Confira o roteiro de cinema da semana

A seguir, os filmes em cartaz de 19/2 a 24/2.

PRÉ-ESTREIAS

Fique Comigo

(Asphalte, França/2015, 100 min.) – Comédia. Dir. Samuel Benchetrit. Com Isabelle Huppert, Gustave Kervern, Valeria Bruni Tedeschi, Jules Benchetrit. No centro do longa, estão os moradores de três apartamentos de um prédio de periferia francês. Uma imigrante argelina, um adolescente e um homem que vive se exercitando numa bicicleta ergométrica passam por episódios que marcam suas vidas. 12 anos. Caixa Belas Artes.

White God

(Fehér Isten, Hungria/2014, 119 min.) – Drama. Dir. Kornel Mundruczó. Com Zsófia Psotta, Sándor Zsótér, Szabolcs Thuróczy. Na sociedade retratada pelo filme, os donos de cachorros têm de pagar uma taxa especial. Em meio a esse contexto, a menina Lia tenta reencontrar seu cão após seu pai abandoná-lo. 14 anos. Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Espaço Itaú Augusta, Frei Caneca – Espaço Itaú, Reserva Cultural.

ESTREIAS

13 Horas: Os Soldados Secretos de Benghazi

(13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi, EUA/2016, 144 min.) – Ação. Dir. Michael Bay. Com John Krasinski, James Badge Dale, Max Martini. O longa do americano Michael Bay (‘Transformers’) é baseado no ataque verídico ao consulado americano em Benghazi, na Líbia, que resultou na morte de um embaixador americano, entre outros. Contra o tumulto, uma equipe de soldados tenta proteger os sobreviventes. 16 anos. DUBLADO: Central Plaza, Interlagos, Interlar Aricanduva, Jardim Sul, Marabá, Penha, Plaza Sul, Shopping D, Santana Parque, SP Market. LEGENDADO: Anália Franco, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bristol, Cidade São Paulo, Eldorado, Jardim Sul, JK Iguatemi, Kinoplex Vila Olímpia, Central Plaza, Market Place, Metrô Santa Cruz, Plaza Sul, Santana Parque, Villa Lobos.

Boneco do Mal

(The Boy, EUA/2016, 97 min.) – Terror. Dir. William Brent Bell. Com Lauren Cohan, Rupert Evans, Ben Robson. Uma americana começa a trabalhar como babá na casa de uma família numa vila inglesa. Estranhamente, o menino de quem tem de cuidar é, na verdade, um boneco que seus patrões tratam como se fosse um filho. 14 anos. DUBLADO: Anália Franco, Boulevard Tatuapé, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Center Norte, Central Plaza, Interlagos, Interlar Aricanduva, Jardim Sul, Lapa, Mais Shopping Largo 13, Marabá, Metrô Itaquera, Metrô Tatuapé, Metrô Tucuruvi, Penha, Plaza Sul, Raposo Shopping, Santana Parque, SP Market, Tietê Plaza. LEGENDADO: Anália Franco, Boulevard Tatuapé, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Eldorado, Jardim Sul, Market Place, Metrô Santa Cruz, Metrô Tucuruvi, Santana Parque, Shopping D.

O Cavalo de Turim

(A Torinói Ló, França-Suíça-Hungria-Alemanha/2011, 90 min.) – Drama. Dir. Béla Tarr. Com Erika Bok, Janos Derzsi. Um fazendeiro idoso e sua filha vivem uma vida de marasmo. Da janela, a rotina monótona dos dois é acompanhada enquanto o cavalo da família se recusa tanto a comer como a andar. O longa tenta imaginar o que teria acontecido com esse animal, caso ele tivesse sido salvo pelo filósofo alemão Friedrich Nietzsche. 14 anos. Frei Caneca – Espaço Itaú.

Cinco Graças

(Mustang, França-Turquia/2014, 97 min.) – Drama. Dir. Deniz Gamze Ergüven. Com Günes Nezihe, Sensoy, Doga Zeynep Doguslu, Elit Iscan. Numa vila na Turquia, a brincadeira de um grupo de garotas com outros garotos na volta da escola é denunciada como ‘imoral’ às famílias delas pela vizinha. Indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro. 14 anos. Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Caixa Belas Artes, Frei Caneca – Espaço Itaú, Reserva Cultural.

Horas Decisivas

(The Finest Hours, EUA/2015, 117 min.) – Drama. Dir. Craig Gillespie. Com Chris Pine, Casey Affleck, Eric Bana. O longa se passa em 1952, em meio a uma nevasca que racha uma plataforma de petróleo, lançando mais de 80 tripulantes ao mar. Uma tempestade atrapalha a equipe de resgate, que tenta recuperar os sobreviventes. 10 anos. DUBLADO: Anália Franco, Anália Franco (Imax/3D), Bourbon – Espaço Itaú Pompeia (3D), Central Plaza, Interlar Aricanduva (3D), Jardim Sul, Mais Shopping Largo 13 (3D), Metrô Itaquera (3D), Penha, Penha (3D), Raposo Shopping (3D), Santana Parque (3D), Shopping D (3D). LEGENDADO: Anália Franco, Anália Franco (Imax/3D), Bourbon – Espaço Itaú Pompeia (3D), Bourbon – Espaço Itaú Pompeia (Imax), Bourbon – Espaço Itaú Pompeia (Imax/3D), Bristol, Cidade São Paulo (3D), Eldorado (3D), Iguatemi (3D), Jardim Sul, Jardim Sul (3D), JK Iguatemi (Imax), Market Place (3D), Santana Parque (3D), SP Market, Splendor Paulista, Villa Lobos (3D).

O Lobo do Deserto

(Theeb, Jordânia-Emirados Árabes-Qatar-Reino Unido/2014, 100 min.) – Drama. Dir. Naji Abu Nowar. Com Jacir Eid, Hussein Salameh. Theeb acompanha uma tribo beduína numa jornada arriscada pelo deserto da província de Hejaz, no Império Otomano. Ele passa os dias com seu irmão Hussein, mas a rotina é modificada pela chegada de um britânico e seu guia, que pedem ajuda para encontrar um poço. Indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro. 14 anos. Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Frei Caneca – Espaço Itaú.

O Quarto de Jack

(Room, Canadá-Irlanda/2015, 118 min.) – Drama. Dir. Lenny Abrahamson. Com Brie Larson, Jacob Tremblay, Joan Allen. Jack é um menino de cinco anos que passa sua infância preso com sua mãe em um quarto, o único ambiente que conhece. Indicado aos Oscar de melhor filme, diretor (Abrahamson), atriz (Brie Larson) e roteiro adaptado. 14 anos. Bristol, Cidade Jardim, Cinearte, Cinesala, Espaço Itaú Augusta, Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi, Jardim Sul, JK Iguatemi, Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Market Place, Metrô Santa Cruz, Pátio Higienópolis, Pátio Paulista, Reserva Cultural, Villa Lobos.

EM CARTAZ

A 5ª Onda

(The 5th Wave, EUA/2016, 112 min.) – Ficção científica. Dir. J Blakeson. Com Chloë Grace Moretz, Nick Robinson, Alex Roe. A obra de ficção científica supõe que a Terra é atacada por extraterrestres que fazem avanços em ondas. Da primeira à quarta onda, serão observados episódios violentos ou extraordinários que afetam o planeta. Na iminência da quinta onda, Cassie, uma adolescente, tenta proteger seu irmão mais novo das transformações que estão por vir. 14 anos. DUBLADO: Boavista, Center Norte, Interlar Aricanduva, Metrô Tatuapé, Penha, Shopping D, SP Market. LEGENDADO: Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Eldorado, Market Place.

Anomalisa

(EUA/2015, 90 min.) – Animação. Dir. Charlie Kaufman, Duke Johnson. A animação, codirigida por Duke Johnson, acompanha Michael Stone, um escritor casado e com filhos que viaja para Cincinnati para dar uma palestra. Lá, ele conhece Lisa, uma representante de vendas que muda sua visão de vida. Indicado ao Oscar de melhor animação. 14 anos. Caixa Belas Artes.

Awake – A Vida de Yogananda

(Awake: The Life of Yogananda, EUA/2014, 87 min.) – Documentário. Dir. Paola di Florio e Lisa Leeman. A vida do indiano Paramahanda Yogananda, autor do livro ‘Autobiografia de um Iogue’, influente na prática da ioga. Livre. Espaço Itaú Augusta.

Boi Neon

(Brasil/2015, 101 min.) – Drama. Dir. Gabriel Mascaro. Com Juliano Cazarré, Maeve Jinkings, Vinicius de Oliveira. Iremar, que faz parte de uma trupe que trabalha em vaquejadas no Nordeste, sonha em ser estilista. 16 anos. Reserva Cultural.

O Bom Dinossauro

(The Good Dinosaur, EUA/2015, 100 min.) – Animação. Dir. Peter Sohn. Um dinossauro adolescente faz amizade com um menino, Spot. Livre. DUBLADO: Anália Franco, Boavista, Eldorado, Interlagos, Interlar Aricanduva, Itaim Paulista, Jardim Sul, Lapa, Metrô Tatuapé, Penha, Plaza Sul, Santana Parque, SP Market, Tietê Plaza.

Brooklin

(Brooklyn, Irlanda-Reino Unido-Canadá/2015, 105 min.) – Drama. Dir. John Crowley. Com Saoirse Ronan, Emory Cohen, Domhnall Gleeson. Nos anos 1950, a irlandesa Eilis deixa a mãe e a irmã em seu país natal para tentar uma vida nos EUA. Ao chegar no bairro do Brooklin, a moça se sente deslocada, mas eventualmente se adapta ao país. Baseado no romance do irlandês Colm Tóibín. Indicado ao Oscar de melhor filme, melhor roteiro original e atriz (Ronan). 12 anos. Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bristol, Cidade Jardim, Cinearte, Cinesala, Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi, JK Iguatemi, Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Market Place, Metrô Santa Cruz, Pátio Higienópolis, Pátio Paulista, Reserva Cultural, Villa Lobos.

Carol

(Carol, EUA-Reino Unido/2015, 118 min.) – Drama. Dir. Todd Haynes. Com Cate Blanchett, Rooney Mara, Kyle Chandler. O longa de Todd Haynes (‘Não Estou Lá’), baseado no romance ‘O Preço do Sal’ (1952), da americana Patricia Highsmith, acompanha as mudanças na vida de Therese, atendente numa loja de departamento que se envolve com Carol, uma cliente. Indicado aos Oscar de melhor atriz (Blanchett), atriz coadjuvante (Mara) e roteiro adaptado, entre outros. 14 anos. Caixa Belas Artes, Espaço Itaú Augusta.

Chico – Artista Brasileiro

(Brasil/2015, 115 min.) – Documentário. Dir. Miguel Faria Jr. No longa de Miguel Faria Jr., o cantor, escritor e compositor Chico Buarque executa suas músicas e comenta suas carreiras musical e literária, contextualizando-as aos momentos políticos do País. 12 anos. Caixa Belas Artes.

Coração de Cachorro

(Heart of a Dog, EUA/2015, 75 min.) – Documentário. Dir. Laurie Anderson. No documentário experimental da artista e cantora Laurie Anderson, a figura de sua cachorra, Lolabelle, morta em 2011, é lembrada. Além da memória do animal, a americana aborda reflexões sobre a vida e a morte, baseadas em sua vida em Nova York após o 11 de setembro. Indicado ao Leão de Ouro no Festival de Veneza de 2015. 14 anos. CineSesc.

Deadpool

(Deadpool, EUA-Canadá/2016, 108 min.) – Ação. Dir. Tim Miller. Com Morena Baccarin, Ryan Reynolds, Gina Carano. O longa, baseado nos quadrinhos da Marvel, apresenta o anti-herói Deadpool. O mercenário Wade, um ex-agente de operações especiais, adquire poderes de cura após um estranho experimento. 12 anos. DUBLADO: Anália Franco, Anália Franco (Imax), Boavista, Boulevard Tatuapé, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Center Norte, Central Plaza, Eldorado, Interlagos, Interlar Aricanduva, Itaim Paulista, Jardim Sul, Lapa, Lar Center, Mais Shopping Largo 13, Marabá, Metrô Itaquera, Metrô Tatuapé, Metrô Tucuruvi, Penha, Plaza Sul, Raposo Shopping, Santana Parque, Shopping D, SP Market, Tietê Plaza, West Plaza. LEGENDADO: Anália Franco, Anália Franco (Imax), Boulevard Tatuapé, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia (Imax), Bristol, Center Norte, Cidade Jardim, Cidade São Paulo, Eldorado, Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi, Interlar Aricanduva, Jardim Sul, JK Iguatemi, JK Iguatemi (Imax), JK Iguatemi (4DX), JK Iguatemi (4DX), Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Lar Center, Market Place, Metrô Santa Cruz, Metrô Tucuruvi, Mooca Plaza, Pátio Higienópolis, Pátio Paulista, Plaza Sul, Santana Parque, Shopping D, Tietê Plaza, Villa Lobos.

Os Dez Mandamentos

(Brasil/2015, 120 min.) – Drama. Dir. Alexandre Avancini. Com Guilherme Winter, Sérgio Marone, Camila Rodrigues. O longa acompanha a história bíblica de Moisés. Trata-se de uma adaptação da novela televisiva. Livre. Anália Franco, Boavista, Boulevard Tatuapé, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Center Norte, Central Plaza, Eldorado, Frei Caneca – Espaço Itaú, Interlagos, Interlar Aricanduva, Itaim Paulista, Jardim Sul, Lapa, Lar Center, Mais Shopping Largo 13, Marabá, Metrô Itaquera, Metrô Santa Cruz, Metrô Tatuapé, Metrô Tucuruvi, Mooca Plaza, Pátio Higienópolis, Pátio Paulista, Penha, Plaza Sul, Raposo Shopping, Santana Parque, Shopping D, SP Market, Splendor Paulista, Tietê Plaza, Villa Lobos, West Plaza.

Diplomacia

(Diplomatie, França-Alemanha/2014, 88 min.) – Drama. Dir. Volker Schlöndorff. Com André Dussollier, Niels Arestrup, Burghart Klaußner. Durante a Segunda Guerra, um general alemão, na França ocupada, é dissuadido de explodir Paris pelo cônsul da Suécia. Baseado em uma história verídica. 14 anos. Caixa Belas Artes.

Epa! Cadê o Noé?

(All Creatures Big and Small, Alemanha-Irlanda-Luxemburgo-Bélgica/2014, 87 min.) – Animação. Dir. Toby Genkel. Na animação, o mundo está prestes a ser destruído por uma enchente. Excluídos da arca, que deve salvar várias criaturas, Dave e Finny têm de sobreviver ao dilúvio. Livre. DUBLADO: Jardim Sul, Raposo Shopping.

O Filho de Saul

(Saul Fia, Hungria/2015, 107 min.) – Drama. Dir. László Nemes. Com Géza Röhrig, Levente Molnár e Urs Rechn. Durante a Segunda Guerra, o judeu Saul é obrigado a trabalhar num campo de concentração. Encarregado de limpar as câmaras de gás após as execuções, acredita ter encontrado seu filho. Indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro. 14 anos. Caixa Belas Artes, Espaço Itaú Augusta, Frei Caneca – Espaço Itaú, Kinoplex Itaim, Reserva Cultural.

Forrest Gump: O Contador de Histórias

(EUA/1994, 142 min.) – Drama. Dir. Robert Zemeckis. Com Tom Hanks, Robin Wright, Gary Sinise. No longa de Robert Zemeckis (‘De Volta para o Futuro’), Forrest Gump é, um rapaz que, embora não seja muito inteligente, presenciou, por acidente, vários momentos históricos. 14 anos. Boulevard Tatuapé, Center Norte, Central Plaza, Cidade São Paulo, Eldorado, Iguatemi, Market Place, Metrô Santa Cruz, Mooca Plaza, Pátio Higienópolis, Pátio Paulista, Tietê Plaza, Villa Lobos.

A Garota Dinamarquesa

(The Danish Girl, EUA-Reino Unido-Alemanha/2015, 119 min.) – Drama. Dir. Tom Hooper. Com Eddie Redmayne, Alicia Vikander, Ben Whishaw. O longa é uma cinebiografia de Lili Elbe, mulher trans conhecida como Einar Mogens Wegener antes de ser a primeira pessoa a se submeter a uma cirurgia de mudança de sexo. O filme foca a época em que o pintor ainda era um homem. Indicado aos Oscar de melhor ator (Redmayne) e atriz coadjuvante (Vikander), entre outros. 14 anos. Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bristol, Caixa Belas Artes, Cidade Jardim, Cidade São Paulo, Cinesala, Espaço Itaú Augusta, Frei Caneca – Espaço Itaú, JK Iguatemi, Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Market Place, Metrô Santa Cruz, Pátio Higienópolis, Pátio Paulista, Splendor Paulista, Villa Lobos.

A Grande Aposta

(The Big Short, EUA/2015, 130 min.) – Comédia. Dir. Adam McKay. Com Christian Bale, Steve Carell, Ryan Gosling, Brad Pitt, Charlie Talbert, Rudy Eisenzopf. A história dos personagens que previram a derrocada do sistema imobiliário dos EUA, que levaria à crise econômica de 2008. O longa é indicado aos Oscar de melhor filme, melhor direção (Adam McKay), melhor ator coadjuvante (Christian Bale) e roteiro adaptado, entre outros. 12 anos. Bristol, Caixa Belas Artes, Cidade Jardim, Iguatemi, Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Villa Lobos.

História da Minha Morte

(Història de La Meva Mort, Espanha-França/2013, 151 min.) – Drama. Dir. Albert Serra. Com Vicenç Altaió, Lluís Serrat, Eliseu Huertas. No longa do catalão Albert Serra, o histórico mulherengo Casanova, um marquês cujas aventuras sexuais são célebres, se encontra com o Conde Drácula, entre os séculos 18 e 19. O longa foi o vencedor do Leopardo de Ouro no Festival de Locarno de 2013. 14 anos. CineSesc.

Joy: O Nome do Sucesso

(Joy, EUA/2015, 124 min.) – Drama. Dir. David O. Russell. Com Jennifer Lawrence, Robert De Niro, Bradley Cooper. A história verídica de Joy Mangano (Jennifer Lawrence), que construiu um império milionário do zero. No longa, David O. Russell mostra a inventora que tinha de conciliar a vida de mãe solteira com os empreendimentos que queria fazer. Indicado ao Oscar de melhor atriz (Lawrence). 10 anos. Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia.

O Menino e o Mundo

(Brasil/2013, 85 min.) – Animação. Dir. Alê Abreu. O filme trata de um menino que sai em busca do pai, que o abandonou, e descobre um mundo muito maior do que sua aldeia, com cidades grandes e fábricas enormes. Na obra, praticamente sem diálogos, os personagens falam um ‘português invertido’, com trilha sonora dos Barbatuques e Emicida. Indicado ao Oscar de melhor animação. Livre. Eldorado, Espaço Itaú Augusta, Frei Caneca – Espaço Itaú.

O Novíssimo Testamento

(Le Tout Nouveau Testament, Bélgica-França/2014, 112 min.) – Comédia. Dir. Jaco Van Dormael. Com Pili Groyne, Benoit Poelvoorde, Catherine Deneuve. No longa, Deus mora em Bruxelas e tem um relacionamento difícil com sua caçula, Ea, de dez anos. Irritada, ela se vinga do pai roubando seu computador pessoal e revelando a todos os humanos a data em que morrerão. 14 anos. Reserva Cultural.

Oito e Meio

(8 1/2, França-Itália/1963, 138 min.) – Drama. Dir. Federico Fellini. Com Marcello Mastroianni, Anouk Aimée, Claudia Cardinale. No clássico do cineasta italiano Federico Fellini, Mastroianni é um cineasta que sofre uma crise de inspiração quando está prestes a filmar seu novo longa. Pressionado por todos à sua volta, ele decide ir para um retiro numa estação de águas, onde pretende descansar. 14 anos. Espaço Itaú Augusta.

Os Oito Odiados

(The Hateful Eight, EUA/2015, 177 min.) – Drama. Dir. Quentin Tarantino. Com Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Jennifer Jason. Nos Estados Unidos do século 19, John, um caçador de recompensas, pretende levar a prisioneira Daisy a um xerife. No caminho, ele dá carona a alguns passageiros inesperados, Indicado ao Oscar de melhor atriz coadjuvante (Jennifer Jason Leigh), entre outros. 18 anos. Caixa Belas Artes.

A Ovelha Negra

(Hrútar, Islândia/2015, 93 min.) – Drama. Dir. Grímur Hákonarson. Com Sigurður Sigurjónsson, Theodór Júlíusson, Charlotte Bøving. Num vale de fazendas agrícolas na Islândia, dois irmãos distanciados há 40 anos têm de se unir para uma missão: salvar as ovelhas que possuem. 14 anos. Reserva Cultural.

Pai em Dose Dupla

(Daddy’s Home, EUA/2015, 96 min.) – Comédia. Dir. Sean Anders. Com Will Ferrell, Mark Wahlberg, Linda Cardellini. Brad tenta ser um bom padrasto para os dois filhos de sua namorada, Sarah. Mas o pai verdadeiro das crianças, o desbocado Dusty, reaparece subitamente e tenta disputar com ele o amor das crianças. 12 anos. DUBLADO: Boavista, Interlar Aricanduva, Mais Shopping Largo 13, Market Place, Metrô Santa Cruz, Metrô Tatuapé, Metrô Tucuruvi, Mooca Plaza, Pátio Paulista, Raposo Shopping, SP Market, Tietê Plaza.

O Regresso

(The Revenant, EUA/2015, 156 min.) – Drama. Dir. Alejandro González Iñárritu. Com Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Domhnall Gleeson. O novo filme de Alejandro González Iñárritu se baseia na história real do explorador americano Hugh Glass. No século 19, numa expedição para a extração de pele, ele é atacado por um urso e sai mortalmente ferido, ameaçando sua permanência no grupo de caçadores que o acompanha. Indicado ao Oscar de melhor filme, diretor, ator (DiCaprio) e ator coadjuvante (Hardy), entre outros. 16 anos. DUBLADO: Anália Franco, Boavista, Central Plaza, Interlar Aricanduva, Jardim Sul, Mais Shopping Largo 13, Metrô Itaquera, Metrô Tatuapé, Penha, Raposo Shopping, Santana Parque, Shopping D, SP Market, Tietê Plaza. LEGENDADO: Anália Franco, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bristol, Caixa Belas Artes, Central Plaza, Cidade Jardim, Cidade São Paulo, Eldorado, Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi, Jardim Sul, JK Iguatemi, JK Iguatemi (Imax), Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Lar Center, Market Place, Metrô Santa Cruz, Metrô Tucuruvi, Mooca Plaza, Pátio Higienópolis, Pátio Paulista, Santana Parque, Splendor Paulista, Villa Lobos.

Relatos Selvagens

(Relatos Salvajes, Argentina-Espanha/2014, 122 min.) – Comédia. Dir. Damián Szifrón. Com Ricardo Darín, Leonardo Sbaraglia, Rita Cortese. Seis breves histórias, que compartilham a ideia de ‘selvageria’ nas relações humanas e um humor irônico. 14 anos. Caixa Belas Artes.

Snoopy & Charlie Brown – Peanuts, O Filme

(The Peanuts Movie, EUA/2015, 88 min.) – Animação. Dir. Steve Martino. Charlie Brown, das tirinhas de Charles M. Schulz, tenta conquistar o amor de sua vida, enquanto o cachorrinho Snoopy enfrenta seu arqui-inimigo, o Barão Vermelho. Livre. DUBLADO: Anália Franco, Boavista, Center Norte (3D), Central Plaza, Cidade Jardim, Cidade São Paulo (3D), Eldorado, Iguatemi, Interlagos, Interlar Aricanduva, Jardim Sul (3D), Lapa, Lar Center (3D), Mais Shopping Largo 13, Market Place, Metrô Itaquera, Metrô Tucuruvi, Mooca Plaza, Penha, Raposo Shopping, Santana Parque, Shopping D, SP Market, Tietê Plaza, Villa Lobos. LEGENDADO: Shopping D.

Spotlight – Segredos Revelados

(Spotlight, EUA/2015, 129 min.) – Drama. Dir. Tom McCarthy. Com Michael Keaton, Mark Ruffalo, Rachel McAdams. A história verídica de um grupo de jornalistas de Boston que consegue provar uma série de casos de abuso infantil cometidos por padres e a omissão da Igreja Católica. Indicado aos Oscar de melhor filme, direção (Tom McCarthy), melhor ator coadjuvante (Mark Ruffalo), atriz coadjuvante (Rachel McAdams) e roteiro original, entre outros. 12 anos. Cidade Jardim, Cidade São Paulo, Kinoplex Itaim, Reserva Cultural, Villa Lobos.

Um Suburbano Sortudo

(Brasil/2016, 110 min.) – Comédia. Dir. Roberto Santucci, Marcelo Antunez. Com Rodrigo Sant’anna, Carol Castro, Stepan Nercessian. Denilson, um camelô pobre, tem a vida mudada pela herança de seu pai biológico, desconhecido até antes de sua morte. Com a fortuna milionária, ele acaba herdando também uma família que quer impedi-lo de ter controle dessa riqueza. 14 anos. Anália Franco, Boavista, Boulevard Tatuapé, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bristol, Center Norte, Central Plaza, Cidade Jardim, Cidade São Paulo, Eldorado, Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi, Interlagos, Interlar Aricanduva, Jardim Sul, Lapa, Mais Shopping Largo 13, Marabá, Market Place, Metrô Itaquera, Metrô Santa Cruz, Metrô Tatuapé, Metrô Tucuruvi, Mooca Plaza, Pátio Higienópolis, Pátio Paulista, Penha, Plaza Sul, Raposo Shopping, Santana Parque, Shopping D, SP Market, Tietê Plaza, Villa Lobos.

Star Wars – O Despertar da Força

(Star Wars: The Force Awakens, EUA/2015, 136 min.) – Ficção científica. Dir. J. J. Abrams. Com Harrison Ford, Mark Hamill, Carrie Fisher. A trama do novo episódio da franquia se passa 30 anos após a derrota do maléfico Império Galáctico. Desta vez, a Primeira Ordem, liderada pelo maligno Kylo Ren, se opõe à Resistência, da qual faz parte a Leia Organa. 12 anos. DUBLADO: Shopping D (3D).

Suíte Francesa

(Suite Française, França-Canadá-Bélgica/2014, 107 min.) – Drama. Dir. Saul Dibb. Com Michelle Williams, Kristin Scott Thomas e Matthias Schoenaerts. Lucile e sua sogra, que vivem na França ocupada durante a Segunda Guerra, são obrigadas a alojar o tenente alemão Bruno. Ao longo de sua estada, Lucile se apaixona por ele. Baseado na obra póstuma da escritora ucraniana Irène Némirovsky. 14 anos. Espaço Itaú Augusta, Reserva Cultural.

Tangerine

(Tangerine, EUA/2015, 88 min.) – Comédia. Dir. Sean Baker. Com Kitana Kiki Rodriguez, Mya Taylor, Karren Karagulian. Recém-saída da prisão, a prostituta transexual Sin-Dee descobre que seu namorado, Chester, está saindo com outra pessoa, uma mulher. Revoltada, ela percorre Los Angeles à procura do namorado e de sua amante. 16 anos. Caixa Belas Artes, Espaço Itaú Augusta, Frei Caneca – Espaço Itaú.

Trumbo: Lista Negra

(Trumbo, EUA/2015, 125 min.) – Drama. Dir. Jay Roach. Com Bryan Cranston, Michael Stuhlbarg, Diane Lane, John Getz. A história verídica de Dalton Trumbo, o roteirista de filmes de sucesso como ‘A Princesa e o Plebeu’ (1952). Ele foi perseguido pelo governo americano por sua orientação política de esquerda. Indicado ao Oscar de melhor ator (Bryan Cranston). 14 anos. Caixa Belas Artes, Espaço Itaú Augusta, Reserva Cultural.

ESPECIAL

O Cinema de François Ozon

O Caixa Belas Artes recebe até 2/3 uma mostra dedicada ao cineasta francês François Ozon, diretor de filmes como ‘Swimming Pool – À Beira da Piscina’ (2003), indicado à Palma de Ouro . Entre as 18 obras exibidas, há longas e filmes mais raros do diretor, como seus curtas. Programação: bit.ly/francoz. Caixa Belas Artes. R. da Consolação, 2.423, metrô Paulista, 2894-5781. R$ 20. Até 2/3.

Cinema Humanista – Irmãos Dardenne

O CCBB realiza até 7/3 uma mostra que reúne 22 obras dirigidas ou produzidas pelos irmãos belgas Jean-Pierre e Luc Dardenne, conhecidos por seu cinema de cunho social. Os dois já ganharam prêmios como a Palma de Ouro em Cannes de por ‘Rosetta’ (2000) e ‘A Criança’ (1999). Programação: bit.ly/dardeen. Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB). R. Álvares Penteado, 112, Centro, metrô São Bento ou Sé, 3113-3651. R$ 4. Até 7/3.

Cinema Brasileiro Contemporâneo

A primeira mostra realizada pela Cinemateca em 2016 exibe 16 longas de destaque da produção nacional recente. Esta é a segunda edição da mostra, que traz filmes já exibidos nas salas da cidade, como ‘Califórnia’ (2015), de Marina Person, mas também inclui títulos inéditos no circuito, caso de ‘Teobaldo Morto, Romeu Exilado’ (2015), de Rodrigo de Oliveira. Programação: oesta.do/cinecont. Cinemateca. Lgo. Sen. Raul Cardoso, 207, metrô V. Mariana, 3512-6111. Grátis. Até 27/2.

Ópera na Tela

O festival exibe óperas da temporada europeia recente no Cinearte e no Frei Caneca – Espaço Itaú. Entre os títulos estão ‘Aida’, de Verdi, e ‘Alceste’, de Gluck. R$ 20/R$ 30. Programação: bit.ly/opetel

Sessão Versátil

A recém-inaugurada Sala Cinematographos, na Casa Guilherme de Almeida, realiza a primeira edição do projeto em parceria com a Versátil Home Vídeo hoje (19), às 19h. Na ocasião, o longa ‘Copacabana Mon Amour’ (1970), de Rogério Sganzerla, é exibido após uma conversa com a cineasta e protagonista do longa, Helena Ignez, o crítico de cinema Fernando Brito, e o cineasta Donny Correa. Para participar do evento, é preciso se inscrever no site da instituição (30 vagas). Sala Cinematographos. Casa Guilherme de Almeida Anexo. R. Cardoso de Almeida, 1.943, Perdizes, 3673-1883. www.casaguilhermedealmeida.org.br

Tela Clássica

O projeto reúne obras do cineasta alemão Rainer Werner Fassbinder, morto nos anos 1980. Na 4ª (24), às 20h, é a vez de ‘Katzelmacher’ (1969). Sesc Pinheiros. R. Paes Leme, 195, metrô Faria Lima, 3095-9400. Grátis.