixão de JL

(Brasil/2014, 82 min.) – Documentário. Dir. Carlos Nader. Um retrato do artista cearense José Leonilson, morto em 1993 pelo vírus da Aids. O longa de Carlos Nader é baseado em imagens de outros longas de ficção e nas próprias gravações de diários que Leonilson fez em seus últimos três anos de vida. 14 anos. Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Espaço Itaú Augusta, Frei Caneca – Espaço Itaú.

Para Minha Amada Morta

(Brasil/2015, 114 min.) – Drama. Dir. Aly Muritiba. Com Fernando Alves Pinto, Mayana Neiva, Lourinelson Vladimir. Abalado pela morte da mulher, Fernando se torna quieto e introspectivo. Descobre uma fita de vídeo cujo conteúdo põe em dúvida a ideia que tinha da amada. 14 anos. Caixa Belas Artes, Espaço Itaú Augusta, Frei Caneca – Espaço Itaú, Reserva Cultural.

Quanto Tempo o Tempo Tem

(Brasil/2014, 76 min.) – Documentário. Dir. Adriana L. Dutra. O longa tem como tema central o tempo. Ao propor a seus entrevistados uma análise sobre o assunto, o filme aborda a relação da consciência com a dimensão, além da escassez de tempo na vida contemporânea, entre outras questões. Livre. Frei Caneca – Espaço Itaú.

O Quarto de Jack

(Room, Canadá-Irlanda/2015, 118 min.) – Drama. Dir. Lenny Abrahamson. Com Brie Larson, Jacob Tremblay, Joan Allen. Jack é um menino de 5 anos que passa sua infância preso com sua mãe em um quarto. O longa rendeu um Oscar de melhor atriz a Brie Larson este ano. 14 anos. Reserva Cultural.

O Regresso

(The Revenant, EUA/2015, 156 min.) – Drama. Dir. Alejandro González Iñárritu. Com Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Domhnall Gleeson. O filme se baseia na história real do explorador americano Hugh Glass, atacado por um urso e abandonado por um grupo de caçadores durante uma expedição no século 19. O longa rendeu um Oscar a Iñárritu (melhor diretor) e outro a Leonardo DiCaprio (melhor ator), entre outros. 16 anos. Caixa Belas Artes.

Relatos Selvagens

(Relatos Salvajes, Argentina-Espanha/2014, 122 min.) – Comédia. Dir. Damián Szifrón. Com Ricardo Darín, Leonardo Sbaraglia, Rita Cortese. Seis breves histórias, contadas com humor irônico, que compartilham a ideia de ‘selvageria’ nas relações humanas. 14 anos. Caixa Belas Artes.

A Série Divergente: Convergente

(The Divergent Series: Allegiant, EUA/2016, 121 min.) – Ficção científica. Dir. Robert Schwentke. Com Shailene Woodley, Zoë Kravitz, Theo James. Na terceira parte da trama, adaptada da série de livros de ficção científica, Beatrice e Tobias conseguem transpor a cerca que os prendem, mas são logo capturados por uma agência misteriosa. 12 anos. DUBLADO: Anália Franco, Boulevard Tatuapé, Central Plaza, Eldorado, Interlagos, Interlar Aricanduva, Metrô Tatuapé, Metrô Tucuruvi, Penha, Shopping D, SP Market, Tietê Plaza. LEGENDADO: Eldorado, Market Place, Metrô Santa Cruz, Mooca Plaza.

Spotlight – Segredos Revelados

(Spotlight, EUA/2015, 129 min.) – Drama. Dir. Tom McCarthy. Com Michael Keaton, Mark Ruffalo, Rachel McAdams. A história verídica de jornalistas de Boston que conseguem provar casos de abuso infantil cometidos por padres. O filme ganhou o Oscar de melhor filme e de melhor roteiro original. 12 anos. Caixa Belas Artes, Kinoplex Vila Olímpia, Reserva Cultural.

Thelma & Louise

(EUA-França/1991, 130 min.) – Drama. Dir. Ridley Scott. Com Susan Sarandon, Geena Davis, Harvey Keitel. Thelma e Louise se libertam de relacionamentos insatisfatórios e partem numa viagem pelos EUA. Ao encontrar um homem na estrada, no entanto, a viagem se torna mais perigosa e ameaçadora. 12 anos. Boulevard Tatuapé, Center Norte, Central Plaza, Cidade São Paulo, Eldorado, Iguatemi, Market Place, Metrô Santa Cruz, Mooca Plaza, Pátio Higienópolis, Pátio Paulista, Villa Lobos.

Visões do Passado

(Backtrack, Austrália/2015, 90 min.) – Suspense. Dir. Michael Petroni. Com Adrien Brody, Sam Neill, Robin McLeavy. Para se afastar de um trauma, a morte da filha de 12 anos num acidente, o psicólogo Peter e sua mulher se mudam para Melbourne. Ao começar o trabalho, Peter descobre uma ligação entre alguns de seus pacientes que o levará de volta a sua cidade natal e desvendar um segredo. 12 anos. DUBLADO: Central Plaza, Marabá, Plaza Sul, Raposo Shopping, Shopping D, SP Market. LEGENDADO: Anália Franco, Bristol, Cidade São Paulo, Eldorado, Jardim Sul, Splendor Paulista, Villa Lobos.

Voando Alto

(Eddie The Eagle, Reino Unido-EUA-Alemanha/2016, 105 min.) – Comédia. Dir. Dexter Fletcher. Com Taron Egerton, Hugh Jackman, Christopher Walken. Eddie tem o sonho de participar das Olimpíadas. Para tentar uma vaga na competição de 1988, ele tem a ajuda do ex-atleta Bronson Peary. 12 anos. DUBLADO: Central Plaza, Interlar Aricanduva, Shopping D, SP Market. LEGENDADO: Anália Franco, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Cidade Jardim, Eldorado, Frei Caneca – Espaço Itaú, JK Iguatemi, Market Place, Pátio Paulista.

Zoom

(Brasil-Canadá/2015, 98 min.) – Comédia. Dir. Pedro Morelli. Com Gael García Bernal, Alison Pill, Mariana Ximenes. A história de três artistas é entrelaçada numa comédia metalinguística, filmada com atores reais e animação. 14 anos. Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Cidade Jardim, Espaço Itaú Augusta, Iguatemi, Pátio Higienópolis.

Zootopia: Essa Cidade É o Bicho

(Zootopia, EUA/2016, 108 min.) – Animação. Dir. Byron Howard e Rich Moore. Juddy Hopps, uma pequena coelha, vive numa fazenda. Ela sonha em se mudar para Zootopia, a cidade grande onde todos os animais vivem em harmonia. Lá, quer se tornar a primeira coelha policial. O Longa ganhou o Oscar de melhor roteiro original em 1992. Livre. DUBLADO: Anália Franco, Anália Franco (3D),Boavista, Boulevard Tatuapé, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia (3D), Center Norte (3D), Central Plaza, Cidade Jardim, Cidade São Paulo (3D), Eldorado, Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi (3D), Interlagos, Interlar Aricanduva, Interlar Aricanduva (3D), Itaim Paulista, Jardim Sul, Jardim Sul (3D), JK Iguatemi, Lapa, Mais Shopping Largo 13, Mais Shopping Largo 13 (3D), Marabá, Market Place, Market Place (3D), Metrô Itaquera, Metrô Itaquera (3D), Metrô Santa Cruz, Metrô Tatuapé, Metrô Tucuruvi, Mooca Plaza, Mooca Plaza (3D), Pátio Higienópolis, Pátio Higienópolis (3D), Pátio Paulista, Pátio Paulista (3D), Penha, Plaza Sul, Raposo Shopping, Santana Parque, Santana Parque (3D), Shopping D, SP Market, Splendor Paulista, Tietê Plaza, Tietê Plaza (3D), Villa Lobos (3D), West Plaza.

ESPECIAL

BIll Plympton – O Rei da Animação Independente

O Caixa Belas Artes realiza, a partir de 5ª (14), uma retrospectiva completa da obra do animador americano, indicado ao Oscar de melhor curta de animação por ‘Your Face’ (1988) e ‘Guard Dog’ (2004). Apesar do reconhecimento, o diretor trabalha de maneira independente, negando contratos milionários da Disney. A programação inclui uma master class com o próprio animador, realizada no dia 15/4, às 18h30, no próprio Caixa Belas Artes.

5ª (14), 16h, Lucas the Ear of Corn (1977), Boomtown (1985), Your Face (1988), Love in The Fast Lane (1987), Drawing Lesson #2 (1988), One of Those Days (1988) e The Tune (1992), de Bill Plympton; Debate ‘Produção de Animação Autoral’ (entrada gratuita), com Rosana Urbes, Fábio Yamaji, Thomas Larson e César Cabral, mediado por Marcelo Marão.R. da Consolação, 2.423, Consolação, 2894-5781. R$ 10/R$ 5.

Cinematographo

O projeto do MIS, que pretende recriar a atmosfera das primeiras sessões de cinema exibe, no domingo (10), às 16h, ‘Vento e Areia’ (1928), de Victor Sjöström. O filmes é sonorizado ao vivo pela banda Rumbo Reverso. Museu da Imagem e do Som (MIS). Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. R$ 6.

Festival Sesc Melhores Filmes

O tradicional festival realizado pelo CineSesc realiza sua 42ª edição, exibindoe filmes de destaque lançados em 2015, premiados pelo crítico e pelo público, até 27/4.

Hoje (8), 16h30, Cássia (2014), de Paulo Henrique Fontenelle; 19h, Tomie Othake (2015), de Hélio Goldsztejn; 21h, Adeus à Linguagem 3D (2014), de Jean-Luc Godard; 23h59, Império dos Sentidos (1976), de Nagisa Oshima. Sáb. (9), 14h, 45 Anos (2015), de Andrew Haigh; 19h, Branco Sai Preto Fica (2014), de Adirley Queirós; 21h, Mad Max – Estrada da Fúria 3D (2015), de George Miller. Dom. (10), 14h, Força Maior (2014), de Ruben Östlund; 19h, Orestes (2015), de Rodrigo Siqueira; 21h, Star Wars – O Despertar da Força 3D (2015), de J. J. Abrams. 2ª (11), 16h30, As Sufragistas (2015), de Sarah Gavron; 19h, Hamlet (2014), de Cristiano Burlan; 21h, O Sal Da Terra (2014), de Juliano Ribeiro Salgado e Wim Wenders. 3ª (12), 14h, Sabor da Vida (2015), de Naomi Kawase; 16h30, Califórnia (2015), de Marina Person; 19h, Ausência (2014), de Chico Teixeira. 4ª (13), 16h30, Que Horas Ela Volta? (2015), de Anna Muylaert; 19h, A Pele De Vênus (2013), de Roman Polanski; 21h, Leviatã (2014), de Andrey Zvyagintsev.