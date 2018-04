Confira o roteiro de cinema da semana

A seguir, os filmes em cartaz de 11/12 a 16/12.

PRÉ-ESTREIAS

Body

(Cialo, Polônia/2015, 90 min.) – Drama. Dir. Malgorzata Szumowska. Com Janusz Gajos, Maja Ostaszewska, Justyna Suwala. Preocupado com sua filha anoréxica, que ainda sofre com a perda da mãe, um investigador a manda para uma psiquiatra. Ao se relacionarem com a terapeuta, ambos mudam de opinião sobre a vida e a morte. Ganhador do Urso de Prata de Berlim neste ano. 14 anos. Espaço Itaú Augusta.

Garota Sombria Caminha pela Noite

(A Girl Walks Home Alone At Night, Irã-EUA/2014, 96 min.) – Terror. Dir. Ana Lily Amirpour. Com Sheila Vand, Arash Marandi, Marshall Manesh. Numa cidade iraniana cheia de sujeira e destruição, uma vampira anda sozinha pelas ruas à noite. Do encontro com Arash, que cuida do pai viciado em heroína, surge uma história de amor. 16 anos. Reserva Cultural.

Labirinto de Mentiras

(Im Labyrinth des Schweigens, Alemanha/2014, 124 min.) – Drama. Dir. Giulio Ricciarelli. Com Alexander Fehling, André Szymanski, Friederike Becht. Na Alemanha do fim dos anos 1950, um jovem procurador se propõe a investigar os casos de Auschwitz – na época, tido como uma ficção inventada pelos vencedores da Segunda Guerra. Apesar da resistência dos habitantes, ele insiste em desvendar os crimes e processar os nazistas. 18 anos. Espaço Itaú Augusta, Pátio Higienópolis.

Macbeth: Ambição e Guerra

(Macbeth, Reino Unido-França-EUA/2015, 113 min.) – Drama. Dir. Justin Kurzel. Com Michael Fassbender, Marion Cottilard, David Thewlis. Um general escocês trai o rei a que serve ao ouvir uma profecia que o descreve como o novo monarca. Indicado à Palma de Ouro em Cannes este ano. O longa é uma nova adaptação da peça de William Shakespeare. 16 anos. Caixa Belas Artes, Cidade Jardim, Espaço Itaú Augusta, Frei Caneca – Espaço Itaú, Kinoplex Vila Olímpia, Reserva Cultural.

Mia Madre

(Mia Madre, Itália-França/2015, 108 min.) – Drama. Dir. Nanni Moretti. Com Margheritta Buy, John

Turturro, Giulia Lazzarini. No longa do veterano cineasta italiano Nanni Moretti, que também atua no enredo, Margherita é uma cineasta prestes a filmar seu novo trabalho. Enquanto faz os preparativos, tem de lidar com o fim de um relacionamento e uma mãe doente e hospitalizada. 14 anos. Espaço Itaú Augusta, Reserva Cultural.

Star Wars – O Despertar da Força

(Star Wars: The Force Awakens, EUA/2015, 136 min.) – Ficção Científica. Dir. J.J. Abrams. Com Harrison Ford, Mark Hamill, Carrie Fisher. No sétimo episódio da saga de ficção científica americana criada por George Lucas, a trama se passa 30 anos após a derrota do maléfico Império Galáctico.

12 anos. DUBLADO: Boulevard Tatuapé (3D), Center Norte (3D), Central Plaza (3D), Interlar Aricanduva (3D), Metrô Tatuapé (3D), Metrô Tucuruvi (3D), Shopping D (3D), SP Market (3D), Tietê Plaza (3D). LEGENDADO: Boulevard Tatuapé (3D), Bourbon – Espaço Itaú Pompeia (3D), Bourbon – Espaço Itaú Pompeia (Imax/3D), Center Norte (3D), Central Plaza (3D), Cidade Jardim (3D), Cidade São Paulo (3D), Eldorado (3D), Iguatemi (3D), Interlar Aricanduva (3D), Lar Center (3D), Market Place (3D), Metrô Santa Cruz (3D), Metrô Tatuapé (3D), Metrô Tucuruvi (3D), Mooca Plaza (3D), Pátio Higienópolis (3D), Pátio Paulista (3D), Shopping D (3D), SP Market (3D), Tietê Plaza (3D), Villa Lobos (3D).

ESTREIAS

Até que A Casa Caia

(Brasil/2015, 75 min.) – Drama. Dir. Mauro Giuntini. Com Marat Descartes, Virginia Cavendish, Emanuel Lavor. Ciça e Rodrigo estão divorciados, mas vivem na mesma casa por causa de Matheus, filho dos dois. O arranjo já não agrada o rapaz, mas a chegada da namorada de Rodrigo, que passa a morar na casa, desestabiliza a dinâmica familiar. 14 anos. Frei Caneca – Espaço Itaú, Reserva Cultural.

O Clã

(El Clan, Argentina-Espanha/2015, 110 min.) – Drama. Dir. Pablo Trapero. Com Antonia Bengoechea, Gastón Cocchiarale, Guillermo Francella. Uma família de classe média argentina sequestra pessoas ricas. Arquimedes lidera os crimes com a ajuda do filho Alex, um craque do rúgbi argentino. 16 anos. Anália Franco, Bour-bon – Espaço Itaú Pompeia, Bristol, Caixa Belas Artes, Cidade São Paulo, Cinesala, Eldorado, Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi, Jardim Sul, JK Iguatemi, Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Market Place, Metrô Santa Cruz, Reserva Cultural, Villa Lobos.

Em Três Atos

(Brasil-França/2015, 76 min.) – Drama. Dir. Lucia Murat. Com Nathália Timberg, Andréa Beltrão, Angel Vianna. O longa mostra duas fases da pensadora Simone de Beauvoir. Nathalia Timberg interpreta a pensadora aos 80 anos, enquanto Andrea Beltrão vive a Simone de 50, atuações baseadas nos escritos da própria autora. 10 anos. Frei Caneca – Espaço Itaú, Reserva Cultural, Splendor Paulista.

Olhos da Justiça

(Secret In Their Eyes, EUA/2015, 111 min.) – Suspense. Dir. Billy Ray. Com Julia Roberts, Nicole Kidman e Chiwetel Ejiofor. Investigadores do FBI têm de passar por uma provação – desvendar a morte da filha adolescente de uma das agentes. O filme é uma adaptação do livro de Eduardo Sacheri, que também serviu como base para o longa argentino ‘O Segredo dos Seus Olhos’ (2009). 14 anos. DUBLADO: Anália Franco, Boavista, Central Plaza, Interlagos, Interlar Aricanduva, Jardim Sul, JK Iguatemi, Lapa, Mais Shopping Largo 13, Metrô Itaquera, Penha, Plaza Sul, Raposo Shopping, Santana Parque, SP Market. LEGENDADO: Anália Franco, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bristol, Caixa Belas Artes, Cidade Jardim, Cinearte, Eldorado, Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi, Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Lar Center, Market Place, Metrô Santa Cruz, Mooca Plaza, Pátio Higienópolis, Pátio Paulista, Plaza Sul, Santana Parque, Villa Lobos.

Memórias da Boca

(Brasil/2015, 84 min.) – Drama. Dir. Alfredo Sternheim, Clery Cunha, José Mojica Marins, Mário Vaz Filho, Diomédio Piskator, Tony Ciambra, Diogo Gomes dos Santos e Valdir Baptista. Com Mel Lisboa, Elisabeth Hartmann, Neide Ribeiro. Dirigido por oito cineastas remanescentes da Boca de Cinema de São Paulo, o longa consiste em oito episódios que procuram retomar o tom dos filmes produzidos ali, entre 1950 e 1990. 14 anos. Caixa Belas Artes.

Oração do Amor Selvagem

(Brasil/2014, 95 min.) – Drama. Dir. Chico Faganello. Com Camilla Araújo, Chico Diaz, Sandra Corveloni, Ivo Müller. Thiago, um homem de 40 anos, e sua filha Clara deixam a vida na fazenda e se mudam para uma cidade interiorana e religiosa. Lá, Thiago passa a ter problemas com a ordem do lugar, que, apesar de fornecer uma vida tranquila, tem restrições – como reuniões espirituais compulsórias.

Caixa Belas Artes, Frei Caneca – Espaço Itaú.

Osvaldão

(Brasil/2014, 90 min.) – Documentário. Dir. Ana Petta, André Michiles, Fabio Bardella. A história de

Osvaldo Orlando da Costa, comandante negro da Guerrilha do Araguaia, movimento que se rebelava contra a ditadura militar no País e pretendia realizar uma revolução socialista. Vindo de uma família de

escravizados, Osvaldão tornou-se boxeador e acabou sendo uma figura mítica para parte da população. 10 anos. Frei Caneca – Espaço Itaú.

Pegando Fogo

(Burnt, EUA/2015, 101 min.) – Drama. Dir. John Wells. Com Bradley Cooper, Sienna Miller, Daniel Brühl. Adam Jones, um chef cuja carreira sucumbiu a seu vício em drogas e uma atitude temperamental, tenta um retorno. Para isso, volta para Londres, onde pretende dirigir um restaurante com três estrelas Michelin. 12 anos. DUBLADO: Anália Franco, Boavista, Boulevard Tatuapé, Center Norte, Central Plaza, Cidade Jardim, Interlagos, Interlar Aricanduva, Jardim Sul, Mais Shopping Largo 13, Metrô Itaquera, Metrô Tatuapé, Metrô Tucuruvi, Penha, Raposo Shopping, Santana Parque, Shopping D, SP Market, Tietê Plaza. LEGENDADO: Anália Franco, Boulevard Tatuapé, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bristol, Cidade São Paulo, Eldorado, Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi, Jardim Sul, JK Iguatemi, Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Market Place, Metrô Santa Cruz, Mooca Plaza, Pátio Higienópolis, Pátio Paulista, Santana Parque, SP Market, Villa Lobos.

Tomie Ohtake

(Brasil/2015, 57 min.) – Documentário. Dir. Hélio Goldsztejn. O documentário acompanha a vida da famosa pintora que, nascida no Japão, se radicou no Brasil. O diretor a acompanha do início da vida no país oriental até seu auge de reconhecimento artístico. Livre. Caixa Belas Artes.

EM CARTAZ

007 Contra Spectre

(Spectre, EUA-Reino Unido/2015, 148 min.) – Ação. Dir. Sam Mendes. Com Daniel Craig, Christoph Waltz, Ralph Fiennes. James Bond (Daniel Craig) desvenda uma organização global sinistra enquanto o serviço de inteligência MI-6 sofre uma crise. 14 anos. DUBLADO: Central Plaza, Santana Parque, Shopping D, SP Market. LEGENDADO: Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Eldorado, Iguatemi, Jardim Sul, JK Iguatemi, Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Lar Center, Market Place, Pátio Paulista, Villa Lobos.

45 Anos

(45 Years, Reino Unido/2015, 95 min.) – Drama. Dir. Andrew Haigh. Com Charlotte Rampling, Dolly Wells, Tom Courtenay. Prestes a comemorar o 45º aniversário de casamento, um casal é abalado pela chegada de uma carta. 12 anos. Reserva Cultural.

5x Chico – O Velho e Sua Gente

(Brasil/2015, 90 min.) – Documentário. Dir. Gustavo Spolidoro, Ana Rieper, Camilo Cavalcante, Eduardo Goldenstein, Eduardo Nunes. Cinco diretores focam diferentes personagens ao longo do Rio São Francisco, que passa por cinco Estados brasileiros. Livre. Frei Caneca – Espaço Itaú.

À Beira Mar

(By The Sea, EUA-França/2015, 132 min.) – Drama. Dir. Angelina Jolie. Com Angelina Jolie, Brad Pitt, Mélanie Laurent. Nos anos 1970, Roland, um escritor, e Vanessa, uma ex-bailarina, vivem uma crise no casamento – e tentam superar as diferenças num hotel litorâneo na França. 12 anos. Anália Franco, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bristol, Cidade São Paulo, Frei Caneca – Espaço Itaú, Jardim Sul, JK Iguatemi, Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Market Place.

Aliança do Crime

(Black Mass, EUA/2015, 123 min.) – Drama. Dir. Scott Cooper. Com Johnny Depp, Benedict Cumberbatch, Dakota Johnson, Kevin Bacon. Na Boston dos anos 1970, o FBI faz um acordo com o mafioso irlandês Jimmy Bulger para que ele colabore na captura de um inimigo em comum. 16 anos. Cidade Jardim, Kinoplex Itaim.

Amy

(Amy, EUA-Reino Unido/2015, 128 min.) – Documentário. Dir. Asif Kapadia. O filme aborda a vida da cantora de soul britânica Amy Winehouse, morta em 2011, aos 27 anos. 14 anos. Caixa Belas Artes.

Através

(Brasil/2015, 105 min.) – Drama. Dir. André Michiles, Fabio Bardella e Diogo Martins. Com Cinthia Rodríguez Paredes, Geovanys Federico Vistoste. Em 2012, os cubanos passam a poder viajar para o

exterior mais facilmente. Isso faz Cintia considerar a possibilidade de se mudar para os EUA, onde mora o namorado. 16 anos. Caixa Belas Artes.

Ausência

(Brasil/2014, 87 min.) Dir. Chico Teixeira – Drama. Com Irandhir Santos, Matheus Fagundes, Francisca Gavilán. Abandonado pelo pai, um adolescente (Matheus Fagundes) passa pelas transições da puberdade enquanto procura conforto na casa de um professor (Irandhir Santos). 14 anos. Bristol, Reserva Cultural.

Awake – A Vida de Yogananda

(Awake: The Life of Yogananda, EUA/2014, 87 min.) – Documentário. Dir. Paola di Florio e Lisa Leeman. A vida do indiano Paramahanda Yogananda, autor de ‘Autobiografia de um Iogue’, explorando sua influência na religião e na prática de ioga. Livre. Cinearte, Espaço Itaú Augusta, Metrô Santa Cruz.

Bem Casados

(Brasil/2015, 90 min.) – Comédia. Dir. Aluízio Abranches. Com Alexandre Borges, Camila Morgado, Bianca Comparato. O solteirão Heitor comanda uma equipe que faz vídeos de casamentos. Ao conhecer Penélope, que quer impedir a cerimônia do amante, se envolve numa confusão. 14 anos. Anália Franco, Boavista, Boulevard Tatuapé, Center Norte, Cidade Jardim, Cidade São Paulo, Eldorado, Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi, Interlagos, Interlar Aricanduva, Jardim Sul, JK Iguatemi, Lapa, Mais Shopping Largo 13, Marabá, Metrô Itaquera, Metrô Santa Cruz, Metrô Tatuapé, Metrô Tucuruvi, Mooca Plaza, Pátio Higienópolis, Pátio Paulista, Penha, Plaza Sul, Raposo Shopping, Shopping D, SP Market, Tietê Plaza, Villa Lobos.

Califórnia

(Brasil/2015, 87 min.) – Drama. Dir. Marina Person. Com Clara Gallo, Caio Blat, Paulo Miklos. Em 1984, a adolescente Estela é fã de David Bowie e planeja viajar para a Califórnia, onde mora o tio, um jornalista cultural. Enquanto vive várias primeiras vezes, os planos da viagem acabam mudando. 14 anos. Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Caixa Belas Artes, Central Plaza, Eldorado, Espaço Itaú Augusta, Metrô Santa Cruz, Reserva Cultural.

Capital Humano

(Il Capitale Umano, Itália-França/ 2013, 109 min.) – Drama. Dir. Paolo Virzì. Com Fabrizio Bentivoglio, Valeria Golino, Valeria Tedeschi. Duas famílias têm os destinos cruzados quando um ciclista é atropelado por um jipe na véspera de Natal. 16 anos. Reserva Cultural.

Chatô – O Rei do Brasil

(Brasil/2015, 105 min.) – Drama. Dir. Guilherme Fontes. Com Marco Ricca, Andréa Beltrão, Paulo Betti. Drama sobre a vida de Assis Chateaubriand, magnata pioneiro das comunicações no País. O filme é notório por estrear 20 anos após o início de sua produção, ainda nos anos 1990. 14 anos. Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bristol, Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi.

O Cheiro da Gente

(The Smell of Us, França/2014, 92 min.) – Drama. Dir. Larry Clark. Com Lukas Ionesco, Diane Rouxel, Théo Cholbi. No longa do americano Larry Clark (‘Kids’), um grupo de adolescentes autodestrutivos, ricos e mimados vive nas ruas de Paris, fumando maconha, andando de skate e se divertindo. 18 anos. Espaço Itaú Augusta.

Chico – Artista Brasileiro

(Brasil/2015, 115 min.) – Documentário. Dir. Miguel Faria Jr. No longa, o cantor, compositor, e escritor Chico Buarque executa suas músicas e comenta suas carreiras musical e literária. Nos depoimentos, fala também do contexto histórico em que sua produção se inseriu. 12 anos. Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bristol, Caixa Belas Artes, Cidade Jardim, Cidade São Paulo, Cinesala, Frei Caneca – Espaço Itaú.

Como Sobreviver a um Ataque Zumbi

(Scout’s Guide To The Zombie Apocalypse, EUA/2015, 95 min.) – Comédia. Dir. Christopher Landon. Com Tye Sheridan, Logan Miller, Joey Morgan. Enquanto Ben, Carter e Augie acampam, um ataque zumbi chega à cidade onde moram. 14 anos. DUBLADO: Boulevard Tatuapé, Interlagos, Interlar Aricanduva, Tietê Plaza.

Dois Amigos

(Les Deux Amies, França/2015, 100 min.) – Comédia. Dir. Louis Garrel. Com Golshifteh Farahani, Vincent Macaigne, Louis Garrel. Mona conhece Clément, que quer conquistá-la. Para impressioná-la, ele pede ajuda a seu amigo Abel, por quem ela acaba se interessando. 14 anos. Cinearte, Reserva Cultural.

O Exorcista

(The Exorcist, EUA/1973, 122 min.) – Horror. Dir. William Friedkin. Com Ellen Burstyn, Max von Sydow, Linda Blair. No filme de William Friedkin, uma atriz começa a perceber uma série de mudanças dramáticas e perigosas no comportamento e no corpo de sua filha de 12 anos. Para isso, chama dois padres para realizar um exorcismo na menina. 14 anos. Boulevard Tatuapé, Center Norte, Central Plaza, Cidade São Paulo, Eldorado, Iguatemi, Market Place, Metrô Santa Cruz, Mooca Plaza, Pátio Higienópolis, Pátio Paulista, Tietê Plaza, Villa Lobos.

O Fim e os Meios

(Brasil/2014, 105 min.) – Drama. Dir. Murilo Salles. Com Pedro Brício, Cintia Rosa, Marco Ricca. O publicitário carioca Paulo se muda para Brasília para cuidar da imagem de um senador que pretende se reeleger. Ao ver a campanha ameaçada por um jovem político cuja popularidade cresce, Paulo toma atitudes drásticas que mudam o curso de sua vida. 16 anos. Frei Caneca – Espaço Itaú.

Hipóteses para o Amor e a Verdade

(Brasil/2014, 85 min.) – Drama. Dir. Rodolfo García Vázquez. Com Luiza Gottschalk, Nany People, Tiago Leal. Adaptação de uma peça d’Os Satyros, o filme retrata São Paulo por meio dos dramas de personagens solitários. 18 anos. Caixa Belas Artes.

Hotel Transilvânia 2

(Hotel Transylvania 2, EUA/2015, 106 min.) – Animação. Dir. Genndy Tartakovsky. Com a ajuda de seus amigos, Drácula tenta desesperadamente fazer florescer o lado monstro de seu neto vampiro. Livre. DUBLADO: Anália Franco, Boavista, Center Norte, Eldorado, Iguatemi, Interlagos, Interlar Aricanduva, JK Iguatemi, Kinoplex Vila Olímpia, Lapa, Mais Shopping Largo 13 (3D), Market Place, Metrô Itaquera (3D), Metrô Tatuapé, Penha, Plaza Sul, Raposo Shopping, Santana Parque, Shopping D, SP Market, Tietê Plaza.

Iván

(Brasil/2015, 109 min.) – Documentário. Dir. Guto Pasko. Documentário sobre Iván Bojko, um ucraniano que sobreviveu à Segunda Guerra. Tirado de seu país para fazer trabalho forçado na Alemanha, conseguiu fugir para o Brasil em 1948. Livre. Frei Caneca – Espaço Itaú.

Jogos Vorazes: A Esperança – O Final

(The Hunger Games – Mockingjay: Part 2, EUA/2015, 136min.) – Ficção Científica. Dir. Francis Lawrence. Com Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth. Na última parte da saga, Katniss tenta derrubar a Capital, que controla a população e a mantém miserável. 12 anos. DUBLADO: Anália Franco, Anália Franco (3D), Boavista, Boavista (3D), Boulevard Tatuapé (3D), Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Center Norte (3D), Central Plaza, Central Plaza (3D), Cidade Jardim, Eldorado, Interlagos, Interlar Aricanduva, Interlar Aricanduva (3D), Itaim Paulista, Jardim Sul, Jardim Sul (3D), Lapa, Lapa (3D), Mais Shopping Largo 13 (3D), Marabá, Metrô Itaquera (3D), Metrô Tatuapé, Metrô Tatuapé (3D), Metrô Tucuruvi (3D), Mooca Plaza, Penha, Penha (3D), Plaza Sul, Raposo Shopping, Raposo Shopping (3D), Santana Parque, Santana Parque (3D), Shopping D, Shopping D (3D), SP Market, SP Market (3D), Tietê Plaza, Tietê Plaza (3D), West Plaza. LEGENDADO: Anália Franco, Anália Franco (3D), Bourbon – Espaço Itaú Pompeia (3D), Bristol, Cidade Jardim (3D), Cidade São Paulo (3D), Eldorado, Eldorado (3D), Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi, Jardim Sul, Jardim Sul (3D), JK Iguatemi (3D), JK Iguatemi (4DX), Kinoplex Vila Olímpia (3D), Lar Center (3D), Market Place, Market Place (3D), Metrô Tucuruvi, Splendor Paulista, Metrô Santa Cruz, Metrô Santa Cruz (3D), Mooca Plaza, Mooca Plaza (3D), Pátio Higienópolis (3D), Pátio Paulista (3D), Villa Lobos (3D).

Linda de Morrer

(Brasil/2015, 75 min.) – Comédia. Dir. Cris D’Amato. Com Glória Pires, Angelo Paes Leme, Emilio Dantas. Uma cirurgiã plástica que desenvolve a cura para a celulite morre ao testá-la em si mesma. Com a ajuda de um médium, ela volta para evitar que o produto chegue ao mercado. 10 anos. Butantã.

Love

(Love, França/2015, 134 min.) – Drama. Dir. Gaspar Noé. Com Karl Glusman, Klara Kristin. Murphy vive um relacionamento com a instável Elektra. O casal convida a vizinha bonita para a cama, sem saber do efeito que isso terá na relação. O longa causou polêmica em Cannes por ter cenas de sexo explícito.

18 anos. Reserva Cultural (3D).

Malala

(He Named Me Malala, EUA/2015, 87 min.) – Documentário. Dir. Davis Guggenheim. Sobre Malala Yousafzai, jovem paquistanesa que ganhou Nobel da Paz por sua defesa das mulheres em países islâmicos. 10 anos. Caixa Belas Artes.

Meu Passado Me Condena 2

(Brasil/2015, 108 min.) – Comédia. Dir. Julia Rezende. Com Fábio Porchat, Miá Mello, Inez Viana. Fábio (Fábio Porchat) e Miá (Miá Mello) passam por uma crise por causa da vida desorganizada dele, que esquece o aniversário de três anos do matrimônio. 12 anos. Butantã.

As Mil e Uma Noites – Vol. 1, O Inquieto

(Portugal-França-Alemanha-Suíça/2015, 125min.) – Drama. Dir. Miguel Gomes. Com Miguel Gomes, Crista Alfaiate, Carloto Cotta. Um diretor português se propõe a contar a história de seu país. Deprimido com a crise, ele dá lugar a Sherazade, que conta histórias inusitadas e cômicas de personagens em meio à crise econômica. 14 anos. Caixa Belas Artes.

Mistress America

(Mistress America, EUA/2015, 84 min.) – Comédia. Dir. Noah Baumbach. Com Greta Gerwig, Lola Kirke, Seth Barrish. No novo filme de Noah Baumbach, Tracy (Lola Kirke), uma jovem aspirante a escritora, transforma-se ao conhecer Brooke (Greta Gerwig), a excêntrica filha de seu futuro padrasto. 12 anos. Espaço Itaú Augusta.

Morangos Silvestres

(Smultronstället, Suécia/1957, 91 min.) – Drama. Dir. Ingmar Bergman. Com Victor Sjöström, Gunnar Björnstrand, Ingrid Thulin. O professor de medicina Isak Borg é convidado para uma comemoração dos seus 50 anos de carreira na universidade onde se formou. Ao viajar com sua nora, que passa por uma crise matrimonial, reflete sobre sua própria vida. 10 anos. Espaço Itaú Augusta.

O Natal dos Coopers

(Love the Coopers, EUA/2015, 107 min.) – Comédia. Dir. Jessie Nelson. Com Diane Keaton, John Goodman, Ed Helms. Quatro gerações dos Coopers se reúnem para a celebração do natal. Imprevistos e convidados inesperados mudam a dinâmica da festa. Livre. DUBLADO: Anália Franco, Central Plaza, Interlagos, Jardim Sul, Mais Shopping Largo 13, Raposo Shopping, Santana Parque, SP Market. LEGENDADO: Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Frei Caneca – Espaço Itaú, JK Iguatemi, Villa Lobos.

No Coração do Mar

(In the Heart of the Sea, EUA/2015, 121 min.) – Aventura. Dir. Ron Howard. Com Chris Hemsworth, Cillian Murphy, Brendan Gleeson. No século 19, um navio que caça baleias é perseguido por uma cachalote, o que o deixa à deriva por 90 dias. Baseado em uma história real. 14 anos. DUBLADO: Anália Franco (Imax/3D), Boavista, Boavista (3D), Boulevard Tatuapé (3D), Bourbon – Espaço Itaú Pompeia (Imax/3D), Central Plaza (3D), Interlagos, Interlar Aricanduva (3D), Itaim Paulista, Jardim Sul (3D), Lapa, Lapa (3D), Lar Center (3D), Mais Shopping Largo 13 (3D), Marabá, Metrô Itaquera (3D), Metrô Tatuapé, Metrô Tatuapé (3D), Metrô Tucuruvi, Penha, Penha (3D), Plaza Sul, Raposo Shopping, Santana Parque (3D), Shopping D (3D), SP Market (3D), Tietê Plaza, Tietê Plaza (3D). LEGENDADO: Anália Franco (Imax/3D), Bourbon – Espaço Itaú Pompeia (Imax/3D), Bristol, Cidade Jardim (3D), Cidade São Paulo (3D), Eldorado (3D), Iguatemi (3D), Jardim Sul (3D), JK Iguatemi (Imax/3D), JK Iguatemi (4DX), Kinoplex Itaim (3D), Kinoplex Vila Olímpia (3D), Lar Center (3D), Market Place (3D), Metrô Santa Cruz (3D), Metrô Tucuruvi, Mooca Plaza (3D), Pátio Higienópolis (3D), Pátio Paulista (3D), Santana Parque (3D), Villa Lobos (3D).

November Man: Um Espião Nunca Morre

(The November Man, EUA/2014, 108 min.) – Ação. Dir. Roger Donaldson. Com Pierce Brosnan, Luke Bracey, Olga Kurylenko. Um ex-agente da CIA volta à ativa. Ele tem de cumprir uma missão que envolve agentes de alta patente da organização e o presidente eleito da Rússia. 14 anos. DUBLADO: Butantã.

O Que Será de Nozes?

(The Nut Job, EUA/2014, 85 min.) – Animação. Dir. Peter Lepeniotis. O esquilo Surly é expulso do parque em que vivia. Descobre uma loja de nozes e planeja um assalto com sua turma. Livre. DUBLADO: Butantã.

Olmo e a Gaivota

(Brasil-Dinamarca-França-Portugal-Suécia/2014, 87 min.) – Documentário. Dir. Petra Costa e Lea Gob. No documentário de Petra Costa e Lea Glob, a atriz Olivia se descobre grávida quando está prestes a encenar ‘A Gaivota’, de Chekhov. 12 anos. Caixa Belas Artes, Espaço Itaú Augusta.

Pecados Antigos, Longas Sombras

(La Isla Mínima, Espanha/2014, 105 min.) – Suspense. Dir. Alberto Rodríguez. Com Javier Gutiérrez, Raúl Arévalo, María Varod. Na Espanha dos anos 1980, duas irmãs de um povoado desaparecem. Dois policiais de Madri vão ao local para solucionar o caso e descobrir o que podem ser assassinatos em série. 14 anos. Caixa Belas Artes.

Peter Pan

(Pan, EUA-Reino Unido-Austrália/2015, 111 min.) – Aventura. Dir. Joe Wright. Com Levi Miller, Hugh Jackman, Garrett Hedlund. O órfão Peter é levado ao mundo mágico da Terra do Nunca pelo cruel pirata Barba Negra. Baseado no universo criado pelo dramaturgo escocês J. M. Barrie. Livre. DUBLADO: Anália Franco, Boavista, Central Plaza, Eldorado, Interlagos, Interlar Aricanduva, Market Place, Metrô Santa Cruz, Metrô Tatuapé, Mooca Plaza, Penha, Shopping D, Tietê Plaza, Villa Lobos.

Piadeiros

(Brasil/2015, 90 min.) – Documentário. Dir. Gustavo Rosa de Moura. Uma viagem pelas cinco regiões do Brasil em busca de ‘piadeiros’ não profissionais: pessoas que sabem contar bem piadas. 12 anos. Frei Caneca – Espaço Itaú.

Ponte dos Espiões

(Bridge of Spies, EUA/2015, 141 min.) – Drama. Dir. Steven Spielberg. Com Tom Hanks, Mark Rylance, Alan Alda. Na Guerra Fria, um advogado (Tom Hanks) é recrutado pela CIA para resgatar um piloto detido na União Soviética. Baseado em uma história verídica. 12 anos. Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia.

O Presente

(The Gift, Austrália-EUA/2015, 108 min.) – Suspense. Dir. Joel Edgerton. Com Jason Bateman, Rebecca Hall, Joel Edgerton. Simon e Robyn, um casal jovem, têm uma boa vida. O encontro de Simon com um conhecido do colegial, Gordo, perturba a vida dos dois, trazendo à tona um passado incômodo. 14 anos. DUBLADO: Center Norte, Central Plaza, Marabá, Metrô Tatuapé, Plaza Sul, Raposo Shopping, Santana Parque, Shopping D, West Plaza. LEGENDADO: Anália Franco, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bristol, Cidade Jardim, Eldorado, Jardim Sul, Market Place, Metrô Santa Cruz, Plaza Sul, Splendor Paulista, Villa Lobos.

Quarto de Guerra – A Oração É uma Arma Poderosa

(War Room, EUA/2015120 min.) – Drama. Dir. Alex Kendrick. Com Priscilla C. Shirer, T.C. Stallings, Karen Abercrombie. Tony e Elizabeth formam, aparentemente, uma família perfeita com a filha, mas vivem uma crise. Para resolver os conflitos, Clara os aconselha. 10 anos. DUBLADO: JK Iguatemi, Mais Shopping Largo 13, Metrô Itaquera.

Que Horas Ela Volta?

(Brasil/2015, 112 min.) – Drama. Dir. Anna Muylaert. Com Regina Casé, Karine Teles, Lourenço Mutarelli. Ao pedir abrigo à filha Jéssica (Camila Márdila) na casa onde trabalha há vários anos, Val (Regina Casé) aborrece seus patrões, irritados com a presença da jovem. O longa disputa uma indicação ao Oscar de melhor filme estrangeiro na cerimônia de 2016. 12 anos. Caixa Belas Artes.

O Reino Gelado 2

(The Snow Queen 2, Rússia/2014, 79 min.) – Animação. Dir. Aleksey Tsitsilin. O troll Orm precisa enfrentar a Rainha da Neve, que faz um espelho refletir o pior lado das pessoas. Livre. DUBLADO: Anália Franco, Boavista (3D), Central Plaza, Cidade São Paulo, Interlagos, Interlar Aricanduva (3D), Itaim Paulista, Jardim Sul, Mais Shopping Largo 13, Market Place (3D), Metrô Santa Cruz, Metrô Tatuapé, Metrô Tucuruvi, Mooca Plaza, Pátio Paulista, Penha (3D), Santana Parque, Shopping D, Tietê Plaza, Villa Lobos (3D).

Relacionamento à Francesa

(Papa ou Maman, França-Bélgica/2015, 85 min.) – Comédia. Dir. Martin Bourboulon. Com Laurent Lafitte, Marina Foïs e Alexandre Desrousseaux. Florence e Vincent têm três filhos. Prestes a se separar, ambos recebem propostas de trabalho que dificultam o combinado inicial: a guarda compartilhada. A partir daí, um empurra a responsabilidade para o outro. 12 anos. Caixa Belas Artes.

Relatos Selvagens

(Relatos Salvajes, Argentina-Espanha/2014, 122 min.) – Comédia. Dir. Damián Szifrón. Com Ricardo Darín, Leonardo Sbaraglia, Rita Cortese. Seis breves histórias, que compartilham a ideia de ‘selvageria’. Indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro. 14 anos. Caixa Belas Artes.

Se Deus Vier que Venha Armado

(Brasil/201, 87 min.) – Drama. Dir. Luis Dantas. Com Vinicius de Oliveira, Giulio Lopes, Ariclenes Barroso. O enredo se passa em meio à onda de ataques do PCC que atingiu São Paulo em 2012. Damião, um jovem presidiário, tem uma licença de 72 horas para sair da cadeia por causa do Dia das Mães. 16 anos. Caixa Belas Artes.

S.O.S. Mulheres ao Mar 2

(Brasil/2015, 90 min.) – Comédia. Dir. Cris D’Amato. Com Giovanna Antonelli, Reynaldo Gianecchini. Adriana, agora uma escritora de sucesso, vive um amor com André. O romance é ameaçado pela ex-noiva do rapaz, que o acompanha em mais um cruzeiro. 10 anos. Jardim Sul, Marabá, Plaza Sul, Santana Parque, Shopping D.

Táxi Teerã

(Taxi, Irã/2015, 82 min.) – Drama. Dir. Jafar Panahi. O diretor iraniano Jafar Panahi, proibido de filmar longas pelo governo do Irã, dirige um táxi pelas ruas de Teerã, conversando com os passageiros. Ganhador do Urso de Ouro em Berlim. 14 anos. Reserva Cultural.

Tudo que Aprendemos Juntos

(Brasil/2014, 103 min.) – Drama. Dir. Sérgio Machado. Com Lázaro Ramos, Hermes Baroli, Fernanda de Freitas. O violinista Laerte começa a dar aulas na periferia paulistana. Lá, descobre um garoto talentoso,

e se empenha para que a música o afaste do tráfico. 14 anos. Anália Franco, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Caixa Belas Artes, Central Plaza, Espaço Itaú Augusta, Frei Caneca – Espaço Itaú, Market Place, Pátio Paulista, Reserva Cultural, Villa Lobos.

O Último Caçador de Bruxas

(The Last Witch Hunter, EUA/2014, 106 min.) – Fantasia. Dir. Breck Eisner. Com Vin Diesel, Rose Leslie, Elijah Wood. Kaulder é um caçador de bruxas, imortal graças a uma maldição da Rainha Bruxa, morta por ele. Ao ressuscitar, ela busca vingança. 12 anos. DUBLADO: Central Plaza, Interlagos, Interlar Aricanduva, Metrô Tatuapé, Penha, Shopping D, SP Market, Tietê Plaza.

Um Senhor Estagiário

(The Intern, EUA/2015, 121 min.) – Comédia. Dir. Nancy Meyers. Com Robert De Niro, Anne Hathaway, Rene Russo. Entediado com a vida de aposentado, Ben, aos 70 anos, se torna estagiário de um site de moda. Livre. Kinoplex Itaim.

Vai Que Cola – O Filme

(Brasil/2015, 93 min.) – Comédia. Dir. César Rodrigues. Com Paulo Gustavo, Cacau Protásio. Falido por um golpe, Valdomiro troca a cobertura no Leblon por uma pensão no subúrbio. 12 anos. Interlar Aricanduva, Jardim Sul, Raposo Shopping, Shopping D.

Victor Frankenstein

(Victor Frankenstein, 2015/2015, 110 min.) – Fantasia. Dir. Paul McGuigan. Com James McAvoy, Daniel Radcliffe, Jessica Brown Findlay. Igor Strausman é o assistente do famoso cientista Victor Frankenstein, antes de criar sua ‘criatura’. Ao vê-lo se tornar um idealista antiético, Igor tenta salvá-lo da loucura. 12 anos. DUBLADO: Boavista, Boulevard Tatuapé, Center Norte, Central Plaza, Interlagos, Interlar Aricanduva, Marabá, Metrô Itaquera, Metrô Tatuapé, Metrô Tucuruvi, Penha, Plaza Sul, Raposo Shopping, Santana Parque, SP Market, Tietê Plaza, West Plaza. LEGENDADO: Cidade São Paulo, Eldorado, JK Iguatemi, Market Place, Metrô Santa Cruz, Mooca Plaza, Pátio Higienópolis, Pátio Paulista, Villa Lobos.

A Visita

(The Visit, EUA/2015, 94 min.) – Terror. Dir. M. Night Shyamalan. Com Olivia DeJonge, Ed Oxenbould, Deanna Dunagan. Rebecca e Tyler, duas crianças, passam uma semana na casa dos avós maternos. Chegando lá, ao tentar fazer um filme para reaproximar os idosos da mãe, descobrem um segredo sombrio deles. 12 anos. DUBLADO: Central Plaza, Interlagos, Shopping D, SP Market. LEGENDADO: Bourbon – Espaço Itaú Pompeia.

ESPECIAL

17ª Retrospectiva do Cinema Brasileiro

A Retrospectiva do Cinema Brasileiro, tradicional repescagem da produção nacional realizada pelo CineSesc, já está em sua 17ª edição. A programação contempla filmes lançados entre novembro de 2014 e outubro de 2015 e se estende até 30/12. Programação: bit.ly/retrobra. CineSesc. R. Augusta, 2.075, Cerqueira César, 3087-0500. R$ 12.

Festival de Direitos Humanos – Cidadania nas Ruas

A terceira edição do festival realizado pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo inclui exibições especiais de longas e uma mostra realizada na Cinemateca. Na seleção, filmes que dizem respeito a questões humanitárias, como ‘Quando a Casa É a Rua’ (2012), de Thereza Jessouroun, sobre jovens em situação de rua; e ‘Do Meu Lado’ (2014), de Tarcísio Lara Puiati, sobre duas vizinhas, uma protestante, outra umbandista. Programação: bit.ly/dirhu. Cinemateca. Lgo. Sen. Raul Cardoso, 207, metrô Vila Mariana, 3512-6111. Grátis.

Noitão

O último evento do ano comemora os 20 anos do Trabalho Sujo – inicialmente uma coluna de jornal e hoje um site de cultura. Na seleção exibida em três salas na madrugada de hoje (11) para sábado (12), a partir das 23h30, há filmes como ‘Akira’ (1988), de Katsuhiro Otomo, e ‘Metropolis’ (2001),

de Rintaro. Programação: bit.ly/trasujo. Caixa Belas Artes. R. da Consolação, 2.423, Consolação, 2894-5781. R$ 38.

Woody Allen 80

O ciclo do Sesc Campo Limpo homenageia os 80 anos de vida do diretor americano com a exibição de alguns de seus filmes – sempre terça, às 20h. Esta semana, é a vez do longa ‘A Rosa Púrpura do Cairo’ (1985). Sesc Campo Limpo. R. Nossa Sra. do Bom Conselho, 120, 5510-2700. 3ª (15), 20h. Grátis.