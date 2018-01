Confira o roteiro de cinema da semana

Confira, a seguir, os filmes em cartaz de 8/1 a 13/1.

PRÉ-ESTREIAS

Carol

(Carol, EUA-Reino Unido/2015, 118 min.) – Drama. Dir. Todd Haynes. Com Cate Blanchett, Rooney Mara, Kyle Chandler. Baseado no livro da americana Patricia Highsmith, o longa acompanha a mudança na vida de Therese Belivet, uma atendente numa loja de departamento, ao conhecer Carol, uma cliente.

14 anos. Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Caixa Belas Artes, Cidade Jardim, Espaço Itaú Augusta, Frei Caneca – Espaço Itaú, JK Iguatemi, Kinoplex Itaim, Reserva Cultural.

Cinco Graças

(Mustang, França-Turquia/2014, 97 min.) – Drama. Dir. Deniz Gamze Ergüven. Com Günes Nezihe, Sensoy, Doga Zeynep Doguslu, Elit Iscan. Numa vila na Turquia, a brincadeira de um grupo de garotas com outros garotos é denunciada como ‘imoral’ à família delas. A partir daí, o ambiente familiar das meninas se torna mais rígido. 14 anos. Caixa Belas Artes.

Que Viva Eisenstein! – 10 Dias que Abalaram o México

(Eisenstein in Guanajuato, Holanda-México-Finlândia-Bélgica-França/2015, 105 min.) – Drama. Dir. Peter Greenaway. Com Elmer Bäck, Luis Alberti e Maya Zapata. Em 1931, o cineasta soviético Sergei Eisenstein chega a Guanajuato em meio a uma série de problemas. Sem apoio de Hollywood e sob pressão para voltar à União Soviética, ele vive dez dias decisivos para sua carreira. Caixa Belas Artes.

ESTREIAS

O Bom Dinossauro

(The Good Dinosaur, EUA/2015, 100 min.) – Animação. Dir. Peter Sohn. Numa realidade em que os dinossauros não foram extintos do planeta, a animação é sobre uma Terra controlada ainda hoje por eles. No centro da trama está a amizade de um dinossauro adolescente, Arlo, e um menino humano, Spot. Livre. DUBLADO: Anália Franco, Anália Franco (3D), Boavista, Boavista (3D), Boulevard Tatuapé (3D), Bourbon – Espaço Itaú Pompeia (3D), Bristol, Central Plaza, Central Plaza (3D), Cidade Jardim (3D), Cidade São Paulo (3D), Eldorado, Eldorado (3D), Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi (3D), Interlagos, Interlagos (3D), Interlar Aricanduva, Interlar Aricanduva (3D), Itaim Paulista, Jardim Sul, Jardim Sul (3D), JK Iguatemi, JK Iguatemi (3D), Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia (3D), Lapa, Lapa (3D), Lar Center (3D), Mais Shopping Largo 13, Mais Shopping Largo 13 (3D), Marabá, Market Place (3D), Metrô Itaquera, Metrô Itaquera (3D), Metrô Santa Cruz, Metrô Santa Cruz (3D), Metrô Tatuapé, Metrô Tatuapé (3D), Metrô Tucuruvi, Metrô Tucuruvi (3D), Mooca Plaza, Mooca Plaza (3D), Pátio Higienópolis (3D), Pátio Paulista (3D), Penha, Penha (3D), Plaza Sul, Raposo Shopping (3D), Santana Parque, Santana Parque (3D), Shopping D, Shopping D (3D), SP Market, SP Market (3D), Splendor Paulista, Tietê Plaza, Tietê Plaza (3D), Villa Lobos, Villa Lobos (3D), West Plaza. LEGENDADO: Bourbon – Espaço Itaú Pompeia (3D), Bristol, Splendor Paulista.

Diplomacia

(Diplomatie, França-Alemanha/2014, 88 min.) – Drama. Dir. Volker Schlöndorff. Com André Dussollier, Niels Arestrup, Burghart Klaußner, Robert Stadlober. Durante a Segunda Guerra, um general alemão na França ocupada recebe ordens de explodir Paris. Uma noite antes da data escolhida para o ataque, ele recebe o cônsul geral da Suécia, Raoul Nordling, que o convence a desistir do ataque. 14 anos. Caixa Belas Artes, Frei Caneca – Espaço Itaú, Reserva Cultural.

O Fio de Ariane

(Au Fil d’Ariane, França/2014, 93 min.) – Drama. Dir. Robert Guédiguian. Com Ariane Ascaride, Jacques Boudet, Jean-Pierre Darroussin, Anaïs Demoustier, Youssouf Djaoro. Ariane, uma mulher de meia-idade solitária, comemoraria o aniversário em casa, mas seus amigos cancelam a visita. Sem a festa, viaja para Marselha para aproveitar seu dia sem eles. 14 anos. Reserva Cultural.

Os Oito Odiados

(The Hateful Eight, EUA/2015, 177 min.) – Drama. Dir. Quentin Tarantino. Com Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Jennifer Jason. Nos EUA do século 19, John, um caçador de recompensas, pretende levar a prisioneira Daisy, cuja cabeça está a prêmio, a um xerife. No caminho, dá carona a passageiros inesperados. Ao chegar a um armazém onde tomam pouso, uma série de intrigas surge entre eles. 18 anos. DUBLADO: Central Plaza, Interlagos, Interlar Aricanduva, Mais Shopping Largo 13, Metrô Itaquera, Metrô Tatuapé, Metrô Tucuruvi, Raposo Shopping, Santana Parque, Shopping D, SP Market. LEGENDADO: Anália Franco, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bristol, Caixa Belas Artes, Central Plaza, Cidade Jardim, Cidade São Paulo, Cinearte, Cinesala, Eldorado, Espaço Itaú Augusta, Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi, Jardim Sul, JK Iguatemi, Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Lar Center, Market Place, Metrô Santa Cruz, Metrô Tatuapé, Metrô Tucuruvi, Mooca Plaza, Pátio Higienópolis, Pátio Paulista, Reserva Cultural, Santana Parque, Splendor Paulista, Villa Lobos.

A Pequena Morte

(The Little Death, Austrália/2014, 97 min.) – Comédia. Dir. Josh Lawson. Com Bojana Novakovic, Damon Herriman, Josh Lawson. Na tela, os relacionamentos e a vida sexual de vários casais que moram em Sidney. As complicações vão de uma mulher que só fica excitada ao ser assediada a outra que só se sente satisfeita ao fazer o namorado chorar. 14 anos. Cinearte.

Spotlight – Segredos Revelados

(Spotlight, EUA/2015, 129 min.) – Drama. Dir. Tom McCarthy. Com Michael Keaton, Mark Ruffalo, Rachel McAdams. A história verídica de um grupo de jornalistas de Boston que consegue documentos que provam vários casos de abuso infantil na igreja católica. 12 anos. Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bristol, Cidade Jardim, Eldorado, Frei Caneca – Espaço Itaú, JK Iguatemi, Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Metrô Santa Cruz, Reserva Cultural, Villa Lobos.

Vai que Dá Certo 2

(Brasil/2015, 98 min.) – Comédia. Dir. Mauricio Farias. Com Danton Mello, Fábio Porchat, Lúcio Mauro Filho. Após fracassarem num esquema para enriquecer no primeiro filme, Rodrigo, Danilo, Tonico e Amaral ainda estão numa situação financeira precária. Para resolver o problema, tentam chantagear Elói com um vídeo em que ele aparece em cenas comprometedoras. 14 anos. Anália Franco, Boavista, Boulevard Tatuapé, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bristol, Center Norte, Central Plaza, Cidade Jardim, Cidade São Paulo, Eldorado, Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi, Interlar Aricanduva, Jardim Sul, JK Iguatemi, Kinoplex Vila Olímpia, Lapa, Mais Shopping Largo 13, Marabá, Market Place, Metrô Itaquera, Metrô Santa Cruz, Metrô Tatuapé, Metrô Tucuruvi, Mooca Plaza, Pátio Higienópolis, Pátio Paulista, Penha, Plaza Sul, Raposo Shopping, Santana Parque, Shopping D, SP Market, Tietê Plaza, Villa Lobos.

EM CARTAZ

007 Contra Spectre

(Spectre, EUA-Reino Unido/2015, 148 min.) – Ação. Dir. Sam Mendes. Com Daniel Craig, Christoph Waltz, Ralph Fiennes. James Bond (Daniel Craig) desvenda uma organização global sinistra enquanto o serviço de inteligência britânico MI-6, liderado por M. (Ralph Fiennes), sofre uma crise que o põe em risco de ser extinto. 14 anos. Kinoplex Vila Olímpia.

Alvin e os Esquilos: Na Estrada

(Alvin And The Chipmunks: Road Chip, EUA/2015, 93 min.) – Animação. Dir. Walt Becker. No original com as vozes de Jason Lee, Jesica Ahlberg, Josh Green. Apesar de não terem sido convidados para o casamento de Dave com Samantha, os esquilos Alvin, Simon e Theodore viajam para Miami, onde a cerimônia será realizada. Livre. DUBLADO: Anália Franco, Boavista, Boulevard Tatuapé, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bristol, Center Norte, Central Plaza, Cidade Jardim, Cidade São Paulo, Eldorado, Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi, Interlagos, Interlar Aricanduva, Itaim Paulista, Jardim Sul, JK Iguatemi, JK Iguatemi (4DX), Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Lapa, Mais Shopping Largo 13, Marabá, Market Place, Metrô Santa Cruz, Metrô Tatuapé, Metrô Tucuruvi, Mooca Plaza, Pátio Higienópolis, Pátio Paulista, Penha, Plaza Sul, Raposo Shopping, Santana Parque, Shopping D, SP Market, Splendor Paulista, Tietê Plaza, Villa Lobos, West Plaza.

Amy

(Amy, EUA-Reino Unido/2015, 128 min.) – Documentário. Dir. Asif Kapadia. O filme aborda a vida da cantora britânica Amy Winehouse, morta em 2011, aos 27 anos. A jovem foi uma importante intérprete de soul e R&B. 14 anos. Caixa Belas Artes.

Até que a Sorte nos Separe 3 – A Falência Final

(Brasil/2015, 107 min.) – Comédia. Dir. Roberto Santucci, Marcelo Antunez. Com Leandro Hassum, Camila Morgado, Kiko Mascarenhas. Sem a herança da família, perdida no último episódio da franquia, Tino procura emprego. Ao ser atropelado pelo filho do homem mais rico do País, a coincidência põe em suas mãos o controle de uma grande fortuna. 10 anos. Anália Franco, Boavista, Boulevard Tatuapé, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bristol, Center Norte, Central Plaza, Cidade Jardim, Cidade São Paulo, Eldorado, Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi, Interlagos, Interlar Aricanduva, Itaim Paulista, Jardim Sul, JK Iguatemi, Kinoplex Vila Olímpia, Lapa, Lar Center, Mais Shopping Largo 13, Marabá, Market Place, Metrô Itaquera, Metrô Santa Cruz, Metrô Tatuapé, Metrô Tucuruvi, Mooca Plaza, Pátio Higienópolis, Pátio Paulista, Penha, Plaza Sul, Raposo Shopping, Santana Parque, Shopping D, SP Market, Tietê Plaza, Villa Lobos, West Plaza.

Awake – A Vida de Yogananda

(Awake: The Life of Yogananda, EUA/2014, 87 min.) – Documentário. Dir. Paola di Florio e Lisa Leeman. A vida do indiano Paramahanda Yogananda, autor de ‘Autobiografia de um Iogue’. Livre. Espaço Itaú Augusta.

Califórnia

(Brasil/2015, 87 min.) – Drama. Dir. Marina Person. Com Clara Gallo, Caio Blat, Paulo Miklos. Em 1984, a adolescente Estela planeja viajar para a Califórnia, onde mora o tio, um jornalista cultural. Enquanto sonha com a viagem, ela vive as primeiras vezes típicas da adolescência. 14 anos. Espaço Itaú Augusta.

Capital Humano

(Il Capitale Umano, Itália-França/ 2013, 109 min.) – Drama. Dir. Paolo Virzì. Com Fabrizio Bentivoglio, Valeria Golino, Valeria Tedeschi. Duas famílias têm os destinos cruzados quando um ciclista é atropelado por um jipe na véspera de Natal. 16 anos. Reserva Cultural.

Chatô – O Rei do Brasil

(Brasil/2015, 105 min.) – Drama. Dir. Guilherme Fontes. Com Marco Ricca, Andréa Beltrão, Paulo Betti. Drama sobre a vida de Assis Chateaubriand, magnata pioneiro das comunicações no País. 14 anos. Frei Caneca – Espaço Itaú.

Chico – Artista Brasileiro

(Brasil/2015, 115 min.) – Documentário. Dir. Miguel Faria Jr. No longa, o cantor, compositor e escritor Chico Buarque toca suas músicas e comenta sua carreira. 12 anos. Caixa Belas Artes, Frei Caneca – Espaço Itaú.

O Clã

(El Clan, Argentina-Espanha/2015, 110 min.) – Drama. Dir. Pablo Trapero. Com Antonia Bengoechea, Gastón Cocchiarale, Guillermo Francella. Uma família argentina sequestra pessoas ricas. Arquimedes lidera os crimes com a ajuda do filho Alex, um craque do rúgbi argentino. 16 anos. Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bristol, Caixa Belas Artes, Espaço Itaú Augusta, Reserva Cultural.

Eu Sou Ingrid Bergman

(Jag är Ingrid, Suécia/2015, 114 min.) – Documentário. Dir. Stig Björkman. No documentário, entrevistas, cartas e imagens abordam a figura de Ingrid Bergman, atriz sueca ganhadora de três Oscar.

10 anos. Caixa Belas Artes, Espaço Itaú Augusta.

Hipóteses para o Amor e a Verdade

(Brasil/2014, 85 min.) – Drama. Dir. Rodolfo García Vázquez. Com Luiza Gottschalk, Nany People, Tiago Leal. Adaptação de uma peça d’Os Satyros, o filme retrata São Paulo por meio dos dramas de personagens solitários. 18 anos. Caixa Belas Artes.

Jogos Vorazes: A Esperança – O Final

(The Hunger Games – Mockingjay: Part 2, EUA/2015, 136min.) – Ficção Científica. Dir. Francis Lawrence. Com Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth. Na última parte da saga, Katniss tenta derrubar a Capital, que controla a população e a mantém miserável. 12 anos. DUBLADO: Interlar Aricanduva, Shopping D. LEGENDADO: Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Pátio Paulista.

Labirinto de Mentiras

(Im Labyrinth des Schweigens, Alemanha/2014, 124 min.) – Drama. Dir. Giulio Ricciarelli. Com Alexander Fehling, André Szymanski, Friederike Becht. Na Alemanha do fim dos anos 1950, um jovem procurador se propõe a investigar os casos de Auschwitz – na época, tida como uma ficção inventada pelos vencedores da Segunda Guerra. 14 anos. Caixa Belas Artes, Frei Caneca – Espaço Itaú, Reserva Cultural.

Love

(Love, França/2015, 134 min.) – Drama. Dir. Gaspar Noé. Com Karl Glusman, Klara Kristin. Murphy vive um relacionamento com a instável Elektra. O casal convida a vizinha bonita para a cama, sem saber o efeito que isso terá na relação. 18 anos. Reserva Cultural (3D).

Macbeth: Ambição e Guerra

(Macbeth, Reino Unido-França-EUA/2015, 113 min.) – Drama. Dir. Justin Kurzel. Com Michael Fassbender, Marion Cottilard, David Thewlis. No clássico de Shakespeare, um general trai o rei ao ouvir uma profecia de que será o novo monarca. 16 anos. Caixa Belas Artes, Cinearte, Cinesala, Reserva Cultural.

A Marcha

(La Marche, França/2013, 120 min.) – Drama. Dir. Nabil Ben Yadiro. Com Olivier Gourmet, Tewfik Jallab, Vincent Rottiers, Nader Boussandel, Lubna Azabal, Hafsia Herzi. Em 1983, três adolescentes e um padre fazem uma marcha contra o racismo que vai de Marselha a Paris. Reserva Cultural.

Mia Madre

(Mia Madre, Itália-França/2015, 108 min.) – Drama. Dir. Nanni Moretti. Com Margheritta Buy, John Turturro, Giulia Lazzarini. Margherita é uma cineasta prestes a filmar seu novo trabalho. Enquanto faz os preparativos, lida com o fim de um relacionamento e uma mãe doente e hospitalizada. 14 anos. Caixa Belas Artes, Reserva Cultural.

Oito e Meio

(8½, França-Itália/1963, 138 min.) – Drama. Dir. Federico Fellini. Com Marcello Mastroianni, Anouk Aimée, Claudia Cardinale. No clássico do cineasta italiano Federico Fellini, um cineasta sofre uma crise de inspiração, prestes a filmar seu novo longa. 14 anos. Espaço Itaú Augusta.

Olmo e a Gaivota

(Brasil-Dinamarca-França-Portugal-Suécia/2014, 87 min.) – Documentário. Dir. Petra Costa e Lea Gob. No documentário da brasileira Petra Costa (‘Elena’) e da dinamarquesa Lea Glob, a atriz italiana Olivia Corsini se descobre grávida enquanto se prepara para participar de uma montagem de ‘A Gaivota’, de Chekhov. 12 anos. Caixa Belas Artes.

Pecados Antigos, Longas Sombras

(La Isla Mínima, Espanha/2014, 105 min.) – Suspense. Dir. Alberto Rodríguez. Com Javier Gutiérrez, Raúl Arévalo, María Varod. Na Espanha dos anos 1980, duas irmãs de um povoado desaparecem. Dois policiais de Madri vão ao local para solucionar o caso. 14 anos. Caixa Belas Artes.

Pegando Fogo

(Burnt, EUA/2015, 101 min.) – Drama. Dir. John Wells. Com Bradley Cooper, Sienna Miller, Daniel Brühl. Adam Jones (Bradley Cooper), um chef cuja carreira sucumbiu a seu vício em drogas e uma atitude temperamental, tenta um retorno. Para isso, volta para Londres, onde pretende dirigir um restaurante com três estrelas Michelin. 12 anos. Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi, Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia.

Ponte dos Espiões

(Bridge of Spies, EUA/2015, 141 min.) – Drama. Dir. Steven Spielberg. Com Tom Hanks, Mark Rylance, Alan Alda. Na Guerra Fria, um advogado é recrutado pela CIA para resgatar um piloto detido na União Soviética. Baseado em uma história verídica. 12 anos. Kinoplex Itaim.

O Presente

(The Gift, Austrália-EUA/2015, 108 min.) – Suspense. Dir. Joel Edgerton. Com Jason Bateman, Rebecca

Hall, Joel Edgerton. Simon e Robyn, um casal jovem, têm uma boa vida. O encontro de Simon com um conhecido do colegial, Gordo, perturba a vida dos dois, trazendo à tona um passado incômodo. 14 anos. Bristol.

Quarto de Guerra – A Oração É uma Arma Poderosa

(War Room, EUA/2015120 min.) – Drama. Dir. Alex Kendrick. Com Priscilla C. Shirer, T.C. Stallings. Tony e Elizabeth formam, aparentemente, uma família perfeita com a filha, mas vivem uma crise. Para resolver os conflitos, Clara os aconselha. 10 anos. DUBLADO: Interlagos, Interlar Aricanduva, Mais Shopping Largo 13, Metrô Itaquera, Raposo Shopping, SP Market.

Que Horas Ela Volta?

(Brasil/2015, 112 min.) – Drama. Dir. Anna Muylaert. Com Regina Casé, Karine Teles, Lourenço Mutarelli. Ao pedir abrigo para a filha Jéssica (Camila Márdila) na casa onde trabalha há vários anos, Val (Regina Casé) aborrece seus patrões ricos, irritados com a presença da jovem, que questiona os modos e os pensamentos da família. 12 anos. Caixa Belas Artes.

Relatos Selvagens

(Relatos Salvajes, Argentina-Espanha/2014, 122 min.) – Comédia. Dir. Damián Szifrón. Com Ricardo Darín, Leonardo Sbaraglia, Rita Cortese. Seis breves histórias, que compartilham a ideia de ‘selvageria’ e um humor irônico. Indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro. 14 anos. Caixa Belas Artes.

Sabor da Vida

(An, França-Alemanha-Japão/ 2015, 114 min.) – Drama. Dir. Naomi Kawase. Com Kirin Kiki, Masatoshi Nagase, Kyara Uchida. Sentaro, gerente de uma padaria japonesa, contrata Tokue, uma senhora idosa, para trabalhar na cozinha. A partir do trabalho, surge uma amizade. 14 anos. Espaço Itaú Augusta.

A Segunda Esposa

(Kuma, Áustria/2012, 93 min.) – Drama. Dir. Umut Dag. Com Nihal G. Koldas, Begüm Akkaya, Vedat Erincin. Apesar de acreditar ser prometida a Hassan, Ayse será a segunda mulher do pai do rapaz, Mustafa, num casamento arranjado. Mandada para Viena, onde ele mora com os filhos, ela descobre em Fatima, primeira esposa de Mustafa, uma amizade valiosa. O longa foi indicado ao prêmio de melhor filme de um diretor estreante no Festival de Berlim de 2012. CineSesc.

Star Wars – O Despertar da Força

(Star Wars: The Force Awakens, EUA/2015, 136 min.) – Ficção Científica. Dir. J.J. Abrams. Com Harrison Ford, Mark Hamill, Carrie Fisher. No sétimo episódio da saga de ficção científica americana, criada por George Lucas, a trama se passa 30 anos após a derrota do maléfico Império Galáctico. O longa acompanha um movimento que se opõe à dominação da Primeira Ordem, semelhante ao Império. 12 anos. DUBLADO: Anália Franco, Anália Franco (3D), Anália Franco (Imax/3D), Boavista, Boavista (3D), Boulevard Tatuapé (3D), Bourbon – Espaço Itaú Pompeia (3D), Center Norte (3D), Central Plaza, Cidade Jardim (3D), Cidade São Paulo (3D), Eldorado (3D), Interlagos, Interlar Aricanduva, Interlar Aricanduva (3D), Itaim Paulista, Jardim Sul, Jardim Sul (3D), Lapa, Lapa (3D), Lar Center (3D), Mais Shopping Largo 13 (3D), Marabá, Market Place, Metrô Itaquera (3D), Metrô Santa Cruz, Metrô Tatuapé, Metrô Tucuruvi (3D), Penha, Penha (3D), Plaza Sul, Raposo Shopping, Raposo Shopping (3D), Santana Parque, Santana Parque (3D), Shopping D, Shopping D (3D), SP Market, SP Market (3D), Tietê Plaza, Tietê Plaza (3D), Villa Lobos (3D), West Plaza. LEGENDADO: Anália Franco (3D), Anália Franco (Imax/3D), Boulevard Tatuapé (3D), Bourbon – Espaço Itaú Pompeia (3D), Bourbon – Espaço Itaú Pompeia (Imax/3D), Bristol, Center Norte (3D), Central Plaza (3D), Cidade Jardim (3D), Cidade São Paulo (3D), Eldorado (3D), Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi (3D), Jardim Sul, Jardim Sul (3D), JK Iguatemi (Imax/3D), JK Iguatemi (3D), JK Iguatemi (4DX), Kinoplex Itaim (3D), Kinoplex Vila Olímpia (3D), Lar Center (3D), Market Place, Market Place (3D), Metrô Santa Cruz, Metrô Santa Cruz (3D), Mooca Plaza (3D), Pátio Higienópolis (3D), Pátio Paulista (3D), Santana Parque (3D), SP Market (3D), Splendor Paulista, Tietê Plaza, Villa Lobos (3D).

As Sufragistas

(Suffragette, EUA/2015, 107 min.) – Drama. Dir. Sarah Gavron. Com Carey Mulligan, Helena Bonham Carter, Meryl Streep. O longa acompanha o surgimento do movimento pelos direitos de mulheres numa lavanderia londrina no século 19. Maud, uma das trabalhadoras do lugar, encara de maneira incerta os protestos das sufragistas, mas acaba se juntando às ações pelo direito de voto das mulheres. 14 anos. Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bristol, Cinesala, Frei Caneca – Espaço Itaú, Kinoplex Itaim.

A Terra e a Sombra

(La Tierra y La Sombra, Colômbia-França-Brasil-Chile-Holanda/ 2015, 97 min.) – Drama. Dir. César Augusto Acevedo. Com Haimer Leal, Hilda Ruiz, Edison Raigosa, José Felipe Cárdenas. Alfonso, um pai ausente de casa por 17 anos, volta à casa da família já velho para cuidar do filho. 10 anos. Caixa Belas Artes, Espaço Itaú Augusta.

Tudo que Aprendemos Juntos

(Brasil/2014, 103 min.) – Drama. Dir. Sérgio Machado. Com Lázaro Ramos, Hermes Baroli, Fernanda de Freitas. O violinista Laerte começa a dar aulas na periferia paulistana. Lá, descobre um garoto talentoso, e se empenha para que a música o afaste do tráfico. 14 anos. Espaço Itaú Augusta, Frei Caneca – Espaço Itaú.

ESPECIAL

Cine SP

O Sesc Santana realiza uma mostra dedicada a filmes que têm São Paulo como cenário. Além da exibição de cinco longas nacionais, serão ministrados dois cursos: ‘Cinema Expandido, Experimentos Paulistanos’, em que os participantes fazem ensaios audiovisuais experimentais; e ‘Memórias do Cinema Paulista’, uma reflexão da capital a partir do cinema. Esta semana, na 3ª (12), às 20h, a exibição é de ‘São Paulo, Sociedade Anônima’ (1965), de Luís Sérgio Person. Programação: oesta.do/cineesp. Sesc Santana. Av. Luiz Dumont Villares, 579, Jd. São Paulo, 2971-8700. Grátis.

O Cinema Total de David Lean

O cineasta britânico tem uma mostra dedicada a ele no CCBB, com debate e exibição de filmes até 11/1. Ele é conhecido por longas dramáticos e épicos, como ‘Lawrence da Arábia’ (1963). Programação: bit.ly/dleaann. Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB). R. Álvares Penteado, 112, metrô São Bento, 3113-3651. R$ 4.

Tela Clássica

O projeto exibe, até o fim de outubro, obras do cineasta alemão Rainer Werner Fassbinder. O ciclo – que exibe suas obras sempre às quartas, de 13/1 a 23/2, às 20h – se inicia com sua ‘trilogia da Alemanha ocidental’, em que a figura da mulher alemã representa uma observadora de uma crise de valores no país. Na 4ª (13), às 20h, é a vez de ‘Lola’ (1981). Sesc Pinheiros. R. Paes Leme, 195, metrô Faria Lima, 3095-9400. Grátis.