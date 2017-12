Confira o roteiro de cinema da semana

A seguir, confira os filmes em cartaz de 31/3 a 7/4.

PRÉ-ESTREIAS

Mais Forte que Bombas

(Louder Than Bombs, Noruega-França-Dinamarca/2014, 109 min.) – Drama. Dir. Joachim Trier. Com Isabelle Huppert, Gabriel Byrne, Jesse Eisenberg. A morte da fotógrafa Isabelle traumatiza sua família. Ao visitar a família, anos depois, para uma retrospectiva do trabalho da mãe, Jonah encontra o irmão e o pai ainda lidando com a tragédia. 14 anos. Espaço Itaú Augusta, Frei Caneca – Espaço Itaú.

Milagres do Paraíso

(Miracles From Heaven, EUA/2016, 109 min.) – Drama. Dir. Patricia Riggen. Com Jennifer Garner, Kylie Rogers, Martin Henderson. Baseado numa história verídica, o longa aborda um episódio na vida da família Beam. Christy, mãe de Anna, se desespera para encontrar uma solução para a dor da filha, que tem uma doença incurável, mas um milagre muda o destino da menina. 10 anos. DUBLADO: Metrô Itaquera. LEGENDADO: JK Iguatemi.

A Senhora da Van

(The Lady in the Van, Reino Unido/2015, 104 min.) – Comédia. Dir. Nicholas Hytner. Com Maggie Smith, Alex Jennings, Jim Broadbent. O longa, baseado numa história real, apresenta uma senhora que, ao estacionar na frente da garagem de uma casa, decide passar 15 anos vivendo dentro de sua van quebrada. 10 anos. Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Caixa Belas Artes, Frei Caneca – Espaço Itaú, Kinoplex Itaim.

ESTREIAS

Casamento Grego 2

(My Big Fat Greek Wedding 2, EUA/2016, 91 min.) – Comédia. Dir. Kirk Jones. Com Nia Vardalos, John Corbett, Lainie Kazan. Já casados, Toula e Ian passam os dias tentando compreender a filha adolescente. Com a revelação de um segredo da família, os Portokalos realizam outro casamento grego. 12 anos. DUBLADO: Anália Franco, Boulevard Tatuapé, Central Plaza, Cidade São Paulo, Interlagos, Interlar Aricanduva, Jardim Sul, Mais Shopping Largo 13, Marabá, Metrô Itaquera, Metrô Tatuapé, Metrô Tucuruvi, Penha, Plaza Sul, Raposo Shopping, Santana Parque, Shopping D, SP Market, Tietê Plaza. LEGENDADO: Anália Franco, Boulevard Tatuapé, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bristol, Cidade Jardim, Cidade São Paulo, Cinearte, Eldorado, Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi, Jardim Sul, JK Iguatemi, Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Lar Center, Market Place, Metrô Santa Cruz, Metrô Tucuruvi, Mooca Plaza, Pátio Higienópolis, Pátio Paulista, Santana Parque, Villa Lobos.

O Gigantesco Ímã

(Brasil/2014, 132 min.) – Documentário. Dir. Petrônio Lorena e Tiago Scorza. Com Na tela, a vida e a obra de Evangelista Ignácio de Oliveira, conhecido popularmente como ‘Vanja’. O cientista e inventor pernambucano recicla máquinas e eletrônicos sucateados, construindo de câmeras a instrumentos de ótica e astronomia. 10 anos. Caixa Belas Artes.

Histórias de Alice

(Brasil-Portugal/2016, 94 min.) – Drama. Dir. Oswaldo Caldeira. Com Leonardo Medeiros, Ana Moreira, Maria Padilha. Com a morte da mãe, seu filho Lucas, um cineasta, se vê desorientado pelo trauma. Ele decide, então, viajar a Portugal, onde tenta entender melhor as origens da mãe. 14 anos. Frei Caneca – Espaço Itaú.

A Juventude

(La Giovinezza, Itália-França-Reino Unido-Suíça/20, 124 min.) – Drama. Dir. Paolo Sorrentino. Com Michael Caine, Harvey Ketel, Rachel Weisz. Um maestro passa os dias num spa nos alpes suíço, pensando na vida. Acompanhado da filha, a estadia relaxante apresenta mais conflitos do que o esperado. 14 anos. Caixa Belas Artes, Cinesala, Frei Caneca – Espaço Itaú, Kinoplex Itaim, Reserva Cultural.

Norm e Os Invencíceis

(Norm of the North, EUA-Índia/2016, 90 min.) – Animação. Dir. Trevor Wall. Norm, um urso polar, percebe que seu hábitat está ameaçado pela possível construção de condomínios no Ártico. Pensando em reverter o plano, ele viaja para Nova York, onde tenta derrotar a corporação que quer destruir seu lar. Livre. DUBLADO: Anália Franco, Boavista, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Center Norte, Central Plaza, Cidade São Paulo, Eldorado, Interlagos, Interlar Aricanduva, Jardim Sul, JK Iguatemi, Mais Shopping Largo 13, Market Place, Metrô Itaquera, Metrô Santa Cruz, Metrô Tatuapé, Metrô Tucuruvi, Mooca Plaza, Pátio Higienópolis, Penha, Plaza Sul, Raposo Shopping, Santana Parque, Shopping D, SP Market, Tietê Plaza, Villa Lobos.

Para Minha Amada Morta

(Brasil/2015, 114 min.) – Drama. Dir. Aly Muritiba. Com Fernando Alves Pinto, Mayana Neiva, Lourinelson Vladimir. Abalado pela morte da mulher, Fernando se torna quieto e introspectivo. Rodeado pelos objetos dela, descobre uma fita de vídeo cujo conteúdo põe em dúvida a ideia que tinha da amada. Caixa Belas Artes, Espaço Itaú Augusta, Frei Caneca – Espaço Itaú, Reserva Cultural.

Quanto Tempo o Tempo Tem

(Brasil/2014, 76 min.) – Documentário. Dir. Adriana L. Dutra. O longa tem como tema central o tempo. Ao propor a seus entrevistados uma análise sobre o assunto, o filme aborda a relação da consciência com a dimensão, além da escassez de tempo na vida contemporânea, entre outras questões. Livre. Frei Caneca – Espaço Itaú.

Visões do Passado

(Backtrack, Austrália/2015, 90 min.) – Suspense. Dir. Michael Petroni. Com Adrien Brody, Sam Neill, Robin McLeavy. Para se afastar de um trauma, a morte da filha de 12 anos num acidente, o psicólogo Peter e sua mulher se mudam para Melbourne. Ao começar o trabalho, Peter descobre uma ligação entre alguns de seus pacientes que o levará de volta a sua cidade natal e desvendar um segredo. 12 anos. DUBLADO: Boavista, Central Plaza, Jardim Sul, Marabá, Penha, Plaza Sul, Raposo Shopping, Santana Parque, Shopping D, SP Market. LEGENDADO: Anália Franco, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bristol, Cidade São Paulo, Eldorado, Jardim Sul, Santana Parque, Villa Lobos.

Voando Alto

(Eddi The Eagle, Reino Unido-EUA-Alemanha/2016, 105 min.) – Comédia. Dir. Dexter Fletcher. Com Taron Egerton, Hugh Jackman, Christopher Walken. Eddie, um rapaz com problemas de visão e problemas no joelho, tem o sonho de participar das Olimpíadas. Para tentar uma vaga na competição de 1988, ele tem a ajuda do ex-atleta Bronson Peary. 12 anos. DUBLADO: Central Plaza, Interlar Aricanduva, Jardim Sul, Shopping D, SP Market. LEGENDADO: Anália Franco, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Central Plaza, Cidade Jardim, Eldorado, Frei Caneca – Espaço Itaú, Jardim Sul, JK Iguatemi, Kinoplex Vila Olímpia, Market Place, Pátio Paulista.

Zoom

(Brasil-Canadá/2015, 98 min.) – Comédia. Dir. Pedro Morelli. Com Gael García Bernal, Alison Pill, Mariana Ximenes. A história de três artistas é entrelaçada numa comédia metalinguística, filmada com atores reais e animação. Entre os personagens estão uma atriz que quer ser escritora, uma funcionária de uma fábrica de bonecas sexuais e Edward, um diretor de cinema convencido. 14 anos. Anália Franco, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bristol, Cidade Jardim, Espaço Itaú Augusta, Iguatemi, Jardim Sul, Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Market Place, Metrô Santa Cruz, Pátio Higienópolis, Pátio Paulista, Reserva Cultural, Villa Lobos.

EM CARTAZ

2046, Os Segredos do Amor

(2046, Hong Kong-China/2004, 129 min.) – Drama. Dir. Wong Kar-Wai. Com Tony Chiu Wai Leung, Ziyi Zhang, Faye Wong. O drama acompanha a vida de um escritor nos anos 1960. Parte da trama, no entanto, se passa dentro de um de seus trabalhos, ‘2046’, uma história de ficção científica. 16 anos. Cine Segall.

O Abraço da Serpente

(El Abrazo de la Serpiente, Colômbia/2015, 125 min.) – Drama. Dir. Ciro Guerra. Com Brionne Davis, Nilbio Torres e Antonio Bolívar. Um índio, que foi um poderoso xamã no passado, vive num exílio voluntário no meio da floresta amazônica. A chegada de um etnobotânico, à procura de uma planta com características especiais, interrompe seu isolamento. 12 anos. Caixa Belas Artes.

Amores Expressos

(Chung Hing sam lam, Hong Kong/1994, 102 min.) – Drama. Dir. Wong Kar-Wai. Com Brigitte Lin, Takeshi Kaneshiro, Tony Chiu Wai Leung. No longa, dois policiais de Hong Kong se apaixonam por mulheres diferentes. O primeiro, por uma figura misteriosa do submundo, o segundo, por uma mulher que trabalha num restaurante do qual é frequentador. 16 anos. Cine Segall.

Anomalisa

(EUA/2015, 90 min.) – Animação. Dir. Charlie Kaufman e Duke Johnson. Michael Stone, um escritor casado e com filhos, viaja para Cincinnati para dar uma palestra. Lá, ele conhece Lisa, uma representante de vendas que muda sua visão de mundo. O longa foi indicado ao Oscar de melhor animação. 14 anos. Caixa Belas Artes.

Astrágalo

(L’Astragale, França/2014, 97 min.) – Drama. Dir. Brigitte Sy. Com Leila Bekhti, Reda Kateb, Esther Garrel, India Hair. Albertine foge da prisão em 1957, quebrando um osso do pé: o astrágalo. Foragida, fica ainda mais angustiada com a detenção de Julien, seu amigo, em Paris. 10 anos. Reserva Cultural.

Autorretrato de uma Filha Obediente

(Autoportretul Unei Fete Cuminti, Romênia/2015, 81 min.) – Drama. Dir. Ana Lungu. Com Elena Popa, Emilian Oprea, Andrei Enache. Cristiana, de 30 anos, é uma mulher de classe média que divide o tempo entre o PhD em engenharia, os amigos e um caso com um homem casado. Com a saída dos pais do apartamento da família, mora sozinha pela primeira vez. 14 anos. Espaço Itaú Augusta.

Batman vs. Superman: A Origem da Justiça

(Batman v Superman: Dawn of Justice, EUA/2016, 151 min.) – Ação. Dir. Zack Snyder. Com Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams. Após sua batalha contra o General Zod, Superman não é uma unanimidade entre a população em Metrópolis, e alguns o acham perigoso. Entre os que desconfiam dos benefícios que o herói traz ao mundo está Batman, que passa a rivalizar com ele. 14 anos. DUBLADO: Anália Franco, Anália Franco (3D), Anália Franco (Imax/3D), Boavista, Boavista (3D), Boulevard Tatuapé (3D), Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Center Norte (3D), Central Plaza, Central Plaza (3D), Cidade Jardim (3D), Cidade São Paulo (3D), Eldorado (3D), Iguatemi (3D), Interlagos, Interlagos (3D), Interlar Aricanduva, Interlar Aricanduva (3D), Itaim Paulista, Jardim Sul, Jardim Sul (3D), Kinoplex Itaim (3D), Kinoplex Vila Olímpia (3D), Lapa, Lapa (3D), Lar Center (3D), Mais Shopping Largo 13 (3D), Marabá, Market Place (3D), Metrô Itaquera (3D), Metrô Santa Cruz, Metrô Santa Cruz (3D), Metrô Tatuapé, Metrô Tatuapé (3D), Metrô Tucuruvi (3D), Mooca Plaza (3D), Pátio Higienópolis (3D), Pátio Paulista (3D), Penha, Penha (3D), Plaza Sul, Raposo Shopping, Raposo Shopping (3D), Santana Parque, Santana Parque (3D), Shopping D, Shopping D (3D), SP Market (3D), Tietê Plaza, Tietê Plaza (3D), West Plaza. LEGENDADO: Anália Franco, Anália Franco (3D), Anália Franco (Imax/3D), Boulevard Tatuapé (3D), Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia (3D), Bourbon – Espaço Itaú Pompeia (Imax/3D), Bristol, Central Plaza (3D), Cidade Jardim (3D), Cidade São Paulo (3D), Eldorado (3D), Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi (3D), Jardim Sul, Jardim Sul (3D), JK Iguatemi (3D), JK Iguatemi (Imax/3D), JK Iguatemi (4DX), Kinoplex Itaim, Kinoplex Itaim (3D), Kinoplex Vila Olímpia, Kinoplex Vila Olímpia (3D), Lar Center (3D), Market Place, Market Place (3D), Metrô Santa Cruz (3D), Metrô Tucuruvi (3D), Mooca Plaza (3D), Pátio Higienópolis (3D), Pátio Paulista, Pátio Paulista (3D), Santana Parque, (3D), Shopping D (3D), SP Market, Splendor Paulista, Tietê Plaza (3D), Villa Lobos (3D).

Boi Neon

(Brasil/2015, 101 min.) – Drama. Dir. Gabriel Mascaro. Com Juliano Cazarré, Maeve Jinkings, Vinicius de Oliveira. Iremar, que faz parte de uma trupe que trabalha em vaquejadas no Nordeste, sonha

em ser estilista. 16 anos. Reserva Cultural.

A Bruxa

(The Witch, EUA-Canadá/2015, 92 min.) – Terror. Dir. Robert Eggers. Com Anya Taylor Joy, Ralph Ineson, Kate Dickie. Enquanto vive em isolamento na Nova Inglaterra do século 17, William, um puritano, e sua família são perturbados pelo sumiço de um dos filhos. O episódio faz com que eles acreditem que uma bruxa os amaldiçoou. 16 anos. DUBLADO: Mais Shopping Largo 13, Marabá, Santana Parque. LEGENDADO: Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Central Plaza, Cidade São Paulo, Frei Caneca – Espaço Itaú, Jardim Sul, Metrô Santa Cruz.

Cemitério do Esplendor

(Rak ti Khon Kaen, Tailândia-Reino Unido-França/2015, 122 min.) – Drama. Dir. Apichatpong Weerasethakul. Com Jenjira Pongpas, Banlop Lomnoi, Jarinpattra Rueangram. Na Tailândia, alguns soldados de uma cidade pequena passam a ter uma doença do sono peculiar, tratada numa escola abandonada, que serve de abrigo. 14 anos. Espaço Itaú Augusta.

Cinco Graças

(Mustang, França-Turquia/2014, 97 min.) – Drama. Dir. Deniz Gamze Ergüven. Com Günes Nezihe, Sensoy, Doga Zeynep Doguslu, Elit Iscan. Numa vila da Turquia, a brincadeira de um grupo de garotas com outros meninos é denunciada como ‘imoral’ às famílias delas pela vizinha. 14 anos. Caixa Belas Artes.

Cinquenta Tons de Preto

(Fifty Shades of Black, EUA/2016, 92 min.) – Comédia. Dir. Michael Tiddes. Com Marlon Wayans, Mike Epps, Kali Hawk. Na paródia do longa erótico ‘Cinquenta Tons de Cinza’, Christian Black, um empresário rico, recebe a tímida Hannah para uma entrevista, com quem acaba se envolvendo. 14 anos. DUBLADO: Anália Franco, Boavista, Center Norte, Central Plaza, Interlagos, Interlar Aricanduva, Shopping Largo 13, Metrô Itaquera, Metrô Santa Cruz, Metrô Tatuapé, Metrô Tucuruvi, Penha, Raposo Shopping, Santana Parque, Shopping D, SP Market.

Conspiração e Poder

(Truth, Austrália/2015, 121 min.) – Drama. Dir. James Vanderbilt. Com Cate Blanchett, Robert Redford, Dennis Quaid. A produtora, Mary, e o âncora, Dan, da CBS desconfiam que o presidente George W. Bush se utilizou de contatos para não ser enviado à Guerra do Vietnã. Na tentativa de expor a história, ambos põem seus empregos em risco. 14 anos. Bristol, Caixa Belas Artes, Cidade Jardim, Cidade São Paulo, Cinesala, Espaço Itaú Augusta, Iguatemi, JK Iguatemi, Kinoplex Itaim, Reserva Cultural.

Deadpool

(Deadpool, EUA-Canadá/2016, 108 min.) – Ação. Dir. Tim Miller. Com Morena Baccarin, Ryan Reynolds, Gina Carano. O longa, baseado nos quadrinhos da Marvel, apresenta o anti-herói Deadpool. O mercenário Wade adquire poderes de cura após um estranho experimento. 12 anos. DUBLADO: Interlar Aricanduva, Metrô Itaquera, Metrô Tatuapé, Santana Parque, Shopping D, SP Market. LEGENDADO: Eldorado.



Desajustados

(Fùsi, Dinamarca-Islândia/2015, 96 min.) – Drama. Dir. Dagur Kari. Com Gunnar Jónsson, Illmur Kristjánsdóttir, Arnar Jónsson. Fùsi, um homem na casa dos 40 anos, ainda mora com a mãe e leva uma vida tediosa. O surgimento de Hera e Sjöfn fazem-no mudar de vida, abandonando antigos hábitos. 14 anos. CineSesc, Frei Caneca – Espaço Itaú, Reserva Cultural.

Os Dez Mandamentos

(Brasil/2015, 120 min.) – Drama. Dir. Alexandre Avancini. Com Guilherme Winter, Sérgio Marone, Camila Rodrigues. O longa acompanha a história bíblica de Moisés. É uma adaptação da novela televisiva. Livre. Anália Franco, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Center Norte, Cinearte, Eldorado, Interlagos, Interlar Aricanduva, Jardim Sul, Metrô Tatuapé, Metrô Tucuruvi, Mooca Plaza, Plaza Sul, Raposo Shopping, Santana Parque, Shopping D, SP Market, Tietê Plaza.

Diplomacia

(Diplomatie, França-Alemanha/2014, 88 min.) – Drama. Dir. Volker Schlöndorff. Com André Dussollier, Niels Arestrup, Burghart Klaußner. Durante a Segunda Guerra, um general alemão, na França ocupada, é dissuadido de explodir Paris pelo cônsul da Suécia. 14 anos. Caixa Belas Artes.

Eu Sou Carlos Imperial

(Brasil/2015, 90 min.) – Documentário. Dir. Renato Terra e Ricardo Calil. O documentário pinta um retrato do apresentador de TV Carlos Imperial, responsável por lançar nomes como Elis Regina e Roberto Carlos. 16 anos. Caixa Belas Artes, Frei Caneca – Espaço Itaú.

O Filho de Saul

(Saul Fia, Hungria/2015, 107 min.) – Drama. Dir. László Nemes. Com Géza Röhrig, Levente Molnár e Urs Rechn. Durante a Segunda Guerra Mundial, o judeu Saul é obrigado a trabalhar num campo de concentração. Encarregado de limpar as câmaras de gás, acredita ter encontrado seu filho. Premiado em Cannes 2015, ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro. 14 anos. Caixa Belas Artes, Reserva Cultural.

Fique Comigo

(Asphalte, França/2015, 100 min.) – Comédia. Dir. Samuel Benchetrit. Com Isabelle Huppert, Gustave Kervern, Valeria Bruni Tedeschi, Jules Benchetrit. No mesmo prédio, uma imigrante argelina, um adolescente e um homem debilitado passam por episódios que marcam suas vidas. 12 anos. Caixa Belas Artes.

A Garota Dinamarquesa

(The Danish Girl, EUA-Reino Unido-Alemanha/2015, 119 min.) – Drama. Dir. Tom Hooper. Com Eddie Redmayne, Alicia Vikander, Ben Whishaw. A vida de Lili Elbe, mulher trans conhecida como Einar Mogens Wegener antes de ser a primeira pessoa a se submeter a uma cirurgia de mudança de sexo. O filme rendeu a Alicia Vikander o Oscar de melhor atriz coadjuvante este ano. 14 anos. Caixa Belas Artes, Espaço Itaú Augusta, Jardim Sul.

A Grande Aposta

(The Big Short, EUA/2015, 130 min.) – Comédia. Dir. Adam McKay. Com Christian Bale, Steve Carell, Brad Pitt. A história dos personagens que previram a derrocada do sistema imobiliário dos EUA, que levaria à crise econômica de 2008. O longa foi o ganhador do Oscar de melhor roteiro adaptado este ano. 12 anos. Caixa Belas Artes.

Um Homem entre Gigantes

(Concussion, EUA-Reino Unido-Austrália/2015, 123 min.) – Drama. Dir. Peter Landesman. Com Will Smith, Alec Baldwin, Gugu Mbatha-Raw. O médico Bennet Omalu encontra um trauma cerebral num jogador de futebol americano. Ao aprofundar a investigação, ele descobre que se trata de um mal comum entre os profissionais do esporte. 10 anos. Kinoplex Vila Olímpia.

O Jovem Messias

(The Young Messiah, EUA/2016, 111 min.) – Drama. Dir. Cyrus Nowrasteh. Com Adam Greaves-Neal, Vincent Walsh, Sara Lazzaro. O longa foca a vida de Jesus Cristo aos 7 anos. A trama fala do surgimento da identidade religiosa de Cristo. O longa é baseado na obra da escritora americana Anne Rice (‘Entrevista com o Vampiro’). Livre. DUBLADO: Central Plaza, Interlagos, Interlar Aricanduva, SP Market. LEGENDADO: Eldorado.

Kung Fu Panda 3

(EUA-China/2016, 95 min.) – Animação. Dir. Jennifer Yuh, Alessandro Carloni. No original com as vozes de Kate Hudson, Jack Black, Bryan Cranston. Po recebe uma visita e um convite de seu pai afastado, que o leva para uma reunião de família. Enquanto confraterniza com os pandas, ele descobre que um vilão derrota todos os mestres Kung Fu, o que o faz treinar seus companheiros para derrotá-lo. Livre. DUBLADO: Anália Franco, Boavista, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia (3D), Eldorado, Interlagos, Interlar Aricanduva, Jardim Sul, JK Iguatemi, Market Place, Metrô Itaquera, Metrô Tucuruvi, Mooca Plaza, Pátio Higienópolis, Pátio Paulista, Penha, Plaza Sul, Santana Parque, Shopping D, SP Market, Villa Lobos.

A Linguagem do Coração

(Marie Heurtin, França/2014, 95 min.) – Drama. Dir. Jean-Pierre Améris. Com Isabelle Carré, Ariana Rivoire, Brigitte Catillon, Noemie Churlet. O longa é baseado numa história verídica. Marie Heurtin, nascida surda e cega em 1885. Seu pai a manda para um convento, onde as freiras dão apoio a meninas surdas. Livre. Reserva Cultural.

Meu Amigo Hindu

(Brasil/2015, 109 min.) – Drama. Dir. Hector Babenco. Com Willem Dafoe, Maria Fernanda Candido, Barbara Paz, Selton Mello. Para sobreviver a um câncer terminal, o cineasta Diego tem de viajar para os EUA, onde um transplante de medula óssea experimental é realizado. Antes de viajar, ele se despede dos amigos, e, chegando ao hospital, conhece um menino hindu, também internado. 12 anos. Caixa Belas Artes, Reserva Cultural.

Nos Passos do Mestre – Jesus Segundo o Espiritismo

(Brasil/2016, 100 min.) – Documentário. Dir. André Marouço. O documentário aborda a figura de Jesus e visita lugares significativos para a história cristã, relacionando-a com o espiritismo. Livre. Anália Franco, Central Plaza, Metrô Santa Cruz, Pátio Paulista, Shopping D.

Nossa Irmã Mais Nova

(Umimachi Diary, Japão/2015, 126 min.) – Drama. Dir. Hirokazu Koreeda Kornel Mundruczó. Com Haruka Ayase, Masami Nagasawa, Suzu Hirose, Kaho. Três irmãs, Sachi, Yoshino e Chika, afastadas do pai há 15 anos, vão a seu funeral. Lá, conhecem uma meia-irmã, Suzu, que convidam para a casa onde moram, em Kamakura. O longa foi indicado à Palma de Ouro em Cannes 2015. 10 anos. Reserva Cultural.

O Novíssimo Testamento

(Le Tout Nouveau Testament, Bélgica-França/2014, 112 min.) – Comédia. Dir. Jaco Van Dormael. Com Pili Groyne, Benoit Poelvoorde, Catherine Deneuve. No longa, Deus mora em Bruxelas e tem um relacionamento difícil com sua caçula, Ea, de 10 anos. Irritada, ela se vinga do pai roubando seu computador pessoal e revelando a todos os humanos a data em que morrerão. 14 anos. Reserva Cultural.

A Paixão de JL

(Brasil/2014, 82 min.) – Documentário. Dir. Carlos Nader. Um retrato do artista cearense José Leonilson, morto em 1993 pelo vírus da Aids. O longa de Carlos Nader é baseado em imagens de outros longas de ficção e nas próprias gravações de diários que Leonilson fez em seus últimos três anos de vida. 14 anos. Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Espaço Itaú Augusta, Frei Caneca – Espaço Itaú.

Presságios de um Crime

(Solace, EUA/2015, 102 min.) – Suspense. Dir. Afonso Poyart. Com Anthony Hopkins, Jeffrey Dean Morgan, Abbie Cornish. No longa do cineasta brasileiro Afonso Poyart, agentes do FBI, Joe e Katherine pedem ajuda a um vidente para solucionar uma série de crimes. 10 anos. Kinoplex Vila Olímpia.

O Quarto de Jack

(Room, Canadá-Irlanda/2015, 118 min.) – Drama. Dir. Lenny Abrahamson. Com Brie Larson, Jacob Tremblay, Joan Allen. Jack é um menino de 5 anos que passa sua infância preso com sua mãe em um quarto. O longa rendeu um Oscar de melhor atriz a Brie Larson este ano. 14 anos. Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi, Kinoplex Itaim, Reserva Cultural.

O Regresso

(The Revenant, EUA/2015, 156 min.) – Drama. Dir. Alejandro González Iñárritu. Com Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Domhnall Gleeson. O filme se baseia na história real do explorador americano Hugh Glass, atacado por um urso e abandonado por um grupo de caçadores durante uma expedição no século 19. O longa rendeu um Oscar a Iñárritu (melhor diretor) e outro a Leonardo DiCaprio (melhor ator), entre outros. 16 anos. Anália Franco, Caixa Belas Artes, JK Iguatemi, Kinoplex Vila Olímpia.

Relatos Selvagens

(Relatos Salvajes, Argentina-Espanha/2014, 122 min.) – Comédia. Dir. Damián Szifrón. Com Ricardo Darín, Leonardo Sbaraglia, Rita Cortese. Seis breves histórias, contadas com humor irônico, que compartilham a ideia de ‘selvageria’ nas relações humanas. 14 anos. Caixa Belas Artes.

Ressurreição

(Risen, EUA/2016, 108 min.) – Aventura. Dir. Kevin Reynolds. Com Joseph Fiennes, Tom Felton, Peter Firth. Na iminência de um levante em Jerusalém, há boatos de que o Messias judeu ressuscitou. Um centurião romano agnóstico é enviado por Pôncio Pilatos para investigar a história e localizar o corpo do desaparecido Jesus de Nazaré. 12 anos. DUBLADO: Central Plaza, Interlar Aricanduva, Mais Shopping Largo 13, Raposo Shopping.

A Série Divergente: Convergente

(The Divergent Series: Allegiant, EUA/2016, 121 min.) – Ficção científica. Dir. Robert Schwentke. Com Shailene Woodley, Zoë Kravitz, Theo James. Na terceira parte da trama, adaptada da série de livros de ficção científica, Beatrice e Tobias conseguem transpor a cerca que os prendem, mas são logo capturados por uma agência misteriosa. 12 anos. DUBLADO: Anália Franco, Boavista, Boulevard Tatuapé, Center Norte, Central Plaza, Interlagos, Interlar Aricanduva, Mais Shopping Largo 13, Market Place, Metrô Itaquera, Metrô Santa Cruz, Metrô Tatuapé, Metrô Tucuruvi, Penha, Raposo Shopping, Santana Parque, Shopping D, SP Market, Tietê Plaza. LEGENDADO: Anália Franco, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Cidade Jardim, Eldorado, Jardim Sul, JK Iguatemi, Kinoplex Vila Olímpia, Metrô Santa Cruz, Mooca Plaza, Pátio Higienópolis, Pátio Paulista, Villa Lobos.

Spotlight – Segredos Revelados

(Spotlight, EUA/2015, 129 min.) – Drama. Dir. Tom McCarthy. Com Michael Keaton, Mark Ruffalo, Rachel McAdams. A história verídica de jornalistas de Boston que conseguem provar casos de abuso infantil cometidos por padres. O filme ganhou o Oscar de melhor filme e de melhor roteiro original. 12 anos. Caixa Belas Artes, Cidade São Paulo, Iguatemi, JK Iguatemi, Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Reserva Cultural.

Thelma & Louise

(EUA-França/1991, 130 min.) – Drama. Dir. Ridley Scott. Com Susan Sarandon, Geena Davis, Harvey Keitel. Thelma e Louise se libertam de relacionamentos insatisfatórios e partem numa viagem pelos EUA. Ao encontrar um homem na estrada, no entanto, a viagem se torna mais perigosa e ameaçadora. 12 anos. Boulevard Tatuapé, Center Norte,Central Plaza, Cidade São Paulo, Eldorado, Iguatemi, Market Place, Metrô Santa Cruz, Mooca Plaza, Pátio Higienópolis, Pátio Paulista,Villa Lobos.

Zootopia: Essa Cidade É o Bicho

(Zootopia, EUA/2016, 108 min.) – Animação. Dir. Byron Howard e Rich Moore. Juddy Hopps, uma pequena coelha, vive numa fazenda. Ela sonha em se mudar para Zootopia, a cidade grande onde todos os animais vivem em harmonia. Lá, quer se tornar a primeira coelha policial. O Longa ganhou o Oscar de melhor roteiro original em 1992. Livre. DUBLADO: Anália Franco, Anália Franco (3D), Boavista, Boulevard Tatuapé, Boulevard Tatuapé (3D), Bourbon – Espaço Itaú Pompeia (3D), Bristol, Center Norte (3D), Central Plaza, Central Plaza (3D), Cidade Jardim, Cidade Jardim (3D), Cidade São Paulo (3D), Eldorado, Eldorado (3D), Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi, Iguatemi (3D), Interlagos, Interlar Aricanduva, Interlar Aricanduva (3D), Itaim Paulista, Jardim Sul, Jardim Sul (3D), JK Iguatemi (3D), JK Iguatemi (4DX), Kinoplex Itaim (3D), Kinoplex Vila Olímpia, Lapa, Lar Center (3D), Mais Shopping Largo 13, Mais Shopping Largo 13 (3D), Marabá, Market Place, Market Place (3D), Metrô Itaquera, Metrô Itaquera (3D), Metrô Santa Cruz, Metrô Santa Cruz (3D), Metrô Tatuapé, Metrô Tatuapé (3D), Metrô Tucuruvi, Metrô Tucuruvi (3D), Mooca Plaza, Mooca Plaza (3D), Pátio Higienópolis, Pátio Higienópolis (3D), Pátio Paulista (3D), Penha, Plaza Sul, Raposo Shopping, Santana Parque, Santana Parque (3D), Shopping D, Splendor Paulista, SP Market, Tietê Plaza,Tietê Plaza (3D), Villa Lobos, Villa Lobos (3D), West Plaza. LEGENDADO: Bourbon – Espaço Itaú Pompeia (3D).

ESPECIAL

CineMatilha

A seguir, confira a programação da semana do cinema do centro cultural Matilha Cultural, cujas sessões são gratuitas.

Hoje (1), 16h, Affliction – O Ebola na África Ocidental (2015), de Peter Casaer; 17h, Aprendi a Jogar com Você (2013), de Murilo Salles; 18h30, O Fim e os Meios (2014), de Murilo Salles; 20h10, Passarinho Lá de Nova York (2014), de Murilo Salles. Sáb. (2), 17h, Affliction – O Ebola na África Ocidental (2015), de Peter Casaer; 18h, Aprendi a Jogar com Você (2013), de Murilo Salles; 19h30, Passarinho Lá de Nova York (2014), de Murilo Salles. Dom. (3), 18h, Affliction – O Ebola na África Ocidental (2015), de Peter Casaer; 19h, O Fim e os Meios (2014), de Murilo Salles; 20h40, Aprendi a Jogar com Você (2013), de Murilo Salles. 3ª (5), 16h, Nutz, O Filme (2015), de Dino Dragone; 18h, Affliction – O Ebola na África Ocidental (2015), de Peter Casaer; 19h, 2ª Mostra de Filmes Americanos de SP, de vários. 4ª (6), 16h, Nutz, O Filme (2015), de Dino Dragone; 18h, Affliction – O Ebola na África Ocidental (2015), de Peter Casaer; 19h, 2ª Mostra de Filmes Americanos de SP, de vários. 5ª (7), 16h, Nutz, O Filme (2015), de Dino Dragone; 18h, Affliction – O Ebola na África Ocidental (2015), de Peter Casaer; 20h, Nutz, O Filme (2015), de Dino Dragone. Matilha Cultural. R. Rego Freitas, 542, Centro, 2356-2636. Grátis.

Circuito SPCine de Cinema

O projeto da prefeitura pretende inaugurar 20 salas de cinema públicas em centros culturais e Centros Educacionais Unificados (CEUs) da cidade. Com preços populares ou gratuitos, os cinemas terão programação regular, com exibição de filmes nacionais e internacionais. As duas primeiras unidades do circuito, no CEU Butantã e no CEU Meninos, inauguram sua programação esta semana. Circuito Spcine Butantã:

Dom. (3), 14h, Snoopy & Charlie Brown – Peanuts, O Filme (2015), de Steve Martino; 16h, Mundo Cão (2014), de Marcos Jorge; 18h, A Série Divergente: Convergente(2016), de Robert Schwentke. 4ª (6), 16h, Snoopy & Charlie Brown – Peanuts, O Filme (2015), de Steve Martino;18h, Mundo Cão (2014), de Marcos Jorge; 20h, A Série Divergente: Convergente(2016), de Robert Schwentke. Circuito Spcine Butantã. Av. Eng. Heitor Antônio Eiras García, 1.728, Jd. Esmeralda, 3732-4550. Grátis.

Circuito Spcine Meninos:

Dom. (3), 14h, Snoopy & Charlie Brown – Peanuts, O Filme (2015), de Steve Martino; 16h, Mundo Cão (2014), de Marcos Jorge; 18h, A Série Divergente: Convergente(2016), de Robert Schwentke. 4ª (6), 16h, Snoopy & Charlie Brown – Peanuts, O Filme (2015), de Steve Martino;18h, Mundo Cão (2014), de Marcos Jorge; 20h, A Série Divergente: Convergente(2016), de Robert Schwentke. R. Barbinos, 111, São João Climaco, 2945-2552. Grátis.

Festival Sesc Melhores Filmes

O tradicional festival realizado pelo CineSesc começa sua 42ª edição na 4ª (6) com a exibição do documentário ‘Yorimatã’ (2014), de Rafael Saar. A partir da data, o evento exibe filmes de destaque lançados em 2015, que são premiados pelo crítico e pelo público, até 20/4. Na programação, estao filmes como ‘Winter Sleep’ (2014) e ‘Mad Max – Estrada da Fúria’ (2015).

4ª (6), 20h30, Yorimatã (2014), de Rafael Saar. 5ª (7), 14h30,

Nostalgia Da Luz (2010), de Patrício Guzman; 16h30, Whiplash – Em Busca da Perfeição (2014), de Damien Chazelle; 21h, Perdido em Marte (3D) (2015), de Ridley Scott. CineSesc. R. Augusta, 2075, Cerqueira César, metrô Consolação. R$ 17/R$ 20

Mostra 80 anos José Mojica Marins

Em homenagem aos 80 anos de vida do cineasta José Mojica Marins, a Cinemateca realiza uma mostra com 20 longas – entre filmes dirigidos, protagonizados e produzidos por Mojica – cuja programação se estende até abril. Programação: bit.ly/mojica. Cinemateca. Lgo. Sen. Raul Cardoso, 207, metrô V. Mariana, 3512-6111. Grátis.

Mostra do Filme Livre

A mostra reúne obras autorais e independentes de diferentes formatos e durações. Em São Paulo, o evento se estende até o início de abril. Programação: bit.ly/mflivre. Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB). R. Álvares Penteado, 112, metrô São Bento ou Sé, 3113-3651. Grátis.

Ocupação Person

O Itaú Cultural encerra a Ocupação Person, dedicada ao cineasta Luiz Sergio Person, com um ciclo de filmes do diretor, exibidos no sábado (2) e no domingo (3). A programação inclui seis filmes significativos de Person, projetados em película, com entrada franca.

Sáb. (2), 18h, O Caso dos Irmãos Naves (1967) e Al Ladro (1962); 20h, Panca de Valente (1968). Dom. (3), 17h, São Paulo Sociedade Anônima (1965) e L’Ottimista Sorridente (1963). Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, Bela Vista, metrô Brigadeiro, 2168-177. Grátis.

Ópera na Tela

P festival exibe óperas da temporada europeia recente no Cinearte e no Frei Caneca – Espaço Itaú. Entre os títulos exibidos estão ‘Aida’, de Verdi, e ‘Alceste’, de Gluck. R$ 20/R$ 30. Programação: bit.ly/opetel

Super 16

A mostra, realizada pelo CCSP de sábado (26) até 6/4, se dedica a um formato importante para o cinema, criado na década de 1920 e considerado um meio difusor do cinema por décadas. Na programação, cuja exibição é toda em películas 16 mm, 26 filmes clássicos são exibidos, de Michelangelo Antonioni a Yasujiro Ozu. Programação: http://bit.ly/super166 Centro Cultural São Paulo (CCSP). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. R$ 1.